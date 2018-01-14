19:36 14 января
Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!

Итоги недели. «И вновь продолжается бой»

Польша в поиске

Пресс-секретарь очередной польской подкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском Марта Паленек представила новую порцию заявлений о результатах расследования.

Итоги недели. «И вновь продолжается бой»





На неделе своего поста (поста министра обороны) лишился пан Мацеревич. Многие подумали: кто же теперь будет искать «следы взрывчатки» и требовать новых эксгумаций. Но пана Мацеревича, хотя и подвинули с министерского поста, тут же назначили главой той самой комиссии, которая продолжает откровенное надругательство над памятью погибших в авиакатастрофе под Смоленском. А значит, будут новые «откровения» - вплоть до «сенсации» о том, что вместо польских лётчиков в кабине Ту-154 сидели манекены, хорошо обученные Кремлём управлению лайнером...

Комментарии наших читателей:

Кент0001
Да плевать, что там у них внутри взорвалось, потому, что это у них взорвалось.


Пролетарий
Теперь польскому следствию придется разбираться, кого и как нанимал Ярослав Качиньский для убийства собственного брата и уничтожения руководства Польши?
Я так полагаю, что при адекватном расследовании "Ярика" ожидает электрический стул, который специально для него привезут из США.

SNEAKY
Вот черти! Сколько ж можно над погибшими так изгаляться? Уж точно не от большого ума эти пляски на костях.


МиГу-35 быть!

Заводские лётные испытания МиГ-35 завершились в декабре 2017 года. Истребитель готовится выйти на государственные совместные испытания в начале 2018 года. Их (государственные испытания) планируется завершить в 2019 году.





Когда не выходил на испытания, говорили о недоработках оборонки, бюрократической волоките. Когда вышел на испытания, говорим об экономической несостоятельности проекта. Можно, конечно, долго размышлять о «денежной» составляющей, но факт остаётся фактом – МиГу нужны проекты, потому что МиГ – это не только имя, но и люди. И эти люди стараются делать качественный продукт в рамках отечественной оборонной отрасли.

Комментарии наших читателей:

rocket757
МиГ и правда ничем выдающимся не отличается, просто универсал с отклонением к фронтовому.
Что, как, зачем - это к специалистам.
Дополнение на счёт большой партии Су, себестоимость точно будет меньше. Так что решение не экономическое, для поддержки КБ МиГ на плаву, это более вероятно.
Что правильно, как надо было ... не нам решать.


Ratmir_Ryazan
Сам не летчик и не рядом, но чисто логически понимаю, что МИГ-35 существенно дешевле, а при определенных условиях, например, при обороне он ни чем не уступит Су-35, когда не нужно куда-то далеко лететь... Су-35 дороже, но при этом он обладает и рядом преимуществ - как, например, большая дальность полета и большая бомбовая нагрузка, то есть для определенных задач он не заменим когда надо прикрыть что-то далеко или разбомбить что-то далеко...
Думаю, нам нужны и тяжелые как Су-35, и «средние» как МиГ-35 и еще бы не помешал реально легкий и простой однодвигательный. Что усилит не только нашу оборону, но и экспортный потенциал.


m.cempbell
Если исходить из себестоимости производства, то МиГ-35 - намного дешевле. Другой вопрос какую партию закажут. Ну и движки. У Су-35 и МиГ-35 разная аэродинамическая схема, совершенно разные планеры (хоть неспециалисту это и не бросается в глаза), сушка обладает сверхманевренностью, мощной БРЭО, возможностью нести тяжелое вооружение - это истребитель в чистом виде. МиГ-35 - это фронтовой самолет. Он уступает Су-35 в маневренности (хотя по этому показателю как минимум не хуже Рафаля), умеет работать по земле (т.е. несет часть функций штурмовика), плюс хорошая корабельная модификация (а не франкенштейн Су-33). Он совмещает задачи истребителя переднего края, истребителя ПВО, истребителя ВМФ, частично штурмовика. Т.е. чисто теоретически этих самолетов должно быть примерно вдвое больше чем Су-35.


Сховать «Джавелины»

Летальное оружие, которое Киев получит от США, будет храниться вдали от позиций ВСУ в Донбассе, сообщает газета The Wall Street Journal.





Выяснилось и то, что для обучения тому, как с «Джавелинами» управляться, украинские военнослужащие будут выезжать за границу, а потом весь процесс хранения на Украине будет контролироваться американскими военными инструкторами. И с чего вдруг?.. Раньше переодеванию американских солдат в гарных киборгов ничто не мешало, а теперь вдруг такие заморочки. Неужели от этих пертурбаций «Минск-2» будет ближе к выполнению? Хотя кто вообще об этом «Минске» на Украине сегодня вспоминает. Не говоря уже о США с их «кремлёвским агентом» Дональдом.

Комментарии наших читателей:

влад66
Ясен перец - аборигенам только бусы, иначе все вооружение окажется на противной стороне, аборигены или пропьют или продадут, но вырученные деньги один хрен пропьют.


Orionvit
Что такое вообще это "летальное оружие"? Такое ощущение, что это некое зло вселенского масштаба, способное изменить историю мироздания во всей галактике. Носятся с этим "летальным оружием", как с писанной торбой. Понятно, что это не столько оружие, сколько политика, но не надо забывать, что Украина до сих пор, сама является одним из крупнейших продавцов того самого "летального оружия", правда ещё советского производства, которое от этого убивает ни чуть не хуже, а может даже и лучше. От словосочетания "летальное оружие", уже бл..ать хочется. Пусть уже пишут прямо, мол, мы на западе, всеми силами поддерживаем войну на Украине. И материально, и политически, а то придумали скользкие формулировки в своём стиле, про что-то "летальное и не летальное". Почему не говорят, к примеру, про карандаши, "пишущие и не пишущие", про машины "ездящие и не ездящие"? А оружие оно и в Африке оружие, всё летальное, на то оно и оружие.


Naval
Торги на укровской черной бирже, похоже, скоро начнутся. Нет ничего более разрушительного для армии, чем укропский прапорщик.


Пять дырок от бубликов

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывшую истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.





«Медведи», конечно, молодцы, но дальше-то что? О том, что WADA пляшет под американскую дудку и так понятно – ведь не просто же так г-н Родченков находится под «покровительством» ФБР. Все всё знают, все всё понимают, вот только поедающие горстями допинг американские, канадские, норвежские «болезные» будут выступать под своими национальными флагами, а наши – под белыми тряпицами с дырками от бубликов. Хотя чего возмущаемся – сказано же, что Россия в сердце, а потому можно и голышом на лыжи вставать...

Комментарии наших читателей:

XYZ
Если все упростить, то мы попали как кур в ощип в связи с тем, что в международной западной корпорации идёт передел власти. Европа воюет с англосаксами, и мы оказались удобным объектом для сведения счетов. Непонятно только, с кем там особо воевать, если куда не плюнь, то попадешь или в Ричарда или в Джона или т.п. Но матрасникам неймется и они допускают там присутствие представителей только Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Это в который раз показывает тщетность для французов и немцев попасть в вожделенный золотой миллиард. А еще это показывает, что мечта наших "тихих и благостных" спортивных вождей договориться по-тихому попросту иллюзорна. Западу это сейчас не нужно и попросту не интересно. Это их шоу! Зачем, если все козыри в их руках? Единственным средством для каких-либо изменений в их позиции могли бы быть вопросы финансовые. Скажем превращение игр в абсолютно неинтересные мелкие соревнования с предсказуемым результатом и снижением рейтингов или потеря крупных средств от трансляции. Только удар по кошельку может слегка приводить их в чувство. Но и это не решает проблемы. Только полная перестройка всей системы, основанная на создании международной организации с равным представительством, может что-то изменить. Но кто этим будет заниматься?

НЕКСУС
Весь этот МОК надо ставить на место... для начала перестать платить взносы... да и трансляцию запретить в РФ, равно как и рекламу спонсоров. Но лечить надо не болезнь, а причины, а посему хорошо бы прикрыть сеть Макдональдс в России и все матрасовские представительства корпораций. Бить надо по кошельку этих земноводных.

Makcaga
Всем прекрасно известно, что допинг употребляют практически все спортсмены... Другое дело, как отреагировали наши "ответственные" чиновники на обвинения... Вяло и пассивно, что нас возят все кому не лень... :( А про прикрыть бизнес - это вообще бред! В современных реалиях невозможно без кооперации, а львиная доля современных технологий - это запад. К сожалению, у нас даже собственного современного дизельного двигателя НЕТ!


И о скотовозах...

Большой десантный корабль "Ямал" 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне, инцидент произошел по вине гражданского судна, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.





Реалии нашего времени: всевозможные скотовозы и прочие баркасы «с дровами» могут себе позволить без последствий для самих себя таранить корабли военно-морского флота. Причём реалии таковы, что таранят не только корабли ВМФ РФ. Достаётся и американским. Да как достаётся! Туман, дескать... Не доглядели... В общем, то, что во времена оные считалось поводом для объявления войны (или как минимум для уничтожения артиллерийской установкой "скотовоза"), стало рядовым делом на просторах Мирового океана. А мы тут всё про «третью мировую» и «испепеляющие удары»...

Комментарии наших читателей:

MoJloT
Надо было КАСКО оформлять.


Аристарх Людвигович
Однако попал бульб в борт. А Ямал вроде удар ниже ватерлинии не получил. А огонь можно было превентивный из пушек открыть.

Мих1974
По хорошему, ВМФ России находится в условия военного времени, поэтому открывать огонь на поражения в ЛЮБОЕ судно, которое к нему приближается!
Лучше потом писать объяснительную "на расход боекомплекта", чем "похоронник".


Вложились по полной

Опубликован отчёт Центрального банка России о расположении в виде золотовалютных резервов – того самого национального достояния (не путать с известной компанией-гигантом), которое обеспечивает главную подушку безопасности для российской экономики и в первую очередь для российской банковской системы.





В общем, ничего сенсационного в отчёте нет. Как вкладывали сотни миллиардов в американскую экономику, так и продолжаем вкладывать. Мало того, вложения наращиваем. При этом обсуждаем какие-то очередные санкции. Да какие ещё санкции, когда фактически свободные деньги, которые могли бы идти на реализацию масштабнейших проектов, покорно отдаём тем, для кого термины «проекты» и «Россия» не стыкуются по определению. Проект по развалу и дестабилизации – то да. Проект по развитию – никак нет...

Комментарии наших читателей:

Vard
Это ещё не сказано, что вложения эти почти под ноль процентов... в сущности, это подарок, безвозмездная помощь, так сказать...

AKuzenka
Это вообще не вложения, это дань победителю от побеждённых. Никто и никогда в Россию эти деньги не вернёт. Нет их, забудьте.

andrej-shironov
Российская элита давно встроена в конгломерацию мировых элит, правда, на вассальных условиях. Все эти бодания с Западом выгодны и российской власти и Западу. В нашем конкретном случае можно говорить, выражаясь языком юристов, о споре хозяйствующих субъектов, не более! Аналогия вполне жизнеспособная. Никакой идеологической составляющей противостояния нет и в помине. Капиталист с капиталистом отлично понимают друг друга, но при этом всегда должны держать в тонусе народы стран.


Попрут?

Ещё в начале декабря 2017 года гендиректор украинского ГП НПО «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман сделал достаточно неожиданное и противоречивое заявление о входе программы разработки оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» в финальную фазу, что ещё тогда создало в Рунете настоящую «свалку» из комментариев, оставленных как противниками, так и сторонниками преступного киевского режима.





Основной вопрос текущего времени: попрёт ли украинское воинство на Донбасс во время Олимпиады и предвыборного цикла в России? Учитывая тот факт, что само это воинство ничего не решает, а решают за него «люди в чёрном» из дружественной заокеанской державы, такая вероятность весьма велика. Велика на фоне не столь давних провокаций у границ России (в 2008 и 2014), когда сеяли демократию и снайперскими винтовками на майдане, и «Градами» под Цхинвалом.

Комментарии наших читателей:

svp67
Все правильно, за одним "НО". Эти ОТР не планируются к принятию на вооружение ВСУ, так как их производство будет осуществляться вне пределов территории Украины.


inkass_98
По имеющейся информации этот комплекс разрабатывался на иностранные деньги и в интересах иностранного заказчика. Сами же укровоенные подтвердили, что для нужд руинских ВС такие комплексы могут начать разрабатывать не ранее, чем через пару лет. Бо грошей нема.


Война вспыхнула с новой силой

31 декабря двое российских военнослужащих погибли в результате миномётного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Минобороны России. «31 декабря 2017 года с наступлением тёмного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолётов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности.

Позднее на Telegram-канале «Directorate 4» появилось сообщение об очередной атаке на авиабазу Хмеймим. Отмечалось, что атака осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов: «Сообщается о том, что российскими военными было сбито несколько дронов, пытавшихся атаковать базу. Данных о том, каким мог бы стать урон для авиабазы в случае проведения атак с достижением цели, нет. БПЛА были кустарного производства, снаряжались кустарными минами, при этом за счёт массовости могли бы нанести существенный ущерб военной технике, которая располагается под открытым небом».

И ещё одна печальная новость из Сирии. 31 декабря российский вертолёт Ми-24 потерпел катастрофу. Причиной катастрофы стала техническая неисправность при выполнении перелёта на аэродром Хама. «При совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.





Как видим, рубеж 2017—2018 гг. полон трагических вестей из Сирии. Катастрофа вертолёта, атаки на авиабазу Хмеймим, гибель военнослужащих — это не всё. Идут тяжёлые бои между сирийской армией и террористами в Харасте (провинция Дамаск). Кроме того, так называемая умеренная оппозиция возобновила обстрелы жилых кварталов Дамаска.

Это означает, что война в Сирии набирает новые обороты. Западные аналитики даже высказывают мнение, что мишенью в этой войне стали российские силы…

Комментарии наших читателей:

Татьяна
Присоединяюсь к общему выражению сочувствия родным и близким погибших пилотов, а также их друзьям и товарищам по службе. Раненому желаю скорейшего выздоровления.


фигвам
Я так понимаю, удар был нанесён в новогоднюю ночь, в самый уязвимый момент. Если есть 2-е погибших, значит, есть ещё большее число и раненых. А самолёты не обязательно уничтожать, если есть осколочные попадания, то самолёт выведен из строя и не является боеготовым, значит, они будут разобраны и отправлены на ремонтный завод, а на их замену прилетят новые.


Чичиков
Хорошая мысля приходит опосля! У нас всегда так было! Один раз — случай. Два — повтор. Три — достали, давайте что-то делать!


В Иране грядёт госпереворот?

Сирийская разведка сообщает, что на территорию Ирана за последние несколько дней были заброшены десятки боевиков, которые до этого проходили подготовку в районе военной базы «Джизр-эш-Шаддади» (сирийская провинция Хасеке). Фактически речь идёт о попытке осуществления государственного переворота по отработанной США практике так называемых цветных революций — с использованием наёмников.





Специалисты говорят, что события в Иране, если только там грянет цветная революция, могут разогнать цены на энергоносители, в первую очередь на нефть.

И действительно, рост цен на нефть заметен с первых дней наступившего года. 10 и 11 января цена на сорт Brent была выше 69 долларов за баррель.

Комментарии наших читателей:

vtyrtn
Антиправительственные протесты начались в священном для шиитов городе Мешхеде после того, как массы людей потеряли свои деньги из-за краха различных кредитных организаций (к слову, кредиты как инструмент ростовчищества запрещены в исламе). По некоторым данным, 160 тысяч жителей города вышли первыми на акции протеста. «Эти экономические протесты начались не вчера. Недовольство зрело как минимум в течение года, с тех пор как люди потеряли свои деньги в кредитных организациях и устраивали протесты в разных местах». Незадолго до этого правительство Ирана объявило о 50%-ном повышении цен на бензин. Кроме того, было объявлено о прекращении финансовой помощи бедным, что, по мнению оппозиционеров иранскому правящему режиму, ухудшит положение 34 миллионов человек. Одновременно было объявлено об увеличении военного бюджета.


rait
Не совсем. Запрещен ссудный процент и только, кредиты давать можно. В итоге во всех крупных исламских странах есть банки, но кредиты они дают по-особенному, к примеру, взимают процент не с ссуды, а с прибыли организации, которая получила ссуду. Таким образом этот запрет обходят.


astronom1973n
А вот выйдут на улицу, устроят беспорядки, все разрушат, сменят власть и… заживут на следующий день богато-пребогато!!! Как при Лёхе Навальном! Который обещает, что при нём все будут вот так жить. Тупые станут умными, богатые станут бедными, а бедные богатыми. В сказки-то верите?


Русский газ согреет Бостон

Американские компании решили закупить партию российского сжиженного газа. Столь оригинальное решение связано с ростом цен на топливо по причине непогоды на восточном побережье Северной Америки.

Российский СПГ транзитом через Британию будет доставлен в Штаты французской компаний «Engie». Конечным пунктом доставки станет Бостон, который пережил снежную бурю и понижение температуры. Теперь городу и штату Массачусетс грозит масштабное наводнение, которое уже началось в отдельных районах. Буквально несколько дней назад в США был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости 1 тыс. кубометров газа. Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газ, который будет поставлен в США, произведён российской компанией «НОВАТЭК». Производство осуществляется по проекту «Ямал СПГ».





В Европе у российских газовиков тоже всё хорошо.

В 2017 году Россия нарастила экспорт газа в Европу. 193,9 млрд. кубов, что на 14,6 млрд. кубов, или на 8,1% выше показателей 2016 года. Валютная выручка от экспорта российского газового монополиста по итогу 2017 года увеличилась более чем на 20%.

Того и гляди, «газовая война» США с Россией приведёт к победе России не только в Европе, но и в самих США!

Комментарии наших читателей:

Шура пермский
Главное, эту новость незалежной не показывать, а то их перевернёт… Главный враг продаёт газ главному другу, где это видано…


Shurik70
Нет, ну Европа закупает у России газ и продаёт его Украине с накруткой.
А США что, рыжие, что ли. Они тоже будут закупать у России газ и продавать его Прибалтике.

Главное, чтобы Прибалтика и Украина у России не брали.


Hoc vince
В США не хватает газа, чтобы самих себя обогреть в случае форс-мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу? Какой счёт выставят Европе, ведь газ от американцев становится "демократичным"?


jjj
Скоро будем строить "Американский поток". Ветку от "Силы Сибири" через Берингов пролив до Аляски не так и далеко тянуть.


Переговоры в Доме мира

Начались первые за два года прямые переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР. Проходят они на министерском уровне. Один из обсуждаемых вопросов связан с возможным участием сборной команды Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые стартуют в следующем месяце.





Кстати, переговоры стали возможными благодаря инициативе Ким Чен Ына, который обратился к корейскому народу и заявил о необходимости сосредоточиться на дальнейшем укреплении северокорейской безопасности и одновременном улучшении отношений с Югом. По словам молодого лидера, пришло время задуматься об объединении страны.

Комментарии наших читателей:

Тот же ЛЕХА
Ну надо же, какая оперативность. Ын сказал, Ын сделал. Вот бы и наши чиновники так указы ВВП исполняли.
Лишь бы американцы не напакостили в этом процессе корейцам… Что как пить дать будет.


rotmistr60
Чтобы договориться двум Кореям, необходимо единственное — Ю. Корее послать американцев подальше и не слушать их наставлений. Но, увы, это пока недостижимо.


anjey
Это ещё раз доказывает всему миру, что настоящая угроза войны и самые страшные демоны на Земле сидят в Госдепе США, и финансовые кукловоды и бабловоды за их спинами…


Как американцы повоевали с русскими в Восточной Европе

Если осенью перспектива военного конфликта с русскими в Восточной Европе подтолкнула командование Корпуса морской пехоты США усилить боевые возможности подразделений, то зимой высшее командование Корпуса заговорило об «уже идущей» войне.

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что американские морпехи в Европе должны быть готовы к большой битве. Да что там готовы: битва уже идёт! «Надеюсь, я ошибаюсь, но война уже идёт», — уверяет Роберт Неллер, чьи высказывания цитирует «Вашингтон пост».





Столь волнующие заявления генерала Неллера попытался прояснить корреспондент ТАСС. Он обратился в пресс-службу Пентагона. Однако дежурные сотрудники службы «затруднились ответить» на вопросы корреспондента о точке зрения Неллера и о том, отражает ли она позицию министра обороны Джеймса Мэттиса (между прочим, отставного генерала Корпуса морской пехоты).

Американским генералам, заметим, следовало бы поменьше трепать языком. Каждое слово о «идущей войне» немедленно отзывается не только среди военнослужащих, к которым обращены эти речи, но и среди журналистов, которые растаскивают такую «информацию» по всему миру.

Комментарии наших читателей:

Касым
"...25 000 морских пехотинцев..."
Если они действительно хотят воевать с Россией, то нужны многие сотни тысяч морпехов, если не миллионы.
И если думают, что будут высаживаться на российском берегу, то как они такую армаду собираются незаметно хотя бы приблизить? Одно отплытие с порта уже будет замечено. Плюс надо огнём все зачистить, и здесь нужна соответствующая сила в виде ВВС и ВМФ. Такие приготовления будут также заметны: одним самолетом или кораблем это нереально.
Все это из области фантастики.
Интересно, сколько солдат максимум можно на одном транспортном корабле разместить?


сибиралт
Пусть американцы попробуют хотя бы Ына победить. А их морская пехота даже туарегов не напугает.


Горный стрелок
Не будут воевать. Напрямую — никогда. Слишком "разнеженная" команда, невзирая на "зверей" сержантов и грозный вид. Соорудить "войнушку" чужими руками, погнать на Россию кого-нибудь из соседей — вот это по-американски. Для этого и нужен грозный вид, и присутствие батальонами и бригадами... Там, где по делу нужны были бы дивизии и корпуса...


Мигранты не спасут Россию

Россию убьёт демографический кризис. Президент Путин, стремящийся занять высокое кресло ещё на шесть лет, считает разрешение этого кризиса приоритетной задачей. Однако, как полагают заграничные эксперты, в ближайшие годы численность россиян будет только убывать. Работающего населения будет всё меньше: Россия несёт потери в прямом смысле слова.

«России не хватает русских». Под таким мрачным заголовком вышла статья Беньямина Трибе в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung». Демографический спад серьёзно ограничивает темпы развития экономики и бизнеса в России, считает автор. И никакого «серьёзного решения» для этого кризиса, по-видимому, нет.

Иммиграция отнюдь не является простым решением проблемы. Да, Россия уже много лет является «пунктом назначения» для трудовых мигрантов с Кавказа и из Центральной Азии. Между тем экономический кризис последних лет наряду с мерами протекционизма ослабили наплыв мигрантов. В первой половине 2017 года иммиграция уже не компенсировала естественную смертность. И даже возросшая иммиграция из Украины за последние три года не поправила ситуацию.





В связи с этим вновь и вновь поднимается вопрос о повышении пенсионного возраста. Главными причинами возможного повышения пенсионного возраста могут стать относительно низкие цены на нефть, создающие хронический дефицит бюджета зависимой от экспорта энергоресурсов России, а также демографическая «яма». К 2035 году число пенсионеров в стране составит от 25 до 29% от общей численности населения. Не хочется даже прогнозировать, какая дыра образуется в Пенсионном фонде РФ при таком раскладе.

Западные эксперты сходятся на том, что в России слишком рано наступает пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Он был введён, напоминает швейцарец Трибе, ещё при Сталине, в 1932 году. Впрочем, аналитик не думает, что Путин пойдёт на увеличение пенсионного возраста. «Финансирование пенсионной системы совсем уж ветхозаветное, — пишет Трибе, — однако Владимир Путин не желает испытать на себе народный гнев, который может спровоцировать увеличение [пенсионного возраста]».

И ещё. Международная организация труда (МОТ) и рейтинговое агентство «Standard & Poor's» пророчат быстрое снижение численности населения России. К 2050 году численность населения Российской Федерации упадёт до 130 миллионов человек.

Снижение численности населения при одновременном сокращении числа работающих граждан (из-за «прореженного» реформаторами поколения 1990—2000 гг.) приведёт в будущем к весьма неблагоприятной экономической ситуации.

Комментарии наших читателей:

фа2998
Думаю, нужно перестать чиновникам нагло врать народу! Они друг перед другом рапортуют о средней зарплате в регионе, стране 30-40-50 тыс.! Да, одни получают десятки млн., а куча людей живёт на 10-15 тыс. НУЖНО БОРОТЬСЯ С БЕДНОСТЬЮ И НИЩЕТОЙ. Все эти выплаты, материнский капитал и пр., — это копейки, чтобы детей обеспечить.
Давайте хотя бы посчитаем, хотя бы по прожиточного минимуму, до 18 лет:
10000×12×18=2160 тыс. руб. Свыше 2 млн., хотя минималка — просто насмешка. Люди думают, как прожить самим, а не плодить нищету!
Детей нарожают не те, у кого миллионы (их меньшинство, да и у многих возраст). Когда десятки млн. граждан, большинство населения, будут жить по-людски, вот тогда и поговорим. Вот тогда стимулы для родителей пригодятся.


Dzmicer
Урбанизация — главный враг роста численности населения. Горожане, в принципе, не очень хорошо плодятся, что сейчас, что в средние века, что в античности. Чем выше доля городского населения относительно сельского, тем хуже дело с демографией.


Варяг_0711
Чтобы население не сокращалось, одного материнского капитала мало. Вообще, мало комплекса тех мер, что сейчас предлагается. Население сокращается в первую очередь из-за качества продуктов питания, повсеместное внедрение химобработки приводит к тому, что появляется всё больше семей с бесплодием. Говорю о том, через что пришлось пройти самому. Получить квоту на ЭКО, конечно, можно, но, опять же, надо дать денежку тому, кто эти квоты распределяет. Да и после получения квоты курс ЭКО обходится в нехилую копеечку, сдача дорогостоящих анализов плюс ещё куча лекарств, не подпадающих под квоту. В итоге одно ЭКО обходится даже с квотой не менее чем в 100 тыс. деревянных и безо всяких гарантий. Мы с женой проходили процедуру ЭКО 6 раз, результат нулевой при финансовой потере примерно в миллион рублей. При средней зарплате у нас в 20 тысяч сами прикиньте, какая это дыра в семейном бюджете.
Это я так вкратце описал. Если описывать все круги ада, в который превратилась наша медицина, то это отдельную статью писать надо.
Плюс ещё фактор нестабильности, и это очень важно. Сегодня у тебя есть работа, а завтра ты легко можешь оказаться за забором — и что тогда? Кто детей кормить будет — государство? Ага, держи карман шире…


Altona
При этом надо учитывать многие другие критерии. Например, количество рождённых мальчиков и девочек находится в соотношении 10 к 9, но к 40 годам количество мужчин и женщин уже в соотношении 2 к 3, потом уже 2 к 5. То есть убыль мужского населения происходит быстрее женского.


andrej-shironov
Либеральной власти в стране и не нужно большое число населения. Как говорят адепты этой власти, достаточно порядка 50 миллионов человек для обслуживания трубы. Все попытки Путина и правительства выправить демографическую ситуацию популистичны по своей сути, потому как нет имеют под собой концептуальной базы. Можете прочитать новеллу на сайте правительства РФ под названием «Правила субсидирования ипотечных ставок для детей с вторым, третьим ребёнком и последующими детьми». Чтиво очень увлекательное, если осилить бюрократический язык, коим всегда пишет наше правительство.
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин


42

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:34
    Начались первые за два года прямые переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР


    А США тем временем готовит переброску техники для будущей войны с ЫНом...
    Тот же ЛЕХА
    1. Uryukc Сегодня, 15:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А США тем временем готовит переброску техники для будущей войны с ЫНом...

      Техника в пустынном камуфляже, так что сомненеваюсь.
      Uryukc
  2. 210окв Сегодня, 08:37
    По поводу столкновения со "скотовозами"..А не стоит ли разок применить оружие на поражения.Что бы скот ближе десяти миль не подходил бы к нашим кораблям.По поводу украинского ОТРК....Я думаю что в самом деле там украинского не так уж и много.Но спецы есть есть и производство.И неизвестно сколько они смогут поставить в укровермахт года через три.Стоит призадуматься..
    210окв
    1. nikvic46 Сегодня, 11:29
      Военный корабль должен при столкновении со " скотовозами" должен держать верх,а не залечивать раны.
      nikvic46
  3. Vard Сегодня, 08:47
    Все как обычно пожар во время наводнения в банке....
    Vard
  4. VANIN Сегодня, 08:49
    Ну что сказать , праздники закончились ...Жива Россия , правда потери 20 тыс.за праздники (нормально так погуляли))))
    VANIN
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:53
      Виталий, ты лично про себя пишешь "потери 20 тысяч "? belay
      Геркулесыч
      1. VANIN Сегодня, 08:55
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, ты лично про себя пишешь "потери 20 тысяч "? belay

        Я живой пока ..))) А 20 тыс человек -это погибшие в новогодние праздники..Гуляй Россия! hi
        VANIN
        1. Володин Сегодня, 09:51
          Цитата: VANIN
          А 20 тыс человек -это погибшие в новогодние праздники..

          И откуда эта статистика по "погибшим"?
          Володин
          1. VANIN Сегодня, 09:57
            Цитата: Володин
            Цитата: VANIN
            А 20 тыс человек -это погибшие в новогодние праздники..

            И откуда эта статистика по "погибшим"?

            В СМИ либеральных..А по сути стандартная , как всегда ..Это все что связано с алкоголем (аварии, драки, отравления и т.д.) В 90-х это количество в разы было больше..Сейчас "культурно отдыхать умеем..")))) drinks
            VANIN
            1. Володин Сегодня, 10:03
              Цитата: VANIN
              В СМИ либеральных.. А по сути стандартная , как всегда .

              Хотелось бы ссылочку
              Володин
              1. VANIN Сегодня, 10:21
                Цитата: Володин
                Цитата: VANIN
                В СМИ либеральных.. А по сути стандартная , как всегда .

                Хотелось бы ссылочку

                Нет ничего проще в наше время...Набираете в поисковике криминальная хроника новогодняя и будет вам счастье..)))
                не мне вам советовать конечно, но ваш вопрос выглядит угрожающе..! hi
                VANIN
                1. Володин Сегодня, 10:25
                  Уж не знаю, где там была угроза с моей стороны, но в итоге я Вас понял: Нет ничего проще в наше время, чем написать никем и ничем не подтверждённую информацию и ещё выдавать её за чистую правду: "Мильён погибших, три мильёна раненых. Передаёт информагентство ОБС (Одна баба сказала)"
                  Володин
                  1. VANIN Сегодня, 11:11
                    Цитата: Володин
                    Уж не знаю, где там была угроза с моей стороны, но в итоге я Вас понял

                    Алексей , вы на меня внимание не обращайте.. hi Меня иногда заносит, всегда вас читаю ! С Уважение.. hi
                    VANIN
                  2. антивирус Сегодня, 11:53
                    ОБС --я соучредитель- очень правдивая контора
                    антивирус
              2. vladimirvn Сегодня, 10:31
                Больше опять стали пить и есть сладкого. Почему бы это?
                https://www.kuban.kp.ru/daily/26746.4/3774269/
                https://stolcom.com/iz-za-novogodnix-prazdnikov-k
                azhdyj-god-umirayut-18-tysyach-rossiyan/
                vladimirvn
              3. Curious Сегодня, 14:58
                https://www.google.com.ua/amp/www.mk.ru/amp/socia
                l/2017/12/25/smertelnyy-alkomarafon-burnye-novogo
                dnie-prazdniki-unesut-zhizni-18-000-rossiyan.html
                Curious
                1. Foxmara Сегодня, 18:46
                  Унесут.. так есть итоги-то? нострадамусы блин..
                  Foxmara
          2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:59
            Цитата: Володин
            И откуда эта статистика по "погибшим"?

            Прогуляв 9 дней и не то напишешь! laughing
            СРЦ П-15
            1. антивирус Сегодня, 11:54
              Прогуляв 9 дней и не то напишешь
              -нельзя резко завязывать
              антивирус
          3. В. Салама Сегодня, 17:28
            Цитата: Володин
            И откуда эта статистика по "погибшим"?

            Сегодня на Рифее в телепрограмме "ДоброВэфире" в 23.00 разъяснят.
            В. Салама
            1. В. Салама Сегодня, 17:37
              Поправочка - на телеканале РенТV.
              В. Салама
        2. Alena Frolovna Сегодня, 10:06
          Россия, конечно жива и будет жить дальше. Но...

          История человечества, как бы это для кого-то неожиданно ни звучало – это ещё и история предательства. Самыми первыми, согласно Библии, предателями стали Адам и Ева. А самый известный исторический персонаж, Которого предали – Богочеловек Христос…

          Наши прародители, ослушавшиеся своего Творца, изменив Ему, вступили в сговор с дьяволом, получив от него определённого рода информацию, вкусили запретный плод. Последствия этого поступка изменили весь ход дальнейшей человеческой истории.

          Но даже для людей, далёких от религиозного восприятия мира, подобных примеров коварной переменчивости человеческой натуры и их горьких плодов не перечесть! И все факты отступничества и измен связаны прежде всего с усвоением определённого сорта информации, ставящей под сомнение все незыблемые ещё вчера клятвы, договора и обещания.

          Сегодня Россия, пережив обрушение прежних идеологических доктрин и очередную девальвацию ценностей, находится в поиске своего пути. При этом в результате демографических и территориальных потерь, отсутствия ясной концепции дальнейшего развития, она ещё более ослаблена и уязвима. И у неё, естественно, есть нерешённые, вполне реальные проблемы. Но нам активно внушают, что нынешняя власть решить их не в состоянии, и поэтому надо в очередной раз пойти «другим путём», в конце которого развращённый обещаниями народ будут, конечно же, ждать «молочные реки и кисельные берега». Впрочем, в условиях сложившейся демократии выбор дальнейшего пути в руках этого самого народа.

          А меня интересует только один вопрос: Нет ли в этом навязчивом информационном потоке, переполненном негативом и огульным критиканством, характерного змеиного шёпота с легко узнаваемым английским акцентом? Ведь это может означать только одно: в недрах самой власти зреет измена, а за ней очередной переворот, от которых Россия очень устала.
          Роман Илющенко, подполковник запаса
          Alena Frolovna
          1. VANIN Сегодня, 10:23
            Цитата: Alena Frolovna
            Россия, конечно жива и будет жить дальше. Но..

            Сложно вас читать сегодня и думаю многим тоже..Ноя вам верю! drinks
            VANIN
    2. Ольгович Сегодня, 12:37
      Цитата: VANIN
      Жива Россия

      Жива и, более того, и демографических проблем-нет: ведь как невозможно было зарубежным русским получить российское гражданство без мук, так и осталось. Вот и переселяются только те, которым уже совсем деваться некуда и готовы перетерпеть все.
      Далее, в той же маленькой Молдове русские школы заканчивают ежегодно около 10 тыс человек-это молодые, энергичные люди. Эти юноши и девушки-любят Россию, доказали это на практике, ибо учиться на русском в Молдове невыгодно, дорого, бесперспективно, дискриминационно. Но-выбрали русский! А сколько таких по бывшему Союзу?!
      Да пригласите, дайте образование (уже ведь и ВУЗы, ПТУ пустуют, !), боритесь за них!-это готовые хорошие граждане и налогоплательщики!. Нет, никому ничего не надо, если пару сотен мест и дают иногда, но трубят о "работе" и -довольны. Судя по такой "политике"-проблем с демографией у России-НЕТ, а даже-наоборот.
      Вот когда будут, как в Израиле, бороться за каждого потенциального гражданина-тогда что-то и будет. А пока.....
      Ольгович
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:53
    Как всегда, спасибо за обзор, и +вам от меня за старания! !! good
    Геркулесыч
  6. Дирижер Сегодня, 09:00
    Один простой вопрос , кто нить из реформаторов пробовал найти работу после 45 ?
    Дирижер
    1. VANIN Сегодня, 09:14
      Цитата: Дирижер
      Один простой вопрос , кто нить из реформаторов пробовал найти работу после 45 ?

      А про дороги и голодающих пенсионерах ,что вопросов нет..? laughing
      VANIN
    2. woron333444 Сегодня, 09:18
      Я не реформатор, но пробывал после 60. Уже на пенсии. На рабочие должности не берут, а в руководители сам не хочу. Реально можно устроится на 20-25тыс руб. Но с верхним образованием и опытом работы только в руководители.
      woron333444
      1. VANIN Сегодня, 09:34
        В провинции , там вообще не реально устроиться ..В основном вахта , но здоровье нужно иметь и быть готовым что кинут или покалечат..!
        А в остальном все хорошо..)))
        VANIN
        1. woron333444 Сегодня, 11:07
          Вообще живу в провинции, Алтайский край и город 147 тыс жителей.
          woron333444
          1. VANIN Сегодня, 11:48
            Цитата: woron333444
            Вообще живу в провинции, Алтайский край и город 147 тыс жителей.

            Я помнится с двумя высшими и огромным опытом работы безработным был..Уже был согласен шофером работать , слава Богу не взяли!
            А во времена СССР с такими данными ,я бы нарасхват был ..Сейчас у нас капитализм "человек, человеку волк..!" Живешь и не знаешь , что завтра будет ..Воровать не научили увы и наглости родители не привили. hi
            Вот таки живем..
            VANIN
    3. виктор н Сегодня, 13:29
      Просто работаю. 66.
      виктор н
  7. onix757 Сегодня, 09:14
    Ну в общем чтобы не вкладывались по полной и населенние не вымирало, нужного что то менять. А это возможно лишь прголосовав за единого кандидата от лево-патриотических сил.
    onix757
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:40
      Цитата: onix757
      Ну в общем чтобы не вкладывались по полной и населенние не вымирало, нужного что то менять. А это возможно лишь прголосовав за единого кандидата от лево-патриотических сил.

      За миллиардера Грудинина?
      СРЦ П-15
      1. onix757 Сегодня, 10:00
        За достойную жизнь на принципах социалистического хозяйствования. Заработаешь с нуля на производстве лярд, никто отбирать не будет)
        onix757
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:01
          Цитата: onix757
          Заработаешь с нуля на производстве лярд, никто отбирать не будет)

          Ну ка, приведите пример, кто это сделал? Может украдёшь?
          СРЦ П-15
          1. onix757 Сегодня, 10:03
            Грудинин, Козанков и еще руководители порядка 200 хозяйств по стране
            onix757
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:05
              Цитата: onix757
              Грудинин, Козанков и еще руководители порядка 200 хозяйств по стране

              Ага, при этом оставив местных крестьян с дыркой от бублика вместо ранее им принадлежащей земли! Это я о Грудинине.
              СРЦ П-15
              1. onix757 Сегодня, 10:09
                Почему с дыркой от публика? С достойной заработной платой, хорошим соцпакетом, бесплатным образованиеми, качественной бесплатной медицинской помощью. Наверное этого достаточно, что бы думать не о выживании а о жизни. И потом, 40 акционеров это все-таки прилично для маленького зао.
                onix757
                1. onix757 Сегодня, 10:12
                  Грудинин в свое время пошел на выкуп акций по большей стоимости, поскольку существовала угроза дерибана. Стояли бы сейчас котеджики каких нибудь господ, а люди без работы сидели.
                  onix757
      2. VANIN Сегодня, 10:00
        Цитата: СРЦ П-15
        За миллиардера Грудинина?

        Да фейк это, Жириновский конкурента сливает..хе хе
        VANIN
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:03
          Цитата: VANIN
          Да фейк это, Жириновский конкурента сливает..хе хе

          Виталий, и Вы туда же?
          "И вот грянул первый скандал. При регистрации в ЦИК оказалось, что кандидат Грудинин — не просто «директор совхоза», а … бизнесмен - миллиардер. Причем хранил он свои миллиарды на Западе.+

          Подав документы в ЦИК в декабре, Грудинин не указал в них наличие иностранных счетов и активов (которые по закону запрещено иметь кандидату в президенты России). А потом внезапно вспомнил — ой, ведь есть такие счета. И уже в январе уведомил ЦИК, что закрыл 5 таких счетов в банках Австрии и избавился от 600 ценных бумаг банка Лихтенштейна. Всего на сумму почти 7,5 миллиардов рублей!"
          СРЦ П-15
          1. VANIN Сегодня, 10:28
            Цитата: СРЦ П-15
            Виталий, и Вы туда же?

            Я в эти интриги , честно сказать не особо вникаю..Просто знаю, что Путин вне конкуренции ! И главное , что Россия продолжает прежний курс..
            А эти пусть грызутся за рейтинги минимальные.. hi
            P/S А за КПРФ всегда голосую при выборах в Госдуму..(хотя Зюганов мне не нравится)))
            VANIN
            1. onix757 Сегодня, 10:40
              А чего внеконкуренции дебатов и референдумов боится? Да и от народа бегает)
              onix757
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:31
                Цитата: onix757
                А чего внеконкуренции дебатов и референдумов боится? Да и от народа бегает)

                Путин бегает от народа? А кто проводит четырёхчасовые пресс-конференции? А на счёт дебатов: Вы хотите, чтобы наш президент стал участником "Дом 2"?
                СРЦ П-15
                1. onix757 Сегодня, 17:02
                  Путин бегает от народа?А кто проводит четырёхчасовые пресс-конференции?

                  Вот понятия не имею, но народа там точно нет.
                  А на счёт дебатов: Вы хотите, чтобы наш президент стал участником "Дом 2"?

                  Мне без разницы какую площадку кандидат в президенты выберет, хоть sтrиптизклуб. Важно услышать от него программу по пунктам. И не менее важно защита своей программы в публичном обсуждении.
                  Вот вас, как сторонника действующего презедента спрашиваю, вы знаете его программу?
                  onix757
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:25
                    Цитата: onix757
                    Вот вас, как сторонника действующего презедента спрашиваю, вы знаете его программу?

                    Путин, в отличие от других кандидатов, в своей программе не обещает популярных шагов, потому что он знает: одно дело обещать, а совсем другое - выполнять обещанное. Поэтому вы не услышите от него популистских шагов в виде "вернуть награбленное народу". Он прекрасно себе отдаёт отчет в том, что без кровопролития в стране, этого не сделать. И я его в этом поддерживаю. Не знаю как Вам, а мне хватило "перемен" 90-х. годов.
                    Его соперники по выборам, в отличие от него, могут обещать всё что угодно. Для них главное не выполнение программы, а при помощи неё попытаться выиграть выборы. Как видите у Путина и у его соперников совсем разные задачи: у одного - не давать популистских обещаний, а у других - при помощи этих обещаний придти к власти. Чувствуете разницу?
                    СРЦ П-15
                    1. Великанов Сегодня, 17:54
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Путин, в отличие от других кандидатов, в своей программе не обещает популярных шагов

                      У Путина нет никакой программы
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Поэтому вы не услышите от него популистских шагов

                      А майские указы 2012 года как раз и были популизмом. Давайте не будем об этом забывать.
                      Великанов
                    2. В. Салама Сегодня, 18:00
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Его соперники по выборам, в отличие от него, могут обещать всё что угодно. Для них главное не выполнение программы, а при помощи неё попытаться выиграть выборы

                      Выиграть выборы и покончить с собой? Чуждая существующему базису новая политическая надстройка тут же будет сброшена, если не будет иметь поддержки народа. Единственное, что может обеспечить её эту поддержку - результативное выполнение продекларированной программы.
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Поэтому вы не услышите от него популистских шагов в виде "вернуть награбленное народу". Он прекрасно себе отдаёт отчет в том, что без кровопролития в стране, этого не сделать.

                      Пчёлы не борются с мёдом, потому и не услышим. По поводу кровопролития, песня старая и мотив понятен. Достаточно Закона (как в Германии), согласно которому капиталы не работающие на национальные интересы не имеют право на существование. Есть и другие примеры. Но, вы можете не беспокоиться, новому кандидату дадут ничего сделать, об этом уже побеспокоились старым приёмом - опора на иностранные штыки:[media=https://twitter.com/Albertich61/stat
                      us/949990413942734849?s=09]
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Чувствуете разницу?
                      В. Салама
      3. onix757 Сегодня, 10:17
        Надеюсь откуда у окружения гаранта триллион зелени за бугром у вас вызывет такой же интерес
        onix757
        1. VANIN Сегодня, 11:08
          Цитата: onix757
          Надеюсь откуда у окружения гаранта триллион зелени за бугром у вас вызывет такой же интерес

          Молодец, продолжай ! laughing А Крым знаете сколько стоит..? А база в Сирии..?
          VANIN
          1. onix757 Сегодня, 11:21
            Молодец, продолжай ! laughing А Крым знаете сколько стоит..? А база в Сирии..?

            я даже знаю какой у америки долг fellow
            onix757
          2. udincev Сегодня, 19:16
            Цитата: VANIN
            А Крым знаете сколько стоит..? А база в Сирии..?

            Мелочь. По сравнению с раздербанивением СССР вообще ноль, не тот уровень
            Но в востановлении России это уже кое-что.
            udincev
      4. AID.S Сегодня, 12:27
        Цитата: СРЦ П-15
        Цитата: onix757
        Ну в общем чтобы не вкладывались по полной и населенние не вымирало, нужного что то менять. А это возможно лишь прголосовав за единого кандидата от лево-патриотических сил.

        За миллиардера Грудинина?

        Победит он вряд-ли, но возможно своими результатами побудит друга миллиардеров Ротенберга и Тимченко что-нибудь улучшить.
        AID.S
        1. VANIN Сегодня, 12:46
          Цитата: AID.S
          Победит он вряд-ли, но возможно своими результатами побудит друга миллиардеров Ротенберга и Тимченко что-нибудь улучшить.

          Тоже верно..
          ЕБН помниться сразу из запоя вышел..и его друзья Когда генерал Лебедь на второе место вышел ..)))(замочили его потом..)
          VANIN
    2. woron333444 Сегодня, 11:09
      Кого мне напоминают скачущие по соцсетям "настоящие патриоты", которые пищат от восторга по поводу того что "Грудинин - новое лицо" и "Грудинин - новая элита (премьер, преемник итд)". Потом вспомнил. Это же позиция Майкла Макфола, который по поводу Грудинина заявил следующее:
      https://twitter.com/McFaul/status/944463797409914
      880
      woron333444
      1. onix757 Сегодня, 11:28
        А хвалебные рейтинги и статьи об элите РФ вас не смущали до недавнего времени. Ну там самый влиятельный или самый лучший и т.д. Сейчас скажут/ напишут все что угодно, в любой газете, и написанное подтвердит любое бывшее должностное лицо, правда у всего есть своя цена.
        onix757
        1. woron333444 Сегодня, 11:32
          Движение «Левый фронт», которое возглавляет оппозиционер Сергей Удальцов, поддержало кандидатуру Павла Грудинина на выборах президента РФ. Об этом говорится на официальном сайте движения. Региональным отделениям движения рекомендовано «подключиться к работе предвыборных штабов Грудинина совместно с КПРФ и другими союзниками». Также планируется организовать агитационную кампанию от имени «Левого фронта» на информационных ресурсах движения.
          woron333444
  8. Al Shurshun Сегодня, 11:17
    Цитата: 210окв
    По поводу столкновения со "скотовозами"..А не стоит ли разок применить оружие на поражения.Что бы скот ближе десяти миль не подходил бы к нашим кораблям.По поводу украинского ОТРК....Я думаю что в самом деле там украинского не так уж и много.Но спецы есть есть и производство.И неизвестно сколько они смогут поставить в укровермахт года через три.Стоит призадуматься..

    а чтобі ближе чем на 10 миль не подходил – лучшее средство не шастать где не попадя feel
    Al Shurshun
    1. woron333444 Сегодня, 11:33
      Вы не пробывали в зеркало посмотреться?
      woron333444
  9. Al Shurshun Сегодня, 11:22
    Цитата: VANIN
    Цитата: Володин
    Цитата: VANIN
    А 20 тыс человек -это погибшие в новогодние праздники..

    И откуда эта статистика по "погибшим"?

    В СМИ либеральных..А по сути стандартная , как всегда ..Это все что связано с алкоголем (аварии, драки, отравления и т.д.) В 90-х это количество в разы было больше..Сейчас "культурно отдыхать умеем..")))) drinks

    а вот еже ли дринкать до упаду (бессознания), то потери погибшими еще бы уменьшились feel белочники в расчет не принимаются
    Al Shurshun
  10. Al Shurshun Сегодня, 11:26
    Цитата: VANIN
    Цитата: onix757
    Надеюсь откуда у окружения гаранта триллион зелени за бугром у вас вызывет такой же интерес

    Молодец, продолжай ! laughing А Крым знаете сколько стоит..? А база в Сирии..?

    и что, это - всё это из собственного кошелька, а не из бюджетного кармана сограждан feel
    Al Shurshun
    1. woron333444 Сегодня, 11:34
      Лучше в свой карман смотрите, а в своем мы и сами посчитаем.
      woron333444
    2. VANIN Сегодня, 11:56
      Цитата: Al Shurshun
      и что, это - всё это из собственного кошелька, а не из бюджетного кармана сограждан

      Это все возрождение России называется ..! А все остальное барахолка...

      В СССР было все честнее ..Сейчас ростовщики и воры на волне!
      VANIN
  11. pomorAL Сегодня, 11:40
    а вдруг-вечный мир объявят...это прямо проклятье российское-демобилизация армеи. их же-деть некуда. столько безработных сразу страна не примет- 25 миллионов рабочих мест, обещанных презеддентом- этог, аказывацца-до 2050 года. придётся подаваться в криминал, в пожарные... в гаи-не возьмут..ужосс на 360 градусов..
    pomorAL
  12. nikvic46 Сегодня, 11:52
    Я считаю спор сторонников самолетов СУ и МИГ-35 бесполезным. Если бы эти самолеты обладали всеми характеристиками
    авиации Израиля,то можно бы поспорить.
    Всякое вмешательство США добавляет Америке лишь головную боль.Начиная со свержения короля и кончая нынешним положением.
    nikvic46
  13. Ольгович Сегодня, 11:55
    В США не хватает газа, чтобы самих себя обогреть в случае форс-мажора. Тогда как они смогут обеспечить Европу?

    У них хранилищ мало. Поэтому летом газа слишком много, а зимой-нет.
    Ольгович
    1. udincev Сегодня, 19:12
      Цитата: Ольгович
      У них хранилищ мало. Поэтому летом газа слишком много, а зимой-нет.

      А потому, что капитализм плохо плановый. Невидимая рука рынка всё больше бабло по чужим карманам срабатывает - рентабельнее такая "услуга".
      udincev
  14. 23рус Сегодня, 11:57
    "Россию убьёт демографический кризис", это точно. А ещё компьютеризация и унисекс.
    23рус
  15. сибиралт Сегодня, 12:22
    Цитата: woron333444
    Вообще живу в провинции, Алтайский край и город 147 тыс жителей.

    Похоже, мы с вами из одного города - с бывшем АТЗ. hi
    сибиралт
  16. vladimirvn Сегодня, 12:34
    Пример надо брать с наших "друзей" в Израиле.
    newsru.co.il пишет, что в пятницу достигнута правительственная договоренность о бюджетных затратах на образование в размере 60 млрд., а министерству обороны выделяют на 5% больше — 63 млрд шекелей. И это — в стране, находящейся в состоянии перманентной полувойны.
    newsru.co.il/finance/12jan2018/budjet2018_107.htm
    l

    Интересно, что соответствующая разница в статьях российского бюджета — несколько сотен процентов.
    vladimirvn
    1. VANIN Сегодня, 13:00
      Цитата: vladimirvn
      Пример надо брать с наших "друзей" в Израиле.

      На сайте уже пример берут..))) Отлично работают "товаищи" , зачистили сайт профессионально... soldier
      VANIN
  17. виктор н Сегодня, 15:17
    Уровень доходов на демографию влияет, но это не главный фактор. Предки жили неизмеримо беднее, но детей рожали и любили, семьи крепкие создавали.
    Главное сегодня - деградация общественной морали: чрезмерное себялюбие и недооценка семьи.
    За что в конце жизни следует неизбежная расплата.
    виктор н
  18. ellada Сегодня, 17:23
    "Валютная выручка от экспорта российского газового монополиста по итогу 2017 года увеличилась более чем на 20%."
    И куда пойдёт эта валютная выручка? Я как понимаю, от этой выручки народу российскому ни холодно, ни жарко.
    ellada
  19. Dzafdet Сегодня, 17:28
    Цитата: nikvic46
    Военный корабль должен при столкновении со " скотовозами" должен держать верх,а не залечивать раны.

    Да командир корабля напустил полные штаны и сделал всё, чтобы с должности не слететь. Я так думаю, у них и боеприпасов не было, во избежание , так сказать..У нас не армия . а сборище импотентов...Видишь, что курс не меняют? Долбани ракетой , а потом разбирайся, а лучше пусти на дно и точка!
    Dzafdet
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