Итоги недели. «И вновь продолжается бой»

Польша в поиске

Да плевать, что там у них внутри взорвалось, потому, что это у них взорвалось.

Теперь польскому следствию придется разбираться, кого и как нанимал Ярослав Качиньский для убийства собственного брата и уничтожения руководства Польши?

Я так полагаю, что при адекватном расследовании "Ярика" ожидает электрический стул, который специально для него привезут из США.

Вот черти! Сколько ж можно над погибшими так изгаляться? Уж точно не от большого ума эти пляски на костях.

МиГу-35 быть!

МиГ и правда ничем выдающимся не отличается, просто универсал с отклонением к фронтовому.

Что, как, зачем - это к специалистам.

Дополнение на счёт большой партии Су, себестоимость точно будет меньше. Так что решение не экономическое, для поддержки КБ МиГ на плаву, это более вероятно.

Что правильно, как надо было ... не нам решать.

Сам не летчик и не рядом, но чисто логически понимаю, что МИГ-35 существенно дешевле, а при определенных условиях, например, при обороне он ни чем не уступит Су-35, когда не нужно куда-то далеко лететь... Су-35 дороже, но при этом он обладает и рядом преимуществ - как, например, большая дальность полета и большая бомбовая нагрузка, то есть для определенных задач он не заменим когда надо прикрыть что-то далеко или разбомбить что-то далеко...

Думаю, нам нужны и тяжелые как Су-35, и «средние» как МиГ-35 и еще бы не помешал реально легкий и простой однодвигательный. Что усилит не только нашу оборону, но и экспортный потенциал.

Если исходить из себестоимости производства, то МиГ-35 - намного дешевле. Другой вопрос какую партию закажут. Ну и движки. У Су-35 и МиГ-35 разная аэродинамическая схема, совершенно разные планеры (хоть неспециалисту это и не бросается в глаза), сушка обладает сверхманевренностью, мощной БРЭО, возможностью нести тяжелое вооружение - это истребитель в чистом виде. МиГ-35 - это фронтовой самолет. Он уступает Су-35 в маневренности (хотя по этому показателю как минимум не хуже Рафаля), умеет работать по земле (т.е. несет часть функций штурмовика), плюс хорошая корабельная модификация (а не франкенштейн Су-33). Он совмещает задачи истребителя переднего края, истребителя ПВО, истребителя ВМФ, частично штурмовика. Т.е. чисто теоретически этих самолетов должно быть примерно вдвое больше чем Су-35.

Сховать «Джавелины»

Ясен перец - аборигенам только бусы, иначе все вооружение окажется на противной стороне, аборигены или пропьют или продадут, но вырученные деньги один хрен пропьют.

Что такое вообще это "летальное оружие"? Такое ощущение, что это некое зло вселенского масштаба, способное изменить историю мироздания во всей галактике. Носятся с этим "летальным оружием", как с писанной торбой. Понятно, что это не столько оружие, сколько политика, но не надо забывать, что Украина до сих пор, сама является одним из крупнейших продавцов того самого "летального оружия", правда ещё советского производства, которое от этого убивает ни чуть не хуже, а может даже и лучше. От словосочетания "летальное оружие", уже бл..ать хочется. Пусть уже пишут прямо, мол, мы на западе, всеми силами поддерживаем войну на Украине. И материально, и политически, а то придумали скользкие формулировки в своём стиле, про что-то "летальное и не летальное". Почему не говорят, к примеру, про карандаши, "пишущие и не пишущие", про машины "ездящие и не ездящие"? А оружие оно и в Африке оружие, всё летальное, на то оно и оружие.

Торги на укровской черной бирже, похоже, скоро начнутся. Нет ничего более разрушительного для армии, чем укропский прапорщик.

Пять дырок от бубликов

Если все упростить, то мы попали как кур в ощип в связи с тем, что в международной западной корпорации идёт передел власти. Европа воюет с англосаксами, и мы оказались удобным объектом для сведения счетов. Непонятно только, с кем там особо воевать, если куда не плюнь, то попадешь или в Ричарда или в Джона или т.п. Но матрасникам неймется и они допускают там присутствие представителей только Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Это в который раз показывает тщетность для французов и немцев попасть в вожделенный золотой миллиард. А еще это показывает, что мечта наших "тихих и благостных" спортивных вождей договориться по-тихому попросту иллюзорна. Западу это сейчас не нужно и попросту не интересно. Это их шоу! Зачем, если все козыри в их руках? Единственным средством для каких-либо изменений в их позиции могли бы быть вопросы финансовые. Скажем превращение игр в абсолютно неинтересные мелкие соревнования с предсказуемым результатом и снижением рейтингов или потеря крупных средств от трансляции. Только удар по кошельку может слегка приводить их в чувство. Но и это не решает проблемы. Только полная перестройка всей системы, основанная на создании международной организации с равным представительством, может что-то изменить. Но кто этим будет заниматься?

Весь этот МОК надо ставить на место... для начала перестать платить взносы... да и трансляцию запретить в РФ, равно как и рекламу спонсоров. Но лечить надо не болезнь, а причины, а посему хорошо бы прикрыть сеть Макдональдс в России и все матрасовские представительства корпораций. Бить надо по кошельку этих земноводных.

Всем прекрасно известно, что допинг употребляют практически все спортсмены... Другое дело, как отреагировали наши "ответственные" чиновники на обвинения... Вяло и пассивно, что нас возят все кому не лень... :( А про прикрыть бизнес - это вообще бред! В современных реалиях невозможно без кооперации, а львиная доля современных технологий - это запад. К сожалению, у нас даже собственного современного дизельного двигателя НЕТ!

И о скотовозах...

Надо было КАСКО оформлять.

Однако попал бульб в борт. А Ямал вроде удар ниже ватерлинии не получил. А огонь можно было превентивный из пушек открыть.

По хорошему, ВМФ России находится в условия военного времени, поэтому открывать огонь на поражения в ЛЮБОЕ судно, которое к нему приближается!

Лучше потом писать объяснительную "на расход боекомплекта", чем "похоронник".

Вложились по полной

Это ещё не сказано, что вложения эти почти под ноль процентов... в сущности, это подарок, безвозмездная помощь, так сказать...

Это вообще не вложения, это дань победителю от побеждённых. Никто и никогда в Россию эти деньги не вернёт. Нет их, забудьте.

Российская элита давно встроена в конгломерацию мировых элит, правда, на вассальных условиях. Все эти бодания с Западом выгодны и российской власти и Западу. В нашем конкретном случае можно говорить, выражаясь языком юристов, о споре хозяйствующих субъектов, не более! Аналогия вполне жизнеспособная. Никакой идеологической составляющей противостояния нет и в помине. Капиталист с капиталистом отлично понимают друг друга, но при этом всегда должны держать в тонусе народы стран.

Попрут?

Все правильно, за одним "НО". Эти ОТР не планируются к принятию на вооружение ВСУ, так как их производство будет осуществляться вне пределов территории Украины.

По имеющейся информации этот комплекс разрабатывался на иностранные деньги и в интересах иностранного заказчика. Сами же укровоенные подтвердили, что для нужд руинских ВС такие комплексы могут начать разрабатывать не ранее, чем через пару лет. Бо грошей нема.

Война вспыхнула с новой силой

Присоединяюсь к общему выражению сочувствия родным и близким погибших пилотов, а также их друзьям и товарищам по службе. Раненому желаю скорейшего выздоровления.

Я так понимаю, удар был нанесён в новогоднюю ночь, в самый уязвимый момент. Если есть 2-е погибших, значит, есть ещё большее число и раненых. А самолёты не обязательно уничтожать, если есть осколочные попадания, то самолёт выведен из строя и не является боеготовым, значит, они будут разобраны и отправлены на ремонтный завод, а на их замену прилетят новые.

Хорошая мысля приходит опосля! У нас всегда так было! Один раз — случай. Два — повтор. Три — достали, давайте что-то делать!

В Иране грядёт госпереворот?

Антиправительственные протесты начались в священном для шиитов городе Мешхеде после того, как массы людей потеряли свои деньги из-за краха различных кредитных организаций (к слову, кредиты как инструмент ростовчищества запрещены в исламе). По некоторым данным, 160 тысяч жителей города вышли первыми на акции протеста. «Эти экономические протесты начались не вчера. Недовольство зрело как минимум в течение года, с тех пор как люди потеряли свои деньги в кредитных организациях и устраивали протесты в разных местах». Незадолго до этого правительство Ирана объявило о 50%-ном повышении цен на бензин. Кроме того, было объявлено о прекращении финансовой помощи бедным, что, по мнению оппозиционеров иранскому правящему режиму, ухудшит положение 34 миллионов человек. Одновременно было объявлено об увеличении военного бюджета.

Не совсем. Запрещен ссудный процент и только, кредиты давать можно. В итоге во всех крупных исламских странах есть банки, но кредиты они дают по-особенному, к примеру, взимают процент не с ссуды, а с прибыли организации, которая получила ссуду. Таким образом этот запрет обходят.

А вот выйдут на улицу, устроят беспорядки, все разрушат, сменят власть и… заживут на следующий день богато-пребогато!!! Как при Лёхе Навальном! Который обещает, что при нём все будут вот так жить. Тупые станут умными, богатые станут бедными, а бедные богатыми. В сказки-то верите?

Русский газ согреет Бостон

Главное, эту новость незалежной не показывать, а то их перевернёт… Главный враг продаёт газ главному другу, где это видано…

Нет, ну Европа закупает у России газ и продаёт его Украине с накруткой.

А США что, рыжие, что ли. Они тоже будут закупать у России газ и продавать его Прибалтике.



Главное, чтобы Прибалтика и Украина у России не брали.

В США не хватает газа, чтобы самих себя обогреть в случае форс-мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу? Какой счёт выставят Европе, ведь газ от американцев становится "демократичным"?

Скоро будем строить "Американский поток". Ветку от "Силы Сибири" через Берингов пролив до Аляски не так и далеко тянуть.

Переговоры в Доме мира

Ну надо же, какая оперативность. Ын сказал, Ын сделал. Вот бы и наши чиновники так указы ВВП исполняли.

Лишь бы американцы не напакостили в этом процессе корейцам… Что как пить дать будет.

Чтобы договориться двум Кореям, необходимо единственное — Ю. Корее послать американцев подальше и не слушать их наставлений. Но, увы, это пока недостижимо.

Это ещё раз доказывает всему миру, что настоящая угроза войны и самые страшные демоны на Земле сидят в Госдепе США, и финансовые кукловоды и бабловоды за их спинами…

Как американцы повоевали с русскими в Восточной Европе

"...25 000 морских пехотинцев..."

Если они действительно хотят воевать с Россией, то нужны многие сотни тысяч морпехов, если не миллионы.

И если думают, что будут высаживаться на российском берегу, то как они такую армаду собираются незаметно хотя бы приблизить? Одно отплытие с порта уже будет замечено. Плюс надо огнём все зачистить, и здесь нужна соответствующая сила в виде ВВС и ВМФ. Такие приготовления будут также заметны: одним самолетом или кораблем это нереально.

Все это из области фантастики.

Интересно, сколько солдат максимум можно на одном транспортном корабле разместить?

Пусть американцы попробуют хотя бы Ына победить. А их морская пехота даже туарегов не напугает.

Не будут воевать. Напрямую — никогда. Слишком "разнеженная" команда, невзирая на "зверей" сержантов и грозный вид. Соорудить "войнушку" чужими руками, погнать на Россию кого-нибудь из соседей — вот это по-американски. Для этого и нужен грозный вид, и присутствие батальонами и бригадами... Там, где по делу нужны были бы дивизии и корпуса...

Мигранты не спасут Россию

Думаю, нужно перестать чиновникам нагло врать народу! Они друг перед другом рапортуют о средней зарплате в регионе, стране 30-40-50 тыс.! Да, одни получают десятки млн., а куча людей живёт на 10-15 тыс. НУЖНО БОРОТЬСЯ С БЕДНОСТЬЮ И НИЩЕТОЙ. Все эти выплаты, материнский капитал и пр., — это копейки, чтобы детей обеспечить.

Давайте хотя бы посчитаем, хотя бы по прожиточного минимуму, до 18 лет:

10000×12×18=2160 тыс. руб. Свыше 2 млн., хотя минималка — просто насмешка. Люди думают, как прожить самим, а не плодить нищету!

Детей нарожают не те, у кого миллионы (их меньшинство, да и у многих возраст). Когда десятки млн. граждан, большинство населения, будут жить по-людски, вот тогда и поговорим. Вот тогда стимулы для родителей пригодятся.

Урбанизация — главный враг роста численности населения. Горожане, в принципе, не очень хорошо плодятся, что сейчас, что в средние века, что в античности. Чем выше доля городского населения относительно сельского, тем хуже дело с демографией.

Чтобы население не сокращалось, одного материнского капитала мало. Вообще, мало комплекса тех мер, что сейчас предлагается. Население сокращается в первую очередь из-за качества продуктов питания, повсеместное внедрение химобработки приводит к тому, что появляется всё больше семей с бесплодием. Говорю о том, через что пришлось пройти самому. Получить квоту на ЭКО, конечно, можно, но, опять же, надо дать денежку тому, кто эти квоты распределяет. Да и после получения квоты курс ЭКО обходится в нехилую копеечку, сдача дорогостоящих анализов плюс ещё куча лекарств, не подпадающих под квоту. В итоге одно ЭКО обходится даже с квотой не менее чем в 100 тыс. деревянных и безо всяких гарантий. Мы с женой проходили процедуру ЭКО 6 раз, результат нулевой при финансовой потере примерно в миллион рублей. При средней зарплате у нас в 20 тысяч сами прикиньте, какая это дыра в семейном бюджете.

Это я так вкратце описал. Если описывать все круги ада, в который превратилась наша медицина, то это отдельную статью писать надо.

Плюс ещё фактор нестабильности, и это очень важно. Сегодня у тебя есть работа, а завтра ты легко можешь оказаться за забором — и что тогда? Кто детей кормить будет — государство? Ага, держи карман шире…

При этом надо учитывать многие другие критерии. Например, количество рождённых мальчиков и девочек находится в соотношении 10 к 9, но к 40 годам количество мужчин и женщин уже в соотношении 2 к 3, потом уже 2 к 5. То есть убыль мужского населения происходит быстрее женского.

Либеральной власти в стране и не нужно большое число населения. Как говорят адепты этой власти, достаточно порядка 50 миллионов человек для обслуживания трубы. Все попытки Путина и правительства выправить демографическую ситуацию популистичны по своей сути, потому как нет имеют под собой концептуальной базы. Можете прочитать новеллу на сайте правительства РФ под названием «Правила субсидирования ипотечных ставок для детей с вторым, третьим ребёнком и последующими детьми». Чтиво очень увлекательное, если осилить бюрократический язык, коим всегда пишет наше правительство.