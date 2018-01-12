Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции

Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем,

Администрация США работает над санкциями в отношении «российских олигархов» в рамках «Закона о противодействии противникам Америки», передает Лента.ру заявление министра финансов страны Стивена Мнучина.сказал Мнучин на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о списке лиц, которые попадут в черный список.Ранее сообщалось, что в список могут войти более 50 человек, а вместе с членами семей – до 300. Все они – высокопоставленные чиновники и приближенные к руководству РФ бизнесмены. При этом в Демократической партии США опасаются, что Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из «кремлевского доклада» ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с российским президентом Владимиром Путиным.Напомним, в октябре 2017-го Госдеп США опубликовал список из 33 российских предприятий, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале текущего года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны нахождения юридического или физического лица.