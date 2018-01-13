18:38 13 января

Артемий Арциховский - первооткрыватель берестяных грамот

Артемий Арциховский - первооткрыватель берестяных грамот


115 лет назад родился Артемий Арциховский, выдающийся ученый, специалист по славяно-русской археологии

Артемий Владимирович родился 13 (26) декабря 1902 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитого ботаника Владимира Арциховского. Учился на факультете общественных наук Московского университета у археолога Василия Городцова, позже – в аспирантуре НИИ археологии и искусствознания РАНИОН, в 1929 году защитил кандидатскую диссертацию «Курганы вятичей», в ней доказал совпадение данных археологии с данными древнерусских летописей и точность и достоверность историко-географических сведений, предоставляемых летописцами. В 1940 году защитил докторскую диссертацию «Древнерусские миниатюры как исторический источник».


Главный научный интерес для Арциховского представлял древний Новгород, исследовать который он начинал вместе с Борисом Рыбаковым, основанная Арциховским экспедиция является старейшей из существующих в нашей стране постоянных археологических экспедиций.
Экспедиция Арциховского производила раскопки широкими площадями, так только площадь Неревского раскопа составляла 10 тысяч квадратных метров, - в поле зрения археологи держали усадьбы и кварталы средневекового Новгорода.
26 июля 1951 года Арциховским была обнаружена первая берестяная грамота, эта находка стала дополнительным и ценным источником информации, который позволил синтезировать данные археологии с материалами письменных источников по истории Новгорода. Итогом 25-ти летней работы, связанной с обнаруженными грамотами, стало их семитомное академическое издание с научными комментариями.

Артемий Владимирович – инициатор образования в Московском университете кафедры археологии (1939) и первый ее руководитель. На подготовленных им учебниках «Введение в археологию» и «Основы археологии» училось не одно поколение отечественных археологов. Арциховский внес огромный вклад в становление и развитие археологии как университетской науки в нашей стране.

Скончался Артемий Владимирович 17 февраля 1978 года в Москве.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/artemiy-artsihovskiy-pervootkryivatel-28957.html


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Комментарии 16

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  1. Boris55 Сегодня, 09:13
    Большое спасибо ему за его труд, нанесший сокрушительный удар по нормандской теории.
    Boris55
    1. Котище Сегодня, 09:57
      Уважаемый Борис Вы за кого? За белых или красных?
      Владимир Артемьевич в своих трудах проводил досточно жесткую параллель событий описаных в летописях и археологических артефактов. Находка в Новгороде брестяных грамот поставила точку - найдены были письменные источники того времени!
      К слову, в своей кандидатской Владимир Артемьевич проводит сравнительный анализ татаро-монгольских нашествий и их отражение в русских летописях.
      Котище
      1. Reptiloid Сегодня, 10:18
        Статья понравилась! Хорошо что напомнили всем нам о замечательном учёном.
        Reptiloid
      2. Boris55 Сегодня, 10:20
        Цитата: Котище
        Уважаемый Борис Вы за кого? За белых или красных?

        Я - за большевиков.
        Boris55
      3. venaya Сегодня, 10:28
        Цитата: Котище
        .. в своей кандидатской Владимир Артемьевич проводит сравнительный анализ татаро-монгольских нашествий и их отражение в русских летописях.

        Вот это самое интересное: Неужели в русских летописях того времени хоть раз упоминалось о неких "татаро-монгольских нашествиях"? Расскажите об этом моменте пожалуйста поподробнее, а то специалисты занимающиеся этим историческим временем до сих пор не нашли ни одного упоминания не то что о "татаро-монголах", но даже и о самом "Иге" - ибо даже самого такого слова в оригинальных документах в русском языке того времени до сих пор обнаружить не удалось. Правда говорят что через столетие после окончания этого самого "Ига" некий поляк привёз это слово с запада. но как понимаете всё это было уже значительно позже. А вообще сам скажу, что для защиты хоть какой-либо диссертации по этому предмету обычно необходимо написать какую-нибудь глупость, иначе ВАК точно не пропустит, и не даст защитить диссертацию. Вот такая вот у нас на сегодня жизнь, и чаще с этим, к сожалению, приходиться мириться.
        venaya
        1. igordok Сегодня, 12:07
          В 1931г. на Нижнем Поволжье были обнаружены берестяные грамоты которые были написаны уйгурским шрифтом, и на уйгурском языке, и на монгольском. После анализа выяснилось что это стихи.
          Подробно на https://paulus-raul.livejournal.com/31768.html
          igordok
        2. HanTengri Сегодня, 12:21
          Цитата: venaya
          А вообще сам скажу, что для защиты хоть какой-либо диссертации по этому предмету обычно необходимо написать какую-нибудь глупость, иначе ВАК точно не пропустит, и не даст защитить диссертацию. Вот такая вот у нас на сегодня жизнь, и чаще с этим, к сожалению, приходиться мириться.

          В таком случае Вам уже давно пора защищаться, ибо глупостей Вы наизвергали, аж на 3 докторские! laughing
          HanTengri
        3. Котище Сегодня, 12:23
          Веня Вы меня удивляете?
          Одно из распространенных пояснений в летописях ".... пришел царь поганых Батый на землю Русскую....." либо "рать Дедюни разаримша....". Появление в работах по истории позапрошлого века термина "иго" и "татаро-монголов" наиболее емко описывает события тех веков. Не менее достаточным словом определяют походы на Русь "нашествия". Так что в сухом остатке - "иго" - это период доминирования ханов Орды над Княжествами Руси;
          - "татаро-монголы" - это те из летописи "безбожные поганные", а реально совокупность людей разного вероисповедования и национальности участвовавших в походах на Русь под предводительством ханов и темников Орды. Причем иногда силком поставленных под ружье. Паспорта в те времена не давали, присягу и ярлык или пензу надо было еще заслужить. Так что и сам национальный и религиозный состав войска Бату-хана был более чем не постоянин.
          - "нашествия" - отдельные войсковые операции на территории Руси. В историкографической литературе сложилась традиция именовать их по имени предводителя.
          А если пойдем дальше, то вместо битвы мы должны использовать термин "побоище" и т.д.
          Или Вы предлагаете писать - ".....безбожные поганые царя Батыя ворвавшись в церкви града Суздаля все порубиша, вся спалиша..." или еще проще коли прямых указаний тех лет, желательно с удостоверениями личности, медицинскими полисами и государственными регистрационными знаками на коняшек нет, то ига - нет? Отрицая общее, с помощью частного я Вас умоляю более чем глупо.
          Пытаясь разрушить сложившуюся историческую школу России приемницу науки Российской Империи и СССР причем самое смешное на уровне "я не читал, но не одобряю"? Особенно когда игнорируется археологические и лигвистические направления науки. Печально, что даная тенденция имеет развитие и на ВО.
          Я не защищаю академиков, они также ошибаются, заблуждаются или защищают - конъюнктуру.
          В своих постах я защищаю неизвестного монаха который при свете лучины писал - "в ...... под Козельск пришел сам Батый со всем своим полчищем и была с ним тьма........ Стоял три седьмицы.... .... и говорят младенец их князь Козельский в той крови утоп."
          Честь имею, Котище!
          Котище
        4. HanTengri Сегодня, 12:35
          Цитата: venaya
          Расскажите об этом моменте пожалуйста поподробнее, а то специалисты занимающиеся этим историческим временем до сих пор не нашли ни одного упоминания не то что о "татаро-монголах"

          В русских и европейских источниках их обычно называют татарами.
          Цитата: venaya
          "Иге" - ибо даже самого такого слова в оригинальных документах в русском языке того времени до сих пор обнаружить не удалось.

          Вот, ведь, незадача! Иго есть, а слова нет! laughing Скажите, Веня, оттого, что жители Средней Азии, поначалу, с перепуга, называли паровоз - "шайтан арава", он как-то поменял, на время, свою суть и перестал быть паровозом?
          HanTengri
  2. Korsar4 Сегодня, 09:39
    Спасибо. Берестяные грамоты - как лучик света в глубь веков.
    Korsar4
    1. Котище Сегодня, 10:02
      Очень много о берестяных грамотах есть у В.Янова. По сути археологические изыскания в СССР это грандиозный проект посков самих себя. Эх будем ли мы настолько богаты для того, чтобы их повторить!
      Котище
  3. Серж72 Сегодня, 09:58
    Очень важно что ученый
    доказал совпадение данных археологии с данными древнерусских летописей и точность и достоверность историко-географических сведений, предоставляемых летописцами.

    Т. е. дополнительное доказательство ДОСТОВЕРНОСТИ летописей, на источниковую ценность которых авторы некоторых статей ВО (и не только ВО) покушаются.
    Так что действительно - СПАСИБО за материал
    Серж72
  4. parusnik Сегодня, 10:05
    Валентин Лаврентьевич Янин, вспоминает:"Начиная первую лекцию, Арциховский знакомил слушателей с дефектами своей речи: “Я не выговариваю двух букв “к” и “г”; вместо них я говорю “т” и “д”. У него это звучало так: “я не выговариваю “т” и “д”; вместо них я говорю “т” и “д”.Разъяснение не спасало. Одна студентка, старательно записавшая его лекцию о находках в Черной могиле, где среди прочего погребального инвентаря были обнаружены два турьих рога в серебряной оправе, на экзамене стала рассказывать Арциховскому о курьих рогах, внеся посильный корректив в услышанное. Профессор потом с негодованием говорил: “Татая дура! У тур не бывает родов!”".
    parusnik
    1. Korsar4 Сегодня, 10:25
      Хорошо. Вот такие эпизоды помогают почувствовать, что человек живой, а не бронзовая статуя.
      Korsar4
      1. Котище Сегодня, 12:32
        Упомянутый Алексеем пример, о В.Янине, я слышал от уже покойного доцента Д.Ягофарова на первой для себя лекции в Вузе в 1995 году. Приведена была в качестве примера, что "неубиваемых авторитетов нет - горшки обжигают люди и нет лучшей награды для учителя, когда его превосходит ученик"!
        Котище
  5. Curious Сегодня, 16:41
    Веня, как всегда, наводит тень на плетень, передергивая факты. О том что термин "иго" применительно к власти Золотой орды над Русью в 1479 году ввел в оборот польский хронист Длугош, а в русских летописях термин "иго" в указанном контексте не употреблялся, известно как раз с 1479 года.
    Но это, во первых, не отменяет факта существования Золотой Орды, Руси и их противостояния. Во вторых, слово "иго" известно с библейских времен. Этимология есть в соответствующей литературе.
    Некоторые высказывания наводят на мысль, что товарищ относится к категории "непризнанных" гениев, обидевшихся на всех.
    Curious
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