19:32 14 января
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Михаил Делягин: Либеральная верхушка уничтожает Россию в угоду Западу

Михаил Делягин: Либеральная верхушка уничтожает Россию в угоду Западу


В силу зависимости социально-экономического блока государства от уходящих глобальных спекулятивных монополий конфликт с Западом из-за организованного им нацистского переворота в Киеве и воссоединения с Крымом привел к формированию гибридного государства.

Внешняя, оборонная и во многом внутренняя политика переориентированы на суверенитет России и, соответственно, интересы народа. Социально-экономическая же политика «застряла» в 90-х и по нормам современного либерализма служит глобальным монополиям и их компрадорским прилипалам против народа.


Гибридность государства сложнее двоевластия, так как граница между системами ценностей проходит не только внутри структур, но и внутри личностей. Можно смеяться над патриотами, в паузах между речами о суверенитете воспевающими дачки в Финляндии, можно дивиться гордо идущим под санкции «офшорным аристократам», — но эти противоречия отражают реальность: граница между патриотизмом и либеральным предательством проходит внутри членов властной тусовки. Политический процесс пока заключается в движении этой границы: меньшинство уходят в либерализм, вычеркивая себя из России, большинство мучительно (поскольку это противоречит не только материальным интересам, но и социальным инстинктам 90-х) дрейфует к патриотизму.

Но время инерционного дрейфа заканчивается: либеральная социально-экономическая политика уже не грабит, а уничтожает Россию в интересах глобальных спекулянтов.

Ведь жизненно важное для них расширение зоны хаоса требует разрушения нашей страны.

Кроме того, для бизнеса кризис — это время, когда он перестает получать привычные доходы и ради прибыли вынужден сокращать издержки. А, поскольку самый сильный полевой командир продает нефть в разы дешевле самого слабого государства, сокращение издержек в отношении России требует замены государства стаями полевых командиров.

Поражение Клинтон ослабило реализующие эти стратегии структуры, но они никуда не исчезли, — и в России тоже.

Самая чудовищная ложь либералов — заимствованное из 90-х «нет денег» в то время, когда федеральный бюджет захлебывается от них: на 1 декабря его резервы составили 7,5 трлн.руб. С 2004 года, когда их начали копить, на них можно было уже построить новый мир, — не то что модернизировать страну.

Но у либералов другая задача: поддержка финансовых систем Запада в интересах глобальных монополий. Поэтому «заначка» (около 2,6 трлн.руб.) хранится в рублях, а остальное в виде Резервного фонда и основной части Фонда национального благосостояния по-прежнему выведено на Запад — на благо стран, развязавших против России пока холодную войну на уничтожение.

В регионах же и муниципалитетах организован чудовищный бюджетный кризис, уничтожающий социальную и производственную сферу как таковую (ибо вынужденный любой ценой найти деньги на выживание региона налоговик начинает относиться к предпринимательству по лагерному принципу «умри ты сегодня, а я завтра»).

Ситуация усугубляется фактическим запретом на развитие, выраженным в проценте по кредиту, превышающем рентабельность большинства отраслей, и отказе от ограничения финансовых спекуляций. Последнее необходимо для любой финансовой системы на уровне зрелости современной российской: не сделавшие это вовремя страны не имели шансов стать развитыми, так как направляемые на развитие деньги, как осенью 1992 года, убегали на спекулятивные рынки.

Либералы не могут ограничить финансовые спекуляции, так как служат глобальным финансовым спекулянтам (а их поставившие на Трампа глобальные противники не представлены в сформировавшемся «под крылом» Клинтона социально-экономическом блоке нашего государства). Кроме того, развитие колонии неприемлемо для глобальных монополий, так как может породить конкуренцию с ними.

Зато им нужна коррупция: коррупционеры не менее эффективно, чем либеральные власти, выводят из страны ее активы, превращая их в ресурс глобальных монополий. Поэтому антикоррупционные истерики сопровождаются смягчением наказания за коррупцию вплоть до возможности откупиться за выявленные взятки за счет невыявленных.

Квинтэссенция либеральной социально-экономической политики в итоге — даже не ограбление людей, а разрушение самой их жизни. По данным Росстата, 19.2 млн.чел. по итогам III квартала имеет доходы ниже прожиточного минимума, то есть медленно умирает, а регрессивное обложение доходов (по принципу «чем человек беднее, тем больше он должен платить») и административный террор вытеснили в «тень» до 30 млн. россиян.

Падение доходов и потребления усугубляется кредитной кабалой, коллекторским террором и ростом поборов, включая грабительское обложение недвижимости (которое увеличится в 5 раз за 4 года) и произвольный (разница в ставках Москвы и Санкт-Петербурга — 7,5 раз) «сбор на капремонт».

Демографический ущерб (не родившиеся и досрочно умершие с учетом миграции) либеральных реформ для России, по оценкам, выше последствий войны: 21,6 млн. чел. против 17 млн. (на 1946 год). А рождаемость во многом обеспечивается слабо интегрирующимися мигрантами, что разрушает общество.

Уничтожение образования либералами порождает отсутствие способных к труду людей и массовую неадекватность. Уничтожение здравоохранения ведет к росту смертности и падению трудоспособности.

Отчаяние и безысходность, в которые погружены целые регионы России, непредставимы для мегаполисов.

Кажущаяся глупость российских либералов вызвана коренным разрывом между целями, которые они вынуждены декларировать в силу своего положения в государстве, и реальными целями глобальных монополий, которым они служат.

В их поведении нет и предательства, как нет его в поведении Штирлица: у них иная идентичность, в которой они порой не могут признаться и сами себе. Вольно или невольно, их политика ведет Россию к обрушению в Смуту, которое может совпасть со срывом мира в глобальную депрессию.

Однако неумолимое движение к распаду глобального рынка и порождаемый им крах либеральной идеологии превращает привыкших к своей непогрешимости и безнаказанности либералов в куриц с отрубленными головами: они еще бегают и пачкают, но уже никого не могут склевать.

Сохранение гибридного характера нашего государства до момента срыва мира в глобальную депрессию означает его разрушение и погружение страны в новую Смуту, в которой Россия станет полем борьбы других цивилизаций, а русская цивилизация может погибнуть.

Единственный путь гарантированного выживания — возвращение государства на службу народу, то есть завершение не столько «Крымской», сколько русской весны.

В этом отношении консерватизм в эпоху постмодерна действительно стал прогрессивной революционной силой, а либерализм давно выродился в самую черную реакцию.

На практике овладение народа государством и тем самым его спасение из-под контроля глобальных монополий выражается в модернизации инфраструктуры, создающей новую страну на основе технологий завтрашнего дня. Для этого нужно ограничение коррупции, финансовых спекуляций и произвола монополий, сознательный протекционизм хотя бы на уровне Евросоюза, гарантирование прожиточного минимума, а затем растущих социальных стандартов, восстановление здравоохранения и образования, преодоление пенсионного кризиса и теневой экономики введением нормальной, прогрессивной шкалы обложения доходов.

Возвращение от либеральных реформ к нормальности требует нормализации государства — мозга и рук общества. Такая нормализация упрощается по мере углубления глобального кризиса, но он оставляет все меньше времени на жизненно необходимую подготовку к срыву в глобальную депрессию.
Автор: Михаил Делягин
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14642


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 132

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  1. ДэнСабака Сегодня, 06:56
    Ну, кто виноват - понятно.... А что по второму вопросу: что делать?....
    Опять, одно бла-бла-бла....
    ДэнСабака
    1. сибиралт Сегодня, 07:47
      Не будь Делягиных, Хазиных, Болдаревых мы бы значительно меньше знали правды о нашей либероидной экономике и методах управления ею. Или лучше слушать чубайсов и продажных "профессоров" ВШЭ? belay
      сибиралт
      1. ДэнСабака Сегодня, 08:00
        смотреть и слушать можно кого угодно...... и не важно кого , если в результате, одна говорильня и бездействие......
        ДэнСабака
        1. Гардамир Сегодня, 08:07
          одна говорильня и бездействие......
          А кто действовать будет?
          Гардамир
          1. ДэнСабака Сегодня, 08:46
            найдутся энтузиасты.... но сначала надо выработать задачу, а потом подбирать кадры для её решения.... может и я на что сгожусь....
            ДэнСабака
            1. Мой адрес Сегодня, 09:38
              Дэн!
              Прочитал ваши комментарии и понял, что вы мою язвительную заметку "Краткое пособие либералу" приняли всерьёз. У вас сплошное и бездоказательное "бла-бла-бла", в чём вы обвиняете других. Надеюсь, что это просто ваши заблуждения, но не осознанная позиция. Ну и, как обычно, анекдот:
              Дорогие буржуины! Очень неумных, которых мало, у нас много! Продам всероссийскую базу лохов! Ваш С.Мавроди из МММ.
              Мой адрес
            2. vasya.pupkin Сегодня, 13:14
              Цитата: ДэнСабака
              найдутся энтузиасты.... но сначала надо выработать задачу, а потом подбирать кадры для её решения.... может и я на что сгожусь....

              Что-то мне подсказывает,что такие диванные "энтузиасты",вряд ли на,что-то "сгодятся",а только как Гапон,других толкают на барикады. "Опять бла-бла-бла...
              vasya.pupkin
        2. Оверлок Сегодня, 15:06
          а кто им дает действовать?ВВП?
          Оверлок
      2. Ольгович Сегодня, 13:16
        Цитата: сибиралт
        Не будь Делягиных, Хазиных, Болдаревых мы бы значительно меньше знали правды о нашей либероидной экономике

        Вы не в курсе, что этот "экономист"-один из создателей этой самой экономики?
        Он -многолетний консультант ЕБН, Немцова и Касьянова. yes
        Ольгович
    2. Stas157 Сегодня, 08:15
      Цитата: ДэнСабака
      Ну, кто виноват - понятно.... А что по второму вопросу: что делать?....
      Опять, одно бла-бла-бла....

      Это же очевидно! Самое простое, что сей час можно сделать, это проголосовать за народного кандидата Грудинина. Иначе так и останется либеральная кодла, которая на словах мимикрирует под патриотов.
      Очень хорошая статья. Сложные вещи, гибридные процессы (вроде патриоты, а вроде наоборот), показаны на пальцах. Выявлены причины такой двойственной ситуации. Именно давление Запада заставляет власть проводить, как бы патриотическую политику и обращать внимание на народ. Если бы не было этого давления, то нашей элите не нужно было бы в этом даже притворяться.
      Stas157
      1. ДэнСабака Сегодня, 08:45
        а чем миллионер Грудинин, скакафший из партии в партию, отличается от других?
        ДэнСабака
        1. Stas157 Сегодня, 09:31
          Разве коммунист должен быть нищим? Отдав свой голос за Грудинина, вы даёте стране шанс встать на новые рельсы. И зря вы коммунистов к сортам ЕдРа приравниваете. У коммунистов в современной России не было ни какой власти, а поэтому им в принципе нельзя пока что то предъявить.
          Голосуя за Грудинина вы голосуете прежде всего за идею левого толка и против либералов во власти. Или же вы хотите оставить все, как есть?
          Stas157
          1. Boris55 Сегодня, 09:51
            Цитата: Stas157
            Голосуя за Грудинина вы голосуете прежде всего за идею

            Идея то может и хорошая, да вот исполнение, по научному - калл. Напомню - КПРФ, именно от этой паритт выдвигается Грудилин, является наследницей КПСС устроивший нам весёлые 90-е. Есть тот, кто по ним соскучился? Лично у меня нет ни какого желания опять с мышами за корочку хлеба воевать...
            "...Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал сумму зарубежных активов бизнесмена Павла Грудинина, являющегося кандидатом в президенты России от партии КПРФ. По словам лидера либерал-демократов, на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей...."
            https://iz.ru/694796/2018-01-12/zhirinovskii-nazv
            al-summu-zarubezhnykh-aktivov-grudinina
            Boris55
            1. Правда Сегодня, 10:13
              Цитата: Boris55
              Напомню - КПРФ, именно от этой паритт выдвигается Грудилин, является наследницей КПСС устроивший нам весёлые 90-е. Есть тот, кто по ним соскучился?

              Напомню и я Вам : нынешнего президента за ручку привёл ельцын. Есть тот, кто по нему скучает?
              Правда
              1. Boris55 Сегодня, 10:19
                Цитата: Правда
                Напомню и я Вам : нынешнего президента за ручку привёл ельцын.

                Напомню и вам я вопли дочки Ельцина: " Ах, мы ни того поставили!"
                Boris55
                1. Boris55 Сегодня, 13:18
                  Ещё в дополнение для наглядности. И где он и где Путин?
                  Boris55
            2. Альф Сегодня, 10:29
              Цитата: Boris55
              "...Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал сумму зарубежных активов бизнесмена Павла Грудинина, являющегося кандидатом в президенты России от партии КПРФ. По словам лидера либерал-демократов, на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей...."

              А доказательства он привел ? Или в духе самого жирика-проорал с трибуны, назвал всех ворами и т.д. Кстати, а самого жирика никто не проверял ?
              Альф
              1. Boris55 Сегодня, 10:35
                Цитата: Альф
                Кстати, а самого жирика никто не проверял ?

                А что, есть подозрение? laughing
                Boris55
                1. Альф Сегодня, 10:53
                  Цитата: Boris55
                  Цитата: Альф
                  Кстати, а самого жирика никто не проверял ?

                  А что, есть подозрение? laughing

                  Вот если ВСЮ нашу верховную шушеру, включая и вована и димана, проверить на предмет счетов ТАМ, интересно, хоть один бессребренник найдется ?
                  Альф
                  1. виктор н Сегодня, 14:58
                    ТАМ счета ТЕХ постоянно проверяют. И если бы что-то было - вой бы стоял неимоверный.
                    виктор н
            3. Тамагон Сегодня, 10:32
              Вот я не понимаю, зачем распространять явную заведомую ложь, сказали же - В справке написано: ценных бумаг 200 шт. номинальная стоимость 13.9млн, всех а не каждой!!!!
              Тамагон
              1. Голован Джек Сегодня, 10:50
                Цитата: Тамагон
                В справке написано: ценных бумаг 200 шт. номинальная стоимость 13.9млн, всех а не каждой!!!!

                А кто-то тут не умеет читать... И считать, походу, тоже...

                Что видим:
                200 шт. по 12 707 981.80
                200 шт. по 12 477 838.20
                200 шт. по 400 069.80.
                Все вместе - на сумму около 7 500 000 000 рублей... Карл!!
                Также кандидат уведомил о том, что хранит 600 ценных бумаг в кредитной организации Liechtensteinische Landesbank, их общая стоимость составляет 7,5 млрд. рублей

                Ссылка на статью от ЦИК РФ:
                 Читаем. Втыкаем, наконец

                Цитата: Тамагон
                Он в долларах даже не миллионер, 37 млн. руб. нашли олигарха!!!

                Щаззз laughing
                Голован Джек
                1. Тамагон Сегодня, 11:48
                  МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко утверждает, что у кандидата коммунистов на выборах президента РФ Павла Грудинина не было ценных бумаг на сумму 7,5 млрд рублей, их общая стоимость составляла 37 млн рублей.
                  По его словам, в ряде СМИ "неверно интерпретировали представленную Грудининым в ЦИК информацию".
                  "Нет никаких 7,5 млрд [рублей]. На трех счетах у него было порядка 35 млн рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 млн, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 млрд", - пояснил коммунист.
                  "У него 37 млн рублей, вложенных в иностранные банки в период с января по декабрь 2017 года для лечения родственников. [Средства] были переведены в ценные бумаги, и все они равняются 37 млн, а не каждая", - заявил Ющенко. При этом он вновь подтвердил, что Грудинин открыл зарубежные счета в январе 2017 года, то есть после выборов в Госдуму 2016 года.
                  Как сообщалось ранее со ссылкой на поступившее в Центризбирком уточнение сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.
                  http://tass.ru/politika/4871836
                  Тамагон
            4. To be or not to be Сегодня, 10:50
              Про то как работают агитаторы и пропагандисты за Грудинина..
              Зашел на сайт сторонников Болдырева. Что там творится.ну .как удержаться - брякнул слов СЕМЬ..
              И тут же удосужился их внимания..
              "Единомышленники Юрия Болдырева

              Доступ заблокирован – вам здесь больше не рады...
              Вам закрыли доступ к группе Единомышленники Юрия Болдырева.."
              Спасибо за разъяснения!Я не сторонник скрытых капиталистов и шулеров от политики
              (Осенью 1993 года стал одним из создателей избирательного объединения «Явлинский—Болдырев—Лукин» (затем партия «Яблоко»), но 1 сентября 1995 года вышел из этого объединения в связи с конфликтами..)
              Комментировать тут нечего .
              Полная свобода слова .мнений.. и через 500 дней после их прихода к власти ... полный социализм...и .как всегда ....огромная ..ж.. яма laughing
              To be or not to be
            5. Stas157 Сегодня, 10:52
              Цитата: Boris55
              По словам лидера либерал-демократов, на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей...."

              Так пусть посадят раз в этом преступление! Очевидно эти деньги Грудинин заработал, как коммерсант. Его сложно упрекнуть в том, что он кормится от власти, как нынешние чиновники и олигархи!
              Знаете,мои предки по отцовской линии были очень зажиточными. Мельница, табун лошадей, водочный магазин. Пришла Советская власть в деревню, мой прадед добровольно отдал все богатства народной власти, и стал коммунистом. А, мой дед, коммунист, воевал в ВОВ, а после был начальником. И никто был не обижен, не репрессирован. Зачем же сей час, крепкому хозяину. и удачному коммерсанту, не запачканному связями с воровской властью, предъявлять то, что он хорошо зарабатывает? А как иначе то! На паперти надо стоять?
              Stas157
              1. Boris55 Сегодня, 11:03
                Цитата: Stas157
                А, мой дед, коммунист,

                Те коммунисты состояли в партии которая называлась ВКП(б). Не забывайте это и не путайте его с теми кто развалил страну, наследником которой является КПРФ. Повторю ещё раз, КПРФ - наследник поздней КПСС. КПРФ ни какого отношения к ВКП(б) не имеет.
                Ответ на вопрос "Что делать?" найдёте в трилогии про Максима.
                Boris55
            6. Monster_Fat Сегодня, 10:53
              Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал сумму зарубежных активов бизнесмена Павла Грудинина, являющегося кандидатом в президенты России от партии КПРФ. По словам лидера либерал-демократов, на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей...."


              А что "плохого" в том, что человек делает себе "заначки" на "черный день"? Каждый должен смотреть вперед и должен понимать то, что наступит старость когда сил зарабатывать уже не будет и надо просто поддерживать нормальное существование и кроме того не надо забывать о болячках, которые в старости просто сваливаются на человека и которые надо лечить чтобы не сдохнуть раньше времени и не быть обузой для окружающих. Кстати, у Грудинина два пакета облигаций примерно равной стоимости -по чуть больше 12,5-11-5 млн рублей. Если перевести это в валюту то получится примерно 350-360 тыс евро-это просто мизер-обычная "заначка" на "черный день" среднестатистического бизнесмена. Причем самая маленькая, обычно "заначивают" от 500000 евро или долларов -на "карманные и не запланированные расходы". Тоже нашли мне "миллионера", самим-то не смешно? Или для вас "идеальным" народным избранником должет быть кто-то работающий на заводе за 15000 рублей в месяц, проживающий в коммунальной неприватизированной квартире, закредитованный на 25 лет вперед и пр.? Или еще лучше -бомж с помойки-чем не "идеальный" кандидат? Да, точно-выберите себе бомжа в президенты, как раз будет на кого равняться, с кого пример брать, раз умные и успешные не "подходят".... laughing
              Monster_Fat
              1. Голован Джек Сегодня, 11:02
                Цитата: Monster_Fat
                Кстати, у Грудинина два пакета облигаций примерно равной стоимости -по чуть больше 12,5-11-5 млн рублей. Если перевести это в валюту то получится примерно 350-360 тыс евро-это просто мизер-обычная "заначка" на "черный день" среднестатистического бизнесмена. Причем самая маленькая

                Это вам кажется...
                Чуть выше ссылку дал на РГ.
                Так 7.5 лярда (рублей)... Карл laughing
                Читайте, самообразовывайтесь yes
                Голован Джек
                1. Комментарий был удален.
                  1. Голован Джек Сегодня, 11:20
                    Цитата: Monster_Fat
                    а как вы насчитали 7,5 млрд. рублей

                    А это не я насчитал. По ссылочке-то сходите, не ленитесь wink
                    Цитата: ЦИК: Грудинин закрыл счета в иностранных банках к моменту регистрации
                    Также кандидат уведомил о том, что хранит 600 ценных бумаг в кредитной организации Liechtensteinische Landesbank, их общая стоимость составляет 7,5 млрд. рублей

                     Ссылочка

                    Цитата: Monster_Fat
                    у меня почему-то больше примерно 25,5 млн никак не получается,..

                    Кто-то тут не умеет считать... я уже троих таких увидел за утро - это вы, Stas157 и еще один, мне незнакомый...
                    Однако, тенденция (с) laughing
                    Голован Джек
                    1. Тамагон Сегодня, 12:10
                      Вот вам еще ссылка: https://youtu.be/eb6-FfbwaEo
                      Тамагон
                2. Monster_Fat Сегодня, 11:29
                  А-а...ну если это стоимость одной бумаги... тогда да, 7,5 млрд получается, мне еще странным показалось-"евро" облигации имеют обычный номинал 200 тыс евро. Кстати -российские имеют номинал 250 тыс долларов.. Но все равно, почему человек имеющий деньги (он же вроде их сам указал) не может быть кандидатом?
                  Monster_Fat
                  1. Голован Джек Сегодня, 11:33
                    Цитата: Monster_Fat
                    Но все равно, почему человек имеющий деньги (он же вроде их сам указал) не может быть кандидатом?

                    Почему - не может?
                    Он уже "есть кандидат".
                    Только вот непонятно - откуда дровишки? recourse
                    В той же статье:
                    28 декабря Грудинин подал сведения о своих доходах за шесть лет и доходах своей супруги. Так, его доходы составили 157 413 983,26 руб. - это зарплата в ЗАО "Совхоз имени Ленина", премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов)

                    Делим 157 млн. на 6 (лет) - получаем примерно 26 млн. в год.
                    Делим 7.5 млрд. на 26 млн., получаем, что это заработок Грудинина за 260+ лет belay
                    Столько не живут laughing
                    Голован Джек
                    1. Monster_Fat Сегодня, 11:46
                      А, действительно-откуда "дровишки".... Гм....тогда получается все эти "успешности" сего господина очень напоминают "мойку" Мельниченко.... wink
                      Monster_Fat
                      1. Голован Джек Сегодня, 11:49
                        Цитата: Monster_Fat
                        А, действительно-откуда "дровишки"

                        Все еще забавнее...
                        Тут некто Ющенко утверждает, что "РГ ошиблась", и денег всего 37 млн. каких-то.
                        Цирк с конями... РГ - официальный рупор, тащем-та... коль ошиблась - обязана опровержение дать.
                        Занимаем места, запасаемся семечками... скушно, походу, не будет fellow
                        Голован Джек
            7. Тамагон Сегодня, 11:40
              МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко утверждает, что у кандидата коммунистов на выборах президента РФ Павла Грудинина не было ценных бумаг на сумму 7,5 млрд рублей, их общая стоимость составляла 37 млн рублей.

              По его словам, в ряде СМИ "неверно интерпретировали представленную Грудининым в ЦИК информацию".

              "Нет никаких 7,5 млрд [рублей]. На трех счетах у него было порядка 35 млн рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 млн, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 млрд", - пояснил коммунист.

              "У него 37 млн рублей, вложенных в иностранные банки в период с января по декабрь 2017 года для лечения родственников. [Средства] были переведены в ценные бумаги, и все они равняются 37 млн, а не каждая", - заявил Ющенко. При этом он вновь подтвердил, что Грудинин открыл зарубежные счета в январе 2017 года, то есть после выборов в Госдуму 2016 года.

              Как сообщалось ранее со ссылкой на поступившее в Центризбирком уточнение сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.

              http://tass.ru/politika/4871836
              Тамагон
              1. Голован Джек Сегодня, 11:46
                Цитата: Тамагон
                По его словам...

                Это ключевая фраза.
                Российская газета - издание Правительства Российской Федерации, официальный публикатор документов

                Если РГ "ошиблась", она обязана дать опровержение.
                Ждем-с wink
                Голован Джек
            8. faiver Сегодня, 13:04
              ну веселые 90ые нам устроил гайдар с ельциным а не кпсс...
              faiver
          2. rait Сегодня, 12:32
            И зря вы коммунистов к сортам ЕдРа приравниваете.


            Это не мы,а они сами себя приравнивают на чтении законопроектов. Все партии голосуют как одна даже за самые госдуровские законы.
            rait
        2. Комментарий был удален.
        3. Тамагон Сегодня, 10:27
          Он в долларах даже не миллионер, 37 млн. руб. нашли олигарха!!!
          Тамагон
          1. Stas157 Сегодня, 11:05
            Цитата: Тамагон
            Он в долларах даже не миллионер, 37 млн. руб. нашли олигарха!!!

            Если для государственного чиновника Улюкаева 2 миллиона долларов была пыль. То у частника, коммерсанта Грудинина 0,5 миллиона долларов несметные богатства? У нас гос чиновники в месяц! официально больше зарабатывают! Бонусы и зарплаты. Посчитайте у Сечина, Грефа, Миллера, Костина... да даже у начальника Почты России, где работают за бесплатно нищие почтальонши.
            Stas157
            1. Комментарий был удален.
            2. Тамагон Сегодня, 11:43
              Согласен с Вами, я писал для тех кто распространяет враньё про олигарха миллиардера!
              Тамагон
          2. Reptiloid Сегодня, 11:19
            Уже были председатели наверху!Уже КПРФ переуступала голоса! Уже были обещания новых молочных рек и кисельных берегов после разоблачений предыдущей власти!!!!!!! Дальше разоблачений и охаиваний не пошло!
            Грудинин----- такая же самопиар компания, как были раньше: Хрущёв, Горбачёв, Ельцин.
            Вспомните, как клинтониха боролась против избрания Путина!
            Либералы во власти РФ-----это как опухоль, которую надо не вырывать, а постепенно, постепенно, постепенно...
            Reptiloid
          3. Голован Джек Сегодня, 11:23
            Цитата: Тамагон
            Он в долларах даже не миллионер...

            Цитата: Stas157
            У нас гос чиновники в месяц! официально больше зарабатывают

            Как трогательно crying
            Голован Джек
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:08
    Для этого нужно ограничение коррупции, финансовых спекуляций и произвола монополий, сознательный протекционизм хотя бы на уровне Евросоюза, гарантирование прожиточного минимума, а затем растущих социальных стандартов, восстановление здравоохранения и образования, преодоление пенсионного кризиса и теневой экономики введением нормальной, прогрессивной шкалы обложения доходов.

    Главный вопрос кто это будет делать,кто сможет воплотить это в жизнь??? what
    ВВП?...не смешите мои тапки...может ЕДРОСЫ...утопия.
    Может ГРУДИНИН отдыхающий куршавелисто в ГЕРМАНИИ? smile я уж не говорю о СОБЧАК вот вот готовой уже засунуть в себя куринную грудинку в одно место на паперти церкви.
    У меня такое ощущение что страна в политическом плане барахтается в болотной топи и не знает в какую сторону выбираться.
    Под ногами нет опоры ...ухватиться не за что...куда выбираться what
    Нет никаких долгосрочных и понятных целей государства для простых граждан...туман ...синий туман...похож на обман.
    Тот же ЛЕХА
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:16
      .туман ...синий туман...похож на обман.

      hi ! Вот как! Что так пессимистически, хотя и есть к этому предпосылки:Новый-Старый Год, Рождество и т.д. Всё это объяснимо.
      Полагаю, что управлять таким государством, с такими площадями не одно и то же что в Брюсселе, Монако, где государство определяется двумя, тремя улицами. Давайте вместе прилагать усилия, для улучшения нашей же жизнеобеспеченности. drinks
      a.s.zzz888
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
        Давайте вместе прилагать усилия, для улучшения нашей же жизнеобеспеченности. drinks

        smile Давайте...стараюсь делать это в меру своих возможностей.

        А как это говорят я пессимист опирающийся на автомат КАЛАШНИКОВА...
        если серьезно ...меня бесит то что все то что мы рядовые граждане делаем для своей страны в один миг уничтожает какой нибудь прохиндей-жулик состоящий на службе государства имеющий деньги ...власть...влияние и т.д.обнуляя все достижения народа...какой смысл тогда поддерживать такую власть what
        Тот же ЛЕХА
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
          Прекрасно понимаю Ваше состояние. Меня так же не устраивают многие моменты но, прошу извинить за банальный пост, под лежащий камень вода не течёт. Живы будем не умрём! yes
          a.s.zzz888
          1. Гардамир Сегодня, 08:20
            под лежащий камень
            к революции призываете? Или народ пусть работает, а Шувалов собачек на стрижку на самолётах возит?
            Гардамир
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
              под лежащий камень
              к революции призываете? Или народ пусть работает, а Шувалов собачек на стрижку на самолётах возит?

              А где вы видите призывы "к революции"? И насчёт "Шувалова" я могу вам привести тысячи примеров. И что из того?!
              a.s.zzz888
        2. лысова Сегодня, 07:41
          С праздником Алексей. Нормально сказал, в точку, та же фигня - бесит. Но если начнётся у нас бардак - это ж... . Время тяжёлое - ведь война идёт.
          лысова
        3. Лелёк Сегодня, 09:39
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          .какой смысл тогда поддерживать такую власть

          hi
          Мммдя. Перебрали вчера. Теперь по сути: считаете, что нынешнюю власть не надо поддерживать - не поддерживайте и переходите в стан Чубайсов, Собчаков, Гозманов, Навальных, Рыжковых и пр.. У нынешней власти куча врагов открытых и скрытых, внешних и внутренних, и переход в их стан ещё одного человека будущее не изменит. А вот поддержка власти словом и делом даже одного человека может изменить многое. Это моё личное мнение и я на стороне нынешней власти (хоть и много проколов ею совершено). soldier
          Лелёк
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:57
            не поддерживайте и переходите в стан Чубайсов, Собчаков, Гозманов, Навальных, Рыжковых и пр..

            belay Ничего лучше предложить не можете?
            Нынешняя власть это смычка государства и олигархов ...как я могу это поддерживать...я не сторонник революций и бунтов...но и не сторонник садомазохизма где все определяется интересами крупного финансового капитала и госмонополий типа ГАЗПРОМА и РЖД а не интересами рядовых граждан.
            Неужели вам не понятно после выступления СОБЯНИНА что власть в лице таких людей будет ломать глубинку которая и так дышит на ладан.
            Тот же ЛЕХА
            1. To be or not to be Сегодня, 10:40
              Вы правильно говорите .что в России КАПИТАЛИЗМ !
              Как Вы его предлагаете заменить на социализм?каким Макаром . ?
              Перестройкой и новым мышлением ? Или Через революцию и Всю власть советам Это уже было в истории России
              Да и отдадут нью "российские" капиталисты власть и частную собственность ????
              Запад разбудил своих спящих в РФ и даже тех кто был в анабиозе..
              За работу " товарищи". ПОДЪЕМ ! Цель не Путин и его олигархи -Цель развал России.
              Давайте помогайте западу..
              To be or not to be
          2. народник Сегодня, 10:09
            Лелёк
            Это моё личное мнение и я на стороне нынешней власти (хоть и много проколов ею совершено). soldier

            Властью совершено много не проколов, а стратегических провалов и только сопротивление народа остановило власть от ещё больших безумств.
            народник
            1. Лелёк Сегодня, 13:51
              Цитата: народник
              Властью совершено много не проколов, а стратегических провалов и только сопротивление народа остановило власть от ещё больших безумств.

              hi
              Правильно. Так и должно быть там, где государственных менеджеров выбирает народ. Но ведь эта самая "власть" состоит из людей с их сильными и слабыми сторонами. Вот здесь то и должен избиратель взвесить все "за" и "против" прежде, чем поставить галочку в бюллетене. Но, если уж поставил, то не вини вездесущего "Васю", что чаяния твои накрылись тазиком. yes
              Лелёк
          3. faiver Сегодня, 13:12
            проколов? около трети госбюджета разворовывается именно власть имущими с помощью родственничков или иных третьих лиц через подставные фирмы, без содействия власть имущих это невозможно сделать, у всех чинарей жены, дети и племянники гении бизнеса, тьфу...
            faiver
      2. Гардамир Сегодня, 08:18
        управлять таким государством, с такими площадями не одно и то же
        странно а все прошлые правители правили и не жаловались, а этим грести тяжело.
        Давайте вместе прилагать усилия, для улучшения нашей же жизнеобеспеченности.
        что-то в конце 80х начале 90х нам другие слова говорили. А как страну разграбили, так теперь давайте улучшим. Я им не даю вывести деньги из Америки?
        Гардамир
    2. Alber Сегодня, 07:42
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Для этого нужно ограничение коррупции, финансовых спекуляций и произвола монополий, сознательный протекционизм хотя бы на уровне Евросоюза, гарантирование прожиточного минимума, а затем растущих социальных стандартов, восстановление здравоохранения и образования, преодоление пенсионного кризиса и теневой экономики введением нормальной, прогрессивной шкалы обложения доходов.

      Главный вопрос кто это будет делать,кто сможет воплотить это в жизнь??? what
      ВВП?...не смешите мои тапки...может ЕДРОСЫ...утопия.
      Может ГРУДИНИН отдыхающий куршавелисто в ГЕРМАНИИ? smile я уж не говорю о СОБЧАК вот вот готовой уже засунуть в себя куринную грудинку в одно место на паперти церкви.
      У меня такое ощущение что страна в политическом плане барахтается в болотной топи и не знает в какую сторону выбираться.
      Под ногами нет опоры ...ухватиться не за что...куда выбираться what
      Нет никаких долгосрочных и понятных целей государства для простых граждан...туман ...синий туман...похож на обман.

      Оттож... сплошное фуфло и лапша отовсюду! некому верить если честно
      Alber
      1. народник Сегодня, 09:52
        Тот же ЛЕХА
        Под ногами нет опоры ...ухватиться не за что...куда выбираться
        Нет никаких долгосрочных и понятных целей государства для простых граждан...туман ...синий туман...похож на обман.

        Alber
        Оттож... сплошное фуфло и лапша отовсюду! некому верить если честно

        Почему же некому верить?
        Вот перед Вами отличная статья Михаила Делягина. Всё в этой статье правильно. Вчера была хорошая статья Сергея Глазьева, и статья «Как Россия финансирует своих врагов». В комментариях к статье Глазьева уважаемым стропорезом была размещена программа Павла Грудинина «20 шагов...». Во всём вполне можно разобраться. Тогда не надо будет верить, а достаточно будет знать положение, действующие силы, их цели и интересы.
        народник
        1. faiver Сегодня, 13:13
          что то не верю я этому колхознику-спекулянту...
          faiver
    3. Гардамир Сегодня, 08:15
      Может ГРУДИНИН отдыхающий куршавелисто в ГЕРМАНИИ?
      А вы хотите кочегара дядю Пашу, который с похмелья ошибся дверьми, зашёл в Кремль и сказал: "я тут главный" Вы ведь терпите Путина с Шуваловым, Медведева с Дворковичем, А Грудинина, у которого в отличии от Путина есть реальный план видеть не хотите.
      И потом что ждать от правителей в стране, если уже здесь на сайте сами администраторы и модераторы правил не соблюдают. Ответьте почему тролль голован ещё 31 декабря был полковник в иерархии сайта, а уже 4 января генерал-полковник?
      Гардамир
    4. Vvol Сегодня, 09:00
      Главный вопрос кто это будет делать,кто сможет воплотить это в жизнь??? what

      Кто, кто... Вот, Вы и сами ответили на этот вопрос - осталось только сформулировать итог нашего нынешнего "болота". Через Смуту, через новую Катастрофу только и можно будет перевести страну на более нормальный путь. Текущая же власть, как не надейся на лучшее, и сколько бы она сама не понимала, что страну уже который год лихорадит - уже не раз демонстрировала, что на радикальные решения, равно как и на добровольное предоставление своего места другим, не решится! Просто, будет тянуть время до последнего, доведя страну до катастрофы. Ну, ужесточит режим еще больше, под лозунгами сохранения внутренней стабильности, ну бросят в тюрьмы еще сколько-то человек за "экстремистские" репосты в соцсетях, реально поломав многим людям судьбы - только толку от этого, если "управлять" экономикой останутся все те же персоналии или же их "преемники" (а, следовательно, и социальная сфера продолжит ужиматься на голодном пайке)?! Это лишь продлит агонию - не больше. А дальше - просто свои же и скинут нынешнюю власть, чтобы отстранить от кормушки лишних едоков. Ну, ведут в коридоры власти несколько представителей т.н. "несистемной оппозиции", а за спинами всего этого будут приплясывать олигархи, а то и сами некоторые из них займут начальственные кресла - вот вам и гос.переворот. Только толку, если в качестве социально-экономической "программы" у "прогрессивных демократических сил" будет все тот же либерализм образца Гайдара и Чубайса, и все та же политика коррупционного грабежа страны навынос? Плюс, еще, небось, забросят все нынешние "великодержавные" хотелки, и бросятся просить прощения у "дорогих западных партнеров" за Крым, за "агрессию" на Донбассе, за "имперскую политику" и "потрясание оружием"... Т.е., что-то еще должно произойти такое, чтобы и эти у власти не устояли what - и при этом страна раньше того не погибла request ... Т.е., без новых Минина и Пожарского здесь не обойтись. request Как всегда: пока не разобьемся в кровь - за дело никто не возьмётся! Один вопрос: какой ценой только нам дастся этот период между обрушением прежнего государства и повторением подвига Минина и Пожарского?! crying
      Vvol
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:09
    Красиво говорит автор, и даже порой правильно. Но стронется ли с места, и пойдёт-ли в нужном направлении эта махина под названием государство - вопрос риторический. request
    a.s.zzz888
    1. Гардамир Сегодня, 08:23
      А зачем её трогать? правительством довольны. Поневоле вспомнишь перестроечный анекдот, мы стали жить лучше сказали президент и правительство. Я рад за вас сказал Народ.
      Гардамир
  4. лысова Сегодня, 07:28
    Если сейчас в России, тем более перед выборами, начнётся разного рода смуты, чего и добиваются противники России - Россия на долгие годы накроется медным тазом. Самое верное, уважаете или нет, поддержать, или хотя бы не мешать, политическому курсу нынешней власти. Вы прекрасно понимаете - если Запад и штаты не устраивают процессы протекающие в России - значит верной дорогой идём. И только наивный будет считать, что эта дорога асфальтирована.
    лысова
    1. Гардамир Сегодня, 08:24
      политическому курсу нынешней власти.
      А политический курс у них либерально-компрадорский и другого они не признают.
      Гардамир
    2. Stas157 Сегодня, 09:02
      Цитата: лысова
      Вы прекрасно понимаете - если Запад и штаты не устраивают процессы протекающие в России - значит верной дорогой идём. .

      Устал банальный вопрос запутенцам и едросам задавать - Вы зачем все время на Запад ориетрируетесь? Какая нам разница что хочет или не хочет Запад, ведь главное, то чего хотим мы. Что вы с этим Западом носитесь, как с писанной торбой, дескать Запад у них во всем виноват!
      На Украине, вследствии отсутствия другой мотивации, народ запугивают Россией и Путиным. А, в России, вследствии отсутствия других аргументов - пугают лихими 90-ми, и Западом. Из положительных аргументов остаётся только лозунг: "За стабильность!". Реальными же достижениями сложно похвастать.
      Да! Тот конь на переправе, которого не меняют уже не одно десятилетие, скоро состарится и сдохнет.
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 09:26
        Цитата: Stas157
        Реальными же достижениями сложно похвастать

        А вы их хотите видеть?Вы живёте с широко закрытыми глазами или просто не хотите видеть достижений!Ну в прочем я вас понимаю laughing
        Вас Влад
        1. Stas157 Сегодня, 09:41
          Цитата: Вас Влад

          Вы живёте с широко закрытыми глазами или просто не хотите видеть достижений!

          Если перед тобой тролль, то он обязательно перейдет на личности и даст персональную оценку! Правда?
          А вы можете перечислить эти достижения? Все эти достижения только перед нищими 90-ми! А, если сравнивать с передовыми странами мира, с СССР, то достижениями уже не являются.
          Stas157
          1. Вас Влад Сегодня, 09:46
            Цитата: Stas157
            Если перед тобой тролль, то он обязательно перейдет на личности! Правда?

            Это что мода такая сейчас,когда не чего сказать сразу тролль laughing Стас да я перед вами уже раз пять картину достижений раскладывал(надоело бисер метать),а вы тут ту же песню поёте(заказ?),так кто из нас тролль?
            Вас Влад
            1. Stas157 Сегодня, 09:54
              Цитата: Вас Влад
              Стас да я перед вами уже раз пять картину достижений раскладывал(надоело бисер метать)

              Правильно. Не раскладывайте - получите очередной провал.
              Stas157
              1. Вас Влад Сегодня, 10:00
                Цитата: Stas157
                Правильно.

                Да какой провал laughing Не смешите laughing ,а в ответ молчание request
                Умный человек сопоставит как он жил раньше до Путина ВВ и как он сейчас живёт!
                И вся лапша с ушей сползёт..
                Но вы то наверно последний хрен с морковкой доедаете crying Ой бяда жить то как трудно стало..
                Вас Влад
      2. Голован Джек Сегодня, 09:35
        Цитата: Stas157
        Какая нам разница что хочет или не хочет Запад, ведь главное, то чего хотим мы

        Stas157, браво!!! laughing good laughing
        Действительно, что там какой-то запад... ВЫ - ВОТ ГЛАВНОЕ.
        А вы, надо понимать - это Вы лично, stas, Стропорез... ну, и еще с пяток персонажей, так? wink
        Голован Джек
        1. Stas157 Сегодня, 09:50
          Цитата: Голован Джек
          Действительно, что там какой-то запад... ВЫ - ВОТ ГЛАВНОЕ.
          А вы, надо понимать - это Вы лично, stas, Стропорез... ну, и еще с пяток персонажей, так?

          Нет не так. Я имел ввиду, что не нужно все время ориентироваться на Запад и вести от этого свою политику. Ориентироваться нужно на то, чего хотим мы. А, мнения у нас могут быть разные.
          Stas157
          1. Голован Джек Сегодня, 10:38
            Цитата: Stas157
            Я имел ввиду, что не нужно все время ориентироваться на Запад

            Кто, по-вашему, "ориентируется на Запад"?
            Подсказываю: вот это:
            Цитата: лысова
            ... если Запад и штаты не устраивают процессы протекающие в России - значит верной дорогой идём

            - ни в коей мере не означает какого-то "ориентирования" request
            Ну, конечно, если с логикой проблем нет wink
            А отвечали вы именно на это... вот странно, да?
            Голован Джек
            1. Stas157 Сегодня, 11:19
              Цитата: Голован Джек
              ни в коей мере не означает какого-то "ориентирования"

              А что же интересно означает?
              Это общая тенденция всех Запутенцев пугать всех Западом. А позицию "за Путина!" оправдывать тем, что Запад против. Не надо выискивать в моем сообщении частности, я не только отвечал Лысовой(не знаю Лысова это женщина или мужчина, фамилия женская, а фотка мужика), но и писал это про всех Запутинцев, как об общем явлении.
              Stas157
              1. Голован Джек Сегодня, 11:29
                Цитата: Stas157
                А что же интересно означает?

                Ничего, кроме сказанного yes
                Цитата: Stas157
                Это общая тенденция всех Запутенцев пугать всех Западом

                Кто вас пугает? Конкретно в той фразе, к которой вы прицепились?
                Никто вас там не пугает.
                Или вы того... по жизни запуганный такой? wink
                Цитата: Stas157
                писал это про всех Запутинцев...

                Ну да, ну да... оправдываться будедт в мили..., тьфу, полиции. Когда в нее попадете.
                Голован Джек
                1. Stas157 Сегодня, 11:45
                  Цитата: Голован Джек
                  Ничего, кроме сказанного

                  Да вы ничего и не сказали, кроме фразы отрицания
                  Цитата: Голован Джек
                  - ни в коей мере не означает какого-то "ориентирования"
                  А где же утверждение, что оно на самом деле означает, если в самом комментарии Лысова содержится ссылка на пресловутый Запад?
                  Цитата: Голован Джек
                  Кто вас пугает? Конкретно в той фразе, к которой вы прицепились?
                  Никто вас там не пугает.
                  Или вы того... по жизни запуганный такой?

                  Цитата: Голован Джек
                  Ну да, ну да... оправдываться будедт в мили..., тьфу, полиции.

                  Голован в своем амплуа? Набор ничего не значащих фраз, и переход на личности! Да как вы вдруг генерал-полковником стали? Колитесь, здесь многим интересно! То банили нещадно, то вдруг из грязи в князи! Как вы это провернули?)) Ведь сама система автоматически не может перескочить через несколько званий.
                  Stas157
                  1. Голован Джек Сегодня, 12:31
                    Так... троллятиной не просто пахнет, а уже смердит...
                    Исходная фраза
                    Цитата: лысова
                    если Запад и штаты не устраивают процессы протекающие в России - значит верной дорогой идём

                    вам ничего не напоминает? Точно? А вот это:
                    Если нас ругают наши враги, значит - мы всё делаем правильно

                    Вам автора напомнить, или сами дотумкаете? laughing
                    И неча тут, панимаищь, болтологию разводить... стасик stop
                    Цитата: Stas157
                    Ведь сама система автоматически не может перескочить через несколько званий

                    Ничего не знаю. Был в бане 10 дней, вышел... как сейчас есть.
                    Давайте и вас забаним, вдруг вам тоже... повезет wassat
                    Голован Джек
                    1. Stas157 Сегодня, 14:36
                      Цитата: Голован Джек
                      Так... троллятиной не просто пахнет, а уже смердит...

                      Цитата: Голован Джек
                      неча тут, панимаищь, болтологию разводить... стасик

                      После подобных политесов совершенно неудивительно почему:
                      Цитата: Голован Джек
                      Был в бане 10 дней

                      Тут раньше обитал скандально известный Кот Манул, любитель кошечек и собак, которого тоже нещадно банили за переход на личности. Вы и он случаем не одно и тоже лицо? Меня терзают смутные сомнения.)) Уж больно много общего у вас с этим "товарищем"!
                      Stas157
                      1. Голован Джек Сегодня, 18:49
                        Цитата: Stas157
                        Stas157

                        Так laughing
                        Началось стандартное замыливание предмета обсуждение и закидывание оппонента экскрементами...
                        Стас, если вы не тролль - то же кто вы есть, по-вашему? wink
                        Голован Джек
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    Менять правительство конечно необходимо и это нужно было делать еще вчера. Посмотрим после выборов кто будет в новом правительстве. Если опять останутся либеральные экономисты-финансисты и советники в лице того же Кудрина, то разочарованию не будет предела.
    rotmistr60
    1. kepmor Сегодня, 08:08
      можете начать разочаровываться прям сию минуту...ведь победит Путин....
      kepmor
    2. Гардамир Сегодня, 08:25
      то разочарованию не будет предела.
      И чО? Останется этот президент, останутся те же лица, только по должностям подвигает.
      Гардамир
      1. Boris55 Сегодня, 10:16
        Цитата: Гардамир
        Останется этот президент, останутся те же лица, только по должностям подвигает.

        Вы действительно не понимаете, что пока страна не обзавелась суверенитетом, нами будут править те, кого нам назначат? Задача Путина на ближайшие 6 лет добиться независимости. Для этого он создал все предпосылки - объединил страну, накормил народ и обеспечил работой, создал самую сильную армию в мире. О том, о чём вы говорите, это задача следующего президента. Не раньше.
        Boris55
        1. Альф Сегодня, 10:36
          Цитата: Boris55
          накормил народ

          Чем ? Химической дрянью ?
          Цитата: Boris55
          обеспечил работой,

          Заводы встают один за другим. Или Вы имеете в виду всяких посредников ?
          Альф
          1. Boris55 Сегодня, 11:24
            Цитата: Альф
            Чем ? Химической дрянью ?

            То есть вопрос от отсутствия еды перешёл в плоскость качества еды?
            Цитата: Альф
            Заводы встают один за другим.

            Да чуть ли не каждую неделю то Путин, то уже и премьер, на красные кнопки давят.
            Эпоха индустриализации закончена.
            Boris55
        2. Гардамир Сегодня, 16:35
          на ближайшие 6 лет добиться независимости
          Чем он до этого занимался, уже 18 лет? вот примеры восемнадцати лет 1923-1941 или 1946-1964 сколько изменений! А у нас стабильность богатые богатеют, бедные беднеют.
          Вот недавно Путин ездил на Тверской вагонзавод. Сразу подумалось, ну что я его критикую, вон же какой завод, люди работают всё хорошо. И вспомнилось советское и заводы строились и работали и дома строились, квартиры не за деньги получали. И бомжей не было...
          Гардамир
          1. Boris55 Сегодня, 16:44
            Цитата: Гардамир
            Чем он до этого занимался, уже 18 лет?

            Сначала стану собирал, потом её накормил, потом её защитил от внешних врагов. Теперь от них надо отвязаться, а вот как отвяжемся - половина крыс сами сбегут, а с оставшимися как нить сами разберёмся. Можно конечно с начала одеть штаны а потом трусы - но ни чего хорошего из этого не получится. Украина попыталась - результат всем виден.
            Boris55
            1. andrej-shironov Сегодня, 17:11
              Собирал? Это как?
              andrej-shironov
    3. Альф Сегодня, 10:34
      Цитата: rotmistr60
      Если опять останутся либеральные экономисты-финансисты и советники в лице того же Кудрина,

      Хотите поспорим ?
      Альф
  6. Геркулесыч Сегодня, 08:09
    Хороший и правельный политик Делягин, охрану ему нужно, ибо говорит он честно то, что не понравится власть имущим! Ему нужно быть примьером страны, и попутно заниматься экономикой! Но, в обозримом будущем либеры таких людей к власти и близко не подпустят!
    Геркулесыч
    1. To be or not to be Сегодня, 10:33
      Бойтесь ряженых и говорящих много и правильно !
      To be or not to be
      1. народник Сегодня, 13:01
        To be or not to be
        Бойтесь ряженых и говорящих много и правильно !

        Иначе говоря, надо ходить в рубище, говорить мало и чушь (неправильно), а в идеале - молчать. И будет тогда счастье? laughing
        народник
        1. To be or not to be Сегодня, 13:45
          Цитата: народник
          To be or not to be
          Бойтесь ряженых и говорящих много и правильно !

          Иначе говоря, надо ходить в рубище, говорить мало и чушь (неправильно), а в идеале - молчать. И будет тогда счастье? laughing

          Мнение созрело на примере Украины.Как все красиво говорили и говорят..уХи торчком ...и и как у собак Павлова слюна начинает.... . при обещании будущего счастья..
          А белые одежды у Юли с косой и серденько на левой. .такое ярко красное и маленькое...и много много будущего времени.. laughing
          To be or not to be
      2. Светлана Сегодня, 19:22
        Цитата: To be or not to be
        Бойтесь ряженых и говорящих много и правильно !

        Так это Путина надо бояться.
        Светлана
  7. Дирижер Сегодня, 08:24
    Один вопрос Делягину , а кто это вот верхушку поддерживает ? Не Гарант ли ?
    Дирижер
    1. Альф Сегодня, 10:37
      Цитата: Дирижер
      Один вопрос Делягину , а кто это вот верхушку поддерживает ? Не Гарант ли ?

      Нет, нет, что Вы ! На эти выборы путин идет самозванц.., простите, самовыдвиженцем. А то, что его тут же поддержала ЕР, так это простое совпадение...
      Альф
  8. parusnik Сегодня, 08:54
    Для этого нужно ограничение коррупции, финансовых спекуляций и произвола монополий, сознательный протекционизм хотя бы на уровне Евросоюза, гарантирование прожиточного минимума, а затем растущих социальных стандартов, восстановление здравоохранения и образования, преодоление пенсионного кризиса и теневой экономики введением нормальной, прогрессивной шкалы обложения доходов.
    ....И кто этим будет заниматься?..Патриоты-капиталисты?..
    parusnik
  9. Вас Влад Сегодня, 09:09
    Михаил Делягин это оппозиционный эксперд,а что главное(святое) для оппозиции? Ну правильно, власть хаять и в грудь себя бить, да я точно знаю что делать laughing Все хотят власти wink Прежде чем верить всяким экспердам ,посмотрите вокруг себя и проведите динамику как вы раньше и жили и как сейчас живёте!И весь морок исчезнет feel
    Вас Влад
  10. Northern warrior Сегодня, 10:06

    Достаточно взглянуть на эти мерзкие рожи, чтобы рука инстинктивно потянулась за автоматом. Такой нечисти не должно быть места на русской земле. Либерасты - враги не только русских, но и других коренных народов России. Если искать их аналог в медицине, то на ум сразу приходят другие паразиты - глисты. Этих глистов можно вывести только препаратами с высоким содержанием свинца...
    Northern warrior
    1. Вас Влад Сегодня, 10:12
      Цитата: Northern warrior
      Этих глистов можно вывести только препаратами с высоким содержанием свинца...

      Так выведите у себя там свинцом, на Уолл-стрит!А тут они только рот раскрывают, не чего не поделаешь, свобода слова request
      Вас Влад
      1. Boris55 Сегодня, 10:23
        Цитата: Вас Влад
        свобода слова

        Свобода слова или эксклюзивное право 0,01% населения страны навязывать всем остальным свою точку зрения? sad
        Boris55
        1. Northern warrior Сегодня, 11:05
          В точку ! Свобода слова при либерализме - свобода 1% паразитов безнаказанно поливать остальные 99% населения дерьмом, прикрываясь плюрализмом и толерантностью.
          Northern warrior
    2. rruvim Сегодня, 18:59
      Почему "пятая"? Вполне себе первая!
      rruvim
  11. Комментарий был удален.
  12. Monster_Fat Сегодня, 11:55
    Голован Джек,
    Согласен-"скучно не будет". Ждемс, как Грудинин "объясниться" -"выкрутится"... Странный он какой-то, ну что мешало записать эти "евро" на "траст"-все ж так делают, может потому (думаем о человеке только хорошее wink ) что хотел быть "честным". lol
    Monster_Fat
    1. Голован Джек Сегодня, 12:11
      Цитата: Monster_Fat
      Согласен-"скучно не будет"

      Мне вообще это все любительский спектакль напоминает...
      С одной сторонц, чела выдвигают "коммунисты" (я про сегодняшних по-другому... не могу. Настоящие закончились еще при Союзе).
      С другой стороны, пучший друг и доброжелатель РФ М.Макфол пишет в твиттере, что "... то, что КПРФ его выбрала как партийного президентского кандидата - это маленький шаг вперед в ротации российских элит. Хорошо"
       Твит

      У меня впечатление, что кандидата выбирали по принципу "хоть кота, если нет собаки" request
      И, кстати... а что это за "ценные бумаги" такие, что 600 штук их тянет всего на 600+ килобаксов? Я не специалист в этих делах ни разу, но как-то оно мне странно...
      Голован Джек
      1. Кот Маркиз Сегодня, 12:26
        Ну вот.... А чем Вам "кот" не нравится? Разве он жуже "собаки"? Совсем "котиков" обижают. Вы же ведь, тоже бывший "Кот"? "Манул", не? sad
        Кот Маркиз
      2. Monster_Fat Сегодня, 12:41
        По "евро": там есть облигации "общего займа"-эмитирует их Брюссель-там номинал (насколько мне память не изменяет)-200000 евро за штуку и есть "евро" государственного займа отдельных стран Евросоюза-там цена варьируется от 10000 евро до 200000 евро за облигацию.
        Monster_Fat
        1. Голован Джек Сегодня, 12:47
          Цитата: Monster_Fat
          200000 евро за штуку... и есть ... от 10000 евро до 200000 евро за облигацию

          Спасибо за информацию.
          То есть 600 "бумаг" на 600000 долларов - не бывает все же, наверное.
          Мне с самого начала так и показалось.
          Ладно, ждем продолжения... спектакля good
          Голован Джек
          1. Monster_Fat Сегодня, 14:40
            Конечно "не бывает"-это ведь "бонды", то есть бумаги "внешнего государственного займа": сами подумайте-какой интерес государству "штыбать" по мелочи' (извиняюсь за феню)...хотя... вон Греция не чурается и "мелочи"-"штыбает" по 10000 евриков.... wink
            Monster_Fat
  13. Житель Урала Сегодня, 12:06
    опять двадцать пять.
    Верните деньги из американских ценных бумаг и давайте вместе их потратим.
    Как эти умники не понимают, что вливание огромной суммы на внутренний рынок тут же вызовет гиперинфляцию и эти деньги превратятся в ноль.
    у нас индексация пенсий небольшая и то сразу вызывает повышение цен.
    Резерв надо хранить в любом случае, и чем больше тем лучше. Есть пока только 2 варианта золото и ценные бумаги. Пока из вторых у штатников самые выгодные. Я бы сказал, что там даже больше надо хранить - у китайцев вон в 10 раз больше. И это не кормление экономики - это именно займ - потом эти деньги заемщик возвращает с процентами. У американских займов небольшой процент - но пусть это никого не обманывет - учитываю постоянное укрепление доллара и устойчивость его к любым шатаниям в мире- это получается очень хороший доход, который потом у нас и будет реализован.
    Житель Урала
    1. Stas157 Сегодня, 12:27
      Цитата: Житель Урала
      вливание огромной суммы на внутренний рынок тут же вызовет гиперинфляцию и эти деньги превратятся в ноль.

      Не превратятся. Если эти деньги, которых очень не хватает, потратить на модернизацию производства и промышленности,на новые технологичные проекты. В результате возникнет новый продукт, который компенсирует "лишние" деньги. Это и есть залог любого развития.
      Цитата: Житель Урала
      Резерв надо хранить в любом случае, и чем больше тем лучше. Есть пока только 2 варианта золото и ценные бумаги. Пока из вторых у штатников самые выгодные.

      Самые выгодные у России. По российским ценным бумагам до 8-9%! Россия отдает США свои деньги под 0,2% для того, чтобы потом взять у международных спекулянтов Керри Трейд по 8%. Вот такая арифметика.
      Но это с точки зрения выгоды. А с точки зрения здравого смысла? Если бы Гитлел давал самые выгодные проценты, то СССР тоже надо было ему деньги отдавать? Или же вы к США считаете другом?
      Stas157
      1. Голован Джек Сегодня, 12:44
        Цитата: Stas157
        Если эти деньги, которых очень не хватает, потратить на модернизацию производства и промышленности,на новые технологичные проекты. В результате возникнет новый продукт, который компенсирует "лишние" деньги

        "Продукт возникнет" через годы после того, как вы начнете тратить на него деньги.
        А потраченные вами деньги (в виде зарплат, премий) "всплывут" в ближайшем магазе в виде повышения цен на все-все-все максимум через полгода.
        Это азбука, дарагой yes
        Цитата: Stas157
        Самые выгодные у России. По российским ценным бумагам до 8-9%

        Стасик, а вы, вообще, понимаете, что говорите?
        ЦБ РФ, по-вашему, должен вкладывать деньги в... гособлигации РФ, и платить 8% сам себе??
        Крайне феерично belay
        Голован Джек
        1. Stas157 Сегодня, 15:01
          Цитата: Голован Джек
          "Продукт возникнет" через годы после того, как вы начнете тратить на него деньги.

          А иначе не возникнет вообще! По другому это и не происходит.
          Цитата: Голован Джек
          Стасик, а вы, вообще, понимаете, что говорите?
          ЦБ РФ, по-вашему, должен вкладывать деньги в... гособлигации РФ, и платить 8% сам себе??

          Нет лучше международным спекулянтам отдавать! По крайней мере можно было бы сэкономить эти 8% для себя. Учитывая объемы, это миллиарды долларов.
          И бросайте эту похабную привычку так себя вести. Вы этим не меня задеваете, а себя унижаете.
          Stas157
          1. Голован Джек Сегодня, 17:52
            Цитата: Stas157
            Нет лучше международным спекулянтам отдавать! По крайней мере можно было бы сэкономить эти 8% для себя

            То есть то, что само у себя государство занять не может, вы уже поняли.
            Славно, идем дальше...
            Видите ли, если деньги занимают, значит, это нужно.
            Было бы не нужно - их не занимали бы...
            Попробуйте еще и это усвоить, это вовсе не так трудно. Надо только попробовать.
            Голован Джек
      2. Monster_Fat Сегодня, 14:27
        Я уже тут объяснял зачем Россия покупает "трежерис". Напоминаю еще раз-они нужны для "залоговых" внешнеторговых сделок в условиях банковских санкций. Как проходит обычная межгосударственная торговая сделка? Думаете простым переводом денежных средств? А вот и нет. При внешнегосударственных закупках, в нужной стране находится банк, который согласен сопровождать сделку и у него берется кредит, который обычно гасится в конце года. То есть сделка ведется через кредит! А теперь начинаем думать-а где же России взять кредит в условиях все ужесточающихся санкций, когда ей огреничили кредитную линию? Все скажут сразу-в Китае! А вот и фиг вам-китайские банки афилированные для внешнеторговой деятельности, не дают кредитов тем странам, которые под санкциями из-за боязни потерять эту самую "афилированность". И где же выход? А выход в залоговой сделке, то есть вместо кредита, банк принимает к обеспечению сделки высоколиквидные ценные бумаги-именно эти самые "трежерис", которые при желании переводятся уже в наличную валюту. Да тут есть потери на процентах, но это лучше, чем "ничего". Вот для этих целей и покупает Россия "трежерис".
        Monster_Fat
        1. Stas157 Сегодня, 14:56
          Цитата: Monster_Fat
          При внешнегосударственных закупках, в нужной стране находится банк, который согласен сопровождать сделку и у него берется кредит, который обычно гасится в конце года. То есть сделка ведется через кредит!

          Так пусть ведется не через кредит. Простым перечислением. Технически это возможно. Деньги через систему Свифт переводятся моментально. Почему такая простая вещь должна быть проблемой?
          Stas157
          1. Голован Джек Сегодня, 17:57
            Цитата: Stas157
            Почему такая простая вещь должна быть проблемой?

            Она не "должна быть", видите ли. Она просто есть.
            Камрад Monster_Fat очень просто и доступно это разъяснил.
            Если вы не поняли - прочтите его комментарий еще раз... и еще, и еще раз... и так - до осознания того, что данное условие (проведение внешнеторговой сделки через залог) есть объективная реальность. Совершенно независимая от чьих бы то ни было хотелок yes
            Голован Джек
        2. Вас Влад Сегодня, 15:04
          Цитата: Monster_Fat
          Я уже тут объяснял зачем Россия покупает "трежерис". Напоминаю еще раз-они нужны для "залоговых" внешнеторговых сделок в условиях банковских санкций.

          Зря время теряете, ребята в танке fellow им сто раз объясняли,а через неделю глядь а у них опять тот же перл!Не мешайте прогрудиновцам страну хоронить laughing
          Вас Влад
          1. Stas157 Сегодня, 15:21
            Цитата: Вас Влад
            Зря время теряете, ребята в танке fellow им сто раз объясняли

            Зачем же вы время теряете? У меня ощущение, что вы почти не пропускаете моих комментариев, и с удивительным постоянством, будто во сне, не устаете мне талдычить одно и тоже.
            Stas157
            1. Вас Влад Сегодня, 18:15
              Цитата: Stas157
              не устаете мне талдычить одно и тоже

              Так вы выше мой комментарий не осознали?
              Цитата: Вас Влад
              (надоело бисер метать)
              Перевожу:«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».Не обижайтесь feel я этот пример как метафору привёл.
              Вас Влад
    2. Boris55 Сегодня, 12:30
      Цитата: Житель Урала
      Как эти умники не понимают, что вливание огромной суммы на внутренний рынок тут же вызовет гиперинфляцию и эти деньги превратятся в ноль.

      Количество денег должно равняться количеству продукции. Если мы развиваем производственные сферы по выпуску продукции, то речь скорее пойдёт о дефляции.
      Boris55
  14. Голован Джек Сегодня, 13:23
    Цитата: Гардамир
    И потом что ждать от правителей в стране, если уже здесь на сайте сами администраторы и модераторы правил не соблюдают. Ответьте почему тролль голован ещё 31 декабря был полковник в иерархии сайта, а уже 4 января генерал-полковник?

    Перефразирую вопрос слегка:
    Почему называющему себя Гардамир позволено нарушить Правила сайта ("мат", оскорбления... надо примеров - их есть у меня), а вот мне, например, нет?
    Вот это, действительно, вопрос wink
    А насчет плюсиков и погон местных - мне они... как волку бюллетень laughing
    Ну, кому-то понравились комментарии, кто-то поставил плюсик... или несколько плюсиков... какое из Правил сайта нарушено, Гардамир?
    PS: Правила сайта:
    Оскорбление администраторов или модераторов и авторов статей также караются баном - уважайте чужой труд

    Очевидно, для Гардамир-а и этот закон тоже не работает... забавно recourse
    Голован Джек
    1. Stas157 Сегодня, 15:08
      Цитата: Голован Джек
      А насчет плюсиков и погон местных - мне они... как волку бюллетень

      Тогда вы как честный человек, должны обратиться к администрации сайта, и объяснить, что произошла ошибка! И что погоны вам достались не заслуженно. Тем самым восстановить справедливость.
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 18:41
        Цитата: Stas157
        И что погоны вам достались не заслуженно.

        Это почему не заслуженно?То что многие разделяют точку зрения Голована Джека и плюсуют ему это не справедливо?А что есть справедливость в вашем понимании?Вы вот банальные лозунги пишите для массового потребителя...на этом и поднялись hi По мне так это не справедливо, в моём понимании справедливости no
        Вас Влад
  15. DeGreen Сегодня, 15:06
    Да отстреливать этих либерилов надо
    DeGreen
  16. Curious Сегодня, 15:24
    Вторая сотня лет пошла с тех пор, как скончалась монархия на Руси, но вера в “доброго царя”, ожидание Вождя, Хозяина, Лидера во многом преобладают в сознании народных масс и сегодня. На роль очередного "народного царя" выдвинут Грудинин. И никто даже не хочет задуматься, где он возьмет ресурсы, чтобы победить легионы "плохих бояр".
    Curious
  17. танк66 Сегодня, 15:29
    Блин,я один здесь такой старый,что помню Взглядовские ночные передачки? Помню вааще шикарный репортаж с днюхи Кобзоновской.Типа скрытой камерой.Где Жирик в обнимку Зюганом бухают, немцов /устал печатать с большой буквы/ с хакамадой анекдоты травят, журналюга караулов им коктейли мешает,лужок фокусы кажет...идиллия.
    Гэбэшники / тада жандармы/ николашку 2-го скинули,Сталина вырастили.шли годы .СССР развалили.Путина поставили.Народ,реально кто-то думает,что вместо него Петрушку-грудинина "выберут"? Да,ВВП еще пару сроков протянет.Дебилятор+Интернет=Сила. Рен-тв покажет,что родничок с живой водой нашли , к сожалению , воды мало капает-лишь на Президента хватает- многие поверят.Всё идет по плану ,надо тока подождать.
    Приходилось в руках держать / в 90-е/ газету "Правда" с послезавтрашней датой ,касавшейся завтрашних выборов.Опосля этого никаких иллюзий не осталось.Не удивлюсь ,если инаугурационная речь 2018 уже сверстана...Вот тока не знаю пока -кто питается энергией людской от бурления выборных г...вен .Наверно те -кто со стадионов кормится.В Спортлото позвонить надо.
    танк66
  18. rruvim Сегодня, 16:59
    А что все комменты на "стене" о Грудинине. Делягин пишет, что денег у правительства "полно", но оно не даёт их на развитие, ни малым предприятиям, ни крупным. Мне пришла СМС-ка с так называемого государственного банка "Сбербанк", где предлагается для меня кредит в 300 тыщ. под 16,9 % годовых. И как к этому Государству относиться?
    rruvim
  19. Radikal Сегодня, 17:03
    Цитата: Boris55
    Цитата: Альф
    Кстати, а самого жирика никто не проверял ?

    А что, есть подозрение? laughing

    ЛДПР - создавалась, как легендированная организация для Запада, одновременно для создания видимости плюрализма, и многопартийности в горбачевском СССР, в последующем задачу уточнили - противодействие КПРФ. Отсюда полный бант ордена "За заслуги перед отечеством у их лидера. Финансируется в том числе государством. sad
    Radikal
  20. 16112014nk Сегодня, 18:44
    Цитата: Boris55
    Павла Грудинина... на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей...."

    Грудинин 22 года директор совхоза им. Ленина.
    У Сечина зарплата 17,7 млн. долларов в год,( Forbes оценил в 25 млн.) больше миллиарда в год.
    Сечин рулит "Роснефтью" с 2012 г. Так у кого больше денег и кто больше приносит пользы стране?
    Сырьевая экономика уничтожает Россию.
    16112014nk
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