19:32 14 января

Николай Бржозовский — комендант крепости мертвецов

Николай Бржозовский — комендант крепости мертвецов


С героической крепостью Осовец неразрывно связана фигура ее коменданта — генерала Николая Александровича Бржозовского — русского военачальника, генерал-лейтенанта, участника практически всех войн, которые вела Россия в конце XIX — начале ХХ века.

В начале 1915 года под белым флагом парламентера в крепость явился германский офицер и сказал генералу Бржозовскому:


— Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не подкуп — это простой подсчет. При штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам выгоднее истратить стоимость снарядов, но не сами снаряды. Не сдадите крепость — обещаю вам, через сорок восемь часов Осовец как таковой перестанет существовать! Генерал Бржозовский, человек чрезвычайной выдержки, ухмыльнулся и вежливо ответил парламентеру:

— Предлагаю вам остаться здесь. Если через сорок восемь часов Осовец будет стоять, я вас — извините! — повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем!

Крепость не только выстояла немецкий штурм, но и продержалась еще несколько месяцев.

Особое место в мировой военной истории оставил страшный, но беспримерный эпизод, получивший название «Атака мертвецов».

Преданность солдат генералу Бржозовскому была безграничной. В то время по его отношению к рядовым служивым, по его честной преданности императору, генерала часто сравнивали с Суворовым.

В этот день солдаты Бржозовского совершили подвиг, не поддающийся описанию. Это случилось за 9 дней до того, как русским приказали оставить крепость Осовец..
…Их долго долбили сначала обычной артиллерией, потом Большими Бертами, у которых снаряд весил 800 килограммов, бомбили с воздуха, а 6 августа 1915 года в 4 часа утра на позиции русских потек темно-зеленый туман смеси хлора с бромом. Газовая волна 15-метровой высоты и 8-километровой ширины накрыла 20 квадратных километров…

И тогда 7 тысяч германских солдат неторопливо направились к беззащитным русским окопам. Казалось, крепость уже была в руках немцев. И вдруг им навстречу в штыковую контратаку с криком, а точнее, с хрипом «ура!» поднялись выжившие защитники — остатки 8-й и 13-й рот, всего чуть больше 100 человекВпереди своих решительных полумертвецов шел в атаку генерал Бржозовский. Еле держась на ногах, бойцы встали за своим командиром. Вид их был ужасен. Со следами химических ожогов на лицах, обмотанные тряпками, они харкали кровью, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки.

Вид русских был столь ужасен, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. Крепость устояла вновь.

Чудо-богатыри генерала Бржозовского не посрамили славы своих предков — чудо-богатырей Суворова.

Генерал Николай Бржозовский после оставления Осовца еще повоевал на фронтах Первой Мирвой, поучаствовал в Гражданской, а после победы большевиков эмигрировал в Югославию, где стал видным и уважаемым членом Белого движения. В 20-х годах след доблестного генерала теряется.
Автор: Терентьев Андрей
Первоисточник: http://aeslib.ru/istoriya-i-zhizn/velikie/nikolaj-brzhozovskij-komendant-kreposti-mertvetsov.html


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Комментарии 12

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  1. Dart2027 Сегодня, 07:17
    ...13-я и 8-я роты, потеряв до 50% отравленными, развернулись по обе стороны железной дороги и начали наступление; 13-я рота, встретив части 18-го ландверного полка, с криком «ура» бросилась в штыки. Эта атака «мертвецов», как передаёт очевидец боя, настолько поразила немцев, что они не приняли боя и бросились назад, много немцев погибло на проволочных сетях перед второй линией окопов от огня крепостной артиллерии...

    («Борьба за Осовец»)
    Варя Стрижак. Атака Мертвецов, Или Русские Не Сдаются!
    https://www.youtube.com/watch?v=wQ5EKBmrthg
    Dart2027
    1. Синий Мент Сегодня, 08:27
      Потрясающий клип!
      Синий Мент
  2. Ольгович Сегодня, 07:18
    Достойный комендант-особенно на фоне комендантов других крепостей.
    Жаль, что Россия лишилась такого генерала....
    Ольгович
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:36
      Биография

      Из дворян. Образование получил в Полоцкой военной гимназии. В службу вступил 01.09.1874. Окончил 2-е военное Константиновское училище. Выпущен Прапорщиком (ст. 10.08.1876) в 16-ю артиллерийскую бригаду.

      Участник русско-турецкой войны 1877-78. Подпоручик (ст. 26.12.1877). Поручик (ст. 18.12.1878). Штабс-Капитан (ст. 12.11.1884). Капитан (ст. 13.12.1892). Командовал ротой 14 л. 2 м; осадной артиллерийской ротой (14.11.1900-01.06.1901).

      Участник похода в Китай 1900-01. Подполковник (пр. 1901; ст. 15.06.1901; за боевые отличия).

      Участник русско-японской войны 1904-05. Полковник (пр. 1905; ст. 09.08.1904; за боевые отличия). Ранен и контужен.

      Командир Ломжинской крепостной артиллерией (24.07.1906-20.12.1911). Генерал-майор (пр. 1911; ст. 20.12.1911; за отличие). С 20.12.1911 начальник Осовецкой крепостной артиллерией.

      Участник мировой войны. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 21.03.1915). Комендант Осовецкой крепости (с 08.04.1915). Командир 44-го армейского корпуса (07.1916-22.04.1917).

      Участник Белого движения на юге России. Состоял в резерве чинов Добровольческой армии. В 20-х гг. проживал в Югославии.


      Ужастно что РОССИЯ потом оказалась разделена на два непримиримых лагеря...
      где вот такие герои вынуждены были воевать потом друг против друга...сын на отца...брат на брата...это трагедия русского народа.

      Не ясно где закончил свой земной путь Николай Бржозовский what
      Тот же ЛЕХА
    2. Синий Мент Сегодня, 08:26
      Достойный комендант

      Абсолютно точно
      особенно на фоне комендантов других крепостей

      А с этим не совсем согласен. Есть отрицательный пример - Григорьев. Но есть и очень положительный - Шварц, комендант Ивангорода.
      И хорошего было больше чем плохого good
      Синий Мент
      1. Ольгович Сегодня, 09:58
        Цитата: Синий Мент
        А с этим не совсем согласен. Есть отрицательный пример - Григорьев.

        Самый отрицательный-генерал Бобырь-комендант Новогеоргиевской крепости: перебежал т кврагу и ИЗ ПЛЕНА передал приказ сдаться ! Гнда...
        Ольгович
        1. Синий Мент Сегодня, 10:54
          Согласен.
          Но Бобырь - это даже не пример. А гнилое недоразумение....
          Новогеоргиевская крепость в обстановке отката из Польши была обречена на съедение.
          Непонятно зачем оставили там войска - хоть и второочередные. Следовало вовремя эвакуировать - как Осовец.
          Синий Мент
  3. Серж72 Сегодня, 07:47
    Образец настоящего русского офицера и фронтовика!
    Участник 3 войн империи:
    Русско-турецкой 1877-78. Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом.
    Русско-Японской 1904-05. Награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. с мечами и Золотым оружием
    Первой мировой 1914-18. Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст.; Св. Анны 1-й ст. с мечами и Св. Владимира 2-й ст. с мечами.
    Кроме Георгия и Золотого Оружия - 4 ордена с Мечами. Редкость!
    Серж72
  4. parusnik Сегодня, 08:03
    а после победы большевиков эмигрировал в Югославию, где стал видным и уважаемым членом Белого движения
    .    ...Октябрьскую революцию генерал не признал и примкнул к Белому движению. Состоял в резерве чинов Добровольческой армии. Летом 1919 года прибыл на службу в войска Северной области в распоряжение тамошнего генерал-губернатора. В июле 1919 года был назначен начальником гарнизона г. Архангельска и окрестностей, в сентябре 1919 года назначен заместителем генерал-губернатора Северной области и начальником обороны г. Архангельска.Отказавшись эвакуироваться вместе с интервентами. После восстановления советской власти в Архангельске в феврале 1920 г ,в эмиграции в 20.04.1920 г. прошёл регистрацию в военном лагере Варнес в Норвегии,затем переехал в Югославию, жил в Черногории. В местечке Прчань был создан инвалидный дом, в котором содержались изувеченные на фронтах русские военные переселенцы. Его директором стал Бржозовский.Точная дата смерти и место захоронения генерала пока неизвестны
    parusnik
  5. САША СТАРЫЙ Сегодня, 13:15
    только на днях в который раз нарыл инфу о Первой Мировой, и про Осовец читал, герои!
    САША СТАРЫЙ
  6. ротмистр Сегодня, 17:22
    За статью спасибо, мы должны знать, что героев у нас во все времена было много.
    ротмистр
  7. DimanC Сегодня, 17:52
    Очень много офицеров избрало белое движение после многочисленных убийств офицеров в ходе февральской революции. Убийцы и подстрекатели частенько назывались большевиками, поэтому у многих офицеров к началу гражданской войны сложилось стереотипная, но принципиальная неприязнь к большевикам. Только уже в ходе гражданской войны начинало приходить понимание, что среди красных не одни троцкисты...
    DimanC
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