18:36 13 января

«Атлантический совет» устал…

Диана Френсис, старший научный сотрудник НПО «Атлантический совет США» выступила на официальном сайте НПО со статьёй-ультиматумом украинским «одиозным элитам» и лично президенту Петру Порошенко. «Если режим откажется реформировать страну», атлантическая Диана предсказывает «третий Майдан», но очень цивилизованный, атлантический: после такой революции на Украине не будет хаоса.



Почему же, ведь революция всё-таки? Потому что на Украине «кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов. Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции». В переводе с атлантического это означает, что планируют военный переворот с революционной массовкой.


Власть перейдёт к уже созданной «инфраструктуре управления, к которой привлечены сотни честных (просто жжёт! – авт.) парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов. Они уже проводят неофициальные встречи, киевской группе из 200 технократов по силам осуществить немедленную мирную передачу власти», - сообщает детали будущего переворота Диана Френсис.

Это заявление не Госдепа США, но структуры не менее серьёзной, перед экспертами которой Пётр Порошенко выступал в 2014 при своём вступлении в должность президента, она его одобрила, благословила и наградила почётной наградой за преданность демократии. А теперь вот так недовольна! В принципе, это американская «мафия в законе», которая два раза не предупреждает, а просто присовокупляет к своему доброму слову пулю наёмного снайпера или госпереворот. Возможно, это спецотдел Госдепа, но тайну сию под силу узнать только Владимиру Путину.

Вообще, в статье старшего научного (!) сотрудника на официальном сайте «Атлантического совета» поражает смесь высокопарных слов с высокомерной глупостью, цинизмом, и откровенной формой приказа всё-таки президенту Порошенко от как бы неправительственной организации. Объявляют о плане сноса «режима Порошенко» уже в открытую, совершенно не стесняясь показывать своё грязное нижнее белье из «честных активистов», видимо, неонацистов.

Атлантическая Диана повторила все пункты ультиматума майдана имени Саакашвили в виде «незавершённых задач», которые стоят перед Порошенко: принять закон об Антикоррупционном суде, «позволив ему стать независимым», то есть в американской редакции, «как этого требуют западные доноры»; обеспечить неприкосновенность Национального антикоррупционного бюро; лишить неприкосновенности депутатов Рады, добавив от себя запрет политической пропаганды на телевидении во время выборов. Саакашвили почему-то не упомянула, видимо, в целях конспирации, чтобы никто не догадался, что он их ставленник.

Причём Порошенко должен немедленно отозвать свой законопроект в Раде об антикоррупционном суде и внести правильный, - издевается над Петром как над покойником. Как же всё это можно немедленно сделать? «У Порошенко мало времени», - понимает положение Петра эта Диана, но «Атлантический совет» устал, наверное, как матрос Железняк устал когда-то слушать пустые речи Учредительного собрания в революционном Петрограде. «Атлантический совет» устал даже от русофобских, но пустых речей Петра.

Интересно, куда вдруг запропастился спецпредставитель США по Украине Курт Волкер? Теперь «Атлантический совет» рулит вместо него? Именно Курта, похоже, достали до печёнок пустые речи Петра Порошенко. Похоже, Порошенко обещал-таки Курту наступление ВСУ на Донбассе, и он поставил Михомайдан на паузу 7 ноября 2017 года.

И Порошенко обманул целого спецпредставителя США: вместо наступления подсунул «жабьи прыжки» ВСУ с артиллерийскими обстрелами. Курт Волкер, естественно, обиделся, и вот мы лицезреем Диану из «Атлантического совета». Заметим, что атлантическая Диана просто снимает Михомайдан с паузы Волкера, и призывает Порошенко к ответу, который он не может выполнить, не потеряв лица. Фактически, это наказание за невыполнение обещанного Волкеру.

Срок ультиматума сокрыт несколько в тумане. «Антикоррупционный суд должен быть создан немедленно», - ставит условие Диана Френсис, и предсказывает: «Если преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. Украинцы получат шанс свергнуть одиозные элиты». А западные спецслужбы, как бывает в таких случаях, подвезут свежее «печенье» и лучших снайперов. Впрочем, 200 технократов уже готовы приступить к делу: «немедленно осуществить мирную передачу власти». От Петра Порошенко кому?

Михаил Саакашвили в день публикации экспертного заключения Дианы Френсис 11 января отменил протестное шествие, назначенное на воскресенье 21 января, чтобы провести переговоры с другими оппозиционными силами в стране. И, наверное, с этими самыми 200-ми технократами. Входит ли сам Саакашвили, этот «золотой мальчик» Хиллари Клинтон, в число этих технократов? Как им быть, если Антикоррупционный суд не будет немедленно создан Петром Порошенко? Наверное, они на связи с Дианой, и она даст им атлантический совет.

Цинизм всего этого поражает. «Атлантический совет» сам заявляет, что является политической крышей Саакашвили, и мозговым центром «третьего Майдана» по сносу «одиозных элит» и Порошенко. Более того, он даёт сигнал к госперевороту, оповещает всех его участников о принятом решении, чтобы они не сомневались и действовали согласованно. Унизительный тон ультиматума Порошенко: «немедленно» отозвать свой законопроект и внести в Раду другой, - говорит о том, что решение по его сносу уже принято.

Всю эту кашу варит якобы «Атлантический совет», а Госдеп как бы ни при чём, приём… Министерство обороны США, так совпало, скоропостижно объявило о непоставках ни «Джавелинов», ни каких-либо других ПТУРС на Украину. И понятно почему: США будут поставлять на Украину новый госпереворот, а к нему прилагаются совсем другие вооружения.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 24

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  1. Егоза Сегодня, 09:28
    Ну-у-у, мы еще поборемся!
    Главная военная прокуратура Украины (ГвПУ) обратилась в Оболонский районный суд Киева с просьбой провести экспертизу «подлинности личностей» российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, фигурирующих на видеоматериалах, проходящих по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
    Об этом сегодня в судебном заседании заявил прокурор ГвПУ Руслан Кравченко, уточнив, что помимо президента и министра обороны РФ, специалисты планируют подтвердить подлинность личностей главы Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.
    В частности, речь идет о картине Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», где представлены фрагменты интервью вышеперечисленных российских политиков, и конкретно заявление Владимира Путина, где он «подтверждает факт обращения к нему Виктора Януковича с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины».
    «Чтобы в будущем у суда не возникали сомнения о достоверности слов указанных лиц и присутствия этих лиц на данных видеозаписях, сторона обвинения считает, что нужно провести дополнительные экспертизы.

    Источник: http://rusvesna.su/news/1515602327

    А потом проведем экспертизу на подлинность заявлений атлантического союза, и г. Трампа, и К. Волкера и....короче, всех, кто там недовольный будет! tongue laughing
    Егоза
    1. Vard Сегодня, 09:48
      Похоже получиться как в своё время в латинской Америке... По несколько переворотов в год... И заметте все думают не о себе... Если верить им на слово...
      Vard
      1. Лелёк Сегодня, 10:41
        Цитата: Vard
        По несколько переворотов в год.

        hi
        Если он (переворот) и произойдёт в Руине, то будет последним - "Боливар не вынесет троих...". Что же касаемо "дробления" бывшей Украины, то это вполне возможно, вписывается в стратегему запада и НАТО (югославский вариант). В отношении ЛНР и ДНР уже сейчас всё больше голосов среди украинских политиков и экспертов за то, чтобы отпустить (корейский вариант) эти республики в свободное плавание (за исключением "оголтелых" и наци-бандеровцев).
        Лелёк
    2. Chertt Сегодня, 10:03
      И жалко ее болезную, и надоела до чертиков. А матрасники обнаглели до того, что уже и эпитета нематерного не подобрать
      Chertt
    3. beeFrost Сегодня, 13:28
      Проведите экспертизу подлинности головных мозгов предварительно. А-то, (Не путать с АТО) вдруг, окажется, что ..... Ну вы поняли)
      beeFrost
    4. Виктор Каменев Сегодня, 15:49
      Заявление Атлантического союза подлинное, укроСМИ тоже его дали, в очень сжатом виде, но сказали, что Запад открыто пошёл в атаку на укровласть.
      Виктор Каменев
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:39
    «Если режим откажется реформировать страну»,
    Как не странно, но те кто в свое время также выбирали Россию врагом кончали очень плохо не зависимо от начальной поддержки запада. Петюня. сливай воду болезный.
    rotmistr60
    1. Виктор Каменев Сегодня, 15:52
      Это отметил ещё екатерининский фельдмаршал Миних, сказав, что само существование России необъяснимо, видимо, ей помогает сам Бог!
      Виктор Каменев
  3. Васся Вассин Сегодня, 09:40
    Походу Петя и их на.е.бет. У него не Ростовские корни?
    Васся Вассин
    1. Alber Сегодня, 11:36
      Цитата: Васся Вассин
      Походу Петя и их на.е.бет. У него не Ростовские корни?

      корни и так видны. настоящая фамилия порошенки - ВАЛЬЦМАН
      Alber
      1. Виктор Каменев Сегодня, 15:53
        Я давно писал, что ждёт Петро домик где-то в Белоруссии, рядом с Минскими соглашениями.
        Виктор Каменев
  4. Rusland Сегодня, 09:43
    Обнаглели, уже в открытую рихтуют Украину.
    Rusland
  5. Altona Сегодня, 10:25
    Может Петру в Спортлото обратиться? Если все так серьезно. laughing
    Altona
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
    А не "развод" ли это наших братьев, Лексуса и Ко? bully
    a.s.zzz888
  7. амурец Сегодня, 12:11
    Почему же, ведь революция всё-таки? Потому что на Украине «кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов. Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции». В переводе с атлантического это означает, что планируют военный переворот с революционной массовкой.
    И приведут к власти "Батальон Азов" и другие криминальные структуры.
    амурец
    1. Виктор Каменев Сегодня, 15:56
      А вот это очень может быть, ранее писал, что "Азов" с Аваковым -Турчиновым - Яценюком способны взять и удержать власть, с 200-ми технократами в виде ширмы.
      Виктор Каменев
  8. михаил3 Сегодня, 12:20
    Как я понимаю, главная проблема англосаксов в том, что экономику Украины не удается запустить. И всякие там атлантические советы видят проблему в том, что у власти, их же трудами, оказались не те люди. Немножко слишком вороватые. Чуть-чуть слишком некомпетентные. Слегка негодные к управлению страной.
    Занятно. Каким образом запускать экономику, которая способна работать лишь с ориентацией на Россию, при том непременном условии, что к русским обращаться категорически нельзя? Использовать сферический капитализм в вакууме, проповедуемый сектантами на зарплате ВШЭ? А сами то атлантисты читали эти проповеди? В них, между прочим, хоть и сквозь зубы, вынужденно сказано, что накопление общественного богатства - дело столетий.
    Сталин преодолел эту дистанцию за 25 лет. Но он использовал огромную часть богатств, накопленных Россией едва не за тысячу лет, и структуру управления и мотивации, абсолютно чуждую всему этому англосаксонскому комку. Что, все это повторить? Начнем с поиска Сталина... а кончится братанием на нашей границе и вхождением Украины в состав России. Не говоря уже о том, что никаких богатств, собираемых тысячу лет, на Украине нет и следа. Потому что они даже не столько украдены, сколько просто разрушены.
    Ситуация, однако...
    михаил3
    1. iouris Сегодня, 14:03
      Цитата: михаил3
      главная проблема англосаксов в том, что экономику Украины не удается запустить

      Главная задача англосаксов - уничтожить экономику СССР и базу для возможного появления такого мощного конкурента, которым был СССР, самая мощная в мире транснациональная корпорация.
      iouris
      1. михаил3 Сегодня, 16:36
        Это стратегия. А тактика гораздо разнообразнее. И тактика гласит - нельзя быть сильным везде. В идеале вообще следует использовать чужую силу, а самим лишь плоды собирать. Ситуационно невозможно просто бросить Украину как гранату к нам в дом. Нужна "чужая сила" - европейские союзники, которые слишком близко от гранаты.
        И для их успокоения нужно показать, что запущенные там процессы работают. Ведут к миру и процветанию... а злая Россия всему этому препятствует. Есть масса способов срезать на взлете любые позитивные процессы, обвинив в этом нас. Вот только проблема в том, что эти процессы нужно хотя бы начать, обозначить. Потом уж...
        Но "у меня ничего не начинается!!" Все перешло сразу к развалу, минуя даже микроскопический скачок. В ситуации, какова она была еще лет 20 назад, в Украину просто закачали бы еще денег. Много. Но сейчас их нет, да к тому же люди неприятно поумнели. Сеть, так ее и разъэтак. Нужно что нибуть реальное. Потенциал отчаянной, крикливой и необоснованной брехни ушел в олимпийский свисток...
        михаил3
    2. Виктор Каменев Сегодня, 15:59
      Согласен с вашим анализом, и ролью ВШЭ и Сталина, но повториться это не может, ибо Россия-то не разрушена, и набралась ума-разума. Путинского...
      Виктор Каменев
      1. михаил3 Сегодня, 16:37
        О чем вы? Об Украине или о России? Не совсем понял.
        михаил3
  9. Bob57 Сегодня, 14:12
    Террорист Поросенко !
    Bob57
  10. САША СТАРЫЙ Сегодня, 14:19
    Это фиаско, петюня...
    САША СТАРЫЙ
    1. Виктор Каменев Сегодня, 16:01
      Это ещё не конец, конец придёт откуда не ждали.
      Виктор Каменев
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