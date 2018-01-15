Гранатометные фантазии и реальность

Смотрите, РПГ-7 эффективно стреляет на 300-400 метров. Американские PSRL работают на километр. Плюс к этому — 90 процентов точности попадания в цель с первого выстрела... благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле. Я сам на испытаниях гранатомета с первого раза попал в стендовую мишень с 800 метров. Это меняет тактику действий и существенно увеличивает способности наших вооруженных сил,

Контракт на поставку 100 пусковых установок (ПУ) PSRL-1 стоимостью 554 575 долларов США.

Дата контракта: 11 ноября 2016 года. Дата поставки: 8 апреля 2017 года

Кроме стрелковых калибров, дефицитны и некоторые артиллерийские калибры. Мы сейчас это закрываем импортом, но все же ожидаем, что в ближайшее время наконец кто-то начнет производить боеприпасы в Украине.

В Киеве так много и долго говорят о поставках из США гранатометов, что большинство или просто пропускает информацию мимо ушей, либо свято верит, что от этих поставок зависит будущее если не всего мира, то уж киевского режима - точно.Якобы решенное дело о передаче ВСУ 35 пусковых установок "Джевелин" и 210 ракет к ним на сумму 47 млн.долл. до сих пор висит в воздухе. Мало того, на прошедшем вчера брифинге представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл заявил, что США не планируют поставлять Киеву не только пресловутые "Джевелины", но и старые, разработанные в 70-х годах прошлого века, ПТРК "Тоу".Параллельно с этим разгорается скандал с продажей режиму Порошенко гранатометов AirTronic PSRL (Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher – "Высокоточная ракетная пусковая установка для стрельбы с плеча"). Это реплика советского гранатомета РПГ-7, который разработан ГСКБ-47 (ныне ГНПП «Базальт») и принят на вооружение в далеком 1961 году. За прошедшие 57 лет было выпущено только оригинальных 9 с лишним миллионов РПГ. А уж сколько десятков или сотен миллионов выстрелов к нему (десятка видов) - никто не считал.Гранатомет оказался настолько прост, надежен и удобен в применении, что спустя более полувека частная американская компания решила выпустить его копию, используя современные материалы. В рекламных буклетах заявлено повышение точности - до 90 процентов попаданий на дальности 800 метров. Впрочем, это лишь заявления, не подтвержденные ничем и никем. Кроме... киевских чиновников.Дело в том, что проект PSRL был завершен лишь в 2015 году, а уже через год с небольшим (весной 2017-го) первые образцы американской версии гранатомета оказались на Украине. Что самое "забавное" - в печально знаменитом полку "Азов", собравшем наиболее откровенных нацистов из разных государств. Которому именно из-за откровенного нацизма Конгресс США еще в 2014 году запретил оказывать любую помощь.Но именно в этом полку РПГ PSRL и оказались. Разразился скандал. Пресс-служба полка "Азов" поспешно удалила со своего сайта материалы о применении "Азовом" в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1. Но дело сделано - Киев в очередной раз доказал, что Конгресс США ему не указ. И не важно, что из-под полы янки прекрасно снабжают, обучают и оснащают нацистов - для имиджа США важно, чтобы правда не всплыла. А она всплыла и теперь остальные поставки под вопросом.А так как уровень умственного развития у киевских чиновников как у попугаев, они старательно усугубляют ситуацию публичными заявлениями. К примеру, директор украинского «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул в интервью порталу Delo.ua взялся сравнивать американскую реплику с оригинальным РПГ-7. Ничтоже сумнящеся Барбул рассказал о том, что лично стрелял из PSRL-1 и убедился в неоспоримых преимуществах оного.- откровенничал глава государственной компании.Пан Барбул не просто глуп, он не разбирается даже в том, что входит в его функциональные обязанности. Дело в том, что фирма AirTronic USA изначально ставила перед собой и реализовала задачу производства точной копии РПГ-7 из современных материалов. Для увеличения прочности и повышения ресурса ствол изготавливают из стали марки 4140/4150. Теоретически, в силу малого срока эксплуатации, нельзя утверждать, что живучесть пусковой установки возросла. По идее, должна.Помимо этого, PSRL-1 более эргономичен - может снабжаться прикладом. Две планки Пикатинни позволяют подогнать под стрелка рукоятку, взятую со стандартной AR-15. Вместо штатного советского 2,7-кратного оптического прицела стоит оптический прицел типа PSRL 3.5 X 24mm. Чуть большее увеличение позволяет лучше наводить на цель на большой дальности. Правда РПГ-7 снабжается и массой других прицелов, в т.ч. ночных. Превосходящих американский хотя бы тем, что позволяют наводить на цель ночью.Главное же в том, что AirTronic USA не выпускает выстрелов к гранатомету. Ни в каком виде. Поэтому утверждать, что повысилась дальность стрельбы, бронепробиваемость и (в разы) точность , означает безбожно лгать. От того, что дерево в РПГ заменили пластиком в PSRL, стрельбовые характеристики не изменятся. Мало того, за более чем полвека РПГ-7 совершенствовался изготовителем исходя именно из практики боевого применения. И пусковая установка чётко соответствовала применяемым боеприпасам.Фактически, как и в любом совершенном орудии смертоубийства, опыт десятилетий позволяет довести модель до совершенства. Поэтому AirTronic USA ничего принципиально, кратно, улучшить не может. И уж простите, но выпущенная из любого РПГ ракета летит исключительно благодаря собственному реактивному двигателю. Независимо от того, из какого металла и с каким обвесом сделана пусковая установка. Прицельная дальность стрельбы определяется не тем, какая фирма выпустила пусковую трубу, а типом прицельного приспособления и (главное) видом применяемого боеприпаса.Пан Барбул, когда врал, бездумно процитировал рекламный проспект AirTronic USA, в котором говорится о том, что РПГ-7 обеспечивает 90%-ное поражение цели лишь на дистанциях в 300-400 метров. На самом деле это верно лишь при использовании механического прицела, который на РПГ-7 является запасным - на случай выхода из строя оптики. Если же говорить о конкретных реальных характеристиках, то РПГ-7В2 ил РПГ-7Д3 при использовании оптических прицелов любого типа (а их для РПГ-7 существует не менее шести) обеспечивает прицельную дальность стрельбы термобарическими ТБГ-7В и осколочными гранатами ОГ-7В до 550-ти и 700 метров соответственно. Собственно дальность зависит именно от типа гранаты.На самом деле ложь пана Барбула вынужденная. Дело в том, что именно он, как глава государственной компании, заключил договор с частной американской фирмой и оплатил из бюджета эти трубы. Подчеркиваю - именно пусковые установки, а не гранаты, которых фирма не выпускает.Не сложно посчитать, что одна ПУ обошлась киевскому режиму в 5, 550 тыс.долл. Даже по американским расценкам - дикая цена за простой оптически прицел и кусок трубы с ручками. Особенно если учесть, что никакого дефицита ПУ в войсках киевского режима нет - есть недостаток боеприпасов. О котором, кстати, говорит в том же интервью и сам пан Барбул:Так что единственный вопрос, который остается без ответа - сколько именно долларов получил лично директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул за эту никому не нужную партию высокосовременных труб.50 тысяч? 100?