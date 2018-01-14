19:33 14 января
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Гиперзвук или на испуг

Гиперзвук или на испугКогда распался Советский Союз, страна захлебнулась в потоке самой разнообразной информации. При этом многочисленные проекты и перспективные разработки вдруг потеряли гриф «секретно», а о надобности того или иного оружия стали рассуждать дилетанты, не имеющие необходимых знаний.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Если бы подобная гласность существовала в СССР, то высока вероятность, что такие проекты, как многоразовая ракетно-космическая система «Энергия-Буран», так бы и остались на бумаге. Не стали бы создавать и «Спираль». Или взять, к примеру, самолет Т-4, титановую «Сотку». Вовремя спохватились, сэкономив огромные деньги. А сколько вложили средств в разработку ядерных силовых установок для самолетов, и все впустую. Не лучше обстояло дело и с проектом пассажирского Ту-144. Правда, из всех этих проектов что-то извлекли полезное, но эта малость не окупала вложенных затрат.


Таких примеров, связанных с ненужными или не имеющими практического применения разработками, можно найти немало не только в авиастроении, но и в других областях. Но самым неприятным является то, что вроде бы образованные люди не желают учиться на ошибках прошлого, предлагая и поддерживая вредные для страны идеи.

Одно дело проводить исследования, направленные на обеспечение перспективных разработок, а другое, сходу «брать быка за рога», запуская в серийное производство экспериментальные образцы, не выдержавшие испытание. Главным источником таких нелепых решений была политика, но она, похоже, и сегодня одолевает умы некоторых специалистов. А прессе остается лишь раздувать брошенные известными личностями слова.

НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Последнее время все чаше можно услышать рассуждения о гиперзвуковых летательных аппаратах. О полетах, со скоростью в пять и более раз превышающую звуковую, начали говорить в специальной литературе свыше полувека назад, причем на полном серьезе, когда мы еще толком не имели представления даже о сверхзвуковых скоростях. Рассматривались различные схемы силовых установок и самих летательных аппаратов (ЛА), даже пытались что-то моделировать на наземных стендах и в полете. Но до полномасштабной реализации гиперзвуковых проектов за прошедшие десятилетия дело не дошло. Единственными ЛА, летающими с гиперзвуковой скоростью, до сих пор являются спускаемые космические аппараты и головные части межконтинентальных баллистических ракет, но они даже косвенного отношения к авиастроению не имеют.

Конечно, можно сослаться на полеты экспериментального американского самолета Х-15, а также космических аппаратов «Спейс шаттл» и «Буран», но при этом следует уяснить, что продолжительность их полета с гиперзвуковой скоростью исчисляется минутами. Зато появляются разного рода сенсационные сообщения, лишь подстегивающие гонку вооружения.

СУДЬБА МиГа

Не так давно в Государственной думе РФ проходили слушания о возобновлении серийного производства истребителя-перехватчика МиГ-31, казалось бы, не имеющего к этому никакого отношения. Этот самолет завершил эволюцию семейства Е-15 ОКБ А.И. Микояна. Правда, задачи, стоящие перед ним, еще актуальны, но уровень технологии машиностроения, на которой он основывался, ушел в прошлое. Это породило разговоры о создании нового истребителя-перехватчика. Его даже окрестили как МиГ-41, и некоторые издания тиражируют гипотетические рисунки будущей машины. Впрочем, как показывает опыт, на деле новая машина обычно получается совсем с другим обликом, более приближенным к земному, чем это подается в СМИ.

При этом заслуженный летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур в феврале 2014 года, комментируя сообщение депутата Госдумы Александра Тарнаева о разработке в России МиГ-41 на базе МиГ-31, в интервью РИА Новости сообщил, что новейший истребитель-перехватчик МиГ-41 должен летать со скоростью, превосходящей звуковую не менее, чем в 4–4,3 раза, то есть близкой к гиперзвуковой. Только мало кто задумывается о том, что дадут перехватчику эти лишние 1000 км/ч? Если это правда, а не дезинформация, то новый «МиГ» может стать реальностью не ранее 2030 года.

Заявление Квочура последовало после публикации в американском журнале Aviation Week & Space Technology от 1 ноября 2013 года статьи Гая Норриса под названием Exclusive: Skunk Works Reveals SR-71 Successor Plan о разработке компанией Lockheed Martin перспективного высотного разведчика SR-72 с турбопрямоточными двигателями, способного совершать полет со скоростью, в 5,5–6 раз превосходящую звуковую. Его первый летный образец планируется поднять в воздух в 2020 году. Но американский проект относить к разряду ударных не стоит, он будет таким дорогим, что если дело и дойдет до серийного производства, то за океаном ограничатся выпуском не более десятка машин, в лучшем случае.

Не представляется возможным реализовать в обозримом будущем и российский проект. Такие самолеты будут чрезвычайно дороги и намного сложнее МиГ-31, поскольку придется решать многочисленные проблемы, связанные с созданием турбопрямоточных двигателей (это самые наукоемкие агрегаты в самолетостроении) и с охлаждением очень теплонапряженных элементов конструкции планера, нагревающихся от трения о воздух до 500–600 градусов Цельсия (предел для титана), и обеспечением жизнедеятельности экипажа.

ПОДЗАБЫТЫЙ «ХОЛОД»

Да, в нашей стране наука не стоит на месте, и имеется определенный опыт по созданию прямоточных воздушно-реактивных двигателей, в том числе и предназначенных для полета с гиперзвуковой скоростью (ГПВРД). В «НВО» об этом неоднократно сообщалось. В частности, рассказывалось о совместном создании в 1970-е годы Химкинским КБ «Факел» и ЦИАМ гиперзвуковой летающей лаборатории (ГЛЛ) «Холод». Ее основой стала зенитная ракета 5В28 комплекса С-200В. При этом на носовой части изделия 5В28 разместили экспериментальный ГПВРД Э-57. По сообщениям СМИ, исследования прошли успешно и был получен бесценный экспериментальный результат.

Но одно дело, ГПВРД, а другое дело – комбинированная турбопрямоточная силовая установка, поскольку самолет должен взлететь с аэродрома, разогнаться до скорости не менее 3 тыс. км/ч, а затем в работу должны вступить ГПВРД, а ТРД – отключиться. Подобные силовые установки рассматривались инженерами полвека назад, но они так и не появились. Нельзя исключать, что для гиперзвукового ЛА, самостоятельно взлетающего с аэродрома, придется создавать еще более сложные двигатели, в том числе переменного цикла.

Еще одной сложнейшей задачей, стоящей перед создателями боевой машины, станет безопасный старт ракет из грузового отсека в высокоскоростную среду, поскольку на внешней подвеске гиперзвукового носителя размещать их просто невозможно, опять же из-за аэродинамического нагрева, да и сопротивление они будут создавать столь огромное, что об экономике придется забыть. То, что хорошо на бумаге, не всегда хорошо на практике.

В качестве примера приведу температуру поверхности самолета SR-71 при полете на крейсерском режиме со скоростью, соответствующей числу М=3. Температура передних кромок и внутри воздухозаборника – приблизительно 427 градусов Цельсия, а на наружной поверхности обшивки в области форсажных камер двигателей – почти 600 градусов.

Вспомните слова А.Н. Туполева, брошенные суховцам по поводу Т-4: «Вы хотите разорить страну?». Время подтвердило правоту Андрея Николаевича, поскольку его место занял более простой и дешевый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

И ВНОВЬ НА ГРАБЛИ

Можно, конечно, вернуться к стальному корпусу, подобного тому, что использовали на МиГ-25, или к тонкостенным конструкциям «Стальных» самолетов 1930-х годов. И наверняка эти конструкции должны быть охлаждаемыми, особенно это касается их самых теплонапряженных узлов. Но будет ли при этом достигнут конечный результат, неизвестно.

В 1958 году мы уже наступали на почти «гиперзвуковые грабли», когда военные хотели увидеть перехватчик Е-155, летящий со скоростью 4 тыс. км/ч на высоте от 30 до 50 км, и осуществлять перехват любой воздушной цели на рубеже 140–170 км. К счастью, такой цели не оказалось, и вовремя одумались.

Гиперзвуковая скорость в авиастроении не за горами. Но столь скоростными делать надо не пилотируемые аппараты, а беспилотные разведчики и боевые ракеты. Но и здесь есть «подводные камни»: к примеру, как защитить от того же нагрева ядерную боевую часть. А без нее в будущей войне не обойдешься, несмотря на огромный запас кинетической энергии быстродвижущейся ракеты. Да и стартовать такие изделия, вероятно, будут не с гиперзвуковых, а сверхзвуковых пилотируемых самолетов-носителей, и это направление вполне реально.

Правда, даже в этом качестве создать подобные изделия будет не просто, и на это уйдет не одно десятилетие. Один лишь пример: на разработку крылатой сверхзвуковой ракеты Х-31 при активном ее финансировании понадобилось свыше 20 лет, работы шли с 1977 года.
Автор: Николай Якубович
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/armament/2018-01-12/7_979_hyper.html


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Комментарии 27

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:00
    Гиперзвуковая скорость в авиастроении не за горами. Но столь скоростными делать надо не пилотируемые аппараты, а беспилотные разведчики и боевые ракеты.

    Когда то и авиация начиналась с деревянных "этажерек". Подойдёт время и гиперзвук будет почти обыденным делом. ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ. yes
    a.s.zzz888
    1. Сергей39 Сегодня, 07:32
      А пока и гиперзвук на испуг сгодится
      Сергей39
    2. сибиралт Сегодня, 07:34
      Как-то лучше будет, если на форум выкладывать серьезные статьи, желательно, взрослых авторов.
      сибиралт
      1. Vard Сегодня, 08:21
        Технические проблемы в отличии от прочих решаемые... И после того как начал летать Миг-31 нарушения наших границ прекратились полность... Чёрную птицу он догонял...был слух о том что даже одну сбили...
        Vard
    3. Котище Сегодня, 07:52
      Поспешать следует неспеша!
      В настоящее время наш авиопром находится в стогнации. То что производилось в СССР ветшает, то что делаем сегодня пока мало. Но если перестанем "шевелится" совсем, то как бы не больше можем потерять, чем при сегодняшних "потугах".
      Сое субъективное мнение, в 90-е мы уже один раз "съэкономили на науке" и ........
      В связи с чем прогматичнее идти к цели, развивая наукоемкие технологии, которые при своей реализации потянут смежные области народного хозяйства. Космос, авиация, краблестроение - именно те киты на которых можно комфортно сидеть. К слову данные направления однозначно преспективнее, чем нефтяная и газовые иглы экономики. В связи с чем, я считаю, что различные плюшки такие как 200 лямов за пролеты на територией России надо пускать не компании перевозщики такие как Аэрофлот, а НИИ тематику развития авиации. В том числе и военной.
      Р.s. Если мне предлоажат при равных прочих условиях полететь Ил-96, аирбасом или боингом, то я аыберу нашу машину просто из-за гордости за свою Родину.
      Котище
      1. Molot1979 Сегодня, 13:10
        Уважаемый, если вас тянет высказать свои, несомненно, очень ценные мысли, то излагайте их правильным русским языком. АвиАпром, а не "авиОпром", стАгнация, а не "стОгнация", перевозЧики, а не неведомые русскому языку "перевозЩики". А то возникает ощущение, что на форум влез второклассник-двоечник, случайно добравшийся до папиного компьютера. Гордость за свою Родину тоже желательно проявлять, не коверкая родного языка.
        Molot1979
        1. Котище Сегодня, 15:25
          Спасибо за замечания, а то лапки толстые - телефон маленький!
          Хотя Вам не рассказывали, что прежде чем бороться с граматеями как я, минимум необходимо знаки препинания верно расставлять!
          Впрочем Вам я разрешаю мои комментарии не читать, еще сердце у патриота не выдержиет.
          Остается пожалеть, что на сайте убрали систему "минусов".
          С уважением, Котище! hi
          Котище
    4. krops777 Сегодня, 08:16
      Но и здесь есть «подводные камни»: к примеру, как защитить от того же нагрева ядерную боевую часть.

      Че за бред а сейчас к примеру БЧ ракеты Сармат разве не на гиперзвуке входят в атмосферу?
      Не стали бы создавать и «Спираль». Или взять, к примеру, самолет Т-4, титановую «Сотку». Вовремя спохватились, сэкономив огромные деньги


      Это копейки по сравнению с тем сколько потратили на поддержку стран соцлагеря и строительства объектов в "дружественных" странах.
      krops777
    5. gridasov Сегодня, 13:02
      Это как фантазии крестьянки стать королевой. Нет даже научно обоснованной методики понимания процессов полета в быстроизменяемых физических процессах. Гиперскорость именно таковым процессом и является . Нет методик анализа как метода работы со сверхбольшими математическими данными , чтобы математически моделировать такие события .
      gridasov
      1. Игорь В Сегодня, 14:43
        Келдыш бы придумал!
        Игорь В
        1. gridasov Сегодня, 14:51
          Возможно . Но жизнь так коротка , а рабочий потенциал интеллекта так краток , что человек не успевает не только воплотить свои знания , но и найти приемников . Новое же поколение всегда стартует практически с чистого листа. Почему ! Потому , что истина это такая вещь которую нельзя передать словами .Мудрец и ученик всегда идут параллельными , но разными путями и нельзя научить , а можно только научиться.
          gridasov
  2. Безразличный Сегодня, 07:15
    Что-то я ничего не услышал о ракете "Циркон," которую уже вроде приняли на вооружение или собираются это сделать в ближайшее время. Хочу добавить,что именно разработка летательных аппаратов с ядерными ЭУ привела к определенным выводам в самолетостроение и космических двигателях. Есть задел, который всегда может быть использован для дальнейших работ в том или ином направлении. И технологии "Буран" позволили создать и высокопрочную керамику и теле управление большими летательными аппаратами, что не могло не пригодится в других, главным образом военных, областях. Поэтому я считаю, что любой отрицательный результат это тоже результат весьма полезный. Ну, а то, что дорогой, так без труда рыбка не ловится. Из всего можно делать выводы и искать другие пути. Понятно, что сделать гиперзвуковой самолет пока не позволяют финансы. Ведь летать он должен на высоте выше 40км, и лететь очень далеко. Иначе смысла во всей этой затее нет. А это нужны новые материалы, новые технологии и новые подходы. Уровень современной науки пока не тянет в этой области. А если тянет, то получится космически дорого! Я думаю, что гиперзвук пока нужен только для крылатых и баллистических ракет. Разогнал ракету в космосе, и отправил к земле управляемые головки на гиперзвуке. Они сами летят, сами наводятся и сами предпринимают противоракетный маневр. Это реально, сравнительно дешево и видимо скоро будет повсеместно применяться. А самолеты - это нескорое будущее. Потому как очень дорого. Скажу больше. Технологии летающих тарелок по сути уже известны. Созданы лабораторные образцы и они показывают четкие теоретические выводы. Но сделать летающую тарелку при современном развитии технологий невозможно. Там диск нужен диаметром несколько метров невообразимой точности изготовления из керамики и просто запредельной прочности. Создать такой очень сложно и чрезвычайно дорого! Реально невозможно в настоящее время. Но это не значит, что в этом направлении не нужно работать.
    Безразличный
    1. Винни76 Сегодня, 07:51
      Цитата: Безразличный
      Скажу больше. Технологии летающих тарелок по сути уже известны. Созданы лабораторные образцы и они показывают четкие теоретические выводы. Но сделать летающую тарелку при современном развитии технологий невозможно. Там диск нужен диаметром несколько метров невообразимой точности изготовления из керамики и просто запредельной прочности. Создать такой очень сложно и чрезвычайно дорого!

      Прокопенко детектед. Расскажите нам лучше про ЭКИП и рептилоидов.
      Винни76
    2. gridasov Сегодня, 13:10
      Какие пути !? Чтобы найти правильный путь , нужно сначала найти ту дверь в темной комнате , которых невообразимо много , чтобы сначала стать на этот путь. В высокопоенциальных комплексных процессах сначала нужно научиться анализировать такие процессы . Насчет летающих тарелок так это вообще смешно вы рассуждаете . Нужны не просто диски , а которые образуют пространство между магнитными силовыми потоками , которое и будет определено высокой плотностью энергии , а для этого не нужны дорогие материалы и сверхвысокая точность . Нужно знать технологию организации таких процессов и алгоритмическую последовательность их организации . Поэтому в нынешнем развитии человечество неспособно мыслить и рассуждать категориями реальности . Все построено на иллюзиях и методах далеких от реальности.
      gridasov
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:30
    Вот это да! Столько бреда в одной статье! fool У автора видать праздники еще не кончились, иначе он не стал бы писать такой явный заказ в виде своей писульки! fool Вернемся к истокам авиации -парусина и фанера вот те материалы из которых будут строить новые, они же правда и старые wassat самолеты! В качестве топлива, естественно касторка, как было на заре авиации? Впрочем, лошадиную порцию касторки нужно дать автору статьи -может быть, она автора из бредового состояния выведет! !! fool Автор, вам от меня - - - - - - - !!!
    Геркулесыч
    1. Игорь В Сегодня, 14:47
      Не стреляйте в пианиста, он играет как может. Нужен ли он на ВО - вот в чём вопрос.
      Игорь В
      1. gridasov Сегодня, 15:04
        По вашему принципу работают и абсолютное большинство НИИ и другие исследовательские лаборатории. Собирается группа людей единомышленников , но все настолько единомыслят , что не видят объективности . Нет в группе этих людей человека с обоснованным , но альтернативным методом и анализа и мышления и решений задач. Поэтому всегда так и получается , все мыслят категориями массового навязывания мнения. Все за или все -против. Вывод таков . что копаясь с информации никогда не знаешь откуда и когда всплывет то . что закроет картину пазлов. , а главное , что из этих пазлов нужно нарисовать собственно обоснованную картину которая бы как многоугольник стремился к окружности , но никогда ею не станет , так как мерность алгоритмична, а значит этот многоугольник всегда можно будет измерять алгоритмами изменения мерности . Так и истина -она всегда объект приближения поскольку с любой диспозиции относительного взгляда на нее ,она будет своеобразна и неповторима.
        gridasov
  4. АлНиколаич Сегодня, 10:15
    Ещё раз повторюсь. До дальнего управляемого полёта на гиперзвуке нам как до морковкиного разговления ждать. Пока только боеголовки умеют "падать" из космоса на таких скоростях!
    Если в СССР не смогли, значит перспектива этого очень далека! Именно настоящего гиперзвука, на скоростях выше 8 махов. А сейчас даже сверхзвуке порядка 4 маха, является непреодолимой проблемой. Аппараты пролетают несколько километров и разрушаются!
    АлНиколаич
    1. gridasov Сегодня, 13:42
      Именно , что даже не понимают причин разрушения.
      gridasov
  5. vlad007 Сегодня, 11:39
    Цитата из статьи: " ... поскольку на внешней подвеске гиперзвукового носителя размещать их просто невозможно, опять же из-за аэродинамического нагрева, да и сопротивление они будут создавать столь огромное, что об экономике придется забыть."
    На внешней подвеске ничего не размещают уже давно (F-22,35,117 и наш Су-57), с тех пор как начали внедрять технологию "стеллс" - размещение на внешней подвеске чего-либо повышает радиолокационную заметность.
    vlad007
  6. Northern warrior Сегодня, 13:08
    Проблема отвода тепла от гиперзвуковых ракет решается за счет нанесения на их корпус абляционного покрытия, уносящего тепло в процессе испарения. Именно так защищены от перегрева ББ ракет и спускаемые КА. Такой подход хорош для одноразовых изделий, но совершенно не подходит для многоразовых ЛА. Выход я вижу только в охлаждении теплонапряженных участков планера авиационным топливом, которое должно постоянно циркулировать по специальным каналам. Не уверен, правда, что хватит площади планера для рассеивания огромного количества тепла на скоростях свыше 6М. Пока нет таких материалов, которые бы не теряли прочность при длительном сверхзвуковом полете. Миг-25/31, конечно же, могут лететь на скорости 3000 км/ч (2.83М), но непродолжительное время, хотя их планеры почти целиком сделаны из стали и титановых сплавов.
    Northern warrior
    1. gridasov Сегодня, 13:50
      Для начала нужно понимать . что такое температура и следствием каких процессов она является .Значит всегда можно либо стабилизировать переменные магнитные потоки , а значит управлять температурными процессами , а не искать панацею. И вообще это простая физика.
      gridasov
  7. Jurkovs Сегодня, 13:29
    Если бы подобная гласность существовала в СССР, то высока вероятность, что такие проекты, как многоразовая ракетно-космическая система «Энергия-Буран», так бы и остались на бумаге.

    Удивлен автору. Неужели не знает, что все ведущие специалисты и конструктора были против монструозной Энергии-Бурана. В один голос утверждали о ее невостребованности и ненужности. Взамен предлагались несколько более нужных и востребованных проектов, в том числе и воздушный старт Лозино-Лозинского. И только упертость Брежнева, который сказал "чтобы було как у американцев" и стала причиной реализации этого ненужного проекта, что и подтвердила дальнейшая история.
    Jurkovs
  8. IrbenWolf Сегодня, 13:29
    Как интересная писанина. Есть такой афоризм: "Кто несет фонарь - спотыкается чаще".

    Допустим, что "Энергия", Буран, Спираль, Т4, Скиф, Молодец, творения Бартини, экранопланы - все то, что не получилось у наших "партнеров" и получилось в СССР, посредством вкладывания "огромных денег". Допустим, все эти деньги сэкономлены - куда их деть? Дайте-ка угадаю, "пустить на благо народа". Угадал? Знаю, что угадал. Так вот, уважаемый автор - прокрутите историю до сегодняшнего момента и посмотрите, куда ушли бы эти деньги - дачи, виллы, курорты и прочие крайне полезные народу вещи. Список "народа" вы забыли приложить. Не стоит думать, что в СССР было совсем по-другому, чем сейчас. Были и богатые чиновники и "теневики" только в виду идеологии наглости у этих людей было на пару порядков меньше. Потому как могли "прийти".

    Для того, чтоб понять глупость написанного, пройдите по улице промышленного города за пределами МКАДа и поинтересуйтесь, что предпочтут люди Энергию-Спираль-Буран или "монетизацию льгот" и прочие "заботливые поборы".

    В России еще не отлили памятника из золота создателям ядерной бомбы. Помните Японию без бомбы?
    IrbenWolf
  9. sxfRipper Сегодня, 13:34
    Я - даже не диванный эксперт, я ваще на печке спину грею! Объясните мне, серости непроцарапанной - КТО И КАК сможет УПРАВЛЯТЬ гиперзвуковой ПЛАТФОРМОЙ??? Всё остальное - у автора, предпоследний абзац.
    sxfRipper
    1. IrbenWolf Сегодня, 13:52
      Ну приблизительно также, как обеспечить сгорание топлива в камере сгорания при тех же скоростях. Для того чтоб получить современные сверхзвуковые двигатели Архип Люлька потратил 30 лет, но задачу решил.

      И да, скорость распространения радиоволны равна скорости света.Что касается перегрузок, для пилота то при равномерном наборе скорости, их можно довести до приемлемых величин.
      IrbenWolf
      1. sxfRipper Сегодня, 16:20
        Я не об этом спросил. Я о необходимости наличия хомо сапиенс внутри "железяки", которой он (хомо в смысле) просто не может управлять! Ну за исключением взлёта. Насчёт посадки - сами понимаете... Сначала вернуться надо.
        sxfRipper
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