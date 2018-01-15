Синдром Даннинга-Крюгера в свете вопроса об истории оружия

Против глупости сами боги бороться бессильны!

Фридрих Шиллер

«...хотелось бы плюнуть следующими тезисами...»

1) Последний раз, когда относительно нормально принимали патрон для основного оружия, был примерно так 1930х. И то возобладали не военные (там как раз выруливал (9х19), а хозяйственные соображения (да мы стволы для 7,62 из винтовочных обрезков напилим). На практике, конечно, насчет обрезков получилась ...ня, но в общем, для ПП что ттшный патрон, что люгеровский, по факту были примерно монопенисуально.

2) Патрон обр. 43, сколько не надувай щеки, появился как реакция на немецкий круцпатрон, причем по принципу "на ... больше" — гильза в 39 мм (сначала вообще 40) против ихних 33. Хотя, опять же, с нашими тогдашними порохами на немецкой гильзе нужные характеристик вряд ли бы получили, печальный опыт немецкого ПТР очен-но показателен в этом плане.

3) После войны долго и нудно пытались довести до ума "обр.43" но тут новый потенциальный противник подкинул тему малоимпульсного патрона снова пришлось догонять и перегонять.

Как результат — можно, конечно, долго гордиться, что по выплавке чугуния перегнали 1913 год, в смысле, что наш аналог летит лучше и пробивает больше, чем у супостата, но зачастую это просто рассказ о том, что по дороге в тупик/болото удалось пройти дальше. Ну или занять на конкурсе дураков первое место. В тяжелой и продолжительной борьбе, да :)

В 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом была выдвинута, а затем экспериментально подтверждена гипотеза о психологическом феномене, получившем в итоге имя авторов. Суть феномена в том, что люди, имеющие низкий уровень знаний в предметной области (компетентности) делают ошибочные умозаключения. А так как низкий уровень компетентности не позволяет им самостоятельно разобраться в собственных ошибках, то они считают свое мнение истиной в последней инстанции. Никакой научно аргументированный довод не заставит их изменить свое мнение. Не летали американцы на Луну, и всё тут. (Научное доказательство пребывания американцев на Луне см. в конце статьи.)Основная тема статей авторов, пораженных этим недугом, — ниспровержение истин, потрясение основ, сенсации, высосанные из пальца (одна из четырех тем бульварной литературы: страх, секс, скандал и сенсация; четыре «С»). Авторы, чей собственный технический уровень не выходит за область применения мотка синей изоленты, берутся судить об особенностях немецкой штамповки сорок второго года. Замешивая на ложку полезной информации, высосанной из архивов или открытых источников, бочку домыслов и излагая тему в виде стёба, можно рассчитывать на привлечение столь же недалеких читателей. Подсознательный смысл таких публикаций — тривиальный троллинг, провокация читателей, имеющих полярные взгляды, на публичное выяснение отношений с применением оскорблений.По заключению психологов,(Википедия).Включение иронии в текст — это как специи к блюду. Немного, но вкус запоминается надолго. Но когда весь текст написан в манере издевки, это уже тошнотворно. Рекомендую проследить деградацию Михаила Веллера в этом отношении. Его первые произведения читались с интересом, ирония была к месту и писал он, в общем-то, о том, в отношении чего имел практический опыт. Но как только начал писать о вещах, в которых ни черта не понимает, свалился на ерничанье. Его последний роман «Наш князь и хан» невозможно читать. Есть, конечно, любители, далекие от истории, философии, теории систем, которые впервые возьмут эту книгу и будут поражены изящными поворотами мысли, красотой словесных узоров и обилием иронии и сарказма, но полезной информации они там не найдут. Не попадайтесь на эту удочку. Цените свое время.Вернемся к нашей стрелково-оружейной тематике.Ярким представителем палаты отмеченных синдромом Даннинга-Крюгера является известный блогер Кунгуров, дошедший в своем творчестве до скамьи подсудимых. Недавно я имел неосторожность непочтительно отозваться об одном опусе подобного автора, опубликованном в ЖЖ. Ссылку не даю, чтобы не увеличить карму больного. Желающие легко могут определить автора по приведенным цитатам. А поскольку мой собеседник (не автор опуса) попросил меня аргументы в студию, пришлось обещать ответить развернутой статьей.Итак, опус начинается:Больной, покажите язык. А почему не «»? Решили уйти от штампов, быть оригинальным. Понятненько, понятненько. Ну, что там у нас?(Здесь и далее цитаты даются без правки, но с заменой многоточиями матерщины. — Прим. ред.)Стволы из «винтовочных обрезков» — это как бы стволы из «обрезков» винтовочных стволов, примененных в пистолете-пулемете Судаева. Факт, известный в истории оружия, действительно позволивший снизить издержки на производство лучшего ПП второй мировой войны. ППС был лучше своего конкурента МР-40 не только по ТТХ, но обходился почти в трое дешевле, в том числе за и счет «...и» из «обрезков». Зато какая толстая оболочка словесного поноса, не несущего абсолютно никакой полезной информации и какое извращение правильного технического решения в «...ню»!Не знаю, как другие, но я эту умственную дефекацию понимаю следующим образом. Наши конструкторы, создавая новый патрон, работали не по ТЗ заказчика и не проводили расчеты и эксперименты для разных калибров, пуль, форм, составов порохов, плотностей заряжания и размеров гильз, а ориентировались на длину гильзы немецкого патрона, и, чтобы наш патрон был не хуже по мощности, просто увеличили длину гильзы. Смысл этой инсинуации во фразе «сколько ни надувай щеки». Это даже не просто опорочить достижение по созданию одного из самых известных и массовых патронов двадцатого века, это плевок в духе Невзорова, дошедшего в своем эгоизме до полного абсурда, до грани приличия и здравого смысла, после которой начинается шизофрения. Какие такие «нужные характеристики» требовалось получить на немецкой гильзе с нашими порохами? Кому? Чем наш порох ВУфл был хуже немецкого Nz.R.P.1x0.8/0.2? При чем тут очевидная печаль по немецкому ПТР? В общем, сплошная драма.Работа по совершенствованию образцов вооружений, будь то патрон или портянка, ведутся постоянно. Это очевидный факт, это характеристика любого творческого процесса. Поиск улучшения ТТХ и снижение затрат на производство — это тот путь, на который переходит изделие после принятия на вооружение. Изделие будет либо совершенствоваться, либо заказчик откажется от него. Иного варианта развития событий нет. Называть это долгой и нудной процедурой «доведения до ума» означает только то, что автор не имеет никакого понятия о конструировании и производстве. Термин «жизненный цикл» ему неведом.Жизнь — это не спорт. Лавры «первооткрывателей» нового типа патрона пусть сохнут на лысинах их разработчиков. Побеждают всегда вторые, которые, изучив ошибки «первооткрывателей», создают превосходящий образец, как это было и с промежуточным 7,62х39 и с малоимпульсным 5,45х39 патронами.На конкурсе дураков и так понятно, кто первый экспонат: не тот, кто в лабутенах, а тот, кто больше нагородит бредятины о том, что история создания лучшего, чем у противника, оружия, оказалась сказкой о дороге в болото.А с американцами и Луной все очень просто. Скажите, станут американцы рисковать с фальсификацией высадки на Луну, если мы к тому времени уже не только сажали свои аппараты на ее поверхность в заданную точку, но и запустили луноход почти одновременно с ними? Неужели русские, при малейшем подозрении на фальсификацию американцами высадки, не воспользовались бы своими луноходами, чтобы опозорить их на весь мир?По-моему, аргументы более чем убедительные. Несмотря на это, до сих пор не переводятся любители и профессионалы в области четырех «С» (среди которых могут быть и лица с учеными степенями!), которые периодически поплевывают своими тезисами в медийное пространство, пороча отечественную историю. А порой просто оскорбляя людей живых и ушедших, до которых этим щелкоперам как папуасам до Шиллера.