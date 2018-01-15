По улице Милошевича через площадь Каддафи… Чем ответить на американский демарш?

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Руководство США давно заигралось в своих попытках вмешиваться во внутренние дела РФ. И данный факт – это очередной пример такого вмешательства, демонстрации своих симпатий и антипатий в отношении разных политических сил России».



Наряду с крупными пакостями (такими, например, как поддержка боевиков, осуществивших террористическую атаку на авиабазу «Хмеймим», обвинения России в «хакерских атаках», экономические санкции и т.д.), в Вашингтоне пытаются нагадить России и по-мелкому. Как будто мы перенеслись в годы «холодной войны» между США и СССР.Теперь таким символом, таким флагом, поднимаемым в пику России, стал известный либерал Борис Немцов, бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер в правительстве Ельцина, бывший активный оппозиционер В.Путину (причем, следует учесть, что большинство нападок Немцова на президента РФ было связано как раз с теми случаями, когда руководитель государства отстаивал интересы России).В свое время убийство Немцова в ночь на 28 февраля 2015 года во время прогулки с любовницей по Большому Москворецкому мосту чуть было не спровоцировало «российский майдан». Большинство экспертов именно так характеризовало убийство: сознательная провокация, сакральная жертва. И вот это имя вновь используют в антироссийской пропаганде, которая с тех пор не только не прекратилась, но становится с каждым днем все более и более агрессивной и грязной. И каждый год проводятся марши его памяти - у противников России появился шикарный повод попытаться устроить если не майдан, то мини-майданчик.Так, горсовет Вашингтона единогласно принял решение о том, чтобы переименовать площадь около посольства России в США, назвав ее именем Бориса Немцова. Теперь табличка с новым названием должна появиться перед годовщиной убийства известного либерала.А вот и мотивы такого решения, озвученные членами городского совета:Кстати, недалеко от российского посольства в Вашингтоне уже есть переулок Андрея Сахарова — в мотивах такого внимания американских властей именно к этому человеку сомневаться не приходится, и дело тут совсем не в его научной работе… Совсем не в ней.Но недавно эта самая «демократия» наглядно проявилась и в самих США в постыдном эпизоде. 10 января американская учительница из Луизианы посмела на школьном собрании высказаться против низкой зарплаты. Для женщины это закончилось тем, что ее повалили на пол, заковали в наручники, словно опасного преступника. Теперь ей вменяют сопротивление сотруднику полиции. Вот такие порядки в «цитадели демократии»!Стоит только в России задержать какого-нибудь «оппозиционера» - и не на производственном совещании, а на несанкционированной акции — тут же за него вступаются чуть ли не все американские и западноевропейские СМИ и общественные организации. А уж из убитого оппозиционера — и вовсе делают икону.В администрации президента РФ на такое «признание памяти Немцова» отреагировали достаточно сдержанно.Что ж, безусловно, власти Вашингтона имеют право в своей стране назвать улицу или площадь, как им угодно. Однако, поскольку это сделано прямо перед посольством России, то это трудно назвать иначе, как недружественный шаг. Мягко говоря.Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков по этому поводу высказался более резко:Действительно,Недаром известные либералы уже поддержали эту идею и начали спекуляции на тему того, почему его именем не назвали мост, на котором его убили, или почему не дают незаконно установить памятную табличку на его доме. Вынь да и положь им переименование Большого Москворецкого моста в «Немцов мост» (что даже на слух выглядит нелепо!)Собственно, а почему нужно увековечивать память именно Немцова? Будто бы не было в стране и в мире более уважаемых людей? В честь многих, многих писателей, поэтов, военных, композиторов, ученых, политиков — нет ни улиц, ни площадей.Но если давать адекватный ответ на недружественный выпад США —И тут есть, кого вспомнить… Например, назвать улицу, на которой располагается посольство США, именем замученного в гаагской тюрьме президента Югославии Слободана Милошевича. Площадь недалеко от посольства — именем растерзанного (под одобрительные возгласы Хиллари Клинтон) ливийского лидера Муаммара Аль-Каддафи. Какой-нибудь близлежащий переулок — именем варварски казненного президента Ирака Саддама Хусейна (при всех грехах покойного нельзя не помнить, что никакого оружия массового поражения американцы в Ираке так и не нашли). Улица Уго Чавеса (к смерти которого тоже могут быть причастны американские спецслужбы) в Москве, к счастью, уже есть — правда, расположена она вдалеке от посольства США, так что это не было таким демонстративным шагом, как то, что сейчас хотят сделать в Вашингтоне.В конце концов, мы здесь, в России, тоже имеем право чтить память тех, на чью деятельность у нас с властями США взгляды расходятся. Это право - такое же, как и право Вашингтона увековечивать чьи-либо имена ради торжества американской демократии.Можно вспомнить еще много, много тех, кто был убит ради того, чтобы где-то восторжествовала эта самая «демократия». Как политиков, уничтоженных ранее, так и рядовых солдат, офицеров, а также - мирных граждан, погибших от американских бомб или убитых созданными при участии США террористическими организациями...даже в такой огромной стране, как Россия…