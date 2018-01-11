05:33 12 января

Украина негодует по поводу сотрудничества Siemens с Ростехом

В украинских СМИ появились материалы, в которых немецкая компания Siemens обвиняется в продолжающемся сотрудничестве с российскими фирмами. Наибольшее негодование у Киева вызывает информация о том, что Siemens работает в кооперации с «Ростехом», реализуя проект клинико-диагностических лабораторий. Для реализации проекта, как сообщается, создано совместное предприятие «Сименс здравоохранение», инвестиции в которое на первом этапе составило около 4 млрд рублей.

Из материала, опубликованного УНИАН:
Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens.


Украина негодует по поводу сотрудничества Siemens с Ростехом



Представители немецкой компании эти сообщения никак не комментируют, зато в «Ростехе», как пишут украинские СМИ, сотрудничество с немецкими партнёрами подтвердили. Сообщается, что рассматривается вопрос локализации производства лабораторного оборудования и расходных материалов на российской территории.

Судя по тому «тону», с которым информация преподносится в украинских СМИ, в Киеве всерьёз считали, что «Сименс», работающий в России больше века, уйдёт из страны и всех бизнес-проектов после обвинений в поставке газовых турбин, которые впоследствии (уже будучи российской собственностью) были перемещены на Крымский полуостров.

Напомним, что "Сименс" после скандала подал в суд на российские компании, которые перепоставили турбины в Крым. Суд в действиях компаний, которые распоряжались уже фактически своей собственностью, ничего криминального не нашёл. И Siemens спокойно продолжил свою работу в России.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. 210окв Вчера, 17:25
    Хомячок негодует,аж лапки трясутся.. tongue
    210окв
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 17:30
      Бизнес, просто бизнес. Сименс не очень то и хотел выигрывать в суде. Им просто надо зад прикрыть перед своими политиканами - типа вот, мы сделали всё что могли fellow .
      Аристарх Людвигович
      1. VANIN Вчера, 17:37
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Бизнес, просто бизнес

        Когда сотрудничество взаимовыгодно , тут никакие санкции и прочии политические игры не смогут повлиять и во времена СССР так же было ! А сейчас все эти препоны и т.д. легко обходят (немного дороже получается и все же выгода есть!))))
        VANIN
      2. Шура пермский Вчера, 18:11
        Надо хохлам передать-это бизнес,кто банкует,тот и пирует,ничего личного
        Шура пермский
    2. volodya Вчера, 17:33
      Цитата: 210окв
      Хомячок негодует,аж лапки трясутся.. tongue

      Удивительные люди! Всё дело в деньгах, а украинцы удивляются, как дети малые!
      volodya
    3. Николай Грек Вчера, 18:18
      Цитата: 210окв
      Хомячок негодует,аж лапки трясутся.. tongue

      лучше бы наши негодовали, что сименса вместо наших в России слишком много!!! am am laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. poquello Вчера, 19:29
        Цитата: Николай Грек
        Цитата: 210окв
        Хомячок негодует,аж лапки трясутся.. tongue

        лучше бы наши негодовали, что сименса вместо наших в России слишком много!!! am am laughing laughing laughing

        ещё адидаса - даешь фабрику "Скороход"!
        poquello
    4. влад66 Вчера, 18:21
      , в Киеве всерьёз считали, что «Сименс», работающий в России больше века, уйдёт из страны и всех бизнес-проектов

      Эти ушлепки много чего всерьез считали,а на выходе получали вот это. fellow
      влад66
    5. iliitchitch Вчера, 19:23
      Цитата: 210окв
      Хомячок негодует,аж лапки трясутся..

      laughing Сын давно притащил хомячка , типа , "питомец". Этот питомец , сволочь , выбрался из питомника , залез в шкаф и сложенные куртки насквозняк прогрыз . При рассмотрении на свет - как из КПВТ прошило . Питомец в мусорняк ушёл на сверхзвуке . Чего-то аналогия напросилась .
      iliitchitch
  2. НЕКСУС Вчера, 17:31
    Негодование Украины -это видимо новое венерическое заболевание...все время капает и чешется.
    НЕКСУС
    1. 210окв Вчера, 17:34
      Если это так, то оно передавалось очень долго.Почти четверть века..
      Цитата: НЕКСУС
      Негодование Украины -это видимо новое венерическое заболевание...все время капает и чешется.
      210окв
      1. НЕКСУС Вчера, 17:39
        Цитата: 210окв
        Если это так, то оно передавалось очень долго.Почти четверть века..

        Просто застарелое ,перешедшее в хроническое.
        НЕКСУС
      2. zhekazs Вчера, 20:30
        Цитата: 210окв
        передавалось очень долго.Почти четверть века..

        В начале прошлого века население теперешнего запада украины было массово заражено сифилисом - малоизвестный исторический факт. У переболевших сифилисом встречаются всяческие отклонения в потомстве. Аукается до сих пор.
        zhekazs
    2. poquello Вчера, 19:32
      Цитата: НЕКСУС
      Негодование Украины -это видимо новое венерическое заболевание...все время капает и чешется.

      нуу мужик с мандавошками у стоматолога очень на укропа похож по своим желаниям
      poquello
  3. Идущий Вчера, 17:32
    Напомним, что "Сименс" после скандала подал в суд на российские компании, которые перепоставили турбины в Крым. Суд в действиях компаний, которые распоряжались уже фактически своей собственностью, ничего криминального не нашёл. И Siemens спокойно продолжил свою работу в России.


    Главное процедуру прошли и дальше работать. yes
    Идущий
    1. Николай Грек Вчера, 18:19
      Цитата: Идущий
      Напомним, что "Сименс" после скандала подал в суд на российские компании, которые перепоставили турбины в Крым. Суд в действиях компаний, которые распоряжались уже фактически своей собственностью, ничего криминального не нашёл. И Siemens спокойно продолжил свою работу в России.


      Главное процедуру прошли и дальше работать. yes

      заменять надо на Х этот сименс на своё!!! am wassat wassat wassat
      Николай Грек
      1. Перейра Вчера, 19:56
        На что своё? Адрес компании укажите.
        Перейра
        1. Идущий Вчера, 20:30
          Нам надо , к сожалению , лет пятьдесят , чтобы что то поиметь аналогичное свое.
          Идущий
        2. poquello Вчера, 20:46
          Цитата: Перейра
          На что своё? Адрес компании укажите.

          а смотря чем интересуетесь
          poquello
  4. Троль Вчера, 17:36
    Cименс это акцирнерное общество, и для того чтобы что-то требовать, украинцы должны выкупить эти акции у российских держателей, да и вообще вложится в сименс больше чем вложились россияне
    Троль
    1. Captain Nemo Вчера, 19:47
      У Siemens AG нет российских акционеров. Они есть в совместных предприятиях на территории России. И только
      Captain Nemo
      1. Троль Вчера, 20:12
        https://www.siemens.com/investor/de/siemens_aktie
        /aktionaersstruktur.htm

        - до 10% неизвестных держателей, то есть российские держатели не исключены, впрочем так же как и украинские. Но не суть, ведь турбины сделаны с участием российских дочек или как Вы сказали, совместных предприятий, а в них российского капитала немало
        Троль
  5. bagr69 Вчера, 17:43
    Ничего личного, только бизнес... А они чего ожидали?
    bagr69
  6. изя топ Вчера, 17:48
    и сильно негодует? what
    изя топ
  7. Комментарий был удален.
  8. faiver Вчера, 17:52
    Новопасит им в помощь bully
    faiver
  9. MIG00001 Вчера, 17:57
    А прикол в том что в Ярославле делают электродвигатели для Siemens
    MIG00001
  10. nikolas 83 Вчера, 18:17
    Санкции говорите.....У нас на фольгопрокатном заводе поляки 10 печей установили для отжига фольги и шкафы управления польско -немецкие.Еще немцы модернизировали главный фольгопрокатный стан.3 месяц немцы у нас в командировке делают пуско-наладку оборудования.Шкафы управления сименс.Только на рождество домой уезжали.Холодно немцам в Сибири.
    nikolas 83
    1. Vard Вчера, 18:48
      У нас шкафы для всего мира собирают... На шкафах написано ретал... А начинка сименс...
      Vard
  11. Геркулесыч Вчера, 18:23
    Если наши власти не в состоянии послать укробандитов подальше, так я могу это сделать. Даже на этом сайте! Если меня "в баню "не отправят, то я легко выскажу всю правду -матку! Накипело! А властя молчат!
    Геркулесыч
  12. turbris Вчера, 18:27
    Украина видит, что санкции уже недейственны, а больше завоевать солидарность Запада нечем, поэтому и дергаются, не понимают, что всем уже надоели и никто больше с ними связываться не хочет.
    turbris
  13. Machete Вчера, 18:28
    Они действительно думают, что сименсу есть какое-то дело до их воплей?
    Machete
    1. Вадим237 Вчера, 19:06
      Надо нам про их вопли уже забывать и упоминания про Украину сводить к нулю.
      Вадим237
  14. SPIKER Вчера, 18:30
    Территориальное недоразумение негодует???!!!И сильно негодует???!!!Да нас Рать...на негодующих!!! good
    SPIKER
  15. Piramidon Вчера, 19:33
    А "Сименсу" на xoxликовские негодования как то наплевать.
    Piramidon
  16. NF68 Вчера, 19:43
    Разъярённые скакуны это что то не вероятно страшное.
    NF68
  17. Captain Nemo Вчера, 19:45
    Сименс работает в России больше 160 лет. И пусть майданутые заткнуться, они точно для Сименса не рынок сбыта, поскольку спонсорством Сименс не занимается. Это я как бывший сотрудник Сименса говорю. Если бы перевезли турбины в Крым скрытно, то и истории бы этой не было с турбинами. Уверен, были твердые договоренности. Есть говорящие за эту версию детали сделки. "Но что-то пошло не так", помноженное на наше разгильдяйство и С вынужден инициировать судебные процедуры, что бы в Германии его не прихватили.
    Captain Nemo
  18. Esoteric Вчера, 19:51
    Средства массовой информации в России должны игнорировать все негодования Украины, а также Прибалтики, Евросоюза и прочих разных-всяких. Только жизнерадостные события в стране, победы в производстве, науке и спорте способны поднять настроение населения, которому уже по самые гланды "не упирались" вся эта политическая престидижитация...
    P.S. На все выступления незалежной надо отвечать информационной статьёй (роликом по ТВ) "1917 год. Украина! Где вы?"
    Esoteric
    1. Идущий Вчера, 20:33
      Так и мы должны игнорировать , пусть бесятся.
      Идущий
  19. alfa19638 Вчера, 20:32
    А ведь хохлы даже на на уровне простого народа становятся врагами и к сожалению наше руководство этого не хочет замечать
    alfa19638
    1. Кот_Кузя Вчера, 21:00
      Всегда они такими были. Или вы думаете, в Одессе людей заживо жгли и забивали палками "агенты Госдепа"?
      Кот_Кузя
  20. Кот_Кузя Вчера, 20:59
    Да пошли они в ж...пу! Проблемы индейцев шерифа не волнуют!
    Кот_Кузя
  21. ando_bor Вчера, 21:54
    Пусть потягаются, у Сименса объем производства больше чем весь украинский ВВП,
    и в отличии от украинцев они его не хотят в жертву американским интересам приносить.
    ando_bor
  22. Alex-a832 Вчера, 23:06
    "проект клинико-диагностических лабораторий" Так его же разрабатывают для диагностики, лечения и реабилитации граждан Украины (и не только), верящих в европейскую интеграцию и западный путь развития. Болезнь явно сопротивляется... laughing
    Alex-a832
  23. pafegosoff Вчера, 23:06
    У Сименса с Филипсом бюджет то не сравним с украинским. Они её "продадут, купят и снова продадут, ног - дороже"
    pafegosoff
  24. Ураган70 Сегодня, 03:48
    Видать пинка от Госдепа получили, со словами: Почему еще не негодуете? Быстро переодеться в майданное,одеть боевые кастрюли и негодовать!!!
    Ураган70
  25. delvin-fil Сегодня, 04:14
    <cynicism открыл тег>
    Не, ну а чо́, нормально. Пойду, допинаю соседа, заберу у него шкалик и буду кричать под дверью участкового, что он на меня напал.
    <cynicism закрыл>
    delvin-fil
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