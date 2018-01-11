05:40 12 января

РФ в лидерах по числу детей, обучающихся в британских школах

Газета «Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank публикует примечательное исследование о числе зарубежных обучающихся в учебных заведениях Британии. На основании опубликованных данных можно сделать вывод о том, что в числе стран-лидеров по числу детей, обучающихся на Туманном Альбионе – Российская Федерация.

Причём за последние годы число обучающихся в Британии россиян существенно выросло. Если в 2005 году в частные школы Великобритании поступили 343 российских ребёнка, то в 2016-м – уже 608.

РФ в лидерах по числу детей, обучающихся в британских школах



На данный момент, если верить данной статистике, число обучающихся в британских школах россиян составляет примерно 3 тыс. человек. По этому показателю у России пятое место. На первом месте – граждане Китая (7,9 тыс.), второе – в общем у стран ЕС (7,2 тыс.), на третье место ставится Гонконг (хотя по своему статусу Гонконг принадлежит Китаю) – 4,9 тыс. , четвёртое место у американцев – 3,5 тыс.

Отмечено, что россиян не останавливают существенно выросшие в Британии цены на жильё – особенно на то жильё, которое расположено рядом с учебными заведениями.

Так, самой дорогой недвижимостью оказалась окружена частная школа «Томаса в Кенсингтоне» (район в Лондоне). Квартиры здесь продаются по цене в среднем 4,7 млн фунтов стерлингов. Однако и по этим ценам квартиры раскупают весьма активно. Из этого можно сделать вывод о том, кто из россиян может себе позволить учиться в частных британских школах и престижных вузах.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 128

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  1. НЕКСУС Вчера, 18:01
    А мы сидим и удивляемся,чего это мы так хотим дружить с англо саксами,когда они об нас ноги вытирают. При этом количестве,большая часть учащихся,это девочки и мальчики богатых и очень богатых людей нашей необьятной. И тут возникает вопрос-а эти таланты после учебы видимо на благо Родины будут работать ?
    НЕКСУС
    1. Шура пермский Вчера, 18:04
      Готовят пятую колонну не отходя от кассы,всякие дети миллеров да дворковичей там и учатся
      Шура пермский
      1. svp67 Вчера, 18:50
        Цитата: Шура пермский
        всякие дети миллеров да дворковичей там и учатся

        А почему ВСЯКИЕ?
        svp67
        1. zloybond Вчера, 19:09
          вовсе нет. не только дворковичей))). Например дети высоких таможенников, чинов счетной палаты и др.... "Членов".... и чиновников
          zloybond
      2. 30 вис Вчера, 21:29
        Пётр Первый посылая детей учится за границу тоже готовил пятую колонну ? Пятую колонну готовят дома ноющие мамочки и ворьё папочки .Кровососы всякие ,пиявки на теле народа .
        30 вис
        1. петька слесарь Вчера, 21:47
          Петр Первый готовил не пятую колонну, а преимущественно специалистов по морскому делу , которых в России из числа русских не было
          посылал боярских детей учиться за государственный счет http://history.milportal.ru/2014/07/podgotovka-sp
          ecialistov-dlya-flota-pri-petre-velikom/
          у тогдашних боярских детей и мысли не было , чтобы в Россию не вернуться [Пушкин А.С., История Пётра I. Подготовительные тексты / Исторически заметки, Л., «Лениздат», 1984 г., с. 253-254, 274, 225 и 226.]

          Петр Первый и их и их родителей живенько в чувство бы привел

          бояре-родители-то как раз были против отсылки детей на учебу , а не как сейчас
          чинуши считают за позор учить своих детей в РФ - нэпрэстижно
          петька слесарь
        2. yashka12007 Вчера, 22:03
          И что этот Петр 1 . Уменьшил население России на треть и без этого пьяного дебила было бы все чики пуки.
          yashka12007
    2. 210окв Вчера, 18:07
      Как показывает опыт-нет.Они конечно будут в правящей элите,но что бы радеть о Родине наверное мало Йеля и Кембриджа.Может быть достаточно сельской школы.
      Цитата: НЕКСУС
      А мы сидим и удивляемся,чего это мы так хотим дружить с англо саксами,когда они об нас ноги вытирают. При этом количестве,большая часть учащихся,это девочки и мальчики богатых и очень богатых людей нашей необьятной. И тут возникает вопрос-а эти таланты после учебы видимо на благо Родины будут работать ?
      210окв
      1. iliitchitch Вчера, 18:54
        Цитата: 210окв
        Как показывает опыт-нет.Они конечно будут в правящей элите,но что бы радеть о Родине наверное мало Йеля и Кембриджа.Может быть достаточно сельской школы.

        ЭЛИТА , ё . сашулька спилберг , что ли , элита ? Или коленька уренгойский , вечно взволнованный ? А чего мы хотели , с другой-то стороны . Глядя на эти продувные рожи из медведевской опг , за Будущее тревожно становится .
        iliitchitch
      2. Dartys Вчера, 23:37
        Золотые часы..ээээ....слова,все о России-матушке болеете, Юрий Венедиктович!
        Наша Раша©Виктор Харитонович
        Dartys
    3. Глядя Петрович Вчера, 18:09
      Конечно. Даже у Пескова (Елизавета - частный пансион во Франции) и Лаврова (Екатерина - Колумбийский университет) дети за границей учились. Про депутатов и говорить нечего. Растет смена, будет кому заменить.
      Глядя Петрович
      1. Pirogov Вчера, 18:14
        Цитата: Глядя Петрович
        . Растет смена, будет кому заменить.

        Да будет кому изменять ,изменять и изменять.
        Pirogov
        1. Hoc vince Вчера, 20:20
          Американский военный колледж Valley Forge в США успешно окончил старший сын депутата Госдумы Александра Ремезкова.
          Hoc vince
    4. Muvka Вчера, 18:19
      Прям чувствую, как выборами завоняло. Когда выборами не пахло, таких статей не было. Люди, оппозиционеры держат нас за очень глупых людей.
      Muvka
      1. vlad_vlad Вчера, 18:51
        Цитата: Muvka
        Прям чувствую, как выборами завоняло. Когда выборами не пахло, таких статей не было. Люди, оппозиционеры держат нас за очень глупых людей.


        ето больше похоже на то что ваша власть держит вас за тупых людей.

        денег нет, но вы держитесь, нашим детям в Лондоне тоже не просто, так по родине скучают аж спать не могут...
        vlad_vlad
        1. Muvka Вчера, 19:16
          Проблема в том, что эта проблема была и до выборов. А вспомнили о ней только сейчас. Совпадение? Не думаю!
          Muvka
          1. aleks_29296 Вчера, 19:25
            Такие статьи периодически проскакивали и раньше, в том числе и про недвижимость наших чинуш в Британии и ЕС в целом. Так что не нужно выборы за уши притягивать. Что имеем, то имеем.
            aleks_29296
            1. Muvka Вчера, 19:35
              В том то и дело, что только перед выборами. После сентября 2016 года, т.е. после выборов, вы не найдете ни одной такой статьи. До недавнего времени. Вот проверьте. Если я не прав, ткните меня носом.
              Muvka
            2. АнпеЛ Вчера, 19:37
              Прям чувствую, как выборами завоняло. Когда выборами не пахло, таких статей не было. Люди, оппозиционеры держат нас за очень глупых людей.

              у оппозиции, в т.ч. которая в парламенте присутствует тоже не все отлично. тут инфа была, что товарищ Грудинин, который от КПРФ идет и громогласно заявляет о своем патриотизме оказывается Новый год провел на таком непатриотичном отдыхе в Германии request так что он вообще такое?
              АнпеЛ
            3. Dartys Вчера, 23:40
              Проблема то меньше от этого не стала...
              Dartys
          2. stas Вчера, 23:03
            Мювка, а о чем вы еще не думаете? Очень удобная страусиная позиция, о плохих вещах которые творятся в России не думать. Как страус - а я об этом не думаю. Почему российские школы не обучают а оказывают услуги - ты тоже об этом не думаешь.
            stas
        2. Родимцев Вчера, 20:50
          Вспоминая царскую или императорскую Россию, тогда дети влиятельных особ ездили учиться за границу, но возвращались домой, и служили России, а тут что то сомнительно....
          Родимцев
          1. yashka12007 Вчера, 22:11
            А потому что время изменилось.Раньше за одно подозрение за работу на запад могли и на коп посадить а теперь свобода.
            yashka12007
        3. Silkway0026 Вчера, 22:26
          наша власть держит нас не за тупых ЛЮДЕЙ. за тупых РАБОВ.
          Silkway0026
      2. Николай Грек Вчера, 19:25
        Цитата: Muvka
        Прям чувствую, как выборами завоняло. Когда выборами не пахло, таких статей не было. Люди, оппозиционеры держат нас за очень глупых людей.

        what what судя по некоторым комментаторам местным, либерасты знают, как лоха развести!!! wink yes request laughing laughing laughing
        Николай Грек
      3. Sapiens 63 Вчера, 22:31
        Ну вы точно не из самых умных,вам говорят что дети элиты которые кричат о патриотизме и борются с западом на экранах телевизоров, почти все на этом самом западе и учаться , а вы про либералов и выборы... странно что не обвинили автора что он агент госдепа
        Sapiens 63
    5. kapitan92 Вчера, 18:22
      Цитата: НЕКСУС
      И тут возникает вопрос-а эти таланты после учебы видимо на благо Родины будут работать ?

      Классный вопрос! Вероятно, так готовится новая элита эффективных управленцев. laughing
      kapitan92
    6. Соломон Кейн Вчера, 18:25
      ...скорее благами Родины торговать будут... what
      Соломон Кейн
      1. НЕКСУС Вчера, 18:37
        Цитата: Соломон Кейн
        ...скорее благами Родины торговать будут... what

        Прежде всего жизнями наших детей по копейке в базарный день.
        НЕКСУС
        1. Соломон Кейн Вчера, 18:55
          Андрей! Я все-таки "доконал" своего дядьку вопросом, почему он в 1998 г. не остался в Штатах преподавать, когда ему там предлагали возглавить кафедру "Фундаментальной физики" ...
          Он мне рассказал, что всех приезжающих учиться или работать из стран СНГ обрабатывают спец. службы, а если не соглашаешься, ни работы, ни грандов, ни лабораторных комплексов тебе не видать и через год оказываешься бомжем на улице....
          При чем ряд ученых вернувшихся тогда из Европы и США обратно в Россию, подвергались гонению со стороны РАН, т.к . чинуши,сидевшие в РАН, были на плотном подсосе у Запада.
          Так вот прикинь, что дадут вместе с дипломом Гарварда или Оксфорда сынуле Российского чинуши...?.Правильно копию расписки о продаже Родины, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, в интересах тех, кто его обучал....
          Соломон Кейн
          1. Silkway0026 Вчера, 22:32
            подтверждаю.
            Был на стажировке в Техасе. где то через две недели нам читал лекцию (ни о чем) какой то странный мужик. После лекции предложил неформально пообщаться и стал закидывать про настроения, обстановку в стране и прочее. Я и мой товарищ,, тоже отставник, кажется п-полковник, Серёга - посмотрели друг на друга и заржали !!! Я спросил прямо - " Вы из ЦРУ или АНБ ?" Мужичок смешался, стал отнекиваться и попрощался. Больше мы его не видели.
            Так что подтверждаю - разрабатывают всех , по возможности и по целесообразности (ценности объекта).
            Silkway0026
        2. Стропорез Вчера, 19:15
          Цитата: НЕКСУС
          Прежде всего жизнями наших детей по копейке в базарный день.

          Коллега рад видеть Вас в рядах соратников! soldier
          Скажу со всей откровенностью -ещё 6 -ть лет этого...., она не выдержит,вопрос встал в перпендикуляр. Но лучше решить мирным путём, пока возможность есть, поэтому
          Стропорез
          1. stas Вчера, 23:35
            Стропорез молодец. А то Царь постоянно увиливает от дебатов уже 18 лет - типа, не царское это дело обсуждать будущее России. Я Царь, я сам все решать буду с дорогими друзьями - олигархами и банкирами. Результаты - более 20 млн. человек живет за чертой бедности.
            stas
        3. Сергей Кожокарь Вчера, 20:50
          При таком раскладе, возникает вопрос,- Нажмёт ли ПАПА "кнопку", для ответного удара, зная что дети и внуки ТАМ ?????
          Сергей Кожокарь
      2. виктор н Вчера, 18:48
        А ктож им ДАСТ?
        виктор н
        1. НЕКСУС Вчера, 18:53
          Цитата: виктор н
          А ктож им ДАСТ?

          А в Чечне кто-то ЕБН мешал?Отправляли юнцов на смерть,пока эта пьянь в засос с матрассовскими президентами целовался.
          И кто тогда был у власти не напомнить,а так же,кто был советниками по экономике?
          НЕКСУС
    7. Svarog Вчера, 18:42
      Цитата: НЕКСУС
      А мы сидим и удивляемся,чего это мы так хотим дружить с англо саксами,когда они об нас ноги вытирают. При этом количестве,большая часть учащихся,это девочки и мальчики богатых и очень богатых людей нашей необьятной. И тут возникает вопрос-а эти таланты после учебы видимо на благо Родины будут работать ?

      Конечно - это главные патриоты страны, дети чиновников и олигархов
      Svarog
    8. Черный_Ватник Вчера, 19:54
      Только у депутата Железняка таких детей целых 3)
      Зато как он рьяно за Россию страдает от эфира к эфиру)
      А потом удивляются, почему это народ считает лучшим государем Сталина.

      "Поковыряйся в оголтелом патриоте, откопаешь предателя" (с)
      Черный_Ватник
  2. А. Привалов Вчера, 18:02
    Весьма похвально. Школы Великобритании дают прекрасное образование. good
    А. Привалов
    1. НЕКСУС Вчера, 18:05
      Цитата: А. Привалов
      Весьма похвально. Школы Великобритании дают прекрасное образование. good

      Угу и отлично обьясняют ,что Запад это культура и цивилизация,а Восток -это сброд варваров и дикарей. При этом и спец службам западным такая благодатная почва для работы.
      НЕКСУС
    2. VANIN Вчера, 18:09
      Цитата: А. Привалов
      Весьма похвально. Школы Великобритании дают прекрасное образование. good

      Смотря чему учат....Но пока с хваленным английским образованием я не знаю ни одного русского ученого , экономиста , политика в России , да и в мире..
      Вот с советским образованием очень много таких и даже в Израиле!
      VANIN
    3. влад66 Вчера, 18:29
      Цитата: А. Привалов
      Школы Великобритании дают прекрасное образование

      Как грабить и оплевывать место где они жили.
      влад66
      1. виктор н Вчера, 18:54
        Не нагнетайте и не завидуйте.
        Нужно совершенствовать СВОЁ образование: в школах, на кафедрах.
        Одно из важнейших направлений - снижение нагрузки на преподавателей которым сейчас некогда научную статью прочитать, посему в ВУЗах сейчас в основном педагоги,а не учёные.
        виктор н
        1. влад66 Вчера, 19:21
          Цитата: виктор н
          не нагнетайте и не завидуйте.

          Уважаемый кому завидовать то?Этим балбесам которые не могут отличить Свазиленд от кофемолки. laughing
          Цитата: виктор н
          Нужно совершенствовать СВОЁ образование: в школах, на кафедрах.

          Вот вы и ответили на этот вопрос.У меня Советское образование,а не нынешнее ЕГЭ. hi
          влад66
          1. петька слесарь Вчера, 22:14
            однозначно, Кеннеди
            петька слесарь
    4. Rusland Вчера, 18:47
      Готовые агенты влияния.
      Rusland
    5. andrej-shironov Вчера, 20:53
      Цитата: А. Привалов
      Весьма похвально. Школы Великобритании дают прекрасное образование. good

      wink Особенно это касается сексуальных девиаций!
      andrej-shironov
    6. stas Вчера, 23:39
      Привалов забери к себе в Израиль нашего Царя. Простим в части шалости Березовского и др. иудеев за обворовывание России.
      stas
  3. частное лицо Вчера, 18:12
    Нафига будут поддерживать образование в своей стране руководители, когда дети наших чинуш учатся за бугром? Значит дети простых россиян должны быть патриотами и должны умирать и трудится на благо вот КОГО ???
    частное лицо
    1. НЕКСУС Вчера, 18:19
      Цитата: частное лицо
      Нафига будут поддерживать образование в своей стране руководители, когда дети наших чинуш учатся за бугром?

      Только образование? А лечатся богатеи где,в наших больницах?Детям собираем деньги всей страной,чтоб им делали операции в Израиле,США,Германии,но никак не у нас.
      Такая же ботва во многих сферах...русские по всему миру создают,изучают,внедряют...только не для своей страны,а для США,Англии,Австралии,Канады,Японии...ну а мы после гордимся этими достижениями-мол это русский создал,открыл,доказал...
      НЕКСУС
      1. INVESTOR Вчера, 18:33
        Такая же ботва во многих сферах...русские по всему миру создают,изучают,внедряют...только не для своей страны,а для США,Англии,Австралии,Канады,Японии...ну а мы после гордимся этими достижениями-мол это русский создал,открыл,доказал...[/quote]

        Люто плюсую good
        INVESTOR
      2. Соломон Кейн Вчера, 18:34
        Детям собираем деньги всей страной,чтоб им делали операции в Израиле,США,Германии,но никак не у нас.

        Вот, что и страшно, Андрей! Что бы кучка уродов жила и кайфовала "за бугром" бюджетные деньги уходят не по назначению, а мы всем миром малышам на операции и на оборудование собираем......
        Соломон Кейн
        1. Svarog Вчера, 18:54
          Цитата: Соломон Кейн
          Детям собираем деньги всей страной,чтоб им делали операции в Израиле,США,Германии,но никак не у нас.

          Вот, что и страшно, Андрей! Что бы кучка уродов жила и кайфовала "за бугром" бюджетные деньги уходят не по назначению, а мы всем миром малышам на операции и на оборудование собираем......

          И какие деньги, за 10 лет, вывели 4 трил. $, это по официальным данным, а так думаю на два можно умножать. Бешенные деньги. Бюджет пентагона 600 лярдов в год, а тут триллионы. А ведь эти деньги могли бы работать на экономику страны. На эти деньги можно было всей молодежи квартиры бесплатно раздать за рождение ребенка. Вот и демография.И еще куча денег бы осталось.Считаю это предательство чистой воды и статья за это должна быть соответствующая. Но у нашего либерального правительства всё хорошо, прорыв за прорывам, достижение за достижением.. Блин иногда Сталина прям не хватает..
          Svarog
          1. Соломон Кейн Вчера, 19:04
            Лозунг «бить мух и тигров», провозглашенный Си Цзиньпином, показал, что под расстрел может попасть любой человек, независимо от его доходов. Перед пулей все равны.
            4 июля 2016 года к пожизненному заключению приговорили «тигра» Лин Цзихуа – бывшего начальника канцелярии КПК за получение взяток, злоупотреблением властью, нарушение партийно-государственной дисциплины. Арест такого чиновника, являющегося чуть ли не третьим человеком в стране, всколыхнуло все китайское общество.
            Расстрелы в Китае за взятки не носят массовый характер. Однако нельзя не признать, что многих приговорили к пожизненному заключению, еще больше тех, кто получил солидный срок в 10-15 лет. Все это позволило сэкономить значительные суммы в бюджете. Также такие меры позитивно повлияли на развитие экономики, так как деньги идут в инвестирование, а не в карманы чиновников.

            Тут дело не в Сталине, а в желании Руководства страны избавиться от такой заразной и опасной болезни, как коррупция.
            Соломон Кейн
            1. Svarog Вчера, 19:08
              Цитата: Соломон Кейн
              Лозунг «бить мух и тигров», провозглашенный Си Цзиньпином, показал, что под расстрел может попасть любой человек, независимо от его доходов. Перед пулей все равны.
              4 июля 2016 года к пожизненному заключению приговорили «тигра» Лин Цзихуа – бывшего начальника канцелярии КПК за получение взяток, злоупотреблением властью, нарушение партийно-государственной дисциплины. Арест такого чиновника, являющегося чуть ли не третьим человеком в стране, всколыхнуло все китайское общество.
              Расстрелы в Китае за взятки не носят массовый характер. Однако нельзя не признать, что многих приговорили к пожизненному заключению, еще больше тех, кто получил солидный срок в 10-15 лет. Все это позволило сэкономить значительные суммы в бюджете. Также такие меры позитивно повлияли на развитие экономики, так как деньги идут в инвестирование, а не в карманы чиновников.

              Тут дело не в Сталине, а в желании Руководства страны избавиться от такой заразной и опасной болезни, как коррупция.

              Согласен, но при Сталине, как раз коррупция была на самом низком уровне в истории, по другому, ее практически не было.
              Svarog
              1. Соломон Кейн Вчера, 19:12
                Таки и умер имея за душой три френча, один из которых, был белый парадный....
                И никто Сталин-Центр после его смерти не воздвигал......
                Соломон Кейн
                1. aleks_29296 Вчера, 19:31
                  А зря. В таком центре экспозиция была бы побогаче, чем у алкаша. Деяния гораздо помасштабней были.
                  aleks_29296
        2. виктор н Вчера, 19:00
          А не странно и не страшно, что многие люди жалуются на низкие зарплаты, пенсии и при этом ОГРОМНЫЕ деньги тратят на собачек и кошечек?! Не на помощь малышам и старикам......
          виктор н
          1. домохозяйка Сегодня, 01:08
            Те, кто жалуется на маленькие пенсии и те, кто держит собак и кошек не обязательно одни и те же люди. У меня тоже пенсия маленькая. И в семье у нас есть и кошки и собаки. огромных денег они нам не стоят, потому что мы для них варим супы, для которых покупаем крупы и дешёвые обрезки на рынке, добавляем очистки от овощей с кухни. и животные сытые и довольные. А огромные деньги - это готовые корма, всякие костюмчики, парикмахеры, золочёные коготки и т. д. Тьфу!
            Теперь насчёт детей богатеньких, которых обучают в Англии. Посмотрите на это с другой стороны. Здесь, дома, им обеспечены хорошие аттестаты и дипломы. И если папочек и мамочек это устраивает, детки будут "учиться" дома. А если родители хотят нормальное образование им дать, то отправят в Англию. Я не говорю, что все такие, но думаю, что есть.
            домохозяйка
  4. Million Вчера, 18:15
    Вот он,дешевый патриотизм!На Россию эти дети вряд ли будут работать
    Million
    1. stas Вчера, 23:43
      Патриотизм это для бескорыстно любви к Царю - нам втюхивают. Переизберём предводителя капиталистов и буржуев, воров в тюрьму, наворованное конфисковать, а эти детки богатеев вернуться сами, бесплатно их учить капитализму не будут.
      stas
  5. Геркулесыч Вчера, 18:17
    Вот вам и ответ властей на вопрос, где они своих детишек обучают, ибо простым смертным из России отправить чадо на обучение во многие европейские страны как минимум не по карману!
    Геркулесыч
    1. виктор н Вчера, 19:10
      А сколько-сколько среди этих учащихся детей "властей? Неизвестно, значит домыслы. Пургу зачем гоните, кто велел?!
      А для родителей ОБЯЗАТЕЛЬНО заботиться об образовании своих детей - кто как разумеет. Сомневаюсь сильно, что отсылают для обучения вредительству. В 18 веке только в Европе и учились (только дети знати, Ломоносов - исключение) и вернулись домой, чтобы натворить столько славных дел, что Вам и не снилось.
      виктор н
  6. Krasnodar Вчера, 18:19
    Да никто не покупает недвижку рядом со школой, ну, может быть, пару олигархов приобрело че нибудь.
    Основная масса российских детей, учащихся в Англии, поступают в элитные интернаты - 60 тыс долларов в год (3,5 млн рублей примерно), плюс билеты на каникулы, плюс карман, + визиты мам - бабушек - примерно ещё ляма два с половиной - три) Т.е. Около 500 тыс в месяц.
    Т.е. трудность тут не в деньгах, а подготовить ребёнка к поступлению для учебы на английском.
    Krasnodar
    1. Vard Вчера, 18:54
      Ещё год назад я бы встал из окопа... А сейчас с пенсией 15000...это кстати почти потолок... Нет... И все меньше и меньше дураков...
      Vard
  7. фа2998 Вчера, 18:21
    Цитата: А. Привалов
    Весьма похвально. Школы Великобритании дают прекрасное образование. good

    Вот приедут-будут господа, а те кто учатся в разваленных школах будут рабами! Предки деньги увели, купили пол Лондона, и детей пристроили. А доход считают средний, и с умным видом говорят 30-40-50 тыс.Когда они наедяться! am negative hi
    фа2998
  8. turbris Вчера, 18:22
    Петр 1 тоже ездил учиться в Голландию, да и многие наши даже советские ученые учились за границей, поэтому пусть учатся. А в плане того, что им там понравится и они останутся там работать - пусть работают, китайцы по всему миру учатся и работают и это им как то не навредило, а очень даже наоборот.
    turbris
    1. vadsonen Вчера, 18:51
      даже советские ученые учились за границей, поэтому пусть учатся

      Туда оправляют детишек папики из путин-тима и другие достойные люди. Думаете, на инженерные специальности?
      vadsonen
  9. pepel Вчера, 18:22
    Как это не покажется смешным, но это всё будущие агенты влияния, а их родители в настоящее время являются потенциальными жертвами спецслужб. Хорошо бы родителей, отправивших детей за кордон отстранять от госслужбы, адипломированых чад с дипломами кембриджей, итонов и т.п. запретить работу в госорганах. Пускай применяют свои знания на ниве частного предпринимательства. А то первые "ласточки" чуть не гробанули страну, а один гарвардский степендиат довёл наше олимпийское движение до ПОЗОРА . am
    pepel
  10. Гардамир Вчера, 18:22
    Благодаря неустанной заботе президента, правительства и партии ЕдРо, наш народ стал настолько хорошо жить, что дети многих учатся за границей.
    Гардамир
  11. KOMA Вчера, 18:25
    3000 человек в год из 145000000 не смешите меня, ну и там действительно неплохо учат, пускай "образовываются"!
    KOMA
    1. НЕКСУС Вчера, 18:27
      Цитата: KOMA
      3000 человек в год из 145000000 не смешите меня, ну и там действительно неплохо учат, пускай "образовываются"!

      Эти 3000 человек в год,потом не на заводы к станку пойдут ,а в управленцы на предприятиях,в политику,в экономику страны...их "образуют" так на Западе,что вы со своим-"пускай образовываются" кровью и слезами умоетесь ,когда они станут у власти в РФ.
      НЕКСУС
      1. Одиссей Вчера, 19:14
        Цитата: НЕКСУС
        3000 человек в год из 145000000 не смешите меня

        3000 это только в Англии. Все на Западе их раз в десять больше.
        И важно не кол-во. Важно,что это дети министров,работников администрации президента,олигархов,то есть "управляющей элиты".
        Одиссей
      2. виктор н Вчера, 19:18
        Да не пугайтесь так сами, а уж мы не из пугливых. Была идея брать на госслужбу только отслуживших в армии - давайте реализуем. Могут быть и другие фильтры и испытания. Например, отработай 3 года на селе......
        виктор н
        1. andrej-shironov Вчера, 20:57
          Скажите а как быть со мной, если я не был в армии по состоянию здоровья? Левосторонний неврит слухового нерва.
          andrej-shironov
        2. Greenwood Сегодня, 04:18
          Цитата: виктор н
          Например, отработай 3 года на селе......
          Стесняюсь спросить, кем? А если я программист или фрилансер, которому нужен быстрый интернет?
          Greenwood
  12. профессор Вчера, 18:35
    Иностранные студенты приносят экономике Британии $30 млрд в год. Воистину хорошее образование окупается.
    https://www.newsru.com/finance/11jan2018/studyinu
    k.html
    профессор
  13. Radikal Вчера, 18:36
    Цитата: НЕКСУС
    А мы сидим и удивляемся,чего это мы так хотим дружить с англо саксами,когда они об нас ноги вытирают. При этом количестве,большая часть учащихся,это девочки и мальчики богатых и очень богатых людей нашей необьятной. И тут возникает вопрос-а эти таланты после учебы видимо на благо Родины будут работать ?

    Будут! Но исключительно на своё благо...! sad
    Radikal
  14. APASUS Вчера, 18:39
    Богатые люди России не верят в нее и предпочитают бежать .Вот от сюда детки за рубежом учатся ,счета ,бизнес и семьи .
    Осталось выяснить в чем проблема
    APASUS
    1. НЕКСУС Вчера, 18:45
      Цитата: APASUS
      Осталось выяснить в чем проблема

      Проблема? У ТОРГАША Родина там,где прибыль,вот вся причина. Олигархи наши ничем не отличаются от западных богатеев. Плевать они хотели на людишек простых.
      НЕКСУС
      1. APASUS Вчера, 18:48
        Цитата: НЕКСУС
        Проблема? У ТОРГАША Родина там,где прибыль,вот вся причина.

        Так вот проблема как раз в том что зарабатывают они и получают прибыль как раз в России ,а вот ведут себя
        APASUS
      2. Одиссей Вчера, 19:17
        Цитата: НЕКСУС
        Олигархи наши ничем не отличаются от западных богатеев.

        Очень даже отличаются. Представители Западной буржуазной элиты детей в России не воспитывают,и дома в Подмосковье не покупают.
        Поскольку в кап.мире они наверху-они хозяева.А РФ -внизу. И шансов подняться наверх-нет.
        Это представители "российской элиты" понимают очень хорошо,поэтому и отправляют своих детей на Запад.Попутно демонтируя образование здесь в России.
        Одиссей
  15. Swed Вчера, 18:40
    Пора давно ввести запрет на занятие высоких гос должностей гражданам, получившим образование за границей. Второе высшее - пожалуйста, но школа и первый ВУЗ - только на родине. Причём уровень их образования ставлю под большое сомнение. Язык, связи - да, знания - весьма сомнительно.
    Swed
    1. БАРХАН Вчера, 19:30
      Цитата: Swed
      Пора давно ввести запрет на занятие высоких гос должностей гражданам, получившим образование за границей. Второе высшее - пожалуйста, но школа и первый ВУЗ - только на родине. Причём уровень их образования ставлю под большое сомнение. Язык, связи - да, знания - весьма сомнительно.

      Не просто высоких гос должностей,а вообще быть чиновниками.А так же запретить допуск к гостайнам.И нормально населению объяснить,что мол учатся впитывают ЧУЖУЮ культуру,чуждую и вредную для России.Длительное пребывание за рубежом,деньги за рубежом и недвижимость ставят под сомнение лояльность этих граждан .Так же бред двойное гражданство...
      БАРХАН
    2. Greenwood Сегодня, 04:20
      Цитата: Swed
      Второе высшее - пожалуйста, но школа и первый ВУЗ - только на родине.
      Фи, тоже мне проблема. В стране куча левых ВУЗов, где за денюжку (или поучившись полгода) можно получить диплом государственного образца. Что касается школы, то в России в каждом крупном городе есть как минимум 2-3 (а то и больше) лингвистические международные школы, где преподают иностранцы по европейским программам, часто на английском языке.
      Greenwood
  16. 1536 Вчера, 18:42
    Есть такая старая поговорка: "Раздайся грязь, навоз ползет."
    1536
  17. Стройбат запаса Вчера, 18:42
    Взять просто по списку, у кого дети учатся за рубежом - отправить Курилы осваивать с полной конфискацией имущества как личного, так и семейного.
    Стройбат запаса
    1. bk316 Вчера, 19:01
      Курилы осваивать с полной конфискацией имущества как личного, так и семейного.

      Можете объяснить Вашу позицию?
      bk316
      1. Стройбат запаса Вчера, 19:24
        Объясняю: Данные "детишки" - гарантия, что их родители будут действовать в интересах запада. Это во-первых. Во-вторых, эти "детишки" - будущие "младореформаторы", которые будут делать всё, как прикажут с запада. В-третьих, сравните доход тех, чьи дети учатся на западе с теми, чьи дети учатся в России. Вы удивитесь, но для этих людей в 99,9% случаев Россия не Родина, место, где они зарабатывают или воруют "дохлых президентов" тоннами
        Стройбат запаса
        1. bk316 Вчера, 19:57
          Петр Первый был не прав? А ну да конечно ему ума не хватало , он же не из стройбата! laughing Ну а теперь серьезно.


          Данные "детишки" - гарантия, что их родители будут действовать в интересах запада.

          Вы имеете в виду пока они там за бугром? Или что -то другое? Если именно это, то да, но тогда вообще не надо никого выпускать за рубеж, потому что это риск воздействия на родственников. Вернемся к железному занавесу? Я против.

          Во-вторых, эти "детишки" - будущие "младореформаторы", которые будут делать всё, как прикажут с запада.

          Это бездоказательно. С чего бы? Вы вероятно никогда не бывали в английской школе. Там не занимаются пропагандой, как это делали при СССР. Не потому что они хорошие, а потому что это неэффективно. Семья и сверстники гораздо более сильный воспитательный фактор. Ну а про приказы вообще бред. Вы может и не знаете , но в СССР была программа обмена студентами ведущих ВУЗов, еще при Брежневе. Что-то я не заметил что бы участники
          той программы получали и исполняли чьи-то приказы.

          В-третьих, сравните доход тех, чьи дети учатся на западе с теми, чьи дети учатся в России.

          Сравнил. И что? Высокий у них доход, больше чем у Вас , вероятно несопоставимо больше.
          Вы хотите всех у кого доход больше Вашего, отправить на Курилы? А по 282 не хотите туда же? Вообще советую Вам поменьше считать деньги в чужих карманах, жить станет легче. К тому же судить по месту учебы детей глупо, вот я например не отправил сына учиться в Англию, хотя по деньгам мог бы и многие мои знакомые не отправили , но они очень не бедные люди. Думаю побогаче многих из тех кто отправил.

          Россию как Родину рассматривать не будут

          А про Капицу ничего не слышали? Он не просто в Англии учился, а работал там. Думаете он был не патриот? Или вы (да даже вместе со всеми вашими единомышленниками )может сделали для Родины столько, сколько сделал ОН? Стыдно батенька быть таким завистливым и недалеким....
          bk316
          1. Стройбат запаса Вчера, 20:46
            Ну я тут только поздравить вас могу. Этакий богатый патриот, гордящийся, что не отправил детей учиться за бугор, хоть и мог))) Это великое достижение))) А про "завистливых и недалеких" я бы вам посоветовал не особо выражаться))) Не знаете человека, а вешаете клейма. По себе, видать, судите?
            И при каких делах тут Петр 1? Если вы не в курсе, он ездил учиться, будучи уже весьма взрослым человеком, не говоря уж о том, что не все его привозные идеи имели смысл. По поводу программ обмена - уж можете поверить, я в курсе). Только проверяли этих студентов жёстко, не говоря уж о том, что они учились в СССР не в "частных пансионатах", а в обычных школах, институтах и знали, как люди живут.
            Доход выше моего - это вы сами себе сочинили и мне приписали))) Посмотреть стоило бы на источники этого дохода))) А то у нас в стране из богатых, могущих послать детей учиться за бугор, большинство должно сидеть еще с начала 90-х годов и пожизненно при том))) Причем не в депутатских креслах, а на нарах.
            И разумеется, вы, как любой демагог, приводите разнообразные, ничем не связанные примеры. Капица-то при чем? Этак вы заявите, что я причисляю к пособникам фашистов некоего Кузнецова Николая Ивановича. Он же тоже "работал"))) Просто Капица не сосунок, которому в голову вкладывают презрение к "русскому быдлу", а умный человек, которого перевоспитывать поздно.
            Стройбат запаса
            1. Стирбьорн Вчера, 21:12
              Цитата: Стройбат запаса
              И при каких делах тут Петр 1? Если вы не в курсе, он ездил учиться, будучи уже весьма взрослым человеком, не говоря уж о том, что не все его привозные идеи имели смысл.

              Петр I отправлял, потому что своих не было институтов на тот момент, а специалисты нужны были для поднятия ремесел. hi А уж от СССР нам досталось лучшее в мире образование, просто детки наших богатеев хотят иметь запасной аэродром за бугром, ибо наши дипломы там особо не котируются, в отличие от местных. Запутинцы совсем уже дичь несут))
              Стирбьорн
            2. Greenwood Сегодня, 04:37
              Цитата: Стройбат запаса
              не сосунок, которому в голову вкладывают презрение к "русскому быдлу", а умный человек, которого перевоспитывать поздно.
              А вы как отличаете "сосунков" от "умных людей"?
              Greenwood
    2. виктор н Вчера, 19:21
      Эх, стройбат, стройбат..... В апельсинах разбираться - уметь надо. А виноватить всех скопом - нехорошо!
      виктор н
      1. Стройбат запаса Вчера, 19:26
        какими бы ни были родители, детишки, обученные во всяких гарвардах, йелях и прочих дубах, Россию как Родину рассматривать не будут. Для них это просто территория-источник дохода.
        Стройбат запаса
    3. Greenwood Сегодня, 04:34
      Цитата: Стройбат запаса
      Взять просто по списку, у кого дети учатся за рубежом - отправить Курилы осваивать с полной конфискацией имущества как личного, так и семейного.
      Попахивает тоталитаризмом, не находите? Каждый решает для себя сам, где ему жить, где учиться и где работать. Вы ещё границы закройте и железный занавес восстановите.

      У моего двоюродного брата, дальняя родственница (троюродная сестра вроде, 23 года ей) учится в университете Великобритании, в Ноттингеме. До этого закончила колледж в Испании. Моей младшей двоюродной сестре сейчас всего 6 лет. Уже с родственниками подумываем отправить её учиться в международную лингвистическую школу (правда во Владивостоке), где преподавание ведётся на английском языке. А после школы отправим её в Европу, скорее всего тоже в Англию. Ну, давайте теперь арестуйте меня и всех моих родственников за непатриотизм. lol

      А тем временем, бывший ректор крупнейшего на Дальнем Востоке ВУЗа - Дальневосточного Федерального Университета, назначенный на эту должность Медведевым, Сергей Иванец находится под домашним арестом, два его заместителя тоже арестованы за коррупцию. Вот вам и учёба в отечественном ВУЗе.
      Greenwood
  18. loginovich Вчера, 18:47
    Пятое место? Недоработка ВВП !После переизбрания перед ним откроются новые возможности в деле улучшения для улучшения образования отдельным гражданам. Обнадеживает , что в деле обогащения, снова отдельных граждан РФ , в прошлом году совсем не запущено наоборот впереди планеты всей.

    loginovich
  19. tchoni Вчера, 18:53
    Беда России в том, что элита России в России не живет. Она тут зарабатывает.
    Посмотрите на наших алигархов, на наш центробана, на наше правительство. Деньги храним в долларах, стабфонд там, размещаемся в американских долговых облигациях... Основная масса бизнесменов имеют по два гражданства... Нефть торгуют в долларах....
    tchoni
    1. Стирбьорн Вчера, 21:20
      Статейка тут на днях вышла, суммарные вложения наших "патриотов в маленькую Мальту" 642 млн евро, все ради получения заветного гражданства
      Как сообщалось накануне, основатель и совладелец Яндекса Аркадий Волож и члены его семьи купили мальтийское гражданство. Всего за последние три года гражданами Мальты стали более 730 известных в России людей. Они получили паспорта Мальты по программе Гражданство в обмен на инвестиции. Согласно ее условиям, минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства, составляет €880 тысяч.
      Стирбьорн
  20. bogart047 Вчера, 19:10
    родителей к стенке, деток лишить гражданства, счета заморозить. Вот и все.
    bogart047
    1. Greenwood Сегодня, 04:39
      Всех расстрелять короче. И вас кстати тоже, для профилактики.
      Greenwood
  21. shura7782 Вчера, 19:37
    Может быть я ошибаюсь, но мне думается, что в большинстве это потерянные для России молодые люди, как и их родители.
    shura7782
    1. Paranoid50 Вчера, 20:18
      Цитата: shura7782
      в большинстве это потерянные для России молодые люди, как и их родители.

      Вот ни разу не грустно. yes Уж,точно не "золотой фонд" нации там гужуется. И непосредственно с целью обучения там находятся немногие . Большинство лишь тешит собственное эго или эго своих родителей. И получение большинством из них документа об образовании отнюдь не означает наличия этого самого образования. Что же до родителей,то у многих не одна статья на лбу написана. Так что нехай тусуются, авось там навсегда останутся.
      Paranoid50
      1. shura7782 Вчера, 21:25
        В общем то, с таким прицелом всё это было задумано.
        shura7782
  22. White wolf Вчера, 19:39
    С нашим образованием,я так полагаю,экспериментируют,ейных детишек,папы и мамы.
    White wolf
  23. Жирный Пингвин Вчера, 19:39
    Я тоже в британской школе обучался!
    Кепитал оф Грейт Британ ист Ландон!
    Жирный Пингвин
    1. петька слесарь Вчера, 22:27
      а ведь вы правы!
      и че обсуждаем!
      да вся наша страна обучалась и обучается в британских школах - ну или во французских или в немецких
      лично я обучался тоже в британской :
      май нэйм из Питер
      ай лив он Юрал
      петька слесарь
  24. anjey Вчера, 19:42
    готовят в англосаксонском духе ручных менегеров России ????
    anjey
  25. Лена Петрова Вчера, 19:47
    Цитата: Шура пермский
    Готовят пятую колонну не отходя от кассы,всякие дети миллеров да дворковичей там и учатся

    Так и есть. С детства вбивают в голову, что только вывезенные за рубеж деньги приносят счастье. Что потом и происходит.
    Лена Петрова
  26. Сергей956 Вчера, 19:50
    Не нужно возмущаться. Нужно ходить на выборы всех уровней и голосовать не сердцем, за красивые обещания, а мозгами, чтобы после не возмущаться попусту.
    Сергей956
    1. Vikmay16 Вчера, 20:49
      Где найти хороших кандидатов, чтобы за них голосовать?
      Vikmay16
    2. andrej-shironov Вчера, 20:50
      Ну вот я ходил на выборы и честно голосовал, однако никаких подвижек нет и поныне.
      andrej-shironov
  27. Vikmay16 Вчера, 20:47
    Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. Пахнет предательством.
    Vikmay16
  28. andrej-shironov Вчера, 20:49
    Кто бы сомневался! Я кстати могу сравнить преподавание по советским институтским канонам и западным. Западные проигрывают, дают большую гибкость но при этот мышление происходит шаблонно. Возможно это связано с ментальными установками нации.
    andrej-shironov
  29. Сергей Кожокарь Вчера, 20:54
    Кстати, почему то не видно комментария Начальника Транспортного Цеха , Голована Джека. Представляет интерес, его взгляд на эту ситуацию.
    Сергей Кожокарь
    1. Голован Джек Вчера, 20:58
      Специально для вас: мне глубоко плевать на данную конкретную ситуацию.
      Щас вот захлебну стакашку чаю, и пойду пса гулять.
      А вы тут развлекайтесь... вам ведь все равно, что обсуждать - лишь бы про "в России все плёха" laughing
      Голован Джек
  30. Anchonsha Вчера, 20:55
    Чего удивляться. В СССР мы вырастили продажную савпартэлиту, они же в лихие 90-е (Березовские, Ходоры и иные -ские с еврейских семей) разворовали Россию, детей учили в Лондоне, а теперь учатся там дети предыдущих детей, плюс дети проворовавшихся мерзавцев чиновников. Это не наша элита, это будущая пятая колонна, которую желательно не впускать в Россию.
    Anchonsha
  31. Пленник Вчера, 20:58
    И что это должно нас радовать? no По моему это повод для грусти и злости.
    Пленник
  32. DPN Вчера, 21:09
    Чему удивляться миллионеров в России хватает,резко вернулись в до исторические предреволюционные времена ,по всей вероятности у них уже двойное гражданство ,населению России от этого легче?, будет сильно сомневаюсь .
    DPN
  33. Сержант71 Вчера, 22:10
    Цитата: Rusland
    Готовые агенты влияния.

    Надо бы их всех в Гулаг по возвращению! Если, конечно, возвратятся wassat
    Сержант71
  34. pafegosoff Вчера, 22:58
    Ну и сколько из этих россиянских детей учатся в Итоне?
    Главное, назад бы, в Россиию эта пятая колонна не возвращалась. Пущай там в банках и на биржах варится, менеджерами разваливает останки капитализма, лбом пробивает путь глобализации...
    pafegosoff
  35. Сибирский цирюльник Вчера, 23:58
    Для того,чтобы посылать ,своих деток,за образованием в Англию,ну просто необходимо было развалить образование у себя дома... Ну вот как характеризовать ЭТО,без мата???
    Сибирский цирюльник
  36. GRIGORIY76 Сегодня, 00:14
    Короля делает свита
    GRIGORIY76
  37. Ураган70 Сегодня, 03:42
    Все правильно! Сначала убить отечественное образование, потом отослать отроков учиться за границу! Слава чиновникам-патриотам России!
    P.S.: и на фоне русофобии ни одного заявления, что отроки богатых россиян аккустически атакуют одноклассников, выведывают секреты в пользу России, влияют на выборы в Англии и всячески разлагают англообщество! Это ж правильные россияне...
    Ураган70
  38. Дирижер Сегодня, 03:57
    А эти дети точно россияне?
    Дирижер
    1. Greenwood Сегодня, 04:41
      Конечно! "ДАРАГИЕ РАСЕЯНЕ!!!"
      Greenwood
  39. aries2200 Сегодня, 04:17
    фамилии родителей учеников огласите пожжжжж.
    aries2200
  40. astronom1973n Сегодня, 05:38
    Если бы эти "детки" возвращались в страну и двигали ее вперед в сторону прогресса и являлись истинными настоящими гражданами своей страны-это было бы здорово.Но в реальности-все наоборот.И учеба за рубежом показывает отношение т.н."элиты" к образованию в стране.Так и "всепрофукать" можно.
    astronom1973n
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