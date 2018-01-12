18:03 12 января

СМИ: Великобритания планирует сократить армию на 14 тыс. человек

Командование Вооруженными силами Великобритании разработало планы по сокращению численности армии более чем на 14 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу британская газета The Times.

СМИ: Великобритания планирует сократить армию на 14 тыс. человек


По данным издания, намечено, в частности, объединить подразделения воздушных десантников и королевских морских пехотинцев с целью экономии средств. В ближайшее десятилетие военный бюджет Соединенного Королевства будет уменьшен, как ожидается, на 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд). Три варианта подобных предложений были представлены министру обороны Гэвину Уильямсону, когда он сменил в ноябре на этом посту сэра Майкла Фэллона. Они предполагают сокращение 11 тыс. военнослужащих, 2 тыс. морских пехотинцев и 1250 представителей ВВС.


Согласно официальным данным, численность британской армии составляет в настоящее время почти 83 тыс. военнослужащих по сравнению с 112 тыс. в 2003 году. Планируемое сокращение сделает британскую армию самой малочисленной за последние 200 лет, отмечает газета

Уильямсон, по свидетельству издания, "пришел в ужас" от предложенных для выбора вариантов.

Он не считает это приемлемым. Это поставит вооруженные силы в трудное положение в свете уровня международной угрозы
- приводит The Times на условиях конфиденциальности слова представителя Уайтхолла

Данный документ всего лишь один из элементов возможных вариантов, подготовленных должностными лицами для обсуждения в рамках рассмотрения возможностей национальной безопасности
- проинформировал он, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://englishgid.ru/
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Комментарии 33

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:58
    Нашим легче...
    Шура пермский
    1. Комментарий был удален.
      1. 210окв Сегодня, 13:11
        Ага..Ты еще жив.Благодаря вот этим в кунге..
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        Каким вашим,позвольте поинтересоваться господин хороший?Этим-?Ну да...Тогда спи спокойно,чё.Родина надёжно защищена,ля...
        210окв
        1. Shurik70 Сегодня, 13:17
          Англия для СМИ: Мы сократим армию!
          Анлия для НАТО: Мы увеличим контингент на базе в районе Нортвуд.
          https://topwar.ru/133548-nato-uvelichit-britanski
          y-kontingent-v-otvet-na-podvodnuyu-aktivnost-ross
          ii.html#comment-id-7760065
          Shurik70
      2. rotmistr60 Сегодня, 13:13
        С удовольствием бы посмотрел на вас на первом месяце службы. Видок был бы не лучше, а возможно и хуже.
        rotmistr60
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:20
          С срочника какой может быть спрос? Вот солдат хотел разогреть еду и сжег БТР-82А за 28 млн. руб. Суд не стал взыскивать материальный ущерб с рядового, назначив ему шесть месяцев дисциплинарной воинской части.

          Аристарх Людвигович
          1. m.cempbell Сегодня, 14:01
            Вот сколько не пересматривал это видео все понять не мог - ну неужели эту сеть в первые секунды возгорания сдернуть было нельзя? Несколько раз тушили горящие мазы и уралы - там загорается в первую очередь подкапотное, ибо в масле все всегда. А бтр же должен быть с большего герметичный, ведь плавает. Т.е пока пламя в мто не добралось можно было потушить...
            m.cempbell
      3. dorz Сегодня, 13:25
        Великобритания планирует сократить армию

        Англичанам можно сократить всю армию, как и Монголии, им никто не угрожает. laughing
        dorz
        1. APASUS Сегодня, 18:00
          Цитата: dorz
          Великобритания планирует сократить армию

          Англичанам можно сократить всю армию, как и Монголии, им никто не угрожает. laughing

          Это как ? А где русская угроза ,а где угроза референдума по Шотландии проведенная под руководством Путина? Это вы зря так!
          APASUS
      4. iliitchitch Сегодня, 13:26
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        Ну да...Тогда спи спокойно,чё.Родина надёжно защищена,ля..

        Собственно , а чего вам , нахрен , уважаемый , в нашей армии не нравится ? Откопали фотку , и чего ? Умиляет меня народ - из жопени только-только вылезать начали , опять , ёлки-палки , им всё плохо . Товарищи из породы белинских-достоевских . Тем тоже всё плохо жилось , стонали так , что через 120 лет нас в школе задолбали своими стонами . От их поисков истины страна ещё долго икать будет . Много нашли-то , бестолковщина разночинская ? Точно знаю одно - мои девочки на сегодняшний день могут спать спокойно .
        iliitchitch
      5. Piramidon Сегодня, 14:37
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        Каким вашим,позвольте поинтересоваться господин хороший?Этим?Ну да...Тогда спи спокойно,чё.Родина надёжно защищена,ля...

        Ой, "господин" навальненок здесь проклюнулся. Бомжиков еще по помойкам. нафоткай и выложи. Что ты хотел сказать этим своим иcпpaжнeниeм, что солдаты спать не могут?
        Piramidon
    2. 210окв Сегодня, 13:10
      Странно.А как же "злые русские"
      Цитата: Шура пермский
      Нашим легче...
      210окв
      1. Комментарий был удален.
        1. Варяг_0711 Сегодня, 13:23
          Bellum omnium contra omnes Сегодня, 13:15 ↑ Новый
          Я жив скорее вопреки вам тут всем,а не благодаря уж никак. laughing
          Да помрешь невелика потеря. Одним fool меньше будет. Опять же воздух чище станет, а то разит от вас, как из общественного клазета.
          Варяг_0711
          1. iliitchitch Сегодня, 14:14
            Цитата: Варяг_0711
            Да помрешь невелика потеря. Одним меньше будет. Опять же воздух чище станет, а то разит от вас, как из общественного клазета.

            Да у нас клозеты чище . Клозеты в головах неистребимы . Впрочем , на 100тыс. населения должно же быть сколько-то дыбилов , сколько-то проституток . Статистика , точная наука , с ней не поспоришь .
            (можно только договориться , что наше правительство постоянно и делает).
            iliitchitch
    3. Svarog Сегодня, 13:14
      Англичанка воевать не собирается - это хорошо.
      Svarog
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:47
        собирается ,только как всегда чужими руками))
        Ратник с пулеметом
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:01
    Планируемое сокращение сделает британскую армию самой малочисленной за последние 200 лет, отмечает газета
    А Британию ещё более ничтожной на мировой арене . Правь Британия - эти слова звучат уже издевательски
    КВУ-НСвД
    1. Арон Заави Сегодня, 13:03
      Цитата: КВУ-НСвД
      Планируемое сокращение сделает британскую армию самой малочисленной за последние 200 лет, отмечает газета
      А Британию ещё более ничтожной на мировой арене . Правь Британия - эти слова звучат уже издевательски

      Вернее никак не звучат. СВ Великобритании практически перестали существовать.
      Арон Заави
  3. rocket757 Сегодня, 13:05
    То ли ещё будет ой-ой-ой!!!
    А остальных переделать по принципу толерантности!
    Да и ваще, форму перекрасить в цвета радужные!!! Шоб зулусов пугать!!!
    rocket757
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:13
      Витя , привет ! hi Что-то неладное в мелкобританском королевстве делается : Россия угрожает , русские подводные лодки кишмя кишат у берегов , а у владычицы морей экипажи боевых кораблей недоукомплектованы , а тут ещё сокращение ! Хто предатель ??? lol
      bouncyhunter
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:49
        доброго дня,как кто?"русские хакеры"
        Ратник с пулеметом
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:50
          Ё-моё , что - уже нашли русский след ? lol Евгений , приветствую ! hi
          bouncyhunter
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:54
            приветствую Паша,так у них этот след после любого косяка заранее прописан))
            Ратник с пулеметом
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:02
              Не удивлюсь , если ВВП по утрам спрашивает у Пескова : "Ну , и что я проспал - в чём мы ещё виноваты ?" . lol
              bouncyhunter
              1. rocket757 Сегодня, 14:31
                Привет Паша, привет всем.
                Мож там ещё одна наша Чапман в ночные кукушки пристроилась, хотя .... мож там какой мальчонка из наших, которые в самолётиках скандалят, гнездо свил, и нашёптывает лордам адмирала и генералам, да хоть политика, то шо нам надо!!!
                Не одними хакерами наша землица богата!!! Наши кукушки о-го-го какие!!! Сладкие и заманучные, хотя... что то там говорилось на счет социальной безответственности??? Впрочем эт служба такая!!!
                rocket757
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
                  Витя , ты знаешь , я как холостой мужчина на Аню Чапман точно поддался бы , но я не Джеймс Бонд . wink lol
                  bouncyhunter
                  1. rocket757 Сегодня, 16:07
                    Я как не холостой, предпенсионный мужик, тож вниманием наших ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ не обделяю.
                    А за наших прекрасных Мата Хари я ГОРЖУСЬ!
                    Делают для страны всё что могут, отдают себя без остатка и это не ёрничиние, а признание их заслуг.
                    rocket757
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:16
                      Друг мой , да кто же умаляет их заслуги-то ??? Сегодня пятница - потому предлагаю выпить за дам , которые рядом или тех , кого мы хотели бы видеть рядом ! drinks
                      bouncyhunter
      2. iliitchitch Сегодня, 14:42
        Цитата: bouncyhunter
        Хто предатель ???

        Ещё им нахрен с десяток олигархов катапультировать , эти и там всё разворуют , а их детишки ихних детишек окончательно разложат и деморализуют . Вот оно , тлетворное влияние востока . И тогда они поймут , что такое византийское коварство .
        iliitchitch
  4. askort154 Сегодня, 13:06
    А как же "русская угроза" ?. Прибалтов загнали в погреба, а сами
    армию распускаете. Ай-да, королева. love
    askort154
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:12
    на 14 тыс. человек
    И это при нарастающей ежедневно российской "угрозе"? Не ладно что-то в английском королевстве. Флот по их же анализу на ладан дышит, 14 тыс в/сл лишние... Или Британия сегодня тоже уповает исключительно на Сша?
    rotmistr60
  6. ПалБор Сегодня, 13:13
    Просто служить некому.Англичан-мужиков всё меньше,а паки с индусами - пацифисты. smile
    ПалБор
    1. Piramidon Сегодня, 14:45
      Цитата: ПалБор
      Просто служить некому.Англичан-мужиков всё меньше,а паки с индусами - пацифисты. smile

      Дык у них уже и педиков в армию берут. Или те не идут?
      Piramidon
  7. dzvero Сегодня, 16:47
    Армию сократят, ЧВК увеличат и все дела. Для парадов и демонстрации флага 50000 хватит за глаза, а помирать пошлют диких гусей.
    dzvero
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