Николай Бржозовский — комендант крепости мертвецов

С героической крепостью Осовец неразрывно связана фигура ее коменданта — генерала Николая Александровича Бржозовского — русского военачальника, генерал-лейтенанта, участника практически всех войн, которые вела Россия в конце XIX — начале ХХ века.В начале 1915 года под белым флагом парламентера в крепость явился германский офицер и сказал генералу Бржозовскому:— Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не подкуп — это простой подсчет. При штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам выгоднее истратить стоимость снарядов, но не сами снаряды. Не сдадите крепость — обещаю вам, через сорок восемь часов Осовец как таковой перестанет существовать! Генерал Бржозовский, человек чрезвычайной выдержки, ухмыльнулся и вежливо ответил парламентеру:— Предлагаю вам остаться здесь. Если через сорок восемь часов Осовец будет стоять, я вас — извините! — повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем!Крепость не только выстояла немецкий штурм, но и продержалась еще несколько месяцев.Особое место в мировой военной истории оставил страшный, но беспримерный эпизод, получивший название «Атака мертвецов».Преданность солдат генералу Бржозовскому была безграничной. В то время по его отношению к рядовым служивым, по его честной преданности императору, генерала часто сравнивали с Суворовым.В этот день солдаты Бржозовского совершили подвиг, не поддающийся описанию. Это случилось за 9 дней до того, как русским приказали оставить крепость Осовец..…Их долго долбили сначала обычной артиллерией, потом Большими Бертами, у которых снаряд весил 800 килограммов, бомбили с воздуха, а 6 августа 1915 года в 4 часа утра на позиции русских потек темно-зеленый туман смеси хлора с бромом. Газовая волна 15-метровой высоты и 8-километровой ширины накрыла 20 квадратных километров…И тогда 7 тысяч германских солдат неторопливо направились к беззащитным русским окопам. Казалось, крепость уже была в руках немцев. И вдруг им навстречу в штыковую контратаку с криком, а точнее, с хрипом «ура!» поднялись выжившие защитники — остатки 8-й и 13-й рот, всего чуть больше 100 человекВпереди своих решительных полумертвецов шел в атаку генерал Бржозовский. Еле держась на ногах, бойцы встали за своим командиром. Вид их был ужасен. Со следами химических ожогов на лицах, обмотанные тряпками, они харкали кровью, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки.Вид русских был столь ужасен, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. Крепость устояла вновь.Чудо-богатыри генерала Бржозовского не посрамили славы своих предков — чудо-богатырей Суворова.Генерал Николай Бржозовский после оставления Осовца еще повоевал на фронтах Первой Мирвой, поучаствовал в Гражданской, а после победы большевиков эмигрировал в Югославию, где стал видным и уважаемым членом Белого движения. В 20-х годах след доблестного генерала теряется.