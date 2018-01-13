18:36 13 января

Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?

В среду пресс-служба Белого Дома сообщила, что 16 января президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне главу Казахстана Нурсултана Назарбаева. Приглашение посетить США Назарбаев получил во время телефонного разговора с Трампом, состоявшегося в прошлом сентябре по инициативе американской стороны. Теперь для встречи в Белом Доме появился ещё один формальный повод: в январе Казахстан впервые в своей истории председательствует в Совете Безопасности ООН.

Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?


Президент Америки тонет в скандалах


Срок такого председательства месяц. В нашем случае – до 31 января 2018 года. Председатель, согласно своему статусу, обеспечивает общее руководство и бесперебойную работу Совета Безопасности, выступает от его имени с официальными заявлениями. По традиции страна-председатель заявляет о своих внешнеполитических приоритетах.

Казахстанский МИД на своем сайте написал о планах «достижения мира без ядерного оружия, устранения угрозы глобальной войны, урегулирования локальных конфликтов и противодействия терроризму. Цель текущей повестки нового председательствующего в Совбезе – продвигать интересы Центральной Азии для укрепления региональной безопасности, решать вопросы достижения мира в Африке, а также «адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века».

Отчасти эти планы перекочевали в повестку предстоящей встречи в Вашингтоне. В заявлении пресс-службы Белого Дома отмечено, что два президента «обсудят пути для укрепления и углубления стратегического партнерства в вопросах региональной безопасности и экономического сотрудничества».

Впрочем, обманываться на сей счёт не надо. В оставшиеся полмесяца своего председательствования Казахстан при всем желании не сможет реализовать на практике в Совбезе цели, заявленные как предмет обсуждения президентами двух стран. Так для чего тогда зван в Вашингтон Нурсултан Назарбаев?

Нурсултан Абишевич за годы правления в Казахстане заработал авторитет ответственного, вдумчивого руководителя, способного решать серьёзные международные проблемы. Мир видел, как при посредничестве Назарбаева восстановились отношения между Россией и Турцией после конфликта, вызванного атакой турецкого истребителя на российский бомбардировщик и гибелью пилота и самолёта.

Прошлой зимой Казахстан помог усадить за стол переговоров участников сирийского противостояния. В Астане страны – гаранты перемирия между сирийской оппозицией и правительством (Россия, Турция и Иран) выработали механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня и приняли важное заявление о целостности и суверенитете Сирии.

Процесс урегулирования сирийского конфликта ещё далёк от своего завершения. Тем не менее, мир достаточно позитивно оценил роль Нурсултана Назарбаева как посредника. Запомнили это и в Вашингтоне. Там сейчас горячее время. Мало того, что Трамп находится под сильным давлением расследования предполагаемых связей его предвыборного штаба с российскими представителями, так еще новый скандал вызвала книга журналиста Майкла Вольфа «Огонь и Ярость: внутри Белого дома Трампа».

В своей книге Вольф представил американской публике Дональда Трампа психически неуравновешенным человеком. Центральным событием скандала, растиражированного местными СМИ, стали приведённые Вольфом слова Стива Бэннона – бывшего главного политического советника Дональда Трампа. Бэннон фактически прямо признал «личное участие Трампа в сговоре с Россией для подделки выборов».

Адвокаты американского президента кинулись опровергать и оспаривать сомнительное заявление Бэннона. Однако Америка так устроена, что внутриполитические провалы администрации нивелируются не в юридических процедурах, а в решительных действиях на внешнем поле. Например, Билл Клинтон из импичмента выбрался только через войну в Югославии.

Всё против Дональда Трампа

В прошлом апреле Трамп уже воспользовался этим приёмом. Тогда, как помним, он атаковал крылатыми ракетами военный аэродром в Сирии. Америка взбодрилась и даже поверила в своего президента. Сегодня администрация оказалась в явном внешнеполитическом тупике, проиграв сразу на двух важных направлениях, – в Сирии и Северной Корее.

В декабре при посещении военной базы в сирийском Хмеймиме Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести группировку российских войск в пункты постоянной дислокации. Мир воспринял этот приказ, как победу России и её союзников в сирийском военном конфликте. Дональд Трамп, правда, попытался приписать победу в Сирии коалиции, возглавляемой США. Однако его заявление никто в мире всерьёз не воспринял.

В самой Америке Трампа обвинили в том, что при его попустительстве Соединённые Штаты вытеснены на периферию сирийских дел и уже не могут повлиять на развитие ситуации в этой арабской стране. Вашингтонская администрация огрызнулась. Ведомые ею сирийские боевики в конце декабря произвели миномётный обстрел российской базы в Хмеймиме.

Спустя неделю, они же атаковали российские позиции с помощью беспилотников. Эти акции не принесли никаких политических дивидендов американцам и лично Трампу. Потому что действия боевиков не нашли поддержки в мире, и Вашингтон, несмотря на очевидные факты, вынужден был опровергнуть своё участие в атаках на российские объекты.

Это публичное отступление вкупе с объяснениями по ситуации, которые дал начальнику Генштаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, не добавило авторитета Трампу. Отступились даже его союзники по сирийской коалиции – Саудовская Аравия, например.

Правда, саудиты сделали это раньше – почти синхронно с приказом Владимира Путина о выводе из Сирии основной части группировки российских войск. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на встрече с лидерами вооруженной сирийской оппозиции объявил о намерениях Эр-Рияда прекратить финансовую поддержку антиасадовских сил.

В Америке это сочли серьёзным внешнеполитическим провалом вашингтонской администрации. Она попыталась оправдаться, что неудача в Сирии во многом обусловлена ошибками команды предыдущего президента Барака Обамы, но это мало кого впечатлило. Ведь к тому времени с треском провалилась другая инициатива Дональда Трампа – по ядерному сдерживанию Северной Кореи, а это уже детище нынешнего хозяина Белого Дома.

Дональд Трамп последовательно и настойчиво прессинговал лидера КНДР Ким Чен Ына, угрожал ему санкциями, военным нападением, мерился с Кимом ядерными кнопками (у кого она больше), окружал авианосными группировками. Казалось, ещё немного, и Северная Корея падёт перед мощным давлением Америки.

Но время шло. Северные корейцы, не обращая внимания на американские угрозы, продолжали совершенствовать свои ракетные системы. Однажды мир увидел, что оружие корейцев превратилось в реальную опасность для Соединённых Штатов. В новогоднем обращении к народу Северной Кореи Ким подвёл итог своего противостояния с Трампом.

Он заявил, что КНДР успешно завершила ядерную и ракетную программы. Отныне территория США находится в зоне досягаемости корейских ракет, а ядерная кнопка «все время лежит на столе» у верховного лидера Северной Кореи. Вторым важным моментом новогоднего обращения стало заявление Кима о готовности к сближению с южными корейцами.

Лидер КНДР, по сути, отодвинул американского президента от переговорного стола и сам выбрал себе собеседника – президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В начале недели делегации двух стран уже обсудили условия отправки северокорейских спортсменов на зимнюю олимпиаду Пхёнчхане.

Мир вздохнул с облегчением. Миновала угроза военного конфликта на Корейском полуострове во время олимпийских игр. Эту разрядку напряжённости обеспечил не лидер демократического мира – президент Соединённых Штатов, а «вселенский изгой» – верховный руководитель северных корейцев Ким Чен Ын.

Трамп опять проиграл. Ему нужна помощь. Наблюдатели сходятся во мнении, что это должна быть внешнеполитическая помощь российского лидера Владимира Путина. Однако напрямую к Путину Трамп обратиться не может. Тогда нынешняя антироссийская истерия в Америке окончательно погубит его политическую карьеру.

Больше того, Трамп уже сам встроился в эту истерию и теперь по рецептам Конгресса добросовестно готовит очередные санкции против России. Америке эта акция славы и денег не принесёт, зато гарантирует новые провалы во внешней политике. Ведь, как показывает практика последнего времени, у Вашингтона уже не получается решать глобальные международные проблемы без деятельной поддержки Москвы (как это было, к примеру, с ядерной сделкой по Ирану, оспариваемой теперь Трампом).

Похоже, сегодня Дональд Трамп сделал ставку на имеющего посреднический опыт Нурсултана Назарбаева. Впрочем, вряд ли эта инициатива принесёт ожидаемый американцами результат. Надо помнить, примирение Владимир Путина и Реджепа Эрдогана состоялось во многом потому, что оба они самостоятельные, самодостаточные политические лидеры своих стран. Дональд Трамп таким лидером для Америки пока не стал, а, значит, предстоящая в Белом Доме встреча не продвинется дальше двустороннего сотрудничества Казахстана и США.
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 18

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  1. Кубик123 Сегодня, 09:10
    Странный этот Трамп. Сначала арестовал $22 млрд., принадлежащие Казахстану. А теперь надеется на помощь Назарбаева.
    Скорее всего, - это бизнес-шаг, чтобы выкрутить руки президенту Казахстана. Из той же серии, как "разбомбить" союзника, чтобы заставить его оказать влияние на твоего противника.
    Кубик123
    1. svp67 Сегодня, 09:12
      Цитата: Кубик123
      Скорее всего, - это бизнес-шаг, чтобы выкрутить руки президенту Казахстана.

      То же так думаю, что по своей традиции Трамп сначала взвинчивает ставки, а затем ждет уступок от противоположной стороны...
      Был бы очень рад, если бы Назарбаев нашел, как "поставить на место" Трампа...
      svp67
      1. avt Сегодня, 09:35
        Цитата: svp67
        Был бы очень рад, если бы Назарбаев нашел, как "поставить на место" Трампа...

        bully Это Трамп нашёл как
        Цитата: svp67
        "поставить на место"
        НАНа. Сперва выставил на бабки , причём так , что особо не подкопаешься , типа бизнес-ничего личного , один ,,спор хозяйствующих субъектов". А теперь позвал как римский роре себе ,,туфлю поцеловать". Эдакая месть за переговоры по Сирии в Казахстане, куда USов даже не позвали.Так на минуточку - ,,продолжение банкета" по Сирии уже в Сочи, а не в Астане.
        avt
        1. dsk Сегодня, 10:45
          Цитата: avt
          теперь позвал

          Возможно Назарбаеву что-то пообещают, в зависимости от проявленной "лояльности".
          dsk
          1. avt Сегодня, 16:26
            Цитата: dsk
            Возможно Назарбаеву что-то пообещают, в зависимости от проявленной "лояльности".

            Всенепременно пообещают ...отдать то что забрали bully НО только после того когда
            Цитата: avt
            ,,туфлю поцеловать".
            Причём радостно и благоговейно.Автор бред несёт от непонимания реалий в USA.НАНа не приглашают для ,,что то помочь", его вызывают и не как в СССР в Кремль на заседание ЦК КПСС. Его вызывают в ,,Град на Холме"! Практически к богам на Олимп.Это он у себя в Казахстане для казахов ельбасы, ну Москве ещё втирать за равноправие и ЕврАзЭС может . А тут его - смертного , главный из богов - олимпийцев, наследников римской империи вызывает.
            avt
      2. To be or not to be Сегодня, 10:15
        Трамп и Америка заявила открыто ,что вести внешнюю политику будет с позиции СИЛЫ! Вот и пример на 22 млрд чужих зеленых..Не поймет Назарбаев .. готовся к майдану или другой американской пакости
        To be or not to be
        1. svp67 Сегодня, 10:19
          Цитата: To be or not to be
          Не поймет... готовся к майдану или другой американской пакости
          Думаю, что многие, против кого США затевают ЭТО уже готовы к такому развитию событий. Но вот вопрос, а готовы ли сами США к ЭТОМУ?
          svp67
    2. Siban Сегодня, 09:57
      Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?
      Мне вот интересно, за этот бред что излагает Геннадий Грановский деньгу платятbelay? Казахстан как страна, Назарбаев как политический деятель имеют слишком маленький вес в мире, чтобы как-либо помочь выйти из политического тупика Трампуfool Не, ну Назарбаев с превеликой радостью удружил бы полковнику Трампуsoldier, "но не шмогла я, не шмогла.."
      Цитата: Кубик123
      Странный этот Трамп. Сначала арестовал $22 млрд., принадлежащие Казахстану. А теперь надеется на помощь Назарбаева.
      Причём тут Трамп? 22 млрд. арестованы по суду?!
      бельгийский суд принял решение о заморозке сберегательного портфеля Национального фонда Казахстана (Bank of New York Mellon является международным "хранителем") на общую сумму примерно в $22 млрд, в том числе казначейские векселя США на сумму около $11 млрд и денежные средства в размере $589 млн.
      Как пояснил Уинанс, суд Амстердама (Нидерланды) принял такое же решение, что и в Бельгии.
      - Плюс заморожены акции, принадлежащие суверенному фонду Казахстана "Самрук-Казына" в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган (в него среди прочих также входят Shell, Eni, Exxon и Total). Стоимость составляет $5,2 млрд, — рассказал собеседник.
      В Швеции, как отметил представитель интересов молдавского бизнесмена, были заморожены акции Казахстана в 33 государственных шведских компаниях (включая Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea и т. д., и принадлежащих шведскому SEB-банку в качестве хранителя).
      - Стоимость акций составляет около $100 млн. Шведский государственный судебный исполнитель уже начал продавать эти активы (до сих пор около $3,5 млн) на рынке и переводить поступления на свой депозитный счет, — отметил Уинанс.
      По его словам, также заморожены любые экономические права, принадлежащие Казахстану в отношении этих акций, включая дивиденды, налоговые платежи и права на подписку.
      Siban
      1. Комментарий был удален.
      2. jjj Сегодня, 14:11
        А тем временем Казахстан уличили в том, что он не выполняет соглашения по сокращению добычи нефти.
        Как думается, всеми такими действиями Запад только сильнее привязывает Казахстан к России
        jjj
    3. Starover_Z Сегодня, 11:42
      Цитата: Кубик123
      Сначала арестовал $22 млрд., принадлежащие Казахстану. А теперь надеется на помощь Назарбаева.
      Скорее всего, - это бизнес-шаг, чтобы выкрутить руки президенту Казахстана.

      В этой ситуации Назарбаев сам "повесил на стену ружьё" несколько лет назад, оказав услугу тогдашнему президенту Молдовы Воронину. Об этом писалось в СМИ.
      А теперь пришла пора "ружью выстрелить", как в театре и оно выстрелило ! А уж в кого попадёт ещё будем посмотреть !
      Starover_Z
    4. Лексус Сегодня, 12:05
      Сначала арестовал $22 млрд., принадлежащие Казахстану.

      Нехило у них пригласительный и залог за банкет стоят!
      Лексус
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:43
    По поводу своего личного отношения к тов. Назарбаеву написал в комментарии об ОПЕК. На сегодня отношение хреновое(тут и латиница и величие. и...)
    rotmistr60
  3. Rusland Сегодня, 09:46
    Цитата: Кубик123
    Странный этот Трамп. Сначала арестовал $22 млрд., принадлежащие Казахстану. А теперь надеется на помощь Назарбаева.
    Скорее всего, - это бизнес-шаг, чтобы выкрутить руки президенту Казахстана. Из той же серии, как "разбомбить" союзника, чтобы заставить его оказать влияние на твоего противника.

    Кнут и пряник. Не тех друзей выбирает Назарбаев.
    Rusland
    1. Vard Сегодня, 09:52
      Легче всего решать те проблемы... Которые сам же и создал кому то...
      Vard
  4. мичман Сегодня, 10:42
    Вскоре может появиться военная база США в Казахстане. К этому идет. Вот меченый и алкаш ваша работа. Честь имею
    мичман
  5. polpot Сегодня, 10:43
    Назарбаев поедет его светлости ручку поцеловать и просить гарантии сохранения за его семьей наворованного в банках США , гарантии дадут , а потом кинут , но это потом ,а пока фото ,обнимания и речи о величии Назарбаева и дружбы США и Казахстана ,Россия и Китай будут внимательно наблюдать.
    polpot
  6. parusnik Сегодня, 10:49
    Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?
    ..Свежо предание...А на встрече, будут больше об арестованных активах говорить, для Казахстана это деньги не малые..Возможно, арест и снимут, но под определенные гарантии Казахстана в пользу США...
    parusnik
  7. m.cempbell Сегодня, 10:59
    Бред сивой кобылы. Назарбаев поможет Трампу??? Только в очередной раз напакостить России. Не нужны в мире никому ни казахи ни Назарбаев!
    Нурсултан Абишевич за годы правления в Казахстане заработал авторитет ответственного, вдумчивого руководителя, способного решать серьёзные международные проблемы.

    Скорее лизать чем решать...
    Прошлой зимой Казахстан помог усадить за стол переговоров участников сирийского противостояния.

    Помог?! Нужна была нейтральная территория, чтобы со стороны не возникало подоплеки политической предвзятости. Но т.к. всем этим процессом все равно рулила РФ (что всем и так понятно), был выбран Казахстан, как зона явного российского влияния. Именно отсюда следующий раунд проходил уже непосредственно в РФ (Сочи), т.к. именно Россия обеспечила становление политической стабильности в Сирии (читай, победила).
    m.cempbell
  8. Комментарий был удален.
  9. Волька Сегодня, 17:08
    казахи, храните свои деньги у себя дома, ну или хотя бы в Россие и будет вам счастье...
    Волька
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