18:46 15 января

По улице Милошевича через площадь Каддафи… Чем ответить на американский демарш?

Наряду с крупными пакостями (такими, например, как поддержка боевиков, осуществивших террористическую атаку на авиабазу «Хмеймим», обвинения России в «хакерских атаках», экономические санкции и т.д.), в Вашингтоне пытаются нагадить России и по-мелкому. Как будто мы перенеслись в годы «холодной войны» между США и СССР.

Теперь таким символом, таким флагом, поднимаемым в пику России, стал известный либерал Борис Немцов, бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер в правительстве Ельцина, бывший активный оппозиционер В.Путину (причем, следует учесть, что большинство нападок Немцова на президента РФ было связано как раз с теми случаями, когда руководитель государства отстаивал интересы России).

В свое время убийство Немцова в ночь на 28 февраля 2015 года во время прогулки с любовницей по Большому Москворецкому мосту чуть было не спровоцировало «российский майдан». Большинство экспертов именно так характеризовало убийство: сознательная провокация, сакральная жертва. И вот это имя вновь используют в антироссийской пропаганде, которая с тех пор не только не прекратилась, но становится с каждым днем все более и более агрессивной и грязной. И каждый год проводятся марши его памяти - у противников России появился шикарный повод попытаться устроить если не майдан, то мини-майданчик.




Так, горсовет Вашингтона единогласно принял решение о том, чтобы переименовать площадь около посольства России в США, назвав ее именем Бориса Немцова. Теперь табличка с новым названием должна появиться перед годовщиной убийства известного либерала.

А вот и мотивы такого решения, озвученные членами городского совета: «Это — символическое признание памяти Бориса Немцова», «Этот шаг символизирует приверженность демократии».

Кстати, недалеко от российского посольства в Вашингтоне уже есть переулок Андрея Сахарова — в мотивах такого внимания американских властей именно к этому человеку сомневаться не приходится, и дело тут совсем не в его научной работе… Совсем не в ней.

Демократия по-американски — это особая демократия, которая сеет кровавые войны по всему миру. Но недавно эта самая «демократия» наглядно проявилась и в самих США в постыдном эпизоде. 10 января американская учительница из Луизианы посмела на школьном собрании высказаться против низкой зарплаты. Для женщины это закончилось тем, что ее повалили на пол, заковали в наручники, словно опасного преступника. Теперь ей вменяют сопротивление сотруднику полиции. Вот такие порядки в «цитадели демократии»!

Стоит только в России задержать какого-нибудь «оппозиционера» - и не на производственном совещании, а на несанкционированной акции — тут же за него вступаются чуть ли не все американские и западноевропейские СМИ и общественные организации. А уж из убитого оппозиционера — и вовсе делают икону.

В администрации президента РФ на такое «признание памяти Немцова» отреагировали достаточно сдержанно.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Что ж, безусловно, власти Вашингтона имеют право в своей стране назвать улицу или площадь, как им угодно. Однако, поскольку это сделано прямо перед посольством России, то это трудно назвать иначе, как недружественный шаг. Мягко говоря.

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков по этому поводу высказался более резко:

«Руководство США давно заигралось в своих попытках вмешиваться во внутренние дела РФ. И данный факт – это очередной пример такого вмешательства, демонстрации своих симпатий и антипатий в отношении разных политических сил России».


Действительно, такое почитание Немцова Вашингтоном — это вмешательство в дела России. Недаром известные либералы уже поддержали эту идею и начали спекуляции на тему того, почему его именем не назвали мост, на котором его убили, или почему не дают незаконно установить памятную табличку на его доме. Вынь да и положь им переименование Большого Москворецкого моста в «Немцов мост» (что даже на слух выглядит нелепо!)

Собственно, а почему нужно увековечивать память именно Немцова? Будто бы не было в стране и в мире более уважаемых людей? В честь многих, многих писателей, поэтов, военных, композиторов, ученых, политиков — нет ни улиц, ни площадей.

Но если давать адекватный ответ на недружественный выпад США — необходимо вспомнить тех, кто был уничтожен по приказам из Вашингтона. И тут есть, кого вспомнить… Например, назвать улицу, на которой располагается посольство США, именем замученного в гаагской тюрьме президента Югославии Слободана Милошевича. Площадь недалеко от посольства — именем растерзанного (под одобрительные возгласы Хиллари Клинтон) ливийского лидера Муаммара Аль-Каддафи. Какой-нибудь близлежащий переулок — именем варварски казненного президента Ирака Саддама Хусейна (при всех грехах покойного нельзя не помнить, что никакого оружия массового поражения американцы в Ираке так и не нашли). Улица Уго Чавеса (к смерти которого тоже могут быть причастны американские спецслужбы) в Москве, к счастью, уже есть — правда, расположена она вдалеке от посольства США, так что это не было таким демонстративным шагом, как то, что сейчас хотят сделать в Вашингтоне.

В конце концов, мы здесь, в России, тоже имеем право чтить память тех, на чью деятельность у нас с властями США взгляды расходятся. Это право - такое же, как и право Вашингтона увековечивать чьи-либо имена ради торжества американской демократии.

Можно вспомнить еще много, много тех, кто был убит ради того, чтобы где-то восторжествовала эта самая «демократия». Как политиков, уничтоженных ранее, так и рядовых солдат, офицеров, а также - мирных граждан, погибших от американских бомб или убитых созданными при участии США террористическими организациями... Но никаких улиц, переулков и площадей не хватит даже в такой огромной стране, как Россия…

На фото - экс-посол США Джон Теффт на марше памяти Немцова. Надпись на портрете говорит сама за себя.
Автор: Елена Громова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. astronom1973n Сегодня, 15:15
    А может просто хватит говорить.Нужно просто сделать и тчк.
    astronom1973n
    1. сибиралт Сегодня, 16:25
      Создается такое впечатление, что Россиию засталяют реагировать и оглядываться на каждый свист сзади. А всего то нужно поменьше обращать внимание на такие ничего не значащие "провокашки" (даже если для каких то депутатов это дает повод показать себя любимых в качестве ура-патриотов), а заниматься своим делом. Россия - Великая страна!
      сибиралт
  2. mavrus Сегодня, 15:16
    [i][/i] Площадь им. Ефимыча в Фашингтоне... А чего? За чьи интересы боролся, там пусть и обзываю площади. Пущай туда и портретики с букетиками перетащат с Крымского моста.
    mavrus
    1. kirgiz58 Сегодня, 16:34
      Перестрелять всех навальных, каспаровых и т.д. по списку и они не узнают свою америку, переименовав все улицы, площади и скверы. А то что это такое - 22 стрит. laughing Да! Чуть не забыл: выкопать новодворскую и расстрелять, чтоб и ее увековечили. laughing
      kirgiz58
      1. Васся Вассин Сегодня, 17:21
        как мог про жабу забыть? но предложение в целом, считаю верным!
        Васся Вассин
  3. роман66 Сегодня, 15:19
    послать труп Немцова в США - пусть поклоняются
    роман66
  4. Лексус Сегодня, 15:23
    Аллея 11 сентября. В память "пилотов". Напрашивается.
    Лексус
  5. PlotnikoffDD Сегодня, 15:37
    Улицу Фиделя Кастро надо.
    PlotnikoffDD
    1. R.L. Сегодня, 15:46
      Пло́щадь Фиде́ля Ка́стро (с 15 февраля 2017) — площадь в районе Сокол Северного административного округа города Москвы, расположенная на Новопесчаной улице у пересечения со 2-й Песчаной.
      R.L.
  6. R.L. Сегодня, 15:45
    А разве Немцов - враг народа? Или враг России? Или враг Путина?
    О каком демарше тут разговор?!
    R.L.
    1. svp67 Сегодня, 16:06
      Цитата: R.L.
      О каком демарше тут разговор?!

      Не о каком, просто НАМ ТАК ХОЧЕТСЯ,
      Цитата: R.L.
      А разве Немцов - враг народа? Или враг России? Или враг Путина?

      Это сейчас ОЧЕНЬ спорный вопрос... Враг народа? Ну какой то его части , так точно нет, но какой то точно - ДА. Враг России? Иногда мне кажется, что их очень много и каждый у нас живет в своей собственной. Вон, уже сто лет "красные" с "белыми" не как помириться не могут, а тут всего 30 лет, с очередного перелома прошло то... Враг Путина? Тут слишком много "шелухи" и "трепа", но он точно не его друг, так как именно благодаря ВВП, Немцов был отстранен от реальной власти навсегда.
      svp67
    2. Варяг_0711 Сегодня, 16:22
      R.L. Сегодня, 15:45 Новый
      А разве Немцов - враг народа?
      А кто он еще, по вашему? Объявить весь список или сами объявите? Или вы хотите сказать, что либерастня это не враги народа? Тогда вопрос какого народа, если американского то ДА, они им друзья, а если русского, то злее врагов чем наша либерастня у нашего народа нет даже на Западе.
      Или враг России?

      Нет, бляха-муха, он её "друг"... fool
      Варяг_0711
  7. svp67 Сегодня, 16:00
    Мне особо нравится бывший американский посол в России с портретом Немцова и подписью: "он боролся за наше будущее". Так подставится... Вот сейчас точно нет сомнений, за чье будущее он,в последнее время боролся
    svp67
    1. слава1974 Сегодня, 16:09
      Вот сейчас точно нет сомнений, за чье будущее он,в последнее время боролся

      Мы думали, что демократия - это власть народа. Но президент Рузвельт объяснил, что
      мы ошибаемся, демократия - это власть американского народа. ( И.В.Сталин).
      слава1974
    2. Юрий_999 Сегодня, 18:20
      Цитата: svp67
      Мне особо нравится бывший американский посол в России с портретом Немцова и подписью: "он боролся за наше будущее". Так подставится... Вот сейчас точно нет сомнений, за чье будущее он,в последнее время боролся

      Снимок похож на фотошоп
      Юрий_999
      1. elenagromova Сегодня, 18:40
        Вроде, не похоже на фотошоп, но экспертизу не проводила.

        По крайней мере, вот видео, снятое "Новой газетой" - https://youtu.be/iDn7WJfY9AY В нем Теффт просто восхищается Немцовым и утверждает, что он друг американцев.
        На фотографии он в том же пальто - вполне возможно, что пошел после этого на марш, где его и подловили. Но, понятное дело, либералы предпочли поудалять это фото отовсюду, откуда смогли.
        Но то, что Теффт возлагал цветочки - этого даже они не отрицают.
        elenagromova
  8. мичман Сегодня, 16:03
    Уважаемая Лена, полностью поддерживаю Вас. Мне приходилось в советское время бывать в посольстве США в Москве. Нас приглашали по военным программам, которые США хотели создавать. Делегация США была всегда в форме, а мы приходили на прием в цивильной одежде. Министр обороны так приказывал. Как приятно было бы сейчас пройти там по ул. Милошевича. Честь имею.
    мичман
  9. Ромей Сегодня, 16:04
    Да нехай... Можем в отместку переулок в Москве где их посольство назвать именем Джефферсона Дэвиса или генерала Ли. Да еще и памятник соорудить в честь солдат Конфедерации. Впрочем, о чем это я? Нейтральная воля, нейтральная слава...
    Ромей
  10. tv70 Сегодня, 16:17
    Был у нас в России завод, Руссо- Балт, если мне школьное образование СССР и память, не изменяет. Ну так вот, чтоб ни кого из партнеров не огорчить, нужно перед каждым посольством иностранным, сделать площадь им. Русского Болта. Дешево и сердито. И памятник, болт у либерала, а где, это можно решить голосованием!
    tv70
  11. Alexey RA Сегодня, 16:29
    Зарубежные деятели тут не подойдут - для названия нужен кто-то сожранный системой внутри США. Например - проспект Марвина Химайера. laughing
    Или того лучше - проспект памяти жертв Марша Ветеранов 1932 года. Тогда МакАртур, Эйзенхауэр и Паттон здорово позащищали конституционный строй - штыками, саблями, боевыми ОВ (полноценным адамситом - не хлорпикрином каким-то) и танками.
    Alexey RA
  12. astepanov Сегодня, 17:06
    А стоит ли реагировать на дешевый тролинг? Может, правильнее публично посмеяться?
    astepanov
  13. 1536 Сегодня, 17:13
    Пора американскому посольству переселяться в Новую Москву на улицу без названия. Название каждый будет выбирать для себя сам, в зависимости от отношения к американцам. В конце концов какое-нибудь да пристанет.
    1536
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