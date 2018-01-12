В Сирии испытан боевой роботизированный комплекс
В боях с террористами в районе Дамаска на днях был опробован вооруженный роботизированный комплекс, созданный специалистами сирийской республиканской армии, сообщает Вестник Мордовии.
Дистанционно управляемая машина оборудована гусеничным движителем, что повышает ее проходимость.
В качестве вооружения конструкторы применили пулемет Калашникова модернизированный. Сообщается также о возможности установки одноразовых гранатометов и реактивных огнеметов. Оружие монтируется на поворотной турели.
По данным специалистов, данная разработка находится в самой начальной стадии реализации, и потребуется еще много усилий, чтобы система была до планируемых параметров.
Ранее сообщалось, что в Сирии проходили испытания различные роботизированные системы российского производства.
«Накопленный опыт позволит эффективно модернизировать существующие изделия и создавать более совершенные образцы нового поколения», – заключает издание.
Дистанционно управляемая машина оборудована гусеничным движителем, что повышает ее проходимость.
В качестве вооружения конструкторы применили пулемет Калашникова модернизированный. Сообщается также о возможности установки одноразовых гранатометов и реактивных огнеметов. Оружие монтируется на поворотной турели.
По данным специалистов, данная разработка находится в самой начальной стадии реализации, и потребуется еще много усилий, чтобы система была до планируемых параметров.
Ранее сообщалось, что в Сирии проходили испытания различные роботизированные системы российского производства.
«Накопленный опыт позволит эффективно модернизировать существующие изделия и создавать более совершенные образцы нового поколения», – заключает издание.
Использованы фотографии: Отвага2004
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