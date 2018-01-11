05:35 12 января

На Украине хотят возобновить производство "почти ядерных" ракет

На Украине предпринимаются попытки возобновить программу по производству ракет, "близких" к ядерным по поражающей силе. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам экс-министра, речь идет о проекте многофункционального ракетного комплекса "Сапсан", который должен заменить соответствующую технику советского производства.

На Украине хотят возобновить производство "почти ядерных" ракет

Иллюстрация на тему создания украинского комплекса "Сапсан"



Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе
— заявил Гриценко.

Напоминаем, что в 2006 году Совет безопасности Украины заключил договор с днепропетровским КБ "Южное" на разработку многофункционального ракетного оперативно-тактического проекта "Сапсан". Изначально комплекс должен был поступить на вооружение в украинскую армию в 2011-2012 годах, однако из-за недостаточного финансирования завершить разработку в намеченный срок не удалось. В 2013 году Минобороны Украины вообще отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств государственного бюджета.

Использованы фотографии: vpered-i-vhoru.livejournal.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. НЕКСУС Вчера, 20:17
    Вот в Украине последние 30 лет все ПОЧТИ...Почти страна,почти Европа,почти сытость,почти цивилизация,почти президент и почти народная власть(по идеям Майдана) ...ну и почти ВПК.
    НЕКСУС
    1. Идущий Вчера, 20:20
      В 2013 году Минобороны Украины вообще отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств государственного бюджета.

      А сейчас типа все эффективно используется. laughing
      Идущий
      1. НЕКСУС Вчера, 20:23
        Цитата: Идущий
        А сейчас типа все эффективно используется.

        Одно ясно точно-в Украине хорошие художники...малюют прорывные боевые комплексы в режиме конвейера. Интересно мне,а где так хорошо нарисованный танк Тирекс-гроза Арматы и всех москалей в купе?
        НЕКСУС
        1. Идущий Вчера, 20:27
          Только в макетном варианте , на другое грошей нема или мало , на карман не хватает. lol
          Идущий
          1. НЕКСУС Вчера, 20:28
            Цитата: Идущий
            Только в макетном варианте , на другое грошей нема или мало , на карман не хватает. lol

            Ну да,у пана(Грициана Таврического) атамана нет золотого запасу...скоро хлопцы разбегаться начнут во все стороны...
            НЕКСУС
            1. Идущий Вчера, 20:35
              Хотя спецы у них есть не плохие , ещё советской школы , но не судьба.
              Идущий
              1. bouncyhunter Вчера, 20:48
                Вить , так вроде многие тамошние спецы уже сделали ноги из нэньки .
                bouncyhunter
                1. Идущий Вчера, 21:01
                  Да и почти все у нас , но кое что ещё могут , при большом финансировании , это только теоритически.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Вчера, 21:03
                    Цитата: Идущий
                    при большом финансировании , это только теоритически.

                    И какой полосатый болван им денег на это выделит ? what
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Вчера, 21:15
                      Саудиты уже отвалили и Гром они делают для них.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Вчера, 21:26
                        В курсе , а зря ...
                        bouncyhunter
                  2. Не либероид Русский Сегодня, 01:29
                    В китае они большинство
                    Не либероид Русский
                2. Идущий Вчера, 21:28
                  Цитата: bouncyhunter
                  В курсе , а зря ...


                  Понятно , но когда у тебя семья голодная и жить негде , это очень неприятно для нас.
                  Идущий
                  1. Тралл Вчера, 22:26
                    Украина. К крыскам с детками. Псих разобрал газовую колонку, потому что там российский газ smile
                    Тралл
              2. LSA57 Вчера, 20:49
                Цитата: Идущий
                Хотя спецы у них есть не плохие , ещё советской школы , но не судьба.

                те разбежались, остались эти laughing
                LSA57
                1. Идущий Вчера, 21:24
                  Нет Сергей ещё есть и они голодные , в этом вся опасность.
                  Идущий
                  1. роман66 Вчера, 21:55
                    это верно - у голодного ни совести ни чести - только желудок
                    роман66
                  2. LSA57 Вчера, 22:07
                    Цитата: Идущий
                    Нет Сергей ещё есть и они голодные , в этом вся опасность.

                    кормить я их не собираюсь. пусть сами еду у себя добывают. где питание они знают
                    LSA57
              3. Captain Nemo Вчера, 23:47
                Спецы стареют и уходят кто на пенсию, кто в мир иной. Прикиньте, сколько лет нынче тем спецам. У нас вон сколько лет уже деньги в ВПК начали вваливать, а то датчик, не лезущий в разъем из-за "защиты от дурака" молотком забьют, то еще что учудят... В науке и технике есть такое понятие "школа". Это когда корифеи молодых учат и воспитывают от прихода после ВУЗа, до становления на крыло. Вот это-то и было утрачено. Мы только начали наверстывать и ошибки исправлять, а украинцам пока не на что
                Captain Nemo
            2. kefan Вчера, 22:02
              Цитата: НЕКСУС
              Ну да,у пана(Грициана Таврического) атамана нет золотого запасу...скоро хлопцы разбегаться начнут во все стороны..

              Ошибаетесь немного, у атамана запас то имеется, но только дюже для себя.
              kefan
          2. VANIN Вчера, 20:35
            Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе

            Для ИГИЛ , по заказу США ..А ведь будут изготавливать и распространять! Склады военные, то СССР опустошили уже ...
            Киев нужно брать однозначно, иначе они там такого понасоздатут (под управлением США) , весь мир содрогнется! И Россия опять будет виновата , что не уследила и допустила и т.д...
            VANIN
            1. Идущий Вчера, 20:41
              Виталий , я все понимаю , но ничего у них уже не получится , я имею ввиду быстро , даже при открытии финансирования.
              Идущий
          3. влад66 Вчера, 21:26
            Цитата: Идущий
            Только в макетном варианте , на другое грошей нема или мало , на карман не хватает. lol

            Они многое могут,грозные такие. fellow
            влад66
          4. Paranoid50 Вчера, 22:03
            Цитата: Идущий
            Только в макетном варианте

            Чёрт побери,а,ведь,у них существуют несколько приличных контор,производящих сборные модели. Правда,литьё,всё же,некоторым подтянуть не мешает.
            Paranoid50
        2. LSA57 Вчера, 20:45
          Цитата: НЕКСУС
          Интересно мне,а где так хорошо нарисованный танк Тирекс-гроза Арматы и всех москалей в купе?

          мальчик который его нарисовал, ещё не вырос laughing
          был такой сюжет у Шария. там 10 летний "хений" учит конструкторов как делать танки laughing
          LSA57
        3. alexmach Вчера, 22:06
          Это не совсем корректное сравнение все-таки, то была поделка сумасшедших из "Азова" сравнивать их с серьёзным КБ и заводом бывшими одним из сильнейших звеньев Советского ВПК, все таки не крректно. Даже не смотря на упадническое состояние в котором эти КБ и Завод находятся сейчас.
          alexmach
        4. Serg Koma Вчера, 22:55
          Цитата: НЕКСУС
          Интересно мне,а где так хорошо нарисованный танк Тирекс-гроза Арматы
          Где, где, все там же - на бумаге!
          Serg Koma
    2. 210окв Вчера, 20:26
      И в итоге почти капут...
      Цитата: НЕКСУС
      Вот в Украине последние 30 лет все ПОЧТИ...Почти страна,почти Европа,почти сытость,почти цивилизация,почти президент и почти народная власть(по идеям Майдана) ...ну и почти ВПК.
      210окв
    3. LSA57 Вчера, 20:42
      Цитата: НЕКСУС
      Вот в Украине последние 30 лет все ПОЧТИ...

      только вот воруют не ПОЧТИ laughing
      LSA57
      1. bouncyhunter Вчера, 20:48
        Цитата: LSA57
        только вот воруют не ПОЧТИ

        Это у них как национальный вид спорта . wink
        bouncyhunter
        1. Идущий Вчера, 21:09
          Это уже стало смыслом жизни.
          Идущий
          1. bouncyhunter Вчера, 21:11
            Угу , как и сладкое слово "халява" . lol
            bouncyhunter
            1. Идущий Вчера, 21:25
              Так , а галушки сами в рот , это же классика.
              Идущий
              1. bouncyhunter Вчера, 21:32
                Это да , блакитна мрия укропа ... lol
                bouncyhunter
                1. Идущий Вчера, 21:33
                  И что бы по животу погладили.
                  Идущий
        2. LSA57 Вчера, 21:24
          Цитата: bouncyhunter
          Это у них как национальный вид спорта .

          забава такая. не wink винная
          LSA57
      2. faiver Сегодня, 04:55
        так и у нас "не почти" hi
        faiver
    4. RASKAT Вчера, 20:47
      Ну даже если создадут ракету, в чем я сильно сомневаюсь. Во первых какие блоки будите на нее ставить? В стране ни одного исследовательского реактора, ни одного реактора по наработке плутония, запасов топлива ноль,ни одного института по этим вопросам. Вы где уран добывать собрались? Или думаете вам его кто то продаст? Второе где испытывать такую ракету. Через какую страну трассы полета пройдут? Вы в своем уме там? Укропа что ли обкурились?
      Маразм крепчает, от года к году fool
      RASKAT
      1. LSA57 Вчера, 21:26
        Цитата: RASKAT
        В стране ни одного исследовательского реактора, ни одного реактора по наработке плутония, запасов топлива ноль,ни одного института по этим вопросам. Вы где уран добывать собрались?

        так они вроде не ядрЁную делать собираются
        Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе
        — заявил Гриценко.
        LSA57
        1. sabakina Вчера, 21:59
          Сергей, hi , ты правильно мыслишь. Вопрос в том, как они собираются впихнуть в ракету столько тротила?
          sabakina
          1. LSA57 Вчера, 22:11
            Цитата: sabakina
            Вопрос в том, как они собираются впихнуть в ракету столько тротила?

            да ничего они не собираются туда впихивать. очередной пиар. вроде этого laughing
            LSA57
        2. Вадим237 Вчера, 22:43
          Наверное тонная боевая часть - объёмного взрыва.
          Вадим237
    5. Дормидонт Вчера, 20:54
      свидомиты - стали почти людьми
      Дормидонт
    6. Trevis Вчера, 21:42
      Цитата: НЕКСУС
      последние 30 лет все ПОЧТИ

      почти над держава laughing
      Trevis
  2. Наблюдатель2014 Вчера, 20:19
    "близких" к ядерным по поражающей силе. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала "112 Украина".
    Это как быть немного беременной. laughingНичего по эффективности не сравнится с ядерным бч.Не питайте илюзий.
    Наблюдатель2014
    1. Paranoid50 Вчера, 22:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это как быть немного беременной.

      В их варианте - альтернативно беременной. wassat Как там у Пушкина: "...а неведому зверушку..."
      Paranoid50
  3. polpot Вчера, 20:22
    Поняли что только второй Чернобыль спасет экономику Украины
    polpot
    1. 210окв Вчера, 20:28
      Это как?Все дружно станут в очередь что бы дать долгосрочные кредиты?....Что бы не дай Бог не учудили?
      Цитата: polpot
      Поняли что только второй Чернобыль спасет экономику Украины
      210окв
    2. LSA57 Вчера, 21:27
      Цитата: polpot
      Поняли что только второй Чернобыль спасет экономику Украины

      второй чернобыль спасёт мир от нового пришествия фашизма
      LSA57
  4. ded100 Вчера, 20:24
    Столько хотелок у них за последнее время что жуть берет!
    ded100
    1. изя топ Вчера, 21:17
      Цитата: ded100
      Столько хотелок у них за последнее время что жуть берет!

      изя топ
  5. инженер74 Вчера, 20:24
    То есть Ким в КНДР "невменяемый" и ему ракеты нельзя, а адскому шапито в Киеве можно? Далеко пойдем... recourse
    инженер74
    1. Камчатский Вчера, 20:33
      "Ну это же наш с..н сын", как они думают.
      Камчатский
  6. svp67 Вчера, 20:26
    "Сапсан"???????? А как же более современный "Гром"? Все, "отгремел" свое?
    svp67
    1. Идущий Вчера, 20:37
      Цитата: svp67
      "Сапсан"???????? А как же более современный "Гром"? Все, "отгремел" свое?


      Они сами уже запутались , но очень хочется.
      Идущий
    2. Equalized Вчера, 20:38
      Гром - экспортный ракетный комплекс для КСА, вы же прекрасно это знаете.
      Для МОУ могут на его основе сделать и назвать хоть "Cовой"
      Делу дан ход, это вопрос времени и денег.

      Название не имеет никакого значения. НИОКР провели по экспортному проекту, производство отдельных узлов и компонентов по нему же наладили. Для себя могут уже из этого собирать.

      У "Грома" ограничение по дальность 300 км по договору о продаже ракетной техники. Хотя габариты движка (3150кг) позволяют иметь дальность более 400 км. Для МОУ в случае заказа, дальность скорее всего будет выжимать уже все соки из РДТТ.
      Equalized
      1. Идущий Вчера, 20:48
        Наверное , акцент по другому - денег и времени , а возможность они ещё сохранили.
        Идущий
      2. Антарес Вчера, 23:11
        Цитата: Equalized
        300 км по договору о продаже ракетной техники

        280 км
        Цитата: Equalized
        Хотя габариты движка (3150кг) позволяют иметь дальность более 400 км

        наши хотят чуть ли не 600 км
        Антарес
  7. КВУ-НСвД Вчера, 20:30
    Будет платёжеспособный заказчик , могущий надавать по вороватым ручонкам , а за неисполнение обязательств достать с обратной стороны луны - то несомненно смогут . Все наработки есть - и по шасси , и по ракете , и по АСУ .
    КВУ-НСвД
    1. iliitchitch Вчера, 20:39
      Цитата: КВУ-НСвД
      Все наработки есть - и по шасси , и по ракете , и по АСУ .

      Не верю . По мозгам наработок нет , последние к Ыньке свалили .
      iliitchitch
      1. Equalized Вчера, 20:42
        Все у них есть и делается на экспортный заказ. Мозги, мощности. Все у них есть.
        Не было денег, поэтому на время незалежности так и не появился ОТРК, пока Саудовская Аравия не вписалась в проект и не дала денег.

        У Украины большая проблема - есть производство огромного количества разных компонентов, но собирать их воедино в конечный продукт нужны деньги, а их не было и сейчас не особо много выделяет государство по военным заказам.
        Equalized
        1. Дормидонт Вчера, 20:56
          Не стройте иллюзий. Было всё. Остался свинарник
          Дормидонт
          1. Equalized Вчера, 20:59
            Нихрена у них не было. Да, у украины были 3 советские воздушные армии, огромный ВПК и милионная группировка войск после развала СССР. Но это еще не значит что они действительно начинали с уровня "Второй Франции".

            Вы ведь понимаете что УССР была частью системы, экономика УССР как таковая была частью огромной системы и без этой самой системы сама по себе НИЧЕГО не представляла. В 90х нужно было проводить просто нереальные реформы чтоб подняться, ясен хрен в пост-советском пространстве такого нигде не произошло. Украинская экономика на момент конца 90х-начала 2000х была не в состоянии содержать такую армию и ВПК. Банально незачем, нечем. Поэтому отсюда и развал армии и развал части ВПК.

            В РФ ситуацию сильно спасли природные ресурсы и вливания денег в эти сферы, потом экспорт продукции.
            Equalized
        2. Ren Вчера, 21:03
          Цитата: Equalized
          Все у них есть и делается на экспортный заказ. Мозги, мощности. Все у них есть.

          Будьте внимательней, речь шла не о ракетах, это умели делать, а о БЧ мощностью, соизмеримой с ЯБЧ, - а с этим туго. hi
          Правда можно тато-бо'н'мбу, Мрия (Ан-225) у них вроде ещё есть wassat
          Ren
          1. влад66 Вчера, 21:32
            Цитата: Ren
            Мрия (Ан-225) у них вроде ещё есть

            Мрию многие предприятия СССР строили,а не одна Украина. hi
            влад66
  8. Rusland Вчера, 20:37
    Следите за поведением куратора, он спокоен. Как только, что сомнительно, дела пойдут в гору, всё это прикроется и им впарят что-нибудь из БУ.
    Rusland
  9. Симон Вчера, 20:43
    Интересно, а где они его будут испытывать? Если, что нибудь получится. what
    Симон
    1. Equalized Вчера, 20:46
      На украине нет подходящего полигона для ракеты такой дальности.
      Саудовский "Гром" должны будут испытывать в Саудовской стране, когда его закончат. А если будут закупать их для ВСУ, то придется стрелять или в море или же с ограничителем дальности.


      Для РСЗО "Ольха" полигон (точнее уникальный заповедник) нашли, на 70 км всего wink laughing
      Equalized
      1. poquello Вчера, 21:16
        Цитата: Equalized
        когда его закончат.

        вот это правильная приписка
        poquello
  10. Старый26 Вчера, 20:48
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Идущий
    А сейчас типа все эффективно используется.

    Одно ясно точно-в Украине хорошие художники...малюют прорывные боевые комплексы в режиме конвейера. Интересно мне,а где так хорошо нарисованный танк Тирекс-гроза Арматы и всех москалей в купе?

    Художник рисует то, что ему сказали. И всегда в КБ, когда ещё не было комков ценились художник и, способные изобразить "мысль" конструктора. А каждый аванпроект, да и эскизный тоже всегда без картинок были нулем
    Старый26
    1. НЕКСУС Вчера, 20:56
      Цитата: Старый26
      А каждый аванпроект, да и эскизный тоже всегда без картинок были нулем

      Так 99% всех НИОКР в Украине именно заканчиваются на стадии картинок-разукрашек.
      НЕКСУС
  11. мерцание Вчера, 20:51
    Пилить надо, пока есть что. what
    мерцание
  12. Дормидонт Вчера, 20:52
    Нерабыдло разбушевалось
    Дормидонт
  13. Equalized Вчера, 20:54
    Вообще, неадекватных заяв с территории незалежной хватает. Помнится, пан кровавый пастор Турчинов, упоминал грязные бомбы и их создание. Теперь вот "почти ядерные бомбы".

    Несомненно, если так продолжится, сами США надают им по голове. Ходят слухи что создание незалежного ОТРК "Сапсан" в свое время очень сильно саботировал Вашингтонский обком, ибо не доверял. Сейчас по "Грому" для Саудитов идут на уступки, "война с россией" как никак, Киеву не мешают в этом деле по политическим соображениям, плюс страна теперь полностью "под ними", пока что.
    Но появление новой КНДР в Европе им тоже вряд ли нужно, подобные радикальные заявления со стороны Киева только будут мешать в усилении своей ракетной программы, зачем трубить, в их же интересах молчать и тихо работать не подавая виду.
    Equalized
  14. Кот_Кузя Вчера, 20:55
    Дебилы кастрюлеголовые! Вы еще на Марс планируйте полететь! Шансы на успех такие же будут, "вяликие" вы у нас!
    Кот_Кузя
  15. DPN Вчера, 20:55
    Если учесть что в России вместо советских заводов которые развалили и на их месте понаставили ТРЦ и после этого Россия ещё кое что МОЖЕТ . Идя по стопам России и владея частью советского потенциала с помощью США и Европы не гласно и Украина тоже наверняка что то произведёт . Всё таки не хрен собачий ,а вторая часть после Р.Ф.
    В 14 году когда Украина не очень то нужна была западу ,можно что было сделать а сейчас поезд ушёл ,осталось только пугать друг друга.
    DPN
    1. poquello Вчера, 21:21
      Цитата: DPN
      Если учесть что в России вместо советских заводов которые развалили и на их месте понаставили ТРЦ и после этого Россия ещё кое что МОЖЕТ .

      да знаем знаем, танки самолёты прям в ТРЦ собирают, под гармошку
      poquello
      1. DPN Вчера, 22:08
        С танками повезло случайно Индия помогла заказы делала , а на Российских самолётах давно летали ,,что их не видно.Разговор то про Украину и их олигархи не глупее наших.
        DPN
        1. poquello Сегодня, 00:13
          Цитата: DPN
          С танками повезло случайно Индия помогла заказы делала , а на Российских самолётах давно летали ,,что их не видно.Разговор то про Украину и их олигархи не глупее наших.

          а их типа нет? че соскочили на гражданский флот то? их и там есть, это после целенаправленного развала промышленности России западом (а не строительства трц), и корабли, и производство, ии сравнение вообще неуместно ибо там сравнивать не с чем - пусть с ЛДНР тягаются пока ещё более-менее сравнимо
          poquello
  16. Геркулесыч Вчера, 21:03
    Честно говоря, зря многие смеются! Ведь , если в Сирии бомбы беспилотников были начинены взрывчаткой, изготовленной вна укроине, то для наших спецов этот нежданчик первый тревожный звонок! А если янки "помогут "в создании "грязной "боеголовки , которую тоже захотят испытать на наших войсках в той же Сирии? Они могут создать и "ваккумное "оружие -те же янки на это найдут деньги! Так что , властям страны нужно забыть словосочетание "братский народ " , и готовить спецназ к захвату стратегически важных объектов вна укроине, иначе на наши города может посыпаться дождь из напалма, или ОВ!
    Геркулесыч
  17. rocket757 Вчера, 21:05
    Проверяли, спорили ... в принципе могут и сделать, с помощью "друзей".
    Есть сомнения, вероятно что то где то и, кто то сворует и изделие не получится ... или власть сменится, а что тогда будет и гадать не хочется.
    rocket757
  18. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:10
    Почти ядерные на почти установках, чтобы почти летали куда почти надо и почти поражали почти врага.
    Почти smile
    Генерал Песчаных Карьеров
  19. Evgenijus Вчера, 21:16
    На Украине все пилят, но в первую очередь - бюджет страны.
    Evgenijus
  20. HMR333 Вчера, 21:16
    какие комплексы))) щас даже то что недавно производили не в состоянии разучились ! глядя на то что проектируют какие то кадры дома те мусорные баки с китайскими домофонами вместо оптики о каких разработках можно заикаться)))))) на фото лучшее что щас произвести способны )))
    HMR333
    1. Equalized Вчера, 21:19
      Вы типичный человек-медиаманька, так я вас называю, не обижайтесь.
      Уметь фильтровать нужную информацию из потока бреда который льется в СМИ, это хорошее качество wink

      Я могу вам подобных бредовых затей из любой страны, даже из СВЯТОЙ Америки достать, это ведь не значит что американцы действительно тупые и ничего не могут lol

      А еще Северокорейцы "жрут траву", но при этом пускают межконтинентальные ракеты....учитесь фильтровать информацию.
      Equalized
      1. Астория Вчера, 21:44
        А еще Северокорейцы "жрут траву"
        жрут - не жрут дело десятое, но Украине до КНДР как от Конотопа до Китая, в Киеве 12 лет не могут построить мост, сколько бы денег не выделялось все разворовывается, а Вы тут лепите изо дня в день про какие ракеты, самолеты. Китайцы поступили правильно забрав хотя бы тех кто еще что- то мог делать, а арабы дурачки ждут когда им вундервафлю сделают ,а будет как в той притче про говорящего ишака. hi
        Астория
  21. alavrin Вчера, 22:34
    Скорее им американцы продадут в кредит, разумеется, списанные "томагавки" под предлогом борьбы с российской агрессией... Это наиболее вероятный сценарий
    alavrin
  22. Семен Семеныч Вчера, 22:36
    программу по производству ракет, "близких" к ядерным по поражающей силе. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала "112 Украина".[quote][quote].Боеприпас ты, близкий к ядерному...Смотри-рванет-пострадает близкое оеружение, и не от радиации...
    Семен Семеныч
  23. Alex-a832 Вчера, 22:59
    Почти государство с почти собственной культурой и историей, а также почти собственными наработками по производству высокотехнологичного оружия, почти собирается почти разрабатывать и почти выпускать почти ядерные ракеты. Я почти поверил и почти начал поиски ближайшего бомбоубежища. belay laughing
    Alex-a832
  24. cobra77 Вчера, 23:20
    Почти ядерных, почти возобновить.... Почти страна...
    cobra77
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 02:56
    ...голубые мечты недогосударства... laughing ... об этом также может заявить и полинезийское племя - шансы у них будут равны... laughing
    a.s.zzz888
  26. Дирижер Сегодня, 03:44
    Почти ядерная ))))) это как?
    Дирижер
  27. tolmachiev51 Сегодня, 04:37
    "Есть желание ........ , но нет возможностей !!!- к этому вас привели лучшие заокеанские друзья. Капитализм понимает только одно -прибыль и деньги , а что им взять с окраины ???
    tolmachiev51
  28. KCA Сегодня, 04:56
    Т.Е. ребятки хотят сделать тяжёлую баллистическую ракету и грозить РФ? Они как-то не думают, что после запуска СПРН даст тревогу и в ответ полетят уже не "почти ядерные" ракеты? Одиночный пуск ещё может и пропустят, но если 2 и больше, то точно рядом с Чёрным будет Стеклянное море
    KCA
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