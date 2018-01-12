17:54 12 января

НПО "Сплав" создает опытный образец тяжелой огнеметной системы "Тосочка"

Новая тяжелая огнеметная система "Тосочка" разработана, создаётся ее опытный образец, сообщили в пресс-службе концерна "Техмаш".

На НПО "Сплав" ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы "Тосочка" для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси
- сказал генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин

НПО "Сплав" создает опытный образец тяжелой огнеметной системы "Тосочка"



Он также рассказал, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы на НПО "Сплав" был дан старт проекту "Прорыв", направленному на расширение производственных мощностей. В рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019 год. На этой площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Лепин рассказал, что параллельно будет освоено новое для предприятия направление - выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. Проект позволит "Сплаву" перейти из разряда опытного производства в серийное. На базе нового цеха также будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового огня "Град".

В 2017 году НПО "Сплав" увеличило объемы поставки продукции по гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" выросли более чем в 8,6 раза

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 15

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  1. Vard Сегодня, 12:09
    Да... вот оно истинно высокоточное оружие... площадь поражения такая... что ..... не промажешь...
    Vard
    1. Chertt Сегодня, 12:15
      "Новая тяжелая огнеметная система "Тосочка""
      Вояки продолжают традиции "веселых" названий. Что бы враг перед смертью улыбнулся
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 12:22
        Буратино стал дедушкой laughing
        Идущий
      2. К0щей Сегодня, 12:23
        Цитата: Chertt
        Вояки продолжают традиции "веселых" названий. Что бы враг перед смертью улыбнулся

        это мы их так ласково называем, а "потенциальные получатели" по большей части как-то по страшней)) в этом есть логика - бояться лучше заранее)))
        К0щей
      3. ЮБОРГ Сегодня, 13:16
        Почему только на колёсном шасси? Вероятно продукт как всегда на продажу, а себе обойдёмся, ведь петух не клюёт и гром не грохочет. no
        ЮБОРГ
        1. Nikolaevich I Сегодня, 13:35
          Вы почти "угадали" ! Первоначально собирались взгромоздить "Тосочку" на гусеничное шасси ( Т-90 ?-ка-а-жется...) Но потом рассудили,что гусеничное шасси подождёт; т.к. иностранно-потенциальные покупатели просят "завернуть" ,,тосочку,, в колёсное шасси...
          Nikolaevich I
      4. Piramidon Сегодня, 13:28
        Цитата: Chertt
        Вояки продолжают традиции...

        А вот обзывания "вояки" - это уже что то из разряда саркастическо-уничижительного, типа "Аники-воины". Как офицер запаса не приемлю таких слов, как "вояки", летуны"... по отношению к нашей армии и считаю это оскорблением, тем более от блогеров, выступающих под российским флагом.
        Пы.Сы. Для справки. Названия технике дают ее конструкторы
        Piramidon
  2. Идущий Сегодня, 12:20
    Поставки новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка", которая придет на смену "Солнцепеку", заложена в российскую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, заявил в пятницу РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных машин – научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец.


    Получается она уже готова.
    Идущий
    1. Стропорез Сегодня, 12:52
      Цитата: Идущий
      Получается она уже готова.

      Кто? Вы представляете себе , чем отличается Буратино от Сонцепёка, а Град от Торнадо -С ?
      Стропорез
  3. МЮД Сегодня, 12:44
    Но в системе остается слабое место - дальность стрельбы. Вот где надо сосредоточить усилия.
    МЮД
    1. Стропорез Сегодня, 12:53
      Цитата: МЮД
      Но в системе остается слабое место - дальность стрельбы. Вот где надо сосредоточить усилия.

      Работы ведутся именно в этом направлении. hi
      Стропорез
    2. Alex777 Сегодня, 12:56
      Раз колесное шасси - значит что-то улучшили по дальности, жаль нам не говорят. hi
      Alex777
    3. Nikolaevich I Сегодня, 13:26
      Обещали дальность увеличить до 10 км....
      Nikolaevich I
  4. rocket757 Сегодня, 13:20
    Вроде как не оружие? большой такой обеззараживатель!
    Только оченно страшное ....
    Дальность. мобильность.точность увеличат ... они шо, молох на поле боя готовят???
    rocket757
  5. Zomanus Сегодня, 17:02
    Ну колесное шасси тоже очень неплохо.
    Особенно если это будет модуль,
    который можно будет поставить на любую подходящую машину.
    Zomanus
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