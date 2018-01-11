05:36 12 января

В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии

Беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе на Украине, сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков.

Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген
— сказал генерал-майор.

В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии



По его словам, ТЭН производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.

Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.

Новиков добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.

Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров
— указал он.

В Генштабе также отметили, что в создании дронов участвовали специалисты, которые прошли подготовку в странах, применяющих комплексы с БПЛА.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 109

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  1. Аристарх Людвигович Вчера, 16:48
    Уже нашли украинский след? Понятное дело бпла и его системы управления сделаны из овна и палок... Весь вопрос в другом: что стояло за оборудование по сбросу бомб по заранее известным координатам и собственно откуда у них эти координаты в точности достаточной для сброса бомбы
    Аристарх Людвигович
    1. VANIN Вчера, 16:56
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Уже нашли украинский след?

      А кто нибудь удивлен..? Украина считаю одна из главных . кто поставлял оружие ИГИЛ и т.д. Там склады военные , после развала СССР забиты были всяческим оружием и боеприпасами (лет на 10 серьезных боевых действий в Европе и т.д. в случае мировой войны) Сейчас говорят склады опустели и вот клянчат оружие у США )
      VANIN
      1. Deniska999 Вчера, 16:57
        Украина - спонсор ИГ? Вот уже более нелепой версии не видел. НА БВ своего оружия и так навалом.
        Deniska999
        1. allaykbar Вчера, 17:01
          НА БВ своего оружия и так навалом.


          какое оружие "своё" на БВ? Все от нас да украины с бывшими братишками.

          еще и матрасы докинули сверху
          allaykbar
          1. bulvas Вчера, 17:55
            Цитата: Deniska999
            Украина - спонсор ИГ? Вот уже более нелепой версии не видел. НА БВ своего оружия и так навалом.


            Да?
            Именно, что навалом.
            А откуда оно?
            Они что еще кроме огнетушителей с взрывчаткой делали сами?
            Модули GPS, взрыватели?
            И кто говорит про спонсора?
            Украина сама у спонсоров .......т

            Украина поставляет оружие и комплектующие. Вспомните историю, как бармалеи грозились кому-то на Украине что-то отрезать, за некачественные поставки

            Возможно, через Украину идут поставки, оплачивать может кто угодно, хоть спонсор, хоть сами бармалеи.
            Украина - черная дыра, через нее можно все пропустить и концов не найдешь
            bulvas
        2. Балу Вчера, 17:06
          Цитата: Deniska999
          Украина - спонсор ИГ? Вот уже более нелепой версии не видел. НА БВ своего оружия и так навалом.

          У бармалеев и бандерлогов хозяин-спонсор один и тот же. Тоже самое было в обе чеченские войны.
          Мне одно непонятно. Турки сбили наш истребитель, легко отделались. А сейчас, почему по й точке старта эрзац-пепилацев на территории Сирии, а не Турции, хотя и контролируемой турками, не был мгновенно нанесен ответный удар? Такая стратегия должна быть взята на вооружение и применена, даже если следущая атака эрзац-пепилацами будет нанесена с территории подконтрольной США или Израиля или иной страны-оккупанта Сирии. Турков и США правительство Сирии не приглашало.
          Балу
          1. Ныробский Вчера, 21:37
            Цитата: Балу
            Мне одно непонятно. Турки сбили наш истребитель, легко отделались. А сейчас, почему по й точке старта эрзац-пепилацев на территории Сирии, а не Турции, хотя и контролируемой турками, не был мгновенно нанесен ответный удар? Такая стратегия должна быть взята на вооружение и применена, даже если следущая атака эрзац-пепилацами будет нанесена с территории подконтрольной США или Израиля или иной страны-оккупанта Сирии. Турков и США правительство Сирии не приглашало.
            А что тут не понятно? В обоих случаях за атакой стоят американцы, и цель их состояла в том, что бы осложнить отношения России и Турции, как в случае с самолётом, так и в случае с дронами, которые поднялись в зоне ответственности Турции. Да и по кому там было наносить удар, если причастные к запуску беспилотников уже смылись? Наверное будет более эффективным наносить удар не по опустевшим позициям в Илибе, а по американским базам или подконтрольным им силам с помощью тех же кустарных дронов, "непонятно" кем и откуда направленных? В качестве алаверды, так сказать.
            Ныробский
            1. Ююка Сегодня, 00:34
              В обоих случаях за атакой стоят американцы, и цель их состояла в том, что бы осложнить отношения России и Турции, как в случае с самолётом, так и в случае с дронами, которые поднялись в зоне ответственности Турции.

              я бы добавил - в случае с дронами они решали массу задач одновременно, причем при любом исходе. Единственный их просчет, а скорей всего свойственное им высокомерие и "превосходство" над любым противником, это нежелание просчитать вариант с уликами. Они были в полной уверенности, что ни один дрон "живым" в руки не дастся... а там поди докажи по ошметкам чьих он рук.

              Они в реальном бою опробовали "рой", проверили нашу систему защиты, сняли данные самолетом-разведчиком, "подставили" турков. Программа минимум выполнена. Причем очень дешевым способом - дорогие дроны не использовались. Где и с кем они бы еще потренировались в реальном бою? Короче - они помогли нам, а мы им laughing
              Ююка
        3. Труд Вчера, 17:09
          Украина не спонсор, просто у ИГ есть бабки от нефти и спонсоров на покупку оружия.
          Труд
        4. влад66 Вчера, 17:31
          Цитата: Deniska999
          Украина - спонсор ИГ? Вот уже более нелепой версии не видел. НА БВ своего оружия и так навалом.

          Вообще то Украина входила в десятку ведущих экспортеров вооружений,торговали оружием оставшимся от СССР только пыль стояла и генеральские дачи росли,как грибы. fellow да и бывшие братушки из бывших республик тоже не хило торговали наследием СССР,так что ничего удивительного,что украинский ТЕН обнаружился у бармалеев в Сирии и можпт всплыть ещё во многих местах,у нас кстати тоже немало генеральских теремков выросло с 1990 года. hi
          влад66
        5. Geisenberg Вчера, 19:04
          Цитата: Deniska999
          Украина - спонсор ИГ? Вот уже более нелепой версии не видел. НА БВ своего оружия и так навалом.


          Учитывая кто там у власти может быть еще и не такое.
          Geisenberg
    2. Николай Грек Вчера, 18:22
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Весь вопрос в другом: что стояло за оборудование по сбросу бомб по заранее известным координатам и собственно откуда у них эти координаты в точности достаточной для сброса бомбы

      как оказалось, вопрос еще и во взрывчатом веществе!!! request request
      Николай Грек
  2. Геркулесыч Вчера, 16:50
    Если и дальше будут власти наши заигрывать с бендеровщиной, легко дождемся и кустарных ядерных зарядов на наши базы в Сирии, да и не только там! Пора бы властям и характер показать, привезя в Москву на допрос турчинова с аваковым в кандалах, и с колодкой на шее.
    Геркулесыч
    1. bouncyhunter Вчера, 16:54
      Цитата: Геркулесыч
      привезя в Москву на допрос турчинова с аваковым в кандалах, и с колодкой на шее.

      Сергей , этими персонажами всё далеко не ограничивается . Зри в корень ! wink
      Беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе на Украине

      Не удивлюсь если бандерлоги всех укропских мастей начнут орать из всех утюгов что это они бармалеям взрывчатку поставили .
      bouncyhunter
      1. Идущий Вчера, 16:58
        Это они на ура , только дай на Россию повоевать.
        Идущий
        1. bouncyhunter Вчера, 17:06
          На гадость таких сподвигнуть - раз плюнуть . Зато хорошее дело сделать - хрен добьёшься . Ушлёпки ! am
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Вчера, 18:10
            Паша, Мой пламенный!!! hi
            Я думаю, что хватит сопли по политкорректности размазывать....
            Факт на лицо! Надо сравнять с землей район, откуда запускались, где собирались данные беспилотники....где бы таковые не находились, как полосатые с пробиркой из Ирака....
            Соломон Кейн
            1. VANIN Вчера, 18:32
              Цитата: Соломон Кейн
              Надо сравнять с землей район, откуда запускались, где собирались данные беспилотники...

              А смысл..? Потом такие же конструкторы в Дамаск провезут..
              Кто поставил, сопровождал (производство и т.д.) Там говорят дроны были высшего качества по электроники и спутником сопровождались ....(не хочу тыкать пальцем в некоторых..)))
              VANIN
            2. bouncyhunter Вчера, 19:37
              Костя , взаимно ! hi Я склонен согласиться с коллегой VANIN : душить нужно гнездо , которое за лужей . А бармалеев сколько не души - матрасы себе новых купят .
              bouncyhunter
      2. LSA57 Вчера, 19:54
        Цитата: bouncyhunter
        Не удивлюсь если бандерлоги всех укропских мастей начнут орать из всех утюгов что это они бармалеям взрывчатку поставили .

        Павел, как ты можешь этот бред комментировать? ну вот он себе хоть представляет себе, что такое выкрасть с территории чужого государства двух не последних людей? чел пиарится, или просто по клавишам стучит. а скарее всего голливудских боевиков пересмотрел)))) ну ведь это бред!!!!!
        LSA57
        1. bouncyhunter Вчера, 19:57
          Сергей , человек высказал своё мнение - я в ответ поделился своим видением вопроса . Ведь мы здесь для того все и присутствуем : делиться мнениями и обсуждать . wink
          bouncyhunter
          1. LSA57 Вчера, 20:01
            Цитата: bouncyhunter
            Сергей , человек высказал своё мнение - я в ответ поделился своим видением вопроса . Ведь мы здесь для того все и присутствуем : делиться мнениями и обсуждать .

            Завидую, нервы у тебя железный таких диванных уже читать не могу
            LSA57
    2. Герман 4223 Вчера, 17:12
      Дельное предложение good
      Герман 4223
    3. LSA57 Вчера, 19:51
      Цитата: Геркулесыч
      привезя в Москву на допрос турчинова с аваковым в кандалах, и с колодкой на шее.

      ну вот лишь бы на клавишу нажать. ну как вы себе это представляете?????????????? это не бандита с хазы снять!!!! это как минимум будет приравнено к акту государственного терроризма!!!!
      LSA57
  3. Rusland Вчера, 16:50
    Я думаю многое уже известно, по мере необходимости и целесообразности будет озвучено и предъявлено.
    Rusland
    1. Ююка Вчера, 19:17
      Цитата: Rusland
      Я думаю многое уже известно, по мере необходимости и целесообразности будет озвучено и предъявлено.


      за что уважаю наше МО - за умение делать паузу. Дали время всем излить и изрыгнуть, а потом терпеливо и прям с садистским наслаждением изложили факты. Организаторы атаки видимо не ожидали, что какие-то улики попадут в руки наших спецов. По некоторым данным на дронах была система подрыва при соприкосновении с землей. Возможно поэтому мы и "потеряли" 3 дрона из 6, которые сдетонировали
      что-то не слышно товарищей, которые с пеной у рта доказывали о том, что такие дроны можно запросто купить-собрать.
      Ююка
      1. rocket757 Вчера, 20:27
        И купить и собрать можно! Другой вопрос, платил кто? данных нет.
        Учил кто - нанять, помощь от "друзей" - данных нет.
        Программа управления не прикладная, но можно купить - данные туманные, фактов нет.
        Программист не любитель - можно нанять, купить, "дружескую" помощь получить - данных нет.
        Данные о погоде - можно узнать на общем, можно получить специальные, от друзей - данных нет, подозрения конкретные есть.
        Координаты высокой точности - замерить, возможности нет. Купить - можно, фактов нет. Получить от "друзей" - более вероятно, но фактов нет.
        Взрывчатка - купить можно, получить от "друзей" очень можно, данные проверяются, но фактов пока нет.
        Вот такой расклад .... что не так?
        rocket757
        1. Ююка Вчера, 20:45
          Вот такой расклад .... что не так?

          так вы все правильно сами и написали! wink Это уже не такой дрон как сначала пытались нам "с пеной" у рта, это целый комплекс всего перечисленного вами, причем основное - это выход на цель автономно, поражение с высокой точностью, причем в ночное(!) время по координатам опять же по некоторым высказываниям, доступных только военным. Причем те общедоступные к-ты GPS сами американцы признают - для безопасности своих баз неточные. hi
          Ююка
          1. rocket757 Вчера, 22:19
            Данные собираются по кроха, всё сразу не говорилось, так что заблуждаться люди могут.
            Мне проще, кое что узнал со стороны, а с остальное знаю по бывшей военной и теперешней гражданской службе. Всё кроме взрывчатки, не моя тема.
            Так что с самого начала говорил то же самое.
            За одно и теперь могу только гадать, эт на счёт "друзей" и спонсоров ... приличный список.
            За первое место в списке уверен, а дальше чехарда!!! Но фактов, отпечатков, чеков и прочей бухгалтерии мы вряд ли когда узнаем????
            rocket757
            1. iaroslav.mudryi Вчера, 23:56
              Цитата: rocket757
              Но фактов, отпечатков, чеков и прочей бухгалтерии мы вряд ли когда узнаем????


              Ну почему же, наш президент знает, придет время и мы узнаем:
              Президент РФ Владимир Путин на встрече с главредами российских изданий в редакции "Комсомольской правды" прокомментировал сообщение об атаке на российскую базу Хмеймим в Сирии, которую устроили террористы с применением беспилотных летательных аппаратов.

              "Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", - рассказал российский лидер.

              Он добавил, что эти провокации были рассчитаны на срыв ранее достигнутых договоренностей и на подрыв отношений России с Турцией и Ираном.

              "Мы это прекрасно понимаем, поэтому будем действовать солидарно", - подчеркнул Путин.

              Он также сообщил, что нападение было хорошо подготовлено.

              "Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы - хочу это подчеркнуть - закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера", - сказал он.
              iaroslav.mudryi
              1. Ююка Сегодня, 00:15
                Президент РФ Владимир Путин на встрече с главредами российских изданий в редакции "Комсомольской правды" прокомментировал сообщение об атаке на российскую базу Хмеймим в Сирии, которую устроили террористы с применением беспилотных летательных аппаратов.

                good что и требовалось доказать! наши как всегда "предсказуемы" в информационной борьбе - оплеуху держат до последнего
                Ююка
  4. sanches-nk Вчера, 16:50
    Настала новая эра терроризма и диверсионной деятельности. Это лишь начало судя по всему...
    sanches-nk
    1. VANIN Вчера, 16:59
      Цитата: sanches-nk
      Настала новая эра терроризма и диверсионной деятельности. Это лишь начало судя по всему...

      Новую тактику испытывают на русских..Самую подлую и опасную! Потом на Европе опробуют..
      VANIN
      1. Николай Грек Вчера, 18:28
        Цитата: VANIN
        Цитата: sanches-nk
        Настала новая эра терроризма и диверсионной деятельности. Это лишь начало судя по всему...

        Новую тактику испытывают на русских..Самую подлую и опасную! Потом на Европе опробуют..

        лучше пусть у хозяев америкоссов сразу снесут пару башен!!! request request request
        Николай Грек
    2. коноправ Вчера, 17:42
      Книжечка такая есть Одиссея капитана Блада. О пиратах и маленьких парусниках набитых порохом, смолой и соломой. Назывался парусник БРАНДЕРОМ и пускался по ветру на корабли неприятеля. Ничего нового, кроме формы. Всё статью прочли, но главного не поняли, хотя оно перед носом торчит. И это хорошо. Незачем распространять опасные знания среди мирного населения.
      коноправ
  5. НЕКСУС Вчера, 16:58
    Найдут поставщика и дальше что?Выразят озабоченность? Я вот думаю,чего бы с отдельно взятой страной сотворили бы США,если бы что-то подобное сотворили с их базой...да что представлять то?Пробиркой в ООН помахали с неизвестно чем и Ирак в труху.
    Ну а мы человеколюбивые ...пожурим,выскажем озабоченность и на весь мир заголосим о правах человека и бездействии ООН.
    НЕКСУС
    1. iliitchitch Вчера, 17:07
      Цитата: НЕКСУС
      Ну а мы человеколюбивые ...пожурим,выскажем озабоченность и на весь мир заголосим о правах человека и бездействии ООН.

      Задолбала вечная озабоченность уже . Как вам квадрокоптер на площадь с кило гексогена в день города в любом городе ? В ночь с 5-го на 6-е мир изменился , и очень сильно изменился .
      iliitchitch
      1. НЕКСУС Вчера, 17:12
        Цитата: iliitchitch
        В ночь с 5-го на 6-е мир изменился , и очень сильно изменился .

        А я после первой такой атаки на Хмеймим сказал-тренируем своих сирийцев,иракцев,афганцев,ливийцев и покупаем им мини дроны с изолентой...и все это счастье по всему миру роняем на матрассовские базы.Благо то их аж 700 штук. И пусть хавают то что посеяли.
        НЕКСУС
        1. iliitchitch Вчера, 17:20
          Цитата: НЕКСУС
          .и все это счастье по всему миру роняем на матрассовские базы.Благо то их аж 700 штук. И пусть хавают то что посеяли.

          Дустом сволочей . Янки - гоу хоум , там косячьте . negative
          iliitchitch
          1. НЕКСУС Вчера, 17:25
            Цитата: iliitchitch
            Дустом сволочей . Янки - гоу хоум , там косячьте .

            Когда начнут после этого в цинках везти пачками матрассовских вояк домой,вот тогда это все прекратится,тк свои шкуры они ценят по одной за тыщу.
            А взывать к закону и честности-это как говорить о любви с гопником,пока он тебе в голове монтировкой лишнее отверстие мастерит.
            НЕКСУС
            1. iliitchitch Вчера, 17:33
              Цитата: НЕКСУС
              свои шкуры они ценят по одной за тыщу.
              А взывать к закону и честности-это как говорить о любви с гопником,пока он тебе в голове монтировкой лишнее отверстие мастерит.

              Задняя полусфера - это самое дорогое , что у них есть . Вот туда и надо пинать , с кирзача . Как , так это пусть у самовыдвиженца голова болит . Но за джинсы я б им скидочку сделал . Чё ж мы , звери какие , что ли ?
              iliitchitch
              1. НЕКСУС Вчера, 17:38
                Цитата: iliitchitch
                Но за джинсы я б им скидочку сделал . Чё ж мы , звери какие , что ли ?

                За джинсы и жвачку этот сброд надо вообще в резервацию определить с мягкими стенами. Сколько народу по всей земле на это повелись и потом локти кусали не напомнить,меняя мирную сытную жизнь на эти пустые фантики якобы счастливой жизни? Не напоминает это вам те покрывала зараженные оспой,которые так дружелюбно и от чистого сердца дарились индейцам?
                Пора понять,что мы для матрассов те самые индейцы. Или развал СССР так ничему не научил?
                НЕКСУС
                1. iliitchitch Вчера, 18:06
                  Цитата: НЕКСУС
                  Не напоминает это вам те покрывала зараженные оспой,которые так дружелюбно и от чистого сердца дарились индейцам?
                  Пора понять,что мы для матрассов те самые индейцы. Или развал СССР так ничему не научил?

                  Пора?Понять?Дык это я с детства знаю , носом то не надо тыкать . Чего-то с Вами сегодня не то , коллега , вроде всегда комменты грамотные были . Умников мне , нахрен , и в телевизоре хватает . hi . С IQ , как у псаки .
                  iliitchitch
                  1. НЕКСУС Вчера, 18:07
                    Цитата: iliitchitch
                    Пора?Понять?Дык это я с детства знаю , носом то не надо тыкать . Чего-то с Вами сегодня не то , коллега . Умников мне , нахрен , и в телевизоре хватает .

                    Вам то понятно...а даже тут на форуме есть граждане все никак не уяснившие это...именно про них я и говорю. hi
                    НЕКСУС
        2. Ююка Вчера, 19:24
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: iliitchitch
          В ночь с 5-го на 6-е мир изменился , и очень сильно изменился .

          А я после первой такой атаки на Хмеймим сказал-тренируем своих сирийцев,иракцев,афганцев,ливийцев и покупаем им мини дроны с изолентой...и все это счастье по всему миру роняем на матрассовские базы.Благо то их аж 700 штук. И пусть хавают то что посеяли.


          ну зачем на себя гнев всего "цивилизационного" сообщества навлекать? а если...

          Срочное сообщение от МО России! Сегодня ночью три дрона, перехваченные российскими военными, были угнаны пилотами этих дронов. Оказалось наши программисты не заметили закладки в системе управления. В настоящее время организовано преследование, наши партнеры предупреждены о возможном нападении дронов на их базы.

          И через пять минут - к сожалению, мы опоздали... Приносим свои соболезнования....
          Ююка
    2. shura7782 Вчера, 19:26
      Я сегодня очень, очень беспилотно озабочен. sad
      shura7782
  6. КВУ-НСвД Вчера, 17:06
    Доказательств слушать всё равно никто слушать не станет - а вот жёсткую , неафишируемую , недоказуемую (но чётко понятную специалистам) ответочку - замазаные интересанты поймут и намотают на ус сразу
    КВУ-НСвД
    1. Николай Грек Вчера, 18:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      Доказательств слушать всё равно никто слушать не станет - а вот жёсткую , неафишируемую , недоказуемую (но чётко понятную специалистам) ответочку - замазаные интересанты поймут и намотают на ус сразу

      ну так сирийские войска крошат щас всех в идлибских краях!!! yes request request request
      Николай Грек
  7. активатор Вчера, 17:11
    А где у него бонболюк? или он бонбы нес на внешней подвеске? what и как они интересно сбрасывались каждая отдельно или все сразу. Блин примерно такую фигню я срыгал в классе пятом на кружке и был посрамлен, а оказывется оно могло пролететь до 100км и нести десять бонбочек и еще и прилететь в нужное место и отбомбиться. laughing Вот я всегда знал ,что наш руководитель кружка был тупой, а я просто опередил время. fellow
    активатор
    1. НЕКСУС Вчера, 17:15
      Цитата: активатор
      А где у него бонболюк? или он бонбы нес на внешней подвеске?

      А на кой мини дрону все это?Вы в нем тактический бомбер увидели? Тупо спикировать на цель куда проще и надежнее. Ну или какие то простые держаки,которые отпускают "гостинец" и он летит на головы ничего не ожидающих солдат.
      НЕКСУС
      1. активатор Вчера, 17:26
        Цитата: НЕКСУС
        А на кой мини дрону все это?Вы в нем тактический бомбер увидели?

        Ну это была типа шутка yes может просто смайлик неудачный выбрал.
        Цитата: НЕКСУС
        Тупо спикировать на цель куда проще и надежнее.

        Но в таком случае проще иметь одну бомбу , а их там десять и вот тут возникает вопрос как они сбрасываются сразу все или можно по отдельности , если по отдельности то довольно сложно как я думаю ,а плюс к этому еще надо выйти в заданную точку пролетев 50км. Вообщем такие возможности с таким внешним видом ну никак не вяжутся.
        активатор
        1. Ююка Вчера, 19:31
          Цитата: активатор
          Цитата: НЕКСУС
          А на кой мини дрону все это?Вы в нем тактический бомбер увидели?

          Ну это была типа шутка yes может просто смайлик неудачный выбрал.
          Цитата: НЕКСУС
          Тупо спикировать на цель куда проще и надежнее.

          Но в таком случае проще иметь одну бомбу , а их там десять и вот тут возникает вопрос как они сбрасываются сразу все или можно по отдельности , если по отдельности то довольно сложно как я думаю ,а плюс к этому еще надо выйти в заданную точку пролетев 50км. Вообщем такие возможности с таким внешним видом ну никак не вяжутся.


          внешность обманчива... подробно на брифинге МО смотрите. вкратце - главное как и оказалось "мозги" - система управления позволяла по координатам вывести в "точку", причем сама конструкция и управление действительно впечатляет, если вдумчиво посмотреть. С помощью камеры проводилась корректировка, а так они летели автономно. В бачке только половина топлива израсходована, как сказали еще км на 50 оставалось. Это примерно из той же серии как наши старые неуправляемые бомбы превратили в точное оружие. Матрасники тоже учатся, в том числе и у нас. Сирия - полигон для всех... hi
          Ююка
          1. активатор Вчера, 19:54
            Цитата: Ююка
            . В бачке только половина топлива израсходована, как сказали еще км на 50 оставалось. Э

            То есть я так понимаю они должны были отбомбиться и вернутся. Ну нифига ж себе юные техники. Насколько я знаю в россии еще нету таких дронов.
            активатор
            1. Ююка Вчера, 20:14
              Цитата: активатор
              Цитата: Ююка
              . В бачке только половина топлива израсходована, как сказали еще км на 50 оставалось. Э

              То есть я так понимаю они должны были отбомбиться и вернутся. Ну нифига ж себе юные техники. Насколько я знаю в россии еще нету таких дронов.


              да вот только что президент на встрече подробности озвучил - дроны были рассчитаны для сброса бомбочек и возврата на базу вылета. Причем сброс в автоматическом режиме, то есть система сброса не на коленках вырублена, обеспечивала бы точное попадание по координатам со спутника. Можно, конечно, стебаться - мол, нет у России подобных дронов. Да, "подобных" нет. Есть кое-какие другие feel
              Ююка
              1. активатор Вчера, 20:23
                Цитата: Ююка
                Можно, конечно, стебаться - мол, нет у России подобных дронов.

                Да я как раз и не стебусь , пусть эти дроны и на скотче держутся , но их уже можно назвать ударными с такими то возможностями, а .вот в россии ударных то и нету насколько я знаю. А ведь можно было просто купить в магазине оказывается.
                активатор
                1. Ююка Вчера, 20:49
                  Цитата: активатор
                  Цитата: Ююка
                  Можно, конечно, стебаться - мол, нет у России подобных дронов.

                  Да я как раз и не стебусь , пусть эти дроны и на скотче держутся , но их уже можно назвать ударными с такими то возможностями, а .вот в россии ударных то и нету насколько я знаю. А ведь можно было просто купить в магазине оказывается.


                  да уж.. о времена, о нравы!(с) я бы еще добавил - о, возможности! к сожалению, будущее очень напрягает... если раньше возможность массового уничтожения было прерогативой госссва, то сегодня прорисовывается крайне неприятная тенденция - один человек может терроризировать миллионы... и надо-то всего - интернет, комп и "гениальность" психа... hi
                  Ююка
            2. Балу Вчера, 21:44
              Цитата: активатор
              То есть я так понимаю они должны были отбомбиться и вернутся

              Не-а. Это одноразовые пепилацы. Но хай-тек в том, что бомбочки должны были положить в конкретные места с доставкой на большое расстояние, где стандартный пульт управления и телеметрия могут не сработать. Отсюда метания посейдона.
              Балу
  8. Tiras Вчера, 17:13
    Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.


    Во первых можно изготовить в определённых условиях, которые могут создать террористы.

    Во вторых их использовала, например, Аль Каеда, в нескольких попытках терактов в американских самолётах итд.

    В третьих никто контрабанду не отменял, а учитывая множество мест производства этого вещества и очень очень много стран, которые могли его создать, то подобное заявление не выдерживает критики.
    Tiras
  9. Гардамир Вчера, 17:21
    Как ловко стрелки перевели. Так вот зачем был нужен крымнаш, чтоб враг всегда под боком. И свои промахи есть на кого списать. Только когда турки ещё раз собъют наш самолёт на Шостку не покажешь.
    Гардамир
  10. donavi49 Вчера, 17:29
    Надо МО закинуть новеньких фактов. Сегодня. Наступление Фейлака на Абу Дали. Используются бронемашины Nexter Panthera F9. Найти их на гражданском рынке нельзя. Есть в Турции. Во Франции. В ОАЭ.

    donavi49
    1. Александр War Вчера, 17:32
      Факты да надо подкинуть!
      Александр War
  11. профессор Вчера, 17:30

    Посмотрел на фото. Здесь явно не обошлось без " специалистов, которые прошли подготовку в странах, применяющих комплексы с БПЛА". Особенно специалистов по обматыванию скотчем и пилению фанеры. wassat
    профессор
    1. Shahno Вчера, 17:45
      У меня до сих пор есть объективные основания полагать, что эти беспилотники не могли бы произвести атаку при тех условиях и обстоятельствах, что нам известны. А зачем нам впаривают эти фото, ну не знаю...
      Shahno
      1. профессор Вчера, 17:59
        Цитата: Shahno
        У меня до сих пор есть объективные основания полагать, что эти беспилотники не могли бы произвести атаку при тех условиях и обстоятельствах, что нам известны. А зачем нам впаривают эти фото, ну не знаю...

        А разве Генаштаб РФ когда-нибудь врал? Сказали же вам, что эти дроны пролетели 50 км и вышли прямо на цель, значит так и было. Сказали же Вам, что для этого необходима была помощь ведущих мировых производителей дронов и наличие комических снимков, значит так и было. И не дайте фактам Вас сбить с толку (перевод с иврита).
        профессор
    2. Александр War Вчера, 17:58
      Ждите на Голланх таких -же
      Александр War
      1. профессор Вчера, 18:10
        Цитата: Александр War
        http://chemistry-chemists.com/N5_2013/ChemistryAn
        dChemists_5_2013-P10-1.html

        Welcome to the club.
        профессор
      2. Николай Грек Вчера, 18:32
        Цитата: Александр War
        Ждите на Голланх таких -же

        против своих спонсоров они не попрут!! wink yes laughing laughing
        Николай Грек
    3. Слесарь Вчера, 18:27
      Цитата: профессор
      Особенно специалистов по обматыванию скотчем и пилению фанеры.

      не надо принародно включать "дурочку" ,вы же прекрасно поняли о чем разговор ,беспилотник -а это имеенно беспилотник,на нем нет камеры ,нет канала видеосвязи ,он летит строго по координатам заданным в памяти ,используя для справки ЦИФРОВУЮ КАРТУ местности ,с ТОЧНЫМИ КООРДИНАТАМИ ВОЕННОЙ ЖПС ,гражданская его давно бы увела ,к примеру в Израиль,за примерами работы гражданской ЖПС поблизости от наших военных я думаю вы знакомы laughing
      Его поднял оператор в небо -а дальше ведет БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ,имеющий на борту высотомер и другие ништяки wink
      Никого не отманет планер да кстати -о птичке ,она вообще то несла 4 кг только бомб!!
      Попробуйте помучить своих авиамоделистов ,они у вас неплохие ,они вам точно скажут -это нодо уметь построить такой простой и управляемый планер ,да ещё с такой высокой нагрузкой и под бензинку типа ДЛ50 с жуткими вибрациями на борту !!
      Слесарь
      1. профессор Вчера, 18:40
        Цитата: Слесарь
        Цитата: профессор
        Особенно специалистов по обматыванию скотчем и пилению фанеры.

        не надо принародно включать "дурочку" ,вы же прекрасно поняли о чем разговор ,беспилотник -а это имеенно беспилотник,на нем нет камеры ,нет канала видеосвязи ,он летит строго по координатам заданным в памяти ,используя для справки ЦИФРОВУЮ КАРТУ местности ,с ТОЧНЫМИ КООРДИНАТАМИ ВОЕННОЙ ЖПС ,гражданская его давно бы увела ,к примеру в Израиль,за примерами работы гражданской ЖПС поблизости от наших военных я думаю вы знакомы laughing
        Его поднял оператор в небо -а дальше ведет БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ,имеющий на борту высотомер и другие ништяки wink
        Никого не отманет планер да кстати -о птичке ,она вообще то несла 4 кг только бомб!!
        Попробуйте помучить своих авиамоделистов ,они у вас неплохие ,они вам точно скажут -это нодо уметь построить такой простой и управляемый планер ,да ещё с такой высокой нагрузкой и под бензинку типа ДЛ50 с жуткими вибрациями на борту !!

        Все перечисленное вами есть в моем мобильнике. Кроме военного ГПС про который Вы придумали. Вот как можно использовать мобильник.
        профессор
        1. Слесарь Вчера, 19:34
          Цитата: профессор
          Вот как можно использовать мобильник.

          Профессор -это все детский сад ,Пелена 7 работающая поблизости ,уроет всех летунов ,в любом канале ,хоть что делай . Этой хренью любят пользоваться члены газнефтепрома-видели наверное такие "рожки" на немецких "уазиках" черного цвета laughing Наши моделисты уже неоднократно теряли свои модели после прозда неподалеку этих машин,и пофиг что на борту ,DMSS,FASST,DSMX,DSM-2 -все дружно теряет контроль и падает,а уж вайфай мобилы-даже гогворить не хочу -смех один.
          Так вот ,для самых всезнающих -у вояк есть и покруче штучки ,работают автоматически ,только в пассивном режиме засекают работающий неподалеку радиоканал -и всее! Гуд бай бабай !! wink
          Слесарь
          1. профессор Вчера, 19:40
            Цитата: Слесарь
            Цитата: профессор
            Вот как можно использовать мобильник.

            Профессор -это все детский сад ,Пелена 7 работающая поблизости ,уроет всех летунов ,в любом канале ,хоть что делай . Этой хренью любят пользоваться члены газнефтепрома-видели наверное такие "рожки" на немецких "уазиках" черного цвета laughing Наши моделисты уже неоднократно теряли свои модели после прозда неподалеку этих машин,и пофиг что на борту ,DMSS,FASST,DSMX,DSM-2 -все дружно теряет контроль и падает,а уж вайфай мобилы-даже гогворить не хочу -смех один.
            Так вот ,для самых всезнающих -у вояк есть и покруче штучки ,работают автоматически ,только в пассивном режиме засекают работающий неподалеку радиоканал -и всее! Гуд бай бабай !! wink

            Ну и почему тогда "Панцирь сбил 7 дронов" если можно было так легко их сбить с толку?

            Цитата: Ююка
            честно говоря не ожидал от вас такого прямолинейного восприятия только фото... обычно у вас дискуссия более интересная... надо рассматривать множество фактов и мелочей, в том числе - каким образом ЭТО все работало

            Уровень исполнения дронов "в создании которых участвовали специалисты, которые прошли подготовку в странах, применяющих комплексы с БПЛА" мы уже видели. Сказки про космические снимки и военные ГПС уже слышали. Какие факторы прикажете обсуждать?
            профессор
            1. Слесарь Вчера, 20:40
              Цитата: профессор
              Ну и почему тогда "Панцирь сбил 7 дронов" если можно было так легко их сбить с толку?

              А это как раз и есть разница между гражданским и мифическим -по вашим словам ,военными системами наведения ,что пришлось валить грубо ,огневым поражением .
              Цитата: профессор
              Какие факторы прикажете обсуждать?

              Знаете какие ,но как всегда -это не мы ,не знаем что это такое laughing Браво !!
              Уши торчат за километр..
              Слесарь
              1. профессор Вчера, 20:45
                Цитата: Слесарь
                А это как раз и есть разница между гражданским и мифическим -по вашим словам ,военными системами наведения ,что пришлось валить грубо ,огневым поражением .

                А на трех которые "посадили" кто-то забыл поставить венные приемники? wassat

                Цитата: Слесарь
                Уши торчат за километр..

                У нас есть что продать через военторг. Причем не собранное из фанеры и замотанное скотчем. У нас и штатные дроны -камикадзе есть. Таким образом будь-то наши уши то вашей базе потребовался бы капитальный ремонт. Однако зачем нам это? Вова и Биби друзья и ваше присутствие в Сирии отвечает нашим интересам. Вы делаете работу за нас- гасите бородатых. Чем дольше Вы там пробудете и чем больше Вы их загасите тем меньше нам останется.
                профессор
    4. Ююка Вчера, 19:34
      Цитата: профессор
      Посмотрел на фото. Здесь явно не обошлось без " специалистов, которые прошли подготовку в странах, применяющих комплексы с БПЛА". Особенно специалистов по обматыванию скотчем и пилению фанеры. wassat


      честно говоря не ожидал от вас такого прямолинейного восприятия только фото... no обычно у вас дискуссия более интересная... надо рассматривать множество фактов и мелочей, в том числе - каким образом ЭТО все работало hi
      Ююка
      1. Shahno Вчера, 19:49
        Просто, чтобы понять мы(несколко др. выпускников российских универов) собирали дроны. Здесь в арец в конце века. И вы думаете меня можно удивить г.. с фейковых(противное слово) фото?
        Shahno
        1. Ююка Вчера, 20:35
          да тут много нюансов, которые подробно изложили сегодня в течение дня - и МО, и только что президент... я как бы тоже выпускник вуза, правда, советского, но имел дело с высокотехнологичными вещами. Вопрос не во внешнем виде, а в сути всего комплекса. "данные заложенные в управление, возможно военного происхождения", "групповой полет" ну и т.д. это в брифинге МО.Но, было б интересно взглянуть на это в комплексе -

          - несколько месяцев назад тут была бурная дискуссия по поводу "пчелиного роя", почему бы не опробовать в деле?
          - в Питере взяли террористов "с помощью ЦРУ", как-то сразу не понравилось - с чего вдруг п(артне)ры озаботились? не иначе гадости жди - это мое личное мнение было... как мы после такого сможем их подозревать??
          - сегодня состоялся разговор между Генштабами России и США feel
          - ну и самолет-разведчик 4 часа летал, "случайно"...

          В Сирии мы испытываем свое вооружение, американцы свое, кроме того проверяют различные варианты ведения боевых действий с использованием новейших технологий. Это было всегда и везде! Ничего удивительно в этом не вижу. Просто у них информационных проколов сейчас больше, наши научились делать "ответку". как-то так... рад буду послушать другое мнение или дополнение hi
          Ююка
  12. VANIN Вчера, 17:31
    По его словам, ТЭН производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.

    Я вполне допускаю такую версию , просто "мировые СМИ" не дают России это все обнародовать ,Россию просто никто не слышит или не хотят..
    Когда нибудь все же услышат и мир содрагнется от того , что происходило за кулисами развала СССР и кто создавал ИГИЛ и т.д. России вина тоже в этом есть (верхушки олигархата..)
    VANIN
    1. karish Вчера, 18:02
      Цитата: VANIN
      По его словам, ТЭН производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.

      Я вполне допускаю такую версию , просто "мировые СМИ" не дают России это все обнародовать ,Россию просто никто не слышит или не хотят..
      .)

      А здесь откуда ?
      700 грамм взрывчатого вещества ТЭН обнаружено на окраине Бийска Алтайского края. Из-за опасности взрыва находка была уничтожена в месте тайника, мощность вещества составила около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

      странно , МО хотя бы у ФСБ проконсультировалось по поводу ТЭН.
      Они бы рассказали много интересного
      Денису Гинтовту удалось изготовить в домашних условиях аналог тротила - тетранитрат пентаэририта (ТЭН)
      https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%
      D1%82%D0%B8/22657
      .
      а тут да же пошаговая инструкция--- на сайте Химия и Химики.
      охренеть.
      http://chemistry-chemists.com/N5_2013/ChemistryAn
      dChemists_5_2013-P10-1.html
      karish
  13. Шалтай Вчера, 17:34
    Неоднократно видел как одно из СМУ использует это взрывчатое вещество в процессе своей деятельности . Живу в Киргизии . Еще след ?
    Шалтай
  14. Старый26 Вчера, 17:45
    Цитата: Балу
    Цитата: Deniska999
    Украина - спонсор ИГ? Вот уже более нелепой версии не видел. НА БВ своего оружия и так навалом.

    У бармалеев и бандерлогов хозяин-спонсор один и тот же. Тоже самое было в обе чеченские войны.
    Мне одно непонятно. Турки сбили наш истребитель, легко отделались. А сейчас, почему по й точке старта эрзац-пепилацев на территории Сирии, а не Турции, хотя и контролируемой турками, не был мгновенно нанесен ответный удар? Такая стратегия должна быть взята на вооружение и применена, даже если следущая атака эрзац-пепилацами будет нанесена с территории подконтрольной США или Израиля или иной страны-оккупанта Сирии. Турков и США правительство Сирии не приглашало.

    Камрад! Информация была, что запуск был из района г. Латакия, а это примерно 15 км от базы. Не слышал, что Латакию оказывается контролирует Турция
    Старый26
    1. Балу Вчера, 21:48
      Цитата: Старый26
      Камрад! Информация была, что запуск был из района г. Латакия, а это примерно 15 км от базы. Не слышал, что Латакию оказывается контролирует Турция

      Целый день в новостях что точка запуска в Идлибе, в зоне контроля Турции. hi
      Балу
  15. кедр Вчера, 18:10
    Цитата: профессор
    Цитата: Shahno
    У меня до сих пор есть объективные основания полагать, что эти беспилотники не могли бы произвести атаку при тех условиях и обстоятельствах, что нам известны. А зачем нам впаривают эти фото, ну не знаю...

    А разве Генаштаб РФ когда-нибудь врал? Сказали же вам, что эти дроны пролетели 50 км и вышли прямо на цель, значит так и было. Сказали же Вам, что для этого необходима была помощь ведущих мировых производителей дронов и наличие комических снимков, значит так и было. И не дайте фактам Вас сбить с толку (перевод с иврита).


    Вашим ли не знать, что "война - искусство обмана"...
    кедр
    1. профессор Вчера, 18:14
      Цитата: кедр
      Вашим ли не знать, что "война - искусство обмана"...

      Не судите о других по себе. Наше МО ни разу на лжи поймано не было.
      профессор
      1. Александр War Вчера, 18:18
        laughing Да да не было) птицы ф-35 заклевали)
        Александр War
        1. Николай Грек Вчера, 18:36
          Цитата: Александр War
          laughing Да да не было) птицы ф-35 заклевали)

          lol lol good good good жестоко заклевали!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
        2. профессор Вчера, 18:50
          Цитата: Александр War
          laughing Да да не было) птицы ф-35 заклевали)

          Нет. С-200 его сбило, но... он дотянул до базы. lol
          профессор
          1. Александр War Вчера, 19:07
            Покажите фото и видео заклеванного ф -35 ,не надо там пленка кончилась или батарейки сели!
            Александр War
            1. профессор Вчера, 19:42
              Цитата: Александр War
              Покажите фото и видео заклеванного ф -35 ,не надо там пленка кончилась или батарейки сели!

              Сразу после того как вы покажите подбитый Ф-35. wink
              профессор
              1. Александр War Вчера, 20:12
                Наше МО ни разу на лжи поймано не было.Ждем фото и видео вашего ф -35,поклеванного
                Александр War
                1. профессор Вчера, 20:34
                  Цитата: Александр War
                  Наше МО ни разу на лжи поймано не было.Ждем фото и видео вашего ф -35,поклеванного

                  Начать Выкладывать видео с "российского вертолета гоняющего террористов в Сирии"? Может скрины с видео игры? lol
                  профессор
                  1. Александр War Вчера, 20:56
                    Как террористы ИГ из Сирии проходили лечение в Израиле
                    Александр War
  16. кедр Вчера, 18:40
    Цитата: профессор
    Цитата: кедр
    Вашим ли не знать, что "война - искусство обмана"...

    Не судите о других по себе. Наше МО ни разу на лжи поймано не было.


    Приз в студию самому Честному Министерству Обороны на БВ...
    кедр
    1. Ююка Вчера, 21:56
      Цитата: кедр
      Цитата: профессор
      Цитата: кедр
      Вашим ли не знать, что "война - искусство обмана"...

      Не судите о других по себе. Наше МО ни разу на лжи поймано не было.


      Приз в студию самому Честному Министерству Обороны на БВ...


      Некрасивая аббревиатура какая-то... Ч(естное) М(инистерство) О(бороны) Лучше уж тогда - Хитрое laughing
      Ююка
  17. Маз Вчера, 19:26
    Цитата: профессор
    Цитата: Shahno
    У меня до сих пор есть объективные основания полагать, что эти беспилотники не могли бы произвести атаку при тех условиях и обстоятельствах, что нам известны. А зачем нам впаривают эти фото, ну не знаю...

    А разве Генаштаб РФ когда-нибудь врал? Сказали же вам, что эти дроны пролетели 50 км и вышли прямо на цель, значит так и было. Сказали же Вам, что для этого необходима была помощь ведущих мировых производителей дронов и наличие комических снимков, значит так и было. И не дайте фактам Вас сбить с толку (перевод с иврита).

    То есть мы сами на себя послали 130 боеприпасов . Гениально. Потом сбили, и обвинили двух единственных белых и пушистых производителей джипиес, дронов, контроллеров, аккумулятороа, программ, системы контроля, спутников, и прочих устройств увязанных в комплекс в том, шо они или передали технологии и обучили террористов, или сами учавствовали в этой затее! Такой особенной отмазки даже грех не придумать. Сама напрашивается. Браво! Геббельс наверное перевернулся в гробу. Так может и кассамы самособираются, самоуправляются, самозапускаются по ашкелону, зитим, ашдоду, а мы потом ругаем палестинцев зазря? Не давайте фактам вас сбить с толку. Гш ЦАХАЛа никогда не врёт! Аминь
    Маз
    1. профессор Вчера, 19:44
      Цитата: Маз
      То есть мы сами на себя послали 130 боеприпасов .

      "Мы" это это украинские гастарбайтеры в Бат-Яме? Конгениально. bully
      профессор
  18. Александр War Вчера, 19:28
    Брифинг начальника управления строительства и развития системы применения БПЛА ГШ ВС РФ А.Новикова
    Александр War
  19. Маз Вчера, 19:39
    Цитата: профессор
    Цитата: кедр
    Вашим ли не знать, что "война - искусство обмана"...

    Не судите о других по себе. Наше МО ни разу на лжи поймано не было.

    Цитата: профессор
    Цитата: Александр War
    laughing Да да не было) птицы ф-35 заклевали)

    Нет. С-200 его сбило, но... он дотянул до базы. lol

    Не дай бог вся эта хрень попадет в руки ХАМАСа и хезболлы. Вот тогда будет не до подколов. Один дрон - десять бомбочек с Тэн на бреющем. Да в йом кипур или на пасху - пейсах, кошмар. Пора вторую железную кипу делать - против беспилотников. Их же щас все террористы начнут лепить по образу и подобию. Бедная Европа, избранный Израиль, мама моя. Ужас, дикий джин из бутылки.
    Маз
    1. MadCat Сегодня, 01:34
      Цитата: Маз
      Не дай бог вся эта хрень попадет в руки ХАМАСа и хезболлы.

      Сирийцы с Иранцами уже напоставляли хезболлонам, и без мо РФ вряд ли обошлось вполне заводские системы... правда их немного побомбили и караванщиков к гуриям билет выписали.
      MadCat
  20. Александр War Вчера, 19:43
    Дейр эз Зор, американская РЗСО HIMARS, снято курдами из YPG
    Александр War
  21. Northern warrior Вчера, 19:49
    Классические ЗРК и ЗСУ против малых БПЛА крайне неэффективны, т.к. стоимость ЗУР в десятки раз больше стоимости цели, а попасть в беспилотник очередью из пушки проблематично (если нет снарядов с управляемым подрывом на траектории). Выход только один - использование станций РЭБ (не спасет от автономных БПЛА с ИНС) и оружия направленной энергии (лазеры и СВЧ-пушки). Нам нужен лазерный комплекс ПВО, способный уничтожать в полете снаряды, мины и небольшие БПЛА на расстоянии 3-5 км.
    Northern warrior
    1. rocket757 Вчера, 20:53
      Классическая современная ЗРК по БПЛА крайне эффективна. Правильная позиция, дистанция, дешёвая (относительно) ракета малой дальности ... бабах и нет его. Дешевле только артиллерийская зенитка, т.е. скорострелка ... может, если она качественная и даёт высокую плотность огня на приличной дистанции.
      Противодействие эффективно только в полноценно организованной системе ПВО. Комплексы РЭБ тоже часть этой системе.
      Дорого, сложно и много работы, но ничего другого нет ... хотя можно устроить "зону покоя" вокруг и на 100 км, ну эт так, иезуитская фантазия
      rocket757
  22. кедр Вчера, 20:17
    Цитата: Маз
    Бедная Европа, избранный Израиль, мама моя. Ужас, дикий джин из бутылки.


    Зрим в корень. Не дикий джин, а УПРАВЛЯЕМЫЙ хаос. Так будет правильно.
    кедр
  23. rocket757 Вчера, 20:37
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: активатор
    А где у него бонболюк? или он бонбы нес на внешней подвеске?

    А на кой мини дрону все это?Вы в нем тактический бомбер увидели? Тупо спикировать на цель куда проще и надежнее. Ну или какие то простые держаки,которые отпускают "гостинец" и он летит на головы ничего не ожидающих солдат.

    Бомбы при сбросе падают точнее, эта этажерка не пикировщик, по координатам просто не попадёшь, один порыв ветра и упала где попало.
    Вспомните историю камикадзе, промахивались часто, а там пилот был! Аэродинамика не подходила, пилоты так себе в основном были ...
    rocket757
  24. Маз Вчера, 21:28
    Цитата: профессор
    Цитата: Маз
    То есть мы сами на себя послали 130 боеприпасов .

    "Мы" это это украинские гастарбайтеры в Бат-Яме? Конгениально. bully

    Профессор, не батяме, а в Днепропетровске, не украинские, а граждане России, не гастарбайтеры а офицеры в запасе. Ну остальное в меру недостатков соображения
    Маз
  25. Николай Прохожий Вчера, 21:29
    ТАСС опубликовал интервью специалиста по беспилотникам. Это интересно... http://tass.ru/politika/4867204
    Николай Прохожий
  26. Маз Вчера, 21:30
    Цитата: профессор
    Цитата: Александр War
    Покажите фото и видео заклеванного ф -35 ,не надо там пленка кончилась или батарейки сели!

    Сразу после того как вы покажите подбитый Ф-35. wink

    Мы признаем, как только иврит признают языком Иешуа .
    Маз
  27. Маз Вчера, 22:06
    Цитата: rocket757
    Классическая современная ЗРК по БПЛА крайне эффективна. Правильная позиция, дистанция, дешёвая (относительно) ракета малой дальности ... бабах и нет его. Дешевле только артиллерийская зенитка, т.е. скорострелка ... может, если она качественная и даёт высокую плотность огня на приличной дистанции.
    Противодействие эффективно только в полноценно организованной системе ПВО. Комплексы РЭБ тоже часть этой системе.
    Дорого, сложно и много работы, но ничего другого нет ... хотя можно устроить "зону покоя" вокруг и на 100 км, ну эт так, иезуитская фантазия

    Да дело то не в этом. Отбить такую атаку в состоянии только продвинутоя система обороны военной базы. Но такую систему нельзя воткнуть например над пляжем Тель-Авива в йом шиши или шабат. А теперь представьте что из арабского района Яффо взлетит две таких птички. Одна с камерой, а вторая с десятью бомбами по 400 грамм вв в каждой. Да палестинцы сейчас на гумус изойдут, чтоб такую летающую пару построить, переправить и запустить. Про то что творится на пляже ТА в жару можете глянуть в интернете. Мацу некуда бросить ребром. А теперь представьте футбольный стадион на чемпионате мира.... Ужас. Это нельзя было даже показывать в рабочем состоянии. Считайте, что гонка вооружения дронов началась. Упаси боже оказаться правым. Им будет по фигу еврей или украинец , профессор или студент.
    Маз
    1. rocket757 Вчера, 23:46
      Согласен на 101%.
      Растянуть вдоль всей границы цепь радарных постов и пусковых ракет!!! эт такие затраты!!!!
      Над водой, вдоль береговой линии, вообще полная жо-жо-жо! А внутри городов??? На каждом перекрестке Шилку не поставишь!
      Очень похоже, что кто то намеренно или по дурости приоткрыл ЯЩИК ПАНДОРЫ!!!
      И да, к одной шибко борзой стране пушной северный зверёк подкрался, как предрекали.
      Впрочем, не сладко может стать ВСЕМ!!!
      rocket757
  28. groks Вчера, 22:11
    Берут пример с амеров? В смысле - несут что попало.
    ТЭН используется в ДШ, в детонаторах и вообще в медицине. Производится, соответственно, чуть не во всех странах и расходится по всему миру. Совершенно легально. Преимущество не в его особой "мощности"(у гексогена вроде скорость детонации даже выше), а в небольшом радиусе детонации. А это актуально при небольшом объёме заряда.
    groks
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