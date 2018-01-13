18:37 13 января
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Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы

Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы


Если учитывать нынешние отношения между двумя странами, то вложения Банка России в долларовые активы выглядят рискованными. Однако если в связи с санкциями российские золотовалютные активы будут заморожены, это станет объявлением войны. Такое мнение "Правде.Ру" высказал президент Фонда экономических исследований, экономист и публицист Михаил Хазин.
— Около трети золотовалютных активов Банка России размещено в США. Могут ли они быть заморожены в связи с новыми санкциями?

— Теоретически да, конечно, и Казахстан тому пример. Теоретически могут, практически — это объявление войны, а объявление войны вызовет сразу целую кучу разных дополнительных проблем.


— И США пойдут на такое?

— С Казахстаном же пошли.

— Но нужно еще смотреть на принадлежность ЦБ…

— Причем здесь принадлежность ЦБ? Какое это имеет отношение? Это деньги российские. Только очень наивные люди считают, что кто-то в таких вопросах руководствуется такой глупостью, как нормы закона.
— Почему мы не предвосхитили такое развитие ситуации?

— Это сложный вопрос. Дело в том, что есть вещи, которые можно сделать, а они могут быть разные. Однако есть вещи, которые будут делать, потому что надо понимать, что и правительство, и ЦБ — это люди, которые между МВФ и интересами России всегда выбирают МВФ.

— В силу каких причин?

— В силу своей принадлежности либеральной группировке.

— Что же тогда делать, чтобы не были заморожены наши деньги?

— Это очень сложная система маневров. Потому что если вы убираете этих людей, грубо говоря, назначаете вместо Набиуллиной Глазьева, вместо Силуанова еще кого-то осмысленного, то это автоматически повлечет за собой этот самый арест. И по этой причине нам очень сложно маневрировать.

— Но вы считаете, это возможно — маневрировать?

— Да, возможно. Более того, вероятность этого растет по мере усложнения ситуации. Чем она сложнее, тем более она раскачена, тем больше возможностей для маневров.

— Эксперты утверждают, что отказываться полностью от вложений в США нет смысла, потому что этим можно обрушить инвестрейтинг.

— Дело в том, что инвестрейтинг нам нужен для одной-единственной вещи — чтобы были иностранные инвестиции. В нашей экономике упор делается на них. Это ошибка, потому что уже понятно, что иностранные инвестиции не набирают объема, необходимого для того, чтобы экономика нормально функционировала. По этой причине надо переходить на внутренние инвестиции. А в этом случае рейтинг играет вспомогательную роль.

Вообще эта система, в которую нас целенаправленно засадили, чтобы мы сделали упор на иностранные инвестиции, а значит, нам нужен рейтинг и мы должны соблюдать правила, это так называемая система Вашингтонского консенсуса. Ее придумали специально для бывших социалистических стран.

Нас никто не заставлял к ней присоединяться, а сейчас теоретически мы должны из нее постепенно выходить. Для этого нужно, прежде всего, избавиться от либеральной команды на ключевых постах. Потому что сама по себе добровольно она на это не пойдет.

— Еще один момент. Буквально в конце прошлого года ЦБ радостно отчитывался о закупках золота…

— Да. Мы постоянно увеличиваем запасы золота.

— Запасы, которые размещаем в США, зная об опасности санкций. Это странно…

— Уже говорил. У нас сидят люди, для которых интересы МВФ важнее, чем интересы России. Они активно мешают.

— И в дальнейшем будут активно мешать?

— Конечно! На самом деле, экономика — это продолжение власти. И соответственно, ситуация состоит в том, что нам надо максимально маневрировать и готовить почву под обвал. Когда произойдет обвал финансовых рынков, в тот момент можно заняться расчисткой авгиевых конюшен. Обвал финансовых рынков на Западе автоматически предоставляет нам очень большую свободу.

— То есть, нужно начинать обрушивать фондовые рынки?

— Тут надо ждать. До тех пор, пока фондовые рынки не рухнули, скорее всего, попытки что-то резко сделать в нашей стране, приведут к крайне негативным последствиям. В этом смысле, нас держат на крючке.

— А мы в состоянии обрушить эти рынки?

— Нет, это абсолютно невозможно. И самое главное — это очень страшно. Условно говоря, это примерно то же самое, что прыгнуть в Ниагарский водопад. Может быть, вы выплывете, и все будет хорошо, а может быть, и нет. Это тот случай, когда всем страшно и не хочется начинать первым лезть в драку. По этой причине все ждут.

— А обвал неизбежен?

— Абсолютно. Существуют разные легенды, например, с учетом выборов, которые будут в этом году в США. Там республиканцы могут потерять большинство, и этот обвал может устроить Трамп. Опять-таки что значит "устроить"? Он не может обвалить рынки, тем более что он их не контролирует. Но он может чуть-чуть увеличить вероятность этого обвала, а когда ситуация на тонкой нитке…

Эту систему никто настолько не знает, чтобы понимать, в какой момент она обвалится. И по этой причине все боятся. Если ты совершаешь какое-то резкое движение, все это видят, а обвала не происходит, то тебя размажут по стенке. Страшно. А если вдруг обвал происходит сам собой… Это ключевое место — всем хочется, чтобы это произошло само собой.
Первоисточник: http://www.km.ru/economics/2018/01/11/ekonomika-i-finansy/817846-boevoi-rezerv-chto-budet-esli-ssha-tronut-rossiiskie


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Комментарии 53

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  1. GLIMMERING Сегодня, 08:47
    Необходимо срочно провести общероссийский референдум о принятии закона о выводе всех Российских капиталов и вложений из зарубежных активов. И, смене руководства ЦБ, его полного подчинения законам РФ.
    GLIMMERING
    1. Кубик123 Сегодня, 09:01
      Цитата: GLIMMERING
      Необходимо срочно провести общероссийский референдум о принятии закона о выводе всех Российских капиталов и вложений из зарубежных активов. И, смене руководства ЦБ, его полного подчинения законам РФ.

      Бессмысленное заявление. Россия должна на $100 млрд. больше, чем у нее есть в резервах. Поэтому, сначала нужно закрыть долги, а уже потом... Вообще-то, невозможно участвовать в международной торговле и не иметь части резервов в иностранных валютах.
      Кубик123
      1. svp67 Сегодня, 09:15
        Цитата: Кубик123
        Россия должна на $100 млрд. больше, чем у нее есть в резервах. Поэтому, сначала нужно закрыть долги, а уже потом...

        А вот тут по подробнее. Вы не чего не путаете? Госдолг с долгом частных компаний не смешиваете ли?
        svp67
        1. Кубик123 Сегодня, 09:17
          Россия не может допустить банкротства крупных компаний с гос. участием. Поэтому и гасить долги придется совокупно.
          Кубик123
        2. lis-ik Сегодня, 13:23
          Так теперь это примерно равноценно, или Вы до сих пор верете в то, что президент самостоятельная фигура?
          lis-ik
      2. andrej-shironov Сегодня, 10:18
        Цитата: Кубик123
        Цитата: GLIMMERING
        Необходимо срочно провести общероссийский референдум о принятии закона о выводе всех Российских капиталов и вложений из зарубежных активов. И, смене руководства ЦБ, его полного подчинения законам РФ.

        Бессмысленное заявление. Россия должна на $100 млрд. больше, чем у нее есть в резервах. Поэтому, сначала нужно закрыть долги, а уже потом... Вообще-то, невозможно участвовать в международной торговле и не иметь части резервов в иностранных валютах.

        Ключевое здесь слово "части резервов" причём самой малой.
        andrej-shironov
        1. Стропорез Сегодня, 11:08
          Цитата: andrej-shironov
          Ключевое здесь слово "части резервов" причём самой малой.

          Вот здесь всё по полочкам:
          И про Страшнова-Почта России, как ему 95млн.руб. премии вернули , т.е. 361тыс333руб в день
          Стропорез
    2. Татьяна Сегодня, 09:27
      GLIMMERING
      Необходимо срочно провести общероссийский референдум о принятии закона о выводе всех Российских капиталов и вложений из зарубежных активов. И, смене руководства ЦБ, его полного подчинения законам РФ.

      Олег! Вы, похоже, невнимательно статью прочитали. Там подробно сказано, что резко срочно этого делать нельзя и почему.
      Татьяна
      1. dsk Сегодня, 09:53
        Здравствуйте Татьяна!
        Цитата: Татьяна
        подробно сказано
        Ждём когда прилетит "жаренный петух". В Казахстан он уже прилетел, сегодня Нурсултан Абишевич отправился на поклон к Трампу, спасать свои активы. Возможно ему что-то пообещают, в зависимости от "лояльности".
        dsk
        1. Татьяна Сегодня, 10:01
          Здравствуйте, Сергей!
          dsk
          сегодня Нурсултан Абишевич отправился на поклон к Трампу, спасать свои активы. Возможно ему что-то пообещают, в зависимости от "лояльности".
          Я уже тоже прочла ночью эту грустную новость. Согласна с Вами полностью.
          Более того, сейчас на Назарбаеве и на Казахстане Трамп и Ко в Вашингтоне будут свой этот пилотный проект по заморозке иностранных национальных суверенных фондов в своих американских банках на всю катушку отрабатывать, чтобы потом применить его также и против Р. Беларусь, и против России.
          Татьяна
          1. vladimirZ Сегодня, 13:02
            Что делать??? В ситуации, когда ЦБ РФ и Правительство Медведева проводит антигосударственные для России вливания золото-валютных резервов в другие государства, и по большой части в своего вероятного, как раньше говорили, противника.
            Менять руководство ЦБ и Правительства, выполнять конституционные положения ЦБ о поддержке российского рубля, отойти от спекулятивной политики в области финансов.
            В дальнейшем изменить законодательство о ЦБ, превратив его из частного в государственный банк, с государственными казначейскими билетами, как было при СССР.
            Пойдет на это нынешний Президент В. Путин, даже при его переизбрании на n-ый срок? Нет, не пойдет. Его устраивает финансовая политика ЦБ и Правительства Медведева, о чем он неоднократно говорил.
            Что делать? Избирать на выборах нового Президента, способного изменить нынешнею антироссийскую финансовую политику ЦБ и Правительства. Благо есть реальная кандидатура для замены В. Путина - Павел Грудинин с патриотической социально ориентированной политикой Левого фронта, во главе с КПРФ.
            vladimirZ
            1. bulvas Сегодня, 13:13
              Пойдет на это нынешний Президент В. Путин, даже при его переизбрании на n-ый срок? Нет, не пойдет. Его устраивает финансовая политика ЦБ и Правительства Медведева, о чем он неоднократно говорил.


              Популизм, пустые лозунги, что так любят коммунисты

              Цитата: vladimirZ
              Что делать? Избирать на выборах нового Президента, способного изменить нынешнею антироссийскую финансовую политику ЦБ и Правительства.



              Считаете, что президент в России нужен только того, чтобы контролировать финансовую политику?


              Цитата: vladimirZ
              Благо есть реальная кандидатура для замены В. Путина - Павел Грудинин с патриотической социально ориентированной политикой Левого фронта, во главе с КПРФ.


              О, это знает как вести финансовую политику.
              Про его счета историю помните?

              Как - то туго доходит до некоторых.
              Деньги за границей нужны для того, чтобы для иностранных контрагентов было спокойнее работать с Россией
              Во-первых - показатель финансовой состоятельности государства
              Во-вторых - гарантия возврата вложенных средств в случае проблем в стране

              А золотой запас хранится в стране, в интернете об этом много написано
              bulvas
              1. bulvas Сегодня, 13:31
                Цитата: vladimirZ
                В ситуации, когда ЦБ РФ и Правительство Медведева проводит антигосударственные для России вливания золото-валютных резервов в другие государства, и по большой части в своего вероятного, как раньше говорили, противника.Менять руководство ЦБ и Правительства, выполнять конституционные положения ЦБ о поддержке российского рубля, отойти от спекулятивной политики в области финансов.В дальнейшем изменить законодательство о ЦБ, превратив его из частного в государственный банк, с государственными казначейскими билетами, как было при СССР.


                Очень хорошо помню, как мы жили при тех правилах
                В продуктовых магазинах (Универсамах) только коробки спичек и банки с огромными огурцами, и весь этот "ассортимент" на весь огромный зал.

                Процветали работники торговли, ОБХСС, работники бытовых услуг (помните, "У меня химчистка"), директора овощных баз (эти ну очень процветали, ведь они столько делали полезного для снабжения трудящихся свежими фруктами и овощами), ну и конечно, работники руководящих органов КПСС.
                Последние были просто высшей кастой.

                А Павел Грудинин - просто современный российский бизнесмен, причем тут КПРФ?
                Он владеет подавляющим количеством акций "совхоза" имени Ленина.
                Сдает земли в аренду коммерсантам, получает доход от аренды земли торговыми центрами Подмосковья

                Как-то он оказался на стороне КПРФ, а не "Партии Роста", наверное, потому, что-там и без него бизнесменов хватает.

                А здесь - "Совхоз имени Ленина", кто не в теме, поверят и отдадут свои голоса
                bulvas
              2. vladimirZ Сегодня, 13:41
                Популизм, пустые лозунги, - bulvas

                Какой популизм? Вы хоть немного разбираетесь в экономике, финансовой политике? Или так отметится решили.
                Посмотрите финансовых аналитиков, экономистов, сейчас не нужно даже особо читать. Азы финансово-экономической ситуации излагаются в многочисленных видео ведущих ученых. Кроме С. Глазьева, есть В. Катасанов, В. Жуковский и другие.
                То, что вы пишите для обслуживания финансово-валютных и государственных торговых операций, не обязательно их резервы и запасы хранить в иностранных банках, тем более в США, где они могут в любой неблагоприятный для России момент заморожены.
                Вам, что мало историй с банками Кипра, сейчас Казахстаном? Никогда умный и бережливый хозяин не отдаст свою финансовую кубышку и кошелек соседу на хранение. Так, могут поступать только те кто хочет на этом что-то поиметь, или те кто выполняет команды оттуда, из-за границы.
                vladimirZ
                1. jjj Сегодня, 14:06
                  Кстати, кандитат "от КПРФ" срочно оформил в ЦИКе "явку с повинной", в которой указал, что пять миллирдов рублей он держал на Западе в австрийском банке и в ценных бумагах и о которых забыл, сообщая ЦИКу, что не имеет ни денег, ни активов на Западе. И этот человек хочет руководить Россией?
                  А по поводу наших денег в Америке, так мне иногда начинает казаться, что мы специально их туда направляем, причем дозировано, но столько, чтобы при случае можно было устроить хороший шухер мировой финансовой системе
                  jjj
                  1. bulvas Сегодня, 14:25
                    Цитата: vladimirZ
                    Какой популизм? Вы хоть немного разбираетесь в экономике, финансовой политике? Или так отметится решили.


                    Отметится решил, точно
                    Чтобы вам лапшу людям вешать не так вольготно было


                    У коммунистов было 70 лет, творили-творили, в результате всю страну обокрали, продали основным врагам за копейку (лишь бы самим хватило) и бросили. Теперь, на остатках былой славы (которая кпсс) опять решили до кормушки добраться, не мытьем, так катаньем.

                    Лучшего кандидата, чем бизнесмен, коммунисты найти не смогли, поздравляю

                    Коммунисты предали Россию и вы предлагаете их простить и дать еще одну попытку?

                    И предали потому, что их экономическая политика оказалась абсолютно не пригодной и они не справились

                    И нечего тут экономическими познаниями пугать после всего.
                    bulvas
    3. Правдодел Сегодня, 15:01
      Читайте статью выше. Референдум ничего не решит. Как-только будет принято решение о переводе резервов на Родину, в Россию, так сразу же последует их арест. Здесь нельзя спешить. Пока наши активы там нужно действовать очень аккуратно и очень медленно, постепенно выводя их из-под удара.
      Условием 1 перевода активов на Родину должна быть постепенная, не одномоментная, растянутая во времени замена либерастного блока в правительстве, руководстве страны. При одномоментной замене также сразу произойдет арест активов.
      Условием 2 перевода активов на Родину должно быть изменение функциональной принадлежности ЦБ РФ: о переподчинении ЦБ РФ российскому государству, возвращение ЦБ на Родину, отвязывание от контроля со стороны МВФ, Всемирного банка и т.д. Для этого потребуется изменение закона о ЦБ и, возможно, изменение Конституции РФ, в которой должно быть четко прописано, что ЦБ РФ есть собственность РФ, подчиняется законам РФ и действует в интересах РФ, правительства РФ, народа России.
      В этой связи, обращает на себя внимание сохранение на госдолжностях таких одиозных фигур, как Чубайс. Почему это происходит?... Потому что до тех пор, пока резервы РФ не возвращены на Родину, пока ЦБ РФ находится под контролем МВФ и вашингтонского обкома, Чубайса трогать нельзя, потери от его изоляции будут больше, чем тот вред, который он наносит своим присутствием в госаппарате РФ. Также это означает, что еще не пришел срок, еще не наступил новый 37 год - год расчистки российской элиты от предателей. Всему свое время...
      В лихие 90-е Чубайс и его друзья, сторонники МВФ и вашингтонского обкома, загнали Россию в такой капкан, из которого она выбирается уже 20 лет и никак не может выбраться. И причина этого, как раз и состоит в том, что ключевые посты в государстве занимают все представители, последователи Чубайса и компании.
      Возврат России к нормальному развитию, к традиционным ценностям, к заботе государства о благе своего народа, а не МВФ и вашингтонского правительства, как раз и означает возвращение золото-валютных резервов на Родину и освобождение России, государства Российского из клещей мирового финансового империализма, и чистку государственного аппарата от национал-предателей...

      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не одолеть внутренним и внешним врагам.
      Правдодел
      1. belleu Сегодня, 16:29
        Вы батюшка полный.Если деньги держать у себя ,то не будет процентов.Или сами себе баксы зачислите.Для торговли выгоднее держать там.Не кто их заблокировать не может т.к. эти деньги на счету ЦБ,а не у государства в лице правительству.Получается ,что не патриот -то .Ваша ср..ная КПСС деньги тоже в валюте за рубежом держала.И когда развалилась хрен народу отдала.
        belleu
    4. Orionvit Сегодня, 16:50
      Цитата: GLIMMERING
      Необходимо срочно провести общероссийский референдум о принятии закона о выводе всех Российских капиталов и вложений из зарубежных активов. И, смене руководства ЦБ, его полного подчинения законам РФ.

      Какой референдум, вы статью читали? Хазин как малым детям разжёвывал ситуацию, ан нет, некоторые читают и ни фига не понимают. Результаты референдума, все знают зарание, а толку? Тысяча овец, может переголосовать десять волков, только волкам на это наплевать. Ваши рецепты от Шарикова, типа "взять всё и поделить", не уместны.
      Orionvit
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:48
    "— Еще один момент. Буквально в конце прошлого года ЦБ радостно отчитывался о закупках золота…
    — Да. Мы постоянно увеличиваем запасы золота.
    — Запасы, которые размещаем в США, зная об опасности санкций. Это странно…"
    Неправда! Физическое золото мы храним в России!
    СРЦ П-15
    1. svp67 Сегодня, 08:58
      Цитата: СРЦ П-15
      Неправда! Физическое золото мы храним в России!

      А все ли? У нас хранится то золото, которое мы закупаем здесь, на счет покупок на зарубежных биржах, еще тот вопрос.
      что будет, если США тронут российские активы
      Не Нострадамус, но предсказываю, что в этом случае Россия заявит о своей "ГЛУБОКОЙ ОЗАБОЧЕННОСТИ" и пригрозит пойти в суд, и НЕ ПОЙДЕТ и тут она будет "выше" этого...А как еще должны поступить люди пользующиеся на нашей границе иммунитетом, даже не предъявляя дипломатического паспорта и перевозящие чемоданы налички за границу?
      svp67
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:03
        Цитата: svp67
        А все ли? У нас хранится то золото, которое мы закупаем здесь, на счет покупок на зарубежных биржах, еще тот вопрос.

        А вот это и есть "бумажное" золото. И может статься, что оно не стоит тех денег, которые за него заплатили. Вот такое "бумажное" золото, может храниться в США, но это для России не критично.
        Но вряд ли будет по Вашему: золотовалютные запасы мы вернём если что. Но скорее всего, США не пойдут на такой шаг.
        СРЦ П-15
        1. svp67 Сегодня, 09:10
          Цитата: СРЦ П-15
          Но скорее всего, США не пойдут на такой шаг.

          Как то в последнее время это мало успокаивает...
          svp67
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:13
            Цитата: svp67
            Как то в последнее время это мало успокаивает...

            Меня лично наличие золотовалютных резервов в США не беспокоит: моей валюты там нет, как нет и в России! yes
            СРЦ П-15
            1. dsk Сегодня, 09:57
              Здравствуйте Александр!
              Цитата: СРЦ П-15
              наличие золотовалютных
              Золото - это только одна треть ЗВР России. hi
              dsk
            2. Karabin Сегодня, 18:25
              Цитата: СРЦ П-15
              моей валюты там нет,

              Вы не гражданин РФ?
              Karabin
          2. belleu Сегодня, 16:32
            Не спишь,волнуешься,переживаешь-ну значит скоро тебе писец.К доктору беги.Хотя наверно процесс зашел далеко.
            belleu
    2. Васся Вассин Сегодня, 09:03
      хочется надеяться, но уже не во что не веришь
      Васся Вассин
    3. Татьяна Сегодня, 09:14
      СРЦ П-15
      Неправда! Физическое золото мы храним в России!
      Россия, по крайней мере -- официально -- не держит золото в США. Но это ничего не меняет. Центробанк России действует под юрисдикцией МВФ, и не подчиняется Президенту РФ.
      Фактически, все рубли имеющие хождение -- обеспечены долларами США, и поэтому они не могут быть напечатаны без разрешения международных банков.
      Таким образом, рубль -- это колониальная копия американского доллара. Не говоря уже о том, что часть валюты в виде долларов Россия реально хранит в США.
      В целом, экономику России можно охарактеризовать, как полная зависимость от внешних сил и американского доллара.
      Какая разница тогда после этого, где реально хранится золото? Разница только в том случае, если у России имеются намерения избежать или хотя бы сократить финансовые риски от падения американского фондового рынка и американской валюты.
      Татьяна
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:18
        Цитата: Татьяна
        . В целом, экономику России можно охарактеризовать: полная зависимость от внешних сил и американского доллара. Какая разница после этого, где реально хранится золото?

        Ну не скажите! Золото, это не доллары и оно принадлежит России, а не международным банкам!
        СРЦ П-15
        1. Татьяна Сегодня, 09:35
          СРЦ П-15
          Золото, это не доллары и оно принадлежит России, а не международным банкам!

          В том-то и дело , что при существующей данной системе работы ЦБ РФ, включённого при расчётах в систему МВФ, американская валюта обеспечена, среди прочего, не столько американским золотом, а сколько российским золотом и золотом других стран.
          Татьяна
        2. dsk Сегодня, 10:05
          Цитата: СРЦ П-15
          международным банкам
          Сколько они выкачали из России на разнице процентных ставок через насос "кери трей" знает один только Господь Бог.
          dsk
        3. Кубик123 Сегодня, 10:21
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: Татьяна
          . В целом, экономику России можно охарактеризовать: полная зависимость от внешних сил и американского доллара. Какая разница после этого, где реально хранится золото?

          Ну не скажите! Золото, это не доллары и оно принадлежит России, а не международным банкам!

          Ситуация с золотом, закупаемым внутри страны, еще интереснее. Оно дает двойную выгоду. Во-первых, покупая золото и платя своему производителю, Россия "впрыскивает" деньги в собственную экономику и собственного производителя. Во-вторых, золото, которое помещено в ЗВР, позволяет напечатать еще рубли под это обеспечение. Т.е. также позволяет "впрыснуть" в экономику дополнительные деньги. Практически, это единственный законный способ для страны "печатать доллары" независимо от США.
          Кубик123
          1. Татьяна Сегодня, 18:30
            Согласно правилам участника МВФ, Россия не может самостоятельно ни при каких условиях производить эмиссию Российских рублей. ЦБ РФ обязан на своё золото сначала купить доллары США и только в соответствии с купленным их количеством напечатать только определённое количество своих рублей. Причём количество покупки $$ регулятор МВФ имеет право ограничивать как для России, так и для других стран. Эта схема работает для всех стран постсоциалистического лагеря.
            При этом, если учесть, что МВФ - это финансово-политический инструмент США (а лучше сказать банкиров ФРС США, приватизировавших сами США у американцев), то на развитие экономики России и её промышленности МВФ будет для России продажу $$ не только строго контролировать, но и под всякими предлогами ограничивать.
            Татьяна
      2. Captain Nemo Сегодня, 12:26
        Вы меня конечно извините, но все написанное Вами, это из серии "евреи Россию продали". Постыдились бы подобное писать, что бы лица не терять. Что такое юрисдикция знаете? Могу пару словарей порекомедовать
        Captain Nemo
    4. Orionvit Сегодня, 16:58
      Цитата: СРЦ П-15
      — Запасы, которые размещаем в США, зная об опасности санкций. Это странно…"
      Неправда! Физическое золото мы храним в России!

      Скорее всего, имелись в виду валютные запасы, а не золото. В конце концов, какая разница на каких счетах хранить баксы, в Российских банках, или американских. В любом случае, валюта, это чужие деньги, и все они в конечном итоге, находятся на корреспондентских счетах в банках эмитентов валюты. А именно в США.
      Orionvit
  3. Uncle Lee Сегодня, 09:06
    Статья перекликается со статьей Глазьева ! И открыто называет врагов России ! Но от названия, до ареста - миллионы километров и долларов !
    Uncle Lee
  4. апро Сегодня, 09:07
    Что будет?да ничего не будет.капитализм на улице.и как не грешно считать чужие деньги.это амеровские трофеи за победу над СССР.
    Что могут сегодняшние зитцпредседатели России сказать амеровскому патрону?
    апро
    1. Комментарий был удален.
    2. Karabin Сегодня, 18:29
      Цитата: апро
      Что могут сегодняшние зитцпредседатели России сказать амеровскому патрону?

      "Наши американские партнеры и друзья"(С)
      Karabin
  5. gafarovsafar Сегодня, 10:02
    чёт я не понял вы закупаете золото и храните его в штатах то ли?если это так я аплодирую вашему тупизму
    gafarovsafar
    1. Captain Nemo Сегодня, 12:26
      Это тупизм того, кто об этом написал
      Captain Nemo
    2. Ныробский Сегодня, 13:08
      Цитата: gafarovsafar
      чёт я не понял вы закупаете золото и храните его в штатах то ли?если это так я аплодирую вашему тупизму

      Вся наша жёлтая нержавейка в размере 1800 тонн хранится в России - Москва, Питер, Казань. Так что, будьте осторожны и аплодируя, не отбейте ладоши.
      Ныробский
  6. andrej-shironov Сегодня, 10:17
    Могут и пойдут! Но наша власть не может от этого отказаться, потому как на вассальных условиях говорит с Западом.
    andrej-shironov
  7. Northern warrior Сегодня, 10:57
    Заморозка ЗВР на Западе - это акт войны, поэтому в стране должно быть введено военное положение, дипотношения с США и ЕС разорваны, иностранные активы национализированы. Все агенты влияния Запада (Чубайс, Кудрин, Греф и Ко) должны быть арестованы, осуждены и расстреляны по законам военного времени.
    Northern warrior
    1. Orionvit Сегодня, 17:06
      Цитата: Northern warrior
      Все агенты влияния Запада (Чубайс, Кудрин, Греф и Ко) должны быть арестованы, осуждены и расстреляны по законам военного времени.

      Ах, мечты, мечты. Такое возможно было только при товарище Сталине. Способен ли на это Путин, не известно, скорее всего да. Сталин тоже, после революции, почти десять лет, втихую боролся с врагами России, которых наползло в правительство, после 17-го года. Открыто бросить вызов внутренним врагам, и всему мировому империализму, который за ними стоит, это извините, очень и очень. А то тут некоторые "аналитики", предлагают провести референдум, и думают, что дело будет сделано.
      Orionvit
      1. Northern warrior Сегодня, 17:55
        Надеюсь, что в час Х у Путина хватит смелости отдать подобный приказ. Силовики и подавляющее большинство населения поддержат зачистку страны от "пятой" колонны. ВВП не просто так расставил своих людей на все ключевые посты в силовых структурах, поэтому следует ожидать от него решительных действий уже совсем скоро. Прозападная гадость должна быть уничтожена под корень, чтобы больше ее не было на русской земле.
        Northern warrior
        1. Orionvit Сегодня, 18:00
          Так и я о том же.
          Orionvit
    2. Karabin Сегодня, 18:33
      Цитата: Northern warrior
      Все агенты влияния Запада (Чубайс, Кудрин, Греф и Ко) должны быть арестованы,

      Кто арестовывать будет? Неужто новый Путин? laughing
      Karabin
  8. михаил3 Сегодня, 11:55
    Ну, на самом деле есть люди, которые знают финансовую систему достаточно, чтобы ею управлять. Именно эти люди ею и управляют. И ФРС у этих людей - просто один из эффекторов. Все ждут, когда система рухнет. Я скажу, когда она рухнет.
    Это произойдет в тот день, когда хозяева денег решат, что русские больше не будут за Россию грудью стоять. Не раньше. Но и не позже! Потому что вместе с деньгами рухнут их долги, а списать себе долги - самая настоятельная необходимость для хозяев денег. Они уже перевели напечатанные ими фантики в реальные активы (например скупили нашу энергетику), но риск неконтролируемого распада действительно нарастает. Так что...
    В общем время работает на них, на наших врагов. Наша власть душит нас все сильнее. Да, нам дали материальный достаток... непрочный, как снег по весне. И этот достаток опять тает, причем все быстрее. Под грузом государственной политики. Что рождает соответствующее отношение...
    михаил3
  9. Captain Nemo Сегодня, 12:30
    Те, кто пишут о деньгах Казахстана, замороженные в США, видимо забывают, что они заморожены по решению суда третьей стороны, в рамках судебного спора между Казахстаном и другим лицом, с которым сам Казахстан обошелся не очень то правосудно. Так что пример неудачный. Есть еще примеры?
    Captain Nemo
  10. Лексус Сегодня, 12:46
    Был такой сказочно богатый лидийский царь Крёз. Очень любил золото и "камушки". Закончил тем, что пришёл куда более плохой персидский "хозяйственник" Кир II, разбил лидийцев, прибрал все эти богатства к рукам, а Крёза сжёг на костре. Какая мораль? - Храните Ваши средства в "ЯРСах", "Сарматах" и "Булавах"! И инвестируйте в людей, своих человечков, в т.ч. "зелёных"! Они плохо подойдут, как топливо для костра, в отличие от пустых казначейских бумажек фша.
    Лексус
  11. реалист Сегодня, 13:54
    замечательно ! ключевые посты в нашей экономике занимают люди которым интересы мвф ближе интересов россии? или я совсем отстал от жизни или что то не так ! пора уже что то делать , деньги надо вкладывать в свою экономику а не сша !
    реалист
  12. alta Сегодня, 14:22
    Цитата: Кубик123
    Цитата: GLIMMERING
    Необходимо срочно провести общероссийский референдум о принятии закона о выводе всех Российских капиталов и вложений из зарубежных активов. И, смене руководства ЦБ, его полного подчинения законам РФ.

    Бессмысленное заявление. Россия должна на $100 млрд. больше, чем у нее есть в резервах. Поэтому, сначала нужно закрыть долги, а уже потом... Вообще-то, невозможно участвовать в международной торговле и не иметь части резервов в иностранных валютах.

    Увы, войны в Сирии и Украине забрали весь Резервный фонд, по состоянию на 1 января 2018 года он был полностью исчерпан .....
    С 1 февраля, в соответствии с поправками к Бюджетному кодексу, этот фонд прекратит свое существование.
    http://delovoysaratov.ru/news/economics/reserv-55
    6245/

    Кстати, средства Казахстана в США были заморожены после двух проигранных судов Казахстаном в Европе ...
    alta
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