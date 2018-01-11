«Нерехта» раскрывает секреты: на что способен боевой робот

Работы над новым роботизированным многоцелевым комплексом начались в 2013 году. Проект стал совместной разработкой Завода им. Дегтярева и Фонда перспективных исследований. Основной задачей проекта которого являлось создание дистанционно управляемой универсальной гусеничной платформы, способной нести различные боевые модули. Разведка, перевозка небольших грузов, а также огневая поддержка пехотных подразделений были определены как основные задачи робота.



В 2015 году комплекс "Нерехта" был впервые продемонстрирован широкой публике. Его базой служит универсальная платформа на гусеничном ходу. Она представляет собой компактную бронемашину, имеющую собственный двигатель и трансмиссию. Она оснащена автономными системами связи и управления. Корпус защищает внутренние агрегаты машины от попадания пуль калибра до 7,62 мм и осколков, а по его периметру вмонтированы видеокамеры для кругового обзора.



Боевой вариант "Нерехты" может оснащаться крупнокалиберным пулеметом КОРД или автоматическим гранатометом АГ-30М.











