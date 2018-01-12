17:52 12 января

Самолет L-410NG получил европейский и американский сертификаты

Перспективный региональный турбовинтовой 19-местный самолет L-410NG производства компании Aircraft Industries получил сертификаты Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA) и Федеральной авиационной администрации (FAA) США, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс ATO.RU.



В настоящее время чешский самолетостроитель (принадлежит российской УГМК) готовится к сертификации L-410NG в России и серийному производству модернизированного варианта L-410UVP-E20 на предприятии в Куновице.


Директор Aircraft Industries по продажам в Россию и СНГ Сергей Мартынов сообщил, что в 2018 г. предприятие планирует изготовить первый серийный L-410NG.

Мы ведем переговоры с потенциальными заказчиками. Вероятно, первый L-410NG будет поставлен одному из них в конце 2018 – начале 2019 года, и не исключено, что в Россию,
сказал ресурсу Мартынов.

Сообщается, что «в 2017 г. чешский самолетостроитель построил и поставил заказчикам 12 ВС, но очевидно, что постепенно с освоением производства L-410UVP-E20 на Уральском заводе гражданской авиации объемы выпуска этих машин в Чехии снизятся».

Проект глубокой модернизации 19-местного турбовинтового самолета L-410UVP-E20 стартовал в 2010 г. Первый полет L-410NG совершил в Куновице в июле 2015 года.

По данным ресурса, главными отличиями L-410NG от L-410UVP-E20 являются: «применение двигателей H85-200 мощностью 850 л.с. (вместо H80-200; 800 л. с.), модернизированное крыло с дополнительными топливными баками, вдвое увеличенное багажное отделение и др.».


Использованы фотографии: Артем Сизов / «Газета.Ru»
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Комментарии 16

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  1. Egorovich Сегодня, 13:20
    Для российских просторов этот самолет обязательно найдет свою достойную нишу.
    Egorovich
    1. Geisenberg Сегодня, 15:00
      Цитата: Egorovich
      Для российских просторов этот самолет обязательно найдет свою достойную нишу.


      Найдёт, если долетит до Российских просторов.
      Geisenberg
  2. Magic Archer Сегодня, 13:20
    Нам самим такой самолёт нужен.На коротких расстояниях до сих пор летают старые самолёты.И кстати,в ВКС он тоже бы пригодился
    Magic Archer
  3. ланс Сегодня, 13:42
    этой машине уже более 40лет, не стоит ли задуматься о модернизации как с ан-2
    ланс
    1. seti Сегодня, 13:54
      Уже полно различных проектов на любой как говорится вкус и цвет. Самый лучший из них наверное ТВС-2ДТС Понемногу он вводится в жизнь.


      Информация https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201707240739
      -6fq8.htm

      А вот еще один проект Ан-2 100
      seti
  4. ПалБор Сегодня, 13:57
    Ну а что,хороший самолётик.Когда в Рязани был аэропорт crying L-410 аж в Черновцы летал.
    ПалБор
    1. Хагалаз Сегодня, 14:14
      Земляк? belay
      Ну приветствую тогда! А я в Белгород.
      Хагалаз
  5. Piramidon Сегодня, 13:57
    Я один увидел титры в видеоролике - "Новая КОРОБКА ПЕРЕДАЧ значительно уменьшила уровень шума"? А что там со "сцеплением", полным приводом на все колеса и карданным валом? winked
    Piramidon
    1. ланс Сегодня, 14:18
      самое главное углепластик и обычный бензин, все остальное от лукавого
      ланс
      1. Piramidon Сегодня, 14:25
        Цитата: ланс
        самое главное углепластик и обычный бензин

        А керосин дороже будет?
        Piramidon
    2. Genry Сегодня, 16:12
      Цитата: Piramidon
      "Новая КОРОБКА ПЕРЕДАЧ значительно уменьшила уровень шума"? А что там со "сцеплением", полным приводом на все колеса и карданным валом?

      Вам бы парацетамолчика...
      Винт связан с турбиной через редуктор. Ну и наивные сразу думают про "коробку передач"...
      Genry
      1. Piramidon Сегодня, 17:08
        Цитата: Genry
        Вам бы парацетамолчика...
        Винт связан с турбиной через редуктор. Ну и наивные сразу думают про "коробку передач"...

        А вам бы очки с большими диоптриями. Я привел цитату из текста титров (смотрите видеоролик), в которых написано именно "КОРОБКА ПЕРЕДАЧ" а не редуктор. Про редуктор я и сам прекрасно знаю без вашего "парацетамольчика", т.к. 23 года обслуживал двигатели НК-12МВ на Ту-95РЦ. Но редуктор и коробка передач это все таки разные вещи. Если для вас это одно и тоже - разговаривать с таким "специалистом" больше не о чем. Попробуйте авиационному спецу указать на редуктор движка и обозвать его "коробкой передач" вас, в лучшем случае, просто засмеют.
        Piramidon
      2. Piramidon Сегодня, 17:26
        В дополнение к сказанному
        Piramidon
  6. faiver Сегодня, 16:13
    давно ждем эту птичку
    faiver
  7. Letnab Сегодня, 17:10
    Так ведь в настоящее время производство Л-410 выкуплено россиянами... Вроде как разговоры идут о переводе производства в Россию..
    Letnab
  8. Manul Сегодня, 17:18
    Я что-то не понял - с 2.24 - по 2.30 - что это было? Контейнер на тросах под турбовинтовым самолетом??? Кто нибудь может объяснить?
    Manul
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