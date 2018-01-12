18:03 12 января

Пхеньян поддерживает готовность ядерного полигона к новому испытанию

Северная Корея продолжает работы по углублению западного туннеля на ядерном полигоне в районе деревни Пхунгери уезда Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, передает ТАСС сообщение портала 38North, специализирующегося на проблематике вокруг КНДР.



Изучив снимки со спутников, аналитики издания отмечают, что «в течение всего декабря на полигоне продолжалась активность рабочих и техники, нарастали объемы вывоза грунта из туннеля».


По их мнению, такая активность может указывать на стремление Северной Кореи поддерживать готовность к проведению нового ядерного испытания.

Напомним, в сентябре прошлого года Пхеньян осуществил на полигоне в Пхунгери испытание термоядерного заряда, мощность которого составила приблизительно 250 килотонн.

В ноябре телеканал Asahi TV со ссылкой на северокорейские источники сообщил, что после ядерного испытания на полигоне погибли порядка 200 рабочих. Они оказались погребены после обрушения в подземных коммуникациях комплекса. В Пхеньяне сообщения СМИ назвали «дезинформацией».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 11:24
    Правильно-держи порох сухим. good
    Bellum omnium contra omnes
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    стремление Северной Кореи поддерживать готовность к проведению нового ядерного испытания
    Удивляться нечему. Корейцы отлично понимают, что от Сша и их союзников в этом регионе можно ждать любых шагов. Как только американцы сломают начавшиеся переговоры и начнут опять угрожать, либо еще что-то, так сразу новое испытание заряда и пуск баллистической ракеты. На дядю надейся, а сам не плошай.
    rotmistr60
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:35
      Ын прекрасно понимает , что односторонние шаги по остановке программ будут восприняты как слабость , возможно что и спутниковые снимки - результат санкционированого им смягчения режима скрытности
      КВУ-НСвД
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:43
      Цитата: rotmistr60
      Корейцы отлично понимают, что от Сша и их союзников в этом регионе можно ждать любых шагов

      корейцы усвоили американскую поговорку про "кольт,и доброе слово",в результате,они на олимпиаде(даже цитромон не обнаружен "вадой"),трампов возжелал "говорить" с Кореей а не воевать. как то не выглядит Пхеньян "изгоем"...
      андрей юрьевич
    3. Шура пермский Сегодня, 11:45
      Да уж,мутят
      Шура пермский
  3. iliitchitch Сегодня, 11:43
    Оставьте провинцию хамгён-пукто в покое , пока оттуда турук-макто не вылетел . Ынька и так обратку включил . Не-е , олимпиады дождутся , потом подлянка какая-нибудь ждать себя не заставит .
    iliitchitch
  4. Egorovich Сегодня, 11:45
    ЫН не захотел быть мальчиком для битья и у него получилось. Даже Путин признал в нем большого политика.
    Egorovich
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:22
    Пентагону и госдепу надо срочно поставить мазь "Звездочка" для их горящего ануса))
    Генерал Песчаных Карьеров
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