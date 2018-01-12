Оператор боевиков чуть не попал под замес ВКС России в прямом эфире

Сирийская армия и ее союзники продолжают наступление в провинции Идлиб. За прошедшие две недели правительственные силы освободили 200 населенных пунктов. Контратаки террористов захлебываются, не успевая развиться.



Одним из последних военных успехов стало взятие города Хувин, который, несмотря на свой небольшой размер, является важным стратегическим пунктом. Через него проходят ключевые транспортные артерии в провинции. В ходе операции было уничтожено до 120 боевиков, в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров. Сообщается, что сирийцам удалось захватить несколько бронемашин турецкого производства.



Непосредственную поддержку с воздуха правительственной армии оказывает российская авиация. Это подтверждает опубликованная террористами видеозапись, на которой под бомбежку попала съемочная группа боевиков. Как сообщают в соцсетях, рядом с оператором упала и воткнулась в землю авиабомба кассетного типа РБК-250.











