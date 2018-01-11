Эрдоган угрожает сирийским курдам военной операцией в Африне

Наше терпение по отношению к тем, кто старается создать террористический коридор, заканчивается. С каждым днём становится всё более понятными цели в Сирии и Ираке. Мы не обязаны терпеть и дальше эту ложь. У нас есть силы для расширения действий, начатых в рамках операции "Щит Евфрата".

Президент Турции высказался по поводу ситуации на севере Сирии. Его речь была посвящена усилению позиций сирийских курдов. По словам Эрдогана, турецкое терпение подходит к концу. Заявление турецкого президента приводит РИА Новости Под «террористическим коридором» официальная Анкара понимает территории, которые заняты сирийскими вооружёнными отрядами на севере Сирии – у границ с Турцией. Операция «Щит Евфрата», которая в своё время позиционировалась как операция «помощи населению Сирии в борьбе с ИГИЛ (*запрещено в РФ), теперь это подтверждается самим Эрдоганом, реальной целью имела выдавливание сирийских курдов подальше от турецких границ с одновременным расширением турецкого влияния и даже переносом границы Турции вглубь территории северных провинций САР.В своей речи Эрдоган заявил о том, что возможна силовая турецкая операция в сирийском городе Африн, где находятся отряды так называемого Сирийского демократического союза. Президент Турции заявил, что от СДС в турецкий адрес исходит угроза. Пикантность ситуации в том, что СДС активно поддерживается Соединёнными Штатами Америки.