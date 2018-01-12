17:55 12 января

МО Украины прокомментировало информацию о причастности к атакам на авиабазу "Хмеймим"

Украинская сторона прокомментировала заявления российского Генерального штаба о том, что Украина может иметь причастность к атаке дронов на авиабазу РФ «Хмеймим» в Сирии. На возможный украинский след было указано после исследования взрывчатого вещества, которое применялось в боеприпасах беспилотников в Латакии. В частности, речь идёт о таком веществе как ТЭН, которое по своей мощности превосходит гексоген.

ТЭН производится на Шосткинском заводе химических реактивов. При этом специалисты говорят, что это взрывчатое вещество нельзя изготовить в кустарных условиях или произвести его извлечение из боеприпасов. Для его изготовления необходимы специальные заводские условия и соблюдение длинной технологической цепочки.

МО Украины прокомментировало информацию о причастности к атакам на авиабазу "Хмеймим"



УНИАН приводит заявление пресс-секретаря министерства обороны Украины Виктории Кушнир:
Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения.


Напомним, что ранее в Сирии - в местах, из которых были выбиты террористы, - обнаруживалось присутствие боевиков с территории Украины. В частности, военнослужащие САА на тренировочных базах террористов в ряде сирийских провинций обнаруживали украинскую символику, включая символику украинских националистических батальонов.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 49

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  1. Sharky Сегодня, 07:03
    Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения

    Ну, кто бы сомневался. Понятное дело, что отвергают... отверженный народ, который скоро станет никому не нужен.
    Sharky
    1. Michael67 Сегодня, 07:08
      Насыпьте этой в. кушнир 30-ть серебрянников и она подтвердит, что сама лично ТЭН шайтанам отвозила.
      Твари они продажные. А ещё чем-то орков напоминают.
      Michael67
      1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 07:24
        Ну,за хороший магарыч не только украинский,а и наш прапор вороватый продаст что угодно и кому угодно.
        Bellum omnium contra omnes
        1. Stas157 Сегодня, 08:21
          . Это ничто иное как очередная информационная атака.
          Ну, так оно и есть, пока не доказано, что действительно ТЭН украинского происхождения. Вопрос. Для чего надо заранее обвинять кого то только на основании собственных предположений, если не было ещё лабораторных исследований, как и нет доказательств, что он именно украинский? Разве ТЭН только на Украине производится?
          Stas157
          1. роман66 Сегодня, 08:46
            ну а почему бы и не обвинить - пущай оправдываются!
            роман66
          2. BARHAN Сегодня, 09:20
            Никто и не обвиняют украину. Взрывчатку Украина могла продавать вполне легально любой стране и уже оттуда могла попасть бородатым,может быть с помощью цру.
            BARHAN
          3. garnik Сегодня, 09:33
            Зато причастность турков,к налету бпла на наши позиции ,категорически отметаются Гарантом.Насколько тупы wink турки в создании бпла,что попросили это сделать бандеровцев? Если ТЕН их и турки не причем ,то значит бпла дело рук отбросов украинского общества. wink
            garnik
          4. revnagan Сегодня, 10:07
            "ТЭН производится на Шосткинском заводе химических реактивов."(цит.) belay good
            Ржунимагу.ТЭН НИКОГДА не производился на ШЗХР.Основной продукцией там был гидрохинон.Ну и фиксажи - проявители для кино-фото плёнок.Но уже лет 25 как ШЗХР "почил в Бозе" усилиями реформаторов.Там теперь хорошо снимать кино о "Сталинградской битве.Ну или побегать в пейнтбол-страйкбол.Для игры "Сталкер" пейзажи замечательные.Работают на территории 2 барака частных предпринимателей-и всё.
            revnagan
            1. igor67 Сегодня, 11:08
              жалкое зрелище.
              Цитата: Кент0001
              Не важно где он еще производится. Там был ХОХЛЯЧИЙ! Однозначно! ХОХЛОСТАН поддерживает международный терроизм. АУ, ООН, ты гдееее?

              а вы уже назначили виновного?чем вы от пробирочника отличаетесь
              igor67
            2. Paranoid50 Сегодня, 12:11
              Цитата: revnagan
              .Но уже лет 25 как ШЗХР "почил в Бозе" усилиями реформаторов.

              Как пр-во КФМ, завод гикнулся в силу объективных обстоятельств - прогресс,ёпрст. Так же как наш завод "Позитив"(в 1996-м там уже разливали... портвейн), казанская "Тасма" или переславский "Славич". А в мире,ЕМНИП,последнее пр-во закрылось года два назад("Фудзи"). Кто-то "умер",кто-то "сменил ориентацию". Так вот,реактивы ШЗХР попадались ещё совсем недавно(даты пр-ва: 90-х и "нулевых" годов) Возможно,остались какие-то цеха по фасовке. Ну,а спецов для ШЗ готовил наш институт(ЛИКИ) на родном факультете КФМ и МН,закрывшемся в прошлом году(набор прекращён). Каждый год поступало 20-30 человек. Со мной учились человек пятнадцать,в основном, тётки. Со всей ответственностью заявляю: пр-ву ТЭН их у нас не обучали,все претензии - к "Техноложке". Ну,это так,на всякий случай. yes laughing
              Paranoid50
          5. Кент0001 Сегодня, 10:43
            Не важно где он еще производится. Там был ХОХЛЯЧИЙ! Однозначно! ХОХЛОСТАН поддерживает международный терроизм. АУ, ООН, ты гдееее?
            Кент0001
        2. Evgeniy667b Сегодня, 13:15
          Тэн и в России тоже производится! Не только в окраине.
          Evgeniy667b
        3. Fitter65 Сегодня, 14:00
          Цитата: Bellum omnium contra omnes
          наш прапор вороватый продаст что угодно и кому угодно.

          Как надоели эти долбобовые сказки про всёпродающих прапорщиков.Если начальник службы отмашку не даст ни один начсклада своим седалищем рисковать не будет-потому что такие рисковые максимум полгода могут шиковать.По мелочам возможно,а вот с оружием,боеприпасами и ВВТ тут прапощиком и рядом не пахнет.в 90-х и начале 2000-х в КДВО прокатилась волна самострелов,там начфин,там начальник службы РАВ,у нас начальник службы ГСМ.В Хурбе даже подполковника-командира АТБ арестовали,а вот прапоров-начальников складов ни одного ,с декабря 1988 по август 2015-пока я служил на аэродроме Хурба,не посадили!Так что насчёт прапорщиков вы бы прежде чем фейкомётить привели бы конкретные примеры...Или вы в правду верите что 63 тыс.тон керосина которого не досчитались в 2001году в одной из частей 83 БАД в канистрах повыносили прапора?...
          Fitter65
      2. Шура пермский Сегодня, 07:37
        Хы,дружков своих отрицают…
        Шура пермский
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:12
      А кому они по настоящему нужны? Их имеют ими пользуются, но о них не думают, и не заботятся. Только Россия пытается образумить тех, кого и лечить то уже бесполезно! Диагноз -"тотальный национализм вперемешку с упертой хатоскрайностью "!Такое не лечится!
      Геркулесыч
    3. сибиралт Сегодня, 07:24
      Прямых доказательств пока нет, но запах дюже вонька.
      Раньше в Шостке кинопленку делали.
      сибиралт
      1. revnagan Сегодня, 10:09
        Цитата: сибиралт
        Раньше в Шостке кинопленку делали.

        Раньше в Шостке много чего делали.Да и сейчас не разучились.Но ТЭН никогда не делали в Шостке.
        revnagan
        1. sibiryk Сегодня, 12:28
          Цитата: revnagan
          ...Но ТЭН никогда не делали в Шостке...

          Да ладно Вам, наше МО просто тролит небратьев, точнее сказать начали работать применяя амерскую тактику - сделать вброс, ну а вы уже оправдывайтесь. И по моему мнению правильно делают.
          sibiryk
          1. sogdy Сегодня, 14:33
            Цитата: sibiryk
            наше МО просто тролит небратьев

            http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/35
            616-genshtab-provjol-razbor-poljotov
            Перевожу сказанное: расчет движения и координат предоставлен военными, аппараты изготовлены и отъюстированы промышленным или лабораторно-промышленным способом, пересланы по частям и собраны на месте, использованы заряды для горных работ, полезная нагрузка более 10 кг - горючее считайте сами.
            sogdy
  2. Тралл Сегодня, 07:04
    На воре и кастрюля горит smile
    Тралл
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:08
      Тралл hi -что кастрюля, там уже пять чайников расплавилось! !! lol
      Геркулесыч
    2. Комментарий был удален.
  3. iliitchitch Сегодня, 07:06
    Ну , конечно :"как , как вы могли такое подумать о нашей гуманнейшей , миролюбивейшей вонючей хохлофашистской шайке?" . Вот так и могли . Хозяин-то у обоих курятников общий . петух , который в супчик так и просится . Кукарекает много .
    iliitchitch
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:07
    Админы "украинскую причастности "-вы хоть заголовок поправьте! hi
    Геркулесыч
  5. LSA57 Сегодня, 07:07
    а ведь прямо никто их не обвинил. но засуетились
    LSA57
  6. КОН Сегодня, 07:09
    ТЭН производится на Шосткинском заводе химических реактивов.

    ...А якой же сирийский хлопец от сала откажется...))))
    КОН
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    МО Украины отрицает украинскую причастность
    А как же три года "кровопролитных" боев с российской армией? И упустить такой случай напакостить нашей группировке? Где беззаконие с продажей оружия, где пакость в отношении России там практически всегда замешана Украина.
    rotmistr60
    1. iliitchitch Сегодня, 07:27
      Цитата: rotmistr60
      Где беззаконие с продажей оружия, где пакость в отношении России там практически всегда замешана Украина.

      ххадить , ххадить и ххадить . Как завещал великий степан . А почему степан ? На большее не сподобились . Здраво разобраться , так все достижения украины связаны с Советской властью . Сначала их подняли , так нет , стремление к энтропии неистребимо . Но ничё , скоро мы поможем вам осуществить мечту - будет у вас великая аграрная держава , большой хутор по производству сала . На большее увы .
      iliitchitch
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:37
        Так у них и с салом проблема - цены взлетели. Мечтали завалить Европу своим салом, а та не знает куда девать свой шпик. И опять зрада, но под вопли о безвизе.
        rotmistr60
  8. Александр War Сегодня, 07:17
    Где там профессор со своими кустарными бпла lol
    Александр War
    1. sogdy Сегодня, 14:22
      Добавлю ссылку:
      http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/35
      616-genshtab-provjol-razbor-poljotov
      sogdy
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    Шоком было бы читсосердечное признание кивской банды, что они как минимум создали по указке сша взрывчатку для ракет дронов, или ракеты полностью! То, что без участия вна укроины не обошлось к бабке не ходи. Но, нам покажут, в угоду политике, или скажут в общих чертах, что это "некое европейское государство, не входящее в ЕС, но туда стремящиеся "!То есть , как всегда, всласть покривит душой, и не назовет честно виновных!
    Геркулесыч
  10. groks Сегодня, 07:51
    Повтор. Уже разобрали, что ВВ совсем не экзотичное, что его полно везде. Что наш ГШ мелет ересь, либо журнашлюхи опять ни фига не поняли из сказанного.
    groks
    1. sogdy Сегодня, 13:48
      Цитата: groks
      Уже разобрали, что ВВ совсем не экзотичное

      Даже у сахара-рафинада можно определить производителя. И даже места длительного хранения. Вопрос юстирования хроматографов.
      sogdy
      1. groks Сегодня, 14:31
        И что потом? 100 км ДШ и 10 000 шт. КД-8 для горных разработок было поставлено в Азию. Да вообще, куда угодно было поставлено, а потом перепродано.
        groks
        1. sogdy Сегодня, 14:47
          Ничо не знаете о порядке продажи и перемещения ВВ?
          В случае нарушения порядка перемещения Конвенция оговаривает и виновных.
          Насчет журналистов - у МО единственный официальный _печатный_ орган "Красная Звезда". На сайте есть ряд закидонов, но можно приспособиться.
          sogdy
          1. groks Сегодня, 15:41
            Да не надо ничего нарушать. Совершенно законно поставляется что угодно и куда угодно. На территории Сирии, Ливии, Ирака, многих соседних с ними стран, не соблюдаются никакие вообще порядки. К кому претензии предъявлять, если по половине этих стран находились под контролем ИГ, да и сейчас частично находятся? Боевики даже не украли, они просто пришли на склад и взяли.
            У МО есть говорящая голова, как минимум один штук, пусть тщательно и внимательно пишут ему тексты.
            groks
  11. Александр War Сегодня, 08:23
    На фото бпла скотчем обмотан специально, laughing что-бы ,как у ф -35 в Японии не отвалились детали laughing
    Александр War
  12. Vard Сегодня, 08:27
    Ну что вы право... Они Боинг завалили и как с гуся вода... а тут подумаешь взрывчатка...
    Vard
  13. pvv113 Сегодня, 08:37
    Украина может иметь причастность к атаке дронов на авиабазу РФ «Хмеймим» в Сирии

    А почему бы и нет?
    pvv113
  14. Навигатор 1 Сегодня, 08:44
    Муж не в чем не винаваты. laughing
    Навигатор 1
  15. gukoyan Сегодня, 08:48
    А кто ждал что они признаются, типа, да делали, продавали и помогали?))
    gukoyan
  16. Ив762 Сегодня, 09:06
    «Запад» поюзал Хмеймимскую локацию и «местных»; в моделировании «первого удара» по защищённым объектам «Востока» с использованием «дронных сил». Учения это были… soldier
    Ив762
  17. Дормидонт Сегодня, 09:15
    Коли небратья закопошились, значит так оно и есть
    Дормидонт
  18. donavi49 Сегодня, 10:19
    Кстати железо толковое. На форумах авиамоделистов уже похвалили бабахов. Правда ЦРУ не нашли. Но выбор хороший.

    Вот это Pixhawk2 - купить его можно на Али за 500 с небольшим долларов, в Турцию везут.
    https://ru.aliexpress.com/item/Pixhawk2-Developer
    -Kit-Intel-Edison-Carrier-Board-GPS-Module-PIX-Op
    en-Source-Flight-Control-For-RC/32832867713.html
    Там же в видео МО показали RMRC - 1.3GHz 2500mW Transmitter стоит 119.99, но можно купить на Али 70-80 китайский клон, по видео не ясно что выбрали (у них идентичный корпус).
    https://www.readymaderc.com/store/index.php?main_
    page=product_info&cPath=11_30_38&products
    _id=919
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 10:31

      Двигатель такого типа, около 60 кубиков подобрать можно.
      https://ru.aliexpress.com/item/Original-DLE-61CC-
      Gasoline-engine-DLE61-for-RC-Gasoline-Airplane/32
      793902104.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.4.27acf
      48fwhl7XQ

      В итоге за БПЛА выйдет 1200-1400 долларов.
      donavi49
      1. sogdy Сегодня, 14:02
        Цитата: donavi49
        donavi49

        Вы и ранее излагали свою точку зрения. Правда, стоимость аппарата с тех пор подорожала в 6-7 раз, но не суть важно. Важно, что 13 аппаратов достигли пункт в 50 км от места старта. Один из моих зятьев занимался радиоуправляемыми моделями самолетов. Так вот, из любительских моделей уже на 10 км на точку приходят единицы. Описанное Вами расчитано на восьмерку максимум 1 км.
        Так что грызите дальше.
        И, ключевое, "единый центр управления" аппаратами.
        sogdy
    2. Spez Сегодня, 14:34
      как раз недавно я приводил pixhawk как один из возможных вариантов реализации такого рода проекта.
      Spez
  19. gaura Сегодня, 10:32
    обнаруживали украинскую символику, включая символику украинских националистических батальонов.

    Они ее везде оставляют, как хулиганы слово из трех букв на всех заборах пишут. Хулиганы выше этого подняться не могут, и укро-нацики тоже
    gaura
  20. Житель Урала Сегодня, 11:48
    Что то сообщения нашего МО сами как фейк часто стали выглядеть.
    Доказательства, что украинцы причастны к нападению - нет. Просто словоблудие.
    Вот когда будут точные сведения - тогда и надо озвучивать. К тому же украинцы никогда и не отрицали что хотят насолить России, даже объявляли террористов своими союзниками. И если бы уж что-то такое и было с нападением связано - то похвалились бы только.
    А так в очередной раз протроллили наше МО.
    Последнее время доверия нет - то наши молчат о обстреле 3 дня, то потери скрывают, то фейки метают, голословные обвиняют. Информация весомо звучит, когда ее немного и она достоверная, пора уже в нашем МО хороших специалистов нанять по информации и пиару.
    Житель Урала
    1. sogdy Сегодня, 14:07
      Цитата: Житель Урала
      Доказательства, что украинцы причастны к нападению

      Есть такое слово "хроматограмма". Поюзайте на досуге.
      sogdy
    2. groks Сегодня, 14:37
      как фейк часто стали выглядеть

      ГШ вообще настолько непубличная организация, что очень странно выглядит уже то, что они вдруг разговорились. И всё не по делу.
      groks
  21. shura7782 Сегодня, 12:29
    МО Украины прокомментировало информацию о причастности к атакам на авиабазу "Хмеймим"
    Кто вообще такую волну пустил и ещё гораздо хуже - подхватил. Даже обидно как то. Информация явно собирается во дворах на лавочке среди старушек. Понимаю, что там авторитетных военных, геопрлитических и экономических экспертов пруд пруди. Тогда, пожилаю всяческих авторских успехов на писательском поприще.
    " - "
    shura7782
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