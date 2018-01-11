05:33 12 января

ЦБ РФ избавляется от рублей, лихорадочно скупая доллары

В ближайшее время российский Минфин начнет масштабные закупки долларовой валюты. Объемы вложений претендуют на рекорд и составят почти 260 млрд рублей до начала февраля, то есть, около 15 млрд рублей в день.

Проводить операции будет российский ЦБ. Каждый день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки по покупке иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи, где "правят балом" валютные спекулянты.

Минфин предупреждал заранее, что дополнительные доходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель будут вкладываться в покупку иностранной валюты. Как считают эксперты, если цена на нефть сохранит свои позиции до конца года (а это 60-65 долларов за баррель), то в 2018 году российское правительство вложит около 3 триллионов рублей в американскую валюту.



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Комментарии 5

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  1. Victor_B Вчера, 23:18
    Святое дело делает ЦБ!
    Главное успеть эти доллары разместить в США, раньше чем их заарестуют.
    Спешат.
    Бл...ин!
    Victor_B
    1. Vlad.by Сегодня, 00:05
      Ох, помнится похожая история уже была. С российскими акциями и долговыми бумагами. Заранее обьявили и "проблемных" активах, народ начал "проблему" сбрасывать лишь бы продать.
      А чем кончилось?
      Допускаю, что на слухах об интервенциях ЦБ в бакс, тот вырастет, ЦБ сольет какую то часть долларовой заначки для затравки, а потом вложится в металлическое золото к примеру. А баксик опять начнет дрейфовать вниз.
      Там, наверху, ничего не обьявляют просто так. Ждем очередной "элегантной" комбинации.
      Vlad.by
      1. Черный_Ватник Сегодня, 00:55
        Если не ошибаюсь, так уже делали в 2014?
        Черный_Ватник
  2. Наблюдатель2014 Вчера, 23:58
    Да.Инфа начала приходить не есть гут.Дико охота г Леонтьева послушать спустя 4 года как он чуть ли не кадый день прессовал в "Однако"
    -Доллар вот вот рухнет !
    Правда говоря он рано или поздно рухнет. Но по вскользь пробежавшей инфе и повышением к выборам зарплаты и тд обещалок, а потом после выборов.(кто не верит у белоруссов спросите laughing 100 раз это проходили) нужно будет нивелировать обещалки понижением курса рубля.Думаю что теперь граждане пора скупать зелёные.Месяца три -четыре конечно обещалки будут выполнять как могут.А потом грянет эхо гонконского кризиса какого нибудь.Так что у кого что там есть во что переводить ,пора переводить.Это страшное слово выборы laughing Для разрядки обстановки.
    Наблюдатель2014
  3. mavrus Сегодня, 01:51
    Сплошной идиотизм...
    На кой опять доллары закупать?
    А если уж закупаете валюту, то и закупаете втихаря... на кой анонсировать?
    Или предупреждают спекулянтов, чтобы они те цену подняли?
    Не иначе как свой процент "отката" отрабатывают.
    mavrus
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