Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны.Сообщения о возможных поставках «Джавелинов» ВСУ по-прежнему вызывают ожесточенные споры. При этом накануне из Генштаба Украины пришла весточка, что американцы пожадничали и решили вместо «Джавелинов» прислать старенький противотанковый ракетный комплекс TOW.Впоследствии представитель пресс-службы Пентагона заявил, что «пока планов по продаже или передаче TOW на Украину нет». Таким образом, интрига сохраняется: возможно, Киев получит вожделенные «Джавелины», возможно, что-то другое, а может быть, все-таки TOW? Ведь прозвучало слово «пока».ПТРК TOW разработали еще в 60-х годах прошлого века, и на долгое время TOW стал основным противотанковым оружием США. Стоит подчеркнуть, что система получилась весьма неплохая и до сих пор стоит на вооружении около полусотни стран мира.TOW использовались во всех вооруженных конфликтах с участием США, потому неудивительно, что модификаций этого ПТРК расплодилось великое множество. Какая именно достанется Украине – неизвестно. Например, в Ираке против саддамовских танков Т-72 Корпус морской пехоты использовал TOW-2A и TOW-2B. Из этого ПТРК стреляли по сыновьям Хусейна – Кусею и Удею. Жаловаться никто не приходил.Сегодня западная коалиция активно применяет ракеты TOW в Афганистане.Основное отличие TOW от «Джавелинов» в том, что они находятся классом ниже. Ими и управлять нужно по проводу, и комплекс тяжелый – еле дотащишь. Однако нужно помнить, что главным оружием является человек. Умеючи можно и палочкой от эскимо добиться поставленных целей. Поэтому стоит представить себе некий собирательный образ некоего противотанкового ракетного комплекса, назвать его для простоты «Джавелином» и посмотреть, как с его участием изменится расклад сил в Донбассе.Среди наблюдателей главенствуют два мнения на этот счет. Первое: «Джавелины» – это полная ерунда, российским танкам они не страшны. Второе: поставки «Джавелинов» приведут к эскалации напряженности и даже ко второй горячей фазе войны. Но победа в любом случае будет за ДНР/ЛНР, поскольку даже в Сирии хваленые «Джавелины» смогли только лампочку у российского Т-90 подбить. При этом подчеркивается, что танк стреляет на пять километров, а «Джавелины» только на два с половиной, то есть танк «увидит» вражеский расчет с ПТРК раньше и уничтожит его первым же выстрелом.Однако всё не так просто.В первую чеченскую кампанию, когда российские войска только приближались к Грозному, боевики Джохара Дудаева никакой реальной угрозы не представляли – таково было мнение командования ВС РФ. Действительно, на подступах к городу российская армия успешно и быстро подавляла отдельные очаги обороны террористов.Особенно показательны комичные случаи. Когда захваченные боевиками танки обстреливали из крупнокалиберного пулемета, чеченские «танкисты» в панике выскакивали из машин, то есть знание материальной части у них отсутствовало напрочь. А если человек думает, будто из пулемета можно пробить танк, это многое говорит о его военной подготовке в целом.Колонны российской бронетехники, лихо вошедшие в Грозный, уничтожали в среднем за пару часов каждую. Причем танки, БМП и БТР входили в город дважды – и оба раза от мощных колонн оставалась только груда обгорелого металла. В чем просчитались командиры?Первая грубая ошибка – шапкозакидательство и предвзятое отношение к противнику. До сих пор бытует идиотское мнение, что противник при виде наших танков должен разбегаться в панике. Не должен.Вторая критическая ошибка – танки в городе не воюют, они там чисто вспомогательное средство. Да, на классическом поле боя танки мчатся впереди, за ними бежит пехота, БМП прикрывает тыл. Однако в городе танк превращается в очень уязвимую мишень. Причем в такую мишень превращаются любые танки.В городе первыми идут штурмовые группы пехоты. Продвигаясь вперед по параллельным улицам, они захватывают здания слева и справа. Их фланги все время находятся в соприкосновении, чтобы через боевые порядки не могли просочиться подразделения противника. За штурмовыми группами идут одиночные танки, которые со всех сторон охраняет пехота. Эти танки поддерживают огнем штурмовые группы и подавляют указанные цели – орудия или пулеметные расчеты противника, которые не дают двигаться вперед. А тыл им прикрывают все те же БМП с пехотой.Это классическая схема взятия любого города, золотой эталон. За «открытие» этой схемы Красная армия заплатила тоннами солдатской крови. Достаточно сказать, что один только Георгий Жуков загнал в Берлин две танковых армии – и почти все они там погибли от рук 14-16-летних немецких пацанов из гражданского ополчения.Чеченские боевики трезво смотрели на мир и прекрасно осознавали, что против российской бронетехники, особенно против танков, мало помогут ручные противотанковые гранаты или бутылки с зажигательной смесью типа «коктейль Молотова». Многие из их командиров имели опыт войны в Афганистане, служили офицерами еще в Советской армии, следовательно, знали «повадки» армейского командования и могли просчитать его действия на несколько шагов вперед.И, наконец, главное: чеченцы запаслись немыслимым количеством ручных гранатометов РПГ-7 и выстрелов к ним – как обычных, так и тандемного типа. Это решило исход сражения. Когда первая российская колонна вопреки всем уставам и наставлениям лихо вошла в город, боевики «классически» подбили из РПГ-7 первую и последнюю машины, а затем методично расстреляли из гранатометов и пулеметов всю остальную бронетехнику и личный состав.В тот день танки могли быть какими угодно – хоть Т-90, хоть «Леопард-2», хоть «Абрамс» или «Меркава». Машины могли быть защищены любой броней, оборудованы хоть активной, хоть пассивной защитой в довесок, в тех условиях это не играло никакой роли. Потому что в каждую машину одновременно с разных сторон летели по 7–10 выстрелов РПГ-7. А если танк еще каким-то чудом двигался, следующие десять выстрелов превращали его в лом – боевики боезапаса не жалели.В обычные грузовые машины летели гранаты, а из РПГ-7 стреляли по одиночным танкистам, которые пытались покинуть машину через башенный люк. Один из таких выстрелов пробил танкиста насквозь и не сдетонировал. Несчастный сгорел, наполовину высунувшись из люка, опираясь на башню и на торчащую из груди гранату.После позорного разгрома, когда сразу несколько армейских подразделений попросту перестали существовать, военное командование включило смекалку. Корпус генерала Льва Рохлина, шедший «во втором эшелоне», в Грозный походными колоннами не пошел. Чтобы выманить ударные группы гранатометчиков, он посылал своих бойцов в засады, а потом имитировал заход очередной бронеколонны «дурачков».Тут гордыня сыграла злую шутку уже над дудаевцами. Поскольку рейтинг российской армии среди боевиков не поднимался выше плинтуса, на рохлинскую уловку попались многие гранатометчики. Заслышав лязг гусениц и рев моторов, к дороге начинали стекаться многочисленные группы дудаевцев, навьюченные выстрелами РПГ-7, и неизменно попадали в засаду волгоградцев Рохлина, после чего уничтожались. Эта хитрость позволила подразделениям российской армии не только истребить значительные силы противотанковых подразделений террористов, но и продвинуться вглубь города.Попутно выяснилось, что танк – слишком громоздкое оружие. Ему постоянно нужна забота, словно богатому дядюшке. Наиболее маневренные БМП и БТР в уличных боях могут принести значительно больше пользы. Так, водители-виртуозы из майкопской бригады на своем БМП уворачивались от десятка и более выстрелов из гранатомета в течение боя.Таким образом, если у тебя имеется хорошо обученная команда гранатометчиков, достаточное количество РПГ-7 и боеприпасов к нему, а самонадеянный противник движет танками напролом, это как минимум уравновешивает противоборствующие силы.Один выстрел из РПГ стоит примерно 20 тысяч рублей, сама труба – порядка 40 тысяч. Допустим, на каждый танк нужно потратить десять выстрелов, чтобы гарантированно его уничтожить, – это 200 тысяч рублей.При этом старенький и простенький Т-72 оценивается в пять миллионов рублей. Т-80 стоит свыше ста миллионов рублей. За Т-90 придется заплатить не меньше 174 миллионов. Массовые БМП-2 и БМП-3 стоят как новый танк – около 170 миллионов. Даже если на уничтожение танка или БМП мы потратим не один десяток выстрелов РПГ-7, пропорции между нанесенным врагу уроном и затратами на нанесение оного говорят сами за себя.Сравнивать РПГ-7 и «Джавелины» не совсем корректно. РПГ-7 – это оружие ближнего боя, оружие засады и стрельбы из-за угла в спину. «Джавелины» – оружие уже классического боя, когда нос к носу в чистом поле сталкиваются две полноценные армии и начинают устранять разногласия по аграрному вопросу. Но пока мы обсуждаем только стоимость и массовость применения оружия, такое сравнение вполне уместно.Итак, комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублей. Один выстрел стоит около шести миллионов рублей. Дальность стрельбы – две тысячи пятьсот метров. Что немаловажно, комплекс не требует сопровождения цели после выстрела, то есть пальнул и забыл, а еще лучше – убежал, пока о тебе не вспомнили на противоположной стороне. Ракета сама находит цель, делает так называемую горку – взлетает повыше и оттуда обрушивается на башню бронетехники противника. Верх башни, корма – все это традиционно слабые места любого танка.По некоторым данным, только на вооружении армии ДНР стоит около 800 танков. Допустим, все эти машины снабжены самыми передовыми технологиями защиты. Но даже если на каждый танк потратить по пять ракет «Джавелин» (что само по себе избыточно и чрезмерно), это окупит себя с лихвой. Сколько ракет понадобится в итоге, можно выяснить только практическим путем, но арифметика упорствует: чем больше таких комплексов окажется в противотанковых подразделениях ВС Украины, тем лучше для них. Даже если счастье не в самих «Джавелинах», оно в их количестве.Если снабженцы не поскупятся и каждый солдат отстреляет в учебке хотя бы по 20–30 ракет, этого вполне хватит, чтобы помножить бронетанковые силы ЛДНР на ноль в самые кратчайшие сроки.Как можно добиться превосходства в воздухе, уничтожив авиацию противника, так можно добиться и превосходства на поле боя, истребив всю бронетехнику. Вступать при этом в дорогостоящие танковые бои совсем не обязательно.