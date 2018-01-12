17:59 12 января

В Сирии испытан боевой роботизированный комплекс

В боях с террористами в районе Дамаска на днях был опробован вооруженный роботизированный комплекс, созданный специалистами сирийской республиканской армии, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии испытан боевой роботизированный комплекс


Дистанционно управляемая машина оборудована гусеничным движителем, что повышает ее проходимость.


В качестве вооружения конструкторы применили пулемет Калашникова модернизированный. Сообщается также о возможности установки одноразовых гранатометов и реактивных огнеметов. Оружие монтируется на поворотной турели.



По данным специалистов, данная разработка находится в самой начальной стадии реализации, и потребуется еще много усилий, чтобы система была до планируемых параметров.



Ранее сообщалось, что в Сирии проходили испытания различные роботизированные системы российского производства.

«Накопленный опыт позволит эффективно модернизировать существующие изделия и создавать более совершенные образцы нового поколения», – заключает издание.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 8

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  1. seti Сегодня, 13:46
    Никто и не сомневался что в Сирии будут опробованы новейшие роботизированные разработки. Главное чтобы они не попали не в те руки.
    seti
    1. andranick Сегодня, 13:50
      созданный специалистами сирийской республиканской армии

      Продукт категории "дешево-и-сердито" собственного производства
      andranick
      1. Служу_отечеству Сегодня, 14:39
        не без наших инженеров и конструкторов!
        Служу_отечеству
    2. Dimontius Сегодня, 16:16
      А вам не кажется что эти девайсы слишком медленные, а значит и легкоуязвимые?
      Dimontius
  2. tchoni Сегодня, 14:31
    Кпк то кустарненько он выглядит.... На хохляцкие разработки похоже...
    tchoni
  3. dvvv Сегодня, 15:50
    по-моему какая-то игрушка... Что этой железкой можно решить и в каких условиях?
    dvvv
  4. ProkletyiPirat Сегодня, 16:11
    эхх,
    выдвижных упоров нет
    выдвижных доп движителей нет
    следовательно проходимость на нуле и невозможность применять оружие
    ещё наверняка и к переноске не пригоден.
    вердикт: чистая халтура
    ProkletyiPirat
  5. А. Привалов Сегодня, 17:47
    Это любительская конструкция созданная в гараже. О ней уже рассказывали ещё в октябре прошлого года.
    https://www.nfac-sy.net/news/17404
    А. Привалов
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