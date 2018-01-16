Роза белая, роза алая…

«О дни кровавые! О вид плачевный!

Когда воюют львы из-за пещер,

От их вражды бедняги-овцы терпят»

Уильям Шекспир. Генрих VI, часть третья. Перевод Е. Бируковой



«Коня! Коня! Корону за коня!»



Вильям Шекспир. Король Ричард III. Перевод Б. Лейтина



«Тела предать земле, как подобает.

Помилованье объявить солдатам -

Всем, кто придет с повинной головой.

Затем, свершив обряд, соединим

Мы с белой розой алую навеки».

Вильям Шекспир. Король Ричард III. Перевод Б.Лейтина

Чудом избежав смерти, Соммерсет столкнулся лицом к лицу с Уэнлоком, которого граф зарубил его же боевым топором. Войска йорков, прорвав центр обороны ланкастерцев, обратили их в паническое бегство. Преследование врага закончилось страшной резней. В плен никого не брали, погибли и те, кто надеялся спастись в ближнем монастыре. Во время этой бойни погиб сын Маргариты – принц Эдуард. Но существует версия, что принц был убит после битвы по приказу Эдуарда IV. Граф Соммерсет погиб во время сражения. И также есть версия, по которой граф был пленен и позже казнен. Ее величество королева Маргарита была схвачена, доставлена в Тауэр и заключена в камеру. А оставшаяся в живых жалкая горстка сторонников Ланкастера спешно бежала на континент.Ричард III перед битвой при Босворте: «Англия и Йорк!» Рис. Грэхема Тёрнера.Тем временем сын Эдуарда стал принцем Уэльским, а земли Уорвика перешли во владение Ричарда Глостера. Кларенс тоже получил свой надел, а к нему и должность Лейтенанта Ирландии. Теперь Эдуард больше занимался внешней политикой. Он подписал соглашение с Карлом, герцогом Бургундским, в соответствии с которым в 1475 г. английские войска должны были высадиться во Франции. Армия была укомплектована и в означенное время благополучно перебралась через пролив. Людовик, привыкший все проблемы решать только переговорами, а не баталиями, сумел подписать договор с Эдуардом, по которому Эдуард, за приличный выкуп, должен вывести свои войска из Франции. Кроме выкупа ему была обещана ежегодная выплата в 10 000 ливров. Людовик принял все условия. Дело было сделано, и Эдуард отныне мог спокойно править страной.О битве при Босворте подробно рассказывается вот в этом издании.Эдуард IV умер весной 1483 г. Престол после его кончины должен был перейти к сыну, Эдуарду V. Но на тот момент наследнику было всего лишь 12 лет. И вокруг него немедленно стали разгораться страсти: кому опекать малолетнего наследника. Те, кто был в свое время особо приближен к покойному королю: граф Риверс, маркиз Дорсет, Томас лорд Стэнли – признавали опекуном, точнее опекуншей, мать Эдуарда. Но Ричард Глостер все еще надеялся заполучить корону, и, собрав всех имеющихся у него воинов, отправился в Лондон. Там он заключает союз с Генри Стаффордом.А о латниках эпохи Тюдоров - вот в этом…Не прошло и месяца со смерти Эдуарда IV, как Ричард стал протектором. Вскоре он обратился с речью к парламенту, в которой утверждал, что брак Эдуарда IV недействителен, так как здесь не обошлось без магии, а, следовательно, сын не может быть законным наследником. А потому корону должен получить он, Ричард. И парламент достиг с ним договоренности. В июле 1483 г. состоялась коронация. Просто Ричард стал королем Ричардом III. Малолетние сыновья Эдуарда все это время пребывали в Тауэре. Но вскоре они исчезли. Поговаривали, что по приказу Ричарда дети были задушены подушками. Естественно, сам Ричард хранил по этому поводу молчание.Реконструкция одного из сражений войны Роз. Битва при Тьюксбери 1471 года.Осенью на западе Англии герцог Бэкингем и его сторонники, Вудвилл и Куртенэ, подняли восстание. Цель – коронация графа Генриха Тюдора. Его желание взойти на трон объяснялось родством с Ланкастерами (его отец был сыном вдовы Генpиxa V и Оуэна Тюдора). Бунт был успешно подавлен Ричардом III, а Бэкингема отправили на эшафот.В августе 1485 г. в Пемброкшире, находившемся во владении графа Джаспера, высадилось 3000 французских наемников во главе с Генрихом Тюдором. Затем Генрих отправился через Уэльс, где к нему примкнула довольно большая группа людей, недовольных правлением Ричарда. И те, и другие стали копить силы для решающего сражения.Первая атака Ричарда III в битве при Босворте. Рис. Грэхема Тёрнера.Ранним утром, собрав воинов, Ричард обратился к ним с речью, заявив, что нынешний день – судьбоносный и для него, и для короля Англии Генриха Тюдора, и, возможно, для всей Англии. Оттого-то он принял решение не снимать с головы корону весь день. Вскоре принесли корону из шатра Ричарда. И в присутствии всех участников предстоящей битвы корону торжественно водрузили на королевскую голову.Король Ричард III убивает знаменосца Тюдора сэра Уильяма Брэндона, в результате чего штандарт Генриха падает на землю. Ему удается также сбить с коня ударом копья в голову бывшего знаменосца короля Эдуарда IV. Рис. Грэхема Тёрнера.Войско Ричарда были превосходно обучено и не менее превосходно вооружено. Передовые части войска Ричарда отличались от таких же частей Генриха: кавалерия толково перемежалась пехотой и стрелками, что в целом составляло надежный боевой порядок. Командовал стрелками герцог Норфолк. А в авангарде на коне восседал сам Ричард.Первая стадия битвы (реконструкция, основанная на исторических данных): отряды короля Ричарда спускаются вниз по холму Эмбион для того, чтобы сразиться с людьми Генриха на равнине. Войска Стэнли заняли позицию на юге, наблюдая за ситуацией.Армия дошла до горы Амбьен Хил. Дислокация ее была весьма удачна, поскольку сверху открывался полный обзор лежащей внизу долины.Лагерь Генриха Тюдора не спал. Войско готовилось к бою. Генрих попросил лорда Стэнли, своего отчима, подготовить своих бойцов, ведь возможно, потребуется его помощь. Ответ отчима был потрясающ: тот будто забыл о военных планах и посоветовал Генриху готовить к бою своих людей, а уж он-то подойдет в нужный момент.Тем временем Генрих отдавал последние приказы, проверял расстановку сил на позициях, надеясь на помощь Стэнли. Авангард армии был слаб: первыми шли стрелки под командованием Джона де Вэра, графа Оксфорда. За действия правого фланга отвечал сэр Гилберт Талбот, левого – Джо Сэйдвидж. За ними следовал Генрих с небольшими отрядами кавалерии и пехоты.Подойдя к склону Амбьен Хил, Генрих Тюдор наткнулся на болото. Он обогнул болото слева, и теперь трясина не оставляет врагу абсолютно никаких шансов для нападения с правого фланга. Благодаря этому силы были сохранены, потери оказались минимальными. Ричард немедленно отдал приказ идти в атаку.Столкновение армий Ричарда III и Генриха Тюдора, диорама Центра Наследия Босвортской битвыПосле пушечной пальбы воины сошлись в рукопашную. Тем временем войско Оксфорда окружило воинов Норфолка. Здесь-то граф Оксфорд, боясь, что его воины в горячке могут продвинуться вперед, приказывает: далее десяти футов вперед не продвигаться. Наступила передышка. Солдаты Оксфорда стояли вплотную, из-за этого казалось, что войско начало перестроение, будто бы готовясь к следующей атаке. Противники, не понимая, что делать дальше, стояли в нерешительности. Воины графа Оксфорда стали наступать. Выстроившись в форме клина, они начали разбивать строй противника.Разведка донесла Ричарду III, что с Генрихом лишь небольшая группа воинов. Король решает завершить битву, а для этого надо «всего лишь» убить Тюдора. Ричард на коне помчался в сторону противника. Атака Ричарда была продиктована страхом и отчаянием.И вот разгорелся бой между Ричардом III и Генрихом Тюдором. Генрих бился отчаянно. Сэр Уильям Стэнли пришел с подмогой, когда Генрих уже ни на что и не надеялся. Однако охрана короля была перебита, а Ричард потерял коня и остался один. Он сражался пешим, и защищался, как мог, но получил много тяжелых ранений. Однако поле боя король Ричард так и не покинул. Погиб и он, и вся его личная охрана.Похороны Ричарда были очень скромными. Тело его перевезли во Францисканский монастырь в Лестере. Прощались с ним два дня в монастыре. Похоронные принадлежности его величества были очень просты: тело накрыли обычной черной тканью. Там же, на территории монастыря Ричарда III и похоронили. Позже, в годы церковного раскола могилу короля раскопали. Останки были выброшены, а гроб использовали как кормушку для лошадей. Ричард III оказался единственным английским королем, у которого нет могилы.Финал битвы: Ричард ведет маленький отряд солдат, чтобы атаковать Генриха, который двигался к Стэнли. Уильям Стэнли двинулся на помощь Генриху.Несмотря на победу Тюдора и его коронацию, следующие два года для него оказались чрезвычайно беспокойными. В 1486 г. в Йоркшире поднял восстание лорд Лоуэл, камергер Ричарда. Бунтари разбежались при виде Генриха с сильной армией, а Лоуэл сбежал во Фландрию. В мае 1487 г он прибыл в Ирландию с армией, в которую входило 2000 швейцарских наемников, возглавляемых капитаном Мартином Шварцем, и с ними еще 1500 немецких наемников. Вместе с Лоуэллом находился граф Линкольн и около 200 йоркистов. Этот мятеж подняли как бы от имени Эдуарда, но поскольку тот пребывал в Тауэре, его роль досталась двойнику, Ламберту Симнелу. Лорды Ирландии встали на его сторону. Он был коронован в Дублине и стал Эдуардом VI. За несколько недель Линкольн навербовал почти 4000 ирландских солдат, которыми командовал Томас Фитжеральд. Войско высадилось в Англии. А в июле 1487 г. возле Стока состоялась битва. Мятежники были разбиты, Линкольн и Фитжеральд погибли. Генрих Тюдор, заключив брак с дочерью Эдуарда IV Елизаветой, объединил на своем гербе обе розы, тем самым положив конец войне Алой и Белой роз.Смерть Ричарда III. Справа лошадь короля, завязшая в болоте. Слева страж королевского знамени, сэр Персиваль Сирвелл, потерявший в бою обе ноги, но державший знамя Йорков поднятым кверху до тех пор, пока его не зарубили. Рис. Грэхема Тёрнера.Противостояние Алой и Белой роз было невероятно жестоким. Борьба довела до полного истощения, а затем и гибели оба рода. Народам Англии война доставила лишь внутренний раздор, непомерные налоги, воровство казны. За все время войны большая часть аристократии была уничтожена, а бессчетные конфискации собственности вконец подорвали ее мощь. Любопытно, но одновременно многократно выросли земельные наделы у нового дворянства и купцов. Кузнецы также обогатились, ведь они только тем и занимались, что днем и ночь ковали оружие и доспехи, до этого никогда не вырабатывавшиеся в Англии и в таких объемах. Вот все они, и купцы, и ремесленники стали крепким тылом абсолютизма династии Тюдоров.