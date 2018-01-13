18:31 13 января
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Сергей Глазьев: Какая идеология поднимет Россию

Сергей Глазьев: Какая идеология поднимет Россию


В завершение уходящего года, ознаменовавшегося столетием Октябрьской Социалистической революции, можно подвести итоги конкуренции идей, которые правят миром. Если под миром понимать всё человечество, то в качестве критерия успеха в конкуренции идеологий следует принять скорость социально-экономического развития, измеряемого показателями валового внутреннего продукта (ВВП) и индекса человеческого потенциала (ИЧП).

Последние тридцать лет безусловным лидером по обоим показателям является КНР, а безусловным аутсайдером – Украина. Тридцать лет назад уровень жизни в последней был на порядок выше, чем в Китае, сегодня – втрое ниже.


Россия все эти годы протопталась на месте, с трудом вернувшись к достигнутой в СССР средней продолжительности жизни существенно меньшего по численности и худшего по состоянию здоровья населения и объёму производства товаров с куда меньшей добавленной стоимостью. За это время другие страны продолжали развиваться, большинство нас догнали и перегнали. Россия опустилась ниже среднего уровня, оказавшись среди стран третьего мира.

Второй мир стран социализма после распада СССР хоть и сократился географически, но с учётом социалистической ориентации не только Китая, но также Индии и стран Индокитая стал абсолютно и относительно больше как по человеческому потенциалу, так и по ВВП. Опережая по темпам социально-экономического развития страны первого мира в два-три раза, второй мир через десять лет будет доминировать на планете.

Первый мир уже два десятилетия стагнирует, безуспешно борясь с нарастающими диспропорциями. Хотя он и поглотил пространство СССР, общий кризис капитализма, о котором любили писать советские политэкономы, не прекратился. Вывезенные из бывших социалистических стран 2-3 триллиона долларов и миллионы новых рабочих рук, нанятых западными корпорациями, лишь отсрочили обострение этого кризиса, который сегодня приобретает апокалиптические черты.

Правы оказались те критики рыночных реформ, которые предупреждали, что переход от социализма к капитализму для России закончится на периферии, среди стран Латинской Америки и Африки. Но также правы оказались и авторы теории конвергенции, предлагавшие соединить хорошие элементы капиталистической и социалистической систем, отказавшись от плохих. Именно такой синтез осуществили китайские коммунисты, построив социалистическую рыночную экономику. П.Сорокин полстолетия назад назвал его интегральным строем, прогнозируя конец как советского социализма, так и американского капитализма.

Интегральный строй сочетает централизованное планирование с рыночной конкуренцией, государственную собственность в инфраструктурных и базовых отраслях с частным предпринимательством в остальной экономике, социалистическую идеологию с возможностями личного обогащения. Поддерживая предпринимательскую деятельность, государство регулирует её таким образом, чтобы удерживать энергию частного бизнеса в русле общественных интересов. Оно интегрирует деятельность различных социальных групп и профессиональных сообществ таким образом, чтобы её результатом становился рост общественного благосостояния.

Если в капиталистической системе главным критерием хозяйственной деятельности является прибыль, а в советской системе был рост производства, то в КНР таковым является повышение уровня жизни населения. Китайская система государственного регулирования нацелена на рост инвестиций в развитие производства потребительских благ. Решению этой задачи подчинена вся система регулирования экономики, включая государственную банковскую систему, обеспечивающую дешёвым долгосрочным кредитом реализацию планов субъектов хозяйственной деятельности по росту объёмов и повышению технического уровня производства. Эти планы вырабатываются путём постоянного диалога государственной власти, делового и научного сообщества, в котором устанавливаемые на политическом уровне стратегические цели реализуются в частных инициативах на основе сложной системы прямых и обратных связей, поощряющих созидательную деятельность и наказывающих за нанесение ущерба обществу.

Три десятилетия КНР удерживает мировое лидерство по скорости социально-экономического развития. Достигается это эффективной системой управления, все институты которой работают в слаженном режиме благодаря поддерживаемой подавляющим большинством населения идеологии неуклонного роста общественного благосостояния. Всё, что ей противоречит, отсекается, невзирая на догмы тех или иных учений.

Так, Дэн Сяопин отказался от догматики научного коммунизма, запрещавшей наёмный труд и накопление частного капитала. В результате подъёма частного предпринимательства среди сельского населения начался бурный рост сельскохозяйственного производства, страна решила продовольственную проблему, с которой не мог справиться мощный Советский Союз. В отличие от руководства последнего, Компартия Китая не повелась и на противоположные догмы либерально-демократической идеологии. Она стала строить рыночную экономику, не отказываясь от достижений социализма. В течение первого десятилетия формирования рыночных институтов частное предпринимательство развивалось на основе полной ответственности бизнесмена всем своим имуществом. Институты ограниченной ответственности, посредством которых у российского государства была отобрана большая часть имущества и выжато два триллиона долларов выведенного капитала, в КНР появились только после того, как сформировались моральные нормы ответственного поведения в деловой этике китайского бизнеса. Государство не раздавало бесплатно имущество, не разрешало финансовые спекуляции, контролировало трансграничные операции – предприниматели обогащались путём производства общественно-полезной продукции.

В отличие от Российской Федерации, КНР не следует догмам Вашингтонского консенсуса. Не собирается отменять валютный контроль и ограничения на трансграничное перемещение капитала, не будет отказываться от государственного кредитования инвестиций, сохраняет в государственной собственности базовые отрасли и контроль над ценообразованием на базовые товары. Китайцы не дали западным консультантам себя развести на переходную экономику – они построили социалистическую рыночную экономику с китайской спецификой. Последним определением они подчеркнули разнообразие моделей социалистического строя, вновь продемонстрировав творческий подход к управлению социально-экономическим развитием. В этом же духе они выстраивают свои международные экономические связи. Провозглашенная Си Цзинпином стратегия «Один пояс – один путь» основывается на совместных инвестициях в перспективные направления торгово-экономического сотрудничества и ориентируется на взаимовыгодное сочетание конкурентных преимуществ. В отличие от вашингтонских финансовых институтов, навязывающих всем странам самоуничтожение государственных границ и ограничений, пекинские институты развития предлагают финансирование совместных инвестиций в общих интересах без политических условий.

Отбросив догматизм, КПК КНР создала идеологию интегрального строя, сочетающую социалистическое целеполагание, свободу творческой самореализации личности в общественно-полезной созидательной деятельности и патриотизм. Переболев культурной революцией, она избавилась от радикализма, присущего основным идейным течениям прошлого века: коммунизму, либерализму и нацизму.

Другим путём к интегральному строю идёт Индия, сочетающая социалистические идеи Ганди, ценности демократии и национальные интересы. На этом пути она, как и КНР, добилась ускорения социально-экономического развития, выйдя в позапрошлом году на первое место в мире по приросту ВВП. Страны Индокитая, идущие по пути социализма при сохранении своей культурной специфики, также демонстрируют высокие темпы экономического роста. И даже африканские страны, внедряющие отработанные в КНР институты управления, демонстрируют ускорение экономического развития. Примером может служить Эфиопия, выкарабкивающаяся из нищеты с двузначными темпами прироста ВВП.

За последние три десятилетия история дала и обратные примеры замены социалистической идеологии на либертарианскую. Хорошо известен образ «Japan Incorpоrated», подчеркивающий солидарный характер японского социально-экономического устройства. Если бы не либерализация её экономической политики, сделанная под давлением США в 80-е годы, возможно, Япония сохранила бы высокие темпы экономического роста. То же можно сказать о южнокорейском экономическом чуде, остановленном аналогичной либерализацией экономики под давлением МВФ в 90-е годы. И, наконец, чудо социально-экономического развития СССР, большинство республик которого после его распада отказались от социалистической идеологии в пользу Вашингтонского консенсуса с катастрофическими для себя социально-экономическими последствиями. Следует вспомнить также послевоенное чудо восстановления и подъёма ФРГ, Франции, Австрии, а также успешное развитие скандинавских стран, которые руководствовались социалистической идеологией демократического типа.

В науке, как известно, практика является критерием истины. Правильность теории должна подтверждаться экспериментом. За последние тридцать лет прошли экспериментальную проверку основные теории в обществознании. Крах потерпели две основные догматичные теории, претендовавшие на истину в последней инстанции: научный коммунизм и его антипод – либертарианство, включая его современную форму, Вашингтонский консенсус. Из этого вытекает ошибочность курса, которым следует наша страна в социально-экономической политике. Произведённая после распада СССР замена одной догматичной идеологии на другую привела нас в исторический тупик. Двадцатипятилетнее стояние в этом тупике породило болото, в трясине которого тонут все попытки нашего президента вывести страну из кризиса.

Не может быть никакого оправдания экономической политике, которая погрузила самую богатую в мире страну в жалкое состояние третьего мира. Не обладая ресурсами нефти и газа, многократно уступая СССР по уровню научно-технического развития, сегодня Индия и Китай пятикратно превосходят Россию по ВВП и другим показателям развития научно-производственного потенциала. В этом году средняя зарплата в КНР стала выше, чем в России, где уровень производительности труда всё больше отстаёт от передовых стран. Опускаясь всё ниже в мировом табеле о рангах по уровню социально-экономического развития, Россия лидирует по показателям социально обусловленных болезней, самоубийств, абортов, а также по темпам роста личных состояний офшорных олигархов. В основе последних лежат не гениальные открытия новых технологий, поднимающих эффективность и объёмы производства, а присвоение элементов национального богатства: приватизация госимущества, природная или административная рента.

Российское национальное богатство приватизировано узкой группой лиц, эксплуатирующих его в целях личной наживы. Продолжающийся на фоне четырёхлетнего падения реальных доходов населения рост долларовых миллиардеров является наглядным свидетельством целевых ориентиров сложившейся системы управления социально-экономическим развитием. Попытки главы государства развернуть её в сторону народных интересов вызывают лишь имитацию бурной деятельности должностных лиц, озабоченных личным благополучием. В отсутствие государственной идеологии её место занимает жажда наживы.

Как мудро заметил замечательный петербургский учёный Данила Ланин, отсутствие идеологии означает идеологию либертарианства. Этой идеологией задаётся программа поведения властвующей элиты. Если главной ценностью являются деньги, а точнее – их количество, то деньги же становятся критерием успеха, в том числе государственных руководителей. Наглядным примером воплощения этой идеологии являются фантастические зарплаты глав госбанков и корпораций, которые они выписывают себе вне зависимости от объективных результатов деятельности. Если главной целью является личный доход, стоит ли удивляться огромным бонусам директоров убыточных кампаний? Справедливости ради следует сказать, что то же самое делают их коллеги из частного сектора.

Имитация выполнения своих обязанностей, скрывающая злоупотребление служебными полномочиями в целях личного обогащения, является типичным поведением должностных лиц в существующей системе управления. Её базовым структурным элементом стала «команда» — устроенная по принципу круговой поруки, организованная для удержания власти в целях наживы преступная группа. На всех уровнях управления – от поселкового совета до федеральных министерств – видны соответствующие фракталы. Стоит ли удивляться высшим достижениям этой управленческой модели: убыточной приватизации самого большого в мире имущественного комплекса, закончившейся банкротством государства пирамиде ГКО, краху нашпигованного сотнями миллиардов рублей Центрального банка пузыря под названием «Открытие», вывозу триллиона долларов за рубеж.

Попытки бороться с разложением системы управления путём наращивания численности контролирующих и правоохранительных органов лишь усугубляют ситуацию. Они тоже подчиняются власти денег. Поэтому образуют симбиоз с бизнес-командами во власти, преследуя незащищённых круговой порукой предпринимателей. В результате образуется порочный круг: в экономике доминируют коррупционные кланы, для борьбы с ними наращиваются контрольно-силовые структуры, которые подавляют свободных предпринимателей, загоняя их под крышу этих бизнес-команд или вынуждая оставить бизнес. Наверху этой властно-хозяйственной пирамиды стоят банкиры, присвоившие себе распоряжение государственными деньгами и заинтересованные в их дороговизне. Загнав ставку процента втрое выше рентабельности обрабатывающей промышленности, они стали хозяевами экономики, решая судьбу ставших неплатежеспособными предприятий. Процентная удавка вместе с налоговым прессом выжимает все доходы из реального сектора экономики, который деградирует вследствие сокращения инвестиций.

Центр мира в либертарианской идеологии совпадает с местом концентрации денежного богатства. Поэтому обуреваемые жаждой наживы приверженцы этой идеологии стремятся в Нью-Йорк и Лондон, заблаговременно пряча свои доходы в англосаксонской юрисдикции. Проведённая по указанию президента кампания по деофшоризации привела к переселению многих крупных российских бизнесменов туда же. Деньги для них являются высшей ценностью, и они следуют за ними туда, где культ денег доведён до абсолюта. Не вызывает сомнений, что большинство тех, кто поставлен последними американскими санкциями перед судьбоносным выбором ареста счетов или измены Родине, выберет второе.

Реализация формулируемых президентом России целей социально-экономического развития страны невозможна без введения ясной и понятной всем гражданам идеологии. В России эта идеология не может не быть социалистической.

Во-первых, без идеологии не удастся привести систему управления социально-экономическим развитием в соответствие с насущными требованиями, которые выражает глава государства. Это всё равно что красному командиру командовать Белой армией. Путём репрессий и заградотрядов можно какое-то время заставлять инакомыслящих подчинённых выполнять приказы, но без работы не за страх, а на совесть современную интеллектуальную экономику поднять невозможно.

Во-вторых, без критерия соответствия принимаемых решений интересам повышения общественного благосостояния система управления будет лишена стержня – ответственности чиновников и руководителей государственных корпораций за конкретные результаты своей работы. Она будет оставаться коррумпированной и недееспособной.

В-третьих, доминирующей в общественном сознании ценностью является социальная справедливость. Если система управления ей не соответствует, народ не будет считать её легитимной. Он будет притворяться, что подчиняется, а чиновники – делать вид, что управляют. Эта система всеобщей имитации может создать видимость народного единства, но оно развалится при первых же испытаниях. Так столетие назад рухнула Российская империя, а четверть века назад – Советский Союз.

В-четвёртых, социалистический выбор является прогрессивным, открывающим перспективу включения России в ядро нового мирохозяйственного уклада. Сохранять под покрывалом отсутствия официальной идеологии либертарианство – значит обрекать себя на периферийное положение и роль дойной коровы для американской олигархии.

В-пятых, без идеологии, объединяющей общество и подчиняющей частные интересы, включая интересы властвующей элиты, общенародным, нам не выстоять в мировой гибридной войне, которую развернули в стремлении сохранить глобальную гегемонию власти США. Едва ли нам удалось бы победить в предыдущей мировой войне, если бы советский Госбанк работал под методическим руководством немецкого Рейхсбанка, Госплан подчинялся имперскому министерству оккупированных восточных территорий, Геббельс курировал издание советских газет, а Борман руководил партийным строительством.

Разумеется, социалистическая идеология должна быть современной. Прежде всего – гуманной, исходящей из необходимости соблюдения прав и свобод человека. А также патриотичной, ставя во главу угла национальные интересы и выстраивая в соответствии с ними внешнюю политику. Она должна быть также ориентирована на опережающее социально-экономическое развитие на основе нового технологического уклада, то есть быть технократичной, прагматичной и прогрессивной.

Вопрос практического воплощения этой идеологии выходит за рамки настоящей статьи. Ясно, что КПСС возродить невозможно, да и не нужно. Носителями идейных смыслов в нашем обществе являются наука и религия. Более десятилетия назад мы обосновали идею прогрессивного социально-консервативного синтеза и разработали программу социальной справедливости и экономического роста. Какой получится сплав традиционных и модернизационных ценностей, социализма, гуманизма и патриотизма – зависит от практической работы идеологов государственного строительства. Важно к этой работе как можно быстрее приступить. Без соответствующей народному мировоззрению идеологии наша система управления будет напоминать басню Крылова «Квартет».
Автор: Сергей Глазьев
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14644


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 105

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  1. Uncle Lee Сегодня, 08:59
    Ну вот ! Молодец ! Все по полочкам разложил ! Руководство к действиям.
    Жаль, но его в Кремле не слышат !
    Uncle Lee
    1. dsk Сегодня, 09:18
      Здравствуйте Владимир!
      Цитата: Uncle Lee
      Руководство к действиям

      Цитата: Сергей Глазьев
      Носителями идейных смыслов в нашем обществе являются наука и религия.
      От Матфея святое благовествование - 24:45-51 "Кто' же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами,- то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов." hi
      dsk
    2. Stas157 Сегодня, 09:23
      В завершение уходящего года, ознаменовавшегося столетием Октябрьской Социалистической революции

      У меня сердце болит, когда вспоминаю, как вместо празднования великого праздника на россиян с экранов вылили тонны чернухи, и в этом участвовали самые именитые актеры России. Чего же Кремль добивается, хочет вычеркнуть достижения Октября из нашей жизни, предать забвению, потерять историческую преемственность?
      Stas157
      1. Стропорез Сегодня, 11:13
        Цитата: Stas157
        Чего же Кремль добивается, хочет вычеркнуть достижения Октября из нашей жизни, предать забвению, потерять историческую преемственность?

        Именно этого он и добивается. Боятся повторения.
        Стропорез
    3. народник Сегодня, 09:56
      Uncle Lee
      Жаль, но его в Кремле не слышат !

      Вся властная верхушка вместе с президентом насквозь либерастическая. Они не способны и не желают ничего менять. Только Грудинин и правительство народного доверия могут повернуть Россию на «китайский» путь развития при поддержке широкого фронта левых и национально -патриотических сил. Голосуйте за Грудинина.
      народник
      1. sapporo1959 Сегодня, 11:20
        Ну на Грудилина и его правительство народное уже пошли широким фронтом и разоблачения.Олигарх оказывается,да еще и со счетами зарубежными.Это вам не Медведев который гол как сокол и всё для Родины отдал.Так что много еще чего интересного мы прочитаем про эту вражину так называемую народную в дальнейшем... am
        sapporo1959
        1. Mestny Сегодня, 13:13
          Так олигарх со счетами зарубежными - или нет?
          Если да ( а так оно и есть) - какой смысл менять одного олигарха Медведева на другого олигарха Грудинина?
          Mestny
          1. Стропорез Сегодня, 13:21
            Цитата: Mestny
            Если да ( а так оно и есть) - какой смысл менять одного олигарха Медведева на другого олигарха Грудинина?

            Зачем ерунду постить?
            Стропорез
            1. Mestny Сегодня, 16:29
              Действительно, зачем? - подумал я, просмотрев предложенный Вами ролик.
              Видите-ли, в чём дело.
              Вы предлагаете, стремясь оправдать своего кандидата, в качестве источника истины - агитационный материал за него же самого, изготовленный его так сказать последователями.
              Согласитесь, это не может являться вообще никаким доказательством. Как для вас точно так же не являются доказательством всё, что говорит о себе действующая власть. Не так ли?
              То есть ваша правда против нашей. Одним словом будущее нас рассудит.
              Главное. чтобы потом не было стыдно - "блин, я думал он хороший и за простой народ, а он оказался совсем не такой".
              Поверьте, я совсем не питаю иллюзий относительно намерений действующей власти сделать наше государство ещё более социально-ориентированным. Однако яно понимаю, что все Грудинины вместе взятые сделают для неё, страны ещё меньше, или не сделают вообще. Безотносительно того, что они там сейчас обещают и говорят.
              Mestny
      2. Скоробей Сегодня, 11:27
        Ага, а Сисин типа не либерал и не миллиардер.. Голосуйте типа хоть за кого лишь бы не за Путина.. Во всех партиях отметился и на вранье с доходами второй раз был пойман лгунишка..
        Скоробей
        1. Гардамир Сегодня, 13:13
          на вранье с доходами второй раз был пойман
          Это вы про Медведева или про того другого у которого в собственности до сих пор нива и прицеп Скиф?
          Гардамир
          1. Mestny Сегодня, 16:38
            Какая разница?
            Впрос в том. есть ли в данный момент более "честный" кандидат" с соответствующей программой и командой". И даже ели такая программа есть, насколько она может быть реализована?
            Mestny
      3. vladimirZ Сегодня, 12:39
        Реализация формулируемых президентом России целей социально-экономического развития страны невозможна без введения ясной и понятной всем гражданам идеологии. В России эта идеология не может не быть социалистической. - из статьи

        К сожалению, у нынешнего Президента идеология либерализма, неизбежно ведущего Россию в дальнейшее падение, уже из стран третьего мира в небытие - дальнейший развал по типу СССР. К сожалению.
        Нужно менять Президента на выборах на другую кандидатуру, ныне слава Богу, есть реальная альтернатива Путину - Павел Грудинин, способный изменить на посту Президента идеологию развития России на социалистическую с элементами рыночной экономики. Что то по типу Китая.
        Хватит и дальше гробить страну, загонять людей в бедность, и сокращать народонаселение России путинской либеральной политикой, приведшей к уровню 1905 года расслоения на бедных и богатых, когда небольшая кучка олигархов (около 1%) сконцентрировала в своих карманах 99% богатств государства.
        На этих выборах есть альтернатива В. Путину. Голосуйте за Павла Грудинина
        vladimirZ
        1. Был Мамонт Сегодня, 12:59
          Цитата: vladimirZ
          На этих выборах есть альтернатива В. Путину. Голосуйте за Павла Грудинина

          Нет реальной альтернативы Путину. Ни на этих выборах, ни на прежних. Слишком разные возможности в пропаганде и агитации. И адмресурсе. И в финансах. Кстати, наполнение избирательного фонда Путина- это не адмресурс? Я посмотрел на список вкладчиков. Рекомендую-с.
          P.S. Веселит "забота " о морально-этическом " облике Грудинина и его финансах. А, что будет ближе к выборам?!
          Был Мамонт
          1. vladimirZ Сегодня, 13:21
            Нет реальной альтернативы Путину. - Был Мамонт

            Далеко не факт. Многие люди уже очухались от либеральной лапши, навешиваемой властными СМИ, и не будут голосовать за Путина.
            Если будут честные выборы Путину не победить. Его победа на выборах может быть только за счет административного ресурса и фальсификации выборов, подделки её результатов.
            Задача Левого фронта, выдвинувшего П. Грудинина, добиться полного контроля на выборах, честных выборов.
            Если выборы будут фальсифицированными и власть пойдет на махинации, это повлечет неизбежные политические последствия и не только среди народа внутри России, но и за рубежом.
            Вы, вероятно, знаете, что фактически авторитет В. Путина и уважение к нему со стороны других лидеров государств далеки от нормального. И что будет его ждать при фальсификации выборов трудно даже предположить.
            Вспомните международную встречу глав государств, кажется в Австралии, когда за обеденным столом Путин оказался один, никто не захотел с ним сидеть рядом, после чего Путин покинул этот саммит.
            Как вести в таких условиях внешнею политику? Как можно будет встречаться с политическими лидерами других государств и разговаривать с ними на равных - это будет означать одно заваливать внешнею политику.
            vladimirZ
            1. Был Мамонт Сегодня, 14:03
              Цитата: vladimirZ
              Если будут честные выборы Путину не победить.

              Ключевое слово: " Если". Путин даже на предвыборные дебаты не явится. Кстати, за Путина я не собирался голосовать и до выдвижения Грудинина. И чем больше голосов наберет Грудинин, считаю тем полезнее это будет для страны.
              Цитата: vladimirZ
              ...за обеденным столом Путин оказался один... .

              Думаю,что это не имеет отношения к уважению. Ельцин бы сидел в плотной компании .
              Опять "если бы". wink
              Был Мамонт
            2. Ромей Сегодня, 14:10
              В целом согласен с Вашими тезисами, но все таки наши силы и силы путинистов явно не равны. Весь информационный перевес на их стороне. Многие просто не знают, кто такой Грудинин и кем он выдвинут. Многие считают, что это просто некий функционер КПРФ, встроившийся в нынешнюю систему со всеми вытекающими. Я занимаюсь агитацией напрямую среди доступной мне аудитории и мне очень долго приходится объяснять людям, что он кандидат не только и не столько от КПРФ, но и от широкого спектра идеологически разнонаправленных сил от национальной промышленной буржуазии до монархистов, у которых общий взгляд с левыми на будущее страны. Что он практик, на деле показывающий как можно управлять предприятием, что этот опыт можно реализовать успешно в масштабах страны. Понимание проблем у народа есть. Возможно даже удастся перетянуть на свою сторону вменяемых из аудитории Навального. Но, все таки многим ТВ крепко вбило в голову, что без Путина нам кердык. Мол пусть будет все плохо, главное чтобы хуже не было, не задумываясь о последствиях этого олигархического застоя. Конечно приложим все силы для победы в марте, но главное подготовить людей к реальной альтернативе со стороны патриотической оппозиции в момент неизбежного политического и экономического кризисов. И эту предвыборную кампанию надо строить в этом ключе. Надеюсь П.Н. Грудинин учел ошибки первых шагов и далек от всякого соглашательства с ныне действующей властью дабы не скомпрометировать себя сотрудничеством с либералом-президентом и олигархатом. Это будет очень важно в момент "идеального шторма" для перехвата власти при угрозе захвата оной откровенными подзападниками.
              Ромей
              1. vladimirZ Сегодня, 14:35
                - Ромею
                Согласен с вами. Вся сложность донести до людей кто такой Грудинин, кого он представляет, и какая у него идеология.
                Подконтрольные власти СМИ работают только на В. Путина, забивая мозги людям, чтобы они не разобрались в этой политической ситуации.
                Для этого, кстати и выдвинуто столько кандидатов - от кого не походя, чтобы размыть главную борьбу между кандидатом олигархов и кандидатом Левых сил, - Путина и Грудинина.
                Будем бороться и в меру своих сил разъяснять и убеждать людей, что только голосуя за сторонника Левого фронта Павла Грудинина, народ сможет победить и вернуть себе власть и социальные завоевания.
                vladimirZ
            3. Dart2027 Сегодня, 14:43
              Цитата: vladimirZ
              Вы, вероятно, знаете, что фактически авторитет В. Путина и уважение к нему со стороны других лидеров государств далеки от нормального.

              Например у Порошенко?
              Dart2027
          2. Mestny Сегодня, 15:05
            А что, не надо?
            Тогда можно Прохорова обратно выдвигать, или Чубайса. А что - отличный управленец.
            Мы же, или точнее сказать вы же хотите заменить "жуликоиворов" на честных?
            Ну так и давайте поищем этих самых честных.
            Mestny
          3. sapporo1959 Сегодня, 18:14
            Отечественная забота о финансах Грудилина это конечно да же как то порою и забавно! Да же флейтист и герой России с тремя миллиардами на офшоре на скрипочки детишкам и то не вызывал такого бурного интереса в наших так называемых свободных демократических СМИ,как какой то председатель колхоза с миллионом и то не зеленых,а только рублей..Думаю будет весело!
            sapporo1959
      4. lis-ik Сегодня, 13:50
        Цитата: народник
        Uncle Lee
        Жаль, но его в Кремле не слышат !

        Вся властная верхушка вместе с президентом насквозь либерастическая. Они не способны и не желают ничего менять. Только Грудинин и правительство народного доверия могут повернуть Россию на «китайский» путь развития при поддержке широкого фронта левых и национально -патриотических сил. Голосуйте за Грудинина.

        Да прекратите Вы уже агитировать за Грудинина, такой же олигарх, как и все. Неужели не понимаете, что это искусственный конкурент для ВВП?
        lis-ik
        1. народник Сегодня, 14:16
          lis-ik
          Да прекратите Вы уже агитировать за Грудинина, такой же олигарх, как и все. Неужели не понимаете, что это искусственный конкурент для ВВП?

          Вполне понимаю, что Грудинин самый серьёзный и опасный для ВВП конкурент. Грудинин сделал себя сам, а ВВП "друзья" везде тащили - Собчак, Чубайс и др. Опасность Грудинина для нынешней верхушки была видна сразу с момента выдвижения. Видна в том числе и по злобной реакции провластных СМИ в первый же день. По Вестям ФМ прошло два лживых выступления и одно чуть нейтральное всего за несколько часов. Это то, что я сам слышал.
          народник
          1. Mestny Сегодня, 17:16
            Цитата: vladimirZ
            Олигарх это не просто богатый и много зарабатывающий человек. Олигархи, кроме богатства характеризуется полным слиянием богатства и власти, причем очень сильно влияющего на власть в своих интересах, интересах своего олигархического класса современной крупной буржуазии.
            П. Грудинина никоим образом по этому определению, - влияния на власть, назвать олигархом нельзя.

            То есть Грудинин - пока не олигарх? Хорошо. Но вероятно успешный бизнесмен из 90-х?
            Снова спрашиваю - на кой шиш менять олигарха на успешного бизнесмена, кандидата в олигархи?
            Mestny
            1. vladimirZ Сегодня, 18:15
              То есть Грудинин - пока не олигарх? Хорошо. Но вероятно успешный бизнесмен из 90-х?
              Снова спрашиваю - на кой шиш менять олигарха на успешного бизнесмена, кандидата в олигархи? - Mestny

              Ну, давайте не на предпринимателя - бизнесмена П. Грудинина, а на какого нибудь ничего непонимающего дворника, рабочего? Или вот на эту, из "Дома-2", Ксюшу Собчак - шоумена? laughing
              Вас это устроит? Большинство людей нет.
              Для кандидата в Президенты нужен человек, прошедший какой то успешный жизненный и производственный опыт, выбиравшийся в органы власти, проверенный там своей работой, поддержанный и выдвинутый в кандидаты Президента массовыми левыми политическими партиями и движениями, и главное имеющий убеждения, совпадающие с идеологией социально справедливого общества, и доказавший своей работой эти свои убеждения.
              Вот таким качествам и отвечает Павел Грудинин - человек прошедший предварительный отбор из порядка десятка кандидатов КПРФ и народно-патриотических движений России и выдвинутый ими.
              vladimirZ
        2. vladimirZ Сегодня, 14:19
          Да прекратите Вы уже агитировать за Грудинина, такой же олигарх, как и все. - lis-ik

          Похоже вы дилетант в политике.
          Олигарх это не просто богатый и много зарабатывающий человек. Олигархи, кроме богатства характеризуется полным слиянием богатства и власти, причем очень сильно влияющего на власть в своих интересах, интересах своего олигархического класса современной крупной буржуазии.
          П. Грудинина никоим образом по этому определению, - влияния на власть, назвать олигархом нельзя.
          П. Грудинин единственный реальный конкурент В. Путину на выборах Президента России.
          Причем он, Грудинин конкурент Путину в основном, что должно определять за кого отдать свой голос, - в идеологии.
          В. Путин сторонник либеральной идеологии буржуазного олигархического класса, представитель современной олигархии России, выражающей её интересы.
          П. Грудинин - сторонник социалистической идеологии социальной справедливости для всего народа, он представитель трудящегося народа, и выражает их интересы.
          vladimirZ
          1. lis-ik Сегодня, 14:55
            Цитата: vladimirZ
            Да прекратите Вы уже агитировать за Грудинина, такой же олигарх, как и все. - lis-ik

            Похоже вы дилетант в политике.
            Олигарх это не просто богатый и много зарабатывающий человек. Олигархи, кроме богатства характеризуется полным слиянием богатства и власти, причем очень сильно влияющего на власть в своих интересах, интересах своего олигархического класса современной крупной буржуазии.
            П. Грудинина никоим образом по этому определению, - влияния на власть, назвать олигархом нельзя.
            П. Грудинин единственный реальный конкурент В. Путину на выборах Президента России.
            Причем он, Грудинин конкурент Путину в основном, что должно определять за кого отдать свой голос, - в идеологии.
            В. Путин сторонник либеральной идеологии буржуазного олигархического класса, представитель современной олигархии России, выражающей её интересы.
            П. Грудинин - сторонник социалистической идеологии социальной справедливости для всего народа, он представитель трудящегося народа, и выражает их интересы.

            Я утрировал, для простаты восприятия, а насчёт простого народа Вы погорячились, вспомните где находятся земли совхоза Ленина. Вот там и случилось экономическое "чудо".
            lis-ik
            1. lis-ik Сегодня, 15:23
              Кстати про клубнику. Подмосковной не где не видел, вот только с утра затарил магазин, везде Турция и Греция. Где подмосковная? Реально не знаю! Может простой перекуп?
              lis-ik
          2. soloveyav Сегодня, 17:27
            Хотелось бы верить, что он конкурент, но 18 лет назад Грудинин был доверенным лицом Путина на выборах
            http://tass.ru/info/4838426
            Так что велика вероятность, что старого знакомого попросили в массовку поиграть, так сказать : хотите социалиста - вот он вам
            soloveyav
            1. vladimirZ Сегодня, 18:28
              Так что велика вероятность, что старого знакомого попросили в массовку поиграть, так сказать : хотите социалиста - вот он вам - soloveyav

              Советую вам посмотреть историю выдвижения П. Грудинина от коммунистов КПРФ и народно-патриотических сил. Он прошел серьезный отбор у партий и движений, являющихся серьезными оппозиционными силами нынешней власти, а потому никакого "попросили в массовку поиграть" нет по факту.
              Такой вариант событий относится к другим кандидатам в Президенты, типа Собчак, кандидатов от лжепартий, так называемых партий спойлеров типа "Коммунисты России", "КПРФ" - казачья партия российской федерации, и пр.
              vladimirZ
    4. 210окв Сегодня, 10:15
      Владимир hi Он сказал правильные вещи.Но для этого надо менять Конституцию.Где сказано о запрете какой либо идеологии.Как то так...
      Цитата: Uncle Lee
      Ну вот ! Молодец ! Все по полочкам разложил ! Руководство к действиям.
      Жаль, но его в Кремле не слышат !
      210окв
      1. Офицер запаса Сегодня, 13:23
        Глазьев как в другом мире живет. Эдакий уютный зал, в котором он читает свои лекции. А за дверями зала - реальная жизнь. Какая идеология? В Конституцию пусть заглянет. Какой социалистический выбор при нынешнем раскладе собственников всех ресурсов страны? Революция? Проходили уже.
        Я много раз говорил, что у нас подавляющее количество граждан страны всегда голосует за действующую власть. Поэтому изменения в политике, в экономике и в идеологии будут иметь шанс только в том случае, если эта инициатива пойдет от президента. Вот только что-то подобного не наблюдается.
        Офицер запаса
    5. трассер Сегодня, 16:01
      Он является советником президента России. Вам это о чем говорит? Другое дело что надо действовать постепенно, иначе дела как в хохлостане пойдут. Новые кадры надо вырастить.
      трассер
  2. Boris55 Сегодня, 09:02
    Какая идеология поднимет Россию

    Какая? Та, за которую проголосует народ. Сколько можно верить лапшевесам, неужели 90-е ни кого ни чему не научили? Если кто забыл, Глазьев предлагал распродать все наши недра частным лицам. Лавры Чубайса ему спокойно спать не дают...
    Boris55
    1. Stas157 Сегодня, 09:53
      Цитата: Boris55
      Если кто забыл, Глазьев предлагал распродать все наши недра частным лицам. Лавры Чубайса ему спокойно спать не дают...

      Не будьте голословными, покажите, где и когда Глазьев такое говорил? Удивите нас!
      Stas157
      1. Boris55 Сегодня, 10:09
        Это было в том веке и осталось только в памяти. Но уверяю вас, я это слышал от него, не лично, а по телевизору в какой-то передаче и он рассуждал там об этом вполне серьёзно.. К сожалению в то время инета у меня не было. Так что можете верить, а можете не верить.
        Boris55
        1. Stas157 Сегодня, 10:56
          Цитата: Boris55
          Это было в том веке и осталось только в памяти. Но уверяю вас, я это слышал от него, не лично

          Ну, что Вы! Ваших слов вполне достаточно. Как же это я раньше не догадался, что про коммунистический Глазьев за одно с либералом Чубайсом! Спасибо, Вы раскрыли мне глаза. А что если у Вас интернета в то время не было, то и не записал никто передачу то? ...Жалко.
          Stas157
          1. Boris55 Сегодня, 11:10
            Цитата: Stas157
            Вас интернета в то время не было, то и не записал никто передачу то?

            Глазьев о природной ренте: ~3 мин.
            Boris55
            1. Stas157 Сегодня, 11:17
              Цитата: Boris55
              Про эти высказывания Глазьева есть в лекциях у г-ла К.П.Петрова.

              А, кто такой Петров? Наверное, очень честный человек, которому тоже можно верить на слово?
              Stas157
              1. Boris55 Сегодня, 11:19
                Цитата: Stas157
                А, кто такой Петров? Наверное, очень честный человек, которому тоже можно верить на слово?

                Инет в помощь. См. Видео выше. 3:43 - "...государство, как собственник проданных ресурсов..."
                Boris55
            2. Stas157 Сегодня, 11:26
              Цитата: Boris55
              Глазьев о природной ренте: ~3 мин.

              Где же его утверждения там, что дескать недра ДОЛЖНЫ принадлежать частным лицам? Напротив, Глазьев утверждает, что природные ресурсы должны принадлежать всему народу, а не кучке избранных!
              Цитата: Boris55
              Инет тебе в помощь. См. Видео выше.

              Спасибо, Вы и так мне очень помогли!
              Stas157
              1. Boris55 Сегодня, 11:28
                Цитата: Stas157
                Где же его утверждения там, что дескать недра ДОЛЖНЫ принадлежать частным лицам?

                А кому по вашему он предлагает государству продавать природные ресурсы и с этого получать ренту. wassat
                Boris55
                1. Boris55 Сегодня, 11:41
                  С 22-й минут то-же интересные его рассуждения, как государству ни чего не делать и только бабки получать...
                  Boris55
    2. andrej-shironov Сегодня, 10:14
      Неужели за эту властную верхушку прямо таки голосовал весь народ?
      andrej-shironov
      1. Стропорез Сегодня, 11:15
        Цитата: andrej-shironov
        Неужели за эту властную верхушку прямо таки голосовал весь народ?

        Смеётесь? Это не народ голосовал, это 146% wassat
        Стропорез
  3. тасха Сегодня, 09:22
    Хорошее описание нынешней ситуации в стране и много слов о том, как же быть...
    Совсем непонятно, что же делать, какие шаги предпринять...
    тасха
    1. Стропорез Сегодня, 11:16
      Цитата: тасха
      Совсем непонятно, что же делать, какие шаги предпринять..

      Стропорез
      1. тасха Сегодня, 14:26
        Спасибо. И посмотрел, и почитал... По пунктам программу я думаю разберут толковые люди.. Первое же впечатление - популизм... Реальная жизнь гораздо суровее... Как поведёт себя Грудинин и его советники столкнувшись с действительностью - большой, большой вопрос...
        тасха
        1. Mestny Сегодня, 17:22
          Никакого вопроса тут нет. они поведут себя, как диктует обстановка. А поскольку грудинин как тут выше сказали "не олигарх", то что бы стать им необходимо будет быстренько вписаться в действующую систему. Что бы сделать это побыстрее, и быть полояльнее такой персонаж пойдёт на всё - то есть попросту всё сдаст с потрохами "партнёрам". И всё, что делалось эти 17 лет, и делается сейчас - всё пойдёт в топку.
          Ну это же очевидно, ёлы-палы! Ну посмотрите его программу, почитайте - дешевейший популизм, способный заткнуть за пояс аналогичный от либералов.
          Mestny
          1. тасха Сегодня, 17:58
            А поскольку грудинин как тут выше сказали "не олигарх"

            В комментариях к одной из статей я пытался убедить оппонента, что Грудинин - олигарх. Мелкий... Не знаю, удалось ли мне...
            тасха
  4. Егоза Сегодня, 09:24
    Только идеология социализма приемлема для России. И именно к ней страна и придет, именно ее потребует народ, причем уже в скором времени.
    Егоза
    1. Boris55 Сегодня, 10:14
      Цитата: Егоза
      Только идеология социализма приемлема для России.

      hi
      А социализм у нас такой разный (Тоцкого, Сталина, Хрущёва-Брежнева, Горбатого).
      Вы за какой: просто социализм, развитой социализм или социализм с человеческим лицом?
      Boris55
      1. Егоза Сегодня, 11:32
        Цитата: Boris55
        Вы за какой: просто социализм, развитой социализм или социализм с человеческим лицом?

        За НАСТОЯЩИЙ СОЦИАЛИЗМ! От тов. И.В. Сталина.
        Егоза
        1. Boris55 Сегодня, 11:39
          Цитата: Егоза
          За НАСТОЯЩИЙ СОЦИАЛИЗМ! От тов. И.В. Сталина.

          Согласен!
          Boris55
        2. Ромей Сегодня, 14:19
          Цитата: Егоза
          Цитата: Boris55
          Вы за какой: просто социализм, развитой социализм или социализм с человеческим лицом?

          За НАСТОЯЩИЙ СОЦИАЛИЗМ! От тов. И.В. Сталина.

          Это невозможно, потому как Сталина воскресить невозможно. Другая страна, другая психология, другие задачи. Нужно отбросив догматику, погубившую СССР, работать над новым вариантом, который устроит всех. Вроде китайского или вьетнамского. С ярко выраженными национальными чертами.
          Ромей
      2. Stas157 Сегодня, 11:59
        Цитата: Boris55
        А социализм у нас такой разный (Тоцкого, Сталина, Хрущёва-Брежнева, Горбатого).
        Вы за какой: просто социализм, развитой социализм или социализм с человеческим лицом?

        У всех свои ошибки были. Были перекосы и перегибы. Но, это не значит, что социализм плохой. Социализм прежде всего это экономический принцип перераспределения конечного продукта труда. От каждого по способности, каждому - по труду. Ничего лучше этого, пока реализовано не было. Политическая система при этом может быть разной. И совсем не обязательно, что при этом должна быть диктатура и железный занавес, и чтобы покупку валюты воспринимали, как преступление.
        Нынешний капитализм в России это шаг назад, в прошлое. Будущее за социализмом. Будет жалко, если первая в мире социалистическая страна, попадет туда вновь последней! Поэтому, не сидим дома, а поддержим кандидата в президенты Павла Грудинина.
        Stas157
        1. Boris55 Сегодня, 12:15
          Цитата: Stas157
          Поэтому, не сидим дома, а поддержим кандидата в президенты Павла Грудинина.

          Вы предлагаете вернуться в 90-е?
          Boris55
          1. Stas157 Сегодня, 13:42
            Цитата: Boris55
            Вы предлагаете вернуться в 90-е?

            У вас опять эксклюзивная информация? Вы то Глазьева с Чубайсом связывали, то теперь Грудина к американцам хотите привязать! Откуда вы это все берете?
            Совершенно очевидно, что сей час, когда Грудинин выигрывает Путина в два раза по числу голосов на разных интернет голосования, где участвую десятки тысяч человек(а скоро будут сотни!), это красная лампа олигархату и всей властной верхушке! Поэтому они будут использовать все средства, чтобы свалить Грудинина, дискредитировать его в глазах избирателей. Будут марать и пачкать его выискивая все новые и новые свидетельства!
            А вам хороший совет. Не тиражируйте вы эту чернуху. Не позорьте себя. Вы играете на руку олигархату. Они и без вас хорошо с этим справятся.
            Stas157
            1. Стропорез Сегодня, 13:54
              Цитата: Stas157
              Цитата: Boris55
              Вы предлагаете вернуться в 90-е?
              У вас опять эксклюзивная информация? Вы то Глазьева с Чубайсом связывали, то теперь Грудина к американцам хотите привязать! Откуда вы это все берете?

              Борис 55 черпает инфу в большом клозете по имени помёт-тв, ему уже давно болт в ухо вставили и непрерывно транслируют wassat
              В общем информаторррр wink
              Стропорез
              1. Boris55 Сегодня, 15:01
                Цитата: Stas157
                Откуда вы это все берете?

                Цитата: Стропорез
                В общем информаторррр

                Спящие - проснулись, консервы - вскрылись. Поздравляю вас с саморазоблачением.
                Я уже здесь не раз писал. 1) Необходимо было НЕ дать развалиться России. 2) Необходимо было накормить людей. 3) Обеспечить продовольственную и военную безопасность. 4) Обеспечить экономическую безопасность и процветание страны - что и предстоит сделать Путину на следующем сроке президентства.
                Нет смысла бороться за независимость разваливающегося государства. Голодный народ неспособен что либо восстанавливать. И так далее. Всё идёт по плану. Не надо ему мешать. Но этот вопрос будет решать уже другой президент.
                Цель Грудилина, и всех кто за ним стоит и всех тех, кто его поддерживает, не дать Путину реализовать четвёртый пункт плана - сделать России процветающим государством.
                Только тогда, когда страна будет полностью независима, можно будет решать вопрос с олигархами, не раньше. А пока мы зависим от зелёного, все слова миссии о его способность решить все проблемы в два притопа в три прихлопа - лапша на уши. Но этот вопрос будет решать уже другой президент (Не Путин).
                Boris55
                1. Стропорез Сегодня, 15:11
                  Цитата: Boris55
                  Цель Грудилина, и всех кто за ним стоит и всех тех, кто его поддерживает, не дать Путину реализовать четвёртый пункт плана - сделать России процветающим государством.

                  До этого ему палки в колёса либарылы , дам и 1125-ая колонна вставляли. wassat
                  А теперь вот Грудини сотоварищи laughing
                  Вам то не смешно, Коллега?
                  Стропорез
                  1. Boris55 Сегодня, 15:14
                    Цитата: Стропорез
                    Вам то не смешно, Коллега?

                    Тот план, который я обозначил выше, не смотря ни на какие либеральные палки в колёсах, выполняется? Да - три пункта выполнено. Какие у вас есть основания предполагать, что 4-й пункт не будет выполнен?
                    То, что Путин будет выбран - сомнений нет ни у кого. От того, с каким результатом он победит, зависит степень его способности проводить свою политику.
                    Boris55
                    1. Стропорез Сегодня, 15:20
                      Цитата: Boris55
                      Тот план, который я обозначил выше, выполняется?

                      Ага, он называется "Утилизация России". Без высоких цен на нефть уже давно бы всё рухнуло.
                      Цитата: Boris55
                      Какие у вас есть основания предполагать, что 4-й пункт не будет выполнен?

                      сахибзадовна не даёт в это поверить.
                      Не тешьте себя иллюзиями-всё очень плохо, а возможно ещё хуже.
                      Стропорез
                      1. Boris55 Сегодня, 15:22
                        Цитата: Стропорез
                        Не тешьте себя иллюзиями-всё очень плохо, а возможно ещё хуже.

                        Сладкая ложь, всегда приятней горькой правды.
                        Boris55
                2. Ромей Сегодня, 16:19
                  Цитата: Boris55
                  Цитата: Stas157
                  Откуда вы это все берете?

                  Цитата: Стропорез
                  В общем информаторррр


                  Я уже здесь не раз писал. 1) Необходимо было НЕ дать развалиться России. 2) Необходимо было накормить людей. 3) Обеспечить продовольственную и военную безопасность. 4) Обеспечить экономическую безопасность и процветание страны - что и предстоит сделать Путину на следующем сроке президентства.

                  Опять ХПП?! Это просто праздник какой то!!! laughing laughing laughing Продолжайте радовать. Больше бреда на квадратный сантиметр от фанатов Путина- нам меньше гемороя с предвыборной агитацией.
                  Ромей
                  1. Голован Джек Сегодня, 16:30
                    Цитата: Ромей
                    нам меньше гемороя с предвыборной агитацией

                    Торопи́тесь радоваться и веселиться.
                    У вас осталось всего два месяца.
                    Голован Джек
      3. xtur Сегодня, 12:29
        >ты за какой: просто социализм, развитой социализм или социализм с человеческим лицом?

        Если бы ты был в курсе работ Глазьева и его точки зрения, то бы задал вопрос по другому - ты за равновесную экономическую теорию, или за неравновесную ? Вообще есть нобелевский лауреат Пригожин, хорошо изложивший теорию неравновесных процессов . Проблема теории социализма была в том, что она сложилась во времена, когда в науке не существовало теории неравновесных процессов, и они пытались изложить теория социализма на языке, который для этого не подходит, соответственно суть социализма искажалась и ограничивалась

        примером равновесных процессов является рынок 19 века, процессы которые описываются классической термодинамикой. А примером неравновесных процессов являются процессы в живых организмах.
        Социалистическая экономика всегда была неравновесной системой, у которой было три степени изоляции от внешнего мира - валютная монополия государства, и непересекающиеся сферы безналичного и наличного расчёта.
        Глазьев придерживается точки зрения на экономику как на неравновесную систему, просто по его утверждениям, современные экономики запада с их кредитной накачкой тоже являются неравновесными системами, в которых спрос планируется и создаётся.

        Просто если бы у Глазьева были хорошие помошники по ИТ, они бы ему объяснили, что в любой неравновесной системе существует и занимают основное место информационные потоки, и что в сфере информации есть собственный цикл производства, не зависимый от материального, а значит общество описывается не вектором классовых противоречий, а целой матрицей, и никакой классовой борьбы как источнике исторического развития не существует, и потому нет никаких жёстких границ между социализмом и капитализмом

        Но даже без этого Глазьев является сторонником смешанной экономики, сочетающей конкуренцию с планированием и контролем над банковской системой
        xtur
    2. atos_kin Сегодня, 10:17
      Несменяемый лидер так не считает и народ на выборах это подтвердит.
      atos_kin
  5. Monster_Fat Сегодня, 10:03
    "Наука и....религия"....-этой фразой чувак слил всю свою, в общем-то правильную статью, в унитаз... lol
    Monster_Fat
  6. andrej-shironov Сегодня, 10:13
    Уважаемый Сергей! Я с вами полностью согласен, писал и говорил об этом несколько лет назад. Китай очень правильные выводы сделал после событий на площади Тяньанмень. Десяток лет руководство Китая было сосредоточено на решении внутренних проблем и лишь потом устремилось во внешнюю политику. К сожалению нынешняя власть России не способна сделать подобное. Нынешние элиты России прочно встроены в конгломерат западных элит, правда на вассальных условиях. Поэтому мы имеем то что имеем. Критическую ситуацию с внутренней политикой и отсутствием потенций и желания её решать.
    andrej-shironov
  7. тасха Сегодня, 10:14
    без критерия соответствия принимаемых решений интересам повышения общественного благосостояния система управления будет лишена стержня – ответственности чиновников и руководителей государственных корпораций за конкретные результаты своей работы. Она будет оставаться коррумпированной и недееспособной.

    Это надо вышки с излучателями строить.. wink Где эти критерии взять? Кто их будет оценивать? А людей где взять?
    доминирующей в общественном сознании ценностью является социальная справедливость.

    Вот бы написал Сергей Глазьев своё видение этой социальной справедливости... Интересно..
    тасха
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:33
      Вот бы написал Сергей Глазьев своё видение этой социальной справедливости..


      Он же написал в конце статьи свое видение того, откуда "черпать" новую "идеологию": из -"религии" wink .... значит, там же, надо искать и видение "социальной справедливости", забавно правда? особенно учитывая кастово-иерархическое устройство РПЦ... Ну, и забавен тезис автора о "социализме" в Индии... Вот уж точно где "социализм" так "социализм".... lol
      Monster_Fat
  8. мичман Сегодня, 10:32
    С.Ю.Глазьев, как отмечают читатели, все по полочкам разложил. Могу добавить следующее: 1. Относительно производительности труда, Вывод ошибочен. Если сравнивать продукцию по трудоемкости ее изготовления, мы по ряду отраслей (особенно в ОПК) не отстаем; 2 . Инновационная особенность промышленности. Правительство вообще это выбросило из рассмотрения в РФ. Пример: в КНР за 2017 год получили патенты в науке около 1,3 млн. ед. В РФ всего около 30 тыс. ед. Я помню за один свой патент на "Антенну на трубке ПВД сверхзвукового самолета - истребителя" , я получил вознаграждение более 5 тыс. рублей (это было в начале 70-х годов). Мы с женой смогли купить трех комнатную квартиру в Ленинграде на Василевском острове, 3. У меня в подчинении на 45 предприятиях (5 ГУ МРП СССР) был цеха автоматы, даже был один завод автомат. А сколько было ГАПов; 4. По индексу "Джини" если 10% населения страны имеют доход более 100% остального населения, жди негодования в обществе. А у нас 1% населения владеет 90% богатства страны; 5. Кандидаты на пост Президента России. Даже от КПРФ кандидат имеет доход более 5 млрд. рублей. Как это может быть. Зав кафедрой в Университетах имеют заработок около 40 тыс. рублей. А сколько зарабатывает молодой специалист. Как ему найти работу.
    Честь имею.
    мичман
    1. народник Сегодня, 11:01
      Общая сумма доходов Грудинина за последние шесть лет составила 157,41 млн рублей.
      народник
      1. Стропорез Сегодня, 11:19
        Цитата: народник
        Общая сумма доходов Грудинина за последние шесть лет составила 157,41 млн рублей.

        Сечин 5 млн. в день рубит!
        Стропорез
        1. народник Сегодня, 13:32
          Стропорез
          Цитата: народник
          Общая сумма доходов Грудинина за последние шесть лет составила 157,41 млн рублей.

          Сечин 5 млн. в день рубит!

          Я только уточнил предидущий комментарий мичмана где ошибочно указан доход в 5млр. Доход 30мл в год - это доход бизнесмена средней руки.
          народник
          1. Стропорез Сегодня, 13:35
            Цитата: народник
            Я только уточнил предидущий комментарий мичмана где ошибочно указан доход в 5млр. Доход 30мл в год - это доход бизнесмена средней руки.

            Пардон,Коллега, не так понял hi
            Стропорез
    2. Boris55 Сегодня, 11:05
      Цитата: мичман
      С.Ю.Глазьев, как отмечают читатели, все по полочкам разложил

      Говорить правильные слова красиво, они все мастера, а вот как до дела доходит, куда всё девается...
      Boris55
  9. parusnik Сегодня, 10:42
    Ясно, что КПСС возродить невозможно, да и не нужно.
    ...Из всех существующих партий в России, ни одна не является носителем социалистической идеологии..даже КПРФ...РПЦ?...Дык с 16 века это "стяжательская" церковь...В прямом и переносном смысле..Мои предки по отцовской линии, являясь сторонниками "нестяжателей", на Урал бежали ...
    parusnik
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:53
      Стоит только открыть в "Гугле" запрос : "Русские народные пословицы, поговорки, высказывания о попах"....и....столько "интересного" выпадает, что начинаешь задумываться о "вековой", "всенародной любви" к РПЦ... wink
      Monster_Fat
      1. pilot69 Сегодня, 13:17
        Да, совершенно верно, первое, что приходит на ум - "каков поп - таков и приход".
        Подмена понятий лучший способ "запудрить" мозг народу. Как-то незаметно у нас смешали два понятия - вера и религия. Внешние атрибуты полностью заменили веру. Противно наблюдать в церковные праздники на главных тв-каналах истово крестящихся КОММУНИСТОВ!!! (коммунистов, Карл!!!)
        pilot69
  10. басмач Сегодня, 11:11
    Вот ух намешал. А главное, под каким соусом. Всё классически-ложь вперемешку с правдой. Не надо отождествлять идейные смыслы с идеологией- это разные понятия. Религия если и является носителем идем- то идеи терпения и смирения- ни о какой социалистической направленности и речи нет- скорее применима идея рабской покорности.
    А уж по поводу Китая. Основной экономический закон социализма сформулирован давно ( и Глазьев его знать просто обязан)-"обеспечение максимального удовлетворения материальных и культурных потребностей общества; вместо развития производства с перерывами от подъема к кризису и от кризиса к подъему, – непрерывный рост производства; вместо периодических перерывов в развитии техники, сопровождающихся разрушением производительных сил общества, – непрерывное совершенствование производства на базе высшей техники." И. Стлалин Экономические проблемы социализма в СССР
    И если посмотреть на Китай, то кризис перепроизводства ( и другие признаки капитализма-вернее империализма) там проявляются всё сильней. КПК пошла по тому же пути, что и КПСС
    Носителем идеологии как раз и являются партии. Партия - это и есть сплав идеологии и её членов, которые эту идеологию формулируют и продвигают в массы. Т.к массы в своей основе инертны и аполитичны.
    басмач
  11. Комментарий был удален.
  12. Голован Джек Сегодня, 11:47
    О, снова котоглазьевы на горизонте... и снова горы бреда.
    Все это "добро" разгребать - лениво и бессмысленно, пройдусь по наиболее выдающимся, кхм... перлам:
    Второй мир стран социализма... с учётом социалистической ориентации не только Китая, но также Индии и стран Индокитая

    О как. У Индии, оказывается, "социалистическая ориентация". И у Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии и Таиланда.
    Прикольно.
    Вот только есть подозрение, что сами они об этом не знают. И вообще никто не знает, кроме "академика" Глазьева good
    Опережая по темпам социально-экономического развития страны первого мира в два-три раза, второй мир...

    Когда ничего нет, "опережать по темпам развития" не просто легко, а легче легкого.
    В том году пенсия 1 доллар, а в этом уже 5... рост 500%, чеужтам.
    Примером может служить Эфиопия, выкарабкивающаяся из нищеты с двузначными темпами прироста ВВП...

    ... именно yes
    Кстати, о птичках пенсии:
    Жители сельской местности не платят пенсионные взносы от доходов, в связи с этим не получают трудовую пенсию. ... Средняя пенсия в Китае составляет 900-1300 юаней (145-210 долларов)

    Социалистическая ориентация в действии, ога...
    Крикуны про пенсии российские (средние же), ау-у-ууу...
    ... второй мир через десять лет будет доминировать на планете

    Дай Бог нашему теляти, да волка́ загрызть.
    А черепахе догнать, наконец, Ахилла laughing
    А котоглазьевым перестать уже дурить народ... хотя это - уж точно вряд ли, они за это деньги получают и больше ничего (кроме как дурить) не умеют request
    Голован Джек
    1. Гардамир Сегодня, 13:19
      и снова горы бреда.
      какие ваши доказательства?
      подозрение,
      подозрение к делу не подошъёшь
      ау-у-ууу...
      и опять эмоции, а где доказательства
      А котоглазьевым перестать уже дурить народ
      во первых оскорбление члена президентского совета, во вторых дурить народ разрешено только нынешней власти и головану?
      Гардамир
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  13. Starik72 Сегодня, 12:00
    Какая может быть в стране социальная справедливость,когда в стране есть БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ ??? Какая может быть социальная справедливость,когда нет для ВСЕХ - РАВНЫХ УСЛОВИЙ и РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ??? Какая может быть социальная справедливость,когда в стране нет равенства перед ЗАКОНОМ,когда законы пишут для бедных,а для богатых их не существует ??? Вот когда во главу идеологии поставят те критерии которые названы,вот тогда в государстве будет социальная справедливость !
    Starik72
  14. vladimirvn Сегодня, 12:32
    Любить свою страну и свой народ- вот и вся идеология. И делать, делать все, для их благополучия. А пока...https://www.gazeta.ru/social/2018/01/11/11
    609642.shtml
    vladimirvn
  15. Голован Джек Сегодня, 12:35
    Цитата: Stas157
    Будущее за социализмом. Будет жалко, если первая в мире социалистическая страна, попадет туда вновь последней

    Блин... а ведь и правда - жалко будет...
    Стас, вас сегодня... не узнать просто. Хотя...
    Цитата: Stas157
    Поэтому, не сидим дома, а поддержим кандидата в президенты Павла Грудинина

    О, блин. А так хорошо начали.
    Ловите вам, про Грудинина:
    Идем на сайт ЦИК РФ, видим вот такую картинку:

     Ссылочка

    Жмякаем мышой на "Дополнение" (на картинке обведено красненьким), скачивается PDF. Открываем, читаем...

    ... и начинаем, наконец, уже думать головой yes
    1. Liechtensteinische Landesbank - это, Стас, оффщор. Причем не просто оффшор, а очень крутой оффшор, ни вас, ни меня туда не пустят - стопудово.
    2. У г-на Грудинина в этом банке почему-то находится ценных бумаг на сумму более 5 млрд. рублей belay
    3. Эти данные Грудинин предоставил сам, оспаривать... утомитесь, короче.
    Вот так-то... "Грудинин прийдэ, порядок наведэ" laughing
    Голован Джек
    1. Гардамир Сегодня, 13:22
      Блин... а ведь и правда - жалко будет...
      и снова эмоции
      У г-на Грудинина в этом банке почему-то находится ценных бумаг на сумму более 5 млрд. рублей
      Почему бы у бизнесмена не быть деньгам, а откуда деньги у госслужащих типа Чаек, Медведевых и прочих?
      Гардамир
      1. Голован Джек Сегодня, 13:26
        Цитата: Гардамир
        и снова эмоции

        Причем, заметьте, положительные.
        Ваша команда меня дико веселит порой...
        Как все же там поживает "танк Т-62-МБ", Гардамир? wassat
        Голован Джек
      2. Mestny Сегодня, 16:50
        Повторю свой вопрос - чем лучше бизнесмен Грудинин бизнесмена Чубайса например? Ну или Медведева?
        А так то да, у бизнесмена - почему бы и не быть деньгам.
        Правда есть одна затыка - ни один бизнесмен не будет делать то, что там обещает делать Грудинин для страны в случае прихода к власти. Придётся или крест снять, или трусы надеть.
        Mestny
    2. народник Сегодня, 13:45
      . У г-на Грудинина в этом банке почему-то находится ценных бумаг на сумму более 5 млрд. рублей

      «На момент регистрации зарубежных счетов у него нет. Уведомление Павел Грудинин подал в Центральную избирательную комиссию. Зарубежные счета были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета были закрыты.
      народник
      1. Mestny Сегодня, 16:52
        Деньги раздал пенсионерам? Построил на них предприятия, дороги?
        Mestny
    3. Monster_Fat Сегодня, 14:34
      А чего в этот "крутой оффшор" (кстати, на самом деле- банк работающий по швейцарским правилам-то есть для "нерезидентов" обязательный остаток на счету-200000-500000 евриков (или долларов)), трудно попасть?. Открыть счет-пожалуйста, только всегда держать остаток на счету не менее 500000 евро (или долларов)...http://koffshore.com/bankaccounts/lan
      desbank/
      Monster_Fat
  16. vladimirvn Сегодня, 12:58
    Я была тогда с моим народом, там, где, мой народ, к несчастью был". А. Ахматова,
    vladimirvn
  17. Лексус Сегодня, 13:06
    Из Глазьева вышел бы отличный премьер. А экономический блок Болдыреву можно поручить.
    Лексус
    1. Голован Джек Сегодня, 13:18
      Цитата: Лексус
      Из Глазьева вышел бы отличный премьер. А экономический блок Болдыреву можно поручить

      good laughing good
      Голован Джек
  18. Dzafdet Сегодня, 13:08
    Короче , вывод один : пока не устраним надстройку в виде коммерческих банков, ничего у нас не изменится. Банк должен быть один- государственный. У нас таких нет, НИ ОДНОГО.
    Dzafdet
  19. Dzafdet Сегодня, 13:11
    2. У г-на Грудинина в этом банке почему-то находится ценных бумаг на сумму более 5 млрд. рублей ￼

    И что? У Вовчика на 40 млрддолларов имущества на третьих лиц оформлено. Пусть дальше копит? Может быть уже пора раба освободить от галеры?
    Dzafdet
    1. Голован Джек Сегодня, 13:20
      Это по принципу "сам ", что ли?
      Эти 40 лярдов искали пожарные, милиция все спецслужбы Запада.
      И не нашли.
      А Грудининская денешка - вот она... в оффшоре, кстати, что он там про оффшоры-то говорит?
      "Начни с себя" это называется wink
      Голован Джек
    2. Mestny Сегодня, 16:46
      Кто такой Вовчик? Ваш сосед? вы у него бухгалтером работаете, что так сильно в курсе где кому и сколько?
      Подозреваю, что вся эта информация из соответствующей прессы.
      Mestny
  20. rudolff Сегодня, 14:30
    "Россия опустилась ниже среднего уровня, оказавшись среди стран третьего мира." Н-да... Никогда в своей жизни, даже в самом страшном сне, не думал, что когда-либо прочитаю или услышу подобное. Россию — страна третьего мира! Перелом мозга на старости лет... И просвета не видно. Еще пяток-другой лет такого "вставания с колен" и мы станем просто территорией.
    rudolff
    1. Mestny Сегодня, 16:45
      Можно укорить, если надоело ждать. Нужно только проголосовать за кандидата от оппозиции Грудинина.
      Mestny
  21. iouris Сегодня, 14:41
    Носителем идеологии является партия, поэтому надо начинать с партии. Партия начинается с миссии. Партия - это организационная структура, которую следует создать. Реализация проекта требует значительных капиталовложений. Так кому надо "поднимать" Россию до такой степени, что он готов дать своих денег?
    iouris
  22. Radikal Сегодня, 15:28
    Цитата: Boris55
    Это было в том веке и осталось только в памяти. Но уверяю вас, я это слышал от него, не лично, а по телевизору в какой-то передаче и он рассуждал там об этом вполне серьёзно.. К сожалению в то время инета у меня не было. Так что можете верить, а можете не верить.

    Прям, как в той древней шутке - "Не знаю как, не знаю где, но сидит заяц на суку, и посылает всех на х......! wassat
    Radikal
  23. Mestny Сегодня, 16:42
    Цитата: vladimirZ
    Если будут честные выборы Путину не победить. Его победа на выборах может быть только за счет административного ресурса и фальсификации выборов, подделки её результатов.

    Ну то есть вы заранее заявляете - победить может только ваш кандидат. Все остальные варианты - нечестные.
    Так это же оно и есть, строго по методичке, слово в слово. Только на предыдущих выборах это применялось к либеральной оппозиции, а теперь к оппозиции "другого типа.
    Это кстати, один из компонентов цветной революции - любым способом убрать легитимность выборов. В некоторых странах сработало, правда с массовой раздачей печенек, и посулами сытой европейской жизни.
    Какие посулы у ваших? Строительство социализма?
    Mestny
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