Большой экономический рывок России: автаркия неизбежна

Вчера нефть марки Brent пробила отметку 70$ за баррель. Впервые с декабря 2014 года. При этом курс рубля попытался было вновь отыграться на долларе, но не смог, так как российский Минфин объявил, что весь следующий месяц он начнет усиленно скупать «зеленый» на рынке и тем самым не даст рублю сильно укрепиться. А еще за день до этого он же сообщил, что у России Резервного фонда больше нет: закончился…Итак, событий случилось так много, что в них надо разобраться. Иначе голова может пойти кругом.Вообще, если верить российской оппозиции, как системной, так и несистемной, цена на нефть для России — это всегда плохо. Нет, я не пропустил слово. Любая цена на нефть — это плохо. Когда черное золото штурмовало рекордные вершины (дороже 100 $ за баррель), это было плохо потому, что сажает страну на нефтегазовую иглу.Странно это слышать из уст оппозиционеров, как раз и посадивших страну в 90-е на эту самую иглу. При этом они забыли упомянуть, что параллельно они разрушили значительную часть советского наукоемкого потенциала, который нынешняя власть изо всех сил сегодня восстанавливает.О хорошем чуть ниже, а пока вернемся к «оппозиции».Итак, когда цены высокие, это плохо. Но, по мнению «оппозиции», не менее плохо для России и падение цены на нефть ниже плинтуса. Тогда они начинают стращать население, что денег нет и все будет еще хуже.Это лишний раз подчеркивает убогость и однообразие их мышления, которое как раз и вращается вокруг нефти, газа и цен на них. По-другому они не умеют думать. И невдомек им, что именно поэтому они и оказались на помойке истории. Не могли не оказаться.Между тем разрушить миф о том, что нынешнее руководство России связывает будущее страны с ее нефтегазовыми богатствами, очень просто. Достаточно взглянуть всего на один график:Розовая линия отображает среднюю цену за баррель нефти. Синяя линия — ВВП России, выраженный также для удобства в долларах. Примечательна на графике вторая половина 2012 года. Еще нет санкций, еще нефть котируется высоко, но ВВП России начал расти заметно быстрее, чем нефтяные цены. А это как раз и говорит о том, что уже с этого момента стали заметными результаты системной перестройки российской экономики. Именно результаты, так как сама эта работа проводилась много раньше.Что было в том плане Владимира Путина, который лежал у него в столе в момент вступления в должность почти 20 лет назад, возможно, мы когда-нибудь узнаем. Но уже сейчас можно оценить результаты его реализации. Да, именно тогда, когда экономика страны уже лежала в руинах после власти «реформаторов», все и было задумано, а затем с трудом и ломкой для страны реализовано на практике (пока еще не до конца).А для нефти и газа в этом плане была прописана роль источника финансирования большого рывка. Точно так же как во времена Иосифа Сталина для большого рывка СССР были использован золотой фонд Российской империи и… природные богатства. Именно на них Союз приобретал критически необходимые для этого технологии и оборудование. В России происходило то же самое, только вместо золота церквей, лесов и других богатств Путин ввел экспортные пошлины на нефть. А на полученные от этого деньги сегодня фактически перезапускается экономика России.И вообще, как-то странно слышать сегодня о погружении в нефтегазовую зависимость российской экономики — на фоне поставок российской техники в Германию и фактическом нокдауне, в который отправил своих западных конкурентов за последние годы российский «Росатом» и т.д. Да, не все еще в России происходит так, как хотелось этого хотелось бы ее гражданам, но ведь и при Сталине не все сразу пошло так, как хотелось. Верно? Важно, что движение идет в нужном направлении и с ускорением.Остается вопрос: а хватит ли первоначального ресурса для окончания этого самого путинского рывка?Обычному смертному разобраться с калейдоскопом событий вокруг российских золотовалютных резервов без 100 гр. трудно. Да что там без 100 гр., без пол-литра, наверное, не обойтись. Резервный фонд испарился, резервы растут. Что происходит, кто объяснит?Во-первых, надо понимать, что задача любого правительства — обеспечить устойчивое и планомерное развитие экономики страны. Как мы увидели выше, Россия уже давно, пусть об этом и не заявляется громогласно, перешла к плановому развитию. Отрасли ее экономики развиваются в соответствии с большим планом реорганизации экономики страны в целом.Именно поэтому мы видим, как за 10 лет фактически преодолена зависимость России в продуктах питания. Также мы видим, как воссоздаются целые утраченные отрасли народного хозяйства: судостроение, авиастроение, электронная промышленность и другие, в том числе и новые кластеры народного хозяйства.Российские специальные фонды изначально и создавались, чтобы развитие экономики страны шло не рывками, а в соответствии с планом (это важно для устойчивости, и это на сегодня очень большая проблема Китая). Резервный фонд предполагалось использовать в «тощие годы», а Фонд национального благосостояния — это фактически деньги российских пенсионеров. А потому нет ничего удивительного, что с конца 2014 года первый стал основным буфером, позволившим России продолжить двигаться в выбранном направлении, несмотря на ставший резко негативным внешний фон.Сегодня население России пугают, что с исчерпанием Резервного фонда бюджет страны разбалансируется, и это станет началом конца. Нет, не станет. Уже в 2017 году для финансирования бюджета были использованы всего 17 млрд. долларов (правда, последние). А это много меньше, чем в 2015-16 гг. Причем перспективы на 2018 год очень хорошие ввиду того, что… цены на нефть выросли, и от этого начали расти российские золотовалютные резервы (на более чем 50 млрд. долларов за прошедший год).На самом деле нет. Дело в том, что отскок нефти был неизбежен. Мировая экономика давно стала глобальной, и без перехода ее на новый энергетический уклад (именно энергетический) долгой низкой цены не традиционные источники энергии быть не может. Их потребление стабильно опережает скорость добычи, а значит, цены на них могут только расти. Любое длительное падение цен грозит обернуться глобальной экономической депрессией, по сравнению с которой кризис 2008-10 гг. покажется цветочками.Но даже на этот случай руководство России имеет свой план действий. И судя по всему, ключевое слово этого плана — автаркия.Как мы понимаем, полное закрытие страны от внешних рынков сегодня невозможно. Но это и не нужно. А нужно сделать так, чтобы внешние факторы не могли критически воздействовать на экономику страны. И если смотреть на действия руководства России под этим углом, то все становится на свои места. А это значит, что, какой бы ни была в будущем стоимость нефти, это не сможет сильно отразиться на экономике России. Случись это «недоразумение», будут просто немного скорректированы планы на будущее, и всё.