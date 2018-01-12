17:56 12 января

Крепка ли ручка сирийского чемодана? О подготовке к Конгрессу в Сочи

29-30 января в Сочи пройдёт Конгресс сирийского национального диалога. Основные цели, которые ставят перед собой организаторы фактического съезда сирийских национальных и конфессиональных движений, заключаются в поиске компромисса для перехода САР от затянувшегося военного конфликта в плоскость политического процесса – с сохранением территориальной целостности, демократическими (без какого-либо сарказма) выборами, созданием конституции, отражающей интересы каждой из живущих в Сирии этнических и религиозных групп.

В общем, цели благие, но при всей их благости вряд ли стоит предполагать, что Сочинский Конгресс по Сирии пройдёт без трений. Уж слишком много у Сирии «друзей» (ещё с так называемого Женевского формата)... И ещё больше «друзей» у России. А в планы этих «друзей» явно не входят сколько-нибудь позитивные итоги сирийской встречи в Сочи, хотя бы по той причине, что любой позитив там может стать лишним доказательством успешной внешней политики России на Ближнем Востоке.

Значит, будут гадить? Как говорится, ежу понятно, что будут... И ведь не только в военном отношении. В информационном тоже. Военно-информационный план от «друзей» мы уже увидели на фото результатов атаки российской авиабазы в Хмеймиме – атаки с помощью кустарных по внешнему виду беспилотников с весьма продвинутой электронной начинкой. Сам факт этой атаки стал буквально бальзамом на душу для тех, кто продолжает делать заявления из серии: «Путин сказал, что террористический хребет в Сирии сломлен. Ну и где же этот слом хребта террористов?»


А ведь на самом деле нужно быть очень наивным, чтобы посчитать, что российские власти всерьёз считают сирийское дело сделанным и ожидают 100%-ного прорыва в Сочи 29-30 января в сложившихся условиях. Потому к началу Конгресса тщательно готовятся. Причём готовятся с пониманием специфики ситуации. А специфика в неувядающем принципе, согласно которому доброе слово и пистолет позволяют добиться большего, чем просто доброе слово. Если использовать исключительно дипломатию и стараться лишь по линии МИД помочь официальному Дамаску в том, чтобы за круглый стол переговоров уселись представители всех этносов, конфессий, кланов и групп, то пиши пропало. Специфика такова, что без силового фактора никакую дипломатию на Ближнем Востоке воспринимать не намерены. Не могут, не умеют, да и не дадут им воспринимать, даже если очень сильно захотят сами «внутрисирийские» стороны.

Так какой же пистолет заряжается перед сочинской встречей? На самом деле тут надо бы использовать термин не «заряжается», а «разряжается», причём разряжается он в тех, кто решил устроить этакий террористический анклавчик в Идлибе, а также площадки для «саморазвития» в провинции Дамаск, плюс у границ Израиля и Иордании. Те самые зоны деэскалации, в которых деэскалация себя хоть как-то проявляла, пока Россия не объявила о победе над ИГИЛ (*запрещено в РФ) и о выводе существенной части контингента из САР. Как только эти «тезисы» были провозглашены, бородатые мальчики, простите, попёрли из всех щелей. Взяли в кольцо позиции сирийских войск на юге, осуществили серию атак на контролируемые САА территории в Латакии, обстреляли исторический центр Дамаска, запустили из Идлиба рой ударных дронов по базе ВКС РФ «Хмеймим» (тоже Латакия), активизировались на юге провинции Алеппо, провели серию атак в Хаме. Список можно продолжать.

С таким «багажом» садиться за стол переговоров по вопросу политического урегулирования негоже. А спонсоры бородатых мальчиков будут делать всё для того, чтобы до 29 января ситуация на сирийских фронтах оставалась под существенным напряжением.

В этой ситуации выход один – нанести по скоплениям боевиков, которые утром умеренная оппозиция в белых касках, а ближе к вечеру «ан-Нусра» (*) и прочая «Аль-Каида» (*), превентивные удары, чтобы у «той стороны» (той её части, которая решит уцелеть) само собой возникло желание говорить и договариваться. И удары эти наносятся. Сирийская армия выжимает из себя всё, что только можно выжать и ежедневно продвигаясь под дружный вой террористов и их поклонников о том, что, дескать, сюда нельзя, здесь «мирные люди, мирная зона, и вообще миру мир».

Взята под контроль авиабаза Абу-Духур, которая с 2015 года контролировалась «умеренными» из группировки «Джебхат ан-Нусра» (*). Сжимаются тиски на юге провинции Алеппо. Оба этих успеха позволяют, если так можно выразиться, подкорректировать турецкий трафик в Идлиб и выйти на переговоры, имея дополнительные козыри и перед Турцией в том числе.

Крепка ли ручка сирийского чемодана? О подготовке к Конгрессу в Сочи


Сирийские правительственные войска выдвинули ультиматум боевикам в Харасте, Джобаре, Айн-Тарме с требованием сложить оружие. Кстати, эти территории, как и основная часть Идлиба контролируются именно теми силами, которые ранее заявили о своём категорическом нежелании отправляться на переговоры с «режимом Асада» в Сочи. Если учесть, что свой ультиматум САА в конечном итоге при помощи РФ собирается реализовать не на словах, а на деле, то категорическое нежелание упомянутых «господ» может смениться горячим желанием поговорить в Сочи о мирном процессе.

Однако, учитывая все нюансы текущего периода, приходит на ум мысль о том, что даже если обойму по «бородатым мальчикам» разрядят со всей серьёзности, то после может произойти вариант того, что произошло, например, в Грузии в 2008-м. Речь о том, что вся операция может остановиться в тот самый момент, когда до её уверенного и успешного окончания останется только один шаг – тот самый вариант остановиться «за полсотни км до Тбилиси»... Хотя, как в той песне, «нам не дано с тобой понять»... каковы же конечные цели российского участия. В конце концов, Восток – дело тонкое. Главное, чтобы это тонкое не порвалось вновь. И чтобы сирийский вопрос не стал для России чемоданом без ручки.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 15:07
    В таких случаях можно заставить их самим выбрать достойных.. Заодно в процессе сами себя и прополят...
    Vard
  2. трассер Сегодня, 16:53
    Сирию нще долго будут рвать внешние и внутрение силы
    трассер
  3. vadsonen Сегодня, 17:11
    И чтобы сирийский вопрос не стал для России чемоданом без ручки.

    "Гений внешней политики" победил в восточной Европе (расширение НАТО), затем победил в Грузии и на территории У (которые вышли из россйского влияния). Затем победил в Ливии (где Россия потеряла все инвестиции). Теперь, вот, собирается победить в Сирии.
    vadsonen
  4. мерцание Сегодня, 17:30
    «за полсотни км до Тбилиси»

    А нам что тогда надо было Тбилиси брать?
    мерцание
    1. Stas157 Сегодня, 17:40
      Цитата: мерцание
      А нам что тогда надо было Тбилиси брать?

      Нет конечно! Зачем нам Тбилиси! Лучше его оставить в сфере западного влияния! Именно так и подумал Медведев после многочасовой встречи с Саркози. А разрушенный Цхинвали пришлось отстраивать Москве вместо поверженных грузин.
      Чего же добилась Москва своим "Понуждением к миру"? Небольшой щелчек по носу враждебному режиму Саакашвилли? Который почему то, не смотря на поражение, так и остался у власти, а не сел на скамью подсудимых!
      Stas157
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