Самолет L-410NG получил европейский и американский сертификаты

Мы ведем переговоры с потенциальными заказчиками. Вероятно, первый L-410NG будет поставлен одному из них в конце 2018 – начале 2019 года, и не исключено, что в Россию,

Перспективный региональный турбовинтовой 19-местный самолет L-410NG производства компании Aircraft Industries получил сертификаты Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA) и Федеральной авиационной администрации (FAA) США, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс ATO.RU.В настоящее время чешский самолетостроитель (принадлежит российской УГМК) готовится к сертификации L-410NG в России и серийному производству модернизированного варианта L-410UVP-E20 на предприятии в Куновице.Директор Aircraft Industries по продажам в Россию и СНГ Сергей Мартынов сообщил, что в 2018 г. предприятие планирует изготовить первый серийный L-410NG.сказал ресурсу Мартынов.Сообщается, что «в 2017 г. чешский самолетостроитель построил и поставил заказчикам 12 ВС, но очевидно, что постепенно с освоением производства L-410UVP-E20 на Уральском заводе гражданской авиации объемы выпуска этих машин в Чехии снизятся».Проект глубокой модернизации 19-местного турбовинтового самолета L-410UVP-E20 стартовал в 2010 г. Первый полет L-410NG совершил в Куновице в июле 2015 года.По данным ресурса, главными отличиями L-410NG от L-410UVP-E20 являются: «применение двигателей H85-200 мощностью 850 л.с. (вместо H80-200; 800 л. с.), модернизированное крыло с дополнительными топливными баками, вдвое увеличенное багажное отделение и др.».