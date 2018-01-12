17:54 12 января

Трамп: Америке не нужны мигранты из «грязных дыр»

Соединенным Штатам не нужны мигранты, «приезжающие из грязных дыр», передает РИА Новости заявление президента страны Дональда Трампа.



Как сообщило издание Politico, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить Трампу компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.


Зачем нам все эти люди, приезжающие из грязных дыр,
приводит издание реакцию президента на предложение сенаторов.

По словам американского лидера, Америка должна принимать мигрантов из развитых стран, таких как Норвегия (недавно Трамп встречался с премьер-министром этой страны Эрной Сольберг).

В белом доме не стали отрицать, что президент сделал такое заявление.

Некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа,
сказал представитель администрации США Радж Шах.

Напомним, усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его правительства. В частности, накануне Верховный суд разрешил Белому дому полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Звездочка Сегодня, 09:17
    В Норвегии зарплаты выше чем в америке.
    По определению это Норвегия может принимать американцев, только кому нужны такие .....
    Звездочка
    1. Смог Сегодня, 09:21
      Цитата: Звездочка
      В Норвегии зарплаты выше чем в америке.

      Дык могет кто нить за "демократией" захочет скататься... laughing
      Смог
      1. Звездочка Сегодня, 09:28
        Если только по принуждению.
        Звездочка
        1. INVESTOR Сегодня, 09:53
          Трамп: Америке не нужны мигранты из «грязных дыр»

          Если быть честным, то России тоже не нужны.
          INVESTOR
      2. xetai9977 Сегодня, 09:31
        Правильно говорит Трамп! Кому нужны негры? Они ленивы, не способны к интеллектуальной работе, умеют лишь требовать.
        xetai9977
        1. Воронок Сегодня, 09:37
          Да да, Обама тому пример
          Воронок
        2. Хагалаз Сегодня, 09:42
          А может быть, если бы Африка в своё время не была перекроина колонизаторами без учёта местных особенностей, а теперь из за этого раздирается междусобицами; если бы не везли отходы электроники со всего света; если бы не устраивали мед.эксериментов над населением, то неграм не было бы необходимости бежать с насиженных мест?
          Поэтому, Трамп не молодец, а подлец, как представитель державы превращающей мир в хаос.
          Хагалаз
          1. mishastich Сегодня, 10:07
            Уважаемый, а теперь ответьте на вопрос:
            А почему Африку колонизировали? Почему после де-колонизационных проектов США и СССР Африка не вышла на уровень хотя бы стран Латинской Америки или Юго-Восточной Азии.
            mishastich
            1. Хагалаз Сегодня, 10:35
              А что, есть предпосылки к какому бы то ни было подьёму, не менее уважаемый? Может быть граници проживания племен вернулись к до колонизационным? Может быть туда (не повсеместно конечно) перестали свозить отходы? Мед.эксперименты не проводят?

              Кстати, хороший вопрос, а зачем колонизировали Африку? Ответте ка! Может еще ответите на вопрос зачем рабов вывозили?
              И заметте, я не затрагивал вопроса о национальных чертах негров и не оспаривал их справедливость. Но вот сидели бы они у себя дома, ленивые и не способные, никого не трогали и не требовали.
              Хагалаз
              1. mishastich Сегодня, 15:50
                Предпосылок нет. Трайбализм на государственном уровне. Отсутствие идеологии, кроме радикального Ислама. Отходы свозят и к нам. Мед. эксперименты проводят и в солнечной Швейцарии.
                Колонизировали по понятным причинам - по тем же, что и 2-е Америки. Отсутствие организованного сопротивления, наличие сырьевой и трудовой базы для развития метрополий. Плюс метрополии снижали удельный вес демографического давления, получая взамен ресурсы. Рабы - бесплатная низкоквалифицированная рабочая сила, не вывозить их просто глупо в реалиях того времени.
                Негры не ленивые и не тупые, просто в Африке можно не работать и при этом не сдохнуть с голода, отсюда и отсутствие необходимости в развитии социальных формаций и ремесел.(Сугубо мое мнение)
                mishastich
        3. Krasnodar Сегодня, 12:11
          Цитата: xetai9977
          Правильно говорит Трамп! Кому нужны негры? Они ленивы, не способны к интеллектуальной работе, умеют лишь требовать.

          Если специалисты, то нужны )))
          Я как то работал с французской фирмой, во главе которой стоял сенегалец - грамотный и жёсткий в переговорах чел, обаяшка в личном общении. Всех под одну гребёнку как то не правильно - ИМХО.
          Krasnodar
    2. alexmach Сегодня, 10:20
      Это кстати не совсем так. Заплаты там выше, это да, но при этом выше и налоги и постоянные затраты, и в результате возможностей у тебя с этой высокой зарплатой получается меньше. Кроме того по ним сильно ударило падение цен на нефть.

      Тем ни мене во-первых жизнь в социалистической Норвегии вполне себе комфортна и массовой эмиграции оттуда в США сложно себе представить, не говоря уже о том, что в самой Норвегии в принципе небольшое население
      alexmach
    3. Krasnodar Сегодня, 12:05
      Цитата: Звездочка
      В Норвегии зарплаты выше чем в америке.
      По определению это Норвегия может принимать американцев, только кому нужны такие .....

      Если специалисты, то таки нужны )))
      Айтишники, инженеры и прочее...
      Кстати, цены в Норвегии тоже выше
      Krasnodar
  2. лысова Сегодня, 09:18
    Чистоплюй , существующий в грязной дыре.
    лысова
    1. Опасный Сегодня, 09:29
      Почему же? Я считаю, он все правильно сказал. И подавляющее число жителей России наверняка обрадовались бы таким же словам нашего президента
      Опасный
      1. лысова Сегодня, 09:53
        Согласен , но зачем же оскорблять?!!! - Он вроди как президент - наш бы не позволил такое высказывание - это мне можно.
        лысова
      2. Хагалаз Сегодня, 10:44
        Это смотря с какой стороны посмотреть. Он представитель страны олицетворяющей систему, которая с одной стороны не способствует развитию народов, а наоборот низводит их к уравню животных и в то же время называет обитателями грязных дыр. Лицимерие и подлость.
        Хагалаз
  3. Дирижер Сегодня, 09:19
    Америка то страна равных возможностей . не толерантный сюжет)))
    Дирижер
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:19
    «приезжающие из грязных дыр»
    С одной стороны вроде и прав (проявляя заботу об американцев), а с другой... В основном эти "грязные дыры " образовались не без активного участия Сша. И не безосновательно Трампа обвиняли в расизме.
    rotmistr60
  5. skylare Сегодня, 09:19
    Правильно, пусть лучше мигрируют в Европу, а то там арабских беженцев как-то маловато. А если серьёзно - "ушки" расизма показались во всей красе: большие, волосатые и со старательно затёртой свастикой.
    skylare
  6. Дормидонт Сегодня, 09:19
    Ибо америка это вам не какая-то там грязная дыра. Это Врата Ада
    Дормидонт
  7. капрал Сегодня, 09:21
    Соединенным Штатам не нужны мигранты, «приезжающие из грязных дыр»

    Если Путин скажет подобное относительно России - без разговоров проголосую за него.
    капрал
    1. татарин 174 Сегодня, 09:31
      Вам задание, капрал, раз вы так сказали, то вы должны родить на свет не менее сотни детей, ну хотя бы десять и выучить, воспитать всех достойными гражданами. И вопрос к вам: Вы то какие страны считаете "грязной дырой"? Русские, татары и другие, которые возвращаются на историческую свою родину, тоже грязные из грязных дыр? А переселенцы, принимающие российское гражданство из других бывших советских республик как?
      татарин 174
      1. капрал Сегодня, 09:42
        Цитата: татарин 174
        И вопрос к вам: Вы то какие страны считаете "грязной дырой"?

        Те, которые галопом рванули из Союза, учиняя при этом геноцид русских,проживающих на тот момент там.
        Понятно объяснил?
        капрал
        1. alexmach Сегодня, 10:23
          Это ещё вопрос, кто первым рванул то из Союза...
          Ну ладно.. самыми первыми отметились прибалты и грузины, тут понятно, а следующим кто не подскажите? Не Россия?
          alexmach
          1. Krasnodar Сегодня, 12:24
            Цитата: alexmach
            Это ещё вопрос, кто первым рванул то из Союза...
            Ну ладно.. самыми первыми отметились прибалты и грузины, тут понятно, а следующим кто не подскажите? Не Россия?

            Молдаване
            Krasnodar
  8. pvv113 Сегодня, 09:25
    Огласите весь список грязных дыр
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 09:30
      Похоже все кроме Норвегии , а завтра уточнит. laughing
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 09:57
        Так ведь обидно оставаться в неведении request
        pvv113
  9. Altona Сегодня, 09:26
    А как же демократия, толерантность, мульти-культи, права человека? Забыли? Проехали? hi
    Altona
  10. Altona Сегодня, 09:30
    Цитата: Звездочка
    По определению это Норвегия может принимать американцев, только кому нужны такие .....

    ---------------------------
    Сериал был интересный, как американский (итальянский) мафиози сдал своих боссов ФБР и по программе защиты свидетелей приехал в Норвегию. Приехал, удивился, то нельзя,это нельзя, ну там взятки давать и вести себя некультурно. Открыл питейное заведение, принял туда всех местных смазливых девок. Потом набил мордасы всем, с кем не справлялась местная полиция в силу толерантности.
    P.S. Сериал называется "Лиллехаммер", рекомендую к просмотру.
    Altona
    1. Vard Сегодня, 10:27
      Спасибо... смотрю и плачу... Уржошся...
      Vard
  11. ПалБор Сегодня, 09:33
    Интересно,а Радж Шах корнями из какой дыры?Или он с бугра?
    ПалБор
    1. Krasnodar Сегодня, 12:25
      Цитата: ПалБор
      Интересно,а Радж Шах корнями из какой дыры?Или он с бугра?

      Скорее всего Пакистан или Бангладеш
      Krasnodar
  12. Greenwood Сегодня, 09:39
    Интересно, Россию он относит к "грязным дырам"?! lol
    Greenwood
    1. ver_ Сегодня, 10:05
      ...однако, так на вскидку, и..Сократий не ответит.. *..на Хиве люди разные*....
      ver_
  13. Strashila Сегодня, 12:27
    "Америка должна принимать мигрантов из развитых стран, таких как Норвегия (недавно Трамп встречался с премьер-министром этой страны Эрной Сольберг)."... ага... Норвегия с превеликим удовольствием отправит в Штаты своих граждан... только "новых" принятых и навязанных ЕС "из грязных дыр"... а те уж поверьте, ломанутся в Штаты с превеликим удовольствием... 3 раз ха-ха.
    Strashila
  14. Seal Сегодня, 16:28
    Цитата: Хагалаз
    Африка в своё время не была перекроина колонизаторами

    Колонизаторы - это кто ?
    Негры банту, колонизировавшие земли, занимаемые бушменами и перекроившими всю их территорию без учета национальных особенностей ?
    Берберы и арабы, колонизировавшие весь север и восток Африки ? И перекроившие все под свои понятия ?
    Масаи, в один период колонизировавшие почти всю Восточную Африку и также перекроившие все границы на свой вкус?
    Зулусы, в один период колонизировавшие почти всю Южную и Юго-Восточную Африку и также перекроившие все границы на свой вкус ?
    Seal
  15. А. Привалов Сегодня, 17:31
    Не дипломатично, но весьма по-трамповски. Видимо, закончилась эпоха тупой и воинствующей политкорректности. Пришло время всё называть своими именами.
    А. Привалов
Картина дня