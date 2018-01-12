Трамп: Америке не нужны мигранты из «грязных дыр»
Соединенным Штатам не нужны мигранты, «приезжающие из грязных дыр», передает РИА Новости заявление президента страны Дональда Трампа.
Как сообщило издание Politico, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить Трампу компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.
По словам американского лидера, Америка должна принимать мигрантов из развитых стран, таких как Норвегия (недавно Трамп встречался с премьер-министром этой страны Эрной Сольберг).
В белом доме не стали отрицать, что президент сделал такое заявление.
Напомним, усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его правительства. В частности, накануне Верховный суд разрешил Белому дому полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.
Как сообщило издание Politico, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить Трампу компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.
Зачем нам все эти люди, приезжающие из грязных дыр,приводит издание реакцию президента на предложение сенаторов.
По словам американского лидера, Америка должна принимать мигрантов из развитых стран, таких как Норвегия (недавно Трамп встречался с премьер-министром этой страны Эрной Сольберг).
В белом доме не стали отрицать, что президент сделал такое заявление.
Некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа,сказал представитель администрации США Радж Шах.
Напомним, усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его правительства. В частности, накануне Верховный суд разрешил Белому дому полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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