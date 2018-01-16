Черноморский судостроительный завод: «Тбилиси» – «Адмирал Кузнецов», достройка и служба тяжелого авианесущего крейсера
После спуска «Леонида Брежнева» на воду и постановки его на достройку темпы строительства корабля несколько снизились. Это объяснялось серьезной загруженностью завода, основные ресурсы которого были брошены сейчас на заказ №104, или «Баку», который интенсивно достраивался, чтобы быть готовым к ходовым и государственным испытаниям в 1987 году.
Кроме того, сразу после спуска заказа 105 произошла закладка следующего корабля – заказа 106, который в наследство от предшественника получил название «Рига» (эти переименования иногда вызывают путаницу). Таким образом, Черноморский завод вел строительство одновременно сразу трех тяжелых авианесущих крейсеров, не считая гражданских судов.
Достройка «Леонида Брежнева» осложнялась еще и тем, что предстояло изготовить и произвести монтаж большого количества головных образцов специальной техники и вооружений. Одновременно со строительством «Леонида Брежнева» проводились интенсивные испытательные работы на НИТКА. Туда широким потоком поступило новейшее и экспериментальное оборудование. Происходил монтаж первого отечественного аэрофинишёра «Светлана-23», а летом 1983 г. начались его испытания на предмет отработки торможения самолетов. Для этого использовался сначала истребитель МиГ-27, а позже – новейшие Су-27 и МиГ-29КВП, которые совершали торможение после разбега по взлетно-посадочной полосе.
В мае 1984 года была осуществлена первая посадка с использованием аэрофинишёра – сначала такую посадку осуществил Су-27, а потом и МиГ-29. С августа 1984-го началась отработка взлетов с трамплина, имитирующего аналогичную конструкцию строящегося авианосца. В ходе этих испытательных полетов была доказана принципиальная возможность осуществления взлета без использования катапульты с палубы тяжелого авианесущего крейсера. Для осуществления подготовки летчиков корабельной авиагруппы в Новофёдоровке началось формирование 100 учебно-инструкторского полка, на вооружение которого поступили Су-27 и МиГ-29.
Тем временем в Советском Союзе раскручивался маховик процесса, именуемого «перестройка», и в августе 1987 г. «Леонида Брежнева», очевидно, в связи с корректированием политического курса, переименовали в «Тбилиси». Корабль по-прежнему стоял у заводской Северной Набережной Большого ковша, подключенный к береговому питанию и коммуникациям. На заказе 105 ежедневно трудились тысячи рабочих, инженеров, командировочных специалистов. Для удобства доступа на корабль Черноморским заводом был спроектирован, изготовлен и установлен специальный эскалатор.
Как это случалось и ранее, строительство корабля затруднялось не только большим количеством новой техники, но и многочисленными срывами поставок от предприятий-смежников. В проект по-прежнему вносились разнообразные правки, изменения и улучшения. Так, например, для улучшения конструктивных характеристик гидролокационной станции «Полином», в функции которой входило обнаружение подводных целей, Невским конструкторским бюро было принято решение изменить конструкцию носового бульбообразного обтекателя. Поскольку к этому времени «Тбилиси» уже давно был спущен на воду, пришлось провести целую инженерную операцию.
Работы подобного рода подлежали выполнению в условиях сухого дока, однако такая процедура сильно затянула бы процесс достройки и, следовательно, – ходовые испытания. Группой заводских специалистов было разработано собственное решение: под бульбообразную оконечность был заведен специально спроектированный и изготовленный плавучий кессон. И таким образом все работы по переделке обтекателя станции «Полином» были произведены силами завода.
К концу 1987 г. общая готовность тяжелого авианесущего крейсера «Тбилиси» оценивалась в 57 % с отставанием от графика примерно на 15 %, в основном из-за срыва поставок оборудования. В начале 1989 г. был в целом завершен монтаж главной энергетической установки, и с июня этого же года начались швартовые испытания. Ряд систем вооружения, как, например, модули комплекса «Кортик», не были установлены на крейсере по причине их отсутствия.
В сентябре 1989 г. на «Тбилиси» произошло вселение экипажа. Всё это время оставался предметом неутихающих споров и дискуссий вопрос о количественном и качественном составе будущей корабельной авиагруппы. И Су-27, и МиГ-29 обладали каждый своими достоинствами и преимуществами. Тогда было принято решение провести летно-исследовательские испытания непосредственно в море, не дожидаясь окончательной достройки и доводки корабля.
21 октября 1989 г. фактически недостроенный и не прошедший всех положенных испытаний «Тбилиси» покинул акваторию Черноморского завода и в сопровождении буксиров вышел в Черное море. На борту находился недоукомплектованный экипаж, большое количество работников завода и контрагентов. Через сутки крейсер стоял уже на внешнем рейде Севастополя.
Начались испытания. Летчики совершали облет находящегося на полигоне «Тбилиси», двигающегося 10–13-узловым ходом. 28 октября 1989 г. перешли ко второму этапу: пилоты-испытатели, Герои Советского Союза Виктор Пугачёв на Су-27К и Токтар Аубакиров начали совершать пролеты над палубой, постепенно снижая высоту. В этот же день были выполнены пробежки самолетов без зацепления с аэрофинишёрами с последующим отрывом от палубы и уходом вверх с левым разворотом.
1 ноября 1989 года в 13 часов 46 минут Су-27К, пилотируемый летчиком-испытателем Виктором Георгиевичем Пугачёвым, впервые в истории отечественной палубной авиации совершил аэрофинишёрную посадку на палубу «Тбилиси». Вслед за ним в 15 ч. 11 мин. подобную процедуру осуществил и МиГ-29К Токтара Аубакирова. Он же в 16.48, впервые используя трамплин, поднял свою машину в воздух. Вслед за истребителями пришел черед и штурмовика Су-25УТК: пилотируемый летчиками испытателями Игорем Вотинцевым и Александром Крутовым, самолет в 17 часов 17 минут благополучно совершил посадку по «авианосному». Летно-конструкторские испытания продолжились вплоть до 20 ноября – было осуществлено 35 посадок на крейсер.
23 ноября «Тбилиси» возвратился на Черноморский завод для окончательной доводки и достройки. Часть оборудования и вооружения по-прежнему отсутствовала, в том числе и «опаздывающие» модули «Кортиков». К началу 1990 г. готовность крейсера оценивалась в 86%, а в апреле началась подготовка к заводским ходовым испытаниям.
25 мая 1990 года «Тбилиси» покинул акваторию Черноморского судостроительного завода и отправился в Севастополь для проведения ходовых испытаний. Комплекс заводских ходовых испытаний был проведен совместно с летно-конструкторскими испытаниями палубных самолетов, которые кроме взлетов и посадок отработали задачу перехвата скоростных воздушных целей и крылатых ракет.
1 августа 1990 г. начались государственные испытания, в ходе которых корабль был вновь переименован: 4 октября 1990 г. он получил новое, уже третье по счету, название «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в честь Николая Григорьевича Кузнецова, ратовавшего за создание для флота СССР авианосцев. После завершения цикла государственных испытаний корабль вернулся на Черноморский завод для устранения недоделок. 25 декабря 1990 г. состоялось подписание приемного акта. Всего с момента закладки до сдачи корабля прошло 8 лет 3 месяца и 24 дня. 29 января 1991 года на нем был поднят Военно-морской флаг.
Предполагалось ввести крейсер в состав Северного флота. Переход на Север и боевая служба в Средиземном море были запланированы на 1992 год, а пока что «Кузнецов» находился в Севастополе и периодически выходил в море для продолжающихся интенсивных летно-конструкторских испытаний истребителей для будущей корабельной группы.
Однако в сроки дальнейшего пребывания в бассейне Черного моря тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вмешалась стремительно меняющаяся политическая ситуация. Осенью 1991 г. огромная держава, которая создала этот сложный уникальный корабль, начала рушиться. Украина провозгласила свою незалежность, 1 декабря должна были состояться выборы президента. Существовала вполне не иллюзорная опасность, что Леонид Кравчук (в очень недавнем прошлом бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии), который имел все шансы занять эту должность, может объявить «Адмирала Кузнецова» собственностью Украины. Никто тогда еще не предполагал, что раздел Черноморского флота займет мучительно долгие несколько лет. В такой сложной ситуации Главнокомандующий ВМФ адмирал В. Н.Чернавин принял решение о срочном переходе корабля к месту его постоянного базирования.
Вечером 1 декабря тяжелый авианесущий крейсер, стоящий на рейде Севастополя, получил приказ сниматься с якоря. На тот момент на его борту находились члены гарантийной команды Черноморского судостроительного завода и других предприятий, летчики и техники 100-го корабельного истребительного авиаполка, которые отбывали вместе с кораблем на Север. Экипаж крейсера был недоукомплектован.
В охранении большого противолодочного корабля «Скорый» и сторожевого корабля «Безукоризненный» «Адмирал Кузнецов» двинулся в направлении Босфора. Турецкие проливы были пройдены без каких-либо препятствий с турецкой стороны. В Средиземном море к сопровождению крейсера подключились корабли 5-й оперативной эскадры, находившейся в этом регионе на постоянной основе. По мере продвижения «Адмирала Кузнецова» на запад возрастала активность кораблей и самолетов стран НАТО, проявлявших к кораблю неподдельный интерес.
Еще в Эгейском море обнаружилась повышенная вибрация третьей машины. Причину обнаружили позднее, это оказалась рыбацкая сеть, сорванная штормом, которая намоталась на винт. Впоследствии это препятствие было устранено при помощи водолазов. После прохождения Гибралтара эстафету по сопровождению тяжелого авианесущего крейсера приняли корабли Северного и Балтийского флотов.
20 декабря «Адмирал Кузнецов» ошвартовался в Ура-Губе на Севере. Его ввели в состав 43-й дивизии ракетных крейсеров с базированием в поселке Видяево. Несмотря на изготовленный Черноморским судостроительным заводом специальный понтон-проставку со специальным оборудованием для базирования кораблей в условиях Севера (на понтоне были установлены швартовочные механизмы и электрооборудование), эксплуатировать корабль в базе было непросто. Сказывалась недостаточно развитая береговая инфраструктура. С подобной проблемой уже сталкивался построенный ранее тяжелый авианесущий крейсер «Киев». «Кузнецов» тоже держал постоянно функционирующую машинно-котельную установку либо же дизель-генераторы.
С осени 1992 г. продолжились летно-конструкторские испытания палубных самолетов – авианесущий крейсер периодически выходил в море для осуществления полетов. К слову сказать, основной летный состав 100-го корабельного истребительного авиаполка во главе с полковником Тимуром Апакидзе отказались принимать присягу Украине и отбыли на Север. Тимур Автандилович Апакидзе, впоследствии Герой России, внес огромный вклад в становление российской палубной авиации. В 2001 г., будучи уже генерал-майором, он трагически погиб во время показательного полета.
В 1993 г., несмотря на бедственное положение с финансированием вооруженных сил, на «Адмирал Кузнецов» начали поступать первые серийные истребители Су-33.
23 декабря 1995 года авианесущий крейсер в составе многоцелевой авианосной группы, в которую кроме него входили 1 эсминец, 1 сторожевой корабль, атомная подводная лодка, танкер и буксир, отправился на свою первую боевую службу в Средиземное море. «Кузнецову» требовался ремонт котлов, однако политическая ситуация требовала нахождения российских кораблей в этом регионе. Этот их поход был насыщенным: проводились полеты, отрабатывались различные задачи. Были осуществлены заходы в сирийский порт Тартус и мальтийскую Ла-Валлетту.
На протяжении похода «Адмирал Кузнецов» испытывал значительные затруднения с котлами, из-за чего приходилось снижать скорость до 10–12 узлов. 22 марта 1996 года авианесущий крейсер вернулся в пункт постоянного базирования в Видяево. Вскоре его поставили на средний ремонт на предприятие «Севморпуть», где при помощи командированных специалистов с Черноморского завода (техническое сотрудничество на том этапе распада еще сохранялось) была основательно перебрана машинно-котельная группа. Ремонт, затянувшийся в том числе и из-за недостатка финансирования, продолжался до лета 1998 года, после чего корабль вновь вернулся в строй.
В 1999 г. «Кузнецов» дважды выходил на боевую службу, а в 2000 г. принял участие в крупных флотских учениях, после которых планировался поход в Средиземное море. Однако из-за трагической гибели атомной подводной лодки «Курск» его отменили. С 2001 по 2004 крейсер проходил плановый ремонт, после чего продолжил службу. В 2004 году совместно с атомным крейсером «Петр Великий», ракетным крейсером «Маршал Устинов» и эсминцем «Адмирал Ушаков» совершил месячный поход в Атлантику.
С декабря 2007 по февраль 2008 года осуществил поход в Средиземное море вместе с группой кораблей сопровождения, после чего прошел ремонт и обновление энергетической установки на заводе «Звездочка». В 2011 году – поход к берегам Сирии. В последующие годы авианесущий крейсер продолжал свою службу: в 2015-м его авиагруппа начала пополняться новыми истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. С января по июнь 2016 года ремонтировался на предприятии «Севморпуть» перед запланированным походом в Средиземное море.
С ноября 2016 г. в составе оперативного соединения дальней морской зоны впервые принял участие в боевых действиях у берегов Сирии. Палубная авиагруппа наносила удары по живой силе и технике группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В ходе похода, продолжавшегося до марта 2017 года, «Адмирал Кузнецов» прошел 18 тыс. миль. Один истребитель МиГ-29К был потерян в результате отказа двигателя после взлета 14 ноября 2016 года – пилот катапультировался. 5 декабря при посадке Су-33 произошел обрыв аэрофинишёра, и самолет упал в море – пилот также покинул кабину истребителя катапультированием.
После завершения похода в Средиземноморье осенью 2017 года «Адмирал Кузнецов» встал, наконец, на капитальный ремонт на 35-м судоремонтном заводе в Рослякове, который продлится ориентировочно до 2020 года. Корабль не только пройдет средний ремонт главной энергетической установки, но и будет основательно модернизирован. Все эти меры позволят продлить эксплуатацию тяжелого авианесущего крейсера на 20 лет. Боевой путь «Адмирала Кузнецова», созданного на Черноморском судостроительном заводе, будет продолжен. Его более поздним и технически совершенным собратьям повезло меньше.
Продолжение следует…
ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
Кроме того, сразу после спуска заказа 105 произошла закладка следующего корабля – заказа 106, который в наследство от предшественника получил название «Рига» (эти переименования иногда вызывают путаницу). Таким образом, Черноморский завод вел строительство одновременно сразу трех тяжелых авианесущих крейсеров, не считая гражданских судов.
Достройка «Леонида Брежнева» осложнялась еще и тем, что предстояло изготовить и произвести монтаж большого количества головных образцов специальной техники и вооружений. Одновременно со строительством «Леонида Брежнева» проводились интенсивные испытательные работы на НИТКА. Туда широким потоком поступило новейшее и экспериментальное оборудование. Происходил монтаж первого отечественного аэрофинишёра «Светлана-23», а летом 1983 г. начались его испытания на предмет отработки торможения самолетов. Для этого использовался сначала истребитель МиГ-27, а позже – новейшие Су-27 и МиГ-29КВП, которые совершали торможение после разбега по взлетно-посадочной полосе.
В мае 1984 года была осуществлена первая посадка с использованием аэрофинишёра – сначала такую посадку осуществил Су-27, а потом и МиГ-29. С августа 1984-го началась отработка взлетов с трамплина, имитирующего аналогичную конструкцию строящегося авианосца. В ходе этих испытательных полетов была доказана принципиальная возможность осуществления взлета без использования катапульты с палубы тяжелого авианесущего крейсера. Для осуществления подготовки летчиков корабельной авиагруппы в Новофёдоровке началось формирование 100 учебно-инструкторского полка, на вооружение которого поступили Су-27 и МиГ-29.
Тем временем в Советском Союзе раскручивался маховик процесса, именуемого «перестройка», и в августе 1987 г. «Леонида Брежнева», очевидно, в связи с корректированием политического курса, переименовали в «Тбилиси». Корабль по-прежнему стоял у заводской Северной Набережной Большого ковша, подключенный к береговому питанию и коммуникациям. На заказе 105 ежедневно трудились тысячи рабочих, инженеров, командировочных специалистов. Для удобства доступа на корабль Черноморским заводом был спроектирован, изготовлен и установлен специальный эскалатор.
Как это случалось и ранее, строительство корабля затруднялось не только большим количеством новой техники, но и многочисленными срывами поставок от предприятий-смежников. В проект по-прежнему вносились разнообразные правки, изменения и улучшения. Так, например, для улучшения конструктивных характеристик гидролокационной станции «Полином», в функции которой входило обнаружение подводных целей, Невским конструкторским бюро было принято решение изменить конструкцию носового бульбообразного обтекателя. Поскольку к этому времени «Тбилиси» уже давно был спущен на воду, пришлось провести целую инженерную операцию.
Работы подобного рода подлежали выполнению в условиях сухого дока, однако такая процедура сильно затянула бы процесс достройки и, следовательно, – ходовые испытания. Группой заводских специалистов было разработано собственное решение: под бульбообразную оконечность был заведен специально спроектированный и изготовленный плавучий кессон. И таким образом все работы по переделке обтекателя станции «Полином» были произведены силами завода.
К концу 1987 г. общая готовность тяжелого авианесущего крейсера «Тбилиси» оценивалась в 57 % с отставанием от графика примерно на 15 %, в основном из-за срыва поставок оборудования. В начале 1989 г. был в целом завершен монтаж главной энергетической установки, и с июня этого же года начались швартовые испытания. Ряд систем вооружения, как, например, модули комплекса «Кортик», не были установлены на крейсере по причине их отсутствия.
В сентябре 1989 г. на «Тбилиси» произошло вселение экипажа. Всё это время оставался предметом неутихающих споров и дискуссий вопрос о количественном и качественном составе будущей корабельной авиагруппы. И Су-27, и МиГ-29 обладали каждый своими достоинствами и преимуществами. Тогда было принято решение провести летно-исследовательские испытания непосредственно в море, не дожидаясь окончательной достройки и доводки корабля.
21 октября 1989 г. фактически недостроенный и не прошедший всех положенных испытаний «Тбилиси» покинул акваторию Черноморского завода и в сопровождении буксиров вышел в Черное море. На борту находился недоукомплектованный экипаж, большое количество работников завода и контрагентов. Через сутки крейсер стоял уже на внешнем рейде Севастополя.
«Тбилиси» уходит на испытания. Слева – строящийся ТАКР «Варяг»
Начались испытания. Летчики совершали облет находящегося на полигоне «Тбилиси», двигающегося 10–13-узловым ходом. 28 октября 1989 г. перешли ко второму этапу: пилоты-испытатели, Герои Советского Союза Виктор Пугачёв на Су-27К и Токтар Аубакиров начали совершать пролеты над палубой, постепенно снижая высоту. В этот же день были выполнены пробежки самолетов без зацепления с аэрофинишёрами с последующим отрывом от палубы и уходом вверх с левым разворотом.
Су-27 совершает пролет над палубой «Тбилиси»
1 ноября 1989 года в 13 часов 46 минут Су-27К, пилотируемый летчиком-испытателем Виктором Георгиевичем Пугачёвым, впервые в истории отечественной палубной авиации совершил аэрофинишёрную посадку на палубу «Тбилиси». Вслед за ним в 15 ч. 11 мин. подобную процедуру осуществил и МиГ-29К Токтара Аубакирова. Он же в 16.48, впервые используя трамплин, поднял свою машину в воздух. Вслед за истребителями пришел черед и штурмовика Су-25УТК: пилотируемый летчиками испытателями Игорем Вотинцевым и Александром Крутовым, самолет в 17 часов 17 минут благополучно совершил посадку по «авианосному». Летно-конструкторские испытания продолжились вплоть до 20 ноября – было осуществлено 35 посадок на крейсер.
Су-27К, пилотируемый В. Г. Пугачёвым, совершает первую посадку на палубу «Тбилиси», 1 ноября 1989 г.
23 ноября «Тбилиси» возвратился на Черноморский завод для окончательной доводки и достройки. Часть оборудования и вооружения по-прежнему отсутствовала, в том числе и «опаздывающие» модули «Кортиков». К началу 1990 г. готовность крейсера оценивалась в 86%, а в апреле началась подготовка к заводским ходовым испытаниям.
25 мая 1990 года «Тбилиси» покинул акваторию Черноморского судостроительного завода и отправился в Севастополь для проведения ходовых испытаний. Комплекс заводских ходовых испытаний был проведен совместно с летно-конструкторскими испытаниями палубных самолетов, которые кроме взлетов и посадок отработали задачу перехвата скоростных воздушных целей и крылатых ракет.
«Тбилиси» на ходовых испытаниях
1 августа 1990 г. начались государственные испытания, в ходе которых корабль был вновь переименован: 4 октября 1990 г. он получил новое, уже третье по счету, название «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в честь Николая Григорьевича Кузнецова, ратовавшего за создание для флота СССР авианосцев. После завершения цикла государственных испытаний корабль вернулся на Черноморский завод для устранения недоделок. 25 декабря 1990 г. состоялось подписание приемного акта. Всего с момента закладки до сдачи корабля прошло 8 лет 3 месяца и 24 дня. 29 января 1991 года на нем был поднят Военно-морской флаг.
Предполагалось ввести крейсер в состав Северного флота. Переход на Север и боевая служба в Средиземном море были запланированы на 1992 год, а пока что «Кузнецов» находился в Севастополе и периодически выходил в море для продолжающихся интенсивных летно-конструкторских испытаний истребителей для будущей корабельной группы.
Однако в сроки дальнейшего пребывания в бассейне Черного моря тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» вмешалась стремительно меняющаяся политическая ситуация. Осенью 1991 г. огромная держава, которая создала этот сложный уникальный корабль, начала рушиться. Украина провозгласила свою незалежность, 1 декабря должна были состояться выборы президента. Существовала вполне не иллюзорная опасность, что Леонид Кравчук (в очень недавнем прошлом бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии), который имел все шансы занять эту должность, может объявить «Адмирала Кузнецова» собственностью Украины. Никто тогда еще не предполагал, что раздел Черноморского флота займет мучительно долгие несколько лет. В такой сложной ситуации Главнокомандующий ВМФ адмирал В. Н.Чернавин принял решение о срочном переходе корабля к месту его постоянного базирования.
Вечером 1 декабря тяжелый авианесущий крейсер, стоящий на рейде Севастополя, получил приказ сниматься с якоря. На тот момент на его борту находились члены гарантийной команды Черноморского судостроительного завода и других предприятий, летчики и техники 100-го корабельного истребительного авиаполка, которые отбывали вместе с кораблем на Север. Экипаж крейсера был недоукомплектован.
В охранении большого противолодочного корабля «Скорый» и сторожевого корабля «Безукоризненный» «Адмирал Кузнецов» двинулся в направлении Босфора. Турецкие проливы были пройдены без каких-либо препятствий с турецкой стороны. В Средиземном море к сопровождению крейсера подключились корабли 5-й оперативной эскадры, находившейся в этом регионе на постоянной основе. По мере продвижения «Адмирала Кузнецова» на запад возрастала активность кораблей и самолетов стран НАТО, проявлявших к кораблю неподдельный интерес.
Еще в Эгейском море обнаружилась повышенная вибрация третьей машины. Причину обнаружили позднее, это оказалась рыбацкая сеть, сорванная штормом, которая намоталась на винт. Впоследствии это препятствие было устранено при помощи водолазов. После прохождения Гибралтара эстафету по сопровождению тяжелого авианесущего крейсера приняли корабли Северного и Балтийского флотов.
20 декабря «Адмирал Кузнецов» ошвартовался в Ура-Губе на Севере. Его ввели в состав 43-й дивизии ракетных крейсеров с базированием в поселке Видяево. Несмотря на изготовленный Черноморским судостроительным заводом специальный понтон-проставку со специальным оборудованием для базирования кораблей в условиях Севера (на понтоне были установлены швартовочные механизмы и электрооборудование), эксплуатировать корабль в базе было непросто. Сказывалась недостаточно развитая береговая инфраструктура. С подобной проблемой уже сталкивался построенный ранее тяжелый авианесущий крейсер «Киев». «Кузнецов» тоже держал постоянно функционирующую машинно-котельную установку либо же дизель-генераторы.
С осени 1992 г. продолжились летно-конструкторские испытания палубных самолетов – авианесущий крейсер периодически выходил в море для осуществления полетов. К слову сказать, основной летный состав 100-го корабельного истребительного авиаполка во главе с полковником Тимуром Апакидзе отказались принимать присягу Украине и отбыли на Север. Тимур Автандилович Апакидзе, впоследствии Герой России, внес огромный вклад в становление российской палубной авиации. В 2001 г., будучи уже генерал-майором, он трагически погиб во время показательного полета.
Т. А. Апакидзе, бывший командиром 100-го КИАП
В 1993 г., несмотря на бедственное положение с финансированием вооруженных сил, на «Адмирал Кузнецов» начали поступать первые серийные истребители Су-33.
23 декабря 1995 года авианесущий крейсер в составе многоцелевой авианосной группы, в которую кроме него входили 1 эсминец, 1 сторожевой корабль, атомная подводная лодка, танкер и буксир, отправился на свою первую боевую службу в Средиземное море. «Кузнецову» требовался ремонт котлов, однако политическая ситуация требовала нахождения российских кораблей в этом регионе. Этот их поход был насыщенным: проводились полеты, отрабатывались различные задачи. Были осуществлены заходы в сирийский порт Тартус и мальтийскую Ла-Валлетту.
На протяжении похода «Адмирал Кузнецов» испытывал значительные затруднения с котлами, из-за чего приходилось снижать скорость до 10–12 узлов. 22 марта 1996 года авианесущий крейсер вернулся в пункт постоянного базирования в Видяево. Вскоре его поставили на средний ремонт на предприятие «Севморпуть», где при помощи командированных специалистов с Черноморского завода (техническое сотрудничество на том этапе распада еще сохранялось) была основательно перебрана машинно-котельная группа. Ремонт, затянувшийся в том числе и из-за недостатка финансирования, продолжался до лета 1998 года, после чего корабль вновь вернулся в строй.
В 1999 г. «Кузнецов» дважды выходил на боевую службу, а в 2000 г. принял участие в крупных флотских учениях, после которых планировался поход в Средиземное море. Однако из-за трагической гибели атомной подводной лодки «Курск» его отменили. С 2001 по 2004 крейсер проходил плановый ремонт, после чего продолжил службу. В 2004 году совместно с атомным крейсером «Петр Великий», ракетным крейсером «Маршал Устинов» и эсминцем «Адмирал Ушаков» совершил месячный поход в Атлантику.
С декабря 2007 по февраль 2008 года осуществил поход в Средиземное море вместе с группой кораблей сопровождения, после чего прошел ремонт и обновление энергетической установки на заводе «Звездочка». В 2011 году – поход к берегам Сирии. В последующие годы авианесущий крейсер продолжал свою службу: в 2015-м его авиагруппа начала пополняться новыми истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. С января по июнь 2016 года ремонтировался на предприятии «Севморпуть» перед запланированным походом в Средиземное море.
С ноября 2016 г. в составе оперативного соединения дальней морской зоны впервые принял участие в боевых действиях у берегов Сирии. Палубная авиагруппа наносила удары по живой силе и технике группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В ходе похода, продолжавшегося до марта 2017 года, «Адмирал Кузнецов» прошел 18 тыс. миль. Один истребитель МиГ-29К был потерян в результате отказа двигателя после взлета 14 ноября 2016 года – пилот катапультировался. 5 декабря при посадке Су-33 произошел обрыв аэрофинишёра, и самолет упал в море – пилот также покинул кабину истребителя катапультированием.
После завершения похода в Средиземноморье осенью 2017 года «Адмирал Кузнецов» встал, наконец, на капитальный ремонт на 35-м судоремонтном заводе в Рослякове, который продлится ориентировочно до 2020 года. Корабль не только пройдет средний ремонт главной энергетической установки, но и будет основательно модернизирован. Все эти меры позволят продлить эксплуатацию тяжелого авианесущего крейсера на 20 лет. Боевой путь «Адмирала Кузнецова», созданного на Черноморском судостроительном заводе, будет продолжен. Его более поздним и технически совершенным собратьям повезло меньше.
Продолжение следует…
Автор: Денис Бриг
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