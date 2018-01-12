18:03 12 января

Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции

Администрация США работает над санкциями в отношении «российских олигархов» в рамках «Закона о противодействии противникам Америки», передает Лента.ру заявление министра финансов страны Стивена Мнучина.



Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем,
сказал Мнучин на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о списке лиц, которые попадут в черный список.


Ранее сообщалось, что в список могут войти более 50 человек, а вместе с членами семей – до 300. Все они – высокопоставленные чиновники и приближенные к руководству РФ бизнесмены. При этом в Демократической партии США опасаются, что Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из «кремлевского доклада» ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, в октябре 2017-го Госдеп США опубликовал список из 33 российских предприятий, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале текущего года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны нахождения юридического или физического лица.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. КОН Сегодня, 10:45
    Вот этот баян с санкциями достал уже...
    КОН
    1. Чёрный Сегодня, 10:48
      laughing Давайте рЫбята...зажигайте....
      Чёрный
      1. oldseaman1957 Сегодня, 10:56
        Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции
        - Достало уже до оскомины!
        oldseaman1957
        1. Владимир16 Сегодня, 11:27
          А я за персональные санкции. Матрасы наказывают тех, кто грабит Русь. Ура!!!
          Будет обнародован очередной список лиц, кто вывез бабло из России и держит деньги в баксах.
          Храните деньги в сберегательной кассе! laughing
          Владимир16
          1. Стропорез Сегодня, 12:07
            Цитата: Владимир16
            А я за персональные санкции. Матрасы наказывают тех, кто грабит Русь. Ура!!!

            Отличная позиция, только народ ещё чего то недопонимает.
            А ведь и не было никаких антироссийских санкций, были персональные.
            Стропорез
          2. К0щей Сегодня, 12:10
            Цитата: Владимир16
            А я за персональные санкции. Матрасы наказывают тех, кто грабит Русь. Ура!!!
            Будет обнародован очередной список лиц, кто вывез бабло из России и держит деньги в баксах.
            Храните деньги в сберегательной кассе!

            вы как-то нелогичны: США наказывают тех, кто грабит и вывозит бабло в США? что-что, а деньги они считать и делать на ровном месте умеют лучше всех... ну кроме евреев разве что. но последние это делают "как дышат"))
            К0щей
          3. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:44
            Цитата: Владимир16
            А я за персональные санкции. Матрасы наказывают тех, кто грабит Русь. Ура!!!
            Будет обнародован очередной список лиц, кто вывез бабло из России и держит деньги в баксах.
            Храните деньги в сберегательной кассе! laughing

            С Вами трудно не согласиться.. good Только есть печалька,что одни пираты отберут бабло у других пиратов а не обратно в страну возвернут,откуда первые украли..И по поводу сберкассы. wink .
            ДЕДПИХТО
      2. активатор Сегодня, 11:16
        Цитата: Чёрный
        laughing Давайте рЫбята...зажигайте....

        если бы это касалось только американцев или штатовских компаний. а так они показывают кто в песочнице главный.
        активатор
  2. Tiras Сегодня, 10:48
    Судя по всему скоро в России будут новые налоги и повышения цен, чтобы российские олигархи смогли минимизировать убытки от санкций.
    Tiras
    1. Чёрный Сегодня, 11:01
      Цитата: Tiras
      Судя по всему скоро в России будут новые налоги и повышения цен, чтобы российские олигархи смогли минимизировать убытки от санкций.

      Да. Похоже еще 50 человек от налогов освободят. Зато введут новые, для остальных россиян.
      Чёрный
    2. Горный стрелок Сегодня, 11:36
      А на что спорим, что нет?
      Горный стрелок
      1. частное лицо Сегодня, 12:20
        А цены акцизов на бензин с 1 января а услуги ЖКХ с 1июня.
        частное лицо
  3. Egorovich Сегодня, 10:48
    А нам, простым людям, плакать нужно, что ли, от горя за этих толстосумов? Это они пусть воют за свои миллиарды. Туда и дорога.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
      Егорыч , привет ! hi Согласен полностью . Но не сомневаюсь что какой-нибудь аналитег с глубокомысленным видом поведает нам с телеэкранов какие негативные последствия нас ждут . yes
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 11:02
        Паша, привет. А треп такой обязательно где нибудь всплывет, но вот для россиян последствий точно никаких не будет. Матрасия чего ждет? Типа второй Болотной к выборам? Точно промахнутся.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
          Запад своими санкциями надеется убрать Путина , но получается наоборот . lol
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 11:15
            Да вот и удивительно то это хотение. Вроде бы весь аналитический матрасный отдел отупели все сразу, живут как в другой галактике.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
              В западном мире их санкции вполне могли бы достичь желаемого . Но Россия-то не Запад ! wink Не могут они понять загадочной русской души ...
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 11:27
                Большего дерьма России, Российской Империи, СССР никто не приносил, чем оттдемократиченный Запад. Они нас и не стараются понять, а просто люто ненавидят.
                Egorovich
    2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:58
      Надо плакать, потому что деньги народные, натыреные в 90-х, а могли быть в России и работать на благо экономики.
      Генерал Песчаных Карьеров
    3. R.L. Сегодня, 11:45
      Финансовые потери российских казнокрадов будут компенсированы Российским государством деньгами из семейных бюджетов Российского народа. Повышение цен и налогов обеспечено.
      Или надо будет взятся за казнокрадов. Вопрос. Кто начнёт в России этим заниматься? У кого смелости хватит?
      R.L.
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
    ...таки на кого работают мерикатосы, на себя или Россию? laughing
    a.s.zzz888
  5. rocket757 Сегодня, 10:49
    Эт уже не клоуны, эт простой такой бизнес проект, надеть смирительную рубашку на т.н. партнёров!!!
    Во главе страны барыга, конгресс и прочие просто поддержали линию "партии"!
    rocket757
  6. Altona Сегодня, 10:49
    Товарищ Сталин просто образец законности в сравнении с "развитой демократией". Коллективная ответственность российских спортсменов, преследование людей без приговора суда, в данном случае российских олигархов. Всё-таки какую-то хоть формальную судебную процедуру провести бы надо. В общем, прекрасное демократическое будущее, мечта российского либерала.
    Altona
    1. rocket757 Сегодня, 11:11
      Даж если левада опрос не по чесноку проводил, получается что верить в западные ценности наш народ не очень.
      Есть у них преимущества, но из предъявленного надо делить на десять, а то и больше!
      rocket757
  7. dvvv Сегодня, 10:50
    думаю остатки всяких фондов уйдут на спасение денег этих самых пострадавших россиян. Банки в кризис который сами устроили спасают первыми, а теперь благодаря амерам используют всю кудринскую подушку чтобы спасать друзей Путина и их деток
    dvvv
    1. rocket757 Сегодня, 11:13
      Ну да, Кудрин один её копил?
      У нас своих козлов хватает, а слушать поучения от забугорных, таких же. нам этого наф не надо!
      rocket757
  8. andrej-shironov Сегодня, 10:50
    Да ничего страшного, власть России компенсирует выпадающие доходы чиновников и бизнесменов за счёт бюджета. У нас народ понятливый и долготерпеливый.
    andrej-shironov
  9. Azim77 Сегодня, 10:53
    Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем

    Это что-то: министр финансов работает над санкциями. Это входит в его должностные обязанности. Штат для этого есть. С утра так приходят на работу, смотрят на долг США, слушают печальные финансовые романсы, а потом "эврика" - а давайте-ка лучше придумаем еще санкции и их применим, может показатели улучшатся. Да и руководство обрадуется, что не без дела сидим.
    Azim77
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:55
    Предупреждал же дядя Вова - выводите капитал с западных банков, а то отберут.
    А до этих баранов не доходит.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
      Жора , привет ! hi Ничего , теперь займутся кусанием собственного локтя .
      bouncyhunter
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:12
        Привет Паша hi
        Будем посмотреть, жевать попкорн, как только заморозят счета богатеньких буратин, видно будет, кто умный, а кто не очень, кто с нами, а кто против нас.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:15
          Я давно считаю что олигархи - сами за себя . А деньги им заменили понятие "Родина" .
          bouncyhunter
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:26
            Вот и увидим, кто капитал на Родину променяет. Давно уже пора их раскулачить, не Россия, так "западные партнеры" это сделают.
            Генерал Песчаных Карьеров
    2. vadsonen Сегодня, 12:37
      Предупреждал же дядя Вова - выводите капитал с западных банков, а то отберут.

      Дядя Вова с тётей Эльвирой первыми его туда вывозят.
      vadsonen
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:56
        Цитата: vadsonen
        Дядя Вова с тётей Эльвирой первыми его туда вывозят.


        А вы при этом свечку держали, или откуда вам знать?
        Генерал Песчаных Карьеров
  11. Гардамир Сегодня, 10:59
    новые антироссийские санкции
    или
    санкциями в отношении «российских олигархов»
    Гардамир
  12. White wolf Сегодня, 11:03
    Правильно,молодцы исключительные.Может трижды подумает олигархат,вывозить из страны деньги или нет.Браво ики,давай ещё,так гляди,своё производить начнём.
    White wolf
    1. vadsonen Сегодня, 12:39
      Может трижды подумает олигархат,вывозить из страны деньги или нет

      Ничего страшного олигархам не будет - от налогов освободят и за счёт бюджета компенсируют. Эти санкции должны простых россиян волновать.
      vadsonen
  13. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    в список могут войти более 50 человек
    В СМИ ("Политобозрение") уже проходит информация о том, что отдельными срочно приобретается гражданство Мальты. Честно говоря простым гражданам до лампочки, что станет с миллионами, которые лежат за границей, ни когда не работали на Россию и принадлежат (наворованы) отдельным лицам.
    rotmistr60
  14. мерцание Сегодня, 11:42
    Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции

    Ну в смысле, нагнет до конца своих западных партнеров ...в пределе антироссийские санкции означают переход ЕС на дрова wink
    Уже вижу как фрау Меркель сидит дома в обнимку с буржуйкой laughing
    мерцание
  15. Горный стрелок Сегодня, 11:49
    По-моему, больше санкций - быстрее промпроизводство у нас вырастет. Быстрее найдутся "дыры", и способ их закрыть... wassat
    Горный стрелок
  16. Piramidon Сегодня, 11:58
    Всех, кто попал в санкционные списки полосатиков, нужно награждать госнаградами. Значит они работают на Россию, а не на Вашингтон.
    Piramidon
    1. Цой Сегодня, 17:09
      Цитата: Piramidon
      Всех, кто попал в санкционные списки полосатиков, нужно награждать госнаградами. Значит они работают на Россию, а не на Вашингтон.


      Держа украденные деньги в долларах на счетах США?
      Цой
  17. Гардамир Сегодня, 12:11
    ответ на действия минфина
    "Мы знаем, к сожалению, что были приняты конгрессом решения о дополнительных каких-то ограничениях. Мы, конечно, должны будем анализировать и смотреть на то, что произойдет в реалии, в жизни, будет ли что-то сделать реально, что будет сделано. В соответствии с этим и будем реагировать",
    Гардамир
  18. pafegosoff Сегодня, 13:22
    "Идет хомяк, молчит..."
    Молчать Все в России будут до окончания ЧМ по футболу (столько бабла влепили! Надо отыгрывать!)
    Ну а потомможно будет "похулиганить", как после сочинской олимпиады...
    "...- Кофори, кофори,- сказал хант рыбинспектору, сидя на носу моторки с винтовкой на коленях. - Ночь, однако, наступит, о чём тумать пудешь?"
    pafegosoff
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