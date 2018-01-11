Президент РФ высказался по поводу претензий Запада о недопуске Навального до выборов
Президент России, встречаясь с главными редакторами информационных агентств страны, прокомментировал вопросы современной повестки. В частности, речь зашла об отношениях России и Украины. По словам Владимира Путина, отношения между РФ и Украиной сложно называть нормальной ситуацией.
РИА Новости приводит слова президента страны:
Глава государства отметил, что после решения вопроса мира Донбассе, следует ждать улучшения российско-украинских отношений.
Высказался Владимир Путин и по претензиям Запада по поводу недопуска Алексея Навального к выборам в качестве кандидата. Находясь в редакции «КП» (по ранее полученному приглашению журналиста «Комсомольской правды»), президент, продолжая игнорировать имя «несогласного оппозиционера», отметил следующее:
При этом президент прокомментировал заявления о том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы. По словам Владимира Путина, все эти заявления (о «российском вмешательстве») являются абсолютной чушью.
РИА Новости приводит слова президента страны:
По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.
Глава государства отметил, что после решения вопроса мира Донбассе, следует ждать улучшения российско-украинских отношений.
Высказался Владимир Путин и по претензиям Запада по поводу недопуска Алексея Навального к выборам в качестве кандидата. Находясь в редакции «КП» (по ранее полученному приглашению журналиста «Комсомольской правды»), президент, продолжая игнорировать имя «несогласного оппозиционера», отметил следующее:
Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют — видимо, говорится о предпочтениях американской администрации… о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали.
При этом президент прокомментировал заявления о том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы. По словам Владимира Путина, все эти заявления (о «российском вмешательстве») являются абсолютной чушью.
Использованы фотографии: kremlin.ru
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