НПО "Сплав" создает опытный образец тяжелой огнеметной системы "Тосочка"

На НПО "Сплав" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси

Новая тяжелая огнеметная система "Тосочка" разработана, создаётся ее опытный образец, сообщили в пресс-службе концерна "Техмаш".- сказал генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир ЛепинОн также рассказал, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы на НПО "Сплав" был дан старт проекту "Прорыв", направленному на расширение производственных мощностей. В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На этой площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".Лепин рассказал, что параллельно будет освоено новое для предприятия направление - выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. Проект позволит "Сплаву" перейти из разряда опытного производства в серийное. На базе нового цеха также будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового огня "Град".В 2017 году НПО "Сплав" увеличило объемы поставки продукции по гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" выросли более чем в 8,6 раза