05:33 12 января

Эрдоган угрожает сирийским курдам военной операцией в Африне

Президент Турции высказался по поводу ситуации на севере Сирии. Его речь была посвящена усилению позиций сирийских курдов. По словам Эрдогана, турецкое терпение подходит к концу. Заявление турецкого президента приводит РИА Новости:
Наше терпение по отношению к тем, кто старается создать террористический коридор, заканчивается. С каждым днём становится всё более понятными цели в Сирии и Ираке. Мы не обязаны терпеть и дальше эту ложь. У нас есть силы для расширения действий, начатых в рамках операции "Щит Евфрата".


Эрдоган угрожает сирийским курдам военной операцией в Африне


Под «террористическим коридором» официальная Анкара понимает территории, которые заняты сирийскими вооружёнными отрядами на севере Сирии – у границ с Турцией. Операция «Щит Евфрата», которая в своё время позиционировалась как операция «помощи населению Сирии в борьбе с ИГИЛ (*запрещено в РФ), теперь это подтверждается самим Эрдоганом, реальной целью имела выдавливание сирийских курдов подальше от турецких границ с одновременным расширением турецкого влияния и даже переносом границы Турции вглубь территории северных провинций САР.


В своей речи Эрдоган заявил о том, что возможна силовая турецкая операция в сирийском городе Африн, где находятся отряды так называемого Сирийского демократического союза. Президент Турции заявил, что от СДС в турецкий адрес исходит угроза. Пикантность ситуации в том, что СДС активно поддерживается Соединёнными Штатами Америки.

Использованы фотографии: www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 44

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  1. Chertt Вчера, 17:42
    Я думаю все на ВО согласятся, что если Турция и США не по детски схватятся на севере Сирии (или в любом другом месте), это будет просто замечательно.
    Chertt
    1. Шура пермский Вчера, 17:47
      Пусть грызут друг друга. Мы,конечно,за
      Шура пермский
    2. Гардамир Вчера, 17:48
      Турция и США не по детски схватятся на севере Сирии
      вынужден вас огорчить. откройте карту Сирии. Как вы думаете, где интересы России и Асада?
      Гардамир
      1. Chertt Вчера, 17:51
        Цитата: Гардамир
        ткройте карту Сирии

        Прекрасно ее знаю не открывая
        Цитата: Гардамир
        Как вы думаете, где интересы России и Асада?

        Везде......Еще вопросы?
        Chertt
        1. Гардамир Вчера, 18:14
          Еще вопросы?
          последний, вы тролль? Не ответили на мои вопросы.
          Любому человеку любящему свою Родину будет неприятна вся эта косорукая политика российских властей и генералитета. На этот раз может может погибнуть не один лётчик. И что ваш кумир опять будет пугать Эрдогана помидорами? Но это только для любителей телевизора, был запрет на турецкую сельхозпродукцию. В Москве во всех магазинах не скрываясь лежали на полках турецкие кабачки и помидоры.
          Гардамир
          1. Chertt Вчера, 18:21
            Цитата: Гардамир
            вся эта косорукая политика российских властей и генералитета.

            Я искренне считаю, что нынешняя власть, хотя и очень далека от идеала, но значительно эффективнее большинства Российских-Советских правительств, которых наша страна имела за свою нелегкую историю.
            Chertt
            1. Гардамир Вчера, 18:30
              Я искренне считаю,
              Видите ли, если оставить всю политику в стороне, то к сожалению, общеизвестный факт, все генералы готовятся к прошлой войне. Именно поэтому была пропущена атака дронов.
              Я уже давно писал об американском проекте "цикада", не танки и авианосцы, а именно дроны сейчас основное оружие. И готовится надо к борьбе с джихадмобилями, робототанками и дешёвенькими бпла.
              Наши же генералы кажется живут воспоминаниями о Курской битве.
              Гардамир
              1. Chertt Вчера, 18:42
                Цитата: Гардамир
                генералы готовятся к прошлой войне

                Афоризм Черчилля не объясняет вашего негатива. Согласитесь атака дронов была, большей частью отбита. Вспомните чем армия России была 15-20 лет назад
                Chertt
              2. Ныробский Вчера, 21:49
                Цитата: Гардамир
                Видите ли, если оставить всю политику в стороне, то к сожалению, общеизвестный факт, все генералы готовятся к прошлой войне. Именно поэтому была пропущена атака дронов.
                Атака дронов была пресечена.... Видимо это вы что то пропустили.
                Цитата: Гардамир
                Я уже давно писал об американском проекте "цикада", не танки и авианосцы, а именно дроны сейчас основное оружие. И готовится надо к борьбе с джихадмобилями, робототанками и дешёвенькими бпла.

                На всякую их гайку, у нас найдётся свой болт.
                Цитата: Гардамир
                Наши же генералы кажется живут воспоминаниями о Курской битве.

                Думаете, что их генералы Перл-Харбор и Вьетнам забыли?
                Ныробский
            2. Esoteric Вчера, 19:29
              Цитата: Chertt
              Я искренне считаю, что нынешняя власть, хотя и очень далека от идеала, но значительно эффективнее большинства Российских-Советских правительств...

              Если брать по эффективности созидания, по отстаиванию суверенитета, - вопрос спорный. А, если по вопросам вывода капиталов через офшоры, гнобления беднейшей части общества, - то да!!! fellow
              И падают у нас ракеты,
              И заср**ый у нас Байкал,
              По телевизору - реклама
              И прочий криминальный кал... no
              Esoteric
            3. Korsar4 Вчера, 22:45
              Если брать внешнюю политику. Внутри страны все далеко не так оптимистично.
              Korsar4
      2. ПалБор Вчера, 18:03
        Цитата: Гардамир
        Турция и США не по детски схватятся на севере Сирии
        вынужден вас огорчить. откройте карту Сирии. Как вы думаете, где интересы России и Асада?

        Всё правильно,в Африне российская военная полиция флаг держит.Все американские военные базы на востоке - в Рожаве.В ту сторону Эрдоган только тявкает шёпотом.
        ПалБор
        1. Chertt Вчера, 18:16
          Цитата: ПалБор
          ,в Африне российская военная полиция флаг держит.

          Вы уверены. Я не нашел такой информации
          Chertt
      3. demo Вчера, 18:04
        Интерес России и Асада в том, что горячие головы сирийских курдов должны охладится. И не важно кто их охладит - турки или асадовские войска. Главное чтобы у них пропало желание думать о самостоятельности в содружестве с США.
        demo
        1. Гардамир Вчера, 18:18
          И не важно кто их охлади
          возможно, но вот не моё мнение, а человека. который более профессионально подходит к теме.
          В Идлибе, судя по всему, турки не ограничились выражением озабоченности иранскому и российскому послам, но и провели сугубо практические мероприятия. У "умеренных" боевиков появилось объединенное командование (пока трудно сказать - ситуативное или они наконец сумели преодолеть разногласия), в зону боев мобилизованы и переброшены от 7 до 10 тысяч боевиков Ахрар аш-Шам и ССА, сами турецкие военные провели перегруппировку в своей зоне Идлиба. Ну, и теперь у "умеренных" открыт безлимит на боеприпасы. Кто их поставляет - страшный секрет.

          Результатом становится все более ощутимый перелом в боях. Сирийские и иранские прокси пока вынуждены остановить наступление, а в события ко всему прочему вмешался и местный ИГИЛ. Чем все закончится, сказать пока трудно. Асад собрал для наступления все, что у него еще осталось, поэтому у турецких прокси непростая задача.

          Война на севере Сирии, как и в 15 году, ведется между Россией и Турцией посредством их наемников. Учитывая решимость турок еще в 15 году, трудно предполагать, что они вдруг позволят Кремлю в 18 году безо всяких проблем творить что угодно. Во всяком случае, проблемы гарантированы, что турки и демонстрируют: по всей видимости, именно они стояли за демонстративным нападением на Хмеймим, теперь они оказывают всю возможную помощь "своим" боевикам в формально российской и иранской зонах деэскалации.

          В принципе, все правильно: у Турции есть национальные интересы, и она обеспокоена безопасностью на прилегающих к ней территориях. Турки по-простому, без особых церемоний, просто отстаивают свои интересы и баста. Если потребуется - они вряд ли постесняются сбить еще чей-то самолет или взорвать базу-другую своего партнера.
          Гардамир
        2. Esoteric Вчера, 19:31
          Цитата: demo
          Интерес России и Асада в том

          чтобы поддерживать врагов своих врагов... yes
          Esoteric
    3. VANIN Вчера, 17:48
      Пикантность ситуации в том, что СДС активно поддерживается Соединёнными Штатами Америки.

      Давай Эрдоган , Россия поддержит ! (берегись БПЛА..))))
      VANIN
      1. Geisenberg Вчера, 19:01
        Цитата: VANIN
        Пикантность ситуации в том, что СДС активно поддерживается Соединёнными Штатами Америки.

        Давай Эрдоган , Россия поддержит ! (берегись БПЛА..))))


        Бояться надо совсем другого.
        Geisenberg
    4. Николай Грек Вчера, 18:09
      Цитата: Chertt
      Я думаю все на ВО согласятся, что если Турция и США не по детски схватятся на севере Сирии (или в любом другом месте), это будет просто замечательно.

      лучше туркарасов выпихнуть в центр турции, а там уже пусть бакланятся с америкоссами...можно для развлекухи подкинуть туда остатки игилашек, "умеренных" террористов и прочей нечисти...курдов можно еще насыпать, но у турции вроде свои буйные есть на юго-востоке!!! wassat wassat laughing laughing laughing good good good
      Николай Грек
      1. Esoteric Вчера, 19:37
        Цитата: Николай Грек
        лучше туркарасов выпихнуть в центр турции

        Позитивная сторона дипломатии в том, что она позволяет договориться с разными партнёрами без кровопролития и выбивания зубов. Позитивная сторона ВС в том, что они способны утвердить "нужную и выгодную для государства точку зрения", даже, если она не верна... request
        Esoteric
    5. RASKAT Вчера, 18:10
      Я думаю все на ВО согласятся, что если Турция и США не по детски схватятся на севере Сирии (или в любом другом месте), это будет просто замечательно.
      Ты путаешь курдов которых поддерживают США и курдов из Африна. Это разные области, Сейчас когда САА давит боевиков в Идлибе у Эрдогана ох как подгорает, что несколько кордонов на его границе контролируют курды и он через них не может помогать своим в Идлибе.
      RASKAT
    6. влад66 Вчера, 18:24
      Цитата: Chertt
      Пикантность ситуации в том, что СДС активно поддерживается Соединёнными Штатами Америки.

      Ну так и пускай мочат друг друга жалко что ли. yes
      влад66
    7. Geisenberg Вчера, 18:57
      Цитата: Chertt
      Я думаю все на ВО согласятся, что если Турция и США не по детски схватятся на севере Сирии (или в любом другом месте), это будет просто замечательно.


      Ключевое слово "если". Вероятность того что ы закусятся с турками меньше нуля. Вот если турки просто начнут курдов громить это вероятно и даже местам хорошо будет.
      Geisenberg
      1. Chertt Вчера, 19:05
        Цитата: Geisenberg
        Ключевое слово "если". Вероятность того что ы закусятся с турками меньше нуля

        Да конечно, такое развитие событий исчезающе мало, но есть некоторые косвенные подтверждения. Прочтите статью на ВО в разделе Аналитика "К какому сценарию готовится Анкара? Цель переброски "Хоков" в Халеб"
        Chertt
    8. zivXP Вчера, 19:34
      А если еще и курдов поколотят, так вообще шикарный замес намечается. Только вероятно все как всегда закончится: - сам .
      zivXP
  2. Сомневающийся Вчера, 18:01
    Боюсь, как бы Эрдоган опять в спину не ударил what
    Послы России и Ирана вызваны в МИД Турции в связи с нарушением сирийской армией режима прекращения огня в зоне д...

    Восхищает мудрость нашего Путина, вовремя продавшего с-400 туркам lol
    Сомневающийся
    1. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Вчера, 18:20
    Редкий случай, когда желаю чтобы они нанесли туркам как можно больший урон в живой силе, и технике! Нужно загнать в ту канаву, откуда он выполз эрдогада!
    Геркулесыч
    1. Geisenberg Вчера, 18:59
      Цитата: Геркулесыч
      Редкий случай, когда желаю чтобы они нанесли туркам как можно больший урон в живой силе, и технике! Нужно загнать в ту канаву, откуда он выполз эрдогада!


      Низяяя .... Эрдоганчег цаца. Если его сковырнуть то там такой шабаш начнётся что Сирия покажется детской песочницей.
      Geisenberg
    2. Ныробский Вчера, 22:08
      Цитата: Геркулесыч
      Редкий случай, когда желаю чтобы они нанесли туркам как можно больший урон в живой силе, и технике! Нужно загнать в ту канаву, откуда он выполз эрдогада!
      Т.е. в сирийском конфликте вы являетесь сторонником США?
      Ныробский
  4. Сомневающийся Вчера, 18:55
    Может туркам ещё чего продать, калибров к примеру подкинуть? Что скажет Путин? wassat
    Сирийская армия увлеклась борьбой с боевиками и получила удар в спину 
    Сразу несколько исламистских группировок начали наступление на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

    По данным канала, пока основные силы сирийской армии заняты в наступлении на авиабазу Абу Духур, боевикам удалось отвоевать более дюжины населенных пунктов на юге Идлиба. В частности, в атаке приняли участие группировки «Файлак аш-Шам», «Джейш Идлиб Хур», «Джейш Нухба» и «Нуреддин аз-Зинки».

    Как отмечает Directorate 4, благодаря поддержке Турции действующие в регионе боевики хорошо вооружены: в их распоряжении находятся не только пулеметы и автоматы, но и бронеавтомобили турецкого производства, а также несколько БМП-1 и танк Т-72.
    Сомневающийся
    1. Geisenberg Вчера, 19:00
      Цитата: Сомневающийся
      Может туркам ещё чего продать, калибров к примеру подкинуть? Что скажет Путин? wassat
      Сирийская армия увлеклась борьбой с боевиками и получила удар в спину 
      Сразу несколько исламистских группировок начали наступление на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

      По данным канала, пока основные силы сирийской армии заняты в наступлении на авиабазу Абу Духур, боевикам удалось отвоевать более дюжины населенных пунктов на юге Идлиба. В частности, в атаке приняли участие группировки «Файлак аш-Шам», «Джейш Идлиб Хур», «Джейш Нухба» и «Нуреддин аз-Зинки».

      Как отмечает Directorate 4, благодаря поддержке Турции действующие в регионе боевики хорошо вооружены: в их распоряжении находятся не только пулеметы и автоматы, но и бронеавтомобили турецкого производства, а также несколько БМП-1 и танк Т-72.


      Водки и триппера надо им продать. Остальное пусть сами делают.
      Geisenberg
  5. Seal Вчера, 19:02
    Цитата: Гардамир
    В Москве во всех магазинах не скрываясь лежали на полках турецкие кабачки и помидоры.

    Точно также в Москве и в других городах и селах России во всех магазинах не скрываясь лежали на полках армянские соки, консервы, коньяки и вина.
    А ведь турки всего-лишь сбили (после неоднократных предупреждений) наш самолет. Причем оба летчика катапультировались над сирийской территорией.
    А армянские военнослужащие 10 июля 1992 года в центре Гюмри (Ленинокан) по приказу генерала Абрамяна в упор расстреляли пятерых наших десантников. Погибли лейтенант Александр Шаповалов, сержанты Евгений Поддубняк, Олег Юдинцев, рядовые Михаил Карпов, Николай Масленников. И до сих пор (в отличии от Турции) - не извинились. Между прочим прошло более 25 лет.
    Seal
    1. genisis Вчера, 19:20
      А ведь турки всего-лишь сбили (после неоднократных предупреждений) наш самолет.

      Какой же вы мерзкий тип, Сергей Петрович. Жаль, если вам еще не разу не били лицо, за ваш грязный язык.
      То есть по вашему, турки успели неоднократно предупредить российских летчиков, а потом всего-то лишь сбили их над сирийской территорией, и всё. То есть это такая мелочь, что россиянам даже внимания на это обращать не стоило?
      genisis
      1. garnik Вчера, 19:42
        А что с него взять ,он из кочевников .
        garnik
        1. Ставрос Вчера, 19:59
          Ну то что он кочевник из племени коюнлу это и так понятно,остаётся узнать какого цвета,кара или ака.
          Ставрос
    2. garnik Вчера, 20:00
      Думаю за убитых при захвате воинских складов и за убитых в 1990 г. солдат при наведения порядка в Баку ,за то что они остановили резню, тоже нет извинений.
      И еще ваши гордятся ,что эрдогаш все таки не извинился за сбитый самолет ,а съюлил как подобает ..... .
      К сожалению ваши провокационные посты не могу пропустить мимо ,а надо бы.
      garnik
  6. mihey Вчера, 19:18
    Хватит уже угрожать, пора начинать мочилово. Асад и мы со стороны посмотрим, а мерикатосы пусть волосы на попе рвут feel
    mihey
    1. Esoteric Вчера, 19:43
      Цитата: mihey
      а мерикатосы пусть волосы на попе рвут

      Будут рвать, ели нанести ракетно-бомбовый удар по сирийской территории, где расположились военные базы США. Просто долбануть, и...всё тихо. Тогда волосы вырвут вместе с кожей. А, если мы по ЦТ будем показывать беспилотники с "хитрыми системами наведения, которые есть в США и Израиле", выставлять напоказ химические формулы взрывчатого вещества, коим были начинены боеприпасы и которое производится в Украине, то - fellow "после такого дождя жди хороший отёл"... lol
      Esoteric
  7. Сомневающийся Вчера, 19:24
    Цитата: mihey
    пора начинать мочилово

    Опять помидоры? crying
    Сомневающийся
  8. VANIN Вчера, 19:37
    Пикантность ситуации в том, что СДС активно поддерживается Соединёнными Штатами Америки.

    Еще раз повторюсь , после прочтения многих комментаторов...
    Идет очередная волна ,стравить Турцию с Россией , а еще лучше с Китаем одновременно..Не выйдет у вас господа ничего !
    Теперь Россия устанавливает правила на БВ и Турцию поддержим! Хотя туркам лучше не соваться в этот конфликт и просто границы перекрыть плотно , русские все сами сделают! soldier
    Вот такие дела в ВКС России!
    VANIN
  9. Сомневающийся Вчера, 19:45
    Цитата: VANIN
    и Турцию поддержим!

    Тут не понял... нам нужно самим Асада того...
    Сомневающийся
    1. VANIN Вчера, 19:53
      Цитата: Сомневающийся
      Цитата: VANIN
      и Турцию поддержим!

      Тут не понял... нам нужно самим Асада того...

      Именно так , как и Милошевича, Хусейна , Кадафи , Уго Чавеса и потом Путина..)))))
      И будет нам "счастье в России"..! laughing
      VANIN
  10. Александр War Вчера, 20:07
    СДС активно поддерживается Соединёнными Штатами Америки. Полетят на Турок вот эти ракеты
    Александр War
  11. Ураган70 Сегодня, 03:44
    Цитата: Chertt
    Я думаю все на ВО согласятся, что если Турция и США не по детски схватятся на севере Сирии (или в любом другом месте), это будет просто замечательно.

    Это вери гуд!!! Помочь Эрдогану в этой грызне и наблюдать...
    Ураган70
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