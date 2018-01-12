Путин «асимметрично» атакует демократию. Демократии скоро конец
Путин асимметрично атакует демократию: он делает это у себя дома и за границей, считают в Сенате США. Необходимо защитить американскую демократию от «московских операций», иначе будет хуже!
Американские сенаторы предупредили об «асимметричных атаках»: оказывается, «демократию» атаковал Путин!
По сообщению телеканала CNN, на которое ссылается «ИноТВ», Сенату США был представлен доклад об «асимметричных атаках Владимира Путина на демократию в России и Европе».
В документе сделан акцент на необходимости немедленных ответных действий: американскую демократию следует защитить от «операций Москвы». Если этого не сделать, русские станут вести себя «ещё агрессивнее». К примеру, Москва может «вмешаться» в американские выборы 2018 и 2020 гг.
В качестве аргументов докладчики описывают не только пресловутые «дезинформационные кампании, коррупцию и применение энергоресурсов в качестве оружия», но даже русский «арсенал военного вторжения».
Русские уже усилили «атаки» на Великобританию, Германию, Францию, Украину и более мелкие государства.
Основные положения документа под названием «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» обрисовал сенаторам член комитета по иностранным отношениям Бен Кардин.
Документ, заметим, не является ни первым в сфере американской «национальной безопасности», ни, разумеется, последним: в США такие «доклады» плодятся яко кролики. Отличие нынешнего «документа» от предыдущих в том, что мистер Кардин и сотоварищи претендуют ныне на глобальный охват. Мол, не одни Соединённые Штаты «атакует» вездесущий Путин.
Второй отличительной чертой доклада является его «практическая часть». Дело в том, что составители доклада пообщались с послами государств Европы и обсудили «русское вмешательство» с европейскими правительственными чиновниками. Таким образом, документу придали некоторое практическое содержание, имеющее «мировое» значение.
Тем не менее, все выводы докладчиков построены на чисто умозрительных тезисах типа этого: если не принять мер, то Москва станет вести себя «ещё агрессивнее».
Что эта за шаткая такая мировая демократия, которая находится в кармане у Путина, докладчики не уточняют.
Американские сенаторы предупредили об «асимметричных атаках»: оказывается, «демократию» атаковал Путин!
По сообщению телеканала CNN, на которое ссылается «ИноТВ», Сенату США был представлен доклад об «асимметричных атаках Владимира Путина на демократию в России и Европе».
В документе сделан акцент на необходимости немедленных ответных действий: американскую демократию следует защитить от «операций Москвы». Если этого не сделать, русские станут вести себя «ещё агрессивнее». К примеру, Москва может «вмешаться» в американские выборы 2018 и 2020 гг.
В качестве аргументов докладчики описывают не только пресловутые «дезинформационные кампании, коррупцию и применение энергоресурсов в качестве оружия», но даже русский «арсенал военного вторжения».
Русские уже усилили «атаки» на Великобританию, Германию, Францию, Украину и более мелкие государства.
Основные положения документа под названием «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» обрисовал сенаторам член комитета по иностранным отношениям Бен Кардин.
Документ, заметим, не является ни первым в сфере американской «национальной безопасности», ни, разумеется, последним: в США такие «доклады» плодятся яко кролики. Отличие нынешнего «документа» от предыдущих в том, что мистер Кардин и сотоварищи претендуют ныне на глобальный охват. Мол, не одни Соединённые Штаты «атакует» вездесущий Путин.
Второй отличительной чертой доклада является его «практическая часть». Дело в том, что составители доклада пообщались с послами государств Европы и обсудили «русское вмешательство» с европейскими правительственными чиновниками. Таким образом, документу придали некоторое практическое содержание, имеющее «мировое» значение.
Тем не менее, все выводы докладчиков построены на чисто умозрительных тезисах типа этого: если не принять мер, то Москва станет вести себя «ещё агрессивнее».
Что эта за шаткая такая мировая демократия, которая находится в кармане у Путина, докладчики не уточняют.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти