На Украине хотят возобновить производство "почти ядерных" ракет

Иллюстрация на тему создания украинского комплекса "Сапсан"

Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе

На Украине предпринимаются попытки возобновить программу по производству ракет, "близких" к ядерным по поражающей силе. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала "112 Украина".По словам экс-министра, речь идет о проекте многофункционального ракетного комплекса "Сапсан", который должен заменить соответствующую технику советского производства.— заявил Гриценко.Напоминаем, что в 2006 году Совет безопасности Украины заключил договор с днепропетровским КБ "Южное" на разработку многофункционального ракетного оперативно-тактического проекта "Сапсан". Изначально комплекс должен был поступить на вооружение в украинскую армию в 2011-2012 годах, однако из-за недостаточного финансирования завершить разработку в намеченный срок не удалось. В 2013 году Минобороны Украины вообще отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств государственного бюджета.