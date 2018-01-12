17:58 12 января

Военная обстановка в Сирии: Решающий бросок Армии Асада

Вчера сирийское спецподразделение "Силы Тигра" совместно с Силами национальной обороны совершили решающий бросок на авиабазу Абу Духур в провинции Идлиб. Операция готовилась несколько дней: наращивались запасы боеприпасов в ближнем тылу, разворачивались временные пункты приема раненных.

Боевики группировки Хайят Тахрир аш-Шам, которая главенствует в данном районе, по-своему готовились к решающему сражению за базу. Как сообщают местные источники, террористы начали вывод своих сил со стратегически важной высоты - горы Хасс. По видимому, боевики осознали свой приближающийся крах.

В то же самое время информационные агентства, так или иначе связанные с террористами, рапортуют об успехах последних в боях против сирийской армии, а также наращивании собственных сил. Так, новостное агентство "Амак" сообщило о пленении нескольких правительственных солдат и офицеров.




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Комментарии 2

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 11:25
    Все на кого-то бросаются
    Победители
    Какой-то Компот
  2. Egorovich Сегодня, 11:37
    Давят, давят сирийцы нусровскую м-разоту, молодцы!!! Практически два котла не за горизонтом.
    Egorovich
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