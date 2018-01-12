17:54 12 января

Песков: Россия не оставит без ответа санкции США

Президент России Владимир Путин примет решение об ответных мерах на новый санкционный список США тогда, когда документ будет формализован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Россия не оставит без ответа санкции США


Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам
— сказал Песков.


Представитель Кремля также подчеркнул, что список, если он будет принят, необходимо тщательно проанализировать.

Потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов
— добавил он.

Ранее американские власти заявили о подготовке новых санкций против России в соответствии с законопроектом, который был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет газета «Коммерсантъ», Вашингтон может ввести санкции в отношении 50 российских граждан, «приближённых к высшему руководству» страны.

Использованы фотографии: © Kremlin.ru
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Комментарии 41

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 13:38
    А поутру оне проснулись!
    Ну где-то так...
    oldseaman1957
    1. Vard Сегодня, 13:41
      Оно и к лучшему... пускай дома сидят...
      Vard
      1. шура матросов Сегодня, 14:12
        Они и сидят. Ага. В Лондоне у россиян недвижимости больше, чем у всех других иностранных агентов вместе взятых. И такие собственники станут "шестой колонной" супротив России
        шура матросов
        1. Bulrumeb Сегодня, 14:26
          Оно и к лучшему... пускай дома сидят...

          Как же сидят, они теперь хором кинулись гражданство Мальты покупать.
          Bulrumeb
    2. Chertt Сегодня, 13:45
      "Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США"
      А сам Песков, в виде протеста, свои часы за 70 штук баксов, какой нибудь пенсионерке подарит?
      Chertt
      1. шура матросов Сегодня, 14:07
        Вы путаете "государственных баранов с личными". Санкции против России, а часы свои личные
        шура матросов
        1. Chertt Сегодня, 14:28
          Цитата: шура матросов
          "государственных баранов с личными"

          Да я, тов Джабраил, этот пост из хулиганства написал, Я же понимаю. что они за холодильник "РозаЛев" удавятся wink
          Chertt
          1. Geisenberg Сегодня, 14:58
            Цитата: Chertt
            Цитата: шура матросов
            "государственных баранов с личными"

            Да я, тов Джабраил, этот пост из хулиганства написал, Я же понимаю. что они за холодильник "РозаЛев" удавятся wink


            С утра бухать идея плохая. Попробуй дойти до ближайшего мента и у него часы снять раз такой весь хулиганистый.
            Geisenberg
            1. Chertt Сегодня, 15:05
              Нет тов. Гейзенберг, Принцип неопределённости вам не сформулировать. Ирония, а особенно самоирония, это признак широты взглядов и вашему "тезке" в отличии от вас она была присуща
              Chertt
        2. f4b2 Сегодня, 15:18
          Ошибаетесь.
          Санкции введены, в основном, против отдельного списка лиц у нас.
          А это уже мы транслируем это как санкции "против всей России".

          Читаем тут. Чтобы не попадаться на вранье. Примерно с 15-й страницы.
          [media=https://www.congress.gov/115/plaws/publ44/
          PLAW-115publ44.pdf]
          f4b2
        3. Правда Сегодня, 16:34
          Цитата: шура матросов
          Вы путаете "государственных баранов с личными". Санкции против России, а часы свои личные

          Снакции против 50 частных лиц и ченов их семей, а не против России.
          Правда
      2. Geisenberg Сегодня, 14:57
        Цитата: Chertt
        "Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США"
        А сам Песков, в виде протеста, свои часы за 70 штук баксов, какой нибудь пенсионерке подарит?


        В огороде бузина, а в куеве дядька. Давай ты мне свои часы за 70 штук баксов подаришь, а я попрошу амеркосов санкции не вводить ?
        Geisenberg
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:39
    Интересно, что дядя Вова придумает?))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
      Вот бы что-нить этакое , чтобы у Запада нижняя челюсть пол пробила ... Эх , мечты ... feel
      bouncyhunter
      1. kepmor Сегодня, 13:59
        из мечты...ну хоть немного...
        - возврат лярдов в страну...
        - правительство во главе с ДАМом в оставку...желательно в "матросскую тишину"...
        - чубайс с набиуллиной шьют рукавицы на зоне...
        - алкаш-центр переименован в "центр предательства"...
        ...эх, мечты-мечты...
        kepmor
      2. Uncle Lee Сегодня, 14:00
        Греф и еще один банкир уже рванули за океан за индульгенциями ! Вот такие испуганные патриоты !
        Uncle Lee
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:51
      Песков уже Вам ответил-,, появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов,,(с)
      ДЕДПИХТО
    3. lis-ik Сегодня, 14:12
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Интересно, что дядя Вова придумает?))

      В этот раз точно что то придумает,ведь соратников по карману бьёт, а на прошлые можно и не отвечать.
      lis-ik
    4. vadsonen Сегодня, 15:48
      Интересно, что дядя Вова придумает?))

      Дядя Вова знаменит неожиданными решениями - заморозит счета американских олигархов в России. Вот все удивятся.
      vadsonen
    5. meGrail Сегодня, 17:11
      Запретить своим гражданам покупать американское, лучше всего - лекарства! Вот тогда супостату конец!
      meGrail
  3. Гардамир Сегодня, 13:40
    Ещё раз против России или против 50 российских граждан? Песков и вся эта компания против нас жителей России постоянно санкции вводят, то пенсионный возраст угрожают повысить, то совсем без пенсии оставить...
    Гардамир
    1. Комментарий был удален.
    2. ИванИванов Сегодня, 13:56
      Цитата: Гардамир
      Ещё раз против России или против 50 российских граждан?

      Ограничение кредитование и технологий против России или против 50 ее граждан? Типа они там на западе мечтают сделать РФ богатой и счастливой..
      ИванИванов
  4. Бомба Сегодня, 13:49
    Ответят более активными продажами РД180.
    Бомба
  5. Оверлок Сегодня, 13:50

    вот и славно, посмотрим "ху из ху?"
    Оверлок
    1. шура матросов Сегодня, 14:17
      А нечего смотреть. Пора бы уже что-то делать. Начать стоит с "элиты", о которой и говорил Бжезинский.
      шура матросов
    2. Бомба Сегодня, 14:44
      Все верно.....мы ваш петушатник держим за яйца так что молча озаботились и не кукарекаем. Фэйс Пескова подтверждает.
      Бомба
  6. Alex-a832 Сегодня, 13:56
    Что, кому-то из этих 50 ужас как хочется по забугорью кататься или деньги на иносчетах держать? 1/6 части суши не хватает? Такие санкции нас тоже радуют, а контрсанкции на них вводить глупо. Будем до американского мелкого подгаживания скатываться? Если и закрывать границу, то для стран, а не для отдельных граждан.
    Alex-a832
    1. Стирбьорн Сегодня, 14:25
      Конечно, они туда еще своих жен рожать посылают и детей учится, дабы получить гражданство и местный диплом. Понимают, что рано или поздно придется за свое воровство ответить перед народом, потому и за санкции эти переживают
      Стирбьорн
  7. q75agent Сегодня, 13:57
    Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США - максимум выразит очередную глубокую озабоченность , а потом Песков с Навкой с чистой совестью на очередной гей балет сходит wink
    q75agent
  8. ИванИванов Сегодня, 13:58
    Если не считат ответом Сирию, пожалуй самым впечатляющим было ограничение импорта, которое выполняется лишь частично. похоже это потолок. Лучшим ответом стала бы чистка либеральной команды.
    ИванИванов
  9. трофим Сегодня, 14:01
    Ага, они в знак протеста перестанут честно уворованное на западе ныкать, а будут как в старину в огороде закапывать. Ну или повернуться тылом на запад и дружно пернут. Ну а что они могут если серьезно, нихрена они не могут, ну поплачут, ну на жисть пожалуются, деток своих мордатеньких в UK недоученных покажут. Ну не попрут же они голову пахана в спиртовой банке в пин-до-стан. Да и нахрен она там никому не нужна, все равно бестолковая да лысая. А вот поделиться по тихому тем что им не принадлежит но по факту спиз-но, это они могут, и скорее всего так и будет. И это не бабки, их у них и так заберут, а активы внутри страны.
    трофим
  10. Оверлок Сегодня, 14:01
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Интересно, что дядя Вова придумает?))


    НИЧЕГО!
    Оверлок
  11. sergo1914 Сегодня, 14:03
    Прочитал заголовок, обмяк и закурил.
    sergo1914
  12. Оверлок Сегодня, 14:04
    Цитата: ИванИванов
    Лучшим ответом стала бы чистка либеральной команды.

    кто чистить будет? Либералы?
    Оверлок
  13. Лексус Сегодня, 14:07
    Уже, вроде как "ответили"... Закупкой валюты на 257 млрд. руб.
    Лексус
    1. dvina71 Сегодня, 16:08
      Цитата: Лексус
      Уже, вроде как "ответили"... Закупкой валюты на 257 млрд. руб.

      Во первых закупка физических долларов,а не долговых бумажек. Во вторых..это ответ на скупку рублей американскими хэджфондами,они закупили достаточно много,что даже эксперты забеспокоились..зачем.. По прошлому опыту они это делают перед попыткой обвалить нацвалюту..,вот и закупают в противовес им доллары... так или иначе эти рубли всплывут и к этому надо быть готовым.
      dvina71
  14. SarS Сегодня, 14:17
    Все оставшееся золото на Запад вывезут, бакс инфляцией подрывать станут.
    SarS
  15. Million Сегодня, 14:34
    "Вашингтон может ввести санкции в отношении 50 российских граждан, «приближённых к высшему руководству» страны."
    Думаю,что большинство россиян это поддержит!Может даже пойдет на пользу российской экономике
    Million
    1. Alexey-74 Сегодня, 15:12
      совершенно точно! laughing
      Alexey-74
  16. Alexey-74 Сегодня, 15:12
    Пока у чиновников РФ есть активы и счета за рубежом, особенно в Великобритании и США, будут санкции, будет диктовка условий и прочая хрень.....
    Alexey-74
  17. VANIN Сегодня, 16:51
    Ну за санкции мужики! drinks Санкции запада спасут Россию..Сплачиваться мы начинаем и задумываться ,кто наш главный враг!
    VANIN
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