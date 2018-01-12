СМИ: Великобритания планирует сократить армию на 14 тыс. человек

Он не считает это приемлемым. Это поставит вооруженные силы в трудное положение в свете уровня международной угрозы

Данный документ всего лишь один из элементов возможных вариантов, подготовленных должностными лицами для обсуждения в рамках рассмотрения возможностей национальной безопасности

Командование Вооруженными силами Великобритании разработало планы по сокращению численности армии более чем на 14 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу британская газета The Times.По данным издания, намечено, в частности, объединить подразделения воздушных десантников и королевских морских пехотинцев с целью экономии средств. В ближайшее десятилетие военный бюджет Соединенного Королевства будет уменьшен, как ожидается, на 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд). Три варианта подобных предложений были представлены министру обороны Гэвину Уильямсону, когда он сменил в ноябре на этом посту сэра Майкла Фэллона. Они предполагают сокращение 11 тыс. военнослужащих, 2 тыс. морских пехотинцев и 1250 представителей ВВС.Согласно официальным данным, численность британской армии составляет в настоящее время почти 83 тыс. военнослужащих по сравнению с 112 тыс. в 2003 году. Планируемое сокращение сделает британскую армию самой малочисленной за последние 200 лет, отмечает газетаУильямсон, по свидетельству издания, "пришел в ужас" от предложенных для выбора вариантов.- приводит The Times на условиях конфиденциальности слова представителя Уайтхолла- проинформировал он, передает ТАСС