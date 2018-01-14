19:38 14 января
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Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многоеПентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны.

Сообщения о возможных поставках «Джавелинов» ВСУ по-прежнему вызывают ожесточенные споры. При этом накануне из Генштаба Украины пришла весточка, что американцы пожадничали и решили вместо «Джавелинов» прислать старенький противотанковый ракетный комплекс TOW.

Впоследствии представитель пресс-службы Пентагона заявил, что «пока планов по продаже или передаче TOW на Украину нет». Таким образом, интрига сохраняется: возможно, Киев получит вожделенные «Джавелины», возможно, что-то другое, а может быть, все-таки TOW? Ведь прозвучало слово «пока».


ПТРК TOW разработали еще в 60-х годах прошлого века, и на долгое время TOW стал основным противотанковым оружием США. Стоит подчеркнуть, что система получилась весьма неплохая и до сих пор стоит на вооружении около полусотни стран мира.

TOW использовались во всех вооруженных конфликтах с участием США, потому неудивительно, что модификаций этого ПТРК расплодилось великое множество. Какая именно достанется Украине – неизвестно. Например, в Ираке против саддамовских танков Т-72 Корпус морской пехоты использовал TOW-2A и TOW-2B. Из этого ПТРК стреляли по сыновьям Хусейна – Кусею и Удею. Жаловаться никто не приходил.

Сегодня западная коалиция активно применяет ракеты TOW в Афганистане.

Основное отличие TOW от «Джавелинов» в том, что они находятся классом ниже. Ими и управлять нужно по проводу, и комплекс тяжелый – еле дотащишь. Однако нужно помнить, что главным оружием является человек. Умеючи можно и палочкой от эскимо добиться поставленных целей. Поэтому стоит представить себе некий собирательный образ некоего противотанкового ракетного комплекса, назвать его для простоты «Джавелином» и посмотреть, как с его участием изменится расклад сил в Донбассе.

Среди наблюдателей главенствуют два мнения на этот счет. Первое: «Джавелины» – это полная ерунда, российским танкам они не страшны. Второе: поставки «Джавелинов» приведут к эскалации напряженности и даже ко второй горячей фазе войны. Но победа в любом случае будет за ДНР/ЛНР, поскольку даже в Сирии хваленые «Джавелины» смогли только лампочку у российского Т-90 подбить. При этом подчеркивается, что танк стреляет на пять километров, а «Джавелины» только на два с половиной, то есть танк «увидит» вражеский расчет с ПТРК раньше и уничтожит его первым же выстрелом.

Однако всё не так просто.

Жестокий урок Чечни

В первую чеченскую кампанию, когда российские войска только приближались к Грозному, боевики Джохара Дудаева никакой реальной угрозы не представляли – таково было мнение командования ВС РФ. Действительно, на подступах к городу российская армия успешно и быстро подавляла отдельные очаги обороны террористов.

Особенно показательны комичные случаи. Когда захваченные боевиками танки обстреливали из крупнокалиберного пулемета, чеченские «танкисты» в панике выскакивали из машин, то есть знание материальной части у них отсутствовало напрочь. А если человек думает, будто из пулемета можно пробить танк, это многое говорит о его военной подготовке в целом.

Колонны российской бронетехники, лихо вошедшие в Грозный, уничтожали в среднем за пару часов каждую. Причем танки, БМП и БТР входили в город дважды – и оба раза от мощных колонн оставалась только груда обгорелого металла. В чем просчитались командиры?

Первая грубая ошибка – шапкозакидательство и предвзятое отношение к противнику. До сих пор бытует идиотское мнение, что противник при виде наших танков должен разбегаться в панике. Не должен.

Вторая критическая ошибка – танки в городе не воюют, они там чисто вспомогательное средство. Да, на классическом поле боя танки мчатся впереди, за ними бежит пехота, БМП прикрывает тыл. Однако в городе танк превращается в очень уязвимую мишень. Причем в такую мишень превращаются любые танки.

В городе первыми идут штурмовые группы пехоты. Продвигаясь вперед по параллельным улицам, они захватывают здания слева и справа. Их фланги все время находятся в соприкосновении, чтобы через боевые порядки не могли просочиться подразделения противника. За штурмовыми группами идут одиночные танки, которые со всех сторон охраняет пехота. Эти танки поддерживают огнем штурмовые группы и подавляют указанные цели – орудия или пулеметные расчеты противника, которые не дают двигаться вперед. А тыл им прикрывают все те же БМП с пехотой.

Это классическая схема взятия любого города, золотой эталон. За «открытие» этой схемы Красная армия заплатила тоннами солдатской крови. Достаточно сказать, что один только Георгий Жуков загнал в Берлин две танковых армии – и почти все они там погибли от рук 14-16-летних немецких пацанов из гражданского ополчения.

Чеченские боевики трезво смотрели на мир и прекрасно осознавали, что против российской бронетехники, особенно против танков, мало помогут ручные противотанковые гранаты или бутылки с зажигательной смесью типа «коктейль Молотова». Многие из их командиров имели опыт войны в Афганистане, служили офицерами еще в Советской армии, следовательно, знали «повадки» армейского командования и могли просчитать его действия на несколько шагов вперед.

И, наконец, главное: чеченцы запаслись немыслимым количеством ручных гранатометов РПГ-7 и выстрелов к ним – как обычных, так и тандемного типа. Это решило исход сражения. Когда первая российская колонна вопреки всем уставам и наставлениям лихо вошла в город, боевики «классически» подбили из РПГ-7 первую и последнюю машины, а затем методично расстреляли из гранатометов и пулеметов всю остальную бронетехнику и личный состав.

В тот день танки могли быть какими угодно – хоть Т-90, хоть «Леопард-2», хоть «Абрамс» или «Меркава». Машины могли быть защищены любой броней, оборудованы хоть активной, хоть пассивной защитой в довесок, в тех условиях это не играло никакой роли. Потому что в каждую машину одновременно с разных сторон летели по 7–10 выстрелов РПГ-7. А если танк еще каким-то чудом двигался, следующие десять выстрелов превращали его в лом – боевики боезапаса не жалели.

В обычные грузовые машины летели гранаты, а из РПГ-7 стреляли по одиночным танкистам, которые пытались покинуть машину через башенный люк. Один из таких выстрелов пробил танкиста насквозь и не сдетонировал. Несчастный сгорел, наполовину высунувшись из люка, опираясь на башню и на торчащую из груди гранату.

После позорного разгрома, когда сразу несколько армейских подразделений попросту перестали существовать, военное командование включило смекалку. Корпус генерала Льва Рохлина, шедший «во втором эшелоне», в Грозный походными колоннами не пошел. Чтобы выманить ударные группы гранатометчиков, он посылал своих бойцов в засады, а потом имитировал заход очередной бронеколонны «дурачков».

Тут гордыня сыграла злую шутку уже над дудаевцами. Поскольку рейтинг российской армии среди боевиков не поднимался выше плинтуса, на рохлинскую уловку попались многие гранатометчики. Заслышав лязг гусениц и рев моторов, к дороге начинали стекаться многочисленные группы дудаевцев, навьюченные выстрелами РПГ-7, и неизменно попадали в засаду волгоградцев Рохлина, после чего уничтожались. Эта хитрость позволила подразделениям российской армии не только истребить значительные силы противотанковых подразделений террористов, но и продвинуться вглубь города.

Попутно выяснилось, что танк – слишком громоздкое оружие. Ему постоянно нужна забота, словно богатому дядюшке. Наиболее маневренные БМП и БТР в уличных боях могут принести значительно больше пользы. Так, водители-виртуозы из майкопской бригады на своем БМП уворачивались от десятка и более выстрелов из гранатомета в течение боя.

Таким образом, если у тебя имеется хорошо обученная команда гранатометчиков, достаточное количество РПГ-7 и боеприпасов к нему, а самонадеянный противник движет танками напролом, это как минимум уравновешивает противоборствующие силы.

Прикладная арифметика

Один выстрел из РПГ стоит примерно 20 тысяч рублей, сама труба – порядка 40 тысяч. Допустим, на каждый танк нужно потратить десять выстрелов, чтобы гарантированно его уничтожить, – это 200 тысяч рублей.

При этом старенький и простенький Т-72 оценивается в пять миллионов рублей. Т-80 стоит свыше ста миллионов рублей. За Т-90 придется заплатить не меньше 174 миллионов. Массовые БМП-2 и БМП-3 стоят как новый танк – около 170 миллионов. Даже если на уничтожение танка или БМП мы потратим не один десяток выстрелов РПГ-7, пропорции между нанесенным врагу уроном и затратами на нанесение оного говорят сами за себя.

Сравнивать РПГ-7 и «Джавелины» не совсем корректно. РПГ-7 – это оружие ближнего боя, оружие засады и стрельбы из-за угла в спину. «Джавелины» – оружие уже классического боя, когда нос к носу в чистом поле сталкиваются две полноценные армии и начинают устранять разногласия по аграрному вопросу. Но пока мы обсуждаем только стоимость и массовость применения оружия, такое сравнение вполне уместно.

Итак, комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублей. Один выстрел стоит около шести миллионов рублей. Дальность стрельбы – две тысячи пятьсот метров. Что немаловажно, комплекс не требует сопровождения цели после выстрела, то есть пальнул и забыл, а еще лучше – убежал, пока о тебе не вспомнили на противоположной стороне. Ракета сама находит цель, делает так называемую горку – взлетает повыше и оттуда обрушивается на башню бронетехники противника. Верх башни, корма – все это традиционно слабые места любого танка.

По некоторым данным, только на вооружении армии ДНР стоит около 800 танков. Допустим, все эти машины снабжены самыми передовыми технологиями защиты. Но даже если на каждый танк потратить по пять ракет «Джавелин» (что само по себе избыточно и чрезмерно), это окупит себя с лихвой. Сколько ракет понадобится в итоге, можно выяснить только практическим путем, но арифметика упорствует: чем больше таких комплексов окажется в противотанковых подразделениях ВС Украины, тем лучше для них. Даже если счастье не в самих «Джавелинах», оно в их количестве.

Если снабженцы не поскупятся и каждый солдат отстреляет в учебке хотя бы по 20–30 ракет, этого вполне хватит, чтобы помножить бронетанковые силы ЛДНР на ноль в самые кратчайшие сроки.

Как можно добиться превосходства в воздухе, уничтожив авиацию противника, так можно добиться и превосходства на поле боя, истребив всю бронетехнику. Вступать при этом в дорогостоящие танковые бои совсем не обязательно.

Автор: Алексей Оверчук
Первоисточник: https://vz.ru/society/2018/1/11/902957.html


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Комментарии 46

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  1. Titsen Сегодня, 06:55
    А мы что в ответ на Джавелины поставим?
    Titsen
    1. сибиралт Сегодня, 07:25
      Мутная статья. Две танковых дивизии Жукова были уничтожены немецкими школьниками? belay Ну это уже беспредел невежества и глупости.
      Что касается американских гранатометов, то это на расклад сил никак не повлияет, но развяжет России руки устроить "военторг" через ЮО и Абхазию. Так что, кому это будет выгодно - вопрос на засыпку. hi
      сибиралт
      1. Vard Сегодня, 08:14
        К сожалению автор имеет представление о том что пишет похоже только по публикациям желтой прессы...в армии не служил .. Реально РПГ не разу не видел... И танк на ходу в своё время обходилсяв 30 000 евро... При условии что украинцы до линии соприкосновения перегоняют сами..
        Vard
        1. Офицер запаса Сегодня, 15:25
          Чего-то не так в статье. Передергивание. Больше похоже не на объективный анализ складывающейся ситуации, а на пропагандистские страшилки от ВСУ.
          Получается, что войны выигрывают те, кто обладает чудо-оружием (мечта Гитлера), а не те, кто обеспечивает грамотное взаимодействие родов войск. И потом, откуда взялась цифра – 800 танков? Ничего подобного нигде и никогда не слышал.
          Офицер запаса
      2. Brylevsky Сегодня, 08:28
        Про две уничтоженные танковые армии автор, конечно, "хватил" (2-ая и 3-я гвардейская танковые армии потеряли 16% и 23% боевых машин соответственно), но школьники из "гитлеюгента" жгли наши танки фаустпатронами наравне с солдатами вермахта, - из песни слов не выкинешь. В целом статья написана достаточно хорошо и оставляет богатую пищу для размышлений: чем защитить наши танки от возможных атак этих ПТРК? Ибо один сгоревший с экипажем танк, это безвозвратные людские потери и огромный экономический ущерб.
        Brylevsky
        1. bya965 Сегодня, 08:57
          Цитата: Brylevsky
          "хватил" (2-ая и 3-я гвардейская танковые армии потеряли 16% и 23% боевых машин соответственно),

          Я даже уточню по Исаеву (Георгий Жуков: Последний довод короля) он брал эти сведения в архивах
          Обширный статистический материал также нашелся в «Докладе о боевых действиях 2-й гв. танковой армии в составе 1-го Белорусского фронта по разгрому Берлинской [445] группировки противника и овладению г. Берлин». За время операции армия С. И. Богданова безвозвратно потеряла 209 боевых машин. По типам они распределялись следующим образом: 123 Т-34, 53 М4А2 «Шерман», 7 ИС-2, 7 СУ-122, 7 СУ-100, 1 СУ-85, 6 СУ-76{224}. За время уличных боев в Берлине с 22 апреля по 2 мая 1945 г. 2-я гв. танковая армия потеряла безвозвратно 52 Т-34, 31 М4А2 «Шерман», 4 ИС-2, 4 ИСУ-122, 5 СУ-100, 2 СУ-85, 6 СУ-76{225}. Перед началом операции в армии насчитывалось 305 Т-34, 176 М4А2 «Шерман», 32 ИС-2, 41 ИСУ-122, 46 СУ-100, 11 СУ-85, 53 СУ-76, всего 667 единиц. Таким образом, общие безвозвратные потери составили 31% численности танков к началу операции, намного ниже, чем в 1-й гв. танковой армии. Потери на улицах города составили 16% численности к началу операции, то есть сопоставимые с армией М. Е. Катукова. Получили боевые повреждения, но могли быть восстановлены и введены в строй 92 машины. Всего было выведено из строя 576 танков, из них от артогня пострадали 259 единиц, от мин 25, от действия авиации – 29, от фаустпатронов – 106, застряли в пути – 22, сгорело (судя по всему, к этой категории потерь относили машины, чьи повреждения не позволяли однозначно определить причину гибели) – 135. Замечу, что в категории «выведено из строя» идет двойной счет за счет получавших повреждения, но снова вводившихся в строй боевых машин. Из общего числа выведенных из строя 289 танков Т-34 от артогня было потеряно 108 машин, а от фаустпатронов 65 машин.
          Если предположить, что потери на улицах Берлина составляли 20% (как безвозвратные, так и восстановленные) потерь, то штурм самого города стоил армии [446] С. И. Богданова 10 Т-34, 6 «Шерманов» и 1 ИС-2, потерянных от огня «фаустников». Два десятка танков – это повод для дискуссий, вводить танковую армию на улицы Берлина или не вводить? В условиях, когда в городе остались фольксштурмисты и остатки разбитых на Зееловских высотах соединений, ввод танкового объединения в город и потери в два десятка танков от ручного противотанкового оружия являются вполне допустимыми.
          bya965
        2. сайгон Сегодня, 09:52
          И снова мило забывают артиллерию , а война в Донбассе подтвердила кто бог войны .
          Такое впечатление , что танковая атака это танки прущие на оборону прямо и одни и в чистом поле и не стреляя .
          Так что про артиллерию забываем , ну а все прочие разнообразие на поле бгоя так и совсем по боку
          сайгон
        3. IrbenWolf Сегодня, 14:37
          чем защитить наши танки от возможных атак этих ПТРК? Ибо один сгоревший с экипажем танк, это безвозвратные людские потери и огромный экономический ущерб.

          Автоматизировать металлолом.
          Сокращать количество людей в экипаже до 2 человек и пытаться впихнуть бронекапсулу в существующие танки, даже если это ведет к уменьшению боекомплекта.

          На публику этим "занимается" "Азов" со своим Т-рексом.... У них это на 99% показуха, но... В этом есть рациональное зерно.

          Современные танки(техника) уничтожаются в первые недели войны, а потом начинается "забег по складам", так вот, есть смысл попытаться сделать старые машины более эффективными посредством внедрения современных СУО и электроники.
          IrbenWolf
      3. xetai9977 Сегодня, 10:12
        "А мы что в ответ на Джавелины поставим?"
        "развяжет России руки"
        Россия поставила и поставляет всё что может. И против украинцев мягко говоря не шахтёры воюют, в свободное от смены время. Это секрет Полишинеля ни для кого, в том числе и для тех,кто строчит "ихтамнет".
        xetai9977
        1. Ольгович Сегодня, 13:03
          Цитата: xetai9977
          Россия поставила и поставляет всё что может.

          Если бы так было, то и т.н. "украины" и не было бы уже. И жаль, что мало поставляют
          Цитата: xetai9977
          И против украинцев мягко говоря не шахтёры воюют, в свободное от смены время.

          На "бессмертном полку" в ДНР и ЛНР посмотрите-сколько портретов дончан несут, сколько их погибло, защищая Родину от укробандитов.
          Ольгович
        2. German Titov Сегодня, 17:15
          И против украинцев мягко говоря не шахтёры воюют, в свободное от смены время.

          Вы это серьёзно? Небольшие вкрапления добровольцев из разных стран. Если у нас на форме флаги РФ и ДНР-не означает ВС России. Сейчас гораздо меньше людей из других стран, чем в 2014. Комплектация л/с за счёт "местных ресурсов". В подразделения не очень легко и устроиться. Шахтеры (если получается) как работали так и работают.
          German Titov
      4. avt Сегодня, 10:32
        Цитата: сибиралт
        Мутная статья.

        Свидомая bully От новой секты ,,Свидетелей Джавелинов" с Руины. Раньше был запорожец на ,,Вечера на хуторе близь Диканьки" у которого варэники сами в рот летали, предварительно обмакнувшись в сметане. Теперь вот в мозгу ,,Джавелины" рассекают.
        пальнул и забыл, а еще лучше – убежал,
        Причём убежал у Эуропу по ,,безвизу" ДО того как ,,пальнул". Вот что тут обсуждать ???Вот такой похмельный бред свидомита ?
        Сколько ракет понадобится в итоге, можно выяснить только практическим путем, но арифметика упорствует: чем больше таких комплексов окажется в противотанковых подразделениях ВС Украины, тем лучше для них. Даже если счастье не в самих «Джавелинах», оно в их количестве.
        Если снабженцы не поскупятся и каждый солдат отстреляет в учебке хотя бы по 20–30 ракет, этого вполне хватит, чтобы помножить бронетанковые силы ЛДНР на ноль в самые кратчайшие сроки.
        Как можно добиться превосходства в воздухе, уничтожив авиацию противника, так можно добиться и превосходства на поле боя, истребив всю бронетехнику. Вступать при этом в дорогостоящие танковые бои совсем не обязательно.
        о вундерваффе в корявых руках киборгив ?? bully
        avt
        1. SANCHES332 Сегодня, 12:03
          У тебя каша какая то в голове))
          SANCHES332
      5. Fitter65 Сегодня, 11:38
        Цитата: сибиралт
        Две танковых дивизии Жукова были уничтожены немецкими школьниками? Ну это уже беспредел невежества и глупости.

        Автор вообще написал
        что один только Георгий Жуков загнал в Берлин две танковых армии – и почти все они там погибли от рук 14-16-летних немецких пацанов из гражданского ополчения.

        Даже не дивизии ,а АРМИИ!!!"Святое дело" для некоторых авторов на данном сайте .рассказывая про одно походя пнуть что-то из советской истории,и не важно-правда это или ложь,вторая кстате всегда чаще в этих отступлениях,но главное плюнуть в прошлое нешей страны.Одно слово грантоеды...
        Fitter65
      6. sabakina Сегодня, 12:44
        Олег, мне сильно кажется, что автор сильно соврамши. До сего дня я не слышал подобной информации. И да, Олег, автор сжёг не две дивизии, а аж две армии.
        Достаточно сказать, что один только Георгий Жуков загнал в Берлин две танковых армии – и почти все они там погибли от рук 14-16-летних немецких пацанов из гражданского ополчения.
        sabakina
    2. лысова Сегодня, 08:13
      Да хотя бы - горилку!!! Они её ой как любят. А сварит её фирменный аппарат - Буратино.
      лысова
      1. Brylevsky Сегодня, 08:36
        А что сразу не "Искандер" или "Тополь-М"? Официально наших войск на Донбассе нет, "Буратино" у ополченцев тоже нет...а тут, внезапно - хоп! - нарисовались, не сотрёшь...Предлагаете "Путин, введи войска!". Шучу, шучу...не обижайтесь, пожалуйста. Весьма возможно, что в случае необходимости, ополченцы "закупят" необходимые образцы вооружений у каких-нибудь других "операторов", иных, чем МО РФ.
        Brylevsky
    3. 210окв Сегодня, 08:31
      Озабоченность наверное...Надеюсь это будет только в дипканалах.В реалии много чего можно поставить.Было бы желание Кремля.
      Цитата: Titsen
      А мы что в ответ на Джавелины поставим?
      210окв
    4. krops777 Сегодня, 08:32
      А мы что в ответ на Джавелины поставим?


      Да не дойдут они до передовой, США уже показали фигу, дадут TOW и то под вопросом, налажали с беспилотниками в Сирии ( у России есть козырь который можно предъявить), а даже если и поставят то хохлы их быстро продадут в третьи страны.
      krops777
    5. Oden280 Сегодня, 15:50
      Автор статьи - собиратель интернетовских статеек. Особенно прикололо его или скаченое мнение насчёт первой Чеченской компании.
      Oden280
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:56
    Опять о джавелах... Не дадут мерикатосы укронацикам их, не дадут. Капиталист прежде всего считает свою выгоду, так что в лучшем случае напрут переделанных РПГ-7. А ЛДНР развяжут руки приобрести у некоторых признанных стран вооружение, в любом ассортименте и количестве. wink
    a.s.zzz888
  3. PSih2097 Сегодня, 07:18
    АТОшникам на Украине даже поставка ЯО и средств его доставки не поможет, потому как ихние хенералы его тут же продадут...
    PSih2097
    1. Лелёк Сегодня, 08:56
      Цитата: PSih2097
      АТОшникам на Украине даже поставка ЯО и средств его доставки не поможет

      hi
      Учитывая то, какую судьбину укропы уготовили жителям ЛДНР в случае взятия этих территорий, конечно же ни американские "дротики", ни НАТОвские тайные поставки оружия и боеприпасов, ни "интернациональные" банды в АТО не помогут ВСУшникам. Да и Россия в случае чего не останется в стороне, о чём Путин предупреждал западных радетелей Киева.
      Лелёк
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:47
    этого вполне хватит, чтобы помножить бронетанковые силы ЛДНР на ноль в самые кратчайшие сроки
    Мощно сказано с высоты не менее командующего армией. Прежде чем помножить на 0 нужно иметь умножалку и обученных операторов. И в ЛДНР не сержанты запаса планы разрабатывают.
    rotmistr60
    1. Мар.Тира Сегодня, 08:06
      Это точно.В ЛДНР просто спят и видят,как их укровермахт будет расстреливать из Джавелинов.В отличии от Германии,и Чечни ЛДНР ни когда не нападает,а обороняется.А это уже совсем другая тактика боя.А вот ВСУ и будет этим металлоломом.С Джавелинами,или нет без разницы.К тому же Сирийский опыт боёв в городских условиях у некоторой части ополчения,добровольцев присутствует.
      Мар.Тира
      1. Лелёк Сегодня, 09:06
        Цитата: Мар.Тира
        Мар.Тира

        hi
        Однако обстановка на передке с каждым днём накаляется всё больше. Наблюдатели ОБСЕ полностью "окуклились" и перешли в режим зрителейс диванов. Укропы же с каждым днём стягивают всё больше техники и боеприпасов к линии соприкосновения (которые потоком идут из стран бывшего Варшавского Договора). В воздухе запах пороха и крови.
        Лелёк
    2. alstr Сегодня, 12:55
      Особенно, если честь, что ВСЕГО пусковых 35, а выстрелов 210 против 800 (данные из статьи) брони у ЛНР/ДНР, то конечно помножат.

      И разведку ополченцев не берем в расчет. При этом забываем, что переносные ПТУР - это оружие больше обороны ,т.к. стрелять с него на бегу не получиться - придеться оборудовать позицию (кстати, в отличие от РПГ-7).

      Так что да - страшно, но не очень ))))
      alstr
  5. лысова Сегодня, 08:07
    Наивные - ПТРК не волшебная палочка и мало на что для них повлияет, так мелочь в отдельных случаях. Только альтернатива в разы увеличится. Видать вторую Сирию хотят - хреново всё это - ведь ныть потом будите, как дети.
    лысова
  6. unignm Сегодня, 08:33
    что за бред?
    unignm
    1. vasya.pupkin Сегодня, 13:08
      Цитата: unignm
      что за бред?

      Это не просто БРЕД,а хорошо продуманная провокационная статейка "специалиста" стой стороны.Хоть он и ссылается на некоторые"факты" про Чечню и пр.,не везде перевирает.Взять хоть "факт",что у ДНР 800 танков! Да шпионы из ОБСЕ давнол все прорыскали и ничего похожего не нашли. А если почитать предыдущие фейки этого специалиста,то там ВСЕГДА/!/побеждали ВСУ.
      vasya.pupkin
  7. изя топ Сегодня, 08:38
    опять усё пропало,Донбасс сливают? belay
    изя топ
    1. German Titov Сегодня, 17:26
      Не поверите, с 2014 года "всё сливают и сливают". Я как-то "мозгой" думаю, и согласен с коллегами, что сперва "арта" поработает. И как-то не сильно мы спешим в наступление -(определенный сдерживающий фактор). "Вундервафля"-не панацея от всех бед в/на Украине.
      German Titov
  8. parusnik Сегодня, 08:40
    Мертвому, припарки не помогут...
    parusnik
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:49
    У многих явно развилась "джавелинобоязнь " , раз истерика становится буквально массовой! Вот и данный автор из той когорты про которых говорят что "пуганая ворона и куста боится "!Правда, янки начали срочно разробатывать ПТРК на замену "копью , ибо скорость полета ракеты 100 м/с не дает гарантии 100процентного поражения цели! Автор насмешил бредом -на один танк Республик тратить по 5ждавелинов! А кто ему их столько продаст? Автор знает количество выстрелов для этого комплекса, произведенных промышленностью сша? ПТРК джавелин может быть эффективен против неподвижных, или малоскоростных, легкобронированных целей! Только вот и от этого комплекса уже есть надежная защита! На вопрос какая отвечу -спросите у ФСБ, только вот если впаяют 20 лет за шпионаж, не удевляйтесь! И в итоге укажу, что лучше джавелина израильской спайк, из за наличия у него более продвинутой системы контроля полета ракеты при помощи закрытого телеканала.
    Геркулесыч
    1. ТОР2 Сегодня, 18:39
      Цитата: Геркулесыч
      У многих явно развилась "джавелинобоязнь "

      Причём с этой болезнью довольно комфортно соседствует "Джавелино-Фетиш". Почему развились до такой степени эти фобии не сложно понять. Как правило внимание уделяется защите новой техники, а находящаяся в эксплуатации традиционно обходится стороной. Не надеясь на какие либо решения МО многих очень волнует один вопрос - можно ли на коленках создать систему противодействия. К тому же "Джавелино-фетишисты" не устают повторять - там же высокоинтеллектуальная ИК матрица, там ИК портрет цели, и все умереть просто обязаны.
      Если у нас есть объект(двигатель) излучающий ИК волны определённой длины, то что мешает снять параметры с объекта и на основании полученных данных управлять другим объектом который будет излучать лучи на той же длине волны. Это третий курс.

      На левом верхнем рисунке БМП без "Торшера". На остальных с включенным "Торшером ".Всё что нужно для создания такой штуки в ЛДНР есть.
      Цитата: Геркулесыч
      Только вот и от этого комплекса уже есть надежная защита! На вопрос какая отвечу -спросите у ФСБ, только вот если впаяют 20 лет за шпионаж, не удивляйтесь!

      Если нашим ВПК создано что то более технологичное, то пусть это будет сюрпризом.
      ТОР2
  10. alavrin Сегодня, 09:51
    Масса ошибок. Автор, БМП-2, к примеру, не стоит 170 млн, ну разве что ее не делают из титана. И т.д, и пр...
    alavrin
  11. слава1974 Сегодня, 10:04
    В конце ВОВ Гитлер тоже обещал немцам чудо-оружие, которое изменит ход войны.Не срослось.
    В данном случае, думаю, что самый навороченный ПТРК не сможет изменить ход войны. Количество боевых потерь увеличить сможет и считаться с ним надо.
    слава1974
  12. SANCHES332 Сегодня, 12:04
    Как всегда шапками всех закидаем))
    SANCHES332
  13. 1536 Сегодня, 13:00
    Выходной на стройке и жена не приехала? За отсутствием серьезной военной аналитики локальных конфликтов приходится перепечатывать детский лепет?
    Как говорится, Game OVER...
    1536
  14. Волька Сегодня, 13:52
    вывод напрашивается сам, это грамотное оперативно-тактическое планирование любых операций с использованием бронетехники, и налаживание массового производства навесного модуля активной защиты верхней полусферы танка и установка его на танки, может быть и затратно, но все одно не дороже денег и человеческих жизней...
    Волька
  15. cariperpaint Сегодня, 14:00
    да сколько можно уже...
    cariperpaint
  16. _Jack_ Сегодня, 14:15
    Статье явно минус. Но с самой главной мыслью статьи не поспоришь - наши Т-72 абсолютно беззащитны перед ПТРК 3-го поколения, как, впрочем, и все остальные танки. Даже Меркавы, с их хваленой КАЗ, имеют сверху воронку мертвой зоны, куда и будут замечательно падать ракеты.
    _Jack_
  17. seos Сегодня, 16:07
    В случае поставок Джавелениов, танки ополченцам придется модернизировать под новую угрозу.... даже установка дымовой завесы может спасти танк....
    seos
  18. NF68 Сегодня, 16:32
    В итоге в ЛНР и ДНР быстро появятся и американские ПТРК и американские РПГ.
    NF68
  19. кедр Сегодня, 17:37
    А что "Рычагом" или, что там у нас ещё в загашнике РЭБ есть, уже нельзя настучать джавелинам по их электронным мозгам..?
    кедр
  20. Vadim_2 Сегодня, 19:19
    Такое даже дочитать трудно. Типичная поделка со "Взгляда".
    Vadim_2
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