Военная обстановка в Сирии: Решающий бросок Армии Асада

Вчера сирийское спецподразделение "Силы Тигра" совместно с Силами национальной обороны совершили решающий бросок на авиабазу Абу Духур в провинции Идлиб. Операция готовилась несколько дней: наращивались запасы боеприпасов в ближнем тылу, разворачивались временные пункты приема раненных.



Боевики группировки Хайят Тахрир аш-Шам, которая главенствует в данном районе, по-своему готовились к решающему сражению за базу. Как сообщают местные источники, террористы начали вывод своих сил со стратегически важной высоты - горы Хасс. По видимому, боевики осознали свой приближающийся крах.



В то же самое время информационные агентства, так или иначе связанные с террористами, рапортуют об успехах последних в боях против сирийской армии, а также наращивании собственных сил. Так, новостное агентство "Амак" сообщило о пленении нескольких правительственных солдат и офицеров.











