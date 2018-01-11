05:39 12 января

«Путин должен быть уничтожен, а Россия разрушена»

Сенат США представил доклад о "дерзких вмешательствах России и лично Путина в демократические выборы по всему миру". Как отмечается в докладе, "Владимир Путин уже на протяжении 20 лет посягает на демократические институты и общечеловеческие ценности в Европе и в собственной стране". Действия российского президента поставлены в один ряд с нападением на Пёрл-Харбор и 11 сентября.

Среди обвинений также значатся: физическое устранение политических оппонентов в России и за рубежом, махинации с допинг-пробами на Олимпийских Играх, покрывательство русских киберпреступников, повинных в хищении личных данных американцев и т.п.

В качестве мер противодействия в докладе рекомендуется создание специальных разведывательных центров на территории США и Европы, которые будут бороться с российским влиянием в различных сферах - от экономической до военной.




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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС Вчера, 20:09
    Прям как в Риме-Карфаген должен быть разрушен. А я интересуюсь,зад то не треснет по горизонтали от натуги?
    Россия стояла много тысяч лет до США и простоит еще много тысячелетий после.
    НЕКСУС
    1. Hoc vince Вчера, 20:26
      Разрушить и поделить.
      Эта прицельная, агрессивная доктрина была без обиняков сформулирована госпожой Мадлен Олбрайт: «Все природные богатства и просторы России — есть общемировое достояние, и эту идею нужно возвести в статус фундаментальной международно-правовой нормы»
      Hoc vince
    2. Балу Вчера, 20:28
      Цитата: НЕКСУС
      Россия стояла много тысяч лет до США и простоит еще много тысячелетий после.

      Майдаун головного мозга изобрели американцы и сами теперь болеют. США надо срочно изолировать, пока эпидемия не охватила весь мир.
      Балу
  2. кедр Вчера, 20:32
    "...В качестве мер противодействия в докладе рекомендуется создание специальных разведывательных центров на территории США и Европы, которые будут бороться с российским влиянием в различных сферах - от экономической до военной."

    Т.е. наглая легализация всего того мерзкого набора, которым был уничтожен Советский Союз и который ныне лжекратия в конец осатаневших Шатов обрушила на Россию, якобы из-за Путина...
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
  3. Балу Вчера, 20:32
    Путин должен быть уничтожен
    Вдруг подумал: а эти игры с эрзацпепилацами в Сирии, облеты вокруг Крыма и над украинской территорией, прошлогодняя трагедия с Ту154, летающая мишень фирмы Боинг на пляже под Анапой в прошлом году-это не может быть репетицией?
    Балу
  4. мерцание Вчера, 20:33
    Угрозы приобретают форму истерики. Надо им клизму сделать очистительную winked , пусть переключатся ... подумают о чем нибудь добром ... детство вспомнят yes
    мерцание
  5. капрал Вчера, 20:57
    Путин должен быть уничтожен

    Отчасти согласен, т.е. не выбран на следующий срок.
    а Россия разрушена

    Как бы это помягче сказать....
    капрал
  6. Ураган70 Сегодня, 03:23
    Цитата: Hoc vince
    Разрушить и поделить.
    Эта прицельная, агрессивная доктрина была без обиняков сформулирована госпожой Мадлен Олбрайт: «Все природные богатства и просторы России — есть общемировое достояние, и эту идею нужно возвести в статус фундаментальной международно-правовой нормы»

    Эта гиена многое наговорила и не только про нас, а и про сербов например, вообще в ней все, как обычно у прожженых славянофобов:
    "... - Родилась в Праге в семье Йозефа и Анны Корбел. Богемская еврейка. В момент рождения дочери Йозеф Корбел[en] работал пресс-атташе в посольстве Чехословакии в Белграде.
    -После оккупации Чехословакии Йозеф и его жена, будучи чистокровными евреями, перешли в католичество; некоторое время они спасались от Гитлера в самом центре Сербии в г. Врнячка Баня (их укрыл в своем доме Жарко Попичич, ни сном ни духом не ведавший тогда, чем впоследствии отплатят его постояльцы всему сербскому народу).
    -В октябре 2012 года, во время акции подписания своей новой книги «Пражская зима» в книжном магазине Neoluxor в Праге к Олбрайт подошла группа активистов из чешской организации «Друзья сербов в Косово» и предложила подписать фотографии, изображавшие сербов, погибших во время войны в Косово в 1999 году. Мадлен Олбрайт прогнала их возгласами «Мерзкие сербы, убирайтесь!». Протестующие были изгнаны, а на место акции прислана полиция. Видео инцидента было размещено на сайте YouTube. Позже протестующие подали на Олбрайт в суд, обвинив её в разжигании межнациональной розни и неуважении к жертвам войны..."
    Вот такая эта, свихнувшаяся на ненависти к славянам кошерная кошелка...
    Ураган70
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