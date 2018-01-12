Крепка ли ручка сирийского чемодана? О подготовке к Конгрессу в Сочи

29-30 января в Сочи пройдёт Конгресс сирийского национального диалога. Основные цели, которые ставят перед собой организаторы фактического съезда сирийских национальных и конфессиональных движений, заключаются в поиске компромисса для перехода САР от затянувшегося военного конфликта в плоскость политического процесса – с сохранением территориальной целостности, демократическими (без какого-либо сарказма) выборами, созданием конституции, отражающей интересы каждой из живущих в Сирии этнических и религиозных групп.В общем, цели благие, но при всей их благости вряд ли стоит предполагать, что Сочинский Конгресс по Сирии пройдёт без трений. Уж слишком много у Сирии «друзей» (ещё с так называемого Женевского формата)... И ещё больше «друзей» у России. А в планы этих «друзей» явно не входят сколько-нибудь позитивные итоги сирийской встречи в Сочи, хотя бы по той причине, что любой позитив там может стать лишним доказательством успешной внешней политики России на Ближнем Востоке.Значит, будут гадить? Как говорится, ежу понятно, что будут... И ведь не только в военном отношении. В информационном тоже. Военно-информационный план от «друзей» мы уже увидели на фото результатов атаки российской авиабазы в Хмеймиме – атаки с помощью кустарных по внешнему виду беспилотников с весьма продвинутой электронной начинкой. Сам факт этой атаки стал буквально бальзамом на душу для тех, кто продолжает делать заявления из серии: «Путин сказал, что террористический хребет в Сирии сломлен. Ну и где же этот слом хребта террористов?»А ведь на самом деле нужно быть очень наивным, чтобы посчитать, что российские власти всерьёз считают сирийское дело сделанным и ожидают 100%-ного прорыва в Сочи 29-30 января в сложившихся условиях. Потому к началу Конгресса тщательно готовятся. Причём готовятся с пониманием специфики ситуации. А специфика в неувядающем принципе, согласно которому доброе слово и пистолет позволяют добиться большего, чем просто доброе слово. Если использовать исключительно дипломатию и стараться лишь по линии МИД помочь официальному Дамаску в том, чтобы за круглый стол переговоров уселись представители всех этносов, конфессий, кланов и групп, то пиши пропало. Специфика такова, что без силового фактора никакую дипломатию на Ближнем Востоке воспринимать не намерены. Не могут, не умеют, да и не дадут им воспринимать, даже если очень сильно захотят сами «внутрисирийские» стороны.Так какой же пистолет заряжается перед сочинской встречей? На самом деле тут надо бы использовать термин не «заряжается», а «разряжается», причём разряжается он в тех, кто решил устроить этакий террористический анклавчик в Идлибе, а также площадки для «саморазвития» в провинции Дамаск, плюс у границ Израиля и Иордании. Те самые зоны деэскалации, в которых деэскалация себя хоть как-то проявляла, пока Россия не объявила о победе над ИГИЛ (*запрещено в РФ) и о выводе существенной части контингента из САР. Как только эти «тезисы» были провозглашены, бородатые мальчики, простите, попёрли из всех щелей. Взяли в кольцо позиции сирийских войск на юге, осуществили серию атак на контролируемые САА территории в Латакии, обстреляли исторический центр Дамаска, запустили из Идлиба рой ударных дронов по базе ВКС РФ «Хмеймим» (тоже Латакия), активизировались на юге провинции Алеппо, провели серию атак в Хаме. Список можно продолжать.С таким «багажом» садиться за стол переговоров по вопросу политического урегулирования негоже. А спонсоры бородатых мальчиков будут делать всё для того, чтобы до 29 января ситуация на сирийских фронтах оставалась под существенным напряжением.В этой ситуации выход один – нанести по скоплениям боевиков, которые утром умеренная оппозиция в белых касках, а ближе к вечеру «ан-Нусра» (*) и прочая «Аль-Каида» (*), превентивные удары, чтобы у «той стороны» (той её части, которая решит уцелеть) само собой возникло желание говорить и договариваться. И удары эти наносятся. Сирийская армия выжимает из себя всё, что только можно выжать и ежедневно продвигаясь под дружный вой террористов и их поклонников о том, что, дескать, сюда нельзя, здесь «мирные люди, мирная зона, и вообще миру мир».Взята под контроль авиабаза Абу-Духур, которая с 2015 года контролировалась «умеренными» из группировки «Джебхат ан-Нусра» (*). Сжимаются тиски на юге провинции Алеппо. Оба этих успеха позволяют, если так можно выразиться, подкорректировать турецкий трафик в Идлиб и выйти на переговоры, имея дополнительные козыри и перед Турцией в том числе.Сирийские правительственные войска выдвинули ультиматум боевикам в Харасте, Джобаре, Айн-Тарме с требованием сложить оружие. Кстати, эти территории, как и основная часть Идлиба контролируются именно теми силами, которые ранее заявили о своём категорическом нежелании отправляться на переговоры с «режимом Асада» в Сочи. Если учесть, что свой ультиматум САА в конечном итоге при помощи РФ собирается реализовать не на словах, а на деле, то категорическое нежелание упомянутых «господ» может смениться горячим желанием поговорить в Сочи о мирном процессе.Однако, учитывая все нюансы текущего периода, приходит на ум мысль о том, что даже если обойму по «бородатым мальчикам» разрядят со всей серьёзности, то после может произойти вариант того, что произошло, например, в Грузии в 2008-м. Речь о том, что вся операция может остановиться в тот самый момент, когда до её уверенного и успешного окончания останется только один шаг – тот самый вариант остановиться «за полсотни км до Тбилиси»... Хотя, как в той песне, «нам не дано с тобой понять»... каковы же конечные цели российского участия. В конце концов, Восток – дело тонкое. Главное, чтобы это тонкое не порвалось вновь. И чтобы сирийский вопрос не стал для России чемоданом без ручки.