Войска Дыма и Пламени. Часть 3. Детище русского императора

Основоположником принятия огнеметного оружия на вооружение российской армии и формирования в ее структуре специализированных огнеметных частей стал Император России Николай II.Последний Император уделял вопросам вооружения большое внимание, и огнеметное оружие, новинка того времени, не стало исключением.Русская армия захватывала в качестве трофеев образцы огнеметов противника.Когда в мае 1915 г. Главный артиллерийский комитет посчитал, что принятие на вооружение русской армии огнеметов нецелесообразно, именно решение Николая II позволило продолжить изучение огнеметного вопроса.В сентябре 1915 г., всего через месяц того как Император занял пост Верховного главнокомандующего Действующей армией, были проведены испытания 20 экземляров ранцевого огнемета образца Горбова. А в феврале 1916 г. выдается заказ на изготовление 1500 таких огнеметов.19. 02. 1916 г. Император санкционировал учреждение Военно-Химического Комитета Главного управления Генерального штаба – он должен был осуществлять функции по надзору за производством противогазов и следить за обучением войск противодействию химическому оружию противника.А 08. 03. 1916 г. на Якобштадском плацдарме 5-я армия генерал-лейтенанта В. И. Гурко в ходе Нарочской операции впервые применяет новое оружие – газовые гранаты и огнеметы.3-го апреля Император учреждает Химический комитет Главного артиллерийского управления, 3-й отдел которого отвечал за огнеметное оружие. В состав Комитета вошли офицеры, ученые и представители неправительственных организаций. Формируется 3-ротный Учебный огнехимический батальон (9 офицеров, 20 унтер-офицеров и 645 рядовых).Испытания огнеметного оружия продолжились.Так, 28. 04. 1916 г. Николай II присутствовал на полигонных испытаниях огнемета системы Тилли-Госкин. Император поместил в свой Дневник соответствующую запись. О важности факта испытания образца нового оружия свидетельствует то, что на следующий день - в письме Императрице – Николай II еще раз вернулся к вопросу испытания огнеметаРешения Императора повлияли на изменения в структуре российской армии. Было решено сформировать команды тяжелых огнеметов. Эти команды должны были придаваться армиям (вначале их количество - по числу армий - 13) и фронтам. Но уже к концу 1916 г. в войсках Действующей армии появились и огнеметные команды, оснащенные легкими огнеметами. Было решено включать их, как и пулеметные команды, в состав полков – эти команды должны были стать важным инструментом огневого противоборства. Огнеметная команда должна была активно действовать как в наступлении, так и в обороне – и наличие таких подразделений в составе пехотных частей было особенно актуально как раз в период позиционной войны. Вооружение такой огнеметной команды - 12 ранцевых огнеметов и 4 - 37 мм траншейных пушки. В состав огнеметной команды входили офицер и 29 нижних чинов. К созданию огнеметных команд приступили осенью 1916 г., начав с дивизионного уровня (одна огнеметная команда на пехотную дивизию), а затем планировали спуститься на уровень полка. В порядке приоритетности огнеметными командами оснащались войска следующих фронтов: Кавказского, Западного, Юго-Западного и, наконец, Северного.11. 09. 1916 г. появился знаковый для огнеметных войск России приказ. Он предписывал создать огнеметные команды в ряде полков Действующей армии - 12 гвардейских, 16 гренадерских и 208 первоочередных пехотных. Появлялись 236 огнеметных подразделений – на уровне тактического (полкового) звена русской армии. 5-го декабря было предписано сформировать 3 мощные стационарные огнеметные батареи - для обороны ключевых участков фронта. В состав такой батареи входили 4 мощных траншейных огнемета (систем Товарницкого, Винсента и генерала Ершова) при 6 офицерах и 128 саперах.Решение Императора и Верховного главнокомандующего Николая II имело для этого процесса ключевое значение.Огнеметы должны были не только поражать живую силу и технику, но и оказывать моральное воздействие на противника – что было очень важно. Наблюдая некоторое техническое отставание русской армии от противника по отдельным позициям, Император во время войны уделял особое внимание принятию технических новинок на вооружение русских войск. Война, ознаменовавшаяся небывалым применением технических средств вооруженной борьбы, привела к подъему отечественной науки и техники.В середине 1916 г. были приняты на вооружение ранцевые огнеметы систем конструкторов Товарницкого и Александрова. Тогда же российские инженеры Странден, Поварнин и Столица изобретают фугасный поршневой огнемет. Огнемет весил около 16 кг (снаряженный - 32,5 кг). Дальность огнеметания 35 - 50 м. Горючая смесь выталкивалась с помощью давления пороховых газов, в то время как в сопоставимых иностранных огнеметах (которые обладали более низкими характеристиками) выбрасывание огнесмеси обычно осуществлялось с помощью водорода и сжатого воздуха, углекислого газа и азота. Названный по первым буквам фамилий конструкторов огнемет СПС в начале 1917 г. прошел испытания и пошел в серийное производство. Использование давления пороховых газов для выброса огнесмеси является основным принципом функционирования огнеметного оружия до сих пор.Еще одним огнеметом, произведенном в небольших количествах, был огнемет т. н. Архангельской системы, производившийся в киевском Арсенале. Огнемет Товарницкого производился на киевских автомобильном и проволочно-гвоздильном заводах, а огнемет Тилли-Госкина – на заводе Корсака. Химическим комитетом было заказано: огнеметов Александрова – 6 тыс. единиц, огнеметов Товарницкого – 6 тыс. малых и 200 траншейных. Комитет также приобрел 65 Винсентских батарей (из них 50 – новейшего образца) и 50 больших галерейных огнеметов Ливенса.К середине декабря 1916 г. было произведено 180 огнеметов Горбова, 140 огнеметов Александрова, 5000 малых и 50 траншейных огнеметов Товарницкого, а также получена 21 винсентская батарея. Новейший огнемет СПС был приспособлен к ведению побатарейного залпового огня – и становился мощным стационарным оружием позиционной войны.Но…Так сложилась история, что завершение обучения специалистов для дивизионных и полковых огнеметных команд совпало с отречением Императора. Обезглавленная и дезорганизованная русская армия начала погружаться в хаос…Не имея возможности завершить формирование штатных огнеметных частей Действующей армии, Генеральный штаб решил объединить части и подразделения газовой и огневой войны: сформировать в составе Химических команд специальные огнеметные подразделения. Последние должны были временно придаваться пехотным полкам для решения конкретных наступательных или оборонительных задач, после завершения операций возвращаясь в состав химкоманд.Подразделения, оснащенные ранцевыми огнеметами, участвовали в боевых действиях летом-осенью 1917 г. Русские войска не только использовали огнеметное оружие, но и выработали тактику его применения.Так, переносные огнеметы использовались ударными частями – при поддержке пехотинцев и гранатометчиков. В обороне пары стационарных огнеметов прикрывали важнейшие боевые участки, а переносные огнеметы использовались для контратак. Траншейные огнеметы использовались исключительно для обороны - также применяясь парами. СПС использовались как и траншейные огнеметы, батареями численностью до 25 единиц. Но могли поддерживать и ударные части, а также обеспечивать проведение локальных контратак.В середине 1917 г. три батареи траншейных огнеметов закончили подготовку и отправились на фронт.6 июня 1917 г. Верховный Главнокомандующий приказал сформировать при одном полку каждой пехотной дивизии огнеметное подразделение. Каждая из 14-ти химкоманд должна была организовать курсы – с целью научить пехотинцев применять огнеметное оружие. В каждую армию были направлены инструкторы из Учебного огнехимического батальона.17-го июня, в первый день Июньского наступления 1917 г., химкоманда 7-й армии осуществила огнеметную атаку – удар был нанесен по позициям германского 104-го резервного пехотного полка у Бржезан. После часовой артподготовки саперы-огнеметчики под прикрытием дымовой завесы двинулись вперед. А за ними ринулись волны пехоты. Но немцы отбили атаку шквальным огнем артиллерии, минометов, гранатометов и пулеметов. Повторная атака была сорвана – сильный огонь противника не позволил покинуть окопы. Тогда по германским позициям был нанесен артиллерийский удар, а затем проведена газобаллонная атака.Другие сведения о применении огнеметов в ходе Летнего наступления отсутствуют – хотя это оружие, безусловно, применялось и на других участках русско-австро-германского фронта. Нет информации и о включении огнеметных подразделений в состав ударных частей и частей смерти. В сентябре 1917 г. химкоманды реорганизуются в химические роты численностью по 240 человек каждая.Во время Первой мировой войны в России было произведено более 10500 огнеметов. Основная масса (10000 единиц) - ранцевые огнеметы полковых огнеметных команд. В деле развития огнеметного оружия русская армия не только шла в ногу с требованиями времени – по объему произведенного огнеметного оружия она значительно превосходила ведущие державы Антанты (Франция – 3930, Англия – 214 огнеметов), произведя огнеметов больше, чем вся остальная Антанта вместе взятая.