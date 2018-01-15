Германия отказывается приветствовать американскую военщину
Немецкая полиция перекрыла путь транспортному конвою с гаубицами M109. Конвой с американским гаубицами прибыл в Германию из братской Польши. Причиной недовольства полиции федеральной земли Саксония стали нарушения поляками норм перевозки и оформления документов. Недовольна не одна Саксония. Ранее премьер-министр федеральной земли Бранденбург публично отказался приветствовать американские войска на немецкой территории. Скандал ширится. Неужели немцы, которые от танков и гаубиц пользы не видят, когда-нибудь выгонят американскую военщину?
Экспедиторская фирма, которой было поручено доставить шесть американских гаубиц M109 в пункт назначения, получила заказ от армии США. Однако в федеральной земле Саксония конвой с орудиями остановили на дороге полицейские.
В ходе проверки, отмечает РИА «Новости», выяснилось: у фирмы-экспедитора не хватает даже документов для транспортировки. И это не говоря о нарушениях норм перевозки. Дотошные немцы, помимо этого, выявили, что водители полуприцепов не соблюдали установленный режим сна и бодрствования.
Транспортный конвой определили на специальную стоянку, то есть дальше не пустили. Пока экспедиторы не выполнят все указанные требования к перевозке соответствующей категории грузов, гаубицы дальше не пойдут. Мало того, экспедиторской компании и водителям грозят штрафы.
Не следует думать, будто подобная новость освещается исключительно в России исключительно в целях «путинской пропаганды», о которой немало пишут на Западе.
Материал о том, как перевозчики американских гаубиц M109 не добрались до пункта назначения и были остановлены полицейскими, с большой помпой и с громадным заголовком вышел 10 января в подписной газете «Бильд». Любопытно, что этот материал, сопровождаемый фотографиями, был доступен бесплатно всем, в том числе читателям, не оплатившим подписку.
«Так не пойдёт!» — заявил немецкий полицейский перевозчику. И транспорт армии США был остановлен на трассе Оберлаузиц — Норд.
Должностные лица запретили проезд шести польским тяжёлым грузовикам, которые должны были доставить в общей сложности шесть гаубиц типа M109. Польская экспедиторская компания действовала от имени США. У экспедитора недоставало документов на перевозку гаубиц, груз выходил за пределы принятых на трассе габаритов и был слишком тяжёлым: лишний вес составил 16 тонн на каждую машину!
Наконец, этот конвой не имел необходимых транспортных средств сопровождения.
Перечень недостатков оказался слишком длинным, и потому должностные лица запретили дальнейшую транспортировку грузов. Польская компания должна обеспечить подходящие транспортные средства для перевозки и получить необходимые транспортные разрешения. Издание подтверждает, что польской транспортной компании и водителям грузовиков грозят «соответствующие штрафы» (суммы не указываются).
Таким образом, заметим, немецкая полиция не только объяснила «приезжим», чего нельзя делать на немецких трассах, но и показала это на практике. Теперь водители дожидаются на стоянке штрафа, а польский экспедитор вынужден искать специальные машины для транспортировки гаубиц. Того и гляди, гаубицы поедут обратно к полякам.
Это не первый случай «неповиновения» немцев американцам.
Если во времена Майкла Макфола, трудившегося послом в Москве, говорилось об антиамериканизме в России, то теперь об антиамериканизме открыто говорят в Германии.
На востоке страны американскую военщину не встречают как положено. Немецкая пресса пишет, что антиамериканизм уже не скрывается, а высшим актом его проявления стала позиция премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, который публично отказался приветствовать военных из США.
Об этом пишет А. Фрёлих в газете «Potsdamer Neueste Nachrichten».
Если где американские военные и могут рассчитывать на дружелюбный приём, так это в Польше, да и то не везде. А ещё в Эстонии. Но вот в немецкой земле Бранденбург американцы в лучшем случае могут испытать на себе «скептицизм». Причём скептицизм этот характерен не только для простых граждан, но и для местных правительств.
С весны текущего года американские солдаты снова планируют перемещаться туда-сюда по Бранденбургу. Грузовики, тяжёлая техника, цистерны и целые поезда… Это будет происходить всё чаще из-за операций НАТО в Восточной Европе. Однако премьер-министр Войдке продолжает «с этим бороться», сообщает корреспондент. Дитмару Войдке такое поведение американцев очень не нравится.
Причина перемещений натовских войск указывается следующая: Россия «оккупировала Крым в нарушение международного права», Россия «ведёт войну на востоке Украины», Россия «размещает войска на западной границе», из-за России распространился «страх в Восточной Европе, особенно в Польше и странах Балтии». Грядёт «новая агрессия Москвы», а потому НАТО развернула 4000 военнослужащих в Польше и странах Балтии. Кроме того, отдельная операция США под названием «Atlantic Resolve», запланированная для союзников НАТО в Восточной Европе, подразумевает задействование ещё 4000 солдат.
Для экспертов в области обороны, не только местных, но и в бундесвере, совершенно ясно: два указанных выше контингента — прежде всего знак солидарности для союзников в Восточной Европе, но не более того.
Каждые девять месяцев американские войска проходят ротацию. Поэтому весной и летом 2018 года около 3000 американских солдат и около 1000 автомобилей, а также около 85 танков будут перемещены автомобильным и железнодорожным транспортом в Восточную Европу. Это затронет и Бранденбург. По иронии судьбы, эта область вокруг некогда разделённого надвое Берлина, в котором ранее размещались подразделения Советской Армии и Национальной народной армии (Nationale Volksarmee), когда-то была набита военными и оружием, и там пожилые люди до сих пор помнят военную подготовку в школах. И вот теперь американские войска хотят попытаться сблизиться с этими людьми с целью повышения «уровня безопасности населения».
Население относится к этой идее с заметным скептицизмом. Если американские войска в Польше приветствуются (например, дети фотографируются с солдатами на «Хамви»), то в Восточной Германии жив «глубоко укоренившийся антиамериканизм».
Кстати, о нём американцы знают. И именно из-за антиамериканизма они хотят сблизиться с восточными немцами. Как сообщают представители американских войск, предполагаются концерты военных оркестров и посещения городов.
Бранденбургский премьер-министр с этим, конечно, «поделать ничего не может», иронизирует корреспондент. Однако своё личное отношение к ситуации он проявил. Войдке «раздражённо отреагировал» на вопрос о том, не пора ли поприветствовать американских солдат, как это заведено в подобных случаях.
Как выяснилось, герр Войдке приветствовать американские войска в Бранденбурге не собирается. «Я не станут махать им рукой на обочине!» — сердито заявил он. Премьер-министр не полезет и на танк «Абрамс». Войдке считает, что перемещение танков туда-сюда не поможет Германии «в долгосрочной перспективе».
Слова Войдке вызвали целую бурю негодования. К тому же, как выяснилось, он лишь повторил сказанное год назад. Партнёры по НАТО даже выразили своё недовольство «официально». Однако в Германии многие поддержали премьера. В его поддержку высказались и «Левая партия», и «Альтернатива для Германии»: оба движения протестуют против американских войск.
Сам герр Войдке полагает, что с Россией нужен диалог, и «срочно». Федеративной Республике Германии будет сложно поддерживать отношения с Россией, но делать это нужно. Премьер напомнил, что единство Германии не состоялось бы без согласия Советского Союза, и это означает, что у Германии по отношению к России есть «особые обязательства», которые существуют «по сей день».
Как видим, в Германии налицо пока местный, но уже открытый «бунт» против американской военщины. Сегодня остановлен перевозчик гаубиц, завтра немцы не пустят куда-нибудь танки.
Должны ли немецкие налогоплательщики платить за мифическую «безопасность», за разбитые автобаны, а ещё слушать «концерты» американцев? Вопрос риторический. Американцы здесь гости незваные. И особенно это чувствуется в Восточной Германии.
Экспедиторская фирма, которой было поручено доставить шесть американских гаубиц M109 в пункт назначения, получила заказ от армии США. Однако в федеральной земле Саксония конвой с орудиями остановили на дороге полицейские.
В ходе проверки, отмечает РИА «Новости», выяснилось: у фирмы-экспедитора не хватает даже документов для транспортировки. И это не говоря о нарушениях норм перевозки. Дотошные немцы, помимо этого, выявили, что водители полуприцепов не соблюдали установленный режим сна и бодрствования.
Транспортный конвой определили на специальную стоянку, то есть дальше не пустили. Пока экспедиторы не выполнят все указанные требования к перевозке соответствующей категории грузов, гаубицы дальше не пойдут. Мало того, экспедиторской компании и водителям грозят штрафы.
Не следует думать, будто подобная новость освещается исключительно в России исключительно в целях «путинской пропаганды», о которой немало пишут на Западе.
Материал о том, как перевозчики американских гаубиц M109 не добрались до пункта назначения и были остановлены полицейскими, с большой помпой и с громадным заголовком вышел 10 января в подписной газете «Бильд». Любопытно, что этот материал, сопровождаемый фотографиями, был доступен бесплатно всем, в том числе читателям, не оплатившим подписку.
«Так не пойдёт!» — заявил немецкий полицейский перевозчику. И транспорт армии США был остановлен на трассе Оберлаузиц — Норд.
Должностные лица запретили проезд шести польским тяжёлым грузовикам, которые должны были доставить в общей сложности шесть гаубиц типа M109. Польская экспедиторская компания действовала от имени США. У экспедитора недоставало документов на перевозку гаубиц, груз выходил за пределы принятых на трассе габаритов и был слишком тяжёлым: лишний вес составил 16 тонн на каждую машину!
Наконец, этот конвой не имел необходимых транспортных средств сопровождения.
Перечень недостатков оказался слишком длинным, и потому должностные лица запретили дальнейшую транспортировку грузов. Польская компания должна обеспечить подходящие транспортные средства для перевозки и получить необходимые транспортные разрешения. Издание подтверждает, что польской транспортной компании и водителям грузовиков грозят «соответствующие штрафы» (суммы не указываются).
Таким образом, заметим, немецкая полиция не только объяснила «приезжим», чего нельзя делать на немецких трассах, но и показала это на практике. Теперь водители дожидаются на стоянке штрафа, а польский экспедитор вынужден искать специальные машины для транспортировки гаубиц. Того и гляди, гаубицы поедут обратно к полякам.
Это не первый случай «неповиновения» немцев американцам.
Если во времена Майкла Макфола, трудившегося послом в Москве, говорилось об антиамериканизме в России, то теперь об антиамериканизме открыто говорят в Германии.
На востоке страны американскую военщину не встречают как положено. Немецкая пресса пишет, что антиамериканизм уже не скрывается, а высшим актом его проявления стала позиция премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, который публично отказался приветствовать военных из США.
Об этом пишет А. Фрёлих в газете «Potsdamer Neueste Nachrichten».
Если где американские военные и могут рассчитывать на дружелюбный приём, так это в Польше, да и то не везде. А ещё в Эстонии. Но вот в немецкой земле Бранденбург американцы в лучшем случае могут испытать на себе «скептицизм». Причём скептицизм этот характерен не только для простых граждан, но и для местных правительств.
С весны текущего года американские солдаты снова планируют перемещаться туда-сюда по Бранденбургу. Грузовики, тяжёлая техника, цистерны и целые поезда… Это будет происходить всё чаще из-за операций НАТО в Восточной Европе. Однако премьер-министр Войдке продолжает «с этим бороться», сообщает корреспондент. Дитмару Войдке такое поведение американцев очень не нравится.
Причина перемещений натовских войск указывается следующая: Россия «оккупировала Крым в нарушение международного права», Россия «ведёт войну на востоке Украины», Россия «размещает войска на западной границе», из-за России распространился «страх в Восточной Европе, особенно в Польше и странах Балтии». Грядёт «новая агрессия Москвы», а потому НАТО развернула 4000 военнослужащих в Польше и странах Балтии. Кроме того, отдельная операция США под названием «Atlantic Resolve», запланированная для союзников НАТО в Восточной Европе, подразумевает задействование ещё 4000 солдат.
Для экспертов в области обороны, не только местных, но и в бундесвере, совершенно ясно: два указанных выше контингента — прежде всего знак солидарности для союзников в Восточной Европе, но не более того.
Каждые девять месяцев американские войска проходят ротацию. Поэтому весной и летом 2018 года около 3000 американских солдат и около 1000 автомобилей, а также около 85 танков будут перемещены автомобильным и железнодорожным транспортом в Восточную Европу. Это затронет и Бранденбург. По иронии судьбы, эта область вокруг некогда разделённого надвое Берлина, в котором ранее размещались подразделения Советской Армии и Национальной народной армии (Nationale Volksarmee), когда-то была набита военными и оружием, и там пожилые люди до сих пор помнят военную подготовку в школах. И вот теперь американские войска хотят попытаться сблизиться с этими людьми с целью повышения «уровня безопасности населения».
Население относится к этой идее с заметным скептицизмом. Если американские войска в Польше приветствуются (например, дети фотографируются с солдатами на «Хамви»), то в Восточной Германии жив «глубоко укоренившийся антиамериканизм».
Кстати, о нём американцы знают. И именно из-за антиамериканизма они хотят сблизиться с восточными немцами. Как сообщают представители американских войск, предполагаются концерты военных оркестров и посещения городов.
Бранденбургский премьер-министр с этим, конечно, «поделать ничего не может», иронизирует корреспондент. Однако своё личное отношение к ситуации он проявил. Войдке «раздражённо отреагировал» на вопрос о том, не пора ли поприветствовать американских солдат, как это заведено в подобных случаях.
Как выяснилось, герр Войдке приветствовать американские войска в Бранденбурге не собирается. «Я не станут махать им рукой на обочине!» — сердито заявил он. Премьер-министр не полезет и на танк «Абрамс». Войдке считает, что перемещение танков туда-сюда не поможет Германии «в долгосрочной перспективе».
Слова Войдке вызвали целую бурю негодования. К тому же, как выяснилось, он лишь повторил сказанное год назад. Партнёры по НАТО даже выразили своё недовольство «официально». Однако в Германии многие поддержали премьера. В его поддержку высказались и «Левая партия», и «Альтернатива для Германии»: оба движения протестуют против американских войск.
Сам герр Войдке полагает, что с Россией нужен диалог, и «срочно». Федеративной Республике Германии будет сложно поддерживать отношения с Россией, но делать это нужно. Премьер напомнил, что единство Германии не состоялось бы без согласия Советского Союза, и это означает, что у Германии по отношению к России есть «особые обязательства», которые существуют «по сей день».
Как видим, в Германии налицо пока местный, но уже открытый «бунт» против американской военщины. Сегодня остановлен перевозчик гаубиц, завтра немцы не пустят куда-нибудь танки.
Должны ли немецкие налогоплательщики платить за мифическую «безопасность», за разбитые автобаны, а ещё слушать «концерты» американцев? Вопрос риторический. Американцы здесь гости незваные. И особенно это чувствуется в Восточной Германии.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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