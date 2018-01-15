18:50 15 января

Гранатометные фантазии и реальность

В Киеве так много и долго говорят о поставках из США гранатометов, что большинство или просто пропускает информацию мимо ушей, либо свято верит, что от этих поставок зависит будущее если не всего мира, то уж киевского режима - точно.

Якобы решенное дело о передаче ВСУ 35 пусковых установок "Джевелин" и 210 ракет к ним на сумму 47 млн.долл. до сих пор висит в воздухе. Мало того, на прошедшем вчера брифинге представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл заявил, что США не планируют поставлять Киеву не только пресловутые "Джевелины", но и старые, разработанные в 70-х годах прошлого века, ПТРК "Тоу".

Параллельно с этим разгорается скандал с продажей режиму Порошенко гранатометов AirTronic PSRL (Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher – "Высокоточная ракетная пусковая установка для стрельбы с плеча"). Это реплика советского гранатомета РПГ-7, который разработан ГСКБ-47 (ныне ГНПП «Базальт») и принят на вооружение в далеком 1961 году. За прошедшие 57 лет было выпущено только оригинальных 9 с лишним миллионов РПГ. А уж сколько десятков или сотен миллионов выстрелов к нему (десятка видов) - никто не считал.




Гранатомет оказался настолько прост, надежен и удобен в применении, что спустя более полувека частная американская компания решила выпустить его копию, используя современные материалы. В рекламных буклетах заявлено повышение точности - до 90 процентов попаданий на дальности 800 метров. Впрочем, это лишь заявления, не подтвержденные ничем и никем. Кроме... киевских чиновников.

Дело в том, что проект PSRL был завершен лишь в 2015 году, а уже через год с небольшим (весной 2017-го) первые образцы американской версии гранатомета оказались на Украине. Что самое "забавное" - в печально знаменитом полку "Азов", собравшем наиболее откровенных нацистов из разных государств. Которому именно из-за откровенного нацизма Конгресс США еще в 2014 году запретил оказывать любую помощь.



Гранатометные фантазии и реальность


Но именно в этом полку РПГ PSRL и оказались. Разразился скандал. Пресс-служба полка "Азов" поспешно удалила со своего сайта материалы о применении "Азовом" в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1. Но дело сделано - Киев в очередной раз доказал, что Конгресс США ему не указ. И не важно, что из-под полы янки прекрасно снабжают, обучают и оснащают нацистов - для имиджа США важно, чтобы правда не всплыла. А она всплыла и теперь остальные поставки под вопросом.

А так как уровень умственного развития у киевских чиновников как у попугаев, они старательно усугубляют ситуацию публичными заявлениями. К примеру, директор украинского «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул в интервью порталу Delo.ua взялся сравнивать американскую реплику с оригинальным РПГ-7. Ничтоже сумнящеся Барбул рассказал о том, что лично стрелял из PSRL-1 и убедился в неоспоримых преимуществах оного.

Смотрите, РПГ-7 эффективно стреляет на 300-400 метров. Американские PSRL работают на километр. Плюс к этому — 90 процентов точности попадания в цель с первого выстрела... благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле. Я сам на испытаниях гранатомета с первого раза попал в стендовую мишень с 800 метров. Это меняет тактику действий и существенно увеличивает способности наших вооруженных сил,


- откровенничал глава государственной компании.

Пан Барбул не просто глуп, он не разбирается даже в том, что входит в его функциональные обязанности. Дело в том, что фирма AirTronic USA изначально ставила перед собой и реализовала задачу производства точной копии РПГ-7 из современных материалов. Для увеличения прочности и повышения ресурса ствол изготавливают из стали марки 4140/4150. Теоретически, в силу малого срока эксплуатации, нельзя утверждать, что живучесть пусковой установки возросла. По идее, должна.



Помимо этого, PSRL-1 более эргономичен - может снабжаться прикладом. Две планки Пикатинни позволяют подогнать под стрелка рукоятку, взятую со стандартной AR-15. Вместо штатного советского 2,7-кратного оптического прицела стоит оптический прицел типа PSRL 3.5 X 24mm. Чуть большее увеличение позволяет лучше наводить на цель на большой дальности. Правда РПГ-7 снабжается и массой других прицелов, в т.ч. ночных. Превосходящих американский хотя бы тем, что позволяют наводить на цель ночью.

Главное же в том, что AirTronic USA не выпускает выстрелов к гранатомету. Ни в каком виде. Поэтому утверждать, что повысилась дальность стрельбы, бронепробиваемость и (в разы) точность , означает безбожно лгать. От того, что дерево в РПГ заменили пластиком в PSRL, стрельбовые характеристики не изменятся. Мало того, за более чем полвека РПГ-7 совершенствовался изготовителем исходя именно из практики боевого применения. И пусковая установка чётко соответствовала применяемым боеприпасам.

Фактически, как и в любом совершенном орудии смертоубийства, опыт десятилетий позволяет довести модель до совершенства. Поэтому AirTronic USA ничего принципиально, кратно, улучшить не может. И уж простите, но выпущенная из любого РПГ ракета летит исключительно благодаря собственному реактивному двигателю. Независимо от того, из какого металла и с каким обвесом сделана пусковая установка. Прицельная дальность стрельбы определяется не тем, какая фирма выпустила пусковую трубу, а типом прицельного приспособления и (главное) видом применяемого боеприпаса.

Пан Барбул, когда врал, бездумно процитировал рекламный проспект AirTronic USA, в котором говорится о том, что РПГ-7 обеспечивает 90%-ное поражение цели лишь на дистанциях в 300-400 метров. На самом деле это верно лишь при использовании механического прицела, который на РПГ-7 является запасным - на случай выхода из строя оптики. Если же говорить о конкретных реальных характеристиках, то РПГ-7В2 ил РПГ-7Д3 при использовании оптических прицелов любого типа (а их для РПГ-7 существует не менее шести) обеспечивает прицельную дальность стрельбы термобарическими ТБГ-7В и осколочными гранатами ОГ-7В до 550-ти и 700 метров соответственно. Собственно дальность зависит именно от типа гранаты.

На самом деле ложь пана Барбула вынужденная. Дело в том, что именно он, как глава государственной компании, заключил договор с частной американской фирмой и оплатил из бюджета эти трубы. Подчеркиваю - именно пусковые установки, а не гранаты, которых фирма не выпускает.

Контракт на поставку 100 пусковых установок (ПУ) PSRL-1 стоимостью 554 575 долларов США.
Дата контракта: 11 ноября 2016 года. Дата поставки: 8 апреля 2017 года
.





Не сложно посчитать, что одна ПУ обошлась киевскому режиму в 5, 550 тыс.долл. Даже по американским расценкам - дикая цена за простой оптически прицел и кусок трубы с ручками. Особенно если учесть, что никакого дефицита ПУ в войсках киевского режима нет - есть недостаток боеприпасов. О котором, кстати, говорит в том же интервью и сам пан Барбул:

Кроме стрелковых калибров, дефицитны и некоторые артиллерийские калибры. Мы сейчас это закрываем импортом, но все же ожидаем, что в ближайшее время наконец кто-то начнет производить боеприпасы в Украине.


Так что единственный вопрос, который остается без ответа - сколько именно долларов получил лично директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул за эту никому не нужную партию высокосовременных труб.

50 тысяч? 100?
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

Использованы фотографии: bmpd.livejournal
25

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Комментарии 11

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    реплика советского гранатомета РПГ-7,
    Самое интересное заключается в том, что Украина в своем раболепстве перед Сша готова покупать то, что у нее есть на вооружении. Очевидно предполагают, что только от одной мысли о том, что реплика РПГ-7 куплена у американцев у Донбасса начнут дрожать коленки.
    rotmistr60
    1. Vard Сегодня, 07:30
      Из личного опыта хорошо если метров на двести по танку попадаешь... Прицелиться... Кто же тебе это даст... По гранатометчику палят все кто видит... И ещё... Здесь сейчас многие пишут про гранатометы... Причём в реале их в глаза не видели... Тем более стреляли... Специально не буду говорить почему это очевидно...
      Vard
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:36
        Причём в реале их в глаза не видели...
        Ну это вы зря. Многие посетители заканчивали военные училища и уж конечно представляют что это такое. Как вы думаете в высшем общевойсковом командном дают на него посмотреть и пострелять?
        если метров на двести по танку попадаешь...
        Вообще-то до 400 м и не забывать поправку на ветер только обратную (т.к. граната летит на ветер). Все зависит от навыков и глаза гранатометчика.
        rotmistr60
    2. Chertt Сегодня, 07:43
      У скакунов талант, какой то, превращать в цирк все к чему прикасаются. Даже такое серьезное дело, как поставка оружия из США превратили в балаган с распилами, скандалами, обсерами ...и в конце концов сведут к всеобщему брезгливому недоумению "западных партнеров"
      Chertt
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:36
        Цитата: rotmistr60
        Очевидно предполагают, что только от одной мысли о том, что реплика РПГ-7 куплена у американцев у Донбасса начнут дрожать коленки.

        Уже боимся yes laughing
        Сепар ДНР
  2. синоби Сегодня, 09:43
    Мне вот интересно,а кто нибудь стрелял по движущейся мишени на дистанции с выше 200 метров?РПГ это не снайперская винтовка.
    синоби
    1. marlin1203 Сегодня, 10:35
      Нереально. Граната летит медленно, цель движущаяся, да ветер еще. Очень опытный гранатометчик должен быть, что б "с бедра" попадал.
      marlin1203
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:50
        Цитата: синоби
        Мне вот интересно,а кто нибудь стрелял по движущейся мишени на дистанции с выше 200 метров?РПГ это не снайперская винтовка.

        Цитата: marlin1203
        Нереально. Граната летит медленно, цель движущаяся, да ветер еще. Очень опытный гранатометчик должен быть, что б "с бедра" попадал.

        Почему же не реально ?
        Не "косой", с хорошим "настрелом" гранатомётчик, "покладёт в тютельку" yes Тем более,что условия стрельбы бывают разнообразными. И углы обстрела,и рельеф ,ну и так далее...

        Одна беда - нет его, НАСТРЕЛА ,сейчас... Только вдумайтесь : во взводе 1(!) РПГ -7,на него 9 "морковок" с порохами + неучтённая мина 82 мм на переходнике, и 2-е (!) "Мухи" РПГ-18
        И это на реальном "передке",подчёркиваю - РЕАЛЬНОМ...
        Сепар ДНР
  3. Dzmicer Сегодня, 09:45
    А как по мне, так американцы очень хорошую работу по модернизации произвели: ресурс увеличили в четыре раза, снизили вес, повысили удобность для стрелка. Дороговато - это да, но так уж они привыкли - к хорошему очень быстро привыкаешь, а американское МО даже молотки умудряется закупать по стоимости, завышенной в 175 раз, что очень и очень хорошо для всех, кроме налогоплательщиков. laughing
    Dzmicer
  4. Комментарий был удален.
  5. Rusland Сегодня, 13:48
    Мистер Стенсон завез граммофонные трубы, радость неописуемая.
    Rusland
  6. Сергей824 Сегодня, 13:50
    "Многие посетители заканчивали военные училища и уж конечно представляют что это такое. Как вы думаете в высшем общевойсковом командном дают на него посмотреть и пострелять?"
    Не все заканчивали ВОКУ,это раз. Не много в ВОКУ стреляют из РПГ, это два. Я на госах, на выпуске (наш взвод) стреляли упражнение из РПГ. Вот там,при подготовке ,мы настрелялись до чертиков,когда результаты были почти у всех 5,редкие 4. Так и в войсках, думаю. Только на боевых опыт большой.
    Про такие характерискики , заявленные в США и Украине, можно говорить только в виде бреда.
    Сергей824
  7. Капитан Пушкин Сегодня, 18:15
    Цитата: Сепар ДНР
    Только вдумайтесь : во взводе 1(!) РПГ -7,на него 9 "морковок" с порохами + неучтённая мина 82 мм на переходнике, и 2-е (!) "Мухи" РПГ-18
    И это на реальном "передке",подчёркиваю - РЕАЛЬНОМ...

    Плохо это и не совсем понятно, ведь этих РПГ-7 на складах, по идее, должны быть несусветные запасы, как и гранат к ним. А эти гранаты имеют срок хранения, требуют обновления запасов...
    Или эффективные менеджеры сумели довести стоимость гранат до уровня баллистических ракет?
    Капитан Пушкин
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