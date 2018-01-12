18:00 12 января

Оператор боевиков чуть не попал под замес ВКС России в прямом эфире

Сирийская армия и ее союзники продолжают наступление в провинции Идлиб. За прошедшие две недели правительственные силы освободили 200 населенных пунктов. Контратаки террористов захлебываются, не успевая развиться.

Одним из последних военных успехов стало взятие города Хувин, который, несмотря на свой небольшой размер, является важным стратегическим пунктом. Через него проходят ключевые транспортные артерии в провинции. В ходе операции было уничтожено до 120 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров. Сообщается, что сирийцам удалось захватить несколько бронемашин турецкого производства.

Непосредственную поддержку с воздуха правительственной армии оказывает российская авиация. Это подтверждает опубликованная террористами видеозапись, на которой под бомбежку попала съемочная группа боевиков. Как сообщают в соцсетях, рядом с оператором упала и воткнулась в землю авиабомба кассетного типа РБК-250.




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Комментарии 11

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
    Оператор боевиков попал под замес ВКС России в прямом эфире
    какой "замес"? неподалёку контейнер от "кассетки" в землю воткнулся?
    андрей юрьевич
  2. demo Сегодня, 11:23
    Замес - это когда камера от оператора метров на 200 отлетает. А голова на 300.
    demo
  3. фигвам Сегодня, 11:58
    Как сообщают в соцсетях, рядом с оператором упала и воткнулась в землю авиабомба кассетного типа РБК-250.

    РБК сработала и раскрылась штатно в небе, воткнулась не бомба, а хвостовая часть, не представляющая никакой угрозы.
    фигвам
  4. shura7782 Сегодня, 12:03
    Сумел, автор, шороху настрочить. Ждал до последнего кадра. На выходе ПШИК. Не впечатлило. Единственно, понравилось, как дух от души матерился. Надеюсь, что от всех увиденных духов уже никого нет в живых.
    shura7782
    1. К0щей Сегодня, 12:18
      Сумел, автор, шороху настрочить.

      ровно такая же статья, с небольшими изменениями в тексте, во всех интернет-сми.
      К0щей
      1. shura7782 Сегодня, 12:39
        Да, привыкли мы по старой советской привычке верить СМИ. А сейчас, читаешь, веришь, а через несколько дней уже всё не так. На нашем форуме тоже такое есть с небольшими изменениями меняет весь смысл.
        shura7782
        1. К0щей Сегодня, 12:45
          если говорить об этой статье то тут изменения чисто чтобы копипастой не назвали. я просто точно такую же на вз.ру читал. здесь смысл совпадает на все 100% ))
          К0щей
          1. shura7782 Сегодня, 13:06
            Если это Ваша статья, то теперь буду знать. Мы эти контейнеры частенько в афгане кидали. Только не представляю как он смог воткнуться и был после этого узнаваем духами. Он в воздухе должен раскрыться на части, а содержимое развеяться. Ежели он всётаки целёхонький добрался до земли , то от него целым может остаться только оперение. И то, его надо будет специально поискать. В общем соцсети, есть соцсети.
            shura7782
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 14:02
    Судя по щекам.. Особых лишений они не испытывают..
    Razvedka_Boem
  6. Bronevick Сегодня, 14:22
    За последние две недели в плен сдались около 400 сирийских военных.
    Bronevick
  7. Romka47 Сегодня, 16:27
    На колени упал от одного только хвостовика, а ругался бородач и правда прикольно wassat
    Romka47
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