«Атлантический совет» устал…

Диана Френсис, старший научный сотрудник НПО «Атлантический совет США» выступила на официальном сайте НПО со статьёй-ультиматумом украинским «одиозным элитам» и лично президенту Петру Порошенко. «Если режим откажется реформировать страну», атлантическая Диана предсказывает «третий Майдан», но очень цивилизованный, атлантический: после такой революции на Украине не будет хаоса.Почему же, ведь революция всё-таки? Потому что на Украине «кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов. Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции». В переводе с атлантического это означает, что планируют военный переворот с революционной массовкой.Власть перейдёт к уже созданной «инфраструктуре управления, к которой привлечены сотни честных (просто жжёт! – авт.) парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов. Они уже проводят неофициальные встречи, киевской группе из 200 технократов по силам осуществить немедленную мирную передачу власти», - сообщает детали будущего переворота Диана Френсис.Это заявление не Госдепа США, но структуры не менее серьёзной, перед экспертами которой Пётр Порошенко выступал в 2014 при своём вступлении в должность президента, она его одобрила, благословила и наградила почётной наградой за преданность демократии. А теперь вот так недовольна! В принципе, это американская «мафия в законе», которая два раза не предупреждает, а просто присовокупляет к своему доброму слову пулю наёмного снайпера или госпереворот. Возможно, это спецотдел Госдепа, но тайну сию под силу узнать только Владимиру Путину.Вообще, в статье старшего научного (!) сотрудника на официальном сайте «Атлантического совета» поражает смесь высокопарных слов с высокомерной глупостью, цинизмом, и откровенной формой приказа всё-таки президенту Порошенко от как бы неправительственной организации. Объявляют о плане сноса «режима Порошенко» уже в открытую, совершенно не стесняясь показывать своё грязное нижнее белье из «честных активистов», видимо, неонацистов.Атлантическая Диана повторила все пункты ультиматума майдана имени Саакашвили в виде «незавершённых задач», которые стоят перед Порошенко: принять закон об Антикоррупционном суде, «позволив ему стать независимым», то есть в американской редакции, «как этого требуют западные доноры»; обеспечить неприкосновенность Национального антикоррупционного бюро; лишить неприкосновенности депутатов Рады, добавив от себя запрет политической пропаганды на телевидении во время выборов. Саакашвили почему-то не упомянула, видимо, в целях конспирации, чтобы никто не догадался, что он их ставленник.Причём Порошенко должен немедленно отозвать свой законопроект в Раде об антикоррупционном суде и внести правильный, - издевается над Петром как над покойником. Как же всё это можно немедленно сделать? «У Порошенко мало времени», - понимает положение Петра эта Диана, но «Атлантический совет» устал, наверное, как матрос Железняк устал когда-то слушать пустые речи Учредительного собрания в революционном Петрограде. «Атлантический совет» устал даже от русофобских, но пустых речей Петра.Интересно, куда вдруг запропастился спецпредставитель США по Украине Курт Волкер? Теперь «Атлантический совет» рулит вместо него? Именно Курта, похоже, достали до печёнок пустые речи Петра Порошенко. Похоже, Порошенко обещал-таки Курту наступление ВСУ на Донбассе, и он поставил Михомайдан на паузу 7 ноября 2017 года.И Порошенко обманул целого спецпредставителя США: вместо наступления подсунул «жабьи прыжки» ВСУ с артиллерийскими обстрелами. Курт Волкер, естественно, обиделся, и вот мы лицезреем Диану из «Атлантического совета». Заметим, что атлантическая Диана просто снимает Михомайдан с паузы Волкера, и призывает Порошенко к ответу, который он не может выполнить, не потеряв лица. Фактически, это наказание за невыполнение обещанного Волкеру.Срок ультиматума сокрыт несколько в тумане. «Антикоррупционный суд должен быть создан немедленно», - ставит условие Диана Френсис, и предсказывает: «Если преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. Украинцы получат шанс свергнуть одиозные элиты». А западные спецслужбы, как бывает в таких случаях, подвезут свежее «печенье» и лучших снайперов. Впрочем, 200 технократов уже готовы приступить к делу: «немедленно осуществить мирную передачу власти». От Петра Порошенко кому?Михаил Саакашвили в день публикации экспертного заключения Дианы Френсис 11 января отменил протестное шествие, назначенное на воскресенье 21 января, чтобы провести переговоры с другими оппозиционными силами в стране. И, наверное, с этими самыми 200-ми технократами. Входит ли сам Саакашвили, этот «золотой мальчик» Хиллари Клинтон, в число этих технократов? Как им быть, если Антикоррупционный суд не будет немедленно создан Петром Порошенко? Наверное, они на связи с Дианой, и она даст им атлантический совет.Цинизм всего этого поражает. «Атлантический совет» сам заявляет, что является политической крышей Саакашвили, и мозговым центром «третьего Майдана» по сносу «одиозных элит» и Порошенко. Более того, он даёт сигнал к госперевороту, оповещает всех его участников о принятом решении, чтобы они не сомневались и действовали согласованно. Унизительный тон ультиматума Порошенко: «немедленно» отозвать свой законопроект и внести в Раду другой, - говорит о том, что решение по его сносу уже принято.Всю эту кашу варит якобы «Атлантический совет», а Госдеп как бы ни при чём, приём… Министерство обороны США, так совпало, скоропостижно объявило о непоставках ни «Джавелинов», ни каких-либо других ПТУРС на Украину. И понятно почему: США будут поставлять на Украину новый госпереворот, а к нему прилагаются совсем другие вооружения.