Прапорщики Юго-Западного фронта

Офицеры военного времени. Русские прапорщики…О них много написано – и это не случайно. Ведь из общей массы офицеров, произведенных в ходе Первой мировой войны, - около 220000 человек - 108970 закончили школы прапорщиков. Общие боевые потери русского офицерского корпуса составили 71298 человек – в т. ч. 67772 обер-офицера, из них 37392 прапорщика. Именно офицеры военного времени были костяком офицерского корпуса в ходе кампаний 1916 – 1917 г.г., и они вели своих солдат вперед во время Наступления Юго-Западного фронта 1916 г. – участницами которого были 9-я и 11-я армии.9-я армия – участница Галицийской и Варшавско-Ивангородской операций, Карпатской битвы и Наступления Юго-Западного фронта 1916 г. В ходе последнего, действуя под командованием своего бессменного командарма генерала от инфантерии П. А. Лечицкого, армия добилась наиболее заметных результатов.11-я армия была образована в сентябре 1914 г. и именовалась Блокадная. Задача нового оперативного объединения – осада австрийской твердыни Перемышль. В октябре армия становится 11-й. В активе армии – успешные действия в Карпатах, победа в Журавненском сражении и, наконец, победы в ходе Наступления Юго-Западного фронта 1916 г. В ходе последнего армия под командованием генерала от кавалерии В. В. Сахарова провела несколько удачных операций.Мы хотим вспомнить о подвигах трех прапорщиков 9-й и 11-й армий Юго-Западного фронта – офицеров военного времени, усилиями которых во многом и были добыты успехи русского оружия – одни из самых блестящих за его историю. 3 подвига – это капля в море проявленного в те дни мужества и героизма, но они очень показательны.Офицер 5-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии прапорщик Владимир Воскресенский в бою 23 мая 1916 года у мест. Олыка командовал 4-й ротой полка. Рота находилась в резерве 3-го батальона и двигалась вперед – вслед за батальоном. Преодолев под сильным винтовочно-пулеметным огнем противника вражеские проволочные заграждения, совместно с 3-м батальоном рота ворвалась на первую линию неприятельских укреплений.В. Воскресенский, увлекая за собой подчиненных, бросился на вторую линию вражеской обороны. Рота ринулась за отважным командиром и, преодолев проволочные заграждения, ворвалась на вторую линию. После ожесточенного штыкового боя 2-я линия также была взята.Увидев что противник начал обходить правый фланг русских подразделений, ворвавшихся в 3-ю линию неприятельских окопов на выс. 113.0, инициативный прапорщик, несмотря на то что его рота потеряла младшего офицера и много стрелков, невзирая на совершенно открытую местность и фланговый винтовочный и пулеметный огонь, во главе остатков своей роты бросился вперед. При подходе к проволочным заграждениям 3-й линии неприятельских окопов, сраженный вражеской пулей, отважный прапорщик пал смертью храбрых – но обходной маневр противника был сорван.В бою 15 июня 1916 г. 10-й Заамурский пограничный пехотный полк стремительной атакой выбил противника из окопов в районе местечка Гвоздец и продолжал преследование. У западной окраины селения Гвоздец (малый) полк попал под сильный стрелковый и артиллерийский огонь противника - причем с близкой дистанции.Выполняя приказ полкового командира на преследование противника, командующий 1-м батальоном полка поручик Гусак, выйдя на пригорок впереди селения, увидел неприятельскую батарею. Батарея находилась в саду - за дорогой, связывающей Коломыйское шоссе с дер. Турка.Поручик Гусак выдвинул 1-ю роту под командованием прапорщика Гусака - своего сына. Рота двинулась вправо от шоссе - с целью перерезать дорогу и не дать батарее возможности отойти на деревню Турка. Было видно, как к батарее карьером неслись передки, а артиллеристы спешно расстреливали свои последние снаряды. Увидев приближающихся заамурцев, рота прикрытия открыла беспорядочную стрельбу, к которой присоединился огонь артиллерийских расчетов - из револьверов и карабинов.Прапорщик Гусак личным примером увлек свою роту, и она, преодолевая различные препятствия, быстро вышла на дорогу к деревне Турка, отрезав батарее путь отхода. Передки уже были у батареи – и прапорщик, обстреляв батарею залпами, повел роту в штыки. После штыковой схватки прикрытие побросало оружие и сдалось в плен, а вместе с ним сдалась и батарея.Благодаря действиям прапорщика Гусака, была взята 4-орудийная 150-мм тяжелая батарея в полном составе - с офицерами, орудийными расчетами, лошадьми и амуницией, пленена и рота прикрытия в 150 человек. За проявленную инициативу, распорядительность и «блистательный подвиг беззаветной отваги» командарм П. А. Лечицкий представил прапорщика Гусака к ордену Святого Георгия 4-й степени.27 мая 1916 г. в 10 часов утра перешел в наступление 16-й пехотный Ладожский полк. Наступление велось волнами под прикрытием огневой завесы батарей участка – во главе первой волны двигались группы разведчиков и гренадеров. Несмотря на совершенно открытую местность, по которой приходилось наступать полку, несмотря на силу ураганного артиллерийского, пулеметного, винтовочного и минометного огня, сотнями косившего бойцов передовых батальонов, роты дружным натиском бросились на упорно державшегося врага и после кровопролитной схватки, сломив его сопротивление, овладели первой линией окопов противника.Ожесточение штыкового боя было беспримерным - сотни трупов, пронзенных штыками, заполнили окопы. А задачу - во что бы то ни стало овладеть почти неприступной высотой 389 - полк, совместно с 13-м пехотным Белозерским полком, выполнил блестяще. Были взяты не только сильно укрепленные противником рубежи на этой высоте, но и отбит ряд настойчивых и яростных контратак до двух полков пехоты.На этой высоте довелось отличиться прапорщику 16-го пехотного Ладожского полка Иосифу Орловскому. В бою 4-го июня у дер. Воробьевки он командовал 9-й ротой полка. Занимая окопы на выс. 389 на левом фланге батальона, рота отразила три мощных атаки противника. Когда же противник прорвал фронт правофланговой 8-й роты, И. Орловский во главе своих бойцов бросился в штыковую атаку - и отбросил противника. Затем прапорщик организовал фланговую оборону своего участка и, несмотря на полученные им более пятидесяти ран (!), лично руководил обороной своего участка вплоть до прибытия подкреплений.И таких эпизодов – сотни и тысячи.В завершение статьи вглядимся в лица некоторых прапорщиков русской армии, отличившихся в кампании 1916 г.