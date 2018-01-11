ЦБ РФ избавляется от рублей, лихорадочно скупая доллары

В ближайшее время российский Минфин начнет масштабные закупки долларовой валюты. Объемы вложений претендуют на рекорд и составят почти 260 млрд рублей до начала февраля, то есть, около 15 млрд рублей в день.



Проводить операции будет российский ЦБ. Каждый день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки по покупке иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи, где "правят балом" валютные спекулянты.



Минфин предупреждал заранее, что дополнительные доходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель будут вкладываться в покупку иностранной валюты. Как считают эксперты, если цена на нефть сохранит свои позиции до конца года (а это 60-65 долларов за баррель), то в 2018 году российское правительство вложит около 3 триллионов рублей в американскую валюту.









