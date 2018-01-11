РФ в лидерах по числу детей, обучающихся в британских школах
Газета «Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank публикует примечательное исследование о числе зарубежных обучающихся в учебных заведениях Британии. На основании опубликованных данных можно сделать вывод о том, что в числе стран-лидеров по числу детей, обучающихся на Туманном Альбионе – Российская Федерация.
Причём за последние годы число обучающихся в Британии россиян существенно выросло. Если в 2005 году в частные школы Великобритании поступили 343 российских ребёнка, то в 2016-м – уже 608.
На данный момент, если верить данной статистике, число обучающихся в британских школах россиян составляет примерно 3 тыс. человек. По этому показателю у России пятое место. На первом месте – граждане Китая (7,9 тыс.), второе – в общем у стран ЕС (7,2 тыс.), на третье место ставится Гонконг (хотя по своему статусу Гонконг принадлежит Китаю) – 4,9 тыс. , четвёртое место у американцев – 3,5 тыс.
Отмечено, что россиян не останавливают существенно выросшие в Британии цены на жильё – особенно на то жильё, которое расположено рядом с учебными заведениями.
Так, самой дорогой недвижимостью оказалась окружена частная школа «Томаса в Кенсингтоне» (район в Лондоне). Квартиры здесь продаются по цене в среднем 4,7 млн фунтов стерлингов. Однако и по этим ценам квартиры раскупают весьма активно. Из этого можно сделать вывод о том, кто из россиян может себе позволить учиться в частных британских школах и престижных вузах.
Причём за последние годы число обучающихся в Британии россиян существенно выросло. Если в 2005 году в частные школы Великобритании поступили 343 российских ребёнка, то в 2016-м – уже 608.
На данный момент, если верить данной статистике, число обучающихся в британских школах россиян составляет примерно 3 тыс. человек. По этому показателю у России пятое место. На первом месте – граждане Китая (7,9 тыс.), второе – в общем у стран ЕС (7,2 тыс.), на третье место ставится Гонконг (хотя по своему статусу Гонконг принадлежит Китаю) – 4,9 тыс. , четвёртое место у американцев – 3,5 тыс.
Отмечено, что россиян не останавливают существенно выросшие в Британии цены на жильё – особенно на то жильё, которое расположено рядом с учебными заведениями.
Так, самой дорогой недвижимостью оказалась окружена частная школа «Томаса в Кенсингтоне» (район в Лондоне). Квартиры здесь продаются по цене в среднем 4,7 млн фунтов стерлингов. Однако и по этим ценам квартиры раскупают весьма активно. Из этого можно сделать вывод о том, кто из россиян может себе позволить учиться в частных британских школах и престижных вузах.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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