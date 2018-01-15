Войска Дыма и Пламени. Часть 2. Огненная Антанта
Первая огнеметная часть французской армии появилась 1 мая 1915 г. – ей стала огнеметная рота 1-го Инженерного полка. Позже было сформировано еще несколько огнеметных рот.
Французами применялись огнеметы системы Schilt различных модификаций, а также систем Chapal, Р, Hersent-Thirion и L. Тренировочный лагерь огнеметчиков находился близ Версаля.
Первая французская огнеметная атака - с применением 18 огнеметов Schilt № 1 - состоялась 6 июня 1915 г. на позициях близ Вокуа. Атака была сорвана – причиной стал мощный встречный ветер. В огненном вихре, уничтожившем несколько огнеметов и склад боеприпасов и оборудования (находился в передней линии) погибли 1 огнеметчик (18 были ранены) и 24 пехотинца (6 пропали без вести и 109 были ранены). На следующий день состоялась огнеметная атака на фландрском участке фронта – она была успешна.
Состав огнеметной роты – 3 офицера, 2 аджюдана, 95 сержантов, капралов и саперов. Вооружена рота 36 огнеметами, входившими в состав 3-х отделений.
Огнеметные роты входили в структуру инженерных войск, и французы не стали формировать более крупные огнеметные части. Роты стали средством усиления армий и корпусов, а позднее – дивизий. После выполнения боевых задач огнеметные роты придавались соединениям на другом боевом участке.
21. Расчет огнемета Schilt № 1, май 1915 г. Фото из кн. Thomas Wictor Flamethrower Troops of World War I., 2010.
22. Эмблема инженерных войск и петлицы 1-го Инженерного полка. Цвет петлиц черный, обозначения алого цвета. Саперы носили брюки с черным кантом. Там же.
23. Тренировка французских огнеметчиков (саперов). Вооружены Schilt № 1. Там же.
24. На переднем плане – огнемет Hersent-Thirion. Оснащен дополнительными баками. Вследствие громоздкости в конце 1916 г. снят с вооружения. Там же.
25. Сапер 1-го Инженерного полка. Там же
26. Трофейный Schilt № 2. Бойцы германского 29-го пионерного батальона воспроизвели расчет этого оружия. Там же.
В августе 1916 г. был принят на вооружение портативный огнемет Schilt № 3. Всего было сформировано 36 рот, оснащенных этими огнеметами (в составе роты – 12 огнеметов).
27. Schilt № 3. Там же.
25 сентября – боевой дебют Schilt № 3. Огнеметчики двигались в составе передовой волны, имея задачу зачистить германские окопы (во время огнеметной зачистки пехота должна была переключиться на вторую линию германских окопов). Было захвачено 180 пленных (в т. ч. 13 обожженных).
23-го декабря в составе 1-го Инженерного полка была создана 7-я огнеметная рота, а 25-го декабря появилась Учебная огнеметная рота.
В апреле 1916 г. Schilt № 3 bis заменил Schilt № 3.
10 апреля в одном из боев огнеметчики поддержали штурмовиков – причем было создано огневое заграждение, избавившее французов от потерь. Удачная операция была проведена и 29 апреля – в этом бою были применены не только огнеметы, но и зажигательные гранаты.
Активно действовали огнеметчики и летом – осенью 1916 г. Так, 15 сентября рота, вооруженная Schilt № 3 bis поддерживала батальон егерей: разбившись на 2 группы, саперы помогли одержать тактическую победу и захватить 250 пленных.
В конце года проводились эксперименты по оснащению огнеметами танков Сен-Шамон.
К 1917 г. состав 1-го Инженерного полка стал настолько значительным, что в апреле этого года пришлось выделить из его состава часть батальонов – они вошли в состав 21-го Инженерного полка.
Летом 1917 г. на вооружение французской армии принимается легкий огнемет P. Состав огнеметной роты на конец кампании: 3 офицера и 137 нижних чинов; 40 переносных огнеметов.
28. Огнеметчик с огнеметом P, 28 мая 1918 г. Там же.
40-й батальон 1-го Инженерного полка постепенно вобрал в себя роты, вооруженные огнеметами Schilt.
28 мая 1918 г. взвод французских огнеметчиков поддерживал части союзников – 28-й пехотной дивизии САСШ. А в сентябре французские огнеметчики активно действовали на Балканском фронте: при Доброполе они выжигали болгарские пулеметные гнезда.
Всего за время войны французы изготовили 200 Schilt № 1, 363 Schilt 1бис; 362 Schilt № 2; 258 Schilt № 3; 896 Schilt № 3 бис, 1750 огнеметов различных модификаций Р, 101 L - всего 3930 огнеметов (количество огнеметов Hersent-Thirion неизвестно). В 1915 – 1918 гг. около 200 огнеметчиков погибли в бою, умерли от ран или несчастных случаев, пропали без вести.
29. Французские огнеметчики 28 мая 1918 г. Там же.
30. Учения французских огнеметчиков. Французы предпочитали портативные (переносные) огнеметы. Там же.
31. Огнеметы Р (3) – слева и Р (4) – справа. Там же.
32. Французские огнеметчики поддерживают американскую пехоту. 28 мая 1918 г. Там же.
В апреле 1915 г. Департамент Траншейной войны Министерства боеприпасов Великобритании начал исследование огнеметного оружия. Эксперименты проводились в Уэмбли, за пределами Лондона. Примерно в это же время американский изобретатель Джозеф Менхен предложил разработанный им огнемет.
В конце июля огнемет Menchen был готов к испытаниям, и в августе успешно их прошел. Но его сочли слишком сложным и громоздким для практического применения. Англичане более активно экспериментировали с установкой огнеметного оружия на боевую технику.
Капитаны Винсент и Хэй начали работу над более легким и функциональным огнеметом. В сентябре 1915 г. появился и был испытан огнемет Винсента. После успешных испытаний Генеральный штаб заказал 50 батарей, оснащенных огнеметами Винсента.
33. Батарея огнемета Винсента. Там же.
В январе – июне 1916 г. были испытаны несколько модификаций огнемета системы лейтенанта Ливенса. В январе появляется и часть, занимающаяся химическим оружием – 21-ротная Специальная бригада. В ее составе имелась огнеметная рота.
34. Большой галерейный огнемет Ливенса в действии. Там же.
29-30 июня были развернуты три больших галерейных огнемета системы Ливенса - в трех минных галереях на фронте 18-й пехотной дивизии. Один из огнеметов был уничтожен вражеской артиллерией.
1 июля, в первый День битвы на Сомме два уцелевших галерейных огнемета открыли огонь по немецким траншеям. 10-секундные залпы достигли германских окопов, выведя из строя до 40 германцев.
В период 1 - 18 июля огнеметы применялись дважды, и не очень удачно. Отсутствие опыта применения этого оружия накладывало отпечаток на результативность. Поддерживая наступление Вустерширского полка 48-й дивизии, саперы потеряли убитыми и ранеными 12 человек.
35. Полупортативный огнемет Ливенса и его устройство. Там же.
Огнеметы применялись и осенью 1916 г.
36. Капрал королевских инженеров. Там же.
В ночь на 3 июня 1917 г., во время битвы за Мессину, Специальная Бригада применила огнеметы Ливенса, а 26 октября – большой галерейный огнемет у Диксмюнде, поддержав бельгийскую 2-ю дивизию.
37. Огнеметчик в спецкостюме. Там же.
Британцы экспериментировали, устанавливая огнеметы на танках и боевых кораблях – последние применялись в ходе операции 24 апреля 1918 г. у Зеебрюгге («Виндиктив»).
Всего во время войны англичане изготовили: 50 переносных огнеметов Norris-Menchen, 50 батарей различных модификаций огнемета Винсента, 54 больших галерейных огнемета Ливенса, 24 полу-портативных Ливенсов и 36 др. огнеметов – т. е. всего лишь 214 устройств. 12 британских саперов-огнеметчиков погибли в результате боевых действий, от ран и несчастных случаев. Причем англичане не разрабатывали какой-либо особой тактики – огнеметчики, поддерживая пехоту, действовали без специального прикрытия стрелков и (или) метателей ручных гранат.
Как отмечалось в 1-й части цикла, австрийцы впервые применили огнеметы в боях на Итальянском фронте 23 июня – 7 июля 1915 г. на Карсо – в ходе Первой битвы на Изонцо. И осенью того же года итальянцы приобрели у французов 24 огнемета Schilt № 1 и № 2.
31 октября было создано первое огнеметное подразделение (reparto lanciаfiamme autonomo) – при штабе 3-й армии. В него вошли 1 офицер и 40 бойцов (flammieri) – пожарников и саперов 1-го Инженерного полка.
В мае 1916 г. итальянцы впервые применили огнеметы – причем в этом бою имело место применение огнеметов обеими сторонами. В полночь 15 мая австрийцы нанесли огнеметный удар по итальянской траншее. Но когда через час они атаковали вновь, то встретили противодействие итальянского огнемета и были вынуждены отступить. При этом итальянский огнемет был выведен из строя.
В июне итальянские огнеметчики уже имели 22 больших и средних Schilt, 2 Hersent Thirion и 3 трофейных австрийских аппарата.
В июле 2-й Инженерный полк 1-й армии сформировал огнеметный взвод в составе 70 человек – 10 из которых были переданы в reparto lanciаfiamme autonomo.
10 августа 1916 г. Верховное командование приказало 3-й армии сформировать 2 огнеметные роты – основой первой стало reparto lanciаfiamme autonomo, а вторая была создана с нуля. Приказ также санкционировал наличие огнеметного взвода в составе 1-й армии.
В сентябре 2 роты были сформированы (числились в 1-м Инженерном полку) – по французской модели. Каждая рота включала в себя 4 отделения (по 53) человека - 2 средних Schilt № 2, одно стационарных Schilt № 1 и одно смешанное - Schilt и Hersent-Thirion. Каждое отделение имело по 12 огнеметов.
В октябре состав рот 3-й армии и взвода 1-й армии продолжал наращиваться – так, роты 3-й армии стали состоять из 8 отделений.
38. Flammieri (рядовой и лейтенант) с огнеметом Schilt № 2. Там же.
39. Эмблема итальянского огнеметчика. Там же.
40. Итальянские огнеметчики со стационарным огнеметом Hersent-Thirion. Там же.
В конце года в составе итальянской армии появились 3-я огнеметная рота и новый огнемет - Schilt № 3. Новая рота была вооружена этими аппаратами.
Роты оснащались огнеметами Schilt № 1 – 3 и Hersent-Thirion. Состав отделений – около 60 человек.
41. Тренировка итальянских огнеметчиков. Вооружены Schilt № 2, сентябрь 1916 г. Там же.
Были созданы огнеметная школа и полигоны.
В марте 1917 г. в составе 1-го Инженерного полка были сформированы 4-я и 5-я, а в апреле – 6-я огнеметная роты.
И когда 18 мая австрийцы атаковали Каса Дируту, уничтожив итальянские пулеметы, два огнеметных поста 3-й роты открыли огонь, применив Hersent-Thirion и Schilt № 1. Атака была сорвана – и австрийцы отошли, оставив тлеющие трупы.
42. Квалификационный знак оператора огнемета. Принят в 1917 г. Носился над левым локтем. Там же.
43. Огнеметчик с Schilt № 3. Там же.
В июле 1917 г. огнеметные подразделения появились в составе частей Ардити.
При всех пехотных полках были открыты огнеметные школы, и (в качестве эксперимента) в каждую пехотную роту было передано по четыре переносных огнемета.
4 сентября Ардити применили огнеметы в бою - при взятии горы Сан-Габриэль.
Огнемет Schilt № 3 бис зарекомендовал себя слабо, и был выведен из состава штурмовых частей – заменен в основном на DLF. Каждая штурмовая рота имела по огнеметному отделению в 16 человек при 6 огнеметах или по три отделения на батальон (48 человек, 18 аппаратов). В это время существовало около 26 штурмовых частей и подразделений.
44. Ардити в бою 4 сентября 1916 г. за г. Сан-Габриэль. Применен огнемет Schilt № 3 бис. Там же.
45. Огнеметчик в спецодежде. Там же.
В октябре 1917 г. в 1-м Инженерном полку были созданы 7-я и 8-я огнеметные роты. Четыре роты были назначены для 3-й армии, 2 – 1-й армии и по одной – переданы 2-й и 6-й армиям.
Командармы использовали эти подразделения для доукомплектования своих штурмовых частей или для укрепления пехотных полков. Каждое отделение состояло из младшего офицера, одного сержанта, одного капрала и 30 человек, вооруженных 12 малыми огнеметами.
В конце 1917 - начале 1918 гг. были сформированы четыре отдельных огнеметных отделения (по 62 человека; 3 Hersent-Thirion и 6 стационарных Schilt № 1), которые применялись для выполнения специальных задач - таких как защита мостов.
В январе 1918 г. появляются огнеметные подразделения (по 12 аппаратов) в каждом батальоне горных войск (Альпини), а в феврале была создана 9-я огнеметная рота 1-го Инженерного полка.
Тогда же, в феврале, отделения переносных огнеметов (около 30 человек, 12 огнеметов и соответствующее оснащение – асбестовыми масками и перчатками и т.п.) появились в каждом пехотном, стрелковом и гренадерском полку, а также в каждом батальоне альпийских стрелков.
9 огнеметных рот 1-го Инженерного полка теперь имели на вооружении только стационарные огнеметы.
46. Тренировка Ардити с огнеметами DLF. Там же.
47. Огнемет DLF. Там же.
Когда 15 июня австрийцы начали наступление, они были встречены огнеметными постами 9-й роты.
Переносные огнеметы имели в горной войне особую ценность – они использовались для ударов по опорным пунктам, пулеметным гнездам и блокпостам противника. Причем применялись попарно. Важным залогом успеха был элемент неожиданности, и одно лишь появление струй пламени часто было достаточным для того, чтобы убедить защитников вражеских позиций сдаться. Но огнеметные подразделения не могли действовать в одиночку – они должны были тесно взаимодействовать с пехотой. На применение огнеметов влияли рельеф местности и погодные условия. Стационарные огнеметы были эффективны в обороне, заметно замедляя внезапные атаки противника.
Так как огнепуск был очень непродолжительным по времени, огнеметы использовались группами. Итальянцы практиковали и схему, при которой Schilt № 1 или № 2 защищали Hersent-Thirion. Последние применялись для обороны важных позиций, маршрутов и коммуникационных перекрестков, но процесс дозаправки огнесмесью был долгим и трудоемким. Schilt использовались как в обороне, так и в наступлении. Наиболее эффективно огнеметы применяли инициативные Ардити.
48. Огнеметчик с аппаратом DLF. Там же.
49. Schilt № 1 в деле. Там же.
В июне 1917 г. в составе американского Пиротехнического дивизиона было создано огнеметное отделение. Начальник газовой службы Экспедиционного корпуса отвечал за применение как химического, так и огнеметного оружия.
Приказ от 15-го августа предписал каждой армии САСШ на европейском континенте создать собственный химико-огнеметный полк. Основой для будущих формирований стал 30-й Инженерный полк.
3-го сентября была создана газовая служба АЭФ – «газовый корпус АЭФ». Первоначально в ее состав вошли более 200 офицеров из различных родов войск.
50. Бойцы 30-го Инженерного полка, декабрь 1917 г. Там же.
15 октября для решения вышеуказанных задач в 30-м Инженерном полку был сформирован 2-ротный (по 250 человек в роте) батальон. Химико-огнеметные полки, развертываемые армиями, должны были быть добровольческими частями 6-батальонного состава (по три роты на батальон) и насчитывать по 210 офицеров и 4873 нижних чинов.
Союзники-французы оказывали американцам содействие, создав офицерскую школу в Шомоне.
51. Американский огнеметчик отрабатывает навыки огнеметания. Вооружен переносным огнеметом Бойд № 3. Там же.
52. Огнемет Бойд № 3. Там же.
Американцы также экспериментировали, устанавливая огнеметы на различные виды техники. Кроме аппарата Бойда применялись огнеметы D-B № 3, Адамса и Мк–1.
53. Огнемет D-B № 3. Там же.
54. Французский инструктор обучает двух бойцов 30-го Инженерного полка применять огнемет. Там же.
55. Эмблема Химической службы армии САСШ. Носилась на правом рукаве. Принята в декабре 1917 г. Там же.
56. Эмблема, которая сменила вышеуказанную 13 июля 1918 г. – когда 30-й Инженерный полк стал 1-м Газовым. Там же.
29 июня 1918 г. американские огнеметчики приняли боевое крещение. Но особо себя не проявили.
57. Эмблема 1-го Газового полка с августа 1918 г. Там же.
58. Боец 1-го Газового полка, 1918 г. Там же.
Окончание следует
Французами применялись огнеметы системы Schilt различных модификаций, а также систем Chapal, Р, Hersent-Thirion и L. Тренировочный лагерь огнеметчиков находился близ Версаля.
Первая французская огнеметная атака - с применением 18 огнеметов Schilt № 1 - состоялась 6 июня 1915 г. на позициях близ Вокуа. Атака была сорвана – причиной стал мощный встречный ветер. В огненном вихре, уничтожившем несколько огнеметов и склад боеприпасов и оборудования (находился в передней линии) погибли 1 огнеметчик (18 были ранены) и 24 пехотинца (6 пропали без вести и 109 были ранены). На следующий день состоялась огнеметная атака на фландрском участке фронта – она была успешна.
Состав огнеметной роты – 3 офицера, 2 аджюдана, 95 сержантов, капралов и саперов. Вооружена рота 36 огнеметами, входившими в состав 3-х отделений.
Огнеметные роты входили в структуру инженерных войск, и французы не стали формировать более крупные огнеметные части. Роты стали средством усиления армий и корпусов, а позднее – дивизий. После выполнения боевых задач огнеметные роты придавались соединениям на другом боевом участке.
21. Расчет огнемета Schilt № 1, май 1915 г. Фото из кн. Thomas Wictor Flamethrower Troops of World War I., 2010.
22. Эмблема инженерных войск и петлицы 1-го Инженерного полка. Цвет петлиц черный, обозначения алого цвета. Саперы носили брюки с черным кантом. Там же.
23. Тренировка французских огнеметчиков (саперов). Вооружены Schilt № 1. Там же.
24. На переднем плане – огнемет Hersent-Thirion. Оснащен дополнительными баками. Вследствие громоздкости в конце 1916 г. снят с вооружения. Там же.
25. Сапер 1-го Инженерного полка. Там же
26. Трофейный Schilt № 2. Бойцы германского 29-го пионерного батальона воспроизвели расчет этого оружия. Там же.
В августе 1916 г. был принят на вооружение портативный огнемет Schilt № 3. Всего было сформировано 36 рот, оснащенных этими огнеметами (в составе роты – 12 огнеметов).
27. Schilt № 3. Там же.
25 сентября – боевой дебют Schilt № 3. Огнеметчики двигались в составе передовой волны, имея задачу зачистить германские окопы (во время огнеметной зачистки пехота должна была переключиться на вторую линию германских окопов). Было захвачено 180 пленных (в т. ч. 13 обожженных).
23-го декабря в составе 1-го Инженерного полка была создана 7-я огнеметная рота, а 25-го декабря появилась Учебная огнеметная рота.
В апреле 1916 г. Schilt № 3 bis заменил Schilt № 3.
10 апреля в одном из боев огнеметчики поддержали штурмовиков – причем было создано огневое заграждение, избавившее французов от потерь. Удачная операция была проведена и 29 апреля – в этом бою были применены не только огнеметы, но и зажигательные гранаты.
Активно действовали огнеметчики и летом – осенью 1916 г. Так, 15 сентября рота, вооруженная Schilt № 3 bis поддерживала батальон егерей: разбившись на 2 группы, саперы помогли одержать тактическую победу и захватить 250 пленных.
В конце года проводились эксперименты по оснащению огнеметами танков Сен-Шамон.
К 1917 г. состав 1-го Инженерного полка стал настолько значительным, что в апреле этого года пришлось выделить из его состава часть батальонов – они вошли в состав 21-го Инженерного полка.
Летом 1917 г. на вооружение французской армии принимается легкий огнемет P. Состав огнеметной роты на конец кампании: 3 офицера и 137 нижних чинов; 40 переносных огнеметов.
28. Огнеметчик с огнеметом P, 28 мая 1918 г. Там же.
40-й батальон 1-го Инженерного полка постепенно вобрал в себя роты, вооруженные огнеметами Schilt.
28 мая 1918 г. взвод французских огнеметчиков поддерживал части союзников – 28-й пехотной дивизии САСШ. А в сентябре французские огнеметчики активно действовали на Балканском фронте: при Доброполе они выжигали болгарские пулеметные гнезда.
Всего за время войны французы изготовили 200 Schilt № 1, 363 Schilt 1бис; 362 Schilt № 2; 258 Schilt № 3; 896 Schilt № 3 бис, 1750 огнеметов различных модификаций Р, 101 L - всего 3930 огнеметов (количество огнеметов Hersent-Thirion неизвестно). В 1915 – 1918 гг. около 200 огнеметчиков погибли в бою, умерли от ран или несчастных случаев, пропали без вести.
29. Французские огнеметчики 28 мая 1918 г. Там же.
30. Учения французских огнеметчиков. Французы предпочитали портативные (переносные) огнеметы. Там же.
31. Огнеметы Р (3) – слева и Р (4) – справа. Там же.
32. Французские огнеметчики поддерживают американскую пехоту. 28 мая 1918 г. Там же.
В апреле 1915 г. Департамент Траншейной войны Министерства боеприпасов Великобритании начал исследование огнеметного оружия. Эксперименты проводились в Уэмбли, за пределами Лондона. Примерно в это же время американский изобретатель Джозеф Менхен предложил разработанный им огнемет.
В конце июля огнемет Menchen был готов к испытаниям, и в августе успешно их прошел. Но его сочли слишком сложным и громоздким для практического применения. Англичане более активно экспериментировали с установкой огнеметного оружия на боевую технику.
Капитаны Винсент и Хэй начали работу над более легким и функциональным огнеметом. В сентябре 1915 г. появился и был испытан огнемет Винсента. После успешных испытаний Генеральный штаб заказал 50 батарей, оснащенных огнеметами Винсента.
33. Батарея огнемета Винсента. Там же.
В январе – июне 1916 г. были испытаны несколько модификаций огнемета системы лейтенанта Ливенса. В январе появляется и часть, занимающаяся химическим оружием – 21-ротная Специальная бригада. В ее составе имелась огнеметная рота.
34. Большой галерейный огнемет Ливенса в действии. Там же.
29-30 июня были развернуты три больших галерейных огнемета системы Ливенса - в трех минных галереях на фронте 18-й пехотной дивизии. Один из огнеметов был уничтожен вражеской артиллерией.
1 июля, в первый День битвы на Сомме два уцелевших галерейных огнемета открыли огонь по немецким траншеям. 10-секундные залпы достигли германских окопов, выведя из строя до 40 германцев.
В период 1 - 18 июля огнеметы применялись дважды, и не очень удачно. Отсутствие опыта применения этого оружия накладывало отпечаток на результативность. Поддерживая наступление Вустерширского полка 48-й дивизии, саперы потеряли убитыми и ранеными 12 человек.
35. Полупортативный огнемет Ливенса и его устройство. Там же.
Огнеметы применялись и осенью 1916 г.
36. Капрал королевских инженеров. Там же.
В ночь на 3 июня 1917 г., во время битвы за Мессину, Специальная Бригада применила огнеметы Ливенса, а 26 октября – большой галерейный огнемет у Диксмюнде, поддержав бельгийскую 2-ю дивизию.
37. Огнеметчик в спецкостюме. Там же.
Британцы экспериментировали, устанавливая огнеметы на танках и боевых кораблях – последние применялись в ходе операции 24 апреля 1918 г. у Зеебрюгге («Виндиктив»).
Всего во время войны англичане изготовили: 50 переносных огнеметов Norris-Menchen, 50 батарей различных модификаций огнемета Винсента, 54 больших галерейных огнемета Ливенса, 24 полу-портативных Ливенсов и 36 др. огнеметов – т. е. всего лишь 214 устройств. 12 британских саперов-огнеметчиков погибли в результате боевых действий, от ран и несчастных случаев. Причем англичане не разрабатывали какой-либо особой тактики – огнеметчики, поддерживая пехоту, действовали без специального прикрытия стрелков и (или) метателей ручных гранат.
Как отмечалось в 1-й части цикла, австрийцы впервые применили огнеметы в боях на Итальянском фронте 23 июня – 7 июля 1915 г. на Карсо – в ходе Первой битвы на Изонцо. И осенью того же года итальянцы приобрели у французов 24 огнемета Schilt № 1 и № 2.
31 октября было создано первое огнеметное подразделение (reparto lanciаfiamme autonomo) – при штабе 3-й армии. В него вошли 1 офицер и 40 бойцов (flammieri) – пожарников и саперов 1-го Инженерного полка.
В мае 1916 г. итальянцы впервые применили огнеметы – причем в этом бою имело место применение огнеметов обеими сторонами. В полночь 15 мая австрийцы нанесли огнеметный удар по итальянской траншее. Но когда через час они атаковали вновь, то встретили противодействие итальянского огнемета и были вынуждены отступить. При этом итальянский огнемет был выведен из строя.
В июне итальянские огнеметчики уже имели 22 больших и средних Schilt, 2 Hersent Thirion и 3 трофейных австрийских аппарата.
В июле 2-й Инженерный полк 1-й армии сформировал огнеметный взвод в составе 70 человек – 10 из которых были переданы в reparto lanciаfiamme autonomo.
10 августа 1916 г. Верховное командование приказало 3-й армии сформировать 2 огнеметные роты – основой первой стало reparto lanciаfiamme autonomo, а вторая была создана с нуля. Приказ также санкционировал наличие огнеметного взвода в составе 1-й армии.
В сентябре 2 роты были сформированы (числились в 1-м Инженерном полку) – по французской модели. Каждая рота включала в себя 4 отделения (по 53) человека - 2 средних Schilt № 2, одно стационарных Schilt № 1 и одно смешанное - Schilt и Hersent-Thirion. Каждое отделение имело по 12 огнеметов.
В октябре состав рот 3-й армии и взвода 1-й армии продолжал наращиваться – так, роты 3-й армии стали состоять из 8 отделений.
38. Flammieri (рядовой и лейтенант) с огнеметом Schilt № 2. Там же.
39. Эмблема итальянского огнеметчика. Там же.
40. Итальянские огнеметчики со стационарным огнеметом Hersent-Thirion. Там же.
В конце года в составе итальянской армии появились 3-я огнеметная рота и новый огнемет - Schilt № 3. Новая рота была вооружена этими аппаратами.
Роты оснащались огнеметами Schilt № 1 – 3 и Hersent-Thirion. Состав отделений – около 60 человек.
41. Тренировка итальянских огнеметчиков. Вооружены Schilt № 2, сентябрь 1916 г. Там же.
Были созданы огнеметная школа и полигоны.
В марте 1917 г. в составе 1-го Инженерного полка были сформированы 4-я и 5-я, а в апреле – 6-я огнеметная роты.
И когда 18 мая австрийцы атаковали Каса Дируту, уничтожив итальянские пулеметы, два огнеметных поста 3-й роты открыли огонь, применив Hersent-Thirion и Schilt № 1. Атака была сорвана – и австрийцы отошли, оставив тлеющие трупы.
42. Квалификационный знак оператора огнемета. Принят в 1917 г. Носился над левым локтем. Там же.
43. Огнеметчик с Schilt № 3. Там же.
В июле 1917 г. огнеметные подразделения появились в составе частей Ардити.
При всех пехотных полках были открыты огнеметные школы, и (в качестве эксперимента) в каждую пехотную роту было передано по четыре переносных огнемета.
4 сентября Ардити применили огнеметы в бою - при взятии горы Сан-Габриэль.
Огнемет Schilt № 3 бис зарекомендовал себя слабо, и был выведен из состава штурмовых частей – заменен в основном на DLF. Каждая штурмовая рота имела по огнеметному отделению в 16 человек при 6 огнеметах или по три отделения на батальон (48 человек, 18 аппаратов). В это время существовало около 26 штурмовых частей и подразделений.
44. Ардити в бою 4 сентября 1916 г. за г. Сан-Габриэль. Применен огнемет Schilt № 3 бис. Там же.
45. Огнеметчик в спецодежде. Там же.
В октябре 1917 г. в 1-м Инженерном полку были созданы 7-я и 8-я огнеметные роты. Четыре роты были назначены для 3-й армии, 2 – 1-й армии и по одной – переданы 2-й и 6-й армиям.
Командармы использовали эти подразделения для доукомплектования своих штурмовых частей или для укрепления пехотных полков. Каждое отделение состояло из младшего офицера, одного сержанта, одного капрала и 30 человек, вооруженных 12 малыми огнеметами.
В конце 1917 - начале 1918 гг. были сформированы четыре отдельных огнеметных отделения (по 62 человека; 3 Hersent-Thirion и 6 стационарных Schilt № 1), которые применялись для выполнения специальных задач - таких как защита мостов.
В январе 1918 г. появляются огнеметные подразделения (по 12 аппаратов) в каждом батальоне горных войск (Альпини), а в феврале была создана 9-я огнеметная рота 1-го Инженерного полка.
Тогда же, в феврале, отделения переносных огнеметов (около 30 человек, 12 огнеметов и соответствующее оснащение – асбестовыми масками и перчатками и т.п.) появились в каждом пехотном, стрелковом и гренадерском полку, а также в каждом батальоне альпийских стрелков.
9 огнеметных рот 1-го Инженерного полка теперь имели на вооружении только стационарные огнеметы.
46. Тренировка Ардити с огнеметами DLF. Там же.
47. Огнемет DLF. Там же.
Когда 15 июня австрийцы начали наступление, они были встречены огнеметными постами 9-й роты.
Переносные огнеметы имели в горной войне особую ценность – они использовались для ударов по опорным пунктам, пулеметным гнездам и блокпостам противника. Причем применялись попарно. Важным залогом успеха был элемент неожиданности, и одно лишь появление струй пламени часто было достаточным для того, чтобы убедить защитников вражеских позиций сдаться. Но огнеметные подразделения не могли действовать в одиночку – они должны были тесно взаимодействовать с пехотой. На применение огнеметов влияли рельеф местности и погодные условия. Стационарные огнеметы были эффективны в обороне, заметно замедляя внезапные атаки противника.
Так как огнепуск был очень непродолжительным по времени, огнеметы использовались группами. Итальянцы практиковали и схему, при которой Schilt № 1 или № 2 защищали Hersent-Thirion. Последние применялись для обороны важных позиций, маршрутов и коммуникационных перекрестков, но процесс дозаправки огнесмесью был долгим и трудоемким. Schilt использовались как в обороне, так и в наступлении. Наиболее эффективно огнеметы применяли инициативные Ардити.
48. Огнеметчик с аппаратом DLF. Там же.
49. Schilt № 1 в деле. Там же.
В июне 1917 г. в составе американского Пиротехнического дивизиона было создано огнеметное отделение. Начальник газовой службы Экспедиционного корпуса отвечал за применение как химического, так и огнеметного оружия.
Приказ от 15-го августа предписал каждой армии САСШ на европейском континенте создать собственный химико-огнеметный полк. Основой для будущих формирований стал 30-й Инженерный полк.
3-го сентября была создана газовая служба АЭФ – «газовый корпус АЭФ». Первоначально в ее состав вошли более 200 офицеров из различных родов войск.
50. Бойцы 30-го Инженерного полка, декабрь 1917 г. Там же.
15 октября для решения вышеуказанных задач в 30-м Инженерном полку был сформирован 2-ротный (по 250 человек в роте) батальон. Химико-огнеметные полки, развертываемые армиями, должны были быть добровольческими частями 6-батальонного состава (по три роты на батальон) и насчитывать по 210 офицеров и 4873 нижних чинов.
Союзники-французы оказывали американцам содействие, создав офицерскую школу в Шомоне.
51. Американский огнеметчик отрабатывает навыки огнеметания. Вооружен переносным огнеметом Бойд № 3. Там же.
52. Огнемет Бойд № 3. Там же.
Американцы также экспериментировали, устанавливая огнеметы на различные виды техники. Кроме аппарата Бойда применялись огнеметы D-B № 3, Адамса и Мк–1.
53. Огнемет D-B № 3. Там же.
54. Французский инструктор обучает двух бойцов 30-го Инженерного полка применять огнемет. Там же.
55. Эмблема Химической службы армии САСШ. Носилась на правом рукаве. Принята в декабре 1917 г. Там же.
56. Эмблема, которая сменила вышеуказанную 13 июля 1918 г. – когда 30-й Инженерный полк стал 1-м Газовым. Там же.
29 июня 1918 г. американские огнеметчики приняли боевое крещение. Но особо себя не проявили.
57. Эмблема 1-го Газового полка с августа 1918 г. Там же.
58. Боец 1-го Газового полка, 1918 г. Там же.
Окончание следует
Автор: Олейников Алексей
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