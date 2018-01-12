МО Украины прокомментировало информацию о причастности к атакам на авиабазу "Хмеймим"
Украинская сторона прокомментировала заявления российского Генерального штаба о том, что Украина может иметь причастность к атаке дронов на авиабазу РФ «Хмеймим» в Сирии. На возможный украинский след было указано после исследования взрывчатого вещества, которое применялось в боеприпасах беспилотников в Латакии. В частности, речь идёт о таком веществе как ТЭН, которое по своей мощности превосходит гексоген.
ТЭН производится на Шосткинском заводе химических реактивов. При этом специалисты говорят, что это взрывчатое вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или произвести его извлечение из боеприпасов. Для его изготовления необходимы специальные заводские условия и соблюдение длинной технологической цепочки.
УНИАН приводит заявление пресс-секретаря министерства обороны Украины Виктории Кушнир:
Напомним, что ранее в Сирии - в местах, из которых были выбиты террористы, - обнаруживалось присутствие боевиков с территории Украины. В частности, военнослужащие САА на тренировочных базах террористов в ряде сирийских провинций обнаруживали украинскую символику, включая символику украинских националистических батальонов.
ТЭН производится на Шосткинском заводе химических реактивов. При этом специалисты говорят, что это взрывчатое вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или произвести его извлечение из боеприпасов. Для его изготовления необходимы специальные заводские условия и соблюдение длинной технологической цепочки.
УНИАН приводит заявление пресс-секретаря министерства обороны Украины Виктории Кушнир:
Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения.
Напомним, что ранее в Сирии - в местах, из которых были выбиты террористы, - обнаруживалось присутствие боевиков с территории Украины. В частности, военнослужащие САА на тренировочных базах террористов в ряде сирийских провинций обнаруживали украинскую символику, включая символику украинских националистических батальонов.
Использованы фотографии: Минобороны России
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