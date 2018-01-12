ВКС России переданы два бомбардировщика Су-34

Осуществлена первая поставка бомбардировщиков Су-34 в 2018 году. Эти два самолета поступят на вооружение авиаполка в Челябинской области

Новосибирский авиационный завод передал ВКС России первые два многофункциональных бомбардировщика Су-34 в этом году, сообщили в пятницу в силовых структурах региона.- сказал собеседник агентства.Военные летчики пройдут обучение на новых машинах в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации. Обучение продлится два месяца. После этого бомбардировщики прибудут к месту постоянной дислокации.Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин сообщил, что авиаполк, дислоцированный в Челябинской области, получит на вооружение шесть бомбардировщиков Су-34 в первом квартале 2018 года. Это будет первая поставка таких самолетов в ЦВО.В 2017 году Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (входит в состав компании "Сухой") поставил по гособоронзаказу 14 бомбардировщиков Су-34.