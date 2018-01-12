Минск отверг планы «дружить» с ЕС в ущерб России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не станет развивать торгово-экономические и политические отношения с Брюсселем в ущерб России.
По словам министра, Белоруссия может выжить только за счет нормальных отношений со всеми глобальными игроками в регионе и мире, а в политике придерживается принципа неконфронтационности.
Макей подчеркнул, что для Минска «Россия является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном и так далее».
Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то. Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против, или в ущерб России– приводит РИА «Новости» слова Маккея со ссылкой на его интервью Синьхуа.
По словам министра, Белоруссия может выжить только за счет нормальных отношений со всеми глобальными игроками в регионе и мире, а в политике придерживается принципа неконфронтационности.
Мы действительно находимся на стыке между Востоком и Западом – такова судьба Белоруссии. Мы на себе ощущаем все те негативные последствия, которые проистекают из присутствующей сегодня в этом регионе конфронтации— сказал глава МИД.
Макей подчеркнул, что для Минска «Россия является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном и так далее».
Использованы фотографии: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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