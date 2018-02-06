Магазинная винтовка Volcanic (США)



Винтовка Volcanic. Фото Wikimedia Commons



Безгильзовый патрон Rocket Ball .41. Фото Revivaler.com



Ствольная коробка и рычаг перезарядки крупным планом. Фото Revivaler.com



"Элитный" вариант исполнения винтовки. Фото Revivaler.com



Винтовка "Волканик" в руках киногероя. Кадр из х/ф "На несколько долларов больше", реж. С. Леоне / imfdb.org

По материалам сайтов:

http://guns.com/

https://winchestercollector.org/

http://revivaler.com/

https://americanrifleman.org/

http://historypistols.ru/

http://forgottenweapons.com/

В середине XIX века оружейники Хорейс Смит и Дэниел Вессон, позже прославившиеся благодаря нескольким моделям револьверов, заинтересовались тематикой магазинного оружия. Используя некоторые известные идеи и решения, а также применив оригинальные разработки, они создали новый вариант механики стрелкового оружия. Предложенные принципы работы вскоре были реализованы в пистолетах и винтовках семейства Volcanic.Напомним, одной из основ перспективного проекта стал оригинальный боеприпас, созданный в 1848 году Уолтером Хантом. Этот изобретатель предложил использовать пулю с внутренней полостью, проделанной со стороны донца. Полость следовало заполнять порохом и воспламеняющим составом, а также закрывать крышкой. Подобный боеприпас имел все необходимые составляющие, но при этом не нуждался в собственной гильзе. Именно такой патрон, получивший имя Rocket Ball («Пуля-ракета»), решили использовать в своем проекте Х. Смит и Д. Вессон.Разработка новых принципов построения оружия стартовала в начале пятидесятых годов. Вскоре были определены основные положения будущих проектов, а кроме того, была подана заявка на получение патента. Закрепив документально свой приоритет в создании оригинальной конструкции, оружейники приступили к подготовке серийного выпуска новых систем. На рынок планировалось выпустить сразу несколько моделей оружия различных классов и под разные патроны. При этом все образцы должны были иметь максимальную степень унификации.В середине 1854 года в г. Норвич (шт. Коннектикут) была основана компания Smith & Wesson, которой предстояло выпускать новое оружие. Все образцы новой линейки имели общее название Volcanic («Вулканический»). Пистолеты при этом обозначались как Volcanic pistol, винтовки – как Volcanic rifle. Планировалось изготавливать по несколько образцов каждого класса, имевших те или иные отличия, в связи с чем использовались дополнительные номерные обозначения. Таким образом, на рынок должны были выйти изделия Volcanic pistol №1, Volcanic rifle №2 и т.д.Для пистолетов и винтовок были созданы два типа безгильзовых патронов Rocket Ball. Первый имел калибр .31 (7,65 мм), второй – .41 (10,41 мм). Характерной особенностью таких боеприпасов являлась малая масса деталей. Так, более крупная «Пуля-ракета» весила всего 6,5 г и вмещала 0,42 г черного пороха, не считая воспламеняющего состава. Подобные особенности патрона не позволяли получить высокие огневые характеристики, самым серьезным образом ограничивая дальность стрельбы и убойное действие пули.В рамках семейства «Волканик» планировалось выпускать сразу несколько модификаций винтовки (эти образцы также нередко называют карабинами). Широкий выбор оружия планировалось обеспечить наличием трех вариантов ствола, отличавшихся друг от друга длиной. Все прочие агрегаты винтовок были унифицированы. Не отличались и принципы работы механики. Для получения максимально возможных боевых характеристик карабины следовало выпускать только под патрон .41. Недостаточно мощный 7,65-мм боеприпас предложили оставить только для унифицированных пистолетов.Винтовки Volcanic имели достаточно простую компоновку. Наиболее крупной деталью был нарезной ствол достаточной длины, под которым располагался трубчатый магазин. Ствол и магазин входили в ствольную коробку, имевшую полости для основных механизмов. Сзади к ней присоединялся деревянный приклад. Внешне новые винтовки были не слишком похожи на существующие образцы. Изделия схожего вида стали появляться позже и в большинстве своем представляли собой развитие разработки Х. Смита и Д. Вессона.Для карабина создали три ствола разной длины. Предлагались изделия длиной 16 дюймов (406,4 мм или 39 калибров), 20 дюймов (508 мм или 48,8 калибра) и 24 дюйма (609,6 мм или 58,5 калибра). Любопытно, что от длины ствола зависели габариты подствольного трубчатого магазина и размеры готового к применению боекомплекта. Общие особенности конструкции ствола и магазина, однако, были одинаковыми для всех винтовок семейства.Все стволы винтовок «Волканик» имели нарезной канал диаметром 10,41 мм. Внешняя поверхность ствола отличалась переменной формой. Большая часть ствола, в том числе казенник, имела восьмиугольное сечение, тогда как вблизи дула оно становилось круглым и отличалось меньшим размером. Непосредственно у дула имелись крепления для установки фиксирующей гайки. Подобная конструкция ствола была связана с особенностями использованного магазина.Непосредственно под стволом помещалась длинная трубка, вмещавшая боеприпасы. Крупная задняя часть такого магазина располагалась неподвижно и входила в ствольную коробку. Ее передний элемент в форме стакана был соединен с восьмиугольным кожухом ствола, подвижно закреплявшимся в его дульной части. Передний стакан магазина имел крепления для пружины подавателя. Сам подаватель выполнили в виде цилиндрического блока с рукояткой. Последняя через паз в магазине выводилась наружу.Самый короткий 16-дюймовый ствол позволял оснастить карабин магазином на 20 патронов. Под стволом длиной 20 дюймов помещалось 25 патронов. Наиболее крупный магазин мог вместить три десятка «Пуль-ракет».Ствол и магазин предлагалось закреплять в ствольной коробке. Этот агрегат выполнили из латуни в виде вертикальной коробки со съемными боковыми крышками. Передняя часть коробки имела форму, близкую к прямоугольной, тогда как задняя отличалась овальным сечением. Передний отсек коробки предназначался для устройства подачи патронов. Наиболее крупный центральный вмещал средства перезарядки, а небольшой задний объем использовали для установки ударно-спускового механизма.В верхней части ствольной коробки находился подвижный затвор, имевший цилиндрическую форму с продольным каналом для подпружиненного ударника. Затвор должен был совершать возвратно-поступательные движения за счет механической связи с парой рычагов. Управление работой этой системы осуществлялось при помощи рычага, выведенного наружу и выполненного заодно со скобой спускового крючка. Последняя отличалась большой длиной, заходила под шейку приклада и имела вытянутое кольцо для пальцев правой руки. Рычажная систем затвора также имела связь с подъемником патронов, находившимся в передней части ствольной коробки.Сразу за задними срезами ствола и магазина находился подъемник, выполненный в виде небольшого металлического блока с разомкнутой трубкой в верхней части. В крайнем нижнем положении он мог захватывать патрон, выталкиваемый из магазина, а в верхнем выводил боеприпас на линию досылания.Винтовка Volcanic получила ударно-спусковой механизм, похожий на устройства револьверов одинарного действия. В его составе имелся подвижный курок с боевой пружиной, контактировавший со спусковым крючком. Взведение курка производилось как автоматически, так и вручную.Карабин Х. Смита и Д. Вессона получил несложные прицельные приспособления. На неподвижной гайке в дульной части ствола расположили простую мушку. В задней части ствольной коробки, непосредственно перед курком, находился нерегулируемый целик.Фурнитура оружия так же не отличалась сложностью. Использовался лишь деревянный приклад без пистолетного выступа. Он крепился к ствольной коробке на винтах при помощи пары выступающих планок. Задняя часть приклада, по моде того времени, имела вогнутую «анатомическую» форму. Поверх деревянной детали монтировался изогнутый латунный затыльник.С точки зрения принципов работы и особенностей эксплуатации карабины «Волканик» почти не отличались от унифицированных пистолетов. Для подготовки к стрельбе следовало сместить подаватель к дну магазина и затем повернуть стакан последнего вбок, открыв основную трубку. В магазин следовало последовательно загрузить необходимое число патронов, после чего его передний агрегат можно было возвращать на место. Распрямляющаяся пружина создавала необходимое давление и заставляла боеприпасы двигаться к подъемнику.Взведение оружия выполнялось путем перемещения спусковой скобы вперед и назад. При переднем ходе скобы рычажная система отводила назад затвор, который при этом толкал курок и ставил его на взвод. Одновременно с этим подъемник выводил патрон на линию досылания. Возвращая скобу в исходное положение, стрелок отправлял затвор вперед, что приводило к досыланию патрона. Затем подъемник уходил в нижнее положение для загрузки нового боеприпаса.Нажатие на спусковой крючок приводило к разблокировке курка, который бил по ударнику и тем самым производил выстрел. Боеприпас типа Rocket Ball покидал ствол и не оставлял в патроннике никаких своих компонентов. Благодаря этому винтовка не нуждалась в средствах экстракции. После выстрела можно было вновь переместить скобу и перезарядить оружие.Насколько известно, серийное производство винтовок Volcanic стартовало уже в 1854 году. Оружие в трех версиях с разной длиной ствола, согласно рекламным материалам, являлось настоящим прорывом и имело массу преимуществ перед существующими образцами. Тем не менее, ограниченные производственные возможности компании Smith & Wesson в сочетании с не самым высоким спросом не позволили развернуть полномасштабное производство. За первые месяцы серийного выпуска было собрано не более нескольких сотен винтовок.В следующем 1855 году Х. Смит и Д. Вессон решили расширить свое предприятие. Заручившись поддержкой бизнесмена Оливера Фишера Винчестера, они заметным образом обновили производственные мощности. При этом компанию переименовали в Volcanic Repeating Arms. Выпуск оружия собственной разработки продолжился. Впрочем, новые производственные возможности почти не сказались на реальных темпах выпуска. Магазинные пистолеты и винтовки нескольких модификаций не пользовались особым спросом среди потенциальных заказчиков.По всей видимости, на коммерческом потенциале нескольких образцов оружия сказались характерные проблемы конструкции. Имея ряд важных преимуществ, системы семейства «Волканик» не были лишены недостатков, мешавших получению высоких технических, огневых и эксплуатационных характеристик. Что важно, от некоторых имеющихся проблем нельзя было избавиться без кардинальной переработки оружия.Прежде всего, по характеристикам и, как следствие, по перспективам винтовок и пистолетов ударил специфический боеприпас. Безгильзовые патроны Rocket Ball отличались недостаточной навеской пороха, что не позволяло получить приемлемую мощность выстрела. Даже при использовании длинного ствола дульная энергия легкой пули оставляла желать лучшего. Дальность эффективной стрельбы так же была ограниченной, из-за чего, в частности, карабин не мог стать хорошим охотничьим оружием.Отсутствие гильзы или иного подобного устройства не позволило обеспечить достаточную обтюрацию. Как следствие, имели место самые серьезные утечки пороховых газов через стык ствола и затвора, что дополнительно снижало мощность выстрела. Из-за недостаточного давления газов пули иногда застревали в канале ствола, в том числе и на уровне патронника. Особая конструкция боеприпаса и отсутствие штатных средств экстракции приводило к необходимости использования шомпола.В 1856 году конструкторы-основатели компании Smith & Wesson / Volcanic Repeating Arms решили уйти из нее и продолжить свою деятельность в рамках новой собственной фирмы. Вследствие этого старую компанию возглавил О.Ф. Винчестер, а руководителем конструкторского бюро стал Бенджамин Тайлер Генри. Производство пистолетов и винтовок «Волканик» продолжилось, однако и теперь не отличалось высокими темпами.Выпуск линейки унифицированных образцов оружия под общим названием Volcanic продолжался в течение нескольких лет. По разным данным, до конца пятидесятых годов было изготовлено и реализовано не более 1500-2000 винтовок всех трех версий, отличавшихся длиной ствола. Из-за недостаточного совершенства конструкции и ограниченных характеристик спрос на это оружие постоянно падал. В ближайшем будущем компания Volcanic Repeating Arms рисковала остаться без заказов. Опасаясь подобного развития событий, руководители фирмы инициировали новые работы.Б.Т. Генри, уже без участия Х. Смита и Д. Вессона, продолжил развитие существующей конструкции, учитывая ее недостатки. Он посчитал, что основные проблемы оружия линейки «Волканик» связаны с несовершенным боеприпасом, и потому отказался от него. В дальнейшем следовало использовать перспективный унитарный патрон кольцевого воспламенения собственной разработки, получивший обозначение .44 Henry (11х23 мм R). В соответствии с параметрами этого боеприпаса была изменена конструкция существующей винтовки. В первую очередь, оружие пришлось оснастить экстрактором для извлечения стреляной гильзы.Новая магазинная винтовка Б.Т. Генри была впервые представлена в 1860 году и заинтересовала потенциальных заказчиков. За несколько следующих лет было изготовлено 14 тыс. таких изделий. В дальнейшем конструктор перерабатывал имеющуюся систему под новые патроны и внедрял различные оригинальные идеи. Как следствие, винтовка обр. 1860 г. стала родоначальником нового семейства стрелкового оружия. Механика перезарядки, предложенная Х. Смитом и Д. Вессоном, а затем усовершенствованная Б.Т. Генри, впоследствии была названа в честь последнего.За несколько лет производства было выпущено не более 1,5-2 тыс. винтовок Volcanic трех версий. Подавляющее большинство этих изделий за прошедшие полтора века пришло в негодность, поломалось или было утилизировано. Тем не менее, определенное количество таких карабинов сохранилось, и теперь это оружие хранится в различных музеях или частных коллекциях. Сохраняют ли винтовки работоспособность – неизвестно. Вряд ли кто-то решится проверять это ввиду высокой стоимости оружия.Желая создать новое оружие и получить преимущества перед конкурентами, Хорейс Смит и Дэниел Вессон разработали оригинальную конструкцию магазинного оружия с ручной перезарядкой под безгильзовый патрон. Последний давал определенные преимущества технического характера, но при этом приводил к заметным проблемам. Вскоре после начала массового производства винтовок и пистолетов нового типа их создатели решили заняться тематикой револьверов, и потому не стали развивать существующий проект. Эту работу взял на себя их бывший коллега Б.Т. Генри. Ему удалось избавиться от основных проблем и создать целое семейство удачных винтовок с разными характеристиками и возможностями. Основные идеи проекта «Волканик», отличавшегося заметными недостатками, получили развитие и все же были доведены до по-настоящему массового использования.