18:44 15 января

Германия отказывается приветствовать американскую военщину

Немецкая полиция перекрыла путь транспортному конвою с гаубицами M109. Конвой с американским гаубицами прибыл в Германию из братской Польши. Причиной недовольства полиции федеральной земли Саксония стали нарушения поляками норм перевозки и оформления документов. Недовольна не одна Саксония. Ранее премьер-министр федеральной земли Бранденбург публично отказался приветствовать американские войска на немецкой территории. Скандал ширится. Неужели немцы, которые от танков и гаубиц пользы не видят, когда-нибудь выгонят американскую военщину?



Экспедиторская фирма, которой было поручено доставить шесть американских гаубиц M109 в пункт назначения, получила заказ от армии США. Однако в федеральной земле Саксония конвой с орудиями остановили на дороге полицейские.


В ходе проверки, отмечает РИА «Новости», выяснилось: у фирмы-экспедитора не хватает даже документов для транспортировки. И это не говоря о нарушениях норм перевозки. Дотошные немцы, помимо этого, выявили, что водители полуприцепов не соблюдали установленный режим сна и бодрствования.

Транспортный конвой определили на специальную стоянку, то есть дальше не пустили. Пока экспедиторы не выполнят все указанные требования к перевозке соответствующей категории грузов, гаубицы дальше не пойдут. Мало того, экспедиторской компании и водителям грозят штрафы.

Не следует думать, будто подобная новость освещается исключительно в России исключительно в целях «путинской пропаганды», о которой немало пишут на Западе.

Материал о том, как перевозчики американских гаубиц M109 не добрались до пункта назначения и были остановлены полицейскими, с большой помпой и с громадным заголовком вышел 10 января в подписной газете «Бильд». Любопытно, что этот материал, сопровождаемый фотографиями, был доступен бесплатно всем, в том числе читателям, не оплатившим подписку.

«Так не пойдёт!» — заявил немецкий полицейский перевозчику. И транспорт армии США был остановлен на трассе Оберлаузиц — Норд.

Должностные лица запретили проезд шести польским тяжёлым грузовикам, которые должны были доставить в общей сложности шесть гаубиц типа M109. Польская экспедиторская компания действовала от имени США. У экспедитора недоставало документов на перевозку гаубиц, груз выходил за пределы принятых на трассе габаритов и был слишком тяжёлым: лишний вес составил 16 тонн на каждую машину!

Наконец, этот конвой не имел необходимых транспортных средств сопровождения.

Перечень недостатков оказался слишком длинным, и потому должностные лица запретили дальнейшую транспортировку грузов. Польская компания должна обеспечить подходящие транспортные средства для перевозки и получить необходимые транспортные разрешения. Издание подтверждает, что польской транспортной компании и водителям грузовиков грозят «соответствующие штрафы» (суммы не указываются).

Таким образом, заметим, немецкая полиция не только объяснила «приезжим», чего нельзя делать на немецких трассах, но и показала это на практике. Теперь водители дожидаются на стоянке штрафа, а польский экспедитор вынужден искать специальные машины для транспортировки гаубиц. Того и гляди, гаубицы поедут обратно к полякам.

Это не первый случай «неповиновения» немцев американцам.

Если во времена Майкла Макфола, трудившегося послом в Москве, говорилось об антиамериканизме в России, то теперь об антиамериканизме открыто говорят в Германии.

На востоке страны американскую военщину не встречают как положено. Немецкая пресса пишет, что антиамериканизм уже не скрывается, а высшим актом его проявления стала позиция премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, который публично отказался приветствовать военных из США.

Об этом пишет А. Фрёлих в газете «Potsdamer Neueste Nachrichten».

Если где американские военные и могут рассчитывать на дружелюбный приём, так это в Польше, да и то не везде. А ещё в Эстонии. Но вот в немецкой земле Бранденбург американцы в лучшем случае могут испытать на себе «скептицизм». Причём скептицизм этот характерен не только для простых граждан, но и для местных правительств.

С весны текущего года американские солдаты снова планируют перемещаться туда-сюда по Бранденбургу. Грузовики, тяжёлая техника, цистерны и целые поезда… Это будет происходить всё чаще из-за операций НАТО в Восточной Европе. Однако премьер-министр Войдке продолжает «с этим бороться», сообщает корреспондент. Дитмару Войдке такое поведение американцев очень не нравится.

Причина перемещений натовских войск указывается следующая: Россия «оккупировала Крым в нарушение международного права», Россия «ведёт войну на востоке Украины», Россия «размещает войска на западной границе», из-за России распространился «страх в Восточной Европе, особенно в Польше и странах Балтии». Грядёт «новая агрессия Москвы», а потому НАТО развернула 4000 военнослужащих в Польше и странах Балтии. Кроме того, отдельная операция США под названием «Atlantic Resolve», запланированная для союзников НАТО в Восточной Европе, подразумевает задействование ещё 4000 солдат.

Для экспертов в области обороны, не только местных, но и в бундесвере, совершенно ясно: два указанных выше контингента — прежде всего знак солидарности для союзников в Восточной Европе, но не более того.

Каждые девять месяцев американские войска проходят ротацию. Поэтому весной и летом 2018 года около 3000 американских солдат и около 1000 автомобилей, а также около 85 танков будут перемещены автомобильным и железнодорожным транспортом в Восточную Европу. Это затронет и Бранденбург. По иронии судьбы, эта область вокруг некогда разделённого надвое Берлина, в котором ранее размещались подразделения Советской Армии и Национальной народной армии (Nationale Volksarmee), когда-то была набита военными и оружием, и там пожилые люди до сих пор помнят военную подготовку в школах. И вот теперь американские войска хотят попытаться сблизиться с этими людьми с целью повышения «уровня безопасности населения».

Население относится к этой идее с заметным скептицизмом. Если американские войска в Польше приветствуются (например, дети фотографируются с солдатами на «Хамви»), то в Восточной Германии жив «глубоко укоренившийся антиамериканизм».

Кстати, о нём американцы знают. И именно из-за антиамериканизма они хотят сблизиться с восточными немцами. Как сообщают представители американских войск, предполагаются концерты военных оркестров и посещения городов.

Бранденбургский премьер-министр с этим, конечно, «поделать ничего не может», иронизирует корреспондент. Однако своё личное отношение к ситуации он проявил. Войдке «раздражённо отреагировал» на вопрос о том, не пора ли поприветствовать американских солдат, как это заведено в подобных случаях.

Как выяснилось, герр Войдке приветствовать американские войска в Бранденбурге не собирается. «Я не станут махать им рукой на обочине!» — сердито заявил он. Премьер-министр не полезет и на танк «Абрамс». Войдке считает, что перемещение танков туда-сюда не поможет Германии «в долгосрочной перспективе».

Слова Войдке вызвали целую бурю негодования. К тому же, как выяснилось, он лишь повторил сказанное год назад. Партнёры по НАТО даже выразили своё недовольство «официально». Однако в Германии многие поддержали премьера. В его поддержку высказались и «Левая партия», и «Альтернатива для Германии»: оба движения протестуют против американских войск.

Сам герр Войдке полагает, что с Россией нужен диалог, и «срочно». Федеративной Республике Германии будет сложно поддерживать отношения с Россией, но делать это нужно. Премьер напомнил, что единство Германии не состоялось бы без согласия Советского Союза, и это означает, что у Германии по отношению к России есть «особые обязательства», которые существуют «по сей день».

Как видим, в Германии налицо пока местный, но уже открытый «бунт» против американской военщины. Сегодня остановлен перевозчик гаубиц, завтра немцы не пустят куда-нибудь танки.

Должны ли немецкие налогоплательщики платить за мифическую «безопасность», за разбитые автобаны, а ещё слушать «концерты» американцев? Вопрос риторический. Американцы здесь гости незваные. И особенно это чувствуется в Восточной Германии.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 22

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:48
    Германия отказывается приветствовать американскую военщину
    вот откуда такие откровенно дурацкие заголовки? Германия,всегда останется Германией...в смысле "орднунга". нарушил-ответь.и ни разу не интересно полиции дорожной,откуда ты. вот и всё. без политической подоплёки. в годы службы,я в этом убедился лично,им пофигу кто нарушил-работают "по уставу". за одну сгоревшую лампочку "автопоезда" на крыше 131го,нас "дрючили" час....
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 07:35
      Я не в курсе... Но у нас военных вроде как может останавливать только ВАИ...
      Vard
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:50
        Цитата: Vard
        Я не в курсе... Но у нас военных вроде как может останавливать только ВАИ...

        объяснили бы вы это немцам...(автобан Карл -Маркс Штадт )laughing laughing laughing
        андрей юрьевич
        1. Чёрный Сегодня, 09:16
          Германия отказывается приветствовать американскую военщину
          Полицию разогнать, политика посадить! wassat
          Чёрный
    2. Chertt Сегодня, 07:37
      Скорей всего этот инцидент связан с испортившимися Немецко-Польскими отношениями и банальной конкуренцией
      "должностные лица запретили дальнейшую транспортировку грузов. Польская компания должна обеспечить подходящие транспортные средства для перевозки и получить необходимые транспортные разрешения."
      Chertt
    3. Зяблицев Сегодня, 07:40
      Немцы, где то в глубине души, помнят, ещё с операции в Арденах, что янки, как вояки-ноль, а вот провокаторы хорошие и из-за них снова услышать на своих уютных улочках скрежет гусениц модернизированных Т-34, перспектива не из приятных.... laughing
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:02
        Цитата: Зяблицев
        Немцы, где то в глубине души, помнят,

        где то,в глубине души(очень глубоко),немцы,из всех народов, по настоящему уважают только русских,боятся,не любят,но..уважают. ибо боец-бойца- видит из далека. других достойных противников у нас и не было.(тевтонам вломили..да.) да и у немцев тоже..европа-смех....гитлер,до сих пор наверное смеётся,вспоминая как в Париже, их, круассанами с кофе встречали...
        андрей юрьевич
        1. роман66 Сегодня, 09:48
          они это называли "сопротивление" , когда кофе холодный и круассаны черствые
          роман66
      2. Дирижер Сегодня, 09:09
        Вот с чего янки вояки как ноль? Джапов драли
        Дирижер
        1. BerBer Сегодня, 09:21
          В войне против японцев было много курьёзов. Было такое, что американцы и сами против себя воевали. А наши в боях против Квантунской армии бывало воевали взводом против батальона и выигрывали.
          BerBer
        2. KaPToC Сегодня, 09:51
          Цитата: Дирижер
          Вот с чего янки вояки как ноль? Джапов драли

          Это по вашему достижения? Джапов все драли, кроме китайцев.
          KaPToC
    4. BecmepH Сегодня, 13:11
      Цитата: андрей юрьевич
      в годы службы,я в этом убедился лично,им пофигу кто нарушил-работают "по уставу". за одну сгоревшую лампочку "автопоезда" на крыше 131го,нас "дрючили" час...

      Ну не знаю... В 1982 г в Дрездене на ЗиЛ-157 наехали на Трабант. Дождались полицию и поехали восвояси
      BecmepH
  2. XII легион Сегодня, 06:54
    Европа была самым сильным экономическим конкурентом США
    Потому ее и захламляют чернотой
    XII легион
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Неужели немцы... когда-нибудь выгонят американскую военщину?
    Ох, рановато об этом говорить пока на немецкой территории существуют базы Сша. Одно дело предъявить законные требования при транспортировке, даже провести демонстрацию под лозунгом "Долой американские базы" (не реально), а другое дело выгнать "американскую военщину".
    rotmistr60
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:30
      Сам герр Войдке полагает, что с Россией нужен диалог, и «срочно»
      а если и с ВОДКОЙ, то два, а то и три диалога ! drinks
      P.S. хорошая у него фамилия, почти русская !
      Uncle Lee
  4. parusnik Сегодня, 08:09
    Неужели немцы, которые от танков и гаубиц пользы не видят, когда-нибудь выгонят американскую военщину?
    ...Тапочки смеялись, едва не порвались от смеха....
    parusnik
  5. Naputeon Bonaput Сегодня, 08:26
    Прям заголовок из эсэсэсэровской печати.
    Naputeon Bonaput
  6. стер Сегодня, 08:49
    1. ФРГ член НАТО. И обязана подчинять решению руководства альянса в любом случае.
    2. Германия - вассал (или шестерка) США. Поэтому на территории ФРГ янки себя чувствуют как рабовладелец в хижине чернокожего дяди Тома. Что хочет, то и творит.
    3. Мелкий инцидент, который ничем иным кроме булавочного укола не назовешь. А надувательство щек и бурчание о нежелательности присутствия вещей хозяина в доме - есть защитная реакция раба, которому кое-что позволено.
    Итог. Все это фигня, недостойная внимания.
    Вывод. А зачем об этой фигне кропать цельную "эссу"? Заради написать? Более значимых тем нет? Факт наращивания военного присутствия сил США вблизи границ РФ - проблема. Ее либо решают по мере сил, либо просто имеют в виду. Пока она сама не начала иметь всех. Но причем тут рефлексивные дергания бедных бошей?..
    стер
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:21
    Сам герр Войдке полагает, что с Россией нужен диалог, и «срочно». Федеративной Республике Германии будет сложно поддерживать отношения с Россией, но делать это нужно. Премьер напомнил, что единство Германии не состоялось бы без согласия Советского Союза, и это означает, что у Германии по отношению к России есть «особые обязательства», которые существуют «по сей день»

    Он это сказал вслух? С ума сойти
    Андрей из Челябинска
  8. домохозяйка Сегодня, 10:59
    Два раза немцы так от нас получили, что больше не хотят!!! А тут американцы подталкивают их снова к конфликту с нами. Естественно, немцы лучше с американцами отношения попортят, чем с нами. Где мы и где америка!
    домохозяйка
  9. MoJloT Сегодня, 11:26
    Вопрос мобильности обсуждается уже не первый год, такое положение дел с перевозкой техники и личного состава конечно не устраивает военщину, и абсолютно не приемлема в случае военного конфликта. Но меня волнует другое, так называемая ротация когда из одной страны перемещаются тысячи солдат и сотни танков в соседнюю, то по сути это не ротация, а попытка запутать месторасположение и кол-во сил. Перемещаются они много и часто, думаю наше МО не сможет сказать точно, сколько сейчас американских войск в Европе и где они находятся. Следить за ними дорого и проблематично...
    MoJloT
  10. Megatron Сегодня, 13:03
    Не поленился, посмотрел как их везли. Такое ощущение что это наши васи "под черным флагом" работали, а не европейская фирма. Гусеничную технику подобного класса, возят на тралах-корытах и минимум трехосных тягачах.

    Megatron
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