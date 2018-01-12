18:00 12 января

Минск отверг планы «дружить» с ЕС в ущерб России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не станет развивать торгово-экономические и политические отношения с Брюсселем в ущерб России.

Минск отверг планы «дружить» с ЕС в ущерб России


Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то. Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против, или в ущерб России
– приводит РИА «Новости» слова Маккея со ссылкой на его интервью Синьхуа.


По словам министра, Белоруссия может выжить только за счет нормальных отношений со всеми глобальными игроками в регионе и мире, а в политике придерживается принципа неконфронтационности.

Мы действительно находимся на стыке между Востоком и Западом – такова судьба Белоруссии. Мы на себе ощущаем все те негативные последствия, которые проистекают из присутствующей сегодня в этом регионе конфронтации
— сказал глава МИД.

Макей подчеркнул, что для Минска «Россия является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном и так далее».

Использованы фотографии: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 60

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  1. Tiras Сегодня, 10:51
    Не смогут они Белоруссию поссорить с Россией, так как пример Украины у Белоруссии перед глазами. Ничего хорошего Белоруссию не ждёт, если она отвернется от России.
    Хоть Лукашенко и угрожает иногда России касательно цен на газ и прочее - типа если не дадите, то вам хуже будет - все таки, я надеюсь, Лукашенко великолепно понимает, что если тут хотя-бы братские народа и история связывает помимо всего - в ЕС они нафиг никому не нужны кроме как использования Белоруссии в борьбе с Россией.
    Tiras
    1. Тралл Сегодня, 10:55
      Беларусь - географический центр Европы.
      Вертели, вертим и будем вертеть smile
      Тралл
      1. Tiras Сегодня, 10:57
        Имел ввиду в ЕС (поправил)
        Tiras
        1. andre Сегодня, 10:59
          Прочитал сначала Маккейн, ужаснулся. А вообще непонятно, что он китайцам оправдывается то?
          andre
          1. Silkway0026 Сегодня, 15:49
            а все потому что , автор - долбон (извините за мой французский)

            Сначала написал - Макей, а чуток позже - Маккей !!!
            Тут и до МАККЕЙНА недалеко !

            Коллега автор, Вы уж как нить поаккуратней с нашими нервами....
            Silkway0026
      2. Хагалаз Сегодня, 11:31
        Цитата: Тралл
        Беларусь - географический центр Европы.
        Вертели, вертим и будем вертеть smile

        Вертели чем, позвольте вас спросить? wink Уточните laughing
        Но это я так, ради словца! На самом деле к Белорусскому народу с любовью и уважением! hi
        Хагалаз
      3. askort154 Сегодня, 11:49
        Тралл.....Вертели, вертим и будем вертеть.

        Не получится вертеть. wink
        Географический центр Европы Австро-Венгрия. 47 * 56,3" СШ и 24*11,30" ВД. В 1887г. там установлен 2-х метровый геодезический знак. Украина тоже кричала tongue , что она центр Европы, где теперь ОНА ?! belay
        askort154
        1. Хагалаз Сегодня, 12:12
          Я то вот запамятовал, так что напомните пожалуйста, Европа докуда считается?
          Хагалаз
          1. К0щей Сегодня, 12:15
            Цитата: Хагалаз
            Европа докуда считается?

            до Урала)) но, т.к. границы "Мордора" начинаются гораздо раньше, спасибо предкам, то Европа у Запада заканчивается на католической Польше))
            К0щей
          2. askort154 Сегодня, 12:19
            Хагалаз....Я то вот запамятовал, так что напомните пожалуйста, Европа докуда считается?

            В России до Урала. По авто-трассе от Челябинска до Уфы,
            на перевале, установлен геодезический знак -"Европа-Азия". yes
            askort154
            1. Хагалаз Сегодня, 12:35
              Так в Австрии с учётом до Урала или как?
              Хагалаз
              1. askort154 Сегодня, 12:40
                Хагалаз....Так в Австрии с учётом до Урала или как?

                Там ЦЕНТР Европы. А Урал - восточная граница Европы. Так что, современное выражение "Восточно- Европейские",называя страны от Прибалтики до Чёрного моря ( Литва, Польша, Венгрия , Румыния и т.д.) совершенно не соответствует географической действительности. yes
                askort154
        2. udincev Сегодня, 13:24
          Цитата: askort154
          Украина тоже кричала , что она центр Европы, где теперь ОНА ?!

          Она уже была "пуп земли". И теперь она всё ещё форпост и защита (кого или чего, от кого или чего знают только посвящённые). Она по прежнему усердно продолжает вертеть... своей попой.
          udincev
    2. Проксима Сегодня, 10:59
      Цитата: Tiras
      Не смогут они Белоруссию поссорить с Россией, так как пример Украины у Белоруссии перед глазами. Ничего хорошего Белоруссию не ждёт, если она отвернется от России.
      Хоть Лукашенко и угрожает иногда России касательно цен на газ и прочее - типа если не дадите, то вам хуже будет - все таки, я надеюсь, Лукашенко великолепно понимает, что если тут хотя-бы братские народа и история связывает помимо всего - в Европе они нафиг никому не нужны кроме как использования Белоруссии в борьбе с Россией.
      Спасибо Украине, что она собственным идиотским примером показала, что значит дружба с Западом и игнорирование интересов России.
      Проксима
      1. Кот_Кузя Сегодня, 11:35
        Но несмотря на то, что гривна обвалилась по сравнению с 2013 г с 8 до 29 гривней за доллар, газ подорожал с 93 копеек до 7 гривней, а пенсии и зарплаты остались практически такими же, кастрюльки продолжают скакать за евроинтеграцию wassat . Недаром национальный флаг Украины и повязочки скакунов идентичны с символом даунов:

        Кот_Кузя
        1. rocket757 Сегодня, 13:00
          У нас за такие украшения на голове как минимум жалеть начнут ... максимум в психушку звонить.
          Шо на крайне ни того ни другого уже нет???
          Впрочем, в медицине у них женщина с косой, так что второе исключается! Пожалеть надо.
          rocket757
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:52
    ...не зачем Минску отделяться от России, от этого выиграем и белорусы, и мы... drinks ... а вражьё пусть локти грызут, свои конечно...
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
      Сергей , привет ! hi Согласен с тобой на все 200% ! drinks
      Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не станет развивать торгово-экономические и политические отношения с Брюсселем в ущерб России.

      Ну и что - теперь ЕС и США в ответ начнут Беларуси новыми санкциями грозить ? Так уже плавали - знаем . lol
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:00
        Привет, Паша! hi ... так пусть враги зайдутся в злобном вое, нам не привыкать... баба с возу - дружба крепче! drinks
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
          Именно так ! Запад всё тянет Беларусь в Европу , а она всё не тянется , в отличие от Украины . А чего тянуть , если Беларусь и так в центре Европы ? А с Россией мы - один народ и не отказываемся от этого родства !!! drinks
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:10
            А с Россией мы - один народ и не отказываемся от этого родства !!! drinks

            И ВМЕСТЕ МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ !!! good drinks good
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
              То , что там политики между собой трут - их дела . А простой народ давно всё для себя решил ! Оппы и либерасты на Госдеповской зарплате не в счёт , есессна ! good drinks
              bouncyhunter
          2. роман66 Сегодня, 11:20
            Паша, привет hi а воту нас в эскадре был белорусский шовинист по фамилии Харевич, а по имени, кажись, Серега. но точно не помню, так как все звали его Хариусом - так вот он нагло требовал каждый раз за столом картошку, приговаривая " бульбу жарим, бульбу парим , бульбу прямо так ..." ну сам знаешь что. и доставал электрика с моего самолета по кличке "Дядя" ( второй объявленный белорус) называя его "Дзядзя"
            роман66
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
              Рома , доброго дня ! hi Так ведь в любой нации хватает гнилых элементов - такова реальность ...
              bouncyhunter
      2. pvv113 Сегодня, 11:31
        Белоруссия друзей на кружевные трусы не меняет
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:33
          Цитата: pvv113
          Белоруссия друзей на кружевные трусы не меняет

          Как бы некоторым этого не хотелось .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 11:38
            А желающих, действительно, хватает. Даже в России и в Белоруссии
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
              Это точно , Госдеп на это денег не жалеет . wink
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 11:55
                Паша, тут не только госдеп. Есть еще контингент людей с интеллектом ниже канализации. Вроде тех кастрюлеголовых с майдана
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
                  Про таких и говорить нечего : в их головах вместо мозга либо пустота , либо майонез .
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 12:14
                    Паша, не обижай майонез
                    pvv113
                  2. Околоточный Сегодня, 12:32
                    Паш, привет. А что у вас с Макеем случилось? То в Европы рвался, а тут раз и..задняя.
                    Околоточный
                    1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
                      Лёша , привет ! hi Сам удивлён , но есть подозрение что кое-кто ему в приватной беседе политику партии довёл . wink
                      bouncyhunter
                      1. Околоточный Сегодня, 12:41
                        Понял. Ремнём по попке. Вот этот самый действенный метод воспитания.
                        Околоточный
  3. Комментарий был удален.
  4. Egorovich Сегодня, 10:55
    С трудом верится в дружбу руководства Белоруссии к России. А особенно поражает двуличность Маккея.
    Egorovich
    1. Тралл Сегодня, 10:58
      Цитата: Egorovich
      С трудом верится в дружбу руководства Белоруссии к России. А особенно поражает двуличность Маккея.

      Вы с Маккейном, случаем, не путаете? smile
      Никакой двуличности, все четко:
      https://news.tut.by/economics/572320.html
      Тралл
      1. Egorovich Сегодня, 11:05
        Особенно эта двуличность выявилась, когда прижали с газом и нефтью.
        Egorovich
    2. vasya.pupkin Сегодня, 11:43
      Цитата: Egorovich
      С трудом верится в дружбу руководства Белоруссии к России. А особенно поражает двуличность Маккея.

      Да...,кто-то в лесу сдох!Чтобы,"спящий" Макейн ,недавно публично,лизавший попу западу и люто ненавидящий все русское,такое из себя "выдавил"...Видать "клюнул жаренный петух"! А может батьке снова понадобился халявный русский кредит? Как говорят в Одессе:будем поглядеть.
      vasya.pupkin
      1. Egorovich Сегодня, 11:48
        Маккейн и Маккей это два разных человека.
        Egorovich
        1. vasya.pupkin Сегодня, 11:56
          Цитата: Egorovich
          Маккейн и Маккей это два разных человека.

          Согласен,ошибся но не принципиально,т.к. "яблоко от груши не далеко падает".
          vasya.pupkin
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:57
    [quote Белоруссия может выжить только за счет нормальных отношений со всеми глобальными игроками в регионе и мире, а в политике придерживается принципа неконфронтационности.][/quote] но
    для Минска «Россия является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном и так далее».
    ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ! Сидение на двух стульях до доводит до майданов
    КВУ-НСвД
    1. Астория Сегодня, 11:11
      Проблема не в количестве сидений, а в усатом седоке. wink
      Астория
      1. Alexanast Сегодня, 11:22
        Цитата: Астория
        Проблема не в количестве сидений, а в усатом седоке.


        Я Вам отвечу цитатой из одной довольно интересной книжечки...

        Не обращайте внимания на слова Лукашенко. Смотрите на его дела. Лукашенко — это большой патриот единой страны. Просто при раздаче ролей в политическом театре ему досталась роль злого следователя. К этому добавился взрывной нрав и сложный характер.
        Отсюда масса споров, острых высказываний батьки и всегда мягкая реакция на все это руководителей России. Они прекрасно знают, что Лукашенко — это тот редкий случай, когда доверять можно. Не предаст ни в коем случае. И они это ценят и многое поэтому прощают.
        Вот и вся загадка Лукашенко.


        А дальше думайте сами... yes
        Alexanast
        1. Астория Сегодня, 11:30
          Я Вам отвечу цитатой из одной довольно интересной книжечки
          - Вы с виду взрослый человек, а до сих пор читаете Мурзилку и молитесь на усатого агронома. Ну-ну, я Вас уже посмеялся lol
          Астория
          1. Alexanast Сегодня, 11:43
            Я ни на кого не молюсь... yes
            Только сами подумайте, чем отличается предатель от того, кто имея кучу возможностей уже более 15 лет собирается это сделать.
            Alexanast
            1. Астория Сегодня, 12:17
              Ну о предательстве Вы сами сказали, wink если он кого и предал - так только народ РБ. Я же говорю только о том, что он вор и бездарность, не более того.
              Астория
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:07
    ... отношения с Брюсселем в ущерб России.
    А это "слова не мальчика, а мужа". Будем надеяться, что так и будет.
    rotmistr60
    1. vasya.pupkin Сегодня, 11:51
      Цитата: rotmistr60
      ... отношения с Брюсселем в ущерб России.
      А это "слова не мальчика, а мужа". Будем надеяться, что так и будет.

      Это кого вы называете "мужем"?Макейна? Да на этой "политической проститутке"/Ленин/ пробу ставить негде! У белых руссов этот-главный враг России!
      Но если у вас короткая память или вы видите только "хорошее"-русскую"ХАЛЯВУ" ,то,конечно "братья навек".
      vasya.pupkin
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:05
        Вы бы тогда не путали Маккейна с
        Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
        rotmistr60
        1. vasya.pupkin Сегодня, 12:07
          Цитата: rotmistr60
          Вы бы тогда не путали Маккейна с
          Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

          Согласен,я уже выше признал.
          vasya.pupkin
          1. Околоточный Сегодня, 12:33
            Вы не далеко ошиблись. Почитайте ранние высказывания Макея.
            Околоточный
  7. Zubr Сегодня, 11:13
    Никогда не сомневался в Белоруссах.
    Zubr
  8. Толик_74 Сегодня, 11:33
    Это только громкие заявления макеев и прочих лукашенковских халуев. На самом деле он будет делать то, что выгодно ему лично, и не важно, в ущерб России или нет. Возил же в Россию бэндэровское мясо, даже не обрезал клеймо ветконтроля украины
    Толик_74
    1. Alexanast Сегодня, 11:45
      А еще он имеет единую систему ПВО с Россией, вступает в Таможенный союз и крепко «душит» в объятиях тамошнюю "оппозицию". tongue
      Alexanast
    2. vasya.pupkin Сегодня, 11:52
      Эх Толик,этот список можно продолжать до бесконечности...
      vasya.pupkin
  9. rocket757 Сегодня, 11:49
    Батька, конечно, хитрован ещё тот. но пример соседей его похоже не вдохновляет!
    rocket757
  10. Bronevick Сегодня, 14:03
    Жыве Беларусь!
    Bronevick
    1. rocket757 Сегодня, 14:17
      Живи и процветай во благо людей и назло врагам!
      rocket757
  11. Sewer Krainiy Сегодня, 16:11
    Цитата: Толик_74
    Это только громкие заявления макеев и прочих лукашенковских халуев. На самом деле он будет делать то, что выгодно ему лично, и не важно, в ущерб России или нет. Возил же в Россию бэндэровское мясо, даже не обрезал клеймо ветконтроля украины

    Мясо и др. товары в (из) Россию, Украину, Белоруссию и т.д. возят фирмы, фирмочки и простые люди. Мне кажется, что в отдельных районах гомельщины там на этом хорошо зарабатывают (как на гродненщине и брестчине на поляках). Но их ловили, ловят и будут ловить определенные спецслужбы Белоруссии и России.
    Sewer Krainiy
  12. Zomanus Сегодня, 17:18
    Ну во-первых есть пример Украины.
    Во-вторых мы им столько преференций предоставили,
    сколько им Европа никогда не даст. И батька отлично понимает,
    что в случае смены курса лишится этого как по щелчку пальцами.
    Zomanus
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