19:32 14 января
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Гром грянул над Хмеймимом, пора креститься

Гром грянул над Хмеймимом, пора креститьсяВ последние часы уходящего 2017 года, 31 декабря, пока не опознанная партизанская группа сумела незаметно приблизится к авиабазе российских ВКС Хмеймим на дальность прицельной стрельбы из минометов и осуществить артиллерийский огневой налет, причинив значительный ущерб. По информации Минобороны РФ, погибли два военнослужащих. По данным СМИ, до 10 российских военных получили ранения. Кроме того, были повреждены шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24, один тяжелый истребитель поколения 4 ++Су-35С, один самолет военно-транспортной авиации Ан-72, один самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30, один транспортный вертолет Ми-8. Если верить газете «Коммерсантъ», вдобавок ко всему была повреждена взлетно-посадочная полоса и уничтожен склад боеприпасов. И это произошло спустя три недели после начала вывода значительной части российской военной группировки на родину. Попробуем разобраться, что же на самом деле произошло и какие упущения российского командования в организации системы охраны и обороны базы Хмеймим могли привести к столь плачевным результатам. Попробуем ответить и на другой естественный вопрос – возможно ли вообще надежно защитить эту базу от повторения подобных губительных артобстрелов других диверсионных акций?

ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

По мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук (ДВН), капитана I ранга запаса Константина Сивкова: «Скорее всего, удар наносился по площадям, не прицельно, и пострадали те, кто находился на постах охраны в районе расположения боевых самолетов» (цитата из материала, опубликованного в газете «Взгляд»). Тот же военный эксперт считает, что по базе был нанесен «достаточно серьезный артиллерийский удар», а стрельба велась не только минометами, но и артиллерией. Под артиллерией ДВН Сивков, возможно, подразумевает гаубицы. Но если минометы, скажем, 120-мм калибра можно перевезти в кузове грузовика, то гаубицу придется тащить на буксире, а такой вид транспортировки скрытным никак не назовешь. Чтобы вести артобстрел по площадям, необходимо задействовать большое число стволов, а это время, которое уходит на минимальную подготовку позиции (если это не было сделано заранее) и развертывание орудий. Нужно уточнить привязку к ориентирам, выверить дальность до целей и убедиться, что цели находятся там, где и предполагалась, то есть нужны довольно-таки точные, актуальные данные. А это значит, что разведка диверсантов либо вела постоянное наблюдение за объектом, уточняя все перечисленное, либо пользовалась данными космической разведки, без участия Пентагона такое невозможно.


Допустим, что гаубицы были спрятаны вблизи базы, на подготовленных огневых позициях, давно. В этом случае после обстрела их должны были обнаружить российские военные воздушные и наземные патрули. Но никакой информации на этот счет нет. А то, что российские военные не провели поиск для выявления всех обстоятельств обстрела и обнаружения позиций и других следов, – даже представить себе невозможно. С другой стороны, даже 120-мм минометы в условиях, когда все службы безопасности подняты на ноги, – далеко увезти сложно, их скорее всего спрятали на расстоянии не более 30 км от позиций, с которых шел обстрел

базы. Судя по накрытой минами площади, было задействовано несколько стволов – от трех до пяти. Даже если предположить, что огонь вели высококвалифицированные артиллеристы, без корректировки им было не обойтись. Значит, в эфире переговоры должны были звучать. Огневые позиции минометов были рассредоточены, чтобы их нельзя было уничтожить одним ударом с воздуха в случае обнаружения. Взаимодействие расчетов и управление ими могло осуществляться только по радио, в противном случае они рисковали быть немедленно обнаруженными.

Вот и выходит, что, с одной стороны, хорошо подготовленная диверсионная группа, опирающаяся на местную агентурную сеть, а может быть, и использующая данные спутниковой разведки, которую могли предоставить только США, воспользовалась моментом и внезапно нанесла чувствительный физический и моральный ущерб противнику. С другой стороны, плохо организованная охрана, российские военные расслабились в предновогодний день и получили в общем-то ожидаемый «подарок». Российской армии надо поучиться организовывать охрану и оборону объектов у российских же спецчастей (охраняющих особо важные государственные объекты) войск Росгвардии и Погранвойск.

В первую очередь прокололась войсковая контрразведка, которая не обеспечила оперативное прикрытие пространства вокруг объекта. Сюда же надо присовокупить «помощь» сирийских союзников, от которых, судя по всему, толку во всем мало, как говорят на Руси – не могут ни украсть, ни покараулить.

Во-вторых, система охраны и обороны базы выстроена, мягко говоря, разгильдяйски. Похоже, даже визуальное наблюдение за подступами к объекту велось из рук вон плохо. В противном случае рано или поздно были бы обнаружены блики от оптики диверсантов, ведущих наблюдение за объектом. Охраной и оперативными службами не была в должной степени проведена разведка окружающей местности с целью определения наиболее опасных направлений и мест, где возможно развернуть огневые позиции минометов. Здесь надо себя ставить на место диверсантов. Кроме огневых позиций надо было заранее определить места возможных подходов и отходов диверсионно-разведывательных групп и принять превентивные меры, вплоть до их минирования управляемыми фугасами по участкам и обеспечения техническими средствами наблюдения и сигнализации. Короче, должного комплекса охраны и обороны создано не было.

Что касается территории авиабазы, здесь прокол был уже на уровне командования, поскольку, судя по всему, не удосужились подготовить военную базу в инженерном отношении. Ни тебе железобетонных капониров для хранения самолетов, ни тебе перекрытых щелей для укрытия личного состава на время артналета.

МНЕНИЕ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

Бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко считает, что для защиты базы с земли вся территория на дальности выстрела миномета должна быть перекрыта патрулями и прочими подразделениями. К слову, патруль – это войсковой наряд, а не подразделение, простим старику его забывчивость. Он также утверждает, что все проезды к базе контролируются (неуместная самонадеянность), и тут же резонно замечает, что вблизи базы расположены населенные пункты, откуда по ней могут стрелять. Но как быть с тем фактом, что населяют эту местность лояльные режиму Башара Асада алавиты, которые, по идее, должны противостоять попыткам нападения на базу и уведомлять власти о таковых?

Этот отставной генерал уверен, что для надежного прикрытия базы в радиусе 10 или хотя бы 5 км нужна большая численность воинского контингента, напрочь забыв о золотом правиле: воюют не числом, а умением.

Константин Сивков пояснил для газеты «Взгляд», что «существует три зоны прикрытия таких объектов, как военная база. Первая зона самообороны обеспечивает прикрытие от атак стрелковым оружием на расстоянии в пределах 1,5–2 км. Средняя зона – это зона защищенности от тяжелого вооружения, пехоты, минометных обстрелов. Глубина ее прикрытия обычно колеблется в пределах 8–10 км. Третья, дальняя, зона прикрывает от тяжелого вооружения, артиллерийских систем большой дальности. Она обеспечивает защиту на расстоянии до 30–40 км в зависимости от сил противника». По его мнению «с базой в Тартусе такая же ситуация, как с Хмеймимом».

Сивков также подчеркнул: «Мы построили там систему обороны, ориентированную на защиту от регулярной армии, то есть мощных ударов ВВС с моря и суши». Но тут же оговорился, что против диверсионно-разведывательных групп она «недостаточно эффективна».

Военный летчик, полковник ВВС, Герой России Валентин Падалка в беседе сослался на афганский опыт. По его словам: «Кабул и все наши авиационные подразделения, воинские части были организованы охраной вплоть до тройного кольца с разными удалениями от центра этого объекта». Первое кольцо имело радиус приблизительно 1 км, второе, среднее, – 5 км, третье – около 10 км, также создавались мобильные группы, которые быстро реагировали на попытки нападения. Падалка указывает, что дальность «минометного обстрела обычно составляет 3–4 км, максимум до 5 км». На самом деле 120-мм минометы могут вести прицельный огонь на дальность до 7 тыс. и даже более километров (летчик не обязан это знать).

По мнению Валентина Падалки, в радиусе до 5 км не должно быть «никакого движения, непонятных неопознанных людей», там должна быть «абсолютно чистая зона». В непосредственной близости от объекта находятся населенные пункты, поэтому рекомендация сия невыполнима. Вдоль западного фаса периметра охраны базы проходят две оживленные автострады, с той же стороны, чуть более чем в 2 км, – берег моря. На востоке примерно в 6 км начинаются горы, которые сразу же стоило определить как наиболее опасное направления действий ДРГ. Что было сделано – неизвестно, но по общим результатам организации охраны и обороны базы на 31 декабря 2017 года можно делать выводы.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Кроме указанных недостатков есть еще нарекания к организации размещения самолетов средств заправки и обслуживания, а также к хранению боеприпасов. Опубликованные в арабской англоязычной блогосфере снимки свидетельствуют о том, что самолеты стоят под открытым небом и расположены практически вплотную друг к другу. Более того, блогеры отметили, что порой наблюдается открытое размещение боеприпасов рядом с местом стоянки самолетов.

Настораживает и тот факт, что ни одна из суннитских исламистских групп боевиков не взяла на себя ответственность за этот обстрел. Напротив, есть информация о некой организации «Свободные алавиты», которая занимает жесткую антиасадовскую позицию, и возможна ее причастность к описываемым событиям. А это говорит об отсутствии монолитности в шиитском стане на территории Сирии. Впрочем, не стоит отметать версию, что союзники Москвы Тегеран и Дамаск, возможно, таким образом начали процесс постепенного выдавливания России из региона.

Организовать надежную охрану базы Хмеймим, бесспорно, возможно, но для этого необходимо привлечь толковых людей.
Автор: Александр Шарковский
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/realty/2018-01-12/1_979_thunder.html


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. Окорок Сегодня, 06:57
    спасибо гражданину начальнику путину за мир во всем мире!
    Окорок
    1. Titsen Сегодня, 07:19
      Цитата: Окорок
      спасибо гражданину начальнику путину за мир во всем мире!


      Это Вы о чем?

      За дерьмократов стало обидно?
      Titsen
      1. 210окв Сегодня, 08:51
        Обидно наверное за мир во всем мире..А так абы о чем,лишь бы ляпнуть..
        Цитата: Titsen
        Цитата: Окорок
        спасибо гражданину начальнику путину за мир во всем мире!


        Это Вы о чем?

        За дерьмократов стало обидно?
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 07:40
      Ничччо не пойму! Автор еще после новогодних праздников не проспался или по жизни такой? belay
      сибиралт
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:56
        или по жизни такой?

        Скорее всего по жизни. Какой совет "дельный" дал в заключении
        для этого необходимо привлечь толковых людей.
        Можно подумать, что там сегодня бестолочи.
        rotmistr60
        1. 210окв Сегодня, 08:53
          Нет,не бестолочи.Но авось присутствует..
          Цитата: rotmistr60
          или по жизни такой?

          Скорее всего по жизни. Какой совет "дельный" дал в заключении
          для этого необходимо привлечь толковых людей.
          Можно подумать, что там сегодня бестолочи.
          210окв
      2. NIKNN Сегодня, 13:28
        Цитата: сибиралт
        Ничччо не пойму! Автор еще после новогодних праздников не проспался или по жизни такой? belay

        Наверное. request Аналитика из детсада, критика не конструктивная, речь не связная... Проба пера после НГ.. lol
        NIKNN
        1. Игорь В Сегодня, 15:06
          Да и " На самом деле 120-мм минометы могут вести прицельный огонь на дальность до 7 тыс. и даже более километров" - тоже из фантазий автора.
          Игорь В
          1. ротмистр Сегодня, 16:32
            Цитата: Игорь В
            Да и " На самом деле 120-мм минометы могут вести прицельный огонь на дальность до 7 тыс. и даже более километров" - тоже из фантазий автора.

            7100 м дальность стрельбы из 120мм миномета. Миномет 2Б23 "Нона-м1" имеет максимальную дальность 12800 м.
            ротмистр
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:05
    Если верить газете «Коммерсантъ», вдобавок ко всему была повреждена взлетно-посадочная полоса и уничтожен склад боеприпасов.

    В газете можно написать ВСЁ!!! И чем не "страшнее факты", тем больше верят. Охрану надо делать и её сделают, как и укрытие самолётов, а вот
    Организовать надежную охрану базы Хмеймим, бесспорно, возможно, но для этого необходимо привлечь толковых людей.
    с "толковыми людьми" у нас как раз проблем не существует.
    a.s.zzz888
    1. Titsen Сегодня, 07:21
      Цитата: a.s.zzz888
      Если верить газете «Коммерсантъ», вдобавок ко всему была повреждена взлетно-посадочная полоса и уничтожен склад боеприпасов.

      В газете можно написать ВСЁ!!! И чем не "страшнее факты", тем больше верят. Охрану надо делать и её сделают, как и укрытие самолётов, а вот
      Организовать надежную охрану базы Хмеймим, бесспорно, возможно, но для этого необходимо привлечь толковых людей.
      с "толковыми людьми" у нас как раз проблем не существует.


      С толковыми специалистами - ДА, а вот с толковыми руководителями...

      ВОПРОС открытый!
      Titsen
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
        а вот с толковыми руководителями...ВОПРОС открытый!

        Но и тут вопрос не однозначный. Есть очень толковые руководители и начальники... good
        a.s.zzz888
    2. belleu Сегодня, 12:55
      Наверно существует,коль их там не оказалось.
      belleu
  3. Гардамир Сегодня, 08:04
    пока не опознанная партизанская группа сумела незаметно приблизится
    то есть автор настаивает, что всё-таки это была партизанская группа.
    Сколько мы были в Афгане? Так вот в Сирии будет ещё круче. В смысле лжи. Что мы делали в Афгане, конечно вопрос. Но в Сирии люди гибнут, ради интересов российских олигархов.
    Гардамир
    1. groks Сегодня, 17:39
      Что мы делали в Афгане, конечно вопрос.
      Блокировали выработку сырья для героина, доход с которого идёт на подрывную работу против нашей страны. Блокировали наркотрафик в нашу страну, сохранив таким образом на порядки больше жизней, чем там погибло.
      groks
      1. Гардамир Сегодня, 17:56
        Блокировали выработку сырья для героина...Блокировали наркотрафик в нашу страну,
        согласен.
        Гардамир
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:20
    Уже фразой "партизанская группа "автор оправдывает действия боевиков -ишь, жизни бедным убийцам и отморозкам не дают, вот они пошли Российскую армию из Сирии выгонять, методом обстрела военной базы! А по пришедшему на базе согласен, что бардака много. Профукать факт подготовки к обстрелу, за такое нужно погоны снимать, и на 20 лет без права амнистии, тех из военных кто отвечает за охрану базы.
    Геркулесыч
    1. Vard Сегодня, 11:29
      Это гражданский аэродром... Рядом дорога... По ней похоже и подьехали... Пал нули несколько раз и дальше... Тем более думаю режим светомаскировки на гражданской части не соблюдается...
      Vard
  5. Vard Сегодня, 08:26
    Военный эксперт капитан первого ранга... Это если я ни чего не путают мореман... А судит по применению минометов... Ладно мы уже привыкли что вчерашний паремахер высказывается по поводу политики.. А ту вроде как военный... Но положа руку на самое дорогое вы не пойдете лечить простату к стоматологу ...
    Vard
  6. unignm Сегодня, 08:37
    ещё 1... да сколько же вас понаплодило же?
    unignm
  7. к174ун7 Сегодня, 08:41
    Тут почти как у Жванецкого - доцент, имея в виду автора статейки конечно тупой - но с защитой есть проблемы. Что в хоккее, что в сирийской группировке ВКС. Вспомним безнаказанную атаку Су-24 турецко-подданным истребителем. В этом случае креститься т.е. прикрывать бомбардировщики начали после уничтожения самолета и гибели пилота. Хочется надеяться, что и в этом случае будут приняты меры. Важнее не количество боевых вылетов, о чем любят бодро рапортовать генералы, а защищенность авиабазы. Если уничтожат самолеты или инфраструктуру то и вылетов боевых и не боевых может не быть вовсе.
    к174ун7
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:25
      Цитата: к174ун7
      Вспомним безнаказанную атаку Су-24 турецко-подданным истребителем. В этом случае креститься т.е. прикрывать бомбардировщики начали после уничтожения самолета и гибели пилота. Хочется надеяться, что и в этом случае будут приняты меры.

      Да ??? Прикрывать начали ? А чё,уже забыли более "ранний" случай,когда мериканский F-22 мешал штурмовикам Су-25 выполнять боевую задачу?! Получается,что Су-25 "работали" без прикрытия,а Су-35 появился "опосля" !
      Nikolaevich I
  8. М.Михельсон Сегодня, 10:03
    1. Не могли ли нападавшие опробовать систему связи по фототелеграфу (возможно, электронному), передававшему команды через мерцающие блендированные лампы? Это позволило бы сохранить режим радиомолчания, введя в заблуждение российских наблюдателей.
    2. Воюя в горах, наши никак не могут внедрить системы аэростатического наблюдения. (А вот у американцев они широко используются.)
    М.Михельсон
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:35
      Цитата: М.Михельсон
      1. Не могли ли нападавшие опробовать систему связи по фототелеграфу (возможно, электронному), передававшему команды через мерцающие блендированные лампы? Это позволило бы сохранить режим радиомолчания, введя в заблуждение российских наблюдателей.

      А зачем...вспоминать " преданья старины глубокой" ? Можно "связь держать" с помощью сотовой ("гражданской") связи...можно использовать спец.рации,имитирующие работу "гражданских мобильников"...спутниковые радиотелефоны...направленные ММ-радиорелейки,замаскированные под спутниковые "тарелки"-выбирайте ! fellow
      Nikolaevich I
    2. Nikolaevich I Сегодня, 16:39
      Цитата: М.Михельсон
      2. Воюя в горах, наши никак не могут внедрить системы аэростатического наблюдения. (А вот у американцев они широко используются.)

      А вот эта идея мне "ндравится"! Только, я "добавлю"...мультикоптеры..."привязные" можно..чтоб "висели" ....."крен знает,сколько времени" !
      Nikolaevich I
  9. Camel Сегодня, 10:25
    Понятно, что опечатка:
    На самом деле 120-мм минометы могут вести прицельный огонь на дальность до 7 тыс. и даже более километров

    но я хочу себе Стратегический Миномет! wassat
    Camel
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:16
      Ну у вас и хотелки ! Тадыть вас устроит лишь 420-мм "Ока" !!! fellow wink
      Nikolaevich I
  10. slaventi Сегодня, 10:28
    Статья в духе американской пропаганды.Американских террористов ласково назвали партизанами.,в один котел слили всю информацию в том числе и фейковую Комерсанта...Статья го...но.То что теракты будут и в дальнейшем ,не нужно быть провидцем чтоб это понять.Так как у России и Сирии нет возможности добить террористов из Игил и Алькаиды в американской зоне ответственности ,потому что США прикрывают их.Война там будет продолжатся еще долго ,вопрос лишь в каком масштабе .
    slaventi
  11. Northern warrior Сегодня, 11:46
    Для прикрытия важных обьектов нужен комплекс ПВО, способный сбивать мины и снаряды в полете. Мощные ЗРК не предназначены для поражения мелких дронов, мин и снарядов, да и запас ЗУР на ПУ ограничен. Если террористы захотят обстрелять российский город-миллионник или химзавод, то что мы сможем им противопоставить ? Где отечественный "Железный купол" ?
    Northern warrior
    1. faiver Сегодня, 12:57
      т.е. если город не миллионник и завод не химический то защищать его не нужно? negative
      faiver
      1. Northern warrior Сегодня, 13:44
        Нужно, но вначале следует прикрыть наиболее уязвимые мишени для террористов и вражеских ДРГ. Это крупные города, военные базы, ЗАТО, обьекты повышенной опасности. Никто не станет стрелять по мухоsранску, рискуя задницей, да и должного эффекта в СМИ не будет. Цель террористов - посеять страх и панику среди столичных жителей, заставив их давить на власть.
        Northern warrior
        1. faiver Сегодня, 14:18
          ну почему, возьмем мой город якутск, около 350тыс. населения, вчера было минус 50 градусов, достаточно грохнуть грэс и через часов пять вы получите как минимум треть населения города замерзшими насмерть
          faiver
          1. Northern warrior Сегодня, 14:51
            К вам не так просто добраться, да и отойти после атаки будет весьма проблематично. Думаю, что к ЧМ-18 "друзья" России уже затеяли большую пакость, чтобы сорвать его проведение или отпугнуть множество туристов. Если с минометами могут быть проблемы, то начинить гражданские беспилотники зарядом взрывчатки и направить их в толпу не представляет никакой сложности. Выход только один - ставить глушилки сигналов мобильной связи и GPS в местах скопления людей, но это нереально по понятным причинам.
            Northern warrior
            1. Nikolaevich I Сегодня, 16:13
              Цитата: Northern warrior
              то начинить гражданские беспилотники зарядом взрывчатки и направить их в толпу не представляет никакой сложности. Выход только один - ставить глушилки сигналов мобильной связи и GPS в местах скопления людей, но это нереально по понятным причинам.

              Ох.не "каркайте"! Сам гоню подобные мысли прочь ! Вы говорите "не реально"? Но,пожалуй ,кое-что сделать можно...и начинать необходимо "срочно сейчас" ! 1.Сейчас решается "вопрос" об обязательной регистрации БПЛА при покупке (фикня,конечно,но делать нужно) ;2. Законодательно ввести обязательную систему,подобную системе опознавания "свой-чужой". 3.Задействовать территориальную пассивную радиолокационную систему типа " французский радар" (по-моему.уже появлялись сообщения о том,что и в России предполагается внедрение подобной системы); 4. Организация системы оповещения об угрозах(в том числе и с"воздуха") 5.организация спец.пунктов (например,в "рамках" МВД,МЧС) для перехвата "незаконных" беспилотников.
              Nikolaevich I
              1. faiver Сегодня, 16:34
                начнем с малого что даже ссср не мог контролировать все воздушное пространство страны, а вы говорите о контроле над дронами, которые продаются чуть ли не в каждом переходе
                faiver
                1. Nikolaevich I Сегодня, 16:57
                  Ох-хо-хо! Ну что ж...придётся объяснять ! "Продаются в каждом переходе"-потому что нет "контроля"! А я говорю о "контроле"...точнее,не я,а депутаты Гос.думы ! И речи нема о контроле "всего воздушного пространства РФ "! Можно озаботиться "проблемными" городами,даже.городскими кварталами(теми и в тот "тайм-слот",когда проводятся массовые мероприятия)К сожалению,для меня время уже позднее,выхожу из инета и "развить план" сейчас не получится...
                  Nikolaevich I
          2. прохожий5 Сегодня, 19:19
            ага, и самим после того как грохнуть-замерзнуть нах)))
            прохожий5
  12. faiver Сегодня, 12:58
    статья если честно ни о чем...
    faiver
    1. Nikolaevich I Сегодня, 15:42
      Цитата: faiver
      статья если честно ни о чем..

      Вообще-то,можно и так сказать,имея в виду.что автор "кинулся за уходящим поездом" ! То,что "озвучил автор",было уже "писано-переписано"...
      Nikolaevich I
    2. kush62 Сегодня, 16:15
      faiver Сегодня, 12:58 Новый
      статья если честно ни о чем...

      Согласен. А что скажут товарищи насчёт нечаянно нашедшихся на заграничных счетах несколько миллиардов. одного из претендентов в президенты ? Вот это была бы статья и спор. laughing
      kush62
  13. EvilLion Сегодня, 13:04
    напрочь забыв о золотом правиле: воюют не числом, а умением.


    Умение в военном деле означает максимизацию числа, и тому, кто этого не понимает, нечего вообще писать на военные темы.
    EvilLion
  14. Влад Морозов Сегодня, 13:43
    Что за бредятина! Автору может брать материалы на киевских задворках?! Нашёл авторитет - либерастный Коммерсант! )))
    Влад Морозов
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