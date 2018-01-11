05:40 12 января

Президент РФ высказался по поводу претензий Запада о недопуске Навального до выборов

Добавить в закладки
Президент России, встречаясь с главными редакторами информационных агентств страны, прокомментировал вопросы современной повестки. В частности, речь зашла об отношениях России и Украины. По словам Владимира Путина, отношения между РФ и Украиной сложно называть нормальной ситуацией.

РИА Новости приводит слова президента страны:
По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.


Президент РФ высказался по поводу претензий Запада о недопуске Навального до выборов



Глава государства отметил, что после решения вопроса мира Донбассе, следует ждать улучшения российско-украинских отношений.

Высказался Владимир Путин и по претензиям Запада по поводу недопуска Алексея Навального к выборам в качестве кандидата. Находясь в редакции «КП» (по ранее полученному приглашению журналиста «Комсомольской правды»), президент, продолжая игнорировать имя «несогласного оппозиционера», отметил следующее:
Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют — видимо, говорится о предпочтениях американской администрации… о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали.


При этом президент прокомментировал заявления о том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы. По словам Владимира Путина, все эти заявления (о «российском вмешательстве») являются абсолютной чушью.

Использованы фотографии: kremlin.ru

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Информация

Вновь зарегистрированным на сайте писать комментарии будет разрешено в течении одного дня с момента регистрации.
Комментарии 165

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:12 Новый
    По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.
    Кто вообще понял, он (президент- кандидат в президенты Российской Федирации В.В.Путин) о чём тут сказал?
    Жалоба
    Наблюдатель2014
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:15 Новый
      Все очень обтекаемо, конкретика отсутствует.
      Жалоба
      Аристарх Людвигович
      1. Стропорез Вчера, 20:22 Новый
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Все очень обтекаемо, конкретика отсутствует.

        а когда у него была конкретика, это ж мыло в бане.
        я теперь ыордашку его вижу , аж до тошноты.
        Жалоба
        Стропорез
        1. alexhol Вчера, 20:35 Новый
          Россия стало на это мыло 18 лет назад, и теперь застыла в позе под названием #как бы не е...(упасть). В то время как другие ( Китай, Ю.Корея...) производя вроде-бы всякую хрень смотрят на наши страны свысока.
          Жалоба
          alexhol
          1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:42 Новый
            Цитата: alexhol
            Россия стало на это мыло 18 лет назад, и теперь застыла в позе под названием #как бы не е...(упасть). В то время как другие ( Китай, Ю.Корея...) производя вроде-бы всякую хрень смотрят на наши страны свысока.

            Запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать
            Жалоба
            Аристарх Людвигович
            1. Вадим237 Вчера, 22:18 Новый
              Лежать только вы продолжали.
              Жалоба
              Вадим237
              1. Тралл Вчера, 22:55 Новый
                Вот кому повезло на днях smile
                Жалоба
                Тралл
                1. Вадим237 Вчера, 23:28 Новый
                  Репортёры по ходу шахиды - самомазахист.
                  Жалоба
                  Вадим237
                2. неглавный Вчера, 23:34 Новый
                  Цитата: Тралл
                  Вот кому повезло на днях smile

                  Ну надо же думать, перед тем когда выкладывать это ... такую лажу!
                  Жалоба
                  неглавный
                  1. Комментарий был удален.
                  2. Тралл Сегодня, 00:04 Новый
                    Вы про отработку? smile
                    Жалоба
                    Тралл
                    1. неглавный Сегодня, 00:19 Новый
                      Цитата: Тралл
                      Вы про отработку? smile

                      Я про всё! Во первых видно падающую бомбу, но человеческий глаз это видеть не может(видео с такой скоростью так же), во вторых бомба вошла в грунт на две трети, учитывая что это сх земли то она должна была уйти полностью. Ну и третье: Где Вы видели араба извините "человека восточной наружности" свободно ходящего между разрывов? Только если это не постановка. Лично я считаю, что это фейк!
                      Жалоба
                      неглавный
                      1. Тралл Сегодня, 01:18 Новый
                        Это пустая кассетная отработанная 250-ка, если что...
                        Жалоба
                        Тралл
                    2. region58 Сегодня, 02:31 Новый
                      Цитата: Тралл
                      Вы про отработку?

                      Она?
                      В самом начале видео на заднем плане похож её содержимое по площади прилетело.

                      Жалоба
                      region58
          2. Стропорез Вчера, 20:42 Новый
            Цитата: alexhol
            Россия стало на это мыло 18 лет назад, и теперь застыла в позе под названием #как бы не е...(упасть). В то время как другие ( Китай, Ю.Корея...) производя вроде-бы всякую хрень смотрят на наши страны свысока.

            Дык не Россия встала на мыло, а её поставили.
            Жалоба
            Стропорез
            1. Вадим237 Вчера, 22:19 Новый
              Мыло только в головах - у кого то осталось.
              Жалоба
              Вадим237
            2. LeftPers Сегодня, 05:21 Новый
              А вы ничего не путаете, Россия стояла на "мыле", до этих 18 лет, когда алкаш её пропивал и продавал пи-нд-осам.
              Жалоба
              LeftPers
          3. LSA57 Вчера, 21:10 Новый
            Цитата: alexhol
            Россия стало на это мыло 18 лет назад,

            а до этого при ебн она на чём стояла? или в чём по колено????? разницу не видим?????????????
            Жалоба
            LSA57
            1. Идущий Вчера, 21:38 Новый
              Сложно спорить , но мое мнение в маргарине и делать вообще не могла ни одно движение...
              Жалоба
              Идущий
            2. alexhol Вчера, 22:05 Новый
              Я вижу, что цена за барелль нефти в прямой пропорциональной зависимости с верой в незаменимость великого вождя
              Жалоба
              alexhol
              1. просто экспл Вчера, 23:38 Новый
                ни хрена Вы там не видите , ибо у вас там всегда были нерыночные цены на нефть и газ .
                все со скидкой .
                и кстати . нефть начала дорожать после начала войны в Ираке , то есть в 2003м году , а до этого нефть была 19-23 бакса за баррель .
                и почему то даже с этим ценами дедушка Пу прежде всего расчитался с МВФ и прочими шарагами , то есть скинул удавку с шеи .
                а без удавки и пошло развитие . не скинул бы ее и оставил ходорка у ЮКОСа , то по хрен сколько бы стоила нефть , бюджет ни хрена бы не получил.
                Жалоба
                просто экспл
            3. Sinbad Вчера, 22:49 Новый
              "а до этого при ебн она на чём стояла? или в чём по колено????? разницу не видим?????????????"
              При ебн не по колено, а уже пузыри пускала.
              Жалоба
              Sinbad
          4. Вадим237 Вчера, 22:33 Новый
            Вот действительно, Китай и Ю Корея по большей части производят всякую хрень - ширпотреб, а энергоресурсы, на производство всего этого, будут у нас покупать - ближайшие 50 лет.
            Жалоба
            Вадим237
            1. insular Сегодня, 00:02 Новый
              Цитата: Вадим237
              Китай и Ю Корея по большей части производят всякую хрень - ширпотреб

              Мы от этой хрени отстали лет так на дцать... Это про качество, а если массовость выпуска, то и того больше.
              И тенденции к ухудшению ситуации. Еще вчера ни кто не знал о корейских авто, а сейчас новым отечественным далеко до побегавших корейских.
              Китайский автопром так же не стоит на месте, но долго ли будет обгонять?
              Микроэлектроника? wassat
              Медицина? wassat
              Продолжать список? hi
              Цитата: Вадим237
              а энергоресурсы, на производство всего этого, будут у нас покупать - ближайшие 50 лет.
              Сейчас не понял - это повод для гордости или всё же печали?
              Жалоба
              insular
              1. Вадим237 Сегодня, 01:14 Новый
                Микроэлектроника - в прошлом году выпустили 5 миллиардов микрочипов, медицина -наладили производство МРТ. Мы от этой хрени отстали - в основу большей части этой хрени, что производят Китай и Ю Корея - лежит нефть, как энергоноситель и сырьё, для материалов, начиная от микропроцессоров, заканчивая волокнами и одеждой.
                Жалоба
                Вадим237
                1. insular Сегодня, 01:41 Новый
                  Цитата: Вадим237
                  Микроэлектроника - в прошлом году выпустили 5 миллиардов микрочипов

                  Давайте не врать самим себе. Это нужно упороться "Урапатрионатом", чтоб не помнить о разнице между чипом и чипом.
                  Микроэлектроника и в 70-х производилась... Но по какому техпроцессу? Или вы на полном серьёзе сравните 3 мкм и 7 нм?
                  Цитата: Вадим237
                  медицина -наладили производство МРТ
                  А по факту продолжительность жизни падает, число онко заболеваний галопирует, а очереди в поликлиниках от перехода ни типа "электронные талоны" только выросли. И условно бесплатная медицина - бесплатна лишь условно.
                  Получить квалифицированную помощь в России конечно возможно, но где? В Москве? Остальные - "держимся".
                  Цитата: Вадим237
                  Мы от этой хрени отстали

                  Эта хрень формирует экнономику. Не сырьевую, а товарами с добавленной стоимостью и это рабочие места и как следствие благосостояние народа.
                  Цитата: Вадим237
                  начиная от микропроцессоров, заканчивая волокнами и одеждой.
                  А если Ваши внутренние органы пересадить нуждающемуся умному человеку, он создаст еще много полезного, вместо просиживания штанов в интернете... Так же и с ресурсами. Сами не умеем и не хотим, так продадим другим, пусть за наш счет живут... Это даже не абсурд - это идиотизм в чистом виде.
                  Жалоба
                  insular
              2. Не либероид Русский Сегодня, 03:07 Новый
                ты прям лозунгами алехана говоришь... приедь в ярик на радиозавод и посмотри что там произодят... потом ной
                а по поводу авто корейских - такое же гамно, я в своем автосервисе уже насмотрелся
                Жалоба
                Не либероид Русский
                1. insular Сегодня, 05:32 Новый
                  Цитата: Не либероид Русский
                  приедь в ярик на радиозавод и посмотри что там произодят...

                  Вы изволили ткнуть (пальцем в небо) в очень узко специализированное направление, которое практически не вносит вклад экономику и практически не создаёт рабочих мест.
                  Зашорились на оборонке и космосе, что важно, но народ и армия едины и для того, чтоб содержать сильную армию, нужна сильная экономика со стабильным производством товаров добавленной стоимости, чего НЕТ!
                  Так и будет штучная поставка вооружений в части, с постоянным урезанием заказов, пока не будет поднята экономика.
                  Цитата: Не либероид Русский
                  потом ной

                  А уж этот тезис, вообще вне понимания. Это кем надо быть, чтоб не понимать важности развития СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ?
                  Из результата - Сколково и Технопарки с Нанатолием.
                  Цитата: Не либероид Русский
                  а по поводу авто корейских - такое же гамно, я в своем автосервисе уже насмотрелся

                  ...гамно, которое делается из их собственных комплектующих... что как бы разница и как бы за те же деньги, даже с учетом пошлин, что показатель.
                  Жалоба
                  insular
          5. loki565 Вчера, 23:11 Новый
            А чем сейчас плохо? У меня допустим все норм, в семье две машины, каждый год отдыхать летаем, при ЕБН была ж...а по пол года зарплату не платили, реально выживали. Лично для меня только один минус, это высокий доллар, если бы его опустили до 30, тогда ваще гут)))
            Жалоба
            loki565
        2. Shurik70 Вчера, 20:37 Новый
          Россия: - Поздравляем Трампа с победой на выборах.
          США: - Вы не имеете права вмешиваться в наши выборы!
          Россия: - Навальский до выборов допущен не будет.
          США: - Вы не имеете права ... Да вы вообще никаких прав не имеете!
          Жалоба
          Shurik70
        3. LSA57 Вчера, 21:09 Новый
          Цитата: Стропорез
          а когда у него была конкретика, это ж мыло в бане.

          а конкретика такая, в конце 90х страна стояла раком, сейчас её уже америка побаиваться стала. Сирия пример.
          конкретика такая, в конце 90х Армия была унижена, офицерв не получали жалование, самолёты не летали, корабли стояли у стенок, учения не проводились. сравнимо, что сейчас???? сам всё это появилось????
          РОССИЯ и АРМИЯ встали с колен. экономика 6 в мире. вот вам конкретика!!!!!!!!!!!!!
          Жалоба
          LSA57
          1. onix757 Вчера, 21:23 Новый
            А чем тогда кормчий занимался когда страну разрывали приватизаторы? Никуда никто не встал. Сырьевая, переферийная экономика низкого передела с остатками советской военной мощи не может паритетно противостоять западу.
            Жалоба
            onix757
            1. LSA57 Вчера, 21:37 Новый
              Цитата: onix757
              А чем тогда кормчий занимался когда страну разрывали приватизаторы?

              а чем вы занимались? в чужом глазу?
              Жалоба
              LSA57
              1. onix757 Вчера, 21:47 Новый
                Мне льстит ваше внимание к моей персоне но не переводите разговор в другое русло. Я не был и не буду публичным человеком, а вот президенту нужно уметь отвечать за за свои поступки.
                Жалоба
                onix757
                1. LSA57 Вчера, 21:50 Новый
                  Цитата: onix757
                  Я не был и не буду публичным человеком,

                  а он тогда был публичным человеком и у него была власть???
                  Жалоба
                  LSA57
                  1. onix757 Вчера, 22:01 Новый
                    Смотря в каком году..С момента принятия присяги или после?
                    Жалоба
                    onix757
                    1. Байкал Сегодня, 00:04 Новый
                      Уважаемый LSA57, помните пожалуйста, что диспуты с сказочными долбо....ми типа onix757 эти типа как себе на голову сpать - и бесполезно, и неприятно.
                      Сейчас много объявится мудaчья, коим Грудининская сиська завещана laughing
                      Жалоба
                      Байкал
            2. влад66 Вчера, 21:51 Новый
              Цитата: onix757
              А чем тогда кормчий занимался когда страну разрывали приватизаторы?

              Откройте педивику и посмотрите чем кто занимался в 1992-95 году и увидите,как умеем факты передергивать,здорово у либерастии научились. good
              Жалоба
              влад66
            3. просто экспл Вчера, 23:39 Новый
              так если не может противостоять , то чего они в Сирии усыкаются но не лезут во открытую ?
              кстати СССР был в состоянии вырвать Катар из лап матрасов ?
              Жалоба
              просто экспл
          2. Гардамир Вчера, 22:05 Новый
            в конце 90х Армия была унижена
            Вы сударь fool ? Про бросок на Приштину слышали, вот это настоящая армия. А сейчас успехи в чём? Зайти в купленный Крым. Если смотреть не только российское тв, окажется успехи в Сирии, да и нет никаких успехов.
            Про шестую экономику вам Левада сказал? Ну и цифру придумали 6!
            Жалоба
            Гардамир
            1. LSA57 Вчера, 22:28 Новый
              Цитата: Гардамир
              Про бросок на Приштину слышали, вот это настоящая армия.

              браво. аплодирую. правильно, армия. но ещё Советская. напомните, что потом с ней ебн сделал?
              Если смотреть не только российское тв, окажется успехи в Сирии, да и нет никаких успехов.

              а мы ещё кроме Сирии где то воевали? вот сегодня смотрю ТВ. РВСН на учениях, десантура на учениях. и так каждую неделю. а вот при ебн самолёты по пол года не взлетали, корабли от стенок не отходили. про учения вообще молчу.
              у меня такое впечатление, что вы на ВО первый час. каждый день идёт позитив как Армия растёт и обновляется
              Жалоба
              LSA57
              1. woron333444 Сегодня, 05:25 Новый
                LSA57
                при ебн самолёты по пол года не взлетали, корабли от стенок не отходили

                И ещё все разворовывалось в армии. Машины новые за бесценок скупали и тут же перепродавались. По десять цен накручивали.
                Жалоба
                woron333444
            2. влад66 Вчера, 22:37 Новый
              Цитата: Гардамир
              Вы сударь fool ?

              fool Вот это Гардамир вы себе подкрутите,пружина заведется,ума наберется
              Цитата: Гардамир
              Зайти в купленный Крым.

              В такой купленный,что даже матрасы офонарели от такой эффективности,не эффектности прошу заметить.Ну голову то включайте,ненависть и не объективность до победы никогда не доводили.
              Цитата: Гардамир
              Если смотреть не только российское тв, окажется успехи в Сирии, да и нет никаких успехов.

              ИГИЛ и Джебхат ан Нусраа заняли Дамаск,Асад в Ростове,на Ближнем Востоке США протянули катарскую трубу в Европу.Ну это уважаемый во влажных ваших мечтах только. yes
              Цитата: Гардамир
              Про шестую экономику вам Левада сказал?

              Да Господи устройся в конце концов на работу и не мечтай что кто то тебе Грудинин,Зюганов,Путин или Жириновский в клювике что ты хочешь принесут.Разочарую тебя не принесут,от тебя самого благосостояние тебя и твоей семьи зависит. winkПы.Сы.Про Новогодний бросок 205 Майкопской тоже помниться и в сердце свербит.
              Жалоба
              влад66
            3. фывапролд Вчера, 23:26 Новый
              Цитата: Гардамир
              Вы сударь ? Про бросок на Приштину слышали, вот это настоящая армия. А сейчас успехи в чём? Зайти в купленный Крым. Если смотреть не только российское тв, окажется успехи в Сирии, да и нет никаких успехов.
              Про шестую экономику вам Левада сказал? Ну и цифру придумали 6!

              А Вы, видимо, смотрите исключительно "не российское ТВ", где одна Правда™? Про "купленный Крым" не понял и думаю "не каждый лишь сможет это сделать"© (В. Кличко). А по поводу экономики, рекомендую ознакомиться с рейтингами МВФ и ВБ, что до Ливады, так его позицию Вы по-сути и транслируете.
              Жалоба
              фывапролд
          3. Алена767 Вчера, 22:38 Новый
            До этот стопорез троль дешевый , забейте на него
            Жалоба
            Алена767
        4. hotrod Вчера, 22:32 Новый
          Цитата: Стропорез
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Все очень обтекаемо, конкретика отсутствует.

          а когда у него была конкретика, это ж мыло в бане.
          я теперь ыордашку его вижу , аж до тошноты.

          Понабежали предвыборные тролли..
          Жалоба
          hotrod
        5. Радио-няня Вчера, 22:39 Новый
          Ну конечно, вам в задницу Обамкину было приятнее смотреть. Ну и вкусы у вас... Про рыжего пока промолчу...
          Жалоба
          Радио-няня
        6. astronom1973n Сегодня, 05:23 Новый
          Цитата: Стропорез
          а когда у него была конкретика, это ж мыло в бане.
          я теперь ыордашку его вижу , аж до тошноты.

          Скажите пожалуйста ,на Ваш взгляд ,фамилию достойного кандидата. Спасибо.
          Жалоба
          astronom1973n
      2. VANIN Вчера, 20:25 Новый
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Все очень обтекаемо, конкретика отсутствует.

        Ну почему же , очень в точку ответил по Навальному..)))
        Тот персонаж, о котором вы упомянули

        А Донбасс стоит крепко! Это уже практически государство , со всеми атрибутами и сильной армией!
        А Украина , территория с анархией как всегда ..нужно время !
        Жалоба
        VANIN
        1. Гардамир Вчера, 22:07 Новый
          .нужно время !
          Шутить изволите? Представляете входят гитлеровцы в нашу страну, а Сталин такой ещё не время. Тьфу на вас.
          Жалоба
          Гардамир
      3. 210окв Вчера, 20:46 Новый
        А когда Вы слышали от президента конкретику?Обтекаемые общие фразы..
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Все очень обтекаемо, конкретика отсутствует.
        Жалоба
        210окв
        1. Стропорез Вчера, 20:51 Новый
          Цитата: 210окв
          А когда Вы слышали от президента конкретику?Обтекаемые общие фразы..

          Товарищ, неужели ещё шесть лет -нам вот это терпеть?
          Жалоба
          Стропорез
          1. klas000000 Вчера, 21:21 Новый
            Цитата: Стропорез
            Цитата: 210окв
            А когда Вы слышали от президента конкретику?Обтекаемые общие фразы..

            Товарищ, неужели ещё шесть лет -нам вот это терпеть?


            Застрелись или поменяй местожительство
            Жалоба
            klas000000
            1. Стропорез Вчера, 22:06 Новый
              Цитата: klas000000
              Застрелись или поменяй местожительство

              Ну этого ты вряд ли дождёшься, в меня то как раз прицельно бородатые били , а в тебя?
              Цитата: LSA57
              и я вижу ОГРОМНУЮ разницу. и знаю благодаря кому произошли такие перемены!!!!

              Какие такие перемены в тебе, у тебя произошли? А Бислан помнишь? А Курск? А 6-ую роту?
              Вот послушай :

              Жалоба
              Стропорез
              1. LSA57 Вчера, 22:31 Новый
                Цитата: Стропорез
                Какие такие перемены в тебе, у тебя произошли? А Бислан помнишь? А Курск? А 6-ую роту?

                да он только к власти пришёл!!!!! у него физически времени небыло разгрести тот бардак!!!
                Жалоба
                LSA57
                1. Стропорез Вчера, 22:49 Новый
                  Цитата: LSA57
                  да он только к власти пришёл!!!!! у него физически времени небыло разгрести тот бардак!!!

                  Вот ты с виду адекватный человек.... Ну и 1998 год, Примаков-Маслюков страну вытягивают и тут на тебе бац, вторая смена, и опять приватизация,РАО ЕЭС- только за одно это высшая мера полагается, а для тебя напомню, что началась она в 2003 году, а дальше про отраслевое уничтожение сам нагугли, всвальщиксколен блин.
                  Жалоба
                  Стропорез
                  1. LSA57 Вчера, 23:06 Новый
                    Цитата: Стропорез
                    Ну и 1998 год, Примаков-Маслюков страну вытягивают

                    а шахтёры касками в Москве стучат и гарант под паравоз как аня каренина грозится лечь. и страна под америкой
                    не надо мне гуглить, я взрослый человек и всё это помню. и вижу разницу как было и как есть!!!!! кто приватизацию начал???? её начали в 2003 году???? вы пятая колонна как шулера, всё передёргиваете. сам себе признайся когда лучше было, сейчас, или в 90х?????
                    Жалоба
                    LSA57
              2. Радио-няня Вчера, 22:41 Новый
                Видать не туда тебе бородатые "били"..
                Жалоба
                Радио-няня
                1. Стропорез Вчера, 22:45 Новый
                  Цитата: Радио-няня
                  Видать не туда тебе бородатые "били"..

                  Ны дык, это их просчёты laughing Я то нормально бил good yes
                  Жалоба
                  Стропорез
              3. vovanpain Вчера, 23:03 Новый
                Цитата: Стропорез
                Ну этого ты вряд ли дождёшься, в меня то как раз прицельно бородатые били , а в тебя?

                Друг Стропорез наша Армия,все таки многое взяла от Армии его величества(тьфу и слово то какое,мы воспитаны только на последних победах)товарищ Сталин,кстати не гнушался этим,не бойся друг Стропорез,не монархист я,сам знаешь что комсомольцем я и остаюсь до сих пор,хотя мне почти 52 года и в Афгане не был я,в отличие от тебя(у меня несколько другая специфика),за что тебе от всех воинов низкий поклон,но и ты не был там,где я не по своей воле побывал(приказ для меня святое) и так ненавидел КПСС(что кушать не мог,ну это шутки,просто перед каждой командировкой такая накачка была,а после нее даже тебе не позавидую),но я присягал той стране,которой уже не будет(давай будем реалистами).С уважением тебе друг Кибальчиш от "мальчика" hi
                Жалоба
                vovanpain
                1. Стропорез Вчера, 23:16 Новый
                  Цитата: vovanpain
                  я,сам знаешь что комсомольцем я и остаюсь до сих пор,хотя мне почти 52 года

                  Дык ровесники, считай!я ж не за себя, сам пойми, Вы мне все дороги,жаль недопонимаем друг друга.. и за вас всех последнюю рубаху порву, только не за вову, с Питера его ненавижу аж с 93-его года, были там дела....
                  А так то ты Брат мне! soldier drinks
                  Жалоба
                  Стропорез
                  1. vovanpain Вчера, 23:25 Новый
                    Цитата: Стропорез
                    Вы мне все дороги,жаль недопонимаем друг друга.. и за вас всех последнюю рубаху порву

                    Рубахи рвать не надо Друже,только за спину не заходи yes
                    Цитата: Стропорез
                    были там дела.

                    Ваши дела.
                    Цитата: Стропорез
                    А так то ты Брат мне!

                    Блин Братка Стропорез,в политике расходимся,но ДЕЛО ЗА СССР ВМЕСТЕ ДЕЛАЛИ.Каждый по своему. drinks hi
                    Жалоба
                    vovanpain
              4. loki565 Вчера, 23:18 Новый
                Глупый, хоть и военный))) Зачем ЦРУ приводить Ельцина к власти когда у них был Горбачев, который все развалил, распродал, и его очень любили на западе)))
                Жалоба
                loki565
              5. фывапролд Вчера, 23:47 Новый
                Цитата: Стропорез
                А Бислан помнишь?

                Нет такого города в России. Есть Беслан, Беслан, Карл!
                Цитата: Стропорез
                А Курск?

                А в Курске, что, тоже школу захватили? Если Вы об АПЛ "Курск", то имена собственные надо заковычивать. И да, Путин его не топил.
                Любезнейший Стропорез, учите Русский язык. А то создаётся впечатление, что "бородатые" в Вас всё таки попали, из гаубицы в голову, или Вы в 6-ю роту прямо из начальной школы служить пошли. feel
                Жалоба
                фывапролд
          2. LSA57 Вчера, 21:42 Новый
            Цитата: Стропорез
            Товарищ, неужели ещё шесть лет -нам вот это терпеть?

            его НАРОД выбрал!!!! и чё конкретно ты от него натерпелся????? зарплату не платят???? армия в упадке???? наверное память корогткая, 90 годы забыл. а я помню как вместо зарплаты вёдра давали и я после работы ими торговал!!!! и не я один, половина страны!!!! и я вижу ОГРОМНУЮ разницу. и знаю благодаря кому произошли такие перемены!!!!
            Жалоба
            LSA57
            1. onix757 Вчера, 22:10 Новый
              Но есть одно но, в 90х на которые запутинцы ссылаются уже 20 лет, было больше социальных гарантий, школ, больниц и заводов. Куда это все исчезло, нужно спрашивать у птенцов гнезда собчакова
              Жалоба
              onix757
              1. Вадим237 Вчера, 22:22 Новый
                Сейчас заводов не меньше и строят новые, но те кто ноет, что в 90ые было больше - на новых предприятиях не работают.
                Жалоба
                Вадим237
              2. Голован Джек Вчера, 22:23 Новый
                Цитата: onix757
                в 90х... было больше социальных гарантий, школ, больниц и заводов

                Чи-воооо???
                В девяностых, милой, а именно в 94-96-м, у меня (и еще 6000 человек из ЦНИИМВ МинОбщеМаш) не было зарплаты. По три месяца, ммать...
                Какие, к воронам, "сексуальные гарантии"?
                (цензура) negative
                Жалоба
                Голован Джек
                1. Вадим237 Вчера, 22:57 Новый
                  Ну да,- тогда в России был бум "сексуальных гарантий"
                  Жалоба
                  Вадим237
                  1. Голован Джек Вчера, 22:59 Новый
                    Как в лужу...
                    Навеяло:
                    - Что такое сексуально-финансовый кризис?
                    - А это - когда залезаешь в кошелек, а там... нет ничего request
                    Жалоба
                    Голован Джек
              3. LSA57 Вчера, 22:35 Новый
                Цитата: onix757
                Но есть одно но, в 90х на которые запутинцы ссылаются уже 20 лет, было больше социальных гарантий, школ, больниц и заводов.

                правильно, было, наследие СССР, но его уже ебн начал дербанить. я в эти годы зарплату вёдрами получал. гарантированно.
                посмотрите фильм "А не послать ли нам гонца" хоть и комедия, но смешно небыло. а про гарантийные задержки зарплат чего не вспомнили. и про шахтёров с касками забыли?
                Жалоба
                LSA57
                1. Вадим237 Вчера, 22:55 Новый
                  А вёдрами какими получали - оцинкованными или пластмассовыми?
                  Жалоба
                  Вадим237
                  1. LSA57 Вчера, 23:50 Новый
                    Цитата: Вадим237
                    А вёдрами какими получали - оцинкованными или пластмассовыми?

                    пластмассовыми. и не я один, весь завод. а завод тракторный
                    Жалоба
                    LSA57
              4. loki565 Вчера, 23:22 Новый
                Ты в каких 90 жил дядя???)))
                Жалоба
                loki565
                1. LSA57 Сегодня, 00:08 Новый
                  Цитата: loki565
                  Ты в каких 90 жил дядя???)))

                  у нас их так много было, племянник?
                  Жалоба
                  LSA57
          3. фывапролд Вчера, 23:35 Новый
            Цитата: Стропорез
            Товарищ, неужели ещё шесть лет -нам вот это терпеть?

            Так не терпите. Лёгкий способ - выходите с портретом Навального к мэрии Вашего города, ср@те у дверей, получаете 15-ть суток, а отсидев, валите в "просвещённую" Европу, скажем, в ФРГ, там-то сменяемость власти, как нигде в мире. laughing
            Жалоба
            фывапролд
          4. user1212 Сегодня, 04:12 Новый
            Цитата: Стропорез
            Товарищ, неужели ещё шесть лет -нам вот это терпеть?

            А кого бы вы хотели видеть президентом?
            Жалоба
            user1212
            1. astronom1973n Сегодня, 05:29 Новый
              Цитата: user1212
              Цитата: Стропорез
              Товарищ, неужели ещё шесть лет -нам вот это терпеть?
              А кого бы вы хотели видеть президентом?

              Уважаемый Стропорез назовите фамилию конкретно ,пожалуйста!
              Жалоба
              astronom1973n
      4. mihey Сегодня, 01:00 Новый
        все очень конкретно, перевожу на нормальный язык: "Ситуация мне не нравится, но там просто не с кем договариваться, ибо власть на украине недоговороспособна" и мерикатосы не хотят договориться по хорошему. Но мир на Донбассе будет." Прошу заметить: на ДОНБАССЕ, а не на Украине :)
        Жалоба
        mihey
    2. Александр War Вчера, 20:16 Новый
      Путин говорит свергайте этого кровавого парашенко и всех американских ставленников на 404
      Жалоба
      Александр War
      1. КВУ-НСвД Вчера, 20:21 Новый
        Он говорит ,что вместо развития - имеем то что имеем и это ненормально
        Жалоба
        КВУ-НСвД
      2. Стропорез Вчера, 20:29 Новый
        Цитата: Александр War
        Путин говорит

        он говорит, говорит,говорит.......
        Жалоба
        Стропорез
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:48 Новый
          Стропорез
          он говорит, говорит,говорит.......
          Да нет.Ещё и школы по 2 лярда строит.Вы кстати видели хоть где нибудь круче школу?
          Он наверное американский шпиён laughing
          Жалоба
          Наблюдатель2014
          1. sabotage Вчера, 21:16 Новый
            Сам своими руками построил? Красавчик! Орден ему!

            Для колозника - красивая школа. Для человека с чувством прекрасного уродство. Ни стиля, ни гармонии.
            Жалоба
            sabotage
            1. Наблюдатель2014 Вчера, 21:21 Новый
              sabotage
              Сам своими руками построил? Красавчик! Орден ему!
              Он живёт и работает как и миллионы российских граждан в эпоху когда за труд ордена и медали не выдают.
              Для колозника - красивая школа. Для человека с чувством прекрасного уродство. Ни стиля, ни гармонии.
              laughing А это просто смешно.Приземлённая вы субстанция.Перестали верить в сказки.А дети (для кого школа) верят. hi
              Жалоба
              Наблюдатель2014
          2. Радио-няня Вчера, 22:43 Новый
            Только дошло???
            Жалоба
            Радио-няня
          3. Genry Сегодня, 00:56 Новый
            Цитата: Наблюдатель2014
            Он наверное американский шпиён laughing

            Почему "наверное"? Грудинин очень давняя агентурная закладка. Таких в запасе ещё очень много.
            Жалоба
            Genry
          4. region58 Сегодня, 03:05 Новый
            Цитата: Наблюдатель2014
            видели хоть где нибудь круче школу?

            Детский сад вроде... Замок детства называется... И, пишут, том ещё один, наподобие, построили. Впрочем школа не хуже.
            Жалоба
            region58
        2. влад66 Вчера, 20:52 Новый
          Цитата: Стропорез
          он говорит, говорит,говорит.......

          А кто не говорит перед выборами товарищ Стропорез,сколько Зюганов обещал в 1996 году?Луну с неба,ладно не выиграл он выборы,так в той же Думе абсолютное большинство было и чего?Импичмент алкашу провалил,киндер сюрприза до дефолта доведшего страну допустил до премьерства,сейчас вон олигарха заместо себя выставил,который и в ЕР побывал и в ЛДПР отметился,теперь вот и от КПРФ идет laughing Ой только не надо про школу и детский садик говорить,на клубнику это не построишь,земелька ой какая дорогая в Подмосковье.А с другой стороны задолбало одни полощут Грудинина,другие Путина,как собаки с цепи сорвавшиеся,только когда лаются дело стоит.Пы. Сы Сколько Блин я слышал-Ельцин придет страну спасет,Путин пришел точно страну спасет,Зюганов,Жириновский,Миронов,Лебедь,теперь вот Грудинин придет страну спасет,да воз то и поныне там,где в 1991 году остался.
          Жалоба
          влад66
          1. Стропорез Вчера, 22:25 Новый
            Цитата: влад66
            теперь вот Грудинин придет страну спасет

            Я за Грудинина буду, а не получиться , дык семью соберу, да к друзьям за Урал в партизаны(оккупантом не может быть партизан), но эту шушеру терпеть моей мОчи нету.
            а вам счастливого выбора. soldier
            Жалоба
            Стропорез
            1. Голован Джек Вчера, 22:27 Новый
              Цитата: Стропорез
              не получиться , дык семью соберу, да к друзьям за Урал в парьтзаны

              Стропорез, в парьтизанах нет интернета... где же вы агитки свои расклеивать станете?
              Жалоба
              Голован Джек
            2. woron333444 Сегодня, 05:39 Новый
              Стропорез
              Нам за Уралом умные нужны. А за Грудинина Макфол, Стропорез, Наблюдатель и Эхо Москвы. Компания мутная.
              Жалоба
              woron333444
          2. Наблюдатель2014 Вчера, 23:15 Новый
            влад66 hi
            А кто не говорит перед выборами товарищ Стропорез,сколько Зюганов обещал в 1996 году?Луну с неба,ладно не выиграл он выборы,так в той же Думе абсолютное большинство было и чего?Импичмент алкашу провалил,киндер сюрприза до дефолта доведшего страну допустил до премьерства,сейчас вон олигарха заместо себя выставил,который и в ЕР побывал и в ЛДПР отметился,теперь вот и от КПРФ идет laughing Ой только не надо про школу и детский садик говорить,на клубнику это не построишь,земелька ой какая дорогая в Подмосковье.А с другой стороны задолбало одни полощут Грудинина,другие Путина,как собаки с цепи сорвавшиеся,только когда лаются дело стоит.Пы. Сы Сколько Блин я слышал-Ельцин придет страну спасет,Путин пришел точно страну спасет,Зюганов,Жириновский,Миронов,Лебедь,теперь вот Грудинин придет страну спасет,да воз то и поныне там,где в 1991 году остался.
            Вот читаю вас .И перед глазами картина.Путин от старости умирает.Как генсеки и цари.Во кипешь наверное начнётся.Верхнии этажи зданий заколачивать нужно будет laughing Всё есть альфа и омега.Начало и конец.Любому Путину придёт конец.(я про жизнь)Прежде всего не нужно свою личную жизнь отаждествлять с необратимыми переменами государства.Никакого конца света если не выбирут Путина не будет.Просто цепляются за власть окружение.И всё.Да ему самому всё давно задостало там сидеть.Клянусь .Он завидует Обаме.Ибо в нашей стране прийти во власть это обречь себя на пожизненное там сидение.Играть роль до безумия нужного и вечно молодого.Да эта перспектива кого угодно с ума сведёт.Пришло его время.Пора уходить.(Я цитирую самого себя комментарий полтора года назад)Нужно просто помочь ему в этом.Спокойно выберите другого кандидата.И солце встанет по прежнему завтра с востока. laughing Какая глупость доводить себя до безумия .Но не может !Не умеет он видеть и знать проблемы миллионов людей.Силовиков ,да.Но силовиков сотни тысяч.А людей что кормят силовиков миллионы.А для них Путин сделал только вот это:
            Все олимпиады и тд всё строится за счёт них.А свои в нужде и нищите.Он по другому просто не умеет.Он знает одно .Главное результат.Ну получили результат .А дальше что? Нам миллионам простых людей что от этого? Спасибо что пенсионный возраст не увеличил.Пусть только попробует.Или пусть только попробует облажить данью самозанятых миллионы граждан России.Граждан которые кормят сами себя без его участия.А точнее имеющих низкие доходы из-за его политики замены чуждыми дешёвыми рабочими российских граждан.А про Донбасс! Да это вообще никуда.Так такое намудрить что сам чёрт ногу сломит.В общем как то так.Не хочет простой люд его без всяких навальных и ксюх гламурных.Просто сменить хотят на человека у кого действительно что-то в жизни получилось. hi
            Жалоба
            Наблюдатель2014
            1. Голован Джек Вчера, 23:29 Новый
              Цитата: Наблюдатель2014
              сменить хотят на человека у кого действительно что-то в жизни получилось

              С усиками и запахом клубники?
              Доброе дело, чеужтам good
              А меня вот радует, что у картофельного папы клубничного короля такие грамотные поклонники...
              Цитата: Наблюдатель2014
              в нужде и нищите... облажить данью

              Вот уж правда - облажать...
              И при этом - они люди скромные:
              Цитата: Наблюдатель2014
              Я цитирую самого себя комментарий полтора года назад

              И многомудрые:
              Цитата: Наблюдатель2014
              Всё есть альфа и омега

              А также бета, гамма, тета и набла...
              Минус negative
              Жалоба
              Голован Джек
    3. Балу Вчера, 20:53 Новый
      Наблюдатель2014 Сегодня, 20:12
      По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.

      Кто вообще понял, он (президент- кандидат в президенты Российской Федирации В.В.Путин) о чём тут сказал?
      Политика и дипломатия-искусство возможного. Врать нельзя, но и говорить всю правду сразу не обязательно. Это сигнал прогрессивному человечеству. В общем как в дзю-до на татами пауза, чтобы поправить кимоно и отдышаться, если не удается взять захват как надо, если партнер неудобный, если не удается занять центр татами, если не удается вывести партнера в нужную для броска позицию.
      Меня больше интересует что готовят бармалеи с бандерлогами под руководством фашингтонских макак к нашим выборам. Штирлицы все предусмотрели, ко всему готовы, ответка будет как полет пули мгновенным на любые происки врага?
      Глядя на потуги фашингтона, невольно прихожу к мысли, что Трампампам в доме не хозяин. Им вертят все кому не лень, а уж в сенате точно как в Раде в Киеве-пациенты психдиспансера.
      Жалоба
      Балу
      1. onix757 Вчера, 21:59 Новый
        О стране нужно думать, делать экономически привлекательной/сильной и тогда враги постепенно станут друзьями. Силовой и относительно бескровный вариант был возможен в 14 ом году но кормчий испугался,стал заигрывать с западом. Другой возможности не будет.
        Жалоба
        onix757
        1. Байкал Сегодня, 00:15 Новый
          Ну не скажите. Уверен, что прежде всего нужно думать о том, как проводить принудительный абортарий самкам, которые вынашивают что-то типа Вас. Уверен, меня очень многие поддержат))
          Жалоба
          Байкал
    4. Nick Вчера, 21:39 Новый
      Цитата: Наблюдатель2014
      По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.
      Кто вообще понял, он (президент- кандидат в президенты Российской Федирации В.В.Путин) о чём тут сказал?

      ВВП сказал, что ситуация в отношения с Украиной ненормальна. Вместо конструктивного развития отношений с Украиной, мы видим то, что видим, то есть отсутствие конструктивного подхода во взаимоотношениях.
      Вот как то так. Если что, обращайтесь. hi
      Жалоба
      Nick
    5. Krabik Вчера, 22:29 Новый
      Президент сказал, что Украину будут обрабатывать ипритом, чтобы братский народ долго не мучился...
      Жалоба
      Krabik
    6. dsk Сегодня, 00:56 Новый
      Президент России ответил редакторам о возможности послаблений для рекламы в СМИ на период ЧМ-2018. "Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?" - задал вопрос президент. На это ему один из присутствующих заявил, что якобы водка является частью русской культуры и, мол, "все мы выросли на этом". С этим тезисом глава государства не согласился: "Я вырос на молоке материнском". Путин сказал, что над данным предложением стоит тщательно подумать, однако отметил, что власти на данный момент уже поддерживают СМИ финансово, в том числе снижая пошлины на бумагу для выпуска изданий, а также в стране разрешена реклама пива и отечественных вин из отечественного сырья.
      Жалоба
      dsk
      1. dsk Сегодня, 01:11 Новый
        Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в России наблюдается острая нехватка подготовленных специалистов рабочих профессий. Такие слова прозвучали в ходе его встречи со школьниками, написавшими лучшие сочинения на тему "Россия, устремленная в будущее". По словам президента, грань между разными уровнями подготовки специалистов сегодня практически стирается. "У нас катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям", - сказал Путин школьникам. Президент отметил, что предыдущая система подготовки рабочих специалистов сейчас не востребована и нуждается в серьезном обновлении. В связи с этим российские власти собираются организовать большую систему подготовки, отметил президент.
        Жалоба
        dsk
        1. dsk Сегодня, 01:20 Новый
          Как отметил Путин, у России с американцами проходит дискуссия по СНВ-3. В настоящее время США внезапно заявили, что желают использовать часть носителей в шахтах, непригодных для применения ядерных ракет. Речь идет о носителях с самолетов и подводных лодок. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями российских СМИ.
          Жалоба
          dsk
          1. dsk Сегодня, 01:24 Новый
            Путин подчеркнул, что российским военным известно, кто стоит за провокацией в Хмеймиме. "Там провокаторы были, но не турки, и мы знаем, кто они и сколько платили за эту провокацию", - сказал российский лидер, подчеркнув, что ему также известно, кто и где передавал эти дроны. Он также добавил, что летательные аппараты, которыми была атакована авиабаза, закамуфлированы под кустарное производство. Но есть профессиональные элементы. По его словам, речь идет о высокоточном наведении из космоса .
            Жалоба
            dsk
  2. polpot Вчера, 20:14 Новый
    Кто на наше миролюбие натолкнется тот кровавыми слезами обольется
    Жалоба
    polpot
  3. НЕКСУС Вчера, 20:16 Новый
    Так на Западе таких Навальных сейчас учится много...то ли еще будет. В Кэмбридже и Оксфорде им дадут "правильное" образование и научат истинному патриотизму.
    Жалоба
    НЕКСУС
    1. Hoc vince Вчера, 20:37 Новый
      Навальный - хитрый провокатор.
      Разводит ложью простачков,
      И смело шлет на баррикады
      Наивных, глупых хомячков.
      Жалоба
      Hoc vince
      1. spirit Вчера, 21:01 Новый
        Навальный и мизинца не стоит провокаторов и лицемеров с федеральных каналов,те за дурачков всю страну держат
        Жалоба
        spirit
        1. loki565 Вчера, 23:26 Новый
          Так а в чем проблема и ты езжай. отдохни, кто запрещает? или это банальная зависть)))
          Жалоба
          loki565
      2. Nick Вчера, 21:41 Новый
        Цитата: Hoc vince
        Навальный - хитрый провокатор.
        Разводит ложью простачков,
        И смело шлет на баррикады
        Наивных, глупых хомячков.

        Браво!, Что называется, не в бровь, а в глаз!
        Жалоба
        Nick
  4. onix757 Вчера, 20:19 Новый
    Прав Грудинин, это не конкурент на честных выборах.
    Жалоба
    onix757
    1. Владыка Ситх Вчера, 20:30 Новый
      Это который Грудинин, этот что ли?
      Жалоба
      Владыка Ситх
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:37 Новый
        В кпрф сейчас деньги решают все. Мини-олигарх Ленинского района Московской области Грудинин продвигает свои бизнес интересы.
        Жалоба
        Аристарх Людвигович
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:43 Новый
          Аристарх Людвигович
          В кпрф сейчас деньги решают все.

          А у "Единой России" нет? laughing Это поэтому Путин без них идёт на выборы? feel
          Жалоба
          Наблюдатель2014
          1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:51 Новый
            А зачем нам барыги от кпрф. Вы прочитайте про губернатора Орловской области "братана" Потомского от КПРФ. Про депутата от кпрф Вороненкова, которого грохнули в Киеве, наверное наслышаны.
            https://versia.ru/vadim-potomskij-perestal-byt-gu
            bernatorom-orlovshhiny
            Жалоба
            Аристарх Людвигович
            1. onix757 Вчера, 21:01 Новый
              Вам барыги из клана приватизаторов и забивальщиков гвоздей в крышку гроба коммунизма милее?
              Жалоба
              onix757
              1. Вадим237 Вчера, 22:25 Новый
                Коммунизма больше нет и уже никогда не будет.
                Жалоба
                Вадим237
      2. onix757 Вчера, 20:38 Новый
        Считали деньги?Да, он не бедный и не скрывает этого, но голодранец по сравнению с мером едросом захудалого городишки.Но дело не в том ведь что он может позволить себе отдых за границей, а в том что работники хозяйства в состоянии позволить себе это.
        Жалоба
        onix757
        1. Владыка Ситх Вчера, 20:39 Новый
          А дело в том, что он зиц-председатель 94,5% акций его совхоза принадлежит Абромовичу.
          Жалоба
          Владыка Ситх
          1. onix757 Вчера, 20:58 Новый
            Самый главный зиц председатель сейчас у руля страны а владельцы актива находятся в ненавистных штатах.
            Жалоба
            onix757
      3. НЕКСУС Вчера, 20:39 Новый
        Цитата: Владыка Ситх
        Это который Грудинин, этот что ли?

        Не могу разглядеть большую банку вазелина...а то ведь ведь везде побывал сей персонаж. Теперь в президенты рвется без мыла.
        Жалоба
        НЕКСУС
        1. Владыка Ситх Вчера, 20:45 Новый
          Та я в шоке, зайдите на ютуб, к любому видео вообще не касающемуся выборов в России, к историческому, документальному развлекательному, попадаются десятки комментариев агитации за Грудинина. И сразу же 30-40 лайков к комментарию. Хотя видео и близко не стояло к политике. Это целая система.
          Жалоба
          Владыка Ситх
          1. sapporo1959 Вчера, 21:23 Новый
            Ну тут однозначно или госдеп руку приложил или это уже сам Грудилин по ночам лайки себе накручивает...Тут явно и заговором попахивает против нашего скромного вождя!
            Жалоба
            sapporo1959
          2. Paranoid50 Вчера, 21:34 Новый
            Цитата: Владыка Ситх
            Это целая система.

            Здравствуйте,Сергей. hi Дык, даже здесь, на ВО,имеется "инициативная группа по продвижению." yes В любую статью готовы втиснуть "усатого избавителя"(не путать с И.В.Сталиным),не взирая на офф-топ. Поначалу удивляло,позже злило,сейчас уже просто веселит, ага. А ближе к выборам будет веселей,ибо "агитаторы" совсем берега потеряют в оголтелом насаждении собственных хотелок. Да,хоть бы, грамотно и аргументированно это делали,ведь агитация - то же самое искусство владения умами. Но,ведь, нет же,чёрт побери, - наблюдаем лишь оголтелое топилово. Ну,тем хуже для них - такими действиями они лишь отпугивают потенциальных избирателей из числа неопределившихся.
            Жалоба
            Paranoid50
            1. Владыка Ситх Вчера, 21:45 Новый
              Дай Бог, вам здоровья и вашим близким, за понимание ситуации! drinks
              Жалоба
              Владыка Ситх
              1. Paranoid50 Вчера, 21:53 Новый
                Цитата: Владыка Ситх
                за понимание ситуации!

                Взаимно!hi Ну,за понимание! drinks
                Жалоба
                Paranoid50
            2. region58 Сегодня, 03:19 Новый
              Цитата: Paranoid50
              отпугивают потенциальных избирателей из числа неопределившихся.

              Я не из его избирателей. И давно определившийся. Но иногда мелькают мысли - а если премьер-министром?..
              Жалоба
              region58
  5. Deck Вчера, 20:24 Новый
    Боится Путин этого персонажа. Ох боится.
    Жалоба
    Deck
    1. влад66 Вчера, 20:41 Новый
      Цитата: Deck
      Боится Путин этого персонажа. Ох боится.

      Кого Алешу что ли?Не смешите на ночь спать от смеха неловко будет.Боится good
      Жалоба
      влад66
      1. onix757 Вчера, 21:07 Новый
        Не боялся бы -допустил
        Жалоба
        onix757
        1. Вояджер Вчера, 23:43 Новый
          Что за бред вы несете? Если бы не боялся, то якобы персонально приложил руку и подправил закон чтобы Навального допустили?
          Жалоба
          Вояджер
    2. LSA57 Вчера, 21:12 Новый
      Цитата: Deck
      Боится Путин этого персонажа. Ох боится.

      а с чего вы это взяли? приснилось?
      Жалоба
      LSA57
    3. Вадим237 Вчера, 22:26 Новый
      Да, - он его боится как тигр мышку.
      Жалоба
      Вадим237
  6. onix757 Вчера, 20:25 Новый
    От там ещё оружие обещал вернуть Порошенко. Олигархи друг друга не обидят.
    Жалоба
    onix757
    1. Вадим237 Вчера, 22:27 Новый
      "Оружие" - знаете, то что хотят вернуть и металлоломом назвать уже сложно.
      Жалоба
      Вадим237
  7. Malkavianin Вчера, 20:29 Новый
    Все правильно сказал.
    Жалоба
    Malkavianin
  8. Симон Вчера, 20:31 Новый
    Да, вообще, гнать этого Навального надо, куда- нибудь к белым медведям, по дальше от народа. Чтоб не баламутил народ.
    Жалоба
    Симон
  9. Симон Вчера, 20:34 Новый
    Цитата: Deck
    Боится Путин этого персонажа. Ох боится.

    А, что его бояться! Вор из воров! А вор должен сидеть в тюрьме. Наступит время, точно он там будет.
    Жалоба
    Симон
  10. andrej-shironov Вчера, 20:46 Новый
    Да пофигу этот Навальный! Что с ним что без него представление убого.
    Жалоба
    andrej-shironov
  11. Дормидонт Вчера, 20:57 Новый
    Не допускать к выборам штатного сотрудника цру - это так не толерантно
    Жалоба
    Дормидонт
  12. kefan Вчера, 21:10 Новый
    Это явное вмешательство США в предстоящие выборы в России.
    Жалоба
    kefan
  13. alexhol Вчера, 21:13 Новый
    Я, недавно на одном объекте разговорился с одним грузином. Спрашиваю: "А что так на Мишико так у вас наезжают? Не знаю. Лично я за него. У нас в селе при Шеварнадзе электричество было 4 часа в сутки, машину цепью надо было привязывать. Прошёл год и все стало как должно быть, а нынешний построил у себя на родине мини государство, а на остальных нас.....ть. Вам это ничего не напоминает?
    Жалоба
    alexhol
    1. 110 школа Вчера, 21:42 Новый
      А при Союзе электричество24 часа в сутки, и сосед Мимино мог помочь соседке бабуле с доставкой коровы, при помощи помощи подручных средств. (Вертолёт ,если кто не помнит) :))) Смех, смехом но не было крови и животной ненависти друг к другу. Все сводилось к ответу Мктрычана на вопрос судьи:" он так его..,.., что даже кушать не мог!. Не вспомнил сразу цитату..,
      Жалоба
      110 школа
      1. влад66 Вчера, 22:08 Новый
        Цитата: 110 школа
        Не вспомнил сразу цитату..,

        С вашего позволения напомню hi
        Жалоба
        влад66
        1. alexhol Вчера, 22:22 Новый
          Да...а теперь кроме армян и белорусов, так союзников и не осталось. Со всеми за последние лет 15 сумели пере.....ся. Достижение так сказать во внешней политике.
          Жалоба
          alexhol
  14. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:19 Новый
    Кратко, емко и по существу. Браво, дядя Вова!
    Жалоба
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. rocket757 Вчера, 21:22 Новый
    У нас выборы БЕЗ ВЫБОРА ... а выбор то у на какой???
    Убрать пару ВТОРОЙ - ТРЕТИЙ, а все остальные уложатся в статистическую погрешность.
    Дальше то что? Следующие 6 лет либо просто жить как будет, либо готовиться жить последующие 6 лет так как хочется!
    Кто скажет что нет никакого выбора???
    Мож еще кто чего скажет, предложит???
    Жалоба
    rocket757
  16. Фракийский воин Вчера, 21:30 Новый
    Tот, кто не собирался вести новая "холодная война" против Запада до вьiборах попросту не дотянет. логика= интересьi ВПК по перевооружения и разпил. Пенсионерьi России, опять по команде "Потерпеть еще!", с времени ВМВ ничего не изменилось.
    Жалоба
    Фракийский воин
  17. Фракийский воин Вчера, 21:33 Новый
    Цитата: Симон

    А, что его бояться! Вор из воров! А вор должен сидеть в тюрьме. Наступит время, точно он там будет.

    А Кто главарь Воров(олигархов)?
    Вопрос риторический.
    Жалоба
    Фракийский воин
  18. Одиссей Вчера, 21:39 Новый
    Очень слабо,просто никакие высказывания (за исключением вопроса о "вмешательстве о выборах" )
    1) По Украине-" Что после решения вопроса мира Донбассе, следует ждать улучшения российско-украинских отношений "
    Так вопрос и состоит в том,чтобы "решить вопрос мира на Донбассе" Суть в том,что США которые контролируют бывшую Украину совершенно не собираются соблюдать никакие "Минские соглашения" .Они требуют капитуляции России.Как же можно их выполнить,когда одна сторона не собирается это делать ?
    И потом предположим "минские соглашения" выполнены,разве это приведет к тому,что США потеряет контроль над Киевом ? Это привет только к тому,что Киев получит,хоть формальный но все же контроль,над Донбассом.Каким же образом отношения улучшаться ?
    2) По г-р Навальному. Во-первых,что за детская игра в не называние его по имени,это как страус прячет голову в песок.Во-вторых - ясно,что американцы делают на него ставку,тут Путин прав,но также ясно,что не допуск г-р Навального есть вопрос политический,а другие "недопущенные" просто подставные лица.
    Г-р Навальный получил популярность именно потому,что кандидат от Запада,поэтому его все знают,а власть и пальцем боится его тронуть,в противном случае он давным давно бы уже сидел как Квачков или Удальцов.
    Так что г-р Путину следует как-то определиться-либо он слушается Запад,тогда Навального надо пускать на выборы,либо Россия пытается вести самостоятельную политику-тогда Навального и ему подобных надо убирать из публичного пространства.
    Жалоба
    Одиссей
    1. Alex-a832 Вчера, 22:36 Новый
      Навальный, как западный проект, показал свою несостоятельность, но сейчас полезен российской власти хоты бы тем, что как магнит притягивает разную слабоумную публику. Количество этой "публики" - показатель качества работы власти, в том числе в плане внутренней пропаганды. Тут скорее вопрос к Западу - почему они до сих пор не слили Навального и не выпустили в свет более адекватного аналога. Или у них до такой степени размякли мозги со времен развала СССР, что Запад опустился до примитивного вранья, рассчитанного скорее на уровень образования самих США. Ну так рано, наши советские поколения далеко не все в землю легли, есть еще кому инфантильной молодежи мозги вправлять. Хотелось бы видеть достойных противников, а не то жалкое зрелище, что Запад сейчас из себя представляет во внешней политике.
      Жалоба
      Alex-a832
      1. Paranoid50 Вчера, 23:42 Новый
        Цитата: Alex-a832
        Тут скорее вопрос к Западу - почему они до сих пор не слили Навального и не выпустили в свет более адекватного аналога.

        Слили. yes И выпустили. yes
        В «Washington Post» опубликована статья, в которой прямо говорится, что Грудинин является единственной надеждой США на свержение «ненавистного путинского режима». Алексей Навальный при этом был показательно разжалован.

        Дескать, Навальный, конечно, хорошо ролики на ютуб пилит, но Грудинин может рассчитывать на большую поддержку российского электората. Поэтому заведомо проигрышная «лошадка-Навальный» отстранена от забега.

        Ох, и забавно же читать, как вашингтонский обком хвалит кандидата от КПРФ. США якобы хотят при помощи оборотня-коммуниста вернуть в Россию социализм. Ну, кто же в это не поверит?!

        Американский журналист гордится Совхозом имени Ленина так, как будто это экономическое достижение Штатов. Разумеется, в статье ничего не сказано о том, как будущий олигарх Грудинин отжимал Совхоз у крестьян с помощью бандитов. Или о том, как он наводнял российский рынок импортной клубникой под видом подмосковной. Или о том, как использовал для обогащения труд нелегальных мигрантов и российских добровольцев.

        В статье «Washington Post» ни одного острого угла: образцовый Совхоз, а Грудинин его образцовый руководитель. Всё прямо, как в западной рекламе. Не хватало только счастливой семьи, которая кушала клубничку Грудинина на завтрак и отправляла ему лучи добра и счастья с голубого экрана.

        В числе преимуществ кандидата-псевдокоммуниста американский журналист отмечает наличие эфирного времени на российских телеканалах, поддержку либералов, оппозиционеров и людей, ностальгирующих по СССР. Хорош кандидат от КПРФ, не правда ли?! США, либералы, оппозиционеры: кто ещё поддержит Грудинина?

        Руководство КПРФ «не замечает», что их кандидат бесконечно далёк от сталинского принципа «критикуешь – предлагай». Грудинину ближе навальнинские популизмы. Действительно, не пропадать же программе?!

        Кстати, прозападные боты и мурзилки, в том числе порохоботы, заокеанский приказ услышали, переключившись на активную отработку Грудинина в Сети. Количество материалов, повествующих о «простой русской истории успеха», и «народной поддержке Грудинина» просто зашкаливает. А вот и сами авторы фейков:

        Павел Грудинин и его кукловоды: «Washington Post» спалили контору

        Пока боты усиленно пишут материалы о народной поддержке Грудинина, кандидата от КПРФ не признали молодые коммунисты. Молодой партактив справедливо возмущается, что им подсунули ряженого в коммуниста олигарха. Недовольных Грудининым будут буквально ломать через колено, а именно – пригонят на поклон.

        Павел Грудинин и его кукловоды: «Washington Post» спалили контору
        Жалоба
        Paranoid50
  19. ivagulin Вчера, 21:42 Новый
    я вот что заметил по зобоящику только венценосный да жирик,в яндексе сейчас 5 новостных строк начинаются с П, а того же ненавистного многим здесь Грудинина я в медиа пространстве не наблюдаю
    Жалоба
    ivagulin
    1. sapporo1959 Вчера, 22:21 Новый
      Ну кто же его пустить то? У нас демократия как ни как.Путин на заводе,Путин на рыбалке,Путин на заседании....
      Жалоба
      sapporo1959
      1. dvina71 Вчера, 23:28 Новый
        Цитата: sapporo1959
        У нас демократия как ни как

        Не знаю как у вас,а у нас те кто работаю понят как это было в 90е и сейчас..Хотите расскажу как это было в90е? Трасса М8.. От Архангельска до Вельска 520км..время в пути до 16ч.., потом 260км бетонки до Вологды..сколько там колес похоронено...,спокойно проезжаем Вологду и пролетаем Ярик..хоть на спущенных колесах,но пролетаем..почему?..потому что остановка дороже выйдет.. Тоже самое в Москве.. стоять у склада более час нельзя..либо заезжай либо крути круги иначе прийдут братки и скажут что тут платная территория..
        При тиране Путине.. Путь до Вельска 7 часов на грузовике,не помню когда менял колеса по причине разрушения..только естественный износ.. Спи где хошь..никто не подойдет..,я уж не гворю про всякие прочие мелочи типа удобных стоянок,кафешек и заправок.. И? ЗА кого мне голосовать? За того при ком наш СМП ожил,получил заказы,порт в Архангельске работает даже в праздничные дни..такой поток грузов,а значит работа для нас.. ДУмаете я ностальгирую о 90х?
        Жалоба
        dvina71
        1. Не либероид Русский Сегодня, 03:16 Новый
          м8 вообще красота... от ярика до архангела 10-11 часов... практически атвобан 990 км
          Жалоба
          Не либероид Русский
  20. Mestny Вчера, 22:11 Новый
    Цитата: alexhol
    Россия стало на это мыло 18 лет назад, и теперь застыла в позе под названием #как бы не е...(упасть). В то время как другие ( Китай, Ю.Корея...) производя вроде-бы всякую хрень смотрят на наши страны свысока.

    Рекомендую поинтересоваться о рядовых производителей "всякой хрени" - как живут, чем питаются, сколько часов и как работают, сколько при этом зарабатывают.
    Откроются бездны.
    Жалоба
    Mestny
  21. Вадим237 Вчера, 23:01 Новый
    Голосуй за КПРФ - бывший ЦК КПСС, мафия бессмертна.
    Жалоба
    Вадим237
  22. GRIGORIY76 Сегодня, 00:08 Новый
    Путин на одной из прямых линии, отвечая на вопрос об участии Навального в выборах мэра Москвы, сказал что если бы его (Навального) боялись, то не допустили бы. Тоесть сейчас боятся что ли? Ну дали бы Навальному участвовать, набрал бы он свои 7-10 процентов и что дальше то? Вопли о фальсификациях, о завышении явки? Дак это все и так будет и люди выйдут а конце января, видимо и после выборов митинги будут.
    Жалоба
    GRIGORIY76
    1. dvina71 Сегодня, 01:05 Новый
      Цитата: GRIGORIY76
      Тоесть сейчас боятся что ли?

      Закон.. Он судим,судимый не может быть кандидатом в президенты..что еще вам не ясно?
      Жалоба
      dvina71
  23. Сибирский цирюльник Сегодня, 00:21 Новый
    Вот вы мужики зацепились!!))
    По сути усё просто! Раньше, при ебне,была одна ж...а,сейчас - другая laughing
    Только, если к власти допрыгнет Лешенька Навальный,то будет ж..а,в которую будут вставлять разные разности,все кому не лень.Одно то ,что полосатые воют,что Лешу отстранили от выборов, является ярким показателем кто есть кто
    Жалоба
    Сибирский цирюльник
  24. ушкуйник Сегодня, 00:22 Новый
    " между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа"- Так считали в 60-80 годах прошлого века во времена СССР, хотя и в те времена было много фактов проявления некой отчужденности, но на такие "мелочи" не обращалось никакого внимания потому, что идейными носителями таких "мелочей", являлись активными членами ВЛКСМ, КПСС и разного рода общественниками.
    Жалоба
    ушкуйник
  25. Сомневающийся Сегодня, 00:33 Новый
    Боится Путин Навального, видимо что-то чувствует... laughing
    Жалоба
    Сомневающийся
    1. Вадим237 Сегодня, 00:55 Новый
      Чувствует - что ни чего с лёшки не будет, а в течении четырёх лет, может и тазиком медным сверху покроют.
      Жалоба
      Вадим237
  26. Ураган70 Сегодня, 02:57 Новый
    Цитата: Наблюдатель2014
    По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.
    Кто вообще понял, он (президент- кандидат в президенты Российской Федирации В.В.Путин) о чём тут сказал?

    А где вы слышите, что он что то сказал? Вы читаете отрывки, вам предложенные! Может отсюда непонимание? Хотите понимать- ищите видео этой встречи...вы ж не ребенок, чтобы не знать о "вырезанном из контекста".
    "...президент- кандидат в президенты Российской Федирации В.В.Путин..."- так точно, только не ФедИрации...
    Жалоба
    Ураган70
  27. Не либероид Русский Сегодня, 03:10 Новый
    мде читаешь коменты и видишь реальный совковый, замшевый, вечно недовольный контингент... женам тоже плачетесь по любому поводу "ехсперты" ? а изменить ничего не пробывали ? или надеетесь сам по себе придет дядя и сделает страну как до 91 года великой могучей и с красным серпасто-молоткастым флагом ? ах да с дивана то проще ныть да по клаве долбить опусы свои набивать
    Жалоба
    Не либероид Русский
  28. KRIK33 Сегодня, 04:20 Новый
    Те, кто в комментариях не видит разницы между жизнью в 90-е и сейчас, либо потенциальный электорат Овального (так как даже и не родились в то время), либо неудачники, которые не путешествовали далее виноводочного за углом своей "элитной" общаги, либо откровенно пи*дят... smile
    Жалоба
    KRIK33
Картина дня