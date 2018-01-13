Выйти из политического тупика Трампу поможет Назарбаев?

В среду пресс-служба Белого Дома сообщила, что 16 января президент США Дональд Трамп примет в Вашингтоне главу Казахстана Нурсултана Назарбаева. Приглашение посетить США Назарбаев получил во время телефонного разговора с Трампом, состоявшегося в прошлом сентябре по инициативе американской стороны. Теперь для встречи в Белом Доме появился ещё один формальный повод: в январе Казахстан впервые в своей истории председательствует в Совете Безопасности ООН.Срок такого председательства месяц. В нашем случае – до 31 января 2018 года. Председатель, согласно своему статусу, обеспечивает общее руководство и бесперебойную работу Совета Безопасности, выступает от его имени с официальными заявлениями. По традиции страна-председатель заявляет о своих внешнеполитических приоритетах.Казахстанский МИД на своем сайте написал о планах «достижения мира без ядерного оружия, устранения угрозы глобальной войны, урегулирования локальных конфликтов и противодействия терроризму. Цель текущей повестки нового председательствующего в Совбезе – продвигать интересы Центральной Азии для укрепления региональной безопасности, решать вопросы достижения мира в Африке, а также «адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века».Отчасти эти планы перекочевали в повестку предстоящей встречи в Вашингтоне. В заявлении пресс-службы Белого Дома отмечено, что два президента «обсудят пути для укрепления и углубления стратегического партнерства в вопросах региональной безопасности и экономического сотрудничества».Впрочем, обманываться на сей счёт не надо. В оставшиеся полмесяца своего председательствования Казахстан при всем желании не сможет реализовать на практике в Совбезе цели, заявленные как предмет обсуждения президентами двух стран. Так для чего тогда зван в Вашингтон Нурсултан Назарбаев?Нурсултан Абишевич за годы правления в Казахстане заработал авторитет ответственного, вдумчивого руководителя, способного решать серьёзные международные проблемы. Мир видел, как при посредничестве Назарбаева восстановились отношения между Россией и Турцией после конфликта, вызванного атакой турецкого истребителя на российский бомбардировщик и гибелью пилота и самолёта.Прошлой зимой Казахстан помог усадить за стол переговоров участников сирийского противостояния. В Астане страны – гаранты перемирия между сирийской оппозицией и правительством (Россия, Турция и Иран) выработали механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня и приняли важное заявление о целостности и суверенитете Сирии.Процесс урегулирования сирийского конфликта ещё далёк от своего завершения. Тем не менее, мир достаточно позитивно оценил роль Нурсултана Назарбаева как посредника. Запомнили это и в Вашингтоне. Там сейчас горячее время. Мало того, что Трамп находится под сильным давлением расследования предполагаемых связей его предвыборного штаба с российскими представителями, так еще новый скандал вызвала книга журналиста Майкла Вольфа «Огонь и Ярость: внутри Белого дома Трампа».В своей книге Вольф представил американской публике Дональда Трампа психически неуравновешенным человеком. Центральным событием скандала, растиражированного местными СМИ, стали приведённые Вольфом слова Стива Бэннона – бывшего главного политического советника Дональда Трампа. Бэннон фактически прямо признал «личное участие Трампа в сговоре с Россией для подделки выборов».Адвокаты американского президента кинулись опровергать и оспаривать сомнительное заявление Бэннона. Однако Америка так устроена, что внутриполитические провалы администрации нивелируются не в юридических процедурах, а в решительных действиях на внешнем поле. Например, Билл Клинтон из импичмента выбрался только через войну в Югославии.В прошлом апреле Трамп уже воспользовался этим приёмом. Тогда, как помним, он атаковал крылатыми ракетами военный аэродром в Сирии. Америка взбодрилась и даже поверила в своего президента. Сегодня администрация оказалась в явном внешнеполитическом тупике, проиграв сразу на двух важных направлениях, – в Сирии и Северной Корее.В декабре при посещении военной базы в сирийском Хмеймиме Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести группировку российских войск в пункты постоянной дислокации. Мир воспринял этот приказ, как победу России и её союзников в сирийском военном конфликте. Дональд Трамп, правда, попытался приписать победу в Сирии коалиции, возглавляемой США. Однако его заявление никто в мире всерьёз не воспринял.В самой Америке Трампа обвинили в том, что при его попустительстве Соединённые Штаты вытеснены на периферию сирийских дел и уже не могут повлиять на развитие ситуации в этой арабской стране. Вашингтонская администрация огрызнулась. Ведомые ею сирийские боевики в конце декабря произвели миномётный обстрел российской базы в Хмеймиме.Спустя неделю, они же атаковали российские позиции с помощью беспилотников. Эти акции не принесли никаких политических дивидендов американцам и лично Трампу. Потому что действия боевиков не нашли поддержки в мире, и Вашингтон, несмотря на очевидные факты, вынужден был опровергнуть своё участие в атаках на российские объекты.Это публичное отступление вкупе с объяснениями по ситуации, которые дал начальнику Генштаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, не добавило авторитета Трампу. Отступились даже его союзники по сирийской коалиции – Саудовская Аравия, например.Правда, саудиты сделали это раньше – почти синхронно с приказом Владимира Путина о выводе из Сирии основной части группировки российских войск. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на встрече с лидерами вооруженной сирийской оппозиции объявил о намерениях Эр-Рияда прекратить финансовую поддержку антиасадовских сил.В Америке это сочли серьёзным внешнеполитическим провалом вашингтонской администрации. Она попыталась оправдаться, что неудача в Сирии во многом обусловлена ошибками команды предыдущего президента Барака Обамы, но это мало кого впечатлило. Ведь к тому времени с треском провалилась другая инициатива Дональда Трампа – по ядерному сдерживанию Северной Кореи, а это уже детище нынешнего хозяина Белого Дома.Дональд Трамп последовательно и настойчиво прессинговал лидера КНДР Ким Чен Ына, угрожал ему санкциями, военным нападением, мерился с Кимом ядерными кнопками (у кого она больше), окружал авианосными группировками. Казалось, ещё немного, и Северная Корея падёт перед мощным давлением Америки.Но время шло. Северные корейцы, не обращая внимания на американские угрозы, продолжали совершенствовать свои ракетные системы. Однажды мир увидел, что оружие корейцев превратилось в реальную опасность для Соединённых Штатов. В новогоднем обращении к народу Северной Кореи Ким подвёл итог своего противостояния с Трампом.Он заявил, что КНДР успешно завершила ядерную и ракетную программы. Отныне территория США находится в зоне досягаемости корейских ракет, а ядерная кнопка «все время лежит на столе» у верховного лидера Северной Кореи. Вторым важным моментом новогоднего обращения стало заявление Кима о готовности к сближению с южными корейцами.Лидер КНДР, по сути, отодвинул американского президента от переговорного стола и сам выбрал себе собеседника – президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В начале недели делегации двух стран уже обсудили условия отправки северокорейских спортсменов на зимнюю олимпиаду Пхёнчхане.Мир вздохнул с облегчением. Миновала угроза военного конфликта на Корейском полуострове во время олимпийских игр. Эту разрядку напряжённости обеспечил не лидер демократического мира – президент Соединённых Штатов, а «вселенский изгой» – верховный руководитель северных корейцев Ким Чен Ын.Трамп опять проиграл. Ему нужна помощь. Наблюдатели сходятся во мнении, что это должна быть внешнеполитическая помощь российского лидера Владимира Путина. Однако напрямую к Путину Трамп обратиться не может. Тогда нынешняя антироссийская истерия в Америке окончательно погубит его политическую карьеру.Больше того, Трамп уже сам встроился в эту истерию и теперь по рецептам Конгресса добросовестно готовит очередные санкции против России. Америке эта акция славы и денег не принесёт, зато гарантирует новые провалы во внешней политике. Ведь, как показывает практика последнего времени, у Вашингтона уже не получается решать глобальные международные проблемы без деятельной поддержки Москвы (как это было, к примеру, с ядерной сделкой по Ирану, оспариваемой теперь Трампом).Похоже, сегодня Дональд Трамп сделал ставку на имеющего посреднический опыт Нурсултана Назарбаева. Впрочем, вряд ли эта инициатива принесёт ожидаемый американцами результат. Надо помнить, примирение Владимир Путина и Реджепа Эрдогана состоялось во многом потому, что оба они самостоятельные, самодостаточные политические лидеры своих стран. Дональд Трамп таким лидером для Америки пока не стал, а, значит, предстоящая в Белом Доме встреча не продвинется дальше двустороннего сотрудничества Казахстана и США.