Пхеньян поддерживает готовность ядерного полигона к новому испытанию
Северная Корея продолжает работы по углублению западного туннеля на ядерном полигоне в районе деревни Пхунгери уезда Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, передает ТАСС сообщение портала 38North, специализирующегося на проблематике вокруг КНДР.
Изучив снимки со спутников, аналитики издания отмечают, что «в течение всего декабря на полигоне продолжалась активность рабочих и техники, нарастали объемы вывоза грунта из туннеля».
По их мнению, такая активность может указывать на стремление Северной Кореи поддерживать готовность к проведению нового ядерного испытания.
Напомним, в сентябре прошлого года Пхеньян осуществил на полигоне в Пхунгери испытание термоядерного заряда, мощность которого составила приблизительно 250 килотонн.
В ноябре телеканал Asahi TV со ссылкой на северокорейские источники сообщил, что после ядерного испытания на полигоне погибли порядка 200 рабочих. Они оказались погребены после обрушения в подземных коммуникациях комплекса. В Пхеньяне сообщения СМИ назвали «дезинформацией».
Изучив снимки со спутников, аналитики издания отмечают, что «в течение всего декабря на полигоне продолжалась активность рабочих и техники, нарастали объемы вывоза грунта из туннеля».
По их мнению, такая активность может указывать на стремление Северной Кореи поддерживать готовность к проведению нового ядерного испытания.
Напомним, в сентябре прошлого года Пхеньян осуществил на полигоне в Пхунгери испытание термоядерного заряда, мощность которого составила приблизительно 250 килотонн.
В ноябре телеканал Asahi TV со ссылкой на северокорейские источники сообщил, что после ядерного испытания на полигоне погибли порядка 200 рабочих. Они оказались погребены после обрушения в подземных коммуникациях комплекса. В Пхеньяне сообщения СМИ назвали «дезинформацией».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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