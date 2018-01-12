17:56 12 января

ВКС России переданы два бомбардировщика Су-34

Новосибирский авиационный завод передал ВКС России первые два многофункциональных бомбардировщика Су-34 в этом году, сообщили в пятницу в силовых структурах региона.

Осуществлена первая поставка бомбардировщиков Су-34 в 2018 году. Эти два самолета поступят на вооружение авиаполка в Челябинской области
- сказал собеседник агентства.

ВКС России переданы два бомбардировщика Су-34



Военные летчики пройдут обучение на новых машинах в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации. Обучение продлится два месяца. После этого бомбардировщики прибудут к месту постоянной дислокации.

Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин сообщил, что авиаполк, дислоцированный в Челябинской области, получит на вооружение шесть бомбардировщиков Су-34 в первом квартале 2018 года. Это будет первая поставка таких самолетов в ЦВО.

В 2017 году Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (входит в состав компании "Сухой") поставил по гособоронзаказу 14 бомбардировщиков Су-34.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 25

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  1. allaykbar Сегодня, 13:10
    необходимы комментарии что два это мало и что Кремль издевается над патриотами кидая им эти кости
    allaykbar
    1. Alexey RA Сегодня, 13:34
      Ещё необходимы комментарии, что это напрасная трата денег на устаревший ржавый хлам - вместо того, чтобы раздать деньги пенсионерам, беременным и детям.
      Alexey RA
      1. Alexanast Сегодня, 13:41
        Цитата: Alexey RA
        чтобы раздать деньги пенсионерам, беременным и детям.


        Да-да!!! Беременным пенсионерам в первую очередь... wassat
        Alexanast
      2. m.cempbell Сегодня, 14:08
        Ни х...ра себе, самый современный бомбер это "ржавый хлам"?!
        m.cempbell
        1. Berkut24 Сегодня, 15:11
          Ни х...ра себе, самый современный бомбер это "ржавый хлам"?!

          А то, на Украине 3 стареньких МИГ-29 всегда готовы за один вылет потопить весь Черноморский флот, включая подлодки, а Су-34 о таком успехе и мечтать не могут...
          Berkut24
    2. Chertt Сегодня, 13:37
      Цитата: allaykbar
      необходимы комментарии что два это мало и что Кремль издевается над патриотами

      Да вы шо laughing У меня мысль возникла - А кто там в Новосибе, такой умный, шо придумал первым в Новом году отчитаться bully
      Chertt
    3. seti Сегодня, 13:41
      Думаю проблемы в большем производстве нет. Вопрос насколько это целесообразно...Для своих нужд Су-34 хватит и 250-300 шт. Нужны большие экспортные заказы а их на удивление все еще нет. Если бы были можно было загрузить НАЗ подняв производство и обеспечив дополнительную прибыль.
      seti
      1. m.cempbell Сегодня, 14:05
        Да просто время такое что бомберы у всех есть, тендеров нет пока видимо для него.
        m.cempbell
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:59
          Я думаю как раз наоборот, не у всех. Специализированные ударные самолёты остались только у России и США( ф15е страйк игл), ну у Европы чуток торнадо, остальные за основу берут многофункционалки, видимо так дешевле, чем покупать и то и другое, тем более что многофункционалки по земле весьма неплохо работают, тот же Китай с его экономикой и финансированием армии и су30 брал и су35 берет, а су34 -нет.
          Рашнэйрфорс
          1. Sergei1982 Сегодня, 17:48
            Цитата: Рашнэйрфорс
            , тот же Китай с его экономикой и финансированием армии и су30 брал и су35 берет, а су34 -нет.

            У КНР есть свой чистый ударник JH-7
            Sergei1982
    4. Piramidon Сегодня, 14:02
      Цитата: allaykbar
      необходимы комментарии что два это мало и что Кремль издевается над патриотами кидая им эти кости

      Можно добавить: "всепропало, только ДВА за ВЕСЬ 2018-й год!"
      Piramidon
  2. Muvka Сегодня, 13:12
    Что-то рано. Наверняка время даром не теряли и при досрочной сдаче машин в прошлом году, смогли произвести сверхплана несколько самолетов.
    Muvka
  3. HIW Сегодня, 15:02
    А зачем заказы на вооружение ??? что бы прибыль была ??? А кому она уходит ??? Нашим корпорациям принадлежащим частным лицам ??? Я понимаю - вооружение нужно для безопасности страны , а вот зачем с помошью его обогащать частные лица ??? Вот только не надо мне говорить что деньги идут государству.... и что на предприятиях работает много людей которые получают зарплаты - они там и работают только потому что мелкий и частный бизнез в стране зажали , и зажали в том числе корпорации производящие оружие - они продают с-400 в турцию и ещё кредиты на это туркам выдают что бы процент получить, им пофиг что труция это нато, им главное деньги, а вот попробуйте открыть простецкое частное предприятие и вы не выживите из за налогов и проверок

    Оружия нам надо ровно столько что бы другие нас немного побаивались и уважали, а вот продавать его и получать прибыль на том, что из наших калашей по всему миру людей косят - не по русски это, ой как не по русски. У нас добывается 40 % всех природных ресурсов, а живёт у нас всего 2% от населения земли - ссуки, где мои дивиденды , а они ещё и оружие продают

    ПАТРИОТ ЭТО НЕ ТОТ КТО ЗА ОРУЖИЕ, ПАТРИОТ ЭТО ТОТ КТО ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА
    HIW
    1. DenZ Сегодня, 15:15
      Цитата: HIW
      а вот попробуйте открыть простецкое частное предприятие и вы не выживите из за налогов и проверок

      ИПшник -неудачник? Я угадал? У моего товарища тоже свой бизнес и ничего, ругается , материться но работает и очень неплохо зарабатывает. Главное что?- сопли не разводить.
      В начале Вашего эпоса Вы как- бы против частников во главе крупных корпораций а в конце сетуете на то что частникам тяжело. Так
      Цитата: HIW
      простецкое частное предприятие
      С-400 и не выпустит никогда, для того и нужны корпорации. Короче сопли свои поберегите для Эха мацы и тому подобных "патриотов за благополучие народа" Которые мыслят что благополучие народа можно уже и охранять.
      DenZ
      1. allaykbar Сегодня, 15:32
        ПАТРИОТ ЭТО НЕ ТОТ КТО ЗА ОРУЖИЕ, ПАТРИОТ ЭТО ТОТ КТО ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА


        меня раздражает что на "военном обозрении" регистрируются кухарки да экономисты, которые не служили в армии, которые за мир во всем мире, которые призывают дружить с западом и думают что это Кремль просто отвлекает от чего-то там, накаляя атмосферу ненависти к матрасии и их прихлебателям

        Оружия нам надо ровно столько что бы другие нас немного побаивались и уважали, а вот продавать его и получать прибыль на том, что из наших калашей по всему миру людей косят - не по русски это, ой как не по русски.


        тёпленький. И вот у этого персонажа и у генерального конструктора в каком нибудь Алмаз-Антее одинаковый по весу голос на "выборах"

        ссуки, где мои дивиденды , а они ещё и оружие продаю


        дивиденды ищет персонаж свои. И рассуждает о бизнесе.

        Персонажу глубоко наплевать на работников концернов, на их семьи, на их зарплаты. Но он как бы переживает за нас всех
        allaykbar
        1. HIW Сегодня, 16:47
          Ты давай не передёргивай, мне не безразлична судьба тех кто в оборонных концернах работает, поэтому и пишу, Потому что у меня в моём частном бизнесе прибыль за 3-5 часов работы за 4 рабочих дня в неджелю больше чем у тех кто пашет у станка по 8 часов 5 дней в неделю а то и 6 дней в оборонных предприятиях - это и выгодно власти, зарабатывать на чужом горбу. Просто не понимаю - какого хрена в конституции записанно что у нас социальное государство а медецина и образование платное ??? Какого хрена побеждённая нами германия живёт олучше ??? Какого хрена германский пенсионер может ходить в ресторан раз в неделю а наши перебиваются от пенсии к пенсии ??? Вы тут ура патриоты чё мне приписываете ? Не любовь к Родине ??? Я не Родину не люблю, я наших воров от власти не люблю, а нашу Родину и в том числе вооружение люблю
          HIW
          1. allaykbar Сегодня, 17:20
            мне не безразлична судьба тех кто в оборонных концернах работает


            поэтому ты предлагаешь не заниматься экспортом и не брать заказы нашим предприятиям. А сделать чтоб хватило себе - а потом можно консервировать производство до того момента, когда понадобиться обновить задел, а работников отправить в неоплачиваемый отпуск?

            Это ты сколько сейчас семей оставил без работы своим предложением? Миллион?

            Оружия нам надо ровно столько что бы другие нас немного побаивались и уважали


            да? Или может два миллиона.

            Просто не понимаю - какого хрена в конституции записанно что у нас социальное государство а медецина и образование платное


            много ошибок у тебя, бизнесмен. Но не суть.

            Высшее образование бесплатно (1-е)
            Школа может платная? А может детский сад ты платил по 200$ в месяц?

            Или тебе хочется чтоб даже тем, кому не надо, поступали в ВУЗ без конкурса?

            По поводу бесплатной медицины ты определись - ты хочешь качество или больничный взять и заниматься самолечением?

            Нравятся мне мечтающие о бесплатной медицине - потом те же - мечтающие о КАЧЕСТВЕ медицины.

            Считаю что по ценнику - наша медицина есть бесплатная или относительно платная. Платная медицина она на западе. И поэтому там качество.

            А тут врачам могут в морду дать. Пьяные посетители больницы. Потом врач получит свои 60 000 рублей и подумает - оно надо ему вообще?

            Какого хрена германский пенсионер может ходить в ресторан раз в неделю а наши перебиваются от пенсии к пенсии


            устрой своей бабушке праздник. Оплати ей поход в ресторан.

            Я не Родину не люблю, я наших воров от власти не люблю, а нашу Родину и в том числе вооружение люблю


            ну на заборе можно и не такое написать
            allaykbar
      2. HIW Сегодня, 16:36
        Нет уважаемый не угадал, у меня как раз успешный частный бизнес, но исклюбчительно по тому, что я с зубами и могу дать отпор и ещё есть знакомства с налоговой , но это всё уже достало -бороться за то что мне по праву принадлежит
        И пожалуйста не надо меня в один ряд с либералами ставить, я против них и эхо никогда не слушал и не буду в эту грязь влезать, но я всё равно против того что сейчас в стране происходит - все нефте долары и газо долары в офшорах, да тот же налог платон - не государственный а в частные компании уходит, путин кричит о подъёме производства а оф. данные росстата - падение производжства 3,8% , сами посмотрите на сайте росстата .
        HIW
        1. DenZ Сегодня, 17:31
          Цитата: HIW
          И пожалуйста не надо меня в один ряд с либералами ставить

          А как- же написанное заглавными буквами-
          Цитата: HIW
          ПАТРИОТ ЭТО НЕ ТОТ КТО ЗА ОРУЖИЕ, ПАТРИОТ ЭТО ТОТ КТО ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА
          это что приступ пацифизма видимо? Даже если это и он ( приступ пацифизма) тогда уж объясняйте свою мысль до конца а не кидайте лозунги. Ведь Вы в своих следующих постах вроде как вполне толково пишите ( я даже отчасти с Вами согласен) .
          DenZ
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:38
    Приятно, что обновляемся. Пусть относительно тихим сапом, но зато по многим ключевым высокотехнологичным направлениям.
    Alex-a832
  5. Seriomilander Сегодня, 16:08
    Ощущение, что это 15 и 16 по гособоронзаказу 2017 года, то есть самолеты уже учтённые в 2017 году, например Севером в его «Итогах»: sdelanounas.ru/blogs/102453/

    НАЗ в 2017 году изготовил суммарно 16 самолетов Су-34.
    Передачи ВКС в счет гособоронзаказа 2017 года:

    — четыре в партии 22 мая 2017 года (самолеты с красными бортовыми номерами «24», «25», «27» и «29»),

    — четыре в партии 16 октября 2017 года (самолеты с красными бортовыми номерами «30», «31», «32» и «33»)

    — два в партии 20 ноября 2017 года (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «35» и «36»)

    — два в партии 24 ноября 2017 года (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «01» и «02»)

    — два в партии 22 декабря 2017 года (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «03» и «04»)

    — два в партии в конце декабря или начале января ??? (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «05» и «06»)

    Шесть самолетов Су-34, которые должны поступить первыми для перевооружения 2-го бомбардировочного полка до конца февраля 2018 года, уже построены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (НАЗ) ПАО «Компания «Сухой» по программе 2017 года. Эти самолеты, имеют красные бортовые номера с «01» по «06».
    Seriomilander
  6. faiver Сегодня, 16:19
    ну если по два Су-34 каждые 12 дней в году это хорошо hi
    faiver
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:23
      Да вообще и 12 самолётов в год неплохо, у нас БАПов на су24 всего 2 осталось Шагол и Мариновка- остальные уже на 34х гоняют, ( морские су24 не в счёт- они на су30см заменяются), так что через 2-3 года все бомбёры будут на су34, в то же время глупо списывать су24м, особенно прошедшие модернизацию под СВП24, ведь в той же Сирии можно совместить "приятное с полезным":чепушил мочить-раз, беречь ресурс су34-два, вот поэтому такими относительно небольшими темпами идёт перевооружение. И завод в работе- с этого года параллельно со строительством начнётся модернизация ранее поступивших самолётов.
      Рашнэйрфорс
      1. Sergei1982 Сегодня, 17:44
        Цитата: Рашнэйрфорс
        , у нас БАПов на су24 всего 2 осталось Шагол и Мариновка

        Забыли про Мончегорск,там помимо МиГ-31 если не ошибаюсь есть 2 эскад на Су-24,одна МР другая на М.
        Sergei1982
  7. HIW Сегодня, 17:10
    Цитата: allaykbar
    меня раздражает что на "военном обозрении" регистрируются кухарки да экономисты, которые не служили в армии, которые за мир во всем мире, которые призывают дружить с западом и думают что это Кремль просто отвлекает от чего-то там, накаляя атмосферу ненависти к матрасии и их прихлебателям

    Вы тут кого кухаркой назвали ??? Я бы попросил быть боле вежливым , я так думаю что вежливость , доброту и порядочность и на форуме военного обозрения не отменяли. И да - я за мир во всём мире , а вы против ??? Если против , то на этом форуме вам не место , так как вооружение нужно не для войны, а для мира, по крайней мере нам, России.
    Теперь конкретно скажите - где я призывал дружить с западом ??? Какого хрена такие домысливания ??? Как по мне, они одну дружбу понимают - "флаг над рейстагом"
    Просто очень жаль, что вам не хватает логики, что бы понять - оружие оно не для продажи, а для защиты, а в настоящее время всё переросло просто в бизнес , если нам нужно оружие то для этого есть гос.заказ, если гос заказ кончился то не нужно больше оружие, а если вы о людях заботитесь - то государству надо создать малый и средний бизнес который не душится налогами и проверками, между прочим в той же франции не производят столько оружия но почему то у людей уровень жизни лучше, давайте смотреть правде в глаза - у нас и на оружии мафии сидят и воруют. Вы что , хотите сказать что вся прибыль например от производства тех же су-34 идёт рабочим предприятия ??? тогда они должны получать в среднем тысяч по 300-400 в месяц. Или может быть скажете что это идёт всё в государственную казну, тогда наши пенсионеры должны получать по 50-80 тыс в месяц - Где это всё ???
    HIW
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