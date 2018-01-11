05:40 12 января

В США высоко оценили надежность советских и российских пистолетов

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Американский военный эксперт Кайл Мизоками высоко оценил разработанные в Советском Союзе пистолеты ТТ и ПМ, а также одобрительно отозвался о российском ПЯ - пистолете Ярыгина. Прежде всего - безотказность и надежность спусковых механизмов, которые позволяют стрелкам вести огонь в любых условиях.

В США высоко оценили надежность советских и российских пистолетов


Внешне "Тульский Токарев" был утилитарным и непривлекательным - другими словами, очень вписываясь в советскую военную эстетику. Как и большинство советского оружия он был предельно прост в использовании и надежен, хотя из-за отсутствия предохранителя требовалось внимательно следить, дабы не допустить случайного выстрела
- цитирует портал We Arethe Mighty военного эксперта.


Отметим, что разработанный в 1933 году пистолет ТТ во время испытаний на полигоне показал великолепную убойную силу (скорость пули - 455 метров в секунду), высокую дальность стрельбы (расстояние полета пули - 1650 метров) и неплохую кучность. Оружие не дало ни одного сбоя либо осечки при быстрой стрельбе после погружения в воду и песок. До 1952 года только в СССР было выпущено около двух миллионов пистолетов ТТ. Кроме того, это оружие также выпускалось в Венгрии, Китае, Ираке, Югославии, Египте, Вьетнаме и Румынии.

Автоматический пистолет Макарова понравился американскому эксперту простотой, что обеспечило его массовый выпуск во многих странах мира. ПМ был построен на схеме, которая использовалась также и в немецком Walther PP. Пистолет получил открытый курок, что позволяло снимать ПМ с предохранителя и открывать огонь, задействовав лишь одну руку. Другим преимуществом пистолета был его малый вес - ПМ был легче пистолета ТТ на 130 граммов.

В середине 1990-х годов на смену пистолету Макарова пришел новый пистолет Ярыгина, который был принят на вооружение в качестве штатного оружия силовых структур под аббревиатурой "Грач", но также выпускаются модели "Викинг". Пистолет представляет собой смесь старых и новых конструкций, но ему, по мнению аналитика, не хватает креплений для лазера и фонаря.

В России пистолеты просты в обслуживании, прочны и надежны. Возможно они не такие эстетические и удобные, как современные американские пистолеты, но при их изготовлении упор сделан на функциональность. Это означает, что они хорошо покажут себя в экстремальных условиях и на войне
- делает вывод автор статьи, передает "РГ-Сила".

Использованы фотографии: https://warbook.club/

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 113

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  1. 210окв Вчера, 18:29 Новый
    Заштатники знают толк в оружии.Только вот это мнение одного эксперта..
    Жалоба
    210окв
    1. влад66 Вчера, 18:34 Новый
      Так и должно быть-Просто и надежно.
      Жалоба
      влад66
    2. VANIN Вчера, 18:42 Новый
      Цитата: 210окв
      Заштатники знают толк в оружии.Только вот это мнение одного эксперта..

      Простота и надежность , эта наша "фишка" в оружии была всегда и будет в любом виде вооружения ! Это касается и наших солдат за нашу историю.. soldier
      Жалоба
      VANIN
      1. adma Вчера, 21:15 Новый
        Цитата: VANIN
        Простота и надежность , эта наша "фишка"

        Особенно ПЯ! Прям верх простоты и НАДЁЖНОСТИ laughing
        Упаси Бог перепутать магазины bully
        Жалоба
        adma
        1. Подкидыш Сегодня, 00:57 Новый
          Ручной генератор "печных труб"
          Жалоба
          Подкидыш
    3. Chertt Вчера, 18:43 Новый
      Американцы хвалят !!! Ой не к добру
      Жалоба
      Chertt
      1. Doliva63 Вчера, 20:49 Новый
        В 90-х, помнится, и немцы ПМ хвалили. Типа, по цене-качеству легко освоит рынок гражданского оружия, но мы не пустим. Как-то так. Да и мне ПМ нравится - простой, удобный, надёжный. Что ещё надо от оружия "последнего шанса"?
        Жалоба
        Doliva63
        1. Svarog51 Вчера, 21:23 Новый
          Валентин, hi ПМ на западный рынок не пустили "зелёные". Отмазка было в том, что он загрязняет природу выхлопом. Ну сам понимаешь, такой конкурент на западе был не нужен.
          Жалоба
          Svarog51
          1. Doliva63 Вчера, 22:01 Новый
            Сергей, hi Они бы под любым предлогом не пустили на свой рынок то, что не им принесёт прибыль, это ж понятно. "Ничего личного", как говорится drinks
            Жалоба
            Doliva63
            1. Svarog51 Вчера, 22:28 Новый
              Знаю, конечно. Закон рынка. wink drinks
              Жалоба
              Svarog51
        2. Nick Вчера, 22:53 Новый
          Цитата: Doliva63
          В 90-х, помнится, и немцы ПМ хвалили. Типа, по цене-качеству легко освоит рынок гражданского оружия, но мы не пустим. Как-то так.

          Бывал в 00-х в штатах, в Вирджинии. В Вирджинии разрешено иметь и хранить оружие. Так там наш родной ПМ стоил 200$. А у нас травмат приличный за такие деньги не купишь
          Жалоба
          Nick
    4. НЕКСУС Вчера, 18:51 Новый
      Цитата: 210окв
      Заштатники знают толк в оружии.Только вот это мнение одного эксперта..

      Вчера я уже писал об этом...Есть замечательный пистолет Стечкина-Бердыш ОЦ-27,который испытан и стоит на вооружении спецов. Доработать,осовременить и пустить в серию. Пора завязывать с этой Санта Барбарой нескончаемых прототипов. Армия и силы МВД так и пользуют по сей день Макарова.
      Жалоба
      НЕКСУС
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:03 Новый
        Вот это правильно. А то выдумывают постоянно что-то. Я конечно не против здоровой конкуренции, но есть же нормальные пистолеты, почему бы их не использовать?
        Жалоба
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. bouncyhunter Вчера, 19:42 Новый
        Андрей , привет ! hi
        Американский военный эксперт Кайл Мизоками

        Прочитал эту фразу и пропало желание статью читать , но всё же осилил . И пожалел что не поддался первому порыву ...
        Жалоба
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Вчера, 19:51 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Андрей , привет !

          Привет,Паша. hi
          Вчера была статья о новом Глоке...будет желание ознакомься с обсуждением...Макарову сто лет в четверг будет,и он уже морально устарел ,и модернизационный ресурс исчерпан. А вот Бердыш -машинка свежая(относительно) и ничем не уступающая глокам и кольтам. А мы все прототипами балуемся и меряемся у кого толще и длиннее:ПЛ,ПЯ,Гюрза,Викинг,Стриж и тд...
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          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Вчера, 19:53 Новый
            Друже , я читал и своё мнение озвучил . wink
            Жалоба
            bouncyhunter
      3. Horst78 Вчера, 19:51 Новый
        Цитата: НЕКСУС
        Есть замечательный пистолет Стечкина-Бердыш ОЦ-27

        Вот и я считаю ОЦ-27 отличным оружием.
        Жалоба
        Horst78
        1. НЕКСУС Вчера, 19:52 Новый
          Цитата: Horst78
          Вот и я считаю ОЦ-27 отличным оружием.

          Спецы хрень на вооружение брать не станут.
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          НЕКСУС
          1. adma Вчера, 21:33 Новый
            Цитата: НЕКСУС
            Спецы хрень на вооружение брать не станут.


            Некоторое количество пистолетов ОЦ-27 поступило на вооружение различных подразделений МВД РФ (в частности, вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана»). С 2006 года ОЦ-27 находится на вооружении прокуратуры РФ в качестве оружия самозащиты для прокуроров и следователей

            Кроме того, с декабря 2005 года они являются наградным оружием.

            Офигенные у нас спецы. особенно порадовала вневедомственная охрана laughing
            ЗЫ: Не могли бы Вы кинуть ссылку на номер приказа о постановке на вооружение пистолета ОЦ-27 каким-либо более уважаемым спецподразделением.
            Лино моё мнение. ОЦ - дублёр Стечкина. Единственным возможным преимуществом ОЦ перед АПС - разработки под патрон 7,62х25 и 9х19.
            Жалоба
            adma
            1. НЕКСУС Вчера, 21:50 Новый
              Цитата: adma
              Офигенные у нас спецы. особенно порадовала вневедомственная охрана

              Вот вам видео,там все доходчиво обьясняется...добавлю,Бердыш находится на вооружении прокуратуры РФ в качестве оружия самозащиты для прокуроров и следователей.

              Цитата: adma
              ЗЫ: Не могли бы Вы кинуть ссылку на номер приказа о постановке на вооружение пистолета ОЦ-27 каким-либо более уважаемым спецподразделением.

              Служба исполнения и наказания устроит?
              «Кобальт» принят на вооружение МВД России и производится в Златоусте, а «Бердыш» по заказам милицейского ведомства и спецслужб выпускается малыми партиями.

              Цитата: adma
              Лино моё мнение. ОЦ - дублёр Стечкина.

              Бердыш,как и Пернач,как и Дротик-это все творения Стечкина. При этом...
              ТТХ
              “Бердыш” ОЦ-27 ГЛОК-17 “Беретта -92” Хеклер и Кох P-7
              Тип патрона 9Х18 ПМ/ПММ 9Х19 PARA9Х19 PARA9Х19 PARA
              Начальная скорость пули (м/сек.)325/420 350 390 350
              Прицельная дальность (м) 50 50 50 50
              Масса (кг) 0,96 0,62 0,95 0,86
              Длина (мм) 200 188 217 175
              Емкость магазина (шт. патр.) 18 17 15 13
              Скорострельность (выстр./мин.) 40 40 40 35
              Вот сравнительные характеристики Бердыша с известными западными пистолетами.
              Жалоба
              НЕКСУС
              1. adma Вчера, 22:03 Новый
                Прокуратура, вохра, сторожа. следаки, судейские... Это спецы? Прям боевые пловцы-котики? laughing
                Выбор таких спецов говорит не только о качестве пистолета как боевого оружия, а и о возможности пристроить данный образец хоть куда-нибудь.
                Вот сравнительные характеристики Бердыша с известными западными пистолетами.

                А я сравнивал ОЦ с зарубежными пистолетами?
                И что Вы показали своими выкладками ТТХ? То что ОЦ дублирует АПС? Так я и так это прекрасно знаю. А зачем принимать на вооружение образец который ни чем не лучше старого, уже стоящего на вооружении?
                И по поводу видио. Бадюк это конечно крупнейший эксперт. Спасибо, Вы сделали мой вечер laughing
                Жалоба
                adma
                1. Комментарий был удален.
                  1. adma Вчера, 22:21 Новый
                    Железная аргументация laughing laughing laughing
                    Удачки!
                    Жалоба
                    adma
                    1. НЕКСУС Вчера, 22:26 Новый
                      Цитата: adma
                      Железная аргументация laughing laughing laughing
                      Удачки!

                      Так у вас аргументация железобетонная...особенно сравнение АПС с Бердышом lol
                      И вам ,не кашлять.И спасибо,что повеселили. laughing
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                      НЕКСУС
      4. пищак Вчера, 19:52 Новый
        Уважаемый НЕКСУС, "Бердыш" со "свободным затвором"-эта система автоматики в пистолете не оптимальна для мощных ТТ7,62х25мм и "Парабеллум"9х19мм! request
        hi
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        пищак
        1. НЕКСУС Вчера, 19:57 Новый
          Цитата: пищак
          Уважаемый НЕКСУС, "Бердыш" со "свободным затвором"-эта система автоматики в пистолете не оптимальна для мощных ТТ7,62х25мм и "Парабеллум"9х19мм! request
          hi

          Однако он безотказен как Калашников,легок в освоении и неприхотлив. При этом ,при усилении патрона ,скажем смена на 9*21 ,дает ему свойства куда более обширные.
          Более того,в любом самом хорошем пистолете ,если поковыряться,можно найти минусы...но повторюсь,наши спецы не лохи ,чтобы брать на вооружение барахло.
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          НЕКСУС
          1. adma Вчера, 21:37 Новый
            Цитата: НЕКСУС
            ,скажем смена на 9*21

            А чего ж не 7.62х39? laughing
            Не выдержит конструктивно ОЦ такой патрон. Надо полностью перерабатывать всю систему.
            Жалоба
            adma
            1. НЕКСУС Вчера, 22:06 Новый
              Цитата: adma
              Не выдержит конструктивно ОЦ такой патрон. Надо полностью перерабатывать всю систему.

              Ути какой вумный...а вверх по ветке и прочесть..
              Цитата: НЕКСУС
              Доработать,осовременить и пустить в серию.

              Вообще видимо не судьба...быстрее ведь надо на вентилятор дерьма накидать с умным видом.
              Жалоба
              НЕКСУС
              1. adma Вчера, 22:13 Новый
                Цитата: НЕКСУС
                Ути какой вумный..

                Ну видимо поумнее тебя. laughing
                Меня радует, Серожа, когда ты начинаешь хамить. У вас, у диванных экспертов это самый главный аргумент в споре laughing
                Цитата: НЕКСУС
                а вверх по ветке и прочесть..

                А лень мне твой бред читать.
                Но зато теперь знаю, что ты ещё и в стрелковом оружии - понахватавшийся из ютьюбы. laughing
                ЗЫ- "ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАТЬ" и "ДОРАБОТАТЬ" два разных понятия. По крайней мере у технически грамотных людей hi
                Жалоба
                adma
                1. НЕКСУС Вчера, 22:36 Новый
                  Цитата: adma
                  Меня радует, Серожа, когда ты начинаешь хамить

                  Кто ж хамит то Серожа? laughing И с каких это мы пор с вами на ты?
                  Цитата: adma
                  А лень мне твой бред читать.

                  Извините безграмотного,но ваш бред я не читаю вообще...
                  Цитата: adma
                  ЗЫ- "ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТАТЬ" и "ДОРАБОТАТЬ" два разных понятия. По крайней мере у технически грамотных людей

                  Ну вы то технически грамотный НЕ диванный специалист,которому Стечкин вообще не авторитет. А вы,специалист-генеколок,что-то сложнее ложки создали?
                  Жалоба
                  НЕКСУС
                  1. adma Вчера, 22:42 Новый
                    Серожа, да хорошь уже! Хватит! Успокойся !!! . Я уже составил о тебе мнение! laughing
                    Жалоба
                    adma
          2. пищак Сегодня, 03:13 Новый
            Это какой же массы затвор и соответственно усиленная рамка должны быть у "Бердыша", чтобы со "свободным затвором" корректно работать с патроном 9Х21мм winked -это ж, по ходу, "оружие одной руки"! smile А этому ж станок для прицельной стрельбы потребуется yes
            Даже с "Дезерт Игл" не все стрелять могут, а "Бердыш", при сохранении принципа работы автоматики, обещает быть ещё тяжелее и резче в динамике откатных частей smile , Вас имя Игоря Яковлевича Стечкина, среди создателей этой постперестроечной конъюнктурной "скороспелки", как-то загипнотизировало или грубоватая монументальность внешнего вида и старославянское название "Бердыш"???
            Жалоба
            пищак
      5. Nick Вчера, 22:59 Новый
        Цитата: НЕКСУС
        Пора завязывать с этой Санта Барбарой нескончаемых прототипов. Армия и силы МВД так и пользуют по сей день Макарова.

        Просто в России нет закона о гражданском обороте оружия. Если бы был рынок, то разнообразие моделей было бы не лишним, и расходов на разработку государство несло бы меньше. Производители сами разрабатывали и совершенствовали свои образцы, в погоне за покупателем. ИМХО. Но увы!
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        Nick
      6. Офицер запаса Сегодня, 00:31 Новый
        Андрей, приветствую! Вчерашняя дискуссия, я смотрю, продолжается. Я вот вчера поговорил по этой теме со своим братом - следователем СК РФ. Так вот он мне привел интересный аргумент, почему линейка ОЦ не принимается на вооружение. Причина - простота смены ствола в пистолете. Гильзотека - это одно, а вот автографы пули после покидания ствола - совсем другое.
        Спецы с творениями Стечкина - это одно, а вот МО - это совсем другое. Нелегальные пистолеты именно оттуда и идут. А если еще и ствол на пистолете менять, как перчатки, то совсем грустно становится. Криминалисты с их баллистической экспертизой просто в шоке будут. Вот и причина, почему ОЦ нет в армии. Повторяю - это мнение профессионала.
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        Офицер запаса
        1. НЕКСУС Сегодня, 00:37 Новый
          Цитата: Офицер запаса
          Андрей, приветствую!

          Приветствую. hi
          Цитата: Офицер запаса
          Вот и причина, почему ОЦ нет в армии. Повторяю - это мнение профессионала.

          А кто просит то делать для армии его со сменными стволами? Сама машинка то очень удачная. Ее бы облегчить и слегка доработать,и будет нам счастье. А все эти прототипы уже поперег горла,а воз и ныне там.
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          НЕКСУС
          1. Офицер запаса Сегодня, 00:45 Новый
            Едрен батон! Да кто ж спорит? Только вот при приеме оружия на вооружение для армии приходится теперь и такие доводы рассматривать - сокрытие автографа выстрела и доступность переделки. Я, как честный офицер, как говорится, об этом и не думал. Но причина именно эта. Повторяю - это мнение информированного профессионала, следователя СК РФ.
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            Офицер запаса
            1. НЕКСУС Сегодня, 00:54 Новый
              Цитата: Офицер запаса
              Повторяю - это мнение информированного профессионала, следователя СК РФ

              И что же думает этот профессионал о новом армейском пистолете вообще? Продолжать дальше с бубном вокруг этого всего прыгать до посинения и ждать пока Макаров отпразднует 100 лет?
              Жалоба
              НЕКСУС
      7. Подкидыш Сегодня, 01:03 Новый
        Отказались от него в пользу ГШ-18. По трем ведомствам раскидали и забили.
        Жалоба
        Подкидыш
    5. Маз Вчера, 19:44 Новый
      Цитата: 210окв
      Заштатники знают толк в оружии.Только вот это мнение одного эксперта..

      Ему бы магазин на 16 патронов и не надо ничо другого.
      Жалоба
      Маз
      1. Doliva63 Вчера, 20:54 Новый
        12 патронов у ПММ - наверное, предел для пистолета таких размеров. А увеличить его - уже другой пистолет будет.
        Жалоба
        Doliva63
  2. фа2998 Вчера, 18:30 Новый
    Ну да! А вооружаются Глоками, Берретами и Зауерами! lol hi
    Жалоба
    фа2998
    1. zyzx Вчера, 18:49 Новый
      Ну,да,а еще они вооружаются патриотами,а не с-400,догадаетесь почему?
      Жалоба
      zyzx
      1. Пользователь Вчера, 19:55 Новый
        Ну Вы такие вопросы задаете. Инструкция и органы управления и патриота на английском, а у С-400 на русском.
        Жалоба
        Пользователь
  3. Геркулесыч Вчера, 18:30 Новый
    Подари один такой Маккейну -застрелится чтобы! Или сам ему "помоги "-из любого добей! А вообще, там что сенат, что парламент -мишени для хорошей пули!Лишнее живут!
    Жалоба
    Геркулесыч
    1. Paranoid50 Вчера, 22:31 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Подари один такой Маккейну -застрелится чтобы! Или сам ему "помоги "-из любого добей!

      Навеяло:
      Подари Маккейну ПМ - застрелился чтобы скорей
      Простота и надёжность "Макара" - всё за то,что б не выжил злодей
      Даже сам ему помоги, из ПЯ иль ТТ добей
      Сколько раз увидишь Маккейна - столько раз его и убей.
      Жалоба
      Paranoid50
  4. Александр 3 Вчера, 18:31 Новый
    А какое оружие у нас плохое или недоделанное?Цена -качество наше всегда выигрывало.
    Жалоба
    Александр 3
    1. Korax71 Вчера, 23:00 Новый
      Не совсем.стоимость нашего оружия не учитывает научные разработки и проектирование.в 50х годах себестоимость автомата Калашникова была в районе 600-700 руб.да и сейчас те же клоны ак не дороже той же мки.смотрели уже и сравнивали стоимости.
      Жалоба
      Korax71
  5. Геркулесыч Вчера, 18:32 Новый
    С гордостью скажу, что оружие мы всегда умели делать великолепное! !! hi
    Жалоба
    Геркулесыч
  6. iliitchitch Вчера, 18:36 Новый
    Гм , "..не такие эстетические и удобные.." . Собственно , башку басурману эстетично или не эстетично прострелить - без разницы . Оружие должно быть функционально . Это вы , сволочи , прежде чем из индуса чучело сделать , молились . В России даже последний отморозок дворянский , имея возможность , чучел из людей никогда не делал .
    Жалоба
    iliitchitch
  7. martin-159 Вчера, 18:38 Новый
    Жаль, мы не можем оценить это великолепие.
    Жалоба
    martin-159
    1. zyzx Вчера, 18:51 Новый
      Не некоторые могут,видимо подобные вам,то машенку себе отстрелят,то башку,то тещу...
      Жалоба
      zyzx
    2. woron333444 Вчера, 19:20 Новый
      Имею ТТ-травмат, очень нравится, лучше Макарова.
      Жалоба
      woron333444
  8. 1536 Вчера, 18:38 Новый
    Про Стечкина забыли?! А еще "Гюрза" на вооружении у подразделений полиции в некоторых Штатах стоит. Наверное, автор побоялся прослыть русофилом, ведь Кольт и Беретта вне конкуренции? Кстати, в США полно других марок короткоствольного оружия, выпускаемым несколькими десятками фирм. Вот про их пистолеты действительно было бы интересно почитать аналитические статьи.
    Жалоба
    1536
  9. svp67 Вчера, 18:45 Новый
    После ТТ и ПМ, "Ярыгина" не очень приятно даже в руки брать... Нет того "благородства". Увы.
    А американскому спецу еще бы "Стечкина" на "экспертизу" взять, думаю был бы ОЧЕНЬ доволен
    Жалоба
    svp67
    1. Doliva63 Вчера, 21:00 Новый
      ПМ - пистолет офицера, который ещё и автомат таскает, поэтому и удобен размерами и весом - не мешает. А кабы АПС ещё таскать? Не, увольте, предпочту ПМ! laughing drinks Независимо от мнений любых экспертов.
      Жалоба
      Doliva63
      1. Svarog51 Вчера, 21:48 Новый
        Фигушки, пусть враги героически погибнут. Я лучше потерплю "лишний вес". wink drinks
        Жалоба
        Svarog51
        1. Doliva63 Вчера, 22:10 Новый
          Мне врагов тоже ничуть не жаль, но ведь в "комплекте" было аж 2 пистолета! Один на боку, второй - под грудной перемычкой(бесшумный). И если оба - Стечкины, до врага хрен доползёшь! laughing drinks
          Жалоба
          Doliva63
          1. Svarog51 Вчера, 22:55 Новый
            Ну хорошо, что на лодыжку ничего не припрятал. В чём лично я сильно сомневаюсь. tongue Я бы тебе кроме ножа ничего не дал, незачем шум поднимать. Твоё главное оружие бесшумность, хорошие зрение, слух и память. Громить супостата не обязательно, знать о нём всё до мельчайших подробностей - это твой хлеб. Восстанавливай навыки. "Нет, ребята, пулемёт я вам не дам!" (с) wink drinks
            Жалоба
            Svarog51
  10. КВУ-НСвД Вчера, 18:51 Новый
    На войне безотказность всегда нужней эстетики и эргономики
    Жалоба
    КВУ-НСвД
  11. Vard Вчера, 18:56 Новый
    Блин... Ну как это получается... Имеем лучшие в мире пистолеты и от гопников отмахиваемсч оглоблей...
    Жалоба
    Vard
    1. woron333444 Вчера, 19:22 Новый
      Купите травмат и отмахивайтесь им fellow
      Жалоба
      woron333444
      1. активатор Вчера, 19:42 Новый
        Цитата: woron333444
        Купите травмат и отмахивайтесь им

        Вот в том то и дело ,что только отмахиваться ,а то вдруг превысишь меры самообороны и кто это только придумал. Если на тебя лезет детина в два раза сильнее то ножом его нельзя , а руками бесполезно. Тут надо менять закон ,свою собственность жизнь и жизнь своих близких защищать любым способом , парочку грохнут другие будут думать, а то в новостях показывали грабителя всего в соплях потому ,что хозяин убил у себя в доме его напарника и тот бедолага плакал ,что мы уже удирали в окно ,а он в них стрелял и мужику влепили превышение. Фактически тут закон на стороне бандитов.
        Жалоба
        активатор
        1. woron333444 Вчера, 20:44 Новый
          Насчет наших законов согласен полностью, но когда полезут бандиты, то будет выбор или отсидеть или сыграть в ящик вместе с родственниками.
          Жалоба
          woron333444
    2. Korax71 Вчера, 23:02 Новый
      Кто сказал?????откуда вы это придумали????
      Жалоба
      Korax71
  12. Razvedka_Boem Вчера, 19:10 Новый
    Автоматический пистолет Макарова понравился американскому эксперту простотой

    Хех..)
    Жалоба
    Razvedka_Boem
  13. Волька Вчера, 19:10 Новый
    все гениальное просто и надежно...
    Жалоба
    Волька
  14. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:18 Новый
    Макар конечно весьма неплох, но все же изящности нехватает, не знаю как объяснить даже...
    Был когда-то)) Действительно, простой и надежный.

    Жалоба
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. bouncyhunter Вчера, 19:40 Новый
      Жора , приветствую ! hi Однако , очень живописный натюрморт . Я бы назвал его "Таблэтка от тараканов" . lol
      Жалоба
      bouncyhunter
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:03 Новый
        Здравствуйте, Паша hi
        Обычный натюрморт для Луганска 2014-2015 года...
        Жалоба
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. bouncyhunter Вчера, 20:05 Новый
          Лучше на "ты" - не люблю я официоз . drinks А по поводу происхождения фото : я догадался , что это явно не из просторов интернета . wink
          Жалоба
          bouncyhunter
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:17 Новый
            Так точно yes
            Из просторов личных фотографий.
            Можно на ты drinks
            Жалоба
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. bouncyhunter Вчера, 20:27 Новый
              Вот и хорошо . А что касается Макарки - устарел он уже , конечно . Я и сам с ним знаком не понаслышке .
              Жалоба
              bouncyhunter
              1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:42 Новый
                Есть вещи на века, особенно что-то типа кольта 1911... Умели же делать, больше ста лет, а до сих пор актуален.
                Жалоба
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. bouncyhunter Вчера, 20:51 Новый
                  Так там патрон мощный , а вариаций на тему устройства Кольта М1911 столько по всему миру , что мама не горюй . yes
                  Жалоба
                  bouncyhunter
                2. Svarog51 Вчера, 21:54 Новый
                  Жора, приветствую hi В лице Паши ты встретил родственную душу. Про стрелковку он может говорить дольше, чем про прекрасный пол. Черкни ему в личку - не пожалеешь, наобсуждаетесь - мама не горюй. good drinks
                  Жалоба
                  Svarog51
                  1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:23 Новый
                    Вечер добрый, Сергей hi

                    Буду иметь в виду)))
                    Недавно такую штуку лапал)))
                    Жалоба
                    Генерал Песчаных Карьеров
                    1. Svarog51 Вчера, 23:31 Новый
                      Во, ты её Паше покажи. Вот уж он поурчит, как кот над сметаной. good А уж если ему в руки дать, то он и про пузырь коньяка на столе забудет. lol Одно могу сказать точно, если такую беседу с ним затеешь - запасайся временем. drinks
                      Жалоба
                      Svarog51
                      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 23:51 Новый
                        Уже показал)))
                        У самого руки чешутся, только оружие дай полапать)))
                        Жалоба
                        Генерал Песчаных Карьеров
                    2. Svarog51 Сегодня, 00:10 Новый
                      Надо на сайте добавить раздел "Блиндаж" для таких бесед. Вы с Пашей его точно на долго займёте, а каждого следующего будете пускать туда с новым стволом. good drinks Вот ещё san4es в вашу компанию третьим. Что уж всё по правилам было. wink
                      Жалоба
                      Svarog51
                    3. Подкидыш Сегодня, 01:07 Новый
                      Надо же так СКС испоганить!
                      Жалоба
                      Подкидыш
  15. san4es Вчера, 19:22 Новый
    Автоматический пистолет Макарова понравился американскому эксперту простотой

    ...ПМ является самозарядным пистолетом, АПС - автоматический soldier
    Жалоба
    san4es
    1. bouncyhunter Вчера, 19:48 Новый
      Саня , привет ! hi
      Цитата: san4es
      ПМ является самозарядным пистолетом, АПС - автоматический

      Матрасы традиционно именуют самозарядные пистолеты "автоматическими" . yes
      Жалоба
      bouncyhunter
      1. san4es Вчера, 20:03 Новый
        ...Привет Паш...Какой у них скудный язык what
        Жалоба
        san4es
        1. bouncyhunter Вчера, 20:09 Новый
          Ты знаешь , английский в плане ненормативной лексики конкретно проигрывает нашему великому и могучему . lol А так у них большинство слов имеет несколько значений , но тут дело не в языке , а в традиционной классификации . Когда появился первый самозарядный пистолет , его назвали "автоматическим" т.к. он автоматически перезаряжался .
          Жалоба
          bouncyhunter
          1. san4es Вчера, 20:15 Новый
            Когда появился первый самозарядный пистолет , его назвали "автоматическим" т.к. он автоматически перезаряжался .

            ...Ага...А появился дульнозарядный, назвали САМОзарядным, т.к. САМОму заряжать надо laughing
            Жалоба
            san4es
            1. bouncyhunter Вчера, 20:16 Новый
              В такие дебри ихней классификации я не вдавался . lol
              Жалоба
              bouncyhunter
              1. san4es Вчера, 20:21 Новый
                И не надо. wink
                ..Самозарядный пистолет - self-loading pistol.
                Автоматический пистолет - Automatic pistol... hi
                Жалоба
                san4es
                1. bouncyhunter Вчера, 20:24 Новый
                  Ну спасибо , что подсказал . А то я в английском вапще дуб дубом . lol
                  Жалоба
                  bouncyhunter
                  1. san4es Вчера, 20:27 Новый
                    ...Да-ладно, это Translator...За-то у них: Shot = снимать = стрелять = удар = бросок = дробь drinks
                    Жалоба
                    san4es
                    1. bouncyhunter Вчера, 20:39 Новый
                      О чём я и говорил : мало у них слов с одним значением . Насчёт английского и моего его незнания я пошутил , конечно . Почему патрон 11,43ммХ23 называется .45ACP ? Потому что .45 - это его калибр в дюймах , а АСР - это сокращение от Automatic Colt Pistol . wink
                      Жалоба
                      bouncyhunter
                      1. san4es Вчера, 20:47 Новый
                        Automatic Colt Pistol

                        ...Зырь комедию...бухой .америкос под Чак Норриса косит lol

                        ...Но ствол красивый
                        Жалоба
                        san4es
                2. bouncyhunter Вчера, 21:08 Новый
                  Цитата: san4es
                  ...Но ствол красивый

                  А то ! Вот одна из его кастом-версий :
                  Жалоба
                  bouncyhunter
                  1. san4es Вчера, 21:15 Новый
                    Цитата: bouncyhunter
                    А то ! Вот одна из его кастом-версий

                    Ага... Это вроде "Пустынный орёл" - "Desert eaglе 50" , видел как-то фильм с его производства

                    ...или нет what
                    Жалоба
                    san4es
                    1. bouncyhunter Вчера, 21:25 Новый
                      Саня , "Desert eaglе" это савсэм другой пистоль , он под .45 АСР не выпускается , да и автоматика в нём газоотводная .

                      Если хочешь - почитай о нём , вот ссылка : http://modernfirearms.net/ru/pistolety-i-revolver
                      y/pistolety/izrail-pistolety/desert-eagle/
                      Жалоба
                      bouncyhunter
                      1. san4es Вчера, 21:33 Новый
                        ...Ясно.
                        Дульный тормоз/компенсатор на твоём кастом-Кольте смутил fellow
                        Жалоба
                        san4es
            2. AleksPol Вчера, 21:36 Новый
              san4es
              ...Ага...А появился дульнозарядный, назвали САМОзарядным, т.к. САМОму заряжать надо ￼

              А вот это да , такой на ковёр повесить . Жаль по финансам не потяну .
              Жалоба
              AleksPol
              1. san4es Вчера, 21:40 Новый
                Цитата: AleksPol
                ...такой на ковёр повесить . Жаль по финансам не потяну .

                ...Ну хоть картинку на "Рабочий стол" ком-па fellow wink
                Жалоба
                san4es
    2. пищак Сегодня, 03:51 Новый
      ПМ и АПС , по дизайну, как близнецы-братья, настоящие красавцы good !
      На их отточенно-рациональную ружейную красоту и равняться бы отечественным создателям нынешних, "кирпично-рубленных, с загогулинами", пистолетных "уродцев"!
      Жалоба
      пищак
  16. Комментарий был удален.
  17. Azazelo Вчера, 19:33 Новый
    И что? Это типа показатель? ы одобрили значит годно?
    Жалоба
    Azazelo
  18. Alex20042004 Вчера, 19:47 Новый
    Как все достали, когда начинаете со слов ... в США......"
    При этом мне Псаки начинает больше симпатизировать, чем те, кто начинает с этих слов.
    Что, кроме США никого нет ?!
    Жалоба
    Alex20042004
  19. ded100 Вчера, 19:48 Новый
    Воо в экстремале и на войне то что нужно ну не в тире же ей богу! wassat
    Жалоба
    ded100
  20. Horst78 Вчера, 19:49 Новый
    До 1952 года только в СССР было выпущено около двух миллионов пистолетов ТТ. Кроме того, это оружие также выпускалось в Венгрии, Китае, Ираке, Югославии, Египте, Вьетнаме и Румынии.
    В КНДР тоже свои версии есть.
    Жалоба
    Horst78
  21. Дормидонт Вчера, 20:58 Новый
    Нашим западным и ближневосточным партнёрам просто сам Бог велел запасаться продукцией российской оборонки. Будет из чего застрелиться. И осечку не даст
    Жалоба
    Дормидонт
  22. SCHMEL Вчера, 21:27 Новый
    военный эксперт Кайл Мизоками высоко оценил...
    Похоже этот "мужичок" работает после предоплаты laughing

    http://kylemizokami.com/?attachment_id=70
    Жалоба
    SCHMEL
  23. Alex-a832 Вчера, 21:44 Новый
    От мнения этого эксперта ничего не изменится. Тому же ПМ давно за пол века. Это самый массовый пистолет (как и патрон под него) на постсоветском и в случае ТМВ он так и будет самым массовым оружием ближнего боя. Прост и надёжен как молоток и зубило. Больше всего приходилось пользовать именно ПМ. Осечки были только на старых патронах, которые снимали с хранения и отстреливали на стрельбище. На новых зачастую был тугой спуск. Не проблема - усилие доводили под личный вкус, как говориться, "на коленке". Было бы разрешено хранение нарезного короткоствола - взял бы себе ПМ. Это реально боевой ствол - простой, надёжный, массовый и дешёвый в производстве, как и "калашников".
    Жалоба
    Alex-a832
    1. пищак Сегодня, 01:56 Новый
      Полностью согасен с Вами good , уважаемый Alex-a832!
      hi
      Жалоба
      пищак
  24. AleksPol Вчера, 21:49 Новый
    san4es
    Ну хоть картинку на "Рабочий стол" ком-па fellow wink[/quote]
    good
    Не на рабочем столе картинки природы , по временам года .А такой хочется иногда в руки взять , к старине прикоснуться . Всё современное оружие штамповка , а к этому приложил руки мастер , можно сказать штучная работа hi
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    AleksPol
  25. Sige Вчера, 21:54 Новый
    Американский военный эксперт Кайл Мизоками отметил что советскому пистолету не хватает креплений для лазера, фонаря и подстаканника.
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    Sige
  26. Жорж Помпиду Вчера, 22:01 Новый
    Надеюсь скоро сША оценят надежность российских ракет и ядерных боеголовок! angry
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    Жорж Помпиду
  27. tchoni Вчера, 22:22 Новый
    эту же статью уже переводили в рубрике "вооружение"... Что, новости кончились?
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    tchoni
    1. Curious Вчера, 23:22 Новый
      Просто она хорошо вписывается в концепцию сайта и нравится публике, зависающей в разделе "Новости". Вот ее, как раньше говорили, "по просьбе трудящихся" и повторили.
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      Curious
      1. пищак Сегодня, 04:23 Новый
        Тоже так подумал winked , уважаемые Tchoni и Curious, ведь уже был ранее всесторонне обсуждён более подробный пересказ статьи Кайла Мизоками smile
        "Эксперт" этот, довольно таки некомпетентный и поверхностный, исподтишка, меленько "похваливая", внедряет своим читателям "мыслишку-месседж" о том, что все достоинства нашего отечественного оружия, которые Мизоками не силах отрицать или замолчать, лишь варварски "скопированы" у американских, "общечеловеческих", образцов...я бы не обольщался кайловскими "похвалушками", после них нехорошее послевкусие-"осадочек остаётся" smile !
        hi
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        пищак
  28. Ураган70 Сегодня, 03:33 Новый
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: bouncyhunter
    Андрей , привет !

    Привет,Паша. hi
    Вчера была статья о новом Глоке...будет желание ознакомься с обсуждением...Макарову сто лет в четверг будет,и он уже морально устарел ,и модернизационный ресурс исчерпан. А вот Бердыш -машинка свежая(относительно) и ничем не уступающая глокам и кольтам. А мы все прототипами балуемся и меряемся у кого толще и длиннее:ПЛ,ПЯ,Гюрза,Викинг,Стриж и тд...

    Чем ПМ устарел и тем более морально? У него затвор из дерева? Или стреляет ядрами? Работает по одной схеме с иномарками, надежен(а статья именно о надежности), легок и мал, что вам, кумам, по именам себя называющим еще то надо? Вот боеприпас совершенствовать- это дело! Но повторяю- статья о признании лукавыми надежности наших пистолетов!
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    Ураган70
  29. пищак Сегодня, 04:10 Новый
    san4es,
    Думал, что напоследок, "Чак Норрис", в кураже, прямо в объектив "застрелит" видеокамеру winked ...
    Красивый пистолет Кольт 1911, после ПМ и револьвера ТОЗ-36 входит в троицу моих самых любимых "короткостволов" yes
    Позолоченный "Кольт" этого американца в опасности-в затворе, в окне для выброса гильз, от угла выреза под центрирующий выступ казённика ствола развивается неслабая трещина, что чревато разрушением при выстреле...
    hi
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    пищак
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