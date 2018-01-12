Песков: Россия не оставит без ответа санкции США

Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам

Потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов

Президент России Владимир Путин примет решение об ответных мерах на новый санкционный список США тогда, когда документ будет формализован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.— сказал Песков.Представитель Кремля также подчеркнул, что список, если он будет принят, необходимо тщательно проанализировать.— добавил он.Ранее американские власти заявили о подготовке новых санкций против России в соответствии с законопроектом, который был подписан президентом США Дональдом Трампом.Как пишет газета «Коммерсантъ», Вашингтон может ввести санкции в отношении 50 российских граждан, «приближённых к высшему руководству» страны.