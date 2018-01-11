В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии
Беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе на Украине, сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков.
По его словам, ТЭН производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.
Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.
Новиков добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.
В Генштабе также отметили, что в создании дронов участвовали специалисты, которые прошли подготовку в странах, применяющих комплексы с БПЛА.
Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген— сказал генерал-майор.
По его словам, ТЭН производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.
Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.
Новиков добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.
Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров— указал он.
В Генштабе также отметили, что в создании дронов участвовали специалисты, которые прошли подготовку в странах, применяющих комплексы с БПЛА.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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