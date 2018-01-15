Войска Дыма и Пламени. Часть 2. Огненная Антанта

Первая огнеметная часть французской армии появилась 1 мая 1915 г. – ей стала огнеметная рота 1-го Инженерного полка. Позже было сформировано еще несколько огнеметных рот.Французами применялись огнеметы системы Schilt различных модификаций, а также систем Chapal, Р, Hersent-Thirion и L. Тренировочный лагерь огнеметчиков находился близ Версаля.Первая французская огнеметная атака - с применением 18 огнеметов Schilt № 1 - состоялась 6 июня 1915 г. на позициях близ Вокуа. Атака была сорвана – причиной стал мощный встречный ветер. В огненном вихре, уничтожившем несколько огнеметов и склад боеприпасов и оборудования (находился в передней линии) погибли 1 огнеметчик (18 были ранены) и 24 пехотинца (6 пропали без вести и 109 были ранены). На следующий день состоялась огнеметная атака на фландрском участке фронта – она была успешна.Состав огнеметной роты – 3 офицера, 2 аджюдана, 95 сержантов, капралов и саперов. Вооружена рота 36 огнеметами, входившими в состав 3-х отделений.Огнеметные роты входили в структуру инженерных войск, и французы не стали формировать более крупные огнеметные части. Роты стали средством усиления армий и корпусов, а позднее – дивизий. После выполнения боевых задач огнеметные роты придавались соединениям на другом боевом участке.В августе 1916 г. был принят на вооружение портативный огнемет Schilt № 3. Всего было сформировано 36 рот, оснащенных этими огнеметами (в составе роты – 12 огнеметов).25 сентября – боевой дебют Schilt № 3. Огнеметчики двигались в составе передовой волны, имея задачу зачистить германские окопы (во время огнеметной зачистки пехота должна была переключиться на вторую линию германских окопов). Было захвачено 180 пленных (в т. ч. 13 обожженных).23-го декабря в составе 1-го Инженерного полка была создана 7-я огнеметная рота, а 25-го декабря появилась Учебная огнеметная рота.В апреле 1916 г. Schilt № 3 bis заменил Schilt № 3.10 апреля в одном из боев огнеметчики поддержали штурмовиков – причем было создано огневое заграждение, избавившее французов от потерь. Удачная операция была проведена и 29 апреля – в этом бою были применены не только огнеметы, но и зажигательные гранаты.Активно действовали огнеметчики и летом – осенью 1916 г. Так, 15 сентября рота, вооруженная Schilt № 3 bis поддерживала батальон егерей: разбившись на 2 группы, саперы помогли одержать тактическую победу и захватить 250 пленных.В конце года проводились эксперименты по оснащению огнеметами танков Сен-Шамон.К 1917 г. состав 1-го Инженерного полка стал настолько значительным, что в апреле этого года пришлось выделить из его состава часть батальонов – они вошли в состав 21-го Инженерного полка.Летом 1917 г. на вооружение французской армии принимается легкий огнемет P. Состав огнеметной роты на конец кампании: 3 офицера и 137 нижних чинов; 40 переносных огнеметов.40-й батальон 1-го Инженерного полка постепенно вобрал в себя роты, вооруженные огнеметами Schilt.28 мая 1918 г. взвод французских огнеметчиков поддерживал части союзников – 28-й пехотной дивизии САСШ. А в сентябре французские огнеметчики активно действовали на Балканском фронте: при Доброполе они выжигали болгарские пулеметные гнезда.Всего за время войны французы изготовили 200 Schilt № 1, 363 Schilt 1бис; 362 Schilt № 2; 258 Schilt № 3; 896 Schilt № 3 бис, 1750 огнеметов различных модификаций Р, 101 L - всего 3930 огнеметов (количество огнеметов Hersent-Thirion неизвестно). В 1915 – 1918 гг. около 200 огнеметчиков погибли в бою, умерли от ран или несчастных случаев, пропали без вести.В апреле 1915 г. Департамент Траншейной войны Министерства боеприпасов Великобритании начал исследование огнеметного оружия. Эксперименты проводились в Уэмбли, за пределами Лондона. Примерно в это же время американский изобретатель Джозеф Менхен предложил разработанный им огнемет.В конце июля огнемет Menchen был готов к испытаниям, и в августе успешно их прошел. Но его сочли слишком сложным и громоздким для практического применения. Англичане более активно экспериментировали с установкой огнеметного оружия на боевую технику.Капитаны Винсент и Хэй начали работу над более легким и функциональным огнеметом. В сентябре 1915 г. появился и был испытан огнемет Винсента. После успешных испытаний Генеральный штаб заказал 50 батарей, оснащенных огнеметами Винсента.В январе – июне 1916 г. были испытаны несколько модификаций огнемета системы лейтенанта Ливенса. В январе появляется и часть, занимающаяся химическим оружием – 21-ротная Специальная бригада. В ее составе имелась огнеметная рота.29-30 июня были развернуты три больших галерейных огнемета системы Ливенса - в трех минных галереях на фронте 18-й пехотной дивизии. Один из огнеметов был уничтожен вражеской артиллерией.1 июля, в первый День битвы на Сомме два уцелевших галерейных огнемета открыли огонь по немецким траншеям. 10-секундные залпы достигли германских окопов, выведя из строя до 40 германцев.В период 1 - 18 июля огнеметы применялись дважды, и не очень удачно. Отсутствие опыта применения этого оружия накладывало отпечаток на результативность. Поддерживая наступление Вустерширского полка 48-й дивизии, саперы потеряли убитыми и ранеными 12 человек.Огнеметы применялись и осенью 1916 г.В ночь на 3 июня 1917 г., во время битвы за Мессину, Специальная Бригада применила огнеметы Ливенса, а 26 октября – большой галерейный огнемет у Диксмюнде, поддержав бельгийскую 2-ю дивизию.Британцы экспериментировали, устанавливая огнеметы на танках и боевых кораблях – последние применялись в ходе операции 24 апреля 1918 г. у Зеебрюгге («Виндиктив»).Всего во время войны англичане изготовили: 50 переносных огнеметов Norris-Menchen, 50 батарей различных модификаций огнемета Винсента, 54 больших галерейных огнемета Ливенса, 24 полу-портативных Ливенсов и 36 др. огнеметов – т. е. всего лишь 214 устройств. 12 британских саперов-огнеметчиков погибли в результате боевых действий, от ран и несчастных случаев. Причем англичане не разрабатывали какой-либо особой тактики – огнеметчики, поддерживая пехоту, действовали без специального прикрытия стрелков и (или) метателей ручных гранат.Как отмечалось в 1-й части цикла, австрийцы впервые применили огнеметы в боях на Итальянском фронте 23 июня – 7 июля 1915 г. на Карсо – в ходе Первой битвы на Изонцо. И осенью того же года итальянцы приобрели у французов 24 огнемета Schilt № 1 и № 2.31 октября было создано первое огнеметное подразделение (reparto lanciаfiamme autonomo) – при штабе 3-й армии. В него вошли 1 офицер и 40 бойцов (flammieri) – пожарников и саперов 1-го Инженерного полка.В мае 1916 г. итальянцы впервые применили огнеметы – причем в этом бою имело место применение огнеметов обеими сторонами. В полночь 15 мая австрийцы нанесли огнеметный удар по итальянской траншее. Но когда через час они атаковали вновь, то встретили противодействие итальянского огнемета и были вынуждены отступить. При этом итальянский огнемет был выведен из строя.В июне итальянские огнеметчики уже имели 22 больших и средних Schilt, 2 Hersent Thirion и 3 трофейных австрийских аппарата.В июле 2-й Инженерный полк 1-й армии сформировал огнеметный взвод в составе 70 человек – 10 из которых были переданы в reparto lanciаfiamme autonomo.10 августа 1916 г. Верховное командование приказало 3-й армии сформировать 2 огнеметные роты – основой первой стало reparto lanciаfiamme autonomo, а вторая была создана с нуля. Приказ также санкционировал наличие огнеметного взвода в составе 1-й армии.В сентябре 2 роты были сформированы (числились в 1-м Инженерном полку) – по французской модели. Каждая рота включала в себя 4 отделения (по 53) человека - 2 средних Schilt № 2, одно стационарных Schilt № 1 и одно смешанное - Schilt и Hersent-Thirion. Каждое отделение имело по 12 огнеметов.В октябре состав рот 3-й армии и взвода 1-й армии продолжал наращиваться – так, роты 3-й армии стали состоять из 8 отделений.В конце года в составе итальянской армии появились 3-я огнеметная рота и новый огнемет - Schilt № 3. Новая рота была вооружена этими аппаратами.Роты оснащались огнеметами Schilt № 1 – 3 и Hersent-Thirion. Состав отделений – около 60 человек.Были созданы огнеметная школа и полигоны.В марте 1917 г. в составе 1-го Инженерного полка были сформированы 4-я и 5-я, а в апреле – 6-я огнеметная роты.И когда 18 мая австрийцы атаковали Каса Дируту, уничтожив итальянские пулеметы, два огнеметных поста 3-й роты открыли огонь, применив Hersent-Thirion и Schilt № 1. Атака была сорвана – и австрийцы отошли, оставив тлеющие трупы.В июле 1917 г. огнеметные подразделения появились в составе частей Ардити.При всех пехотных полках были открыты огнеметные школы, и (в качестве эксперимента) в каждую пехотную роту было передано по четыре переносных огнемета.4 сентября Ардити применили огнеметы в бою - при взятии горы Сан-Габриэль.Огнемет Schilt № 3 бис зарекомендовал себя слабо, и был выведен из состава штурмовых частей – заменен в основном на DLF. Каждая штурмовая рота имела по огнеметному отделению в 16 человек при 6 огнеметах или по три отделения на батальон (48 человек, 18 аппаратов). В это время существовало около 26 штурмовых частей и подразделений.В октябре 1917 г. в 1-м Инженерном полку были созданы 7-я и 8-я огнеметные роты. Четыре роты были назначены для 3-й армии, 2 – 1-й армии и по одной – переданы 2-й и 6-й армиям.Командармы использовали эти подразделения для доукомплектования своих штурмовых частей или для укрепления пехотных полков. Каждое отделение состояло из младшего офицера, одного сержанта, одного капрала и 30 человек, вооруженных 12 малыми огнеметами.В конце 1917 - начале 1918 гг. были сформированы четыре отдельных огнеметных отделения (по 62 человека; 3 Hersent-Thirion и 6 стационарных Schilt № 1), которые применялись для выполнения специальных задач - таких как защита мостов.В январе 1918 г. появляются огнеметные подразделения (по 12 аппаратов) в каждом батальоне горных войск (Альпини), а в феврале была создана 9-я огнеметная рота 1-го Инженерного полка.Тогда же, в феврале, отделения переносных огнеметов (около 30 человек, 12 огнеметов и соответствующее оснащение – асбестовыми масками и перчатками и т.п.) появились в каждом пехотном, стрелковом и гренадерском полку, а также в каждом батальоне альпийских стрелков.9 огнеметных рот 1-го Инженерного полка теперь имели на вооружении только стационарные огнеметы.Когда 15 июня австрийцы начали наступление, они были встречены огнеметными постами 9-й роты.Переносные огнеметы имели в горной войне особую ценность – они использовались для ударов по опорным пунктам, пулеметным гнездам и блокпостам противника. Причем применялись попарно. Важным залогом успеха был элемент неожиданности, и одно лишь появление струй пламени часто было достаточным для того, чтобы убедить защитников вражеских позиций сдаться. Но огнеметные подразделения не могли действовать в одиночку – они должны были тесно взаимодействовать с пехотой. На применение огнеметов влияли рельеф местности и погодные условия. Стационарные огнеметы были эффективны в обороне, заметно замедляя внезапные атаки противника.Так как огнепуск был очень непродолжительным по времени, огнеметы использовались группами. Итальянцы практиковали и схему, при которой Schilt № 1 или № 2 защищали Hersent-Thirion. Последние применялись для обороны важных позиций, маршрутов и коммуникационных перекрестков, но процесс дозаправки огнесмесью был долгим и трудоемким. Schilt использовались как в обороне, так и в наступлении. Наиболее эффективно огнеметы применяли инициативные Ардити.В июне 1917 г. в составе американского Пиротехнического дивизиона было создано огнеметное отделение. Начальник газовой службы Экспедиционного корпуса отвечал за применение как химического, так и огнеметного оружия.Приказ от 15-го августа предписал каждой армии САСШ на европейском континенте создать собственный химико-огнеметный полк. Основой для будущих формирований стал 30-й Инженерный полк.3-го сентября была создана газовая служба АЭФ – «газовый корпус АЭФ». Первоначально в ее состав вошли более 200 офицеров из различных родов войск.15 октября для решения вышеуказанных задач в 30-м Инженерном полку был сформирован 2-ротный (по 250 человек в роте) батальон. Химико-огнеметные полки, развертываемые армиями, должны были быть добровольческими частями 6-батальонного состава (по три роты на батальон) и насчитывать по 210 офицеров и 4873 нижних чинов.Союзники-французы оказывали американцам содействие, создав офицерскую школу в Шомоне.Американцы также экспериментировали, устанавливая огнеметы на различные виды техники. Кроме аппарата Бойда применялись огнеметы D-B № 3, Адамса и Мк–1.29 июня 1918 г. американские огнеметчики приняли боевое крещение. Но особо себя не проявили.