Артемий Арциховский - первооткрыватель берестяных грамот

115 лет назад родился Артемий Арциховский, выдающийся ученый, специалист по славяно-русской археологииАртемий Владимирович родился 13 (26) декабря 1902 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитого ботаника Владимира Арциховского. Учился на факультете общественных наук Московского университета у археолога Василия Городцова, позже – в аспирантуре НИИ археологии и искусствознания РАНИОН, в 1929 году защитил кандидатскую диссертацию «Курганы вятичей», в ней доказал совпадение данных археологии с данными древнерусских летописей и точность и достоверность историко-географических сведений, предоставляемых летописцами. В 1940 году защитил докторскую диссертацию «Древнерусские миниатюры как исторический источник».Главный научный интерес для Арциховского представлял древний Новгород, исследовать который он начинал вместе с Борисом Рыбаковым, основанная Арциховским экспедиция является старейшей из существующих в нашей стране постоянных археологических экспедиций.Экспедиция Арциховского производила раскопки широкими площадями, так только площадь Неревского раскопа составляла 10 тысяч квадратных метров, - в поле зрения археологи держали усадьбы и кварталы средневекового Новгорода.26 июля 1951 года Арциховским была обнаружена первая берестяная грамота, эта находка стала дополнительным и ценным источником информации, который позволил синтезировать данные археологии с материалами письменных источников по истории Новгорода. Итогом 25-ти летней работы, связанной с обнаруженными грамотами, стало их семитомное академическое издание с научными комментариями.Артемий Владимирович – инициатор образования в Московском университете кафедры археологии (1939) и первый ее руководитель. На подготовленных им учебниках «Введение в археологию» и «Основы археологии» училось не одно поколение отечественных археологов. Арциховский внес огромный вклад в становление и развитие археологии как университетской науки в нашей стране.Скончался Артемий Владимирович 17 февраля 1978 года в Москве.