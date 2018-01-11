Президент РФ высказался по поводу претензий Запада о недопуске Навального до выборов

По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.

Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют — видимо, говорится о предпочтениях американской администрации… о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали.