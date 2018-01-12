17:54 12 января

Путин «асимметрично» атакует демократию. Демократии скоро конец

Путин асимметрично атакует демократию: он делает это у себя дома и за границей, считают в Сенате США. Необходимо защитить американскую демократию от «московских операций», иначе будет хуже!



Американские сенаторы предупредили об «асимметричных атаках»: оказывается, «демократию» атаковал Путин!


По сообщению телеканала CNN, на которое ссылается «ИноТВ», Сенату США был представлен доклад об «асимметричных атаках Владимира Путина на демократию в России и Европе».

В документе сделан акцент на необходимости немедленных ответных действий: американскую демократию следует защитить от «операций Москвы». Если этого не сделать, русские станут вести себя «ещё агрессивнее». К примеру, Москва может «вмешаться» в американские выборы 2018 и 2020 гг.

В качестве аргументов докладчики описывают не только пресловутые «дезинформационные кампании, коррупцию и применение энергоресурсов в качестве оружия», но даже русский «арсенал военного вторжения».

Русские уже усилили «атаки» на Великобританию, Германию, Францию, Украину и более мелкие государства.

Основные положения документа под названием «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» обрисовал сенаторам член комитета по иностранным отношениям Бен Кардин.

Документ, заметим, не является ни первым в сфере американской «национальной безопасности», ни, разумеется, последним: в США такие «доклады» плодятся яко кролики. Отличие нынешнего «документа» от предыдущих в том, что мистер Кардин и сотоварищи претендуют ныне на глобальный охват. Мол, не одни Соединённые Штаты «атакует» вездесущий Путин.

Второй отличительной чертой доклада является его «практическая часть». Дело в том, что составители доклада пообщались с послами государств Европы и обсудили «русское вмешательство» с европейскими правительственными чиновниками. Таким образом, документу придали некоторое практическое содержание, имеющее «мировое» значение.

Тем не менее, все выводы докладчиков построены на чисто умозрительных тезисах типа этого: если не принять мер, то Москва станет вести себя «ещё агрессивнее».

Что эта за шаткая такая мировая демократия, которая находится в кармане у Путина, докладчики не уточняют.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. pvv113 Сегодня, 08:02
    Американских политиков надо не от атак на демократию защищать, а лечить от паранойи
    pvv113
    1. 210окв Сегодня, 08:06
      Да ну её эту "дерьмократию"..В топку!
      Цитата: pvv113
      Американских политиков надо не от атак на демократию защищать, а лечить от паранойи
      210окв
      1. Сергей39 Сегодня, 08:28
        Демократия давно превратилась в жупел американского сионизма. От неё серой пахнет.
        Сергей39
      2. pvv113 Сегодня, 08:29
        Цитата: 210окв
        В топку!

        Очень мягко сказано wink
        pvv113
    2. Владимирский Сегодня, 08:40
      Утро рабочего дня. ВВП приехал на работу. демократия в опасности!
      ВВП зашел в рабочий кабинет, смотрит почту. демократия под угрозой!!!
      ВВП подписывает проекты документов демократия под страшной угрозой!!!
      ВВП в интервью дал ответ на прямое "демократическое" вмешательство Госдепа в выборы 2018 (по теме нас..ального) - ВСЕ, караул, конец амерской демократии......
      Владимирский
      1. pvv113 Сегодня, 08:41
        Вот и я говорю - санитаров срочно вызвать в Госдеп! wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 08:57
          Приветствую Владимир! hi санитары уже бессильны , нужны хирургические методы.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 09:13
            Привет, Виктор! Тут ты прав - болезнь явно запущена
            pvv113
          2. Ныробский Сегодня, 10:48
            Цитата: Идущий
            Приветствую Владимир! санитары уже бессильны , нужны хирургические методы
            Вообще ничего делать не надо. Положить на них болт и заниматься своими делами...
            Ныробский
        2. Балу Сегодня, 10:09
          Цитата: pvv113
          Вот и я говорю - санитаров срочно вызвать в Госдеп!

          Поздно, только если изолировать как особоопасный объект.
          Балу
          1. pvv113 Сегодня, 10:17
            И посыпать хлоркой, дабы зараза не распространялась wink
            pvv113
            1. Балу Сегодня, 10:19
              Цитата: pvv113
              И посыпать хлоркой, дабы зараза не распространялась wink

              И сверху железобетонный купол и осиновых кольев побольше.
              Балу
      2. Seal Сегодня, 16:56
        Путин - он везде.
        Seal
    3. sgazeev Сегодня, 08:47
      Цитата: pvv113
      Американских политиков надо не от атак на демократию защищать, а лечить от паранойи

      Обкурились,демократичной травкой.Создаётся впечатление,что наступила старческая болезнь,руки уже не могут, осталось одно языком онанировать. Не очень завидная старость. fool
      sgazeev
      1. pvv113 Сегодня, 09:14
        Цитата: sgazeev
        Не очень завидная старость

        Предсмертную агонию напоминает
        pvv113
    4. vasya.pupkin Сегодня, 12:04
      Цитата: pvv113
      Американских политиков надо не от атак на демократию защищать, а лечить от паранойи

      Этих уродов лечить бесполезно,их переубедят только Тополя с Ярсами.
      vasya.pupkin
      1. pvv113 Сегодня, 12:17
        их переубедят только Тополя с Ярсами

        Тоже подходит, как курс лечения wink
        pvv113
  2. parusnik Сегодня, 08:02
    Путин асимметрично атакует демократию: он делает это у себя дома и за границей, считают в Сенате США.
    ...В сенате США все малохольные...
    parusnik
    1. AndreyS Сегодня, 08:07
      Цитата: parusnik

      0
      parusnik Сегодня, 08:02 Новый
      Путин асимметрично атакует демократию: он делает это у себя дома и за границей, считают в Сенате США.
      ...В сенате США все малохольные...

      Нееееет! Они по Лаврову - дЭбилы ....!
      AndreyS
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:10
      Цитата: parusnik
      ..В сенате США все малохольные...

      посмотришь на наших депутатов-такая же фигня...
      андрей юрьевич
      1. Хагалаз Сегодня, 08:30
        Ну, Сажи Умалатова, если не ошибаюсь, тоже в своё время ахинею несла, помнится мне.
        Не сочтите, что нынешних кренделей выгораживаю. laughing
        Хагалаз
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:34
          Цитата: Хагалаз
          Не сочтите, что нынешних кренделей выгораживаю.

          я, yes ясно сказал: такая же фигня...и Умалатова и Кожевникова и прочие "хоркины-валуевы".. профессионализма-ноль. шуты.
          андрей юрьевич
          1. КАРЛСОН Сегодня, 10:15
            А что есть университеты где учат на профессиональных депутатов?
            По мне лучше такие непрофессиональные, они по крайней мере в силу своей "непрофессиональности" принесут гораздо меньше вреда, чем отучившиеся на западе и всяких ВШЭ профессиональные депутатополитики
            КАРЛСОН
      2. parusnik Сегодня, 09:14
        Да так...но хотя бы пургу аналогичную американской не гонят...
        parusnik
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:04
    Необходимо защитить американскую демократию от «московских операций
    Американская демократия в опасности значит, как положено, необходимо срочно вмешаться вооруженным силам Сша, обязательно побомбить и далее по списку. Вот только неувязка - страна, в которой демократия под угрозой сами Сша. Что делать и как быть?
    rotmistr60
  4. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 08:08
    Что эта за шаткая такая мировая демократия, которая находится в кармане у Путина, докладчики не уточняют.
    Олег- good laughing
    Bellum omnium contra omnes
  5. Звездочка Сегодня, 08:08
    Все направленно на милитаризацию запада, выбивание денег на таковую и надежда что мы самоизалируемся от сошедшего с ума запада, а американцы тем временем захватят наши рынки сбыта на западе.
    Звездочка
  6. iliitchitch Сегодня, 08:18
    Ассиметрично атакует , пока . Симметрично б атаковать , критическая масса ихней демократии в России набралась уже . Вернуть взад им это счастье полной шляпой , чтобы подавились , в конце концов . Закрыть , нахрен , границы , ракетами ощетиниться , стать попроще . И люди к нам потянутся . И посмотреть ещё , нужны ли они нам , люди эти .
    iliitchitch
  7. agel26r Сегодня, 08:18
    Вот памперсы, носятся со своей дерьмократией, как ый бык по базу fool Да кто вас вообще просил разносить свое "добро" по всему миру и тем более нести его в Россию??? И кто сказал, что ваша дермократия это именно то , что нужно всем людям планеты ЗЕМЛЯ??? Действительно, когда же уже елик вздрогнет??? drinks
    agel26r
  8. лысова Сегодня, 08:18
    Попробуйте попрыгать, Украина до сих пор процветает и отбивает нашествие армий России. Планета дурдомов.
    лысова
  9. Михаил55 Сегодня, 08:25
    Немного отвлекусь от темы, извините. Спасибо, что упомянули депутата от Чечни Сажи Умалатову. Раньше не знал, что она прошла рабочую практику...Зреет мысль...редко, кто не поработал руками - стоящий человек. По жизни, очень в редкие исключения. А этим сенаторам пожелаю побыстрее закончить все эти умственные напряги и заняться семейными делами, полезней для всех будет!
    Михаил55
    1. роман66 Сегодня, 08:56
      для мужчин, так просто необходимо иметь руки растущие из правильного места, ну и служба в армии
      роман66
      1. Monster_Fat Сегодня, 10:00
        А так и есть-у человека, познавшего труд как необходимость для достижения цели, совсем другое мышление и отличное мировоззрение от тех, кто привык к тому, чтобы их все время "обеспечивали", все им "приносили" и пр.
        Monster_Fat
  10. Alex-a832 Сегодня, 08:32
    Демократия В США звучит как человеколюбие в фашистской Германии. Если только человеколюбие не рассматривать в гастрономическом смысле...
    Alex-a832
  11. Дормидонт Сегодня, 09:23
    Ибо по определению "демократия" это власть народа. Одного над всеми остальными
    Дормидонт
    1. стайер Сегодня, 09:34
      Цитата: Дормидонт
      Ибо по определению "демократия" это власть народа. Одного над всеми остальными

      Исходя из названия, по факту в истории никогда такого не было, ни в одной стране мира. То что они сейчас называют демократией, это республика, с клановым правлением олигархов и просто богатых людей. Крайне редко из народа туда (в верхушку) попадает простой человек. Причем если и пробился, то очень быстро становится таким же представителем правящего клана с доступом к финансовым ресурсам страны. И о народе он резко начинает забывать.
      стайер
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:27
    Когда матрасники вопят "Демократия в опасности", значит пакость какую-то затеяли.
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. astepanov Сегодня, 09:55
    Понятно, что вся эта ахинея предназначена для внутреннего употребления - для генерации фобий у лохтората, который хочет знать, зачем тратятся денежки на те или иные пакости, чинимые правительством. Лохторат необходимо убеждать, что это не пакости, а защита от злоумышлений Путина. Не надо думать, что и народ в США - сплошь недоумки, и в правительстве одни параноики. Но пропаганда - она такая: если врать часто, настойчиво и умело, то любое вранье сойдет за правду. Это было прекрасно известно г-ну Геббельсу. Помните ведь историю с пробиркой Пауэлла матрасники поверили и с восторгом провожали своих "воинов-освободителей" уничтожать Ирак. Да и сами мы постоянно находимся в плену пропаганды.
    astepanov
  14. bratchanin3 Сегодня, 10:16
    Чем скорее в бозе почит (сдохнет) эта ихняя демократия, тем лучше для всего остального Мира. Я думаю, что уже и самодостаточные страны по горло наелись амерской демократией.
    bratchanin3
  15. andrej-shironov Сегодня, 10:21
    Лучше бы Путин так же асимметрично и эффективно атаковал нищету, социальную несправедливость, отсутствие рабочих мест и т.д., в России! Цены бы ему не было. Отсюда и глупое поверье про успехи нашей власти во внешней политике. Ларчик то просто открывается: про внешнюю политику и успехи в ней проще вешать лапшу на уши обывателю, а вот с внутренней так уже не получается! Ну не вериться в это обывателю который есть овсянку и еле сводит концы с концами и смотрит по телевизору выступление некоего персонажа, который заливает что в стране все чудно, стоя при этом в костюме от Бриони и часами Брегет.
    andrej-shironov
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:51
      Недавно был в коммандировке в Бразилии-страна по экономическому состоянию очень похожа на теперяшнюю Россию так обратил внимание на то, что и телевидение там такое же как в России: бесконечные сериалы "ни о чем", "онлайн шоу", "ток шоу", новости-где 90% эфирного времени отводится Трампу, Ближнему Востоку и прочим "заграницам"....ну и еще и бесконечный футбол...
      Monster_Fat
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:53
        А у нас и футбола нет! Но кстати это показательно, я про телевизионный контент и экономическую ситуацию.
        andrej-shironov
        1. Monster_Fat Сегодня, 11:13
          Да там вообще несколько хуже, чем в России,- на пике сырьевого бума Бразилия не хило поднялась-стало строиться огромное количество жилья-даже новые города особенно вблизи районов добычи сырья, теперь же на пике промышленного спада все стоит заброшенным, недостроенным.... Даже в Рио и Сан Пауло стоят целые районы небоскребов, построенные но невосстребованные, постепенно разграбляемые мародерами... sad
          Monster_Fat
  16. prior Сегодня, 11:06
    Есть у демократии "конец" - это член по иностранным отношениям Бен Кардин.
    prior
  17. Bossota Сегодня, 13:37

    давно надо отказаться от "демократии" в понимании "просвещённого" запада
    Bossota
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