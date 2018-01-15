«Красная звезда» Александра Богданова

Обложка романа «Красная звезда». «Красная газета», 1929 год.Начнем с биографии автора. А был им Александр Александрович Богданов (настоящая фамилия – Малиновский, псевдонимы – Вернер, Максимов, Рядовой). Родился он в 1873 году в Гродненской губернии и в итоге стал врачом, экономистом, философом и политическим деятелем. В 1896—1909 гг. был членом партии большевиков, с 1905 членом ЦК. Глава внутрипартийной группы «Вперёд». Именно он создавал знаменитые партийные школы РСДРП в Болонье и на острове Капри. Полемизировал с В.И. Ленином, но потом в 1911 году и вовсе решил отойти от политики и посвятить себя науке. Начиная с 1918 года являлся идеологом Пролеткульта и ратовал за создание новой пролетарской культуры. В 1912 году написал работу «Всеобщая организационная наука. Тектология», в которой им предлагалась новая наука о существовании универсальных типов и закономерных возможностях структурных преобразований в любых, в том числе и в социальных, системах. Очевидно, что здесь содержались синергетики и некоторые положения кибернетики. В 1926 года Богданов организовал первый в мире Институт переливания крови, стал его директором и погиб в ходе опыта по переливанию крови, который поставил на самом себе.Роман был написан в 1908 году, но до сих пор не потерял своей актуальности. Многие более серьезные работы его современников ее потеряли, а вот его роман при всей его некоторой наивности – нет. А вот почему, мы в этом сейчас разберемся.Содержание романа таково. Главный его герой Леонид встречает на земле пришельцев с другой планеты – марсиан, и они забирают его с собой на Марс. Перелет в космическом пространстве он совершает на корабле этеронефе, движимым распадом «радиирующей материи», то есть фактически это атомолет. И это только одно из его предвидений – космический ядерный двигатель, потому что в романе технических предвидений очень много. Богданов предсказал 3D кинотеатр, электронно-вычислительные машины и диктофоны, искусственный белок и синтетические волокна. Производством на Марсе у Богданова тоже руководят машины, точно отслеживающие необходимость в наличии того или иного труда и ведущие учет произведенной продукции и потраченного на него рабочего времени. Считается, кстати, что видеочат впервые предсказал Хьюго Гернсбек в романе «Ральф 124С 41+», но он был впервые напечатан в 1911 году, то есть три года спустя после появления романа Богданова. И точно также еще до открытия Эйнштейна в нем обсуждается перспективы использования ядерной энергии. Предвидел он и появление атомного оружия, о применении которого написал следующее: «при таком оружии тот, кто на несколько минут предупреждает противника своим нападением, тот неизбежно его уничтожает». Очень прозорливо, не так ли?Однако главное в романе «Красная звезда» все же не техника, а социальное устройство марсианского общества. В общем, он встречает там самый настоящий коммунизм в том виде, как в то время его себе представляли российские революционеры – высокоорганизованное общество высоко сознательных и ответственных граждан.Труд на Марсе - потребность всех марсиан. Он приносит им радость, а продолжительность рабочего дня примерно два часа, так что большую часть времени они посвящают досугу и самоусовершенствованию. И они все время меняют места работы, дабы познать все ее разнообразие. Где и как кому работать даются лишь рекомендации, но они не носят обязательного характера, поскольку любое насилие в марсианском обществе исключено. Единственно, где оно допускается это… воспитание детей, в тех случаях, когда у них проявляются атавистические негативные инстинкты (то есть их можно и пошлепать!), и также в отношении душевнобольных. При этом молодое поколение, как и в романах братьев Стругацких о будущем «мире Полудня», воспитывается не в семьях, а в «домах детей», где их и обучают, и воспитывают.Нарисовать картину чужого мира и чужой культуры дело весьма непростое, это пытались сделать и Томмазо Кампанелла в своем «Городе Солнца», и польский фантаст Ежи Жулавский в своем романе-трилогии «Победитель», опубликованным, кстати, в том же 1908 году. Богданов, видимо, поэтому решил несколько упростить себе задачу. На его Марсе нет разделения людей по цвету кожи, нет наций, культура одна и общая для всех, как и один язык. Поэтому и история марсианского общества, говорит он устами своих героев-марсиан, «прямее» истории землян, у которых масса не только социальных, но и культурных и этнических противоречий, которые очень и очень удивляют марсиан, побывавших на Земле.А вот дальше начинается самое интересное и тут социальные аспекты предвидения Богданова поднимаются на новую высоту. При всем беспроблемном характере марсианского общества одна проблема у марсиан все-таки есть, и она у них та же самая, что сегодня стоит и перед нами – бесконтрольное размножение. Высокие моральные принципы не позволяют марсианам ограничить рождаемость. Но и уровень потребления ограничивать они не хотят, тогда как запасы «радиирующей материи» на Марсе невелики и рано или поздно должны будут иссякнуть. Правда, их можно было бы ввозить с Земли, но ученый марсианин Стэрни считает, что земляне просто так ими не поделятся, что марсианам на Земле грозят нападения и уничтожение. Остается Венера, где нужные марсианам минералы имеются в большом количестве, но там их очень опасно и тяжело добывать.Поэтому Стэрни ничтоже сумняшеся предлагает выбрать из двух зол наименьшее: уничтожить население Земли, как не достигшее высокого уровня развития, в пользу уже имеющегося и зрелого марсианского коммунизма. Друзья Леонида – инженер Мэнни и полюбившая землянина-революционера марсианка Нэтти выступают против этого плана, да и другие его не поддерживают, поскольку, мол, всякая форма жизни, а уж тем более мыслящая – священны. Однако, нельзя не заметить, что решение с колонизацией Венеры тоже не слишком хороший выход, потому, что он приведет к огромным жертвам среди марсиан, а удастся ли революция на Земле и каков ее будет исход неизвестно.А дальше Богданову принадлежит поразительное по силе ума и прозорливости предвидение, которое следовало бы, наверное, поместить на видном месте перед глазами многих политиков «коммунистической ориентации»: «предвидится не одна, а множество социальных революций, в разных странах, в различное время, и даже во многом, вероятно, неодинакового характера, а главное – с сомнительным и неустойчивым исходом. Господствующие классы, опираясь на армию и высокую военную технику, в некоторых случаях могут нанести восставшему пролетариату такое истребительное поражение, которое в целых обширных государствах на десятки лет отбросит назад дело борьбы за социализм; и примеры подобного рода уже бывали в летописях Земли. Затем отдельные передовые страны, в которых социализм восторжествует, будут как острова среди враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталистического мира. Борясь за свое собственное господство, высшие классы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы разрушить эти острова, будут постоянно организовывать на них военные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно союзников, готовых на всякое правительство, из числа прежних собственников, крупных и мелких. Результат этих столкновений трудно предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием – варварским патриотизмом».Можно даже утверждать, хотя это, разумеется, и не бесспорно, что именно ради этого отрывка и был написан весь роман. Что ж – примеры такого подхода известны, например, весь роман А.Н. Толстого «Аэлита» был написан ради главы «Второй рассказ Аэлиты», в которой он рассказал о собственных взглядах на историю человечества.Леонид приходит в ужас от услышанного, и в состоянии душевого расстройства убивает Стэрн, после чего марсиане возвращают его обратно на Землю. Впрочем, не задерживается он и там, поскольку выясняется, что марсианка Нэтти забирает его, раненного в революционных боях, опять на Марс, тогда как на Земле побеждает пролетарская революция.Интересно, что В.И. Ленин читал этот роман. Причем, видимо, и первую часть – «Красная звезда» и ее продолжение – «Инженер Мэнни», написанного им в 1913 году. И в одном из писем к Горькому он в 1913 г. написал о нем следующее: «Прочел его „Инженера Мэнни“. Тот же махизм – идеализм, спрятанный так, что ни рабочие, ни… редакторы в „Правде“ не поняли». Все же «Инженер Мэнни», хотя и уступает «Красной звезде» как в идеологическом, так и в художественном отношении, представляет значительный интерес, как оригинальная попытка изобразить переходную эпоху к социализму. А по сравнению с такими произведениями, как роман Беллами, широко распространенный у нас в годы первой революции, или утопические новеллы Уэлса, романы Богданова, человека большой культуры и ума и сердца, пламенного идеалиста, в лучшем смысле этого слова, на протяжении всей своей жизни, – являются превосходным материалом для чтения».Однако, В.И. Ленин написал все это, еще не ведая ни о событиях 1917 года, ни о 1937-ом и 1945-ом годах, и уж тем более не мог от предвидеть год 1991-ый! А между тем все получилось ведь в итоге именно «по Богданову», включая и распространившуюся в нашем обществе ксенофобию и многие другие негативные последствия попыток радикального переустройства общества, не говоря уже о стоящей перед земной цивилизацией проблеме нехватки ресурсов. Стоит заменить слова «радиирующая материя» словом «нефть», и мы словно окажемся в нашем времени, не так ли?