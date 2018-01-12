17:52 12 января

Большой экономический рывок России: автаркия неизбежна



Вчера нефть марки Brent пробила отметку 70$ за баррель. Впервые с декабря 2014 года. При этом курс рубля попытался было вновь отыграться на долларе, но не смог, так как российский Минфин объявил, что весь следующий месяц он начнет усиленно скупать «зеленый» на рынке и тем самым не даст рублю сильно укрепиться. А еще за день до этого он же сообщил, что у России Резервного фонда больше нет: закончился…

Итак, событий случилось так много, что в них надо разобраться. Иначе голова может пойти кругом.


Дорогая нефть — это хорошо или плохо?

Вообще, если верить российской оппозиции, как системной, так и несистемной, цена на нефть для России — это всегда плохо. Нет, я не пропустил слово. Любая цена на нефть — это плохо. Когда черное золото штурмовало рекордные вершины (дороже 100 $ за баррель), это было плохо потому, что сажает страну на нефтегазовую иглу.



Странно это слышать из уст оппозиционеров, как раз и посадивших страну в 90-е на эту самую иглу. При этом они забыли упомянуть, что параллельно они разрушили значительную часть советского наукоемкого потенциала, который нынешняя власть изо всех сил сегодня восстанавливает.

О хорошем чуть ниже, а пока вернемся к «оппозиции».

Пора это слово брать в кавычки так же, как в отношении сирийских «оппозиционеров», которых правильнее называть более подходящим словом: враги.

Итак, когда цены высокие, это плохо. Но, по мнению «оппозиции», не менее плохо для России и падение цены на нефть ниже плинтуса. Тогда они начинают стращать население, что денег нет и все будет еще хуже.

Это лишний раз подчеркивает убогость и однообразие их мышления, которое как раз и вращается вокруг нефти, газа и цен на них. По-другому они не умеют думать. И невдомек им, что именно поэтому они и оказались на помойке истории. Не могли не оказаться.

Между тем разрушить миф о том, что нынешнее руководство России связывает будущее страны с ее нефтегазовыми богатствами, очень просто. Достаточно взглянуть всего на один график:

Большой экономический рывок России: автаркия неизбежна


Розовая линия отображает среднюю цену за баррель нефти. Синяя линия — ВВП России, выраженный также для удобства в долларах. Примечательна на графике вторая половина 2012 года. Еще нет санкций, еще нефть котируется высоко, но ВВП России начал расти заметно быстрее, чем нефтяные цены. А это как раз и говорит о том, что уже с этого момента стали заметными результаты системной перестройки российской экономики. Именно результаты, так как сама эта работа проводилась много раньше.



Что было в том плане Владимира Путина, который лежал у него в столе в момент вступления в должность почти 20 лет назад, возможно, мы когда-нибудь узнаем. Но уже сейчас можно оценить результаты его реализации. Да, именно тогда, когда экономика страны уже лежала в руинах после власти «реформаторов», все и было задумано, а затем с трудом и ломкой для страны реализовано на практике (пока еще не до конца).



А для нефти и газа в этом плане была прописана роль источника финансирования большого рывка. Точно так же как во времена Иосифа Сталина для большого рывка СССР были использован золотой фонд Российской империи и… природные богатства. Именно на них Союз приобретал критически необходимые для этого технологии и оборудование. В России происходило то же самое, только вместо золота церквей, лесов и других богатств Путин ввел экспортные пошлины на нефть. А на полученные от этого деньги сегодня фактически перезапускается экономика России.

Кстати, золотой запас России при Владимире Путине вырос почти в пять раз.

И вообще, как-то странно слышать сегодня о погружении в нефтегазовую зависимость российской экономики — на фоне поставок российской техники в Германию и фактическом нокдауне, в который отправил своих западных конкурентов за последние годы российский «Росатом» и т.д. Да, не все еще в России происходит так, как хотелось этого хотелось бы ее гражданам, но ведь и при Сталине не все сразу пошло так, как хотелось. Верно? Важно, что движение идет в нужном направлении и с ускорением.

Остается вопрос: а хватит ли первоначального ресурса для окончания этого самого путинского рывка?

А что там у нас с резервами

Обычному смертному разобраться с калейдоскопом событий вокруг российских золотовалютных резервов без 100 гр. трудно. Да что там без 100 гр., без пол-литра, наверное, не обойтись. Резервный фонд испарился, резервы растут. Что происходит, кто объяснит?

Во-первых, надо понимать, что задача любого правительства — обеспечить устойчивое и планомерное развитие экономики страны. Как мы увидели выше, Россия уже давно, пусть об этом и не заявляется громогласно, перешла к плановому развитию. Отрасли ее экономики развиваются в соответствии с большим планом реорганизации экономики страны в целом.

По очень схожей китайской модели. А отличия между Китаем и Россией есть, и они обусловлены различными начальными условиями и… различными конечными целями.

Именно поэтому мы видим, как за 10 лет фактически преодолена зависимость России в продуктах питания. Также мы видим, как воссоздаются целые утраченные отрасли народного хозяйства: судостроение, авиастроение, электронная промышленность и другие, в том числе и новые кластеры народного хозяйства.



Российские специальные фонды изначально и создавались, чтобы развитие экономики страны шло не рывками, а в соответствии с планом (это важно для устойчивости, и это на сегодня очень большая проблема Китая). Резервный фонд предполагалось использовать в «тощие годы», а Фонд национального благосостояния — это фактически деньги российских пенсионеров. А потому нет ничего удивительного, что с конца 2014 года первый стал основным буфером, позволившим России продолжить двигаться в выбранном направлении, несмотря на ставший резко негативным внешний фон.

Сегодня население России пугают, что с исчерпанием Резервного фонда бюджет страны разбалансируется, и это станет началом конца. Нет, не станет. Уже в 2017 году для финансирования бюджета были использованы всего 17 млрд. долларов (правда, последние). А это много меньше, чем в 2015-16 гг. Причем перспективы на 2018 год очень хорошие ввиду того, что… цены на нефть выросли, и от этого начали расти российские золотовалютные резервы (на более чем 50 млрд. долларов за прошедший год).

Неужели мы вернулись в начало и пришли к тому, с чего начали: не будь роста цен на нефть, Россия провалилась бы в экономическую пропасть?

На самом деле нет. Дело в том, что отскок нефти был неизбежен. Мировая экономика давно стала глобальной, и без перехода ее на новый энергетический уклад (именно энергетический) долгой низкой цены не традиционные источники энергии быть не может. Их потребление стабильно опережает скорость добычи, а значит, цены на них могут только расти. Любое длительное падение цен грозит обернуться глобальной экономической депрессией, по сравнению с которой кризис 2008-10 гг. покажется цветочками.

Но даже на этот случай руководство России имеет свой план действий. И судя по всему, ключевое слово этого плана — автаркия.

Автаркия — система замкнутого воспроизводства сообщества, с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой; экономический режим самообеспечения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот.

Как мы понимаем, полное закрытие страны от внешних рынков сегодня невозможно. Но это и не нужно. А нужно сделать так, чтобы внешние факторы не могли критически воздействовать на экономику страны. И если смотреть на действия руководства России под этим углом, то все становится на свои места. А это значит, что, какой бы ни была в будущем стоимость нефти, это не сможет сильно отразиться на экономике России. Случись это «недоразумение», будут просто немного скорректированы планы на будущее, и всё.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 37

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  1. Vard Сегодня, 15:03
    Увы... Этот банкет опять за счёт среднего класса... С бедных взять не чего... Богатые не отдадут... Остаемся мы... Работяги и офисный планктон... Я так понял доллар теперь 30 рублей стоить не будет ни когда...
    Vard
    1. Chertt Сегодня, 15:18
      Цитата: Vard
      доллар теперь 30 рублей стоить не будет ни когда...

      Одна из задач Российской экономики, сделать так, что бы, сколько стоит доллар вообще было не важно
      Chertt
    2. Yurasumy Сегодня, 15:53
      А в чем смысл доллара по 30? Думаю, вы правы, вам "офисному планктону" действительно будет туго. Вернее уже туго. Без обид только. Если хотите назовите меня как-то обидно. Я не обижусь. Просто "офиснй планктон" самое верное определение тому "среднему классу", который сосредоточен в крупных городах и который для страны абсолютно бесполезный, если разобраться.
      Yurasumy
      1. Serhiodjan Сегодня, 16:34
        Извините конечно, но современная экономика без офисного планктона (к которому я себя отношу) станет ненкорентноспособной и вымрет. В Африке вон нету его, планктона этого, а в Лондоне только он и есть. Не люблю бюрократию но без неё пока никуда.
        Serhiodjan
        1. bk316 Сегодня, 17:21
          Не люблю бюрократию но без неё пока никуда

          Ерунда. Офисный планктон это не бюрократия в классическом понимании - это работники, осуществляющие примитивную деятельность в процессе продажи товаров или услуг. Ключевое слово "примитивную", бюрократия тут не при чем, бюрократ он власть, а какую власть имеет менеджер по продажам, или секретарь этого менеджера.
          Поскольку работа примитивная, может ( ГЛАВНОЕ УЖЕ СЕЙЧАС) быть заменена средствами автоматизации. Примеров тьма, вот некоторые прямо кричащие: интернет магазины - убирают менеджеров по продажам, консультантов в торговых залах, кассиров, docflow - секретарей и делопроизводителей.

          Знаете как я раньше ездил в отпуск? Обращался в турфирму, посчитайте сколько было задействовано людей что бы забронировать номера, билеты, проконсультировать меня о месте отдыха, принять деньги, перевести деньги кому надо. Как это я делаю сейчас? Все с телефона не выходя из машины и не останавливая ее, напрямую с поставщиками соответствующей услуги.
          bk316
    3. bk316 Сегодня, 15:55
      Работяги и офисный планктон...

      Фига себе, Вы средний класс определили.
      Ну да ладно, надеюсь Вы правы. Одна из задач которая стоит перед РФ, заставить производить что-то полезное офисный планктон.
      А про 30 рублей за бакс, конечно не будет и не надо. Зачем? Надо чтобы курс вообще ни на что не влиял.
      bk316
  2. leonardo_1971 Сегодня, 15:10
    Не знаю,как был бедным так и остался а верхушка жиреет.только народ свободно вздохнет,обрастет жирком его хлоп и как кабанчика режут.всякими кризасами.
    leonardo_1971
    1. Vard Сегодня, 15:13
      Ага.. Раз десять уже до трусов раздевали...
      Vard
    2. JIaIIoTb Сегодня, 15:24
      Пятница 15.10. Вы либо работаете и пишете с работы, тогда Вы не бедный, Вы просто желаете большего. Либо Вы не работаете и сидите дома, но бедные компьютер скорее всего себе позволить не могут. И тогда Вы скорее всего из той когорты, которая называется "не системная оппозиция". Вот ей (нашей оппозиции) я ни на грош не верю.
      JIaIIoTb
      1. Dzmicer Сегодня, 15:46
        НУЖНО БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ! СПЕРВА ДОБЕЙСЯ, А ПОТОМ КРИТИКУЙ!!!1
        Dzmicer
        1. JIaIIoTb Сегодня, 15:55
          Если это Вы мне написали, то я не совсем понял смысл Вашего поста. Или Вы тоже "оппозиционер"?
          JIaIIoTb
    3. bk316 Сегодня, 15:58
      Не знаю,как был бедным так и остался

      А чего так? Лень? Другие ценности? Инвалид? Возраст?
      Я других причин не знаю...
      bk316
  3. Молот 75 Сегодня, 15:14
    Есть несколько спорных тезисов, но ведь статья мнение человека, а не анализ НИИ, в целом если РФ будет меньше зависеть от внешних факторов, а больше от благосостояния своего народа, то я думаю это правильный путь! Если посмотреть нашу историю, то все поражения нам приносило внутреннее предательство!
    Молот 75
    1. АА17 Сегодня, 16:36
      Уважаемый, Молот 75. Спорных тезисов много. Глядя на приведённый график, у меня оптимизма не прибавилось. Цена на нефть рухнула (см. график) почти наполовину и вместе с ней рухнул ВВП. Я не собираюсь отрицать, что в стране не строятся предприятия. Но количество их слишком мало для такой страны как Россия. С такими темпами мы не сможем догнать передовые страны.
      "...для нефти и газа в этом плане была прописана роль источника финансирования большого рывка. ... А на полученные от этого деньги сегодня фактически перезапускается экономика России.." - автор. К сожалению, на перезапуск экономики идет очень маленькая часть денег. Остальная часть исчезает. Вот факты:
      1. "...Рост цен на нефть до максимумов за 2 года увеличил приток в Россию нефтегазовой выручки, однако поступившая в страну валюта практически в полном объеме покинула РФ в виде вывоза капитала частным сектором. За январь-сентябрь (2017г - АА17) доходы России от экспорта выросли на 28%, поток нефтедолларов ускорился почти на треть. В результате третий квартал российская экономика, вопреки прогнозам, завершила с положительным сальдо текущего счета, сообщил ЦБ РФ. ...За 9 месяцев чистый приток в РФ иностранной валюты достиг 26,6 млрд долларов - это на 73% больше, чем год назад. Однако одновременно и с еще большей скоростью начал расти отток частного капитала. Накопленным итогом к началу октября он ускорился вдвое и достиг 21 млрд долларов. Из помесячной статистики ЦБ следует, что почти 40% этой суммы - 8,9 млрд долларов - ушло из страны в сентябре, рассказывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова...."
      2. Деньги, выделяемые на развитие ПРОМЫШЛЕННОСТИ : "...Дополнительная господдержка ключевых отраслей промышленности страны в 2017 году составит 107,5 млрд рублей, в том числе на автопром будет направлено более 60 млрд рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. ..).
      3. Деньги, выделяемые на развитие БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: "...3,2 трлн руб. потратило государство на спасение банков с 2014 г. Такую оценку дало международное рейтинговое агентство Fitch. Деньги поступали в виде прямых вливаний в капитал, выдавались банкирам на оздоровление других проблемных банков...О том, что деньги, вливаемые в банковскую систему, имеют тенденцию растворяться без следа, еще прошлым декабрем говорила глава Счетной Палаты Татьяна Голикова на заседании Госдумы. По ее словам, из 32 банков, получивших помощь от государства, лишь половина зафиксировали фактическое увеличение капитала, каждый второй банк потерял все выделенные деньги, и лишь 4% пустили их на заявленные цели - кредитование приоритетных проектов в экономике. Хотя деньги выделялись банкирам именно на кредитование организаций приоритетных отраслей экономики и есть утвержденный перечень таких приоритетных отраслей, и установлено обязательство наращивать соответствующий кредитный портфель не менее чем на 1% в месяц. Но 84,2% полученных от государства денег банки пустили на пополнение оборотных средств и лишь 4,3% - на кредитование инвестиционных проектов, подсчитала Т. Голикова. ..."
      АА17
  4. Тарелка Сегодня, 15:23
    Правильно, за авторкией наше будущее. По крайней мере на этом этапе развития человечества. Ресурсов у нас хватает на производство практически всего. А если восстановиться в границах СССР или Российской империи (без отдачи Тывы), то вообще, наверняка, будет принципиальная возможность обеспечивать себя ВСЕМ: едой (да-да, даже бананами и мандаринами), товарами, разработками... Если правильно распорядится.
    Тарелка
  5. andrej-shironov Сегодня, 15:44
    Юрий молодец! Так манипулировать смыслами даже нынешняя власть не додумалась! Но вы делаете благое дело, набиваете оскомину у народа славословя Путина и власть! Продолжайте дальше. wink
    andrej-shironov
    1. Стропорез Сегодня, 17:04
      Цитата: andrej-shironov
      Так манипулировать смыслами даже нынешняя власть не додумалась! Но вы делаете благое дело, набиваете оскомину у народа славословя Путина и власть! Продолжайте дальше.

      Ваш комент здесь самый здравый! good
      Какими источниками пользуется автор непонятно, но видимо -это именно тот болт, который вставил ему в ухо помёт-тв. laughing
      Если учесть , что доля РФ в мировом ВВП свалилась с 3 до 1,7%, то визжать от счастия оснований нет.
      Но картиночка со Сталиным должна присутствовать,чтобы бабушка Валя почувствовала преемственность
      Стропорез
      1. andrej-shironov Сегодня, 17:15
        Уважаемый Стропорез, спасибо! Видео просто супер! Меня всегда удивляло, как мало люди из народа знают слов но как тонко чувствуют ситуацию! К сожалению Путин не способен войти в историю, он может лишь в неё вляпаться.
        andrej-shironov
  6. Dzmicer Сегодня, 15:44
    О какой авторкии может идти речь, если машиностроение отсутствует как класс?
    В РФ идет процесс деградации и упрощения экономики по всем отраслям, и конца, того самого мифического "дна",этому процессу не видно.
    Dzmicer
  7. Greenwood Сегодня, 15:52
    Странно это слышать из уст оппозиционеров, как раз и посадивших страну в 90-е на эту самую иглу.
    Автор путает понятия. Оппозиция не является действующей властью, поэтому никак не может подсаживать страну на что бы то ни было.
    они разрушили значительную часть советского наукоемкого потенциала, который нынешняя власть изо всех сил сегодня восстанавливает
    Ахахаха. Нынешняя власть - преемник властей 90-х годов, по сути своей те же самые люди. Автор, хотите сказать, что вы этого не знаете?! Непонятно, почему ельцинское правительство 90-х и нынешнее путинское ставится автором по разные стороны баррикад, когда Ельцин лично назначил Путина своим преемником (с одобрения олигархической верхушки),а ныне тот же Путин с Медведевым открывают памятники и Ельцин-центры, а заодно награждают Горбачёва и прочих "видных" российских деятелей.
    И да, кстати. О каком там восстановлении потенциала трындит автор. Это ФАНО чтоли, от которого воет вся академия наук - восстановление потенциала. Забюрократизировали систему до полного коматоза, учёные пишут гневные письма Путину о том, что им мешают работать. Это вот так теперь называется восстановление наукоёмкого потенциала?!
    Автор, прекратите вылизывать пятую точку действующей власти. Выглядит мерзко, честное слово. Нынешняя власть и её деятельность - прямое продолжение компрадорско-либеральной братии 90-х годов. И не надо лапшу на уши вешать.
    Greenwood
    1. rait Сегодня, 16:28
      Автор путает понятия. Оппозиция не является действующей властью, поэтому никак не может подсаживать страну на что бы то ни было.


      Мне кажется скорее натягивает сову на глобус. По моему имелось ввиду что часть современных оппозиционеров были в правительстве 90-ых. Это так,но они мягко говоря не вся оппозиция.
      rait
      1. Greenwood Сегодня, 17:43
        Цитата: rait
        Это так,но они мягко говоря не вся оппозиция.
        10% не больше. А все остальные те же самые радостные лица, только должности меняют.
        Greenwood
    2. midivan Сегодня, 16:56
      Цитата: Greenwood
      Странно это слышать из уст оппозиционеров, как раз и посадивших страну в 90-е на эту самую иглу.
      Автор путает понятия. Оппозиция не является действующей властью, поэтому никак не может подсаживать страну на что бы то ни было.

      Автор хотел сказать, что нынешние оппозиционеры и были в 90х действующей властью. А судя по тому, как вы воспринимаете информацию, я бы не стал вас слушать о положении в академии наук. А если честно, то этой академии не мешало бы самой- в себе разобраться, а то как то со стороны не очень смотрится, как умнейшие люди ведут себя хуже девушек с пониженной социальной ответственностью, это я вам как самый обычный механик говорю ибо не понятно мне - Как умнейших людей загнали в угол? Мож они это, не такие и умные получается или ...... того, предатели и бездельники? Не все поголовно но большинство. request
      midivan
      1. Цой Сегодня, 17:23
        Цитата: midivan
        Автор хотел сказать, что нынешние оппозиционеры и были в 90х действующей властью.


        Быть то были, но их заслуга не в нефте-газовой игле. Они просто разрушили все остальное кроме индустрии отсоса недр. 100 баксов за баррель уже не при них произошло и то что выручку не направляли на развитие других областей, то же не их заслуга. Это уже нынешним спасибо стоит сказать.
        Цой
      2. Greenwood Сегодня, 17:41
        Цитата: midivan
        нынешние оппозиционеры и были в 90х действующей властью.
        Несколько человек типа Немцова или Касьянова отодвинули от кормушки, вот они и обиделись на власть? А большинство то те же самые люди. А автор выставляет всё так, как будто в 90-х была радикально другая власть в стране.
        Цитата: midivan
        то этой академии не мешало бы самой- в себе разобраться, а то как то со стороны не очень смотрится, как умнейшие люди ведут себя хуже девушек с пониженной социальной ответственностью
        У меня куча знакомых в РАН работает. И вот эти самые умнейшие люди (не в пример дуболомам из Госдумы) и не возмущались бы и не писали письма, если бы на РАН постоянно не наезжали с целью отъёма недвижимости, занимаемых площадей, урезания финансирования, оптимизации, сокращения штата, переподчинения каким-то левым шарагам типа ФАНО, где сидят очередные бездари-чинуши, ничерта в науке не смыслящие, но получающие баснословные зарплаты, которые не снились даже академикам.
        Цитата: midivan
        Как умнейших людей загнали в угол? Мож они это, не такие и умные получается или ...... того, предатели и бездельники? Не все поголовно но большинство
        Так же, как наша никчёмная власть позагоняла всех остальных в угол. Вы подозреваете учёных в предательстве, но подобно автору статьи начинаете выгораживать властьимущих. Не стыдно?
        Greenwood
  8. mihey Сегодня, 15:58
    авторкия - это действительно полезная штука. Сравнение с Китаем мне не совсем понятно. При том, что за наши ресурсы нам дают доллары/евро, а за доллары/евро НЕ продают технологии, то методы Китая мне очень импонируют: взять, что "хорошо лежит", разобрать и скопировать. Не понятно и другое: покупка американских ценных бумаг (доходность от которых никакая, да и заморозить их могут) - это что отвлекающий маневр что ли?
    mihey
    1. vlad007 Сегодня, 16:50
      Цитата: mihey
      Не понятно и другое: покупка американских ценных бумаг (доходность от которых никакая, да и заморозить их могут) - это что отвлекающий маневр что ли?


      Хороший вопрос! Действительно непонятно, почему государство вместо того, чтоб строить заводы, вкладывает деньги в долговые обязательства США. У меня только один ответ - ОНИ (государство) не хотят увеличивать долю государственного сектора в экономике, т.к. это ВОЗВРАТ К СОЦИАЛИЗМУ, а они не хотят возврата к социализму. Они ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ, которые придут и все за них построят, выпустят продукцию, продадут её, получат прибыль, отправят часть прибыли в офшоры и кое-что заплатят в бюджет в виде налогов.
      vlad007
  9. groks Сегодня, 16:03
    Предвыборная агитка. Без связи с реальностью.
    Ни полное, ни частичное "закрытие" невозможно, пока не будет восстановлена промышленность и с/х. А это никому нафиг не нужно в руководстве страны.
    График автор привёл очень зря. И Сталина приплёл очень зря. Из графика видно, что ВВП(что бы под этим не понималось) строжайше следует цене на нефть. А Сталина наше руководство не любит, что аж кушает с трудом.
    groks
    1. Стропорез Сегодня, 17:06
      Цитата: groks
      Предвыборная агитка. Без связи с реальностью.

      Причём полностью бредовая.
      Стропорез
  10. vlad007 Сегодня, 16:09
    1. Как образовывался резервный фонд (когда он был): нефть закладывается в бюджет по определенной цене, в 2017 и 18 это 40 долл. за баррель, но нефть имеет текущую цену, предположим 53 дол. за баррель, так вот РАЗНИЦА между текущей ценой и ценой заложенной в бюджет автоматически перечислялась в резервный фонд - это называется бюджетное правило. Среднегодовая цена нефти в 2017 по данным Минфина 53,03 дол. за баррель. Куда делись 13 долларов с каждого барреля? Они перечислялись в Фонд Нац. Благосостояния, который на сегодня, если не ошибаюсь, 4,5 трлн. рублей - это более чем 30% доходной части федерального бюджета (16,5 трлн). Попросту говоря НЕ ГОНИТЕ ВОЛНУ, денег в бюджете более чем достаточно!
    2. Сказку про нефтяную иглу придумали дерьмократы! Наша беда не в том, что у нас около половины бюджеты составляют доходы от углеводородов, а в ТОМ , что у нас очень низкий процент ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ и ГАЗА, мы гоним по трубам сырую нефть, причем не очень высокого качества - Urals, она дешевле Brent примерно на 2 доллара за баррель. Каждый доллар цены на нефть приносит в бюджет примерно 2 млрд. долларов.
    3. Сейчас строятся ОГРОМНЫЕ (чуть ли не крупнейшие в Европе) заводы по переработке нефти и газа, лень перечислять ВСЕ. Например, на заводе Сахалин-2 будет перерабатываться природный газ, вплоть до того, что из него будет извлекаться гелий и Россия сможет стать вторым в Мире, после Катара, производителем этого важнейшего сырья. Мог бы еще перечислить примеры.
    "Меньше пены" ( цитата из фильма "Подкидыш" с великой Ф.Раневской), больше конкретной информации.
    vlad007
    1. Стропорез Сегодня, 17:11
      Цитата: vlad007
      Куда делись 13 долларов с каждого барреля? Они перечислялись в Фонд Нац. Благосостояния, который на сегодня, если не ошибаюсь, 4,5 трлн. рублей - это более чем 30% доходной части федерального бюджета (16,5 трлн). Попросту говоря НЕ ГОНИТЕ ВОЛНУ, денег в бюджете более чем достаточно!

      Вам то не смешно? разберитесь сначала куда делись эти бабосики.
      Цитата: vlad007
      "Меньше пены" ( цитата из фильма "Подкидыш" с великой Ф.Раневской), больше конкретной информации.

      Стропорез
  11. Галеон Сегодня, 16:20
    Авт.аркия? при либерале Путине? Который только посмел экспортную пошлину брать, а не национализировать доходы от экспорта природных ресурсов? Автор, вы не вносите порядок в абсурд экономической политики, вы развиваете его и наносите очередной удар по неокрепшим мозгам. Вам на ТВ нужно - вы пропагандист широкого масштаба.
    Галеон
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  13. vadsonen Сегодня, 16:38
    Достаточно взглянуть всего на один график ...... А это как раз и говорит о том, что уже с этого момента стали заметными результаты системной перестройки российской экономики.

    Дальше этот бред можно не читать. Из графика как раз-таки видна прямая зависимость ВВП от нефти. Все колебания - статистический шум и прочие факторы.
    vadsonen
  14. Dzafdet Сегодня, 16:39
    Для начала пусть Вова изменит Конституцию РФ в части принадлежности недр, затем закон о ЦБ, выведя из под управления Ротшильдов , а там посмотрим.. bully
    Dzafdet
  15. turbris Сегодня, 16:49
    Цитата: Dzmicer
    В РФ идет процесс деградации и упрощения экономики по всем отраслям, и конца, того самого мифического "дна",этому процессу не видно.

    Вот больше всего мне нравятся вот такие как вы "паникеры", на каком основании вы делаете такие выводы? И главное, что вам бесполезно что-либо доказывать, вы опять СССР будете с Россией сравнивать и больше ничего слышать не желаете. Главное доказательство - это то, что в каком-то городке закрыли бывший при СССР машиностроительный завод и по этому факту вы делаете выводы о всей России. А про то, что этот завод приватизировал коллектив, а потом работяги продали свои ваучеры за бутылку водки одному ушлому барыге, который потом распродал все станки на металлолом и был таков, как-то умалчиваете.
    turbris
  16. shura7782 Сегодня, 16:50
    Большой экономический рывок России: авторкия неизбежна
    Для первой части предложения, не вижу ни каких предпосылок оптимизма. Для рывка нужны новые рабочие места, а их нет и не предвидеться. У нас москвичи скупили всё, что можно, а потом добросовестно все обанкротили. Сейчас в склады огромные цеха переделывают для сдачи т.к. на большее ума не хватает. Вторая часть предложения самая, что ни на есть реальная, для многих давно.
    Заправился сегодня. Цена на солярку - ужас, летящий на крыльях ночи. Нефть у нас вот- вот закончится.
    shura7782
  17. Shkodnick Сегодня, 17:38
    Простому народу до одного места, положительную разница в цене оседает в карманах шуваловых,силуановых и им подобным,а мы будем радоваться взятой в ипотеку будке в 20 квадратных метров.Пока правительство идет в разрез поставленных ВВП задач,нихрена хорошего не будет.
    Shkodnick
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