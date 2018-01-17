Разбившаяся сталь

10-й армейский корпус был одним из лучших в германской императорской армии. В его состав входили прославленные фронтовые дивизии – 19-я и 20-я пехотные. Соединения зарекомендовали себя в качестве ударных, являясь «палочкой – выручалочкой» кайзеровского командования в самых критических ситуациях.После разгрома австро-венгерскоой 4-й армии в ходе Брусиловского прорыва, император Вильгельм II приказал немедленно бросить на Русский фронт свои лучшие силы – сняв ряд соединений с Французского фронта, а также задействовав стратегический резерв.В авангарде лавины германских войск, спешивших на помощь союзнику, двигалась 20-я пехотная дивизия 10-го армейского корпуса. Дивизия именовалась «брауншвейгская» и «стальная». Соединение комплектовалось уроженцами герцогства Брауншвейгского – по складу характера очень упорными и хладнокровными бойцами. В случае кризиса на Русском или Французском фронтах, дивизия, способная проводить массированные многократные атаки и выдерживать массовые потери, неизменно вводилась в бой. В составе 2-й армии дивизия билась у Шарлеруа и Сан-Квентина в ходе Приграничного сражения 1914 г., решала ответственные задачи во время битвы на Марне. Дивизия – «ветеран» Горлицкого прорыва, действуя на острие этого стратегического наступления. Одна из легенд о подвигах дивизии гласила, что в начале войны соединение было окружено в Вогезах железным кольцом французских войск - и на предложение сложить оружие ее солдаты ответили клятвой умереть или прорваться. Действительно, нанеся отчаянный удар, дивизия вырвалась из рук союзников - и за этот подвиг кайзер наградил ее наименованием «Стальная». Дивизия имела отличительный знак в виде «адамовой головы» - как «гусары смерти» и огнеметчики.Командовал брауншвейгской Стальной дивизией в данный период генерал-майор А. фон Люттвиц, офицер с большим боевым опытом, участник операций на обоих ключевых фронтах войны и бывший командир ее 40-й бригады. В состав 20-й пехотной дивизии в 1916 году входили 3 полка – 77-й, 79-й и 92-й пехотные.10-й армейский корпус перебрасывался из французского Лана, где он стоял в резерве, во Владимир-Волынский. И 3-го июня 1916 г., почти сразу из вагонов он бросился навстречу потоку войск Юго-Западного фронта. Встреча противников произошла у местечка Киселин.И тут нашла коса на камень…Стальные брауншвейгцы столкнулись с железными стрелками.Противником 20-й пехотной стала русская элитная фронтовая дивизия - 4-я стрелковая Железная. Дивизия (тогда бригада) стала Железной на Шипке - отстояв стратегический перевал в ходе Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. Во время Первой мировой бригада (дивизия) сражалась в Галиции и Карпатах, участвовала в Луцком прорыве (лишь за 22 мая пленив 147 офицеров, 4400 солдат, захватив 29 орудий и 26 пулеметов) и также была «палочкой-выручалочкой» русского командования. Командовал соединением кавалер Георгиевского оружия и ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степеней генерал-лейтенант А. И. Деникин. В состав дивизии входили: 13-й Его Императорского Высочества великого князя Николая Николаевича, 14-й генерал-фельдмаршала Гурко, 15-й князя Черногории Николая I и 16-й Императора Александра III стрелковые полки.Ветераны многих боев позднее рассказывали, что им до этого еще не приходилось принимать участие в более ожесточенных боях, чем под Киселином. Яростный удар брауншвейгцев приняли железные стрелки. Без перерыва в течение 4-х дней германцы засыпали русских десятками тысяч снарядов, а затем следовали упорные и мощные атаки пехоты. Одна яростная атака германцев сменялась другой. Но попытки германцев оттеснить своего противника к Луцку были тщетны - разбиваясь о непреодолимую, как гранит, стену доблестной русской пехоты. А затем железные стрелки нанесли контрудар – почти уничтожив 2 германских батальона и захватив несколько пулеметов и два орудия.7 июня, после 42-й атаки, брауншвейгская пехота, наконец-таки, присмирела. А утром 8-го июня германский 10-й армейский корпус, вследствие огромных потерь, был сменен резервами и вышел из боя.А. И. Деникин позднее также вспоминал о тысячах германских снарядов, крушивших позиции его дивизии, и 42 атаках германской пехоты, отраженных железными стрелками.42 атаки за 4 дня! Возможно ли чтобы какие-то иные армии, кроме русской и германской, выдержали такое боевое напряжение?А словам на германском плакате, вывешенном перед позицией брауншвейгцев и предназначавшемся для деникинских стрелков - «Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, а все же мы вас разобьем» - сбыться было не суждено. Сбылся ответ немцам железных стрелков: «А ну – попробуй»По показаниям пленных, германский 10-й армейский корпус за эти четыре дня потерял около трех четвертей офицерского состава и более половины нижних чинов. Особенно пострадала 20-я Стальная дивизия, в полках которой едва уцелело по 300-400 человек. Всего же в ходе боев на Русском фронте с июня по ноябрь 1916 г. соединение фактически сменило свой боевой состав – например, в 92-м пехотном полку потери на роту составили по 160 человекПленные брауншвейгцы говорили: «Во Франции было гораздо спокойнее. Такому разгрому мы не подвергались еще ни разу с начала войны».Тяжелые потери понесли и железные стрелки – особенно 14-й и 16-й полки, насчитывавшие после киселинского боя лишь по 300-400 человек. Но поля боя осталось за ними – его покинула 20-я Стальная дивизия, разбившаяся в ходе 42 атак о русское железо.