В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии

Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген

Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров

Беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе на Украине, сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков.— сказал генерал-майор.По его словам, ТЭН производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.Новиков добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.— указал он.В Генштабе также отметили, что в создании дронов участвовали специалисты, которые прошли подготовку в странах, применяющих комплексы с БПЛА.