Авиация против танков (часть 22)
С середины 60-х годов боевые вертолёты стали силой, способной оказать заметное влияние на ход боевых действий. Ведущими странами, где создавались винтокрылые ударные машины, были США и СССР. В 80-е годы к ним присоединились Италия, Франция и Германия. Впрочем, попытки создания специализированных ударных вертолётов предпринимались и в других государствах.
Румынский диктатор Николае Чаушеску, бессменно правивший страной 24 года и казнённый по приговору военного трибунала в 1989 году, во время своего правления в значительной мере дистанцировался от Советского Союза, проводил независимую внешнюю политику и осуществлял военно-техническое сотрудничество с западными странами. Так, при Чаушеску помимо легких многоцелевых Alouette III для румынских вооруженных сил велись закупки французских средних транспортных вертолётов Aérospatiale SA 330 Pumа и впоследствии было налажено их лицензионное производство. Часть румынских ударно-транспортных IAR-330L оснащались двумя 20-мм пушками, ПТУР «Малютка» и блоками НАР. Вертолёт мог также нести четыре 100 кг бомбы или 2-4 контейнера ГМП-2 с 2 7,62-мм пулемётами. Однако «Пума» оказалась слишком дорогой и крупной машиной, чтобы строить на её основе специализированный ударный вертолёт.
В Румынии на базе вертолета IAR-316B (румынский лицензионный вариант французского SA.316B Alouette III) создали легкий ударный IAR-317 Airfox. Первый прототип совершил полёт в 1984 году. Двухместная кабина вертолёта с тандемным расположением экипажа была частично прикрыта лёгкой противопульной бронёй. В состав вооружения входили ПТУР «Малютка», блоки 57-мм НАР, 50-100 кг авиабомбы, неподвижно закреплённые контейнеры ГМП-2 с двумя 7,62-мм пулемётами и боекомплектом 550 патронов. Ударный «Аирфокс» демонстрировался на авиасалоне в Ле Бурже в 1985 году. Согласно представленной рекламной информации, масса боевой нагрузки достигала 500 кг. Однако с учетом веса бронирования кабины рекламные данные, скорее всего, были завышены и реальная боевая нагрузка примерно в два раза меньше.
IAR-317 Airfox
Впрочем, IAR-317 Airfox устарел ещё на этапе проектирования, так французы отказались от идеи создания чисто ударной модификации на базе «Алуэт» ещё в 60-е годы. Откровенно слабая силовая установка лёгкого вертолёта не позволяла достичь приемлемого уровня защищенности. Вооружение «Аирфокса» и система наведения ракет для середины 80-х были откровенно архаичными. К тому же вертолёт не блистал высокими лётными данными. Машина с максимальным взлётным весом 2200 кг развивала 220 км/ч. Крейсерская скорость составляла 190 км/ч. Практическая дальность полёта - 520 км. Ввиду невысокой удельной мощности скороподъёмность была очень низкой – 4,5 м/с. Понятно, что машина с такими лётными данными не могла конкурировать не только с Ми-24, но и с первой модификацией американской «Кобры». Вертолёт не устроил даже румынских военных, не избалованных техническими новинками, и вскоре программу свернули.
В итоге в Румынии всё же вернулись к идее создания боевого вертолёта на базе выпускаемой по лицензии «Пумы». Но это произошло уже в 90-е годы, после свержения Чаушеску. В сентябре 1995 года ВВС Румынии заключили контракт с израильской компанией Elbit Systems на модернизацию 24 вертолётов до уровня IAR 330L SOCAT.
IAR 330L SOCAT
В рамках модернизации румынские «Пумы» получили современную прицельно-поисковую систему и аппаратуру ночного видения. На турели в передней части фюзеляжа смонтирована французская 20-мм пушка THL 20 с боекомплектом 750 снарядов. В противотанковой конфигурации вертолёт несёт 8 израильских ПТУР Spike-ЕR и 2 блока 57-мм НАР УБ-32. Лётные данные по сравнению с прототипом практически не изменились. Вертолёт с максимальным взлётным весом 7400 кг имеет боевой радиус около 280 км. Максимальная скорость из-за ухудшения аэродинамики снизилась до 263 км/ч. Первый вертолёт был передан в войска в 2001 году. Помимо ВВС Румынии вертолёты IAR 330L SOCAT поставлялись в Нигерию, Судан, Кению и Кот-д'Ивуар – то есть в африканские государства, борющиеся с повстанцами или имеющие неурегулированные территориальные споры с соседями. Понятно, что критерием выбора «боевых вертолётов» румынского производства являлась относительно низкая цена.
Французский «Алуэт» вдохновил на создание ударного вертолёта не только румын. В 70-80-е годы прошлого столетия воинские подразделения ЮАР вели боевые действия на территории Намибии, Мозамбика и Анголы. Для высадки десантов, эвакуации раненых, доставки припасов и огневой поддержки активно применялись всё те же «Алуэты» и «Пумы». Транспортно-десантные «Пумы» несли блоки НАР, в дверных проёмах устанавливались пулемёты калибра 7,62-12,7-мм. Лёгкие вооруженные «Алуэты» прочёсывали растительность из пулемётов и 20-мм пушек. Параллельно использовались модификации с подвижными пулеметами, установленными в дверных проёмах, и с подвесными пулеметными и пушечными контейнерами. Часто вертолёты наносили удары 68-мм НАР. ПТУР поначалу применяли редко, для них просто не было достойных целей.
Пока южноафриканским солдатам противостояли плохо обученные партизаны, вооруженные в основном лёгким стрелковым оружием, потери вертолётов были низкими. Но вскоре после вторжения в Анголу юаровцы столкнулись с регулярной армией, обученной советскими советниками, на стороне которой сражались хорошо мотивированные и отлично подготовленные кубинские «добровольцы», вооруженные самой современной на тот момент техникой. От ударов с воздуха кубинские и ангольские войска были прикрыты многочисленными 12,7-57-мм зенитками, ПЗРК «Стрела-2М», мобильными ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Стрела-1», «Стрела-10», «Оса» и С-125. Кроме того, для экипажей юаровских вертолётов, выполнявших полёты над Анголой, существовал риск встречи с реактивными МиГами и вертолетами Ми-25. В этих условиях «Пумы» и «Алуэты», несмотря на меры предосторожности, начали нести потери. Во время вторжения в Анголу южноафриканская армия потеряла пять вертолётов SA 330 Pumа и по меньшей мери три SA.316 Alouette III. Достаточно часто вертолёты возвращались с пробоинами и убитыми или ранеными членами экипажа на борту.
Вскоре после того как антиповстанческие операции в буше превратились в сражения между регулярными армиями, в которых с двух сторон применялись авиация, танки и артиллерия, командование вооруженных сил ЮАР поставило перед национальным военно-промышленным комплексом задачу создания ударного вертолёта. Из-за введённого в 1977 году оружейного эмбарго Южно-Африканская Республика лишилась возможности закупать боевые вертолёты за границей. В то же время санкции стимулировали развитие собственной промышленности. В 70-80-е годы в ЮАР удалось не только наладить выпуск запасных частей к ранее полученной боевой технике, но и модернизировать её и принять на вооружение образцы собственного производства.
Первоначально существовали планы создания ударного вертолёта на базе транспортно-десантного SA 330 Pumа. ЮАР приобрела 20 «Пум» модификации SA.330C, 19 SA.330H и 18 SA.330L. Стоит сказать, что «Пума» по своим размерам и компоновке близка к советскому Ми-8, на основе которого в свою очередь был построен ударный Ми-24. На базе SA 330 в 1985 году южноафриканской компанией Atlas Aircraft Corporation был разработан транспортно-десантный вертолёт Oryx. Эта машина по своим характеристикам примерно соответствует Eurocopter AS332 Super Puma. Вертолёт получил достаточно совершенное для того времени БРЭО и двигатели Turbomeca Makila IA1 со взлётной мощностью 1880 л.с. Максимальная скорость восьми тонной машины составила 306 км/ч. Боевой радиус действия – около 300 км.
В 1986 году на основе модернизированной «Пумы» был создан вертолёт, концептуально близкий к советскому Ми-24. Один модернизированный транспортно-боевых вертолёт ХТР-1 (Experimental Test Platform – рус. Экспериментальная испытательная платформа) оснастили прицельно-поисковыми системами и ракетами «воздух-воздух». При этом вертолёт мог взять на борт полтора десятка десантников с оружием, или 2500 кг груза.
Экспериментальный боевой вертолёт ХТР-1
Другой экземпляр, известный как ХТР-2, получил крыло относительно большого удлинения, под которым разместили ПТУР ZT-3 Swift и блоки НАР. В носовой части появились оптоэлектронные датчики, а кабину прикрыли локальным бронированием. К сожалению, фотографии данного экземпляра найти не удалось, но как выглядел ХТР-2 можно судить по «загримированному» для имитации Ми-24 вертолёту «Пума», принадлежавшего американской компании PHI. Inc. Эта машина снималась в фильме «Рэмбо-3», и в конце 80-х участвовала в учениях американской армии.
В отличие от румын, южноафриканские специалисты, понимая бесперспективность этого пути, решили не превращать имеющиеся транспортно-десантные вертолёты в боевые и сконцентрировать свои усилия на разработке новой ударной машины. Кардинально модернизированные вертолёты ХТР-1 и ХТР-2 использовались для отработки БРЭО и вооружения, предназначенного для перспективного боевого вертолёта AH-2 Rooivalk.
Определённый задел для этого в ЮАР имелся. В первой половине 1981 года компания Atlas Aircraft Corporation начала разработку ударного вертолёта на базе SA.316В Alouette III. От французской машины взяли двигатель, трансмиссию, несущий и рулевой винт с хвостовой балкой. Кабина и фюзеляж были спроектированы заново. Экипаж располагался в двухместной тандемной кабине со значительным превышением пилота над оператором вооружения. Под передней кабиной установили турель с 20-мм пушкой GA1. На внешних узлах сбоку от фюзеляжа предусматривалась подвеска ПТУР и НАР. Однако не удалось найти ни одной фотографии с внешними узлами вооружения, это свидетельствует о том, что построенный в одном экземпляре вертолёт с самого начала была только демонстратором, призванным убедить военных и правительство в способности южноафриканского ВПК создать собственный боевой вертолёт.
XH-1 Alpha
Испытания вертолёта, получившего обозначение XH-1 Alpha, начались в феврале 1985 года. По лётным данным, «Альфа» практически соответствовала румынскому аналогу IAR-317 Airfox, который поднялся в воздух на год раньше. Вертолёт с максимальной взлётной массой 2200 кг оснащался турбовальным двигателем Turbomeca Artouste IIIB мощностью 550 л.с. и мог развить скорость до 200 км/ч. Практическая дальность полёта – 550 км. Машина с такими характеристиками имела бы шансы быть принятой на вооружение в 60-е годы, но во второй половине 80-х у «Альфы» никаких перспектив не было. Вертолёт после окончания программы испытаний, в 1992 году передан в Музей ВВС ЮАР.
На основании опыта боевых действий и по итогам испытаний опытных боевых вертолётов ВВС ЮАР сформировали требования к перспективному ударному вертолёту. Так как новой машине предстояло действовать в специфических условиях высоких температур и запылённости на полевых аэродромах, отдельно оговаривались такие критерии как высокая надежность, ремонтопригодность и низкие эксплуатационные расходы. Для снижения нагрузки на экипаж во время длительных полётов над бушем, предполагалось, что в состав высокоавтоматизированного БРЭО вертолёта войдет совершенная навигационная система, позволяющая уверенно прокладывать маршрут на местности, лишенной ориентиров. По возможности основные узлы и агрегаты перспективного ударного вертолёта должны были унифицироваться с существующим вертолётным парком. Что в свою очередь снижало производственные и эксплуатационные расходы и позволяло ускорить подготовку техников.
Вертолет, получивший обозначение CSH-2 (Combat Support Helicopter – рус. Вертолёт боевой поддержки) и имя Rooivalk (что в переводе с африкаанс означает «Пустельга»), впервые поднялся в воздух в 11 февраля 1990 года. При создании этой машины компания Atlas Aircraft Corporation использовала наработки по вертолётам Oryx и XH-1 Alpha. «Ройвалк» не имеет каких-либо революционных конструктивных решений, но в то же время — это добротно сделанная боевая машина с традиционным для ударных вертолётов тандемным расположением экипажа.
Прототип CSH-2
Фюзеляж вертолёта главным образом выполнен из легких сплавов с использованием композитных материалов. Основные жизненно важные системы вертолета дублированы. Используется экранирование более важных элементов конструкции менее важными. Управление вертолетом может осуществляться пилотом и оператором вооружения. Кабина экипажа прикрыта металлокерамической бронёй, а наиболее важные узлы и агрегаты экранированы полимерными баллистическими панелями. Борта кабины выдерживают обстрел 12,7-мм пулями. Четырёхлопастной несущий винт остаётся работоспособным после прострела из оружия калибра 12,7-мм. Отмечается, что защита «Ройвалка» не рассчитана на попадания 20-23-мм снарядов как на "Апаче" или "Тигре", что, впрочем, соответствует специфическим местным условиям и удовлетворяет требованиям ВВС ЮАР. Хуже, чем у зарубежных аналогов, скорость безопасного для экипажа приземления, на «Ройвалке» это показатель не превышает 8 м/с. Хотя у большинства «одноклассников» данный параметр находится в пределах 10-12 м/с.
Силовая установка первоначально состояла из двух турбовальных двигателей Turbomeca Makila IA1 с суммарной взлётной мощностью 3760 л.с. Эти же двигатели используются на транспортно-десантных вертолётах «Орикс». Хотя бронирование «Ройвалка» слабее, чем у «Апача», Ми-28 или европейского «Тигра» его максимальный взлётный вес достигает 8750 кг. При этом емкость внутреннего топливного бака - 1854 л.
В 90-е годы в связи с резким уменьшением оборонных расходов финансирование программы сократилось. После отмены режима апартеида и прихода к власти в 1994 году Африканского национального конгресса, программа «Ройвалк» оказалась на гране закрытия. Однако к тому моменту было совершенно очевидно, что вертолёт может быть доведён до приемлемого уровня эффективности и технической надёжности. К тому же развитие собственной авиастроительной отрасли обеспечивало создание новых рабочих мест и развитие высоких технологий.
Хотя первый прототип на испытаниях показал неплохие лётные данные, с двигателями первого этапа вертолёт разгонялся до 290 км/ч и был способен выполнять «мертвую петлю», доводка БРЭО и вооружения вертолёта шли медленно. Много времени ушло на доведение «до ума» всесуточной прицельно-обзорной системы TDATS. Прогресс в оснащении «Ройвалка» современными электронными системами появился после того как в апреле 1997 года с франко-германским концерном Eurocopter было заключено соглашение о совместной работе над БРЭО вертолёта.
АН-2 Rooivalk
К началу 21- го века «Пустельга» по-настоящему встала на крыло, и было принято решение о начале серийного строительства. Вертолёт официально поставили на вооружение под обозначением АН-2 Rooivalk. Производством вертолёта занялась компания Denel Aviation, которая поглотила Atlas Aircraft. Однако сборка велась очень медленно, к 2005 году только шесть из 12 заказанных вертолётов были готовы к войсковым испытаниям. Надёжность вертолётов поначалу была низкой, часто отказывало сложное электронное оборудование, из-за проблем с совместимостью программного обеспечения аппаратуры наведения и обзорно-прицельного комплекса прицельная стрельба ПТУР ночью была невозможна. В 2005 году один вертолёт разбился во время «неконтролируемой посадки». Экипаж остался жив, но сама машина восстановлению не подлежала.
По сравнению с прототипом на серийных машинах был внедрён ряд улучшений. Прежде всего, модернизации подверглась система очистки воздуха, поступающего в двигатели. Необходимость этого была обусловлена использованием двигателей Turbomeca Makila 1K2 с взлётной мощностью, увеличенной до 1904 л.с. Для уменьшения заметности в тепловом диапазоне установлена система смешивания выхлопных газов двигателя с окружающим воздухом в соотношении 1:1. При этом тепловая заметность снижена примерно в два раза.
С новыми двигателями максимальная скорость «Ройвалка» составляет 307 км/ч, крейсерская – 278 км/ч. Скороподъемность - 13 м/с. Практическая дальность полёта – 740 км. При использовании подвесных топливных баков, перегоночная дальность достигает 1300 км. Вертолёт обладает неплохой манёвренностью, во время показательных полётов «Ройвалк» неоднократно выполнял фигуры высшего пилотажа.
На гиростабилизированной шаровидной платформе в носовой части установлены низкоуровневая телевизионная камера, тепловизор и лазерный дальномер-целеуказатель. На «кончике носа» вертолёта размещена аппаратура ночного видения.
Приборное оборудование вертолета построено по принципу "стеклянной кабины" с использованием цветных многофункциональных ЖК мониторов. Система комплексного управления и отображения данных на лобовом стекле предоставляет экипажу информацию о боевой нагрузке, выбор оружия и варианты пуска ракет. Наведение оружия происходит с помощью нашлемных прицелов. На вертолёте имеется закрытая цифровая линия связи, по которой в реальном масштабе времени можно передавать информацию другим ударным вертолетам либо на наземные командные пункты. Однако ничего не известно о том, какие контрмеры используются для противодействия ЗРК и истребителям противника. Вполне вероятно, что в целях экономии на южноафриканских ударных вертолётах обходятся только кассетами с тепловыми ловушками и дипольными отражателями. Отсутствие на борту аппаратуры предупреждения о ракетных пусках и датчиков, фиксирующих лазерное и радиолокационное облучение, а также систем РЭБ, должно компенсироваться соответствующей тактикой применения. Против разного рода инсургентов, вооруженных в основном лёгким стрелковым оружием экипаж «Ройвалка» может использовать НАР и пушку. При столкновении с технологически развитым противником вертолёты должны действовать на предельно малой высоте, что затрудняет обнаружение наземными радиолокаторами. Целеуказание осуществляется от наземных передовых авианаводчиков, или с разведывательных вертолётов и БПЛА. Перед применением управляемых ракет производится набор высоты. Запуск ПТУР должен производиться над позициями своих войск, с дальности 7-8 км. Такая тактика позволяет избежать поражения огнём вражеских средств ПВО.
«Главным калибром» южноафриканской винтокрылой ударной машины должны были стать ПТУР ZT-3 Swift с лазерным наведением и дальностью пуска 4 км. Однако на серийных вертолётах в настоящее время используются ПТУР Mokopa ZT-6 с лазерной ГСН.
ПТУР Mokopa ZT-6
Согласно рекламным данным компании-производителя Denel Dynamics, ракета массой 49,8 кг способна пробить 1300 мм гомогенную броню на дальности 10 000 м. Также существуют варианты с осколочной и термобарической БЧ. Скорость полёта на траектории около 330 м/с. Производство ракеты началось в 1996 году. В настоящее время испытаны модификации с радиолокационной и ИК ГСН.
Управляемые ракеты и блоки с реактивными снарядами размещены на среднерасположенном крыле, размахом 5,2 м. Под каждой плоскостью имеется три узла подвески. Всего «Ройвалк» может взять 16 ПТУР Mokopa ZT-6 или 76 70-мм НАР FZ90 производства бельгийской компании Forges de Zeebrugge. Сообщается, что в октябре 2015 года на вертолёте «Ройвалк» были успешно испытаны 70-мм ракеты с лазерным наведением.
Для стрельбы по легкобронированным целям и живой силе на малых дистанциях предназначена подвижная установка с 20-мм пушкой F2, которая создана на базе французской GIAT M693. Орудие имеет скорострельность до 720 выстр/мин и способно поражать цели на дальности до 1500 м. Боекомплект – до 750 снарядов.
Войсковые испытания «Пустельги» продолжались до 2011 года. При этом вертолёты совершали достаточно продолжительные перелёты по всей территории Южной Африки. Темпы поставок были не велики, и составляли 1-2 машины в год. После окончания периода войсковых испытаний и достижения «полной оперативной готовности» вертолёт получил обозначение Rooivalk Mk 1.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: Rooivalk Mk 1 на авиабазе Swartkop
С 2012 года ведется строительство вертолётов улучшенной модификации Block 1F. Основываясь на опыте эксплуатации первых машин, модернизированные вертолёты получили улучшенное БРЭО и новую более надёжную трансмиссию. Также были устранены проблемы с охлаждением 20-мм бортовой пушки. Последний двенадцатый по счёту «Ройвалк» передали военным 13 марта 2013 года.
Вертолёты Rooivalk, как и бронеавтомобили Ratel, стали визитной карточкой южноафриканского ВПК. Но надежды руководства компании Denel Aviation на экспортные поставки боевых вертолётов не оправдались. Зарубежные покупатели обычно крайне осторожно относятся к малосерийным образцам военной техники. К тому же в СМИ просачивались слухи о не доведенности БРЭО и вооружения вертолёта. «Ройвалк» участвовал в турецком тендере, но победителем был объявлен AgustaWestland T129. Хотя на выставках вооружения к южноафриканской машине проявляли интерес потенциальные клиенты из «развивающихся» стран, использование компонентов БРЭО европейской разработки налагает ограничения на поставки в государства, где имеются внутренние конфликты или вооруженное противостояние с соседями. Экспортная модификация «Ройвалка» в 2007 году предлагалась за $ 40 млн. Сейчас стоимость южноафриканского боевого вертолёта наверняка ещё выше. За гораздо меньшие деньги можно купить Ми-35М. В 2008 году модернизированный «крокодил» стоил на внешнем рынке $12,5 млн.
В настоящее время в составе ВВС ЮАР имеется 10 вертолётов «Ройвалк». Все они эксплуатируются на авиабазе Bloemspruit в составе 16-й ударной вертолётной эскадрильи, совместно с боевыми вертолётами AW.109Е LUH. На этой же авиабазе развёрнуты истребители JAS 39 Gripen.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: вертолёты Rooivalk Mk 1 и истребитель JAS 39 Gripen на авиабазе Bloemspruit
Ударный вертолёт «Ройвалк» не может похвастаться богатой боевой карьерой. Мизерное количество построенных экземпляров и эксплуатация только в ВВС ЮАР не позволяет судить, насколько эта машина хороша в реальных боевых действиях. Боевое применение вертолёта было крайне ограниченным. Сообщалось, что пара Rooivalk Mk 1 совместно с вертолётами AW.109Е LUH в целях противодействия пиратству осуществляла патрулирование у побережья Мозамбика. В 2013 году несколько вертолётов «Ройвалк» были задействованы в составе Миротворческого воинского контингента ООН в Демократической Республике Конго. Перекрашенные в белый цвет вертолёты осуществляли эскортирование конвоев и прикрытие с воздуха блокпостов миротворцев. При этом несколько раз использовались 20-мм пушки. 4 ноября 2013 года два боевых вертолёта нанесли удар 70-мм НАР по позициям боевиков движения «23 марта». С учётом того, что срок службы «Ройвалка» должен составить не менее 25 лет, эти машины в будущем останутся в строю. В 2016 году было заявлено, что все строевые машины запланировано модернизировать до уровня Rooivalk Mk 2, но возобновление серийного производства возможно только в случае если найдется иностранный заказчик.
Продолжение следует…
http://www.airwar.ru/history/locwar/africa/poteri/poteri_sa.html
https://military.wikireading.ru/55176
http://www.rotaryaction.com/r.html
http://argendef.blogspot.ru/
http://www.saafmuseum.org/exhib/aircraft-on-display/helicopters/259-alpha-xh-1
https://web.archive.org/web/20061119200216/http://www.idrc.ca/fr/ev-68067-201-1-DO_TOPIC.html
Автор: Линник Сергей
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